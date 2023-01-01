TalkBack: как незрячим пользоваться Android-смартфоном от А до Я

Для кого эта статья:

Люди с нарушениями зрения, нуждающиеся в помощи при использовании смартфонов

Профессионалы, желающие обучиться тестированию доступности ПО

Близкие и помощники незрячих пользователей, желающие освоить настройку TalkBack Современные смартфоны давно перестали быть роскошью и стали необходимым инструментом, соединяющим людей с информацией и друг другом. Но что если вы не видите экран? TalkBack — это мощный инструмент, который превращает недоступное в доступное, озвучивая каждое действие на экране смартфона. В этой инструкции я разберу от А до Я, как незрячим пользователям полноценно использовать Android-устройства, и как их близким помочь в настройке этой функции. Пора сделать технологии действительно инклюзивными для каждого! 🔊👆

Что такое TalkBack и как он помогает незрячим людям

TalkBack — это встроенная служба доступности на устройствах Android, которая помогает пользователям с нарушениями зрения взаимодействовать со смартфоном через голосовую обратную связь. Когда функция активирована, она озвучивает всё, что происходит на экране: названия приложений, текстовый контент, уведомления и даже действия пользователя.

Фактически, TalkBack выступает в роли цифрового поводыря, превращая визуальный интерфейс в аудиоформат. Незрячий пользователь касается элемента на экране — TalkBack озвучивает его; выполняет жест — система сообщает, что произошло.

Михаил Степанов, специалист по доступности цифровой среды Я регулярно обучаю работе с TalkBack людей, потерявших зрение во взрослом возрасте. Особенно запомнился случай с Анной, преподавательницей литературы, которая в 54 года полностью потеряла зрение. Она была уверена, что никогда больше не сможет самостоятельно пользоваться смартфоном. На первом занятии я включил TalkBack и положил телефон ей в руки. "Главный экран, 1 из 5", — произнес синтезированный голос. Анна вздрогнула, а потом расплакалась. "Я снова могу читать сообщения от внуков", — сказала она через несколько занятий. TalkBack не просто озвучил экран — он вернул ей независимость.

Ключевые функции TalkBack, которые обеспечивают доступность интерфейса:

Голосовое сопровождение элементов интерфейса при касании

Система жестов для навигации без необходимости видеть экран

Возможность чтения текстов, описания изображений и уведомлений

Озвучивание введённого текста при наборе на клавиатуре

Тактильная обратная связь (вибрация) при выполнении действий

Аудиофокус для выделения важных элементов интерфейса

TalkBack постоянно совершенствуется. Последние версии умеют распознавать объекты на фотографиях, читать таблицы более осмысленно и даже работать с графическими изображениями, давая пользователям общее представление о том, что на них изображено.

Версия Android Ключевые улучшения TalkBack Дополнительные возможности Android 10 Усовершенствованное распознавание изображений Поддержка брайлевских дисплеев Android 11 Новые многопальцевые жесты Улучшенное чтение таблиц Android 12 Расширенная система меню TalkBack Настройки голоса и скорости чтения Android 13 Более точное описание объектов в камере Персонализированные звуковые подсказки

Важно понимать, что TalkBack — это не просто удобство, а необходимость для миллионов людей с нарушениями зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 285 миллионов людей с нарушениями зрения, из которых 39 миллионов полностью незрячие. Для них такие функции, как TalkBack, — это возможность оставаться на связи с миром, работать и учиться наравне с другими. 🌍👁️‍🗨️

Первоначальная настройка функции TalkBack на смартфоне

Настройка TalkBack может показаться сложной, особенно если вы помогаете человеку с нарушением зрения. Поэтому важно понимать, что существует несколько способов активации этой функции, которые работают на большинстве современных Android-устройств.

