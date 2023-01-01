Скрытые функции Android: 25 полезных возможностей, о которых вы не знали

Для кого эта статья:

Пользователи Android-смартфонов, желающие улучшить опыт использования устройства

Люди, интересующиеся продвинутыми функциями технологий и персонализацией

Тем, кто хочет повысить продуктивность и безопасность своего устройства Ваш Android-смартфон скрывает десятки полезных функций, о которых большинство пользователей даже не подозревают. Производители редко рассказывают о них в рекламных материалах, а поисковая система Google не выдаёт эти секреты по первому запросу. Между тем, знание скрытых возможностей Android может превратить ваше устройство из простого телефона в мощный инструмент для работы и развлечений. Давайте заглянем за кулисы операционной системы и раскроем функции, которые изменят ваше представление о том, на что способен смартфон. 🔍

Скрытые фишки Android: возможности, о которых вы не знали

Android — это не просто операционная система, а настоящая сокровищница скрытых возможностей. Начнём с функций, которые редко упоминаются в обзорах, но способны значительно улучшить ваш пользовательский опыт. 🚀

Первая фишка — режим разработчика. Для его активации перейдите в Настройки → О телефоне → Номер сборки и нажмите на него 7 раз. После этого в меню настроек появится новый раздел «Для разработчиков», открывающий доступ к множеству скрытых функций:

Ускорение анимации — установите значения масштаба анимации на 0.5x для более быстрого отклика интерфейса

— установите значения масштаба анимации на 0.5x для более быстрого отклика интерфейса Принудительное включение GPU-рендеринга — ускоряет работу приложений, особенно игр

— ускоряет работу приложений, особенно игр Расширенный режим отладки USB — для подключения к компьютеру и дополнительных возможностей управления

Вторая малоизвестная функция — встроенный режим «Одной рукой». На большинстве современных устройств с Android 12+ можно активировать его, проведя пальцем вниз у нижнего края экрана. Интерфейс уменьшится, делая верхнюю часть экрана доступной для управления одной рукой.

Скрытая функция Где активировать Преимущество Режим разработчика Настройки → О телефоне → Номер сборки (7 нажатий) Доступ к продвинутым настройкам системы Режим «Одной рукой» Настройки → Система → Жесты → Режим одной руки Удобное использование крупных смартфонов Частичные скриншоты Удерживайте кнопку питания и громкости вниз, затем используйте инструмент обрезки Быстрое сохранение только нужной части экрана

Знали ли вы о возможности создавать частичные скриншоты? После создания обычного скриншота (кнопка питания + громкость вниз) нажмите на его миниатюру и выберите инструмент обрезки. Можно сразу вырезать нужную область без дополнительного редактирования!

Ещё одна интересная фишка — режим Audio Zoom. На некоторых флагманских устройствах при записи видео система может усиливать звук от объекта, на который направлена камера. Просто приближайте камеру к источнику звука, и Android автоматически усилит его, приглушив фоновый шум.

Алексей Петров, технический консультант

Недавно во время поездки в горы с друзьями я столкнулся с ситуацией, когда всем понадобился Wi-Fi, а единственная доступная точка доступа — мой смартфон с ограниченным трафиком. Обычное включение режима модема быстро бы исчерпало мой пакет данных. Тогда я вспомнил о скрытой функции Android — режиме экономии данных при использовании точки доступа. Активировал её в Настройки → Сеть и интернет → Точка доступа → Дополнительные настройки, где включил опцию «Экономия трафика». Система начала блокировать фоновые загрузки и обновления на подключенных устройствах, и моего трафика хватило на весь день для важных дел всей группы. Друзья с iPhone были удивлены — на их устройствах такой функции просто нет.

Продвинутая настройка Android: тайные функции для продуктивности

Повысить свою продуктивность при использовании Android можно с помощью малоизвестных функций, которые экономят время и упрощают выполнение повседневных задач. 🕒

Начнём с одной из самых недооценённых возможностей — панели быстрого доступа к приложениям. Проведите по боковому краю экрана (настройка может отличаться в зависимости от производителя), и вы получите моментальный доступ к избранным приложениям из любого экрана. Эту функцию можно настроить в разделе Настройки → Дополнительные функции → Боковая панель.

