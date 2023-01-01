TalkBack: как незрячим пользоваться Android-смартфоном от А до Я
Для кого эта статья:
- Люди с нарушениями зрения, нуждающиеся в помощи при использовании смартфонов
- Профессионалы, желающие обучиться тестированию доступности ПО
Близкие и помощники незрячих пользователей, желающие освоить настройку TalkBack
Современные смартфоны давно перестали быть роскошью и стали необходимым инструментом, соединяющим людей с информацией и друг другом. Но что если вы не видите экран? TalkBack — это мощный инструмент, который превращает недоступное в доступное, озвучивая каждое действие на экране смартфона. В этой инструкции я разберу от А до Я, как незрячим пользователям полноценно использовать Android-устройства, и как их близким помочь в настройке этой функции. Пора сделать технологии действительно инклюзивными для каждого! 🔊👆
Что такое TalkBack и как он помогает незрячим людям
TalkBack — это встроенная служба доступности на устройствах Android, которая помогает пользователям с нарушениями зрения взаимодействовать со смартфоном через голосовую обратную связь. Когда функция активирована, она озвучивает всё, что происходит на экране: названия приложений, текстовый контент, уведомления и даже действия пользователя.
Фактически, TalkBack выступает в роли цифрового поводыря, превращая визуальный интерфейс в аудиоформат. Незрячий пользователь касается элемента на экране — TalkBack озвучивает его; выполняет жест — система сообщает, что произошло.
Михаил Степанов, специалист по доступности цифровой среды
Я регулярно обучаю работе с TalkBack людей, потерявших зрение во взрослом возрасте. Особенно запомнился случай с Анной, преподавательницей литературы, которая в 54 года полностью потеряла зрение. Она была уверена, что никогда больше не сможет самостоятельно пользоваться смартфоном. На первом занятии я включил TalkBack и положил телефон ей в руки. "Главный экран, 1 из 5", — произнес синтезированный голос. Анна вздрогнула, а потом расплакалась. "Я снова могу читать сообщения от внуков", — сказала она через несколько занятий. TalkBack не просто озвучил экран — он вернул ей независимость.
Ключевые функции TalkBack, которые обеспечивают доступность интерфейса:
- Голосовое сопровождение элементов интерфейса при касании
- Система жестов для навигации без необходимости видеть экран
- Возможность чтения текстов, описания изображений и уведомлений
- Озвучивание введённого текста при наборе на клавиатуре
- Тактильная обратная связь (вибрация) при выполнении действий
- Аудиофокус для выделения важных элементов интерфейса
TalkBack постоянно совершенствуется. Последние версии умеют распознавать объекты на фотографиях, читать таблицы более осмысленно и даже работать с графическими изображениями, давая пользователям общее представление о том, что на них изображено.
|Версия Android
|Ключевые улучшения TalkBack
|Дополнительные возможности
|Android 10
|Усовершенствованное распознавание изображений
|Поддержка брайлевских дисплеев
|Android 11
|Новые многопальцевые жесты
|Улучшенное чтение таблиц
|Android 12
|Расширенная система меню TalkBack
|Настройки голоса и скорости чтения
|Android 13
|Более точное описание объектов в камере
|Персонализированные звуковые подсказки
Важно понимать, что TalkBack — это не просто удобство, а необходимость для миллионов людей с нарушениями зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 285 миллионов людей с нарушениями зрения, из которых 39 миллионов полностью незрячие. Для них такие функции, как TalkBack, — это возможность оставаться на связи с миром, работать и учиться наравне с другими. 🌍👁️🗨️
Первоначальная настройка функции TalkBack на смартфоне
Настройка TalkBack может показаться сложной, особенно если вы помогаете человеку с нарушением зрения. Поэтому важно понимать, что существует несколько способов активации этой функции, которые работают на большинстве современных Android-устройств.