Я предлагаю пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете быстро запустить и настроить TalkBack:

Способ 1: Через меню настроек

Откройте приложение "Настройки" на смартфоне Найдите раздел "Специальные возможности" (может называться "Доступность" или "Accessibility") В списке специальных возможностей найдите и выберите "TalkBack" Переведите переключатель в положение "Включено" Подтвердите включение функции, нажав "ОК" в появившемся диалоговом окне

Способ 2: Быстрое включение с помощью комбинации кнопок

На многих устройствах Android вы можете быстро включить или выключить TalkBack с помощью комбинации аппаратных кнопок. Самые распространённые варианты:

Нажмите и удерживайте обе кнопки громкости (увеличение и уменьшение) одновременно в течение 3 секунд

Или нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню, затем выберите иконку специальных возможностей

Елена Павлова, инструктор по работе с ассистивными технологиями Моей первой "ученицей" в мире TalkBack была моя собственная бабушка, у которой стремительно ухудшалось зрение из-за возрастной макулодистрофии. В свои 78 лет она активно пользовалась смартфоном, но в какой-то момент перестала различать иконки и текст. Мы настроили TalkBack вместе, и поначалу она паниковала: "Телефон говорит! Что я нажала не так?" Я установила на свой телефон TalkBack и стала осваивать его вместе с ней. Для бабушки стало откровением, что смартфон может быть доступным, даже когда она почти перестала видеть экран. Сейчас она использует голосовые команды, жесты TalkBack и даже освоила диктовку сообщений. Главное при обучении пожилого человека — терпение и повторение каждого жеста многократно, пока он не войдет в мышечную память.

После включения TalkBack вам сразу же будет предложен краткий обучающий курс. Настоятельно рекомендую пройти его полностью — это поможет понять базовые жесты и принципы работы с функцией озвучивания.

Если вы настраиваете TalkBack для другого человека, обязательно изучите основы совместно. Это позволит вам в дальнейшем оказывать поддержку при необходимости. 🤝👨‍🦯

Производитель Путь к настройкам TalkBack Особенности активации Samsung Настройки → Специальные возможности → TalkBack Может называться "Voice Assistant" Xiaomi Настройки → Дополнительные настройки → Специальные возможности → TalkBack Присутствует в MIUI с дополнительными функциями Huawei Настройки → Специальные возможности → TalkBack В новых устройствах может быть заменён на собственный аналог Google Pixel Настройки → Специальные возможности → TalkBack Имеет самые последние обновления функции

После первого запуска TalkBack важно выполнить первичную настройку для комфортной работы:

Настройте скорость речи — начните с медленной и постепенно увеличивайте по мере привыкания Выберите предпочитаемый голос для озвучивания — это повысит комфорт при длительном использовании Настройте уровень детализации озвучиваемой информации — для начинающих рекомендуется высокий уровень Включите вибрацию при касаниях — это даст дополнительную тактильную обратную связь Настройте звуковое оповещение при переходе между экранами

Помните, что любой пользователь может выключить TalkBack в любой момент, выполнив тот же жест, который использовался для его включения, или через меню настроек. Это важно знать, чтобы не оказаться в ситуации, когда функция случайно отключена и незрячий пользователь не может самостоятельно её активировать снова.

Основные жесты управления при работе с TalkBack

Жесты — это сердце и душа взаимодействия с TalkBack. Они заменяют привычное визуальное взаимодействие с интерфейсом и позволяют незрячим пользователям эффективно управлять устройством. Овладение этими жестами открывает полный доступ к функционалу смартфона.

Давайте разберём базовые жесты, которые нужно освоить в первую очередь:

Одинарное касание — исследование экрана. TalkBack озвучивает элемент, которого вы коснулись

— исследование экрана. TalkBack озвучивает элемент, которого вы коснулись Двойное касание — активация выбранного элемента (аналог обычного тапа в стандартном режиме)

— активация выбранного элемента (аналог обычного тапа в стандартном режиме) Свайп вправо или влево одним пальцем — переход к следующему или предыдущему элементу

— переход к следующему или предыдущему элементу Свайп вверх или вниз одним пальцем — изменение параметра прокрутки (по элементам, страницам, процентам и т.д.)