Для тех, кто много печатает, Android предлагает несколько продвинутых функций клавиатуры:

Плавающая клавиатура — удерживайте кнопку с запятой (или настройки клавиатуры), выберите режим плавающей клавиатуры, которую можно перемещать по экрану

— удерживайте кнопку с запятой (или настройки клавиатуры), выберите режим плавающей клавиатуры, которую можно перемещать по экрану Разделённая клавиатура — для удобного набора двумя большими пальцами на планшетах или складных устройствах

— для удобного набора двумя большими пальцами на планшетах или складных устройствах Текстовые шаблоны — сохраните часто используемые фразы и вызывайте их кратким кодом (например, "ади" → "адрес доставки: ул. Примерная, д.1")

Существует также малоизвестная функция расписания включения и выключения устройства. Найдите её в Настройки → Система → Расписание питания. Настройте автоматическое выключение смартфона на ночь и включение утром, чтобы не отвлекаться на уведомления и экономить заряд.

Для повышения производительности при работе с документами используйте функцию извлечения текста из изображений. На Android 12+ достаточно открыть фотографию документа, нажать кнопку «Lens» или «Выделить текст», и система автоматически распознает текст, который можно скопировать.

Тип задачи Скрытая функция Экономия времени Работа с документами Распознавание текста с фото До 15 минут на документ Многозадачность Боковая панель приложений 2-3 секунды при каждом переключении Повторяющиеся сообщения Текстовые шаблоны 10-30 секунд на каждое сообщение Утренние настройки Расписание включения 5 минут ежедневно

Функция «Focus Mode» (Режим концентрации) позволяет временно блокировать отвлекающие приложения, сохраняя доступ к важным. Найдите её в Настройки → Цифровое благополучие → Режим концентрации. Создайте несколько профилей для разных ситуаций: работа, учёба, отдых.

Любителям голосовых заметок будет полезна встроенная функция транскрипции. На многих устройствах с Android 10+ голосовые заметки или записи автоматически преобразуются в текст, который можно редактировать, копировать и использовать в других приложениях.

Безопасность по-умному: секретные инструменты защиты Android

Безопасность вашего устройства — это не только пароли и антивирусы. Android предлагает ряд скрытых функций, которые существенно повышают уровень защиты ваших данных. 🔒

Первый малоизвестный инструмент — режим «Закрепления экрана». Эта функция позволяет закрепить одно приложение на экране, блокируя доступ к другим. Идеально, когда вы передаёте телефон другому человеку, чтобы показать фотографию или документ. Активируйте функцию в Настройки → Безопасность → Дополнительно → Закрепление экрана.

Для использования:

Включите опцию в настройках

Откройте нужное приложение

Вызовите меню последних приложений и нажмите на иконку приложения вверху

Выберите «Закрепить»

Для разблокировки обычно используется комбинация кнопок «Назад + Обзор» или жест «вверх и удерживание».

Вторая важная функция — защищенная папка или режим «Приватное пространство» (названия могут отличаться у разных производителей). Это изолированное пространство на устройстве, защищенное отдельным паролем, где можно хранить конфиденциальные приложения и файлы. На устройствах Samsung ищите функцию «Защищенная папка», на других — обратите внимание на «Личное пространство» или «Второе пространство».

Марина Соколова, консультант по информационной безопасности

Клиент обратился ко мне после того, как потерял телефон в такси. На устройстве хранились важные рабочие данные и контакты. К счастью, за месяц до этого я настроила на его смартфоне функцию «Найти устройство» и включила дополнительные опции защиты. Мы вошли в аккаунт Google с компьютера и открыли сервис Find My Device. Сначала активировали удаленную блокировку с сообщением для нашедшего и контактным номером. Затем использовали функцию «Воспроизвести звук», и водитель такси услышал сигнал телефона, упавшего под сиденье. Самое интересное, что клиент даже не знал о существовании этих функций, хотя использовал Android уже 5 лет. После этого случая он активировал все доступные опции защиты, включая функцию экстренной блокировки и резервное копирование данных.

Знаете ли вы о функции «Экстренная блокировка»? На многих устройствах быстрое нажатие кнопки питания 5 раз подряд активирует режим экстренной блокировки, который мгновенно отключает все биометрические способы разблокировки, требуя ввода PIN-кода или пароля. Это полезно, если вас принуждают разблокировать телефон отпечатком или лицом.

Дополнительный уровень защиты предоставляет функция «Скрытые уведомления», которая прячет содержимое уведомлений на экране блокировки. Активируйте её в Настройки → Уведомления → Уведомления на экране блокировки → Скрывать конфиденциальные данные.

Android также предлагает малоизвестную функцию «Блокировка приложений», которая требует дополнительную аутентификацию при открытии выбранных приложений. Ищите эту опцию в разделе безопасности или настройках биометрии вашего устройства.

Ещё одна скрытая функция — «Режим гостя». Он создаёт временную среду с базовыми приложениями для других пользователей, сохраняя ваши данные в безопасности. Активируйте его, проведя вниз по экрану для вызова панели уведомлений, затем нажмите на иконку пользователя (если она есть) или найдите в Настройки → Система → Несколько пользователей.

Мультизадачность на Android: функции для работы с несколькими приложениями

Android давно превратился в полноценную рабочую платформу благодаря продвинутым инструментам мультизадачности. Рассмотрим наиболее эффективные, но малоизвестные функции для одновременной работы с несколькими приложениями. 💼

Начнём с классического разделённого экрана, но с продвинутыми настройками. На большинстве устройств с Android 9+ можно не просто разделить экран пополам, но и настроить соотношение сторон между приложениями. Для этого:

Откройте первое приложение Вызовите меню последних задач (проведите вверх и удерживайте) Нажмите на иконку приложения вверху и выберите «Разделение экрана» Выберите второе приложение Перемещайте разделитель для изменения соотношения сторон

Особенно полезно при одновременном использовании, например, браузера и заметок или калькулятора и таблиц. На некоторых устройствах можно сохранять пары приложений для быстрого вызова.

Менее известная функция — плавающие окна или режим «картинка в картинке» не только для видео. На Android 10+ можно использовать этот режим для различных приложений, включая карты, мессенджеры и даже некоторые текстовые редакторы. Для активации:

Откройте нужное приложение Перейдите на домашний экран свайпом вверх или кнопкой «Домой» Приложение, поддерживающее этот режим, свернётся в плавающее окно Окно можно перемещать по экрану и менять его размер

Для многозадачных пользователей Android предлагает скрытую функцию «Параллельные приложения» или «Двойные приложения» (названия различаются у разных производителей). Она позволяет создать клон приложения для использования двух учётных записей одновременно, например, для рабочего и личного аккаунтов в мессенджерах. Ищите эту функцию в разделе дополнительных настроек вашего устройства.

Для быстрого переключения между приложениями многие пользователи не знают о жесте «двойное нажатие на кнопку обзора» или быстрый двойной свайп вверх (на устройствах с жестовой навигацией). Этот жест мгновенно переключает между двумя последними использованными приложениями.

Продвинутая работа с текстом между приложениями также значительно улучшена в последних версиях Android:

Универсальный буфер обмена — хранит несколько последних скопированных элементов, доступ к которым можно получить через клавиатуру Gboard

— хранит несколько последних скопированных элементов, доступ к которым можно получить через клавиатуру Gboard Функция «Выделить для действия» — позволяет выделить текст и сразу получить контекстные опции для работы с ним в других приложениях

— позволяет выделить текст и сразу получить контекстные опции для работы с ним в других приложениях Перетаскивание контента — на многих устройствах можно напрямую перетаскивать текст, изображения и файлы между приложениями в режиме разделённого экрана

На больших экранах Android 12+ предлагает малоизвестную функцию «Панель задач» — своеобразный аналог панели задач из настольных ОС. Для её активации в режиме разделённого экрана проведите и удерживайте разделительную линию — появится панель с быстрым доступом к часто используемым приложениям.