— изменение параметра прокрутки (по элементам, страницам, процентам и т.д.) Свайп вправо затем влево одним движением — выбор и активация элемента одним жестом

Для более продвинутого управления существуют многопальцевые жесты:

Двупальцевый свайп вверх или вниз — прокрутка страницы

— прокрутка страницы Двупальцевый свайп влево или вправо — перемещение между страницами или экранами

— перемещение между страницами или экранами Двупальцевое двойное касание — запуск/остановка текущего действия (например, ответ на звонок)

— запуск/остановка текущего действия (например, ответ на звонок) Трёхпальцевое касание — дополнительная информация о контексте

Жесты для навигации по тексту особенно важны при чтении длинных материалов:

Трёхпальцевый свайп вверх или вниз — прокрутка по страницам

— прокрутка по страницам Трёхпальцевый свайп вправо или влево — перемещение по абзацам

— перемещение по абзацам Свайп вверх затем вниз одним пальцем — переход к началу страницы или документа

— переход к началу страницы или документа Свайп вниз затем вверх одним пальцем — переход к концу страницы или документа

Практическое освоение жестов требует времени и терпения. Рекомендую начинать с простых задач:

Изучите главный экран, проведя пальцем по разным его частям Научитесь открывать и закрывать приложения с помощью двойного касания Практикуйтесь в навигации между элементами с помощью свайпов влево и вправо Освойте прокрутку содержимого с помощью двупальцевых жестов Переходите к более сложным жестам только после уверенного выполнения базовых

Для ввода текста TalkBack предлагает несколько режимов:

Стандартная клавиатура — TalkBack озвучивает каждую клавишу при касании, активация происходит при двойном касании

— TalkBack озвучивает каждую клавишу при касании, активация происходит при двойном касании Режим "Касание и удерживание" — для выбора нужной буквы пользователь касается экрана и, не отрывая палец, перемещает его к нужной клавише, затем отпускает для ввода

— для выбора нужной буквы пользователь касается экрана и, не отрывая палец, перемещает его к нужной клавише, затем отпускает для ввода Голосовой ввод — наиболее удобный способ, активируется через специальную кнопку на клавиатуре

Для эффективной работы с TalkBack важно знать жесты вызова контекстных меню:

Свайп вниз затем вправо — открытие глобального контекстного меню TalkBack

— открытие глобального контекстного меню TalkBack Свайп вверх затем вправо — открытие локального контекстного меню для текущего элемента

Эти контекстные меню дают доступ к дополнительным функциям, таким как непрерывное чтение с текущей позиции, изменение скорости речи, или включение режима поиска. 🔍👆

Тонкая настройка TalkBack под индивидуальные нужды

Стандартные настройки TalkBack подходят большинству пользователей, но для максимального комфорта функцию можно и нужно адаптировать под индивидуальные потребности. Персонализация — ключ к эффективному использованию этой технологии.

Для доступа к расширенным настройкам TalkBack:

Откройте приложение "Настройки" Перейдите в раздел "Специальные возможности" Выберите "TalkBack" Нажмите "Настройки" или иконку шестеренки

Настройка голосового вывода

Голос — это основной канал взаимодействия с TalkBack, поэтому его настройка критически важна:

Выбор голоса — установите тембр и язык, который будет наиболее комфортным для длительного прослушивания

— установите тембр и язык, который будет наиболее комфортным для длительного прослушивания Скорость речи — начинающим рекомендуется низкая скорость, опытные пользователи часто предпочитают высокую для повышения эффективности

— начинающим рекомендуется низкая скорость, опытные пользователи часто предпочитают высокую для повышения эффективности Тон голоса — регулировка может сделать синтезированную речь более естественной

— регулировка может сделать синтезированную речь более естественной Громкость — настройка относительной громкости TalkBack по сравнению с другими звуками

Настройка отзывчивости и обратной связи

Эти параметры определяют, насколько подробную информацию и каким образом будет предоставлять TalkBack:

Уровень детализации — от минимального (только основная информация) до максимального (все доступные детали)

— от минимального (только основная информация) до максимального (все доступные детали) Озвучивать ID элементов — полезно для технически подкованных пользователей и тестировщиков

— полезно для технически подкованных пользователей и тестировщиков Озвучивать клавиши удаления — повышает контроль при редактировании текста

— повышает контроль при редактировании текста Вибрация при касании — дополнительный канал обратной связи

— дополнительный канал обратной связи Звуковые подсказки — короткие звуки, сопровождающие действия

Настройка навигации и жестов

TalkBack позволяет настроить жесты под конкретного пользователя:

Назначаемые жесты — возможность привязать часто используемые действия к определённым жестам

— возможность привязать часто используемые действия к определённым жестам Прокрутка списков — настройка чувствительности и скорости прокрутки

— настройка чувствительности и скорости прокрутки Автоматическая прокрутка — позволяет просматривать длинные списки без необходимости постоянного свайпа

Настройка чтения текста

Для тех, кто много читает с помощью TalkBack:

Непрерывное чтение — настройка поведения при автоматическом чтении текста

— настройка поведения при автоматическом чтении текста Чтение во время печати — выбор между озвучиванием символов, слов или отключением озвучки при вводе

— выбор между озвучиванием символов, слов или отключением озвучки при вводе Произношение чисел — выбор между цифрами по отдельности или полным числом

Тип пользователя Рекомендуемые настройки Обоснование Новичок Низкая скорость речи, максимальная детализация, включенная вибрация Облегчает процесс обучения и адаптации к TalkBack Опытный пользователь Высокая скорость речи, средняя детализация, персонализированные жесты Повышает эффективность ежедневного использования Пользователь с остаточным зрением Средняя детализация, повышенный контраст, увеличенные шрифты Комбинирует визуальную и аудио информацию Пожилой пользователь Низкая/средняя скорость речи, чёткий голос, упрощённые жесты Учитывает возможные ограничения моторики и восприятия

Специализированные настройки для конкретных сценариев

TalkBack предлагает особые режимы для различных ситуаций:

Режим чтения — оптимизирует TalkBack для долгого чтения текстов, упрощая навигацию по параграфам и заголовкам

— оптимизирует TalkBack для долгого чтения текстов, упрощая навигацию по параграфам и заголовкам Режим навигации по веб-страницам — позволяет перемещаться между заголовками, ссылками и другими элементами веб-страниц

— позволяет перемещаться между заголовками, ссылками и другими элементами веб-страниц Режим клавиатуры — специальные настройки для удобного ввода текста

Не бойтесь экспериментировать с настройками — их всегда можно вернуть к значениям по умолчанию. Правильная тонкая настройка TalkBack может значительно повысить качество жизни незрячего пользователя, сделав взаимодействие со смартфоном более быстрым и интуитивно понятным. 🔧🎛️

Решение частых проблем при использовании TalkBack

Даже опытные пользователи TalkBack иногда сталкиваются с трудностями. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения — это поможет незрячим пользователям и их助手ам быстро преодолевать возникающие препятствия.

Проблема 1: TalkBack внезапно отключается

Это одна из самых стрессовых ситуаций для незрячего пользователя, который внезапно остается без голосовой поддержки.

Решение : Запомните комбинацию клавиш для быстрого включения TalkBack (обычно это одновременное удержание обеих кнопок громкости на 3 секунды)

: Запомните комбинацию клавиш для быстрого включения TalkBack (обычно это одновременное удержание обеих кнопок громкости на 3 секунды) Профилактика: Настройте автоматический запуск TalkBack при загрузке устройства и отключите возможность остановки службы через меню недавних приложений

Проблема 2: TalkBack не озвучивает некоторые приложения

Не все приложения одинаково хорошо поддерживают функции доступности, что создает "слепые зоны" в пользовательском опыте.