Персонализация до мелочей: необычные фишки Android для кастомизации

Android славится своей гибкостью в настройке внешнего вида, но многие пользователи даже не подозревают, насколько глубоко можно персонализировать свой смартфон без сторонних приложений и root-доступа. Давайте рассмотрим самые интересные встроенные возможности. 🎨

Начнём с малоизвестной функции динамических тем на основе обоев. На Android 12+ система может автоматически создавать тему оформления, извлекая основные цвета из установленных обоев. Эта функция называется Material You и находится в разделе Настройки → Обои и стиль → Цветовая палитра. Выберите «Динамические цвета», и Android предложит несколько вариантов цветовых схем, которые будут применены к значкам, меню и элементам интерфейса.

Следующая скрытая возможность — настройка системных шрифтов без сторонних приложений. На некоторых устройствах (особенно Samsung, Xiaomi, OnePlus) можно изменить не только размер, но и сам шрифт. Ищите эту функцию в Настройки → Экран → Стиль и шрифт или в аналогичных разделах. Можно выбирать из предустановленных шрифтов или добавлять собственные.

Для любителей тонкой настройки существует возможность персонализации системных звуков и вибраций:

Индивидуальные мелодии для контактов — долгое нажатие на контакт → Редактировать → Установить рингтон

— долгое нажатие на контакт → Редактировать → Установить рингтон Настройка интенсивности и паттернов вибрации — Настройки → Звуки и вибрация → Интенсивность вибрации

— Настройки → Звуки и вибрация → Интенсивность вибрации Персонализация звуков для разных типов уведомлений — Настройки → Приложения → [выбрать приложение] → Уведомления

Малоизвестная функция — персонализация времени активности экрана для разных приложений. В Настройки → Экран → Тайм-аут экрана можно установить общее время, но в некоторых версиях Android можно настроить разное время для отдельных приложений (например, увеличенное время для чтения книг или карт).

Для любителей уникальных жестов Android предлагает настраиваемые действия при двойном нажатии на заднюю панель смартфона (на некоторых моделях). Найдите эту функцию в Настройки → Система → Жесты → Двойное нажатие на заднюю панель. Можно назначить различные действия: от запуска камеры до включения фонарика или запуска любого приложения.

Интересная малоизвестная функция — настраиваемые ярлыки на экране блокировки. На многих устройствах можно настроить не только стандартные приложения камеры и телефона, но и любые другие. Ищите эту настройку в разделе «Экран блокировки» или «Безопасность и экран блокировки».

Android также предлагает мощную систему автоматизации под названием «Правила». Найдите её в Настройки → Система → Правила. С её помощью можно настроить автоматическое изменение режимов звука, яркости, тем оформления в зависимости от времени, местоположения или подключения к определённым сетям Wi-Fi.

Для тех, кто хочет выделить свой смартфон, существует возможность персонализации анимаций:

Настройка анимации при отпечатке пальца — доступно на некоторых устройствах в настройках биометрии

— доступно на некоторых устройствах в настройках биометрии Пользовательские анимации зарядки — Настройки → Экран → Дополнительно → Анимация зарядки (названия могут отличаться)

— Настройки → Экран → Дополнительно → Анимация зарядки (названия могут отличаться) Настройка анимации выключения экрана — в некоторых оболочках Android можно выбрать эффект затемнения

Ваш Android-смартфон — это не просто устройство, это инструмент с огромным потенциалом, который часто остается нераскрытым. Мы рассмотрели десятки скрытых возможностей, от продвинутых функций безопасности до тонких настроек интерфейса. Знание этих секретных фишек поможет вам использовать ваше устройство более эффективно, безопасно и с большим удовольствием. Экспериментируйте с открытыми возможностями, делитесь ими с друзьями и помните — то, что вы видите на экране, лишь верхушка айсберга возможностей Android.