Решение : Попробуйте включить функцию "Улучшенная доступность" в настройках TalkBack, которая позволяет системе делать предположения о неразмеченных элементах интерфейса

: Попробуйте включить функцию "Улучшенная доступность" в настройках TalkBack, которая позволяет системе делать предположения о неразмеченных элементах интерфейса Альтернатива: Поищите аналогичные приложения с лучшей поддержкой доступности. Официальные приложения от Google обычно хорошо работают с TalkBack

Проблема 3: Сложности при вводе текста

Набор текста с TalkBack может быть медленным и неудобным, особенно для длинных сообщений.

Решение : Используйте голосовой ввод, который активируется кнопкой микрофона на клавиатуре

: Используйте голосовой ввод, который активируется кнопкой микрофона на клавиатуре Альтернатива : Подключите физическую Bluetooth-клавиатуру для более комфортного набора текста

: Подключите физическую Bluetooth-клавиатуру для более комфортного набора текста Настройка: Попробуйте разные режимы ввода в настройках TalkBack (стандартный, касание и удерживание)

Проблема 4: TalkBack слишком многословен или, наоборот, недостаточно информативен

Баланс между детализацией и лаконичностью критически важен для комфортного использования.

Решение : Отрегулируйте настройки детализации в меню TalkBack в соответствии с вашими потребностями

: Отрегулируйте настройки детализации в меню TalkBack в соответствии с вашими потребностями Для опытных: Создайте несколько профилей с разными настройками для разных сценариев (например, для чтения книг и для просмотра социальных сетей)

Проблема 5: Сложности с веб-браузером

Веб-страницы часто содержат сложные элементы, которые TalkBack может некорректно интерпретировать.

Решение : Используйте режим навигации по элементам (доступен через локальное контекстное меню), чтобы переходить между заголовками, ссылками и другими элементами

: Используйте режим навигации по элементам (доступен через локальное контекстное меню), чтобы переходить между заголовками, ссылками и другими элементами Браузер: Попробуйте использовать Chrome, который имеет встроенные функции доступности, или специализированные браузеры для незрячих пользователей

Проблема 6: Жесты срабатывают непредсказуемо

Иногда TalkBack может неверно интерпретировать жесты, особенно на устройствах с малым экраном.

Решение : Откалибруйте чувствительность жестов в настройках TalkBack

: Откалибруйте чувствительность жестов в настройках TalkBack Практика : Регулярно практикуйтесь в выполнении жестов, со временем точность улучшится

: Регулярно практикуйтесь в выполнении жестов, со временем точность улучшится Помощь: Используйте обучающие программы TalkBack для оттачивания техники жестов

Проблема 7: Сложности при обновлении системы

Обновления Android иногда меняют работу TalkBack или сбрасывают пользовательские настройки.

Подготовка : Перед обновлением сохраните ваши настройки TalkBack, сделав скриншот страницы настроек (если есть возможность) или записав их

: Перед обновлением сохраните ваши настройки TalkBack, сделав скриншот страницы настроек (если есть возможность) или записав их Поддержка: При крупном обновлении системы попросите зрячего помощника проверить настройки TalkBack после установки

Важно помнить, что проблемы с TalkBack — это не вина пользователя. Технологии доступности постоянно развиваются, и каждое обновление Android приносит улучшения. Будьте терпеливы и не бойтесь экспериментировать с настройками для поиска оптимальной конфигурации. 🛠️💡

TalkBack — это не просто технология, а мост между цифровым миром и незрячими пользователями. Овладев основными жестами и настройками, вы или ваш близкий человек с нарушением зрения получите полноценный доступ к современным технологиям. Помните, что первые шаги всегда самые сложные, но с практикой приходит мастерство. Делитесь своим опытом с сообществом и не стесняйтесь обращаться за помощью. Технологии должны служить каждому, независимо от физических ограничений — и TalkBack прекрасно доказывает, что это возможно.