Я предлагаю пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете быстро запустить и настроить TalkBack:
Способ 1: Через меню настроек
- Откройте приложение "Настройки" на смартфоне
- Найдите раздел "Специальные возможности" (может называться "Доступность" или "Accessibility")
- В списке специальных возможностей найдите и выберите "TalkBack"
- Переведите переключатель в положение "Включено"
- Подтвердите включение функции, нажав "ОК" в появившемся диалоговом окне
Способ 2: Быстрое включение с помощью комбинации кнопок
На многих устройствах Android вы можете быстро включить или выключить TalkBack с помощью комбинации аппаратных кнопок. Самые распространённые варианты:
- Нажмите и удерживайте обе кнопки громкости (увеличение и уменьшение) одновременно в течение 3 секунд
- Или нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню, затем выберите иконку специальных возможностей
Елена Павлова, инструктор по работе с ассистивными технологиями
Моей первой "ученицей" в мире TalkBack была моя собственная бабушка, у которой стремительно ухудшалось зрение из-за возрастной макулодистрофии. В свои 78 лет она активно пользовалась смартфоном, но в какой-то момент перестала различать иконки и текст. Мы настроили TalkBack вместе, и поначалу она паниковала: "Телефон говорит! Что я нажала не так?" Я установила на свой телефон TalkBack и стала осваивать его вместе с ней. Для бабушки стало откровением, что смартфон может быть доступным, даже когда она почти перестала видеть экран. Сейчас она использует голосовые команды, жесты TalkBack и даже освоила диктовку сообщений. Главное при обучении пожилого человека — терпение и повторение каждого жеста многократно, пока он не войдет в мышечную память.
После включения TalkBack вам сразу же будет предложен краткий обучающий курс. Настоятельно рекомендую пройти его полностью — это поможет понять базовые жесты и принципы работы с функцией озвучивания.
Если вы настраиваете TalkBack для другого человека, обязательно изучите основы совместно. Это позволит вам в дальнейшем оказывать поддержку при необходимости. 🤝👨🦯
|Производитель
|Путь к настройкам TalkBack
|Особенности активации
|Samsung
|Настройки → Специальные возможности → TalkBack
|Может называться "Voice Assistant"
|Xiaomi
|Настройки → Дополнительные настройки → Специальные возможности → TalkBack
|Присутствует в MIUI с дополнительными функциями
|Huawei
|Настройки → Специальные возможности → TalkBack
|В новых устройствах может быть заменён на собственный аналог
|Google Pixel
|Настройки → Специальные возможности → TalkBack
|Имеет самые последние обновления функции
После первого запуска TalkBack важно выполнить первичную настройку для комфортной работы:
- Настройте скорость речи — начните с медленной и постепенно увеличивайте по мере привыкания
- Выберите предпочитаемый голос для озвучивания — это повысит комфорт при длительном использовании
- Настройте уровень детализации озвучиваемой информации — для начинающих рекомендуется высокий уровень
- Включите вибрацию при касаниях — это даст дополнительную тактильную обратную связь
- Настройте звуковое оповещение при переходе между экранами
Помните, что любой пользователь может выключить TalkBack в любой момент, выполнив тот же жест, который использовался для его включения, или через меню настроек. Это важно знать, чтобы не оказаться в ситуации, когда функция случайно отключена и незрячий пользователь не может самостоятельно её активировать снова.
Основные жесты управления при работе с TalkBack
Жесты — это сердце и душа взаимодействия с TalkBack. Они заменяют привычное визуальное взаимодействие с интерфейсом и позволяют незрячим пользователям эффективно управлять устройством. Овладение этими жестами открывает полный доступ к функционалу смартфона.
Давайте разберём базовые жесты, которые нужно освоить в первую очередь:
- Одинарное касание — исследование экрана. TalkBack озвучивает элемент, которого вы коснулись
- Двойное касание — активация выбранного элемента (аналог обычного тапа в стандартном режиме)
- Свайп вправо или влево одним пальцем — переход к следующему или предыдущему элементу
- Свайп вверх или вниз одним пальцем — изменение параметра прокрутки (по элементам, страницам, процентам и т.д.)
- Свайп вправо затем влево одним движением — выбор и активация элемента одним жестом
Для более продвинутого управления существуют многопальцевые жесты:
- Двупальцевый свайп вверх или вниз — прокрутка страницы
- Двупальцевый свайп влево или вправо — перемещение между страницами или экранами
- Двупальцевое двойное касание — запуск/остановка текущего действия (например, ответ на звонок)
- Трёхпальцевое касание — дополнительная информация о контексте
Жесты для навигации по тексту особенно важны при чтении длинных материалов:
- Трёхпальцевый свайп вверх или вниз — прокрутка по страницам
- Трёхпальцевый свайп вправо или влево — перемещение по абзацам
- Свайп вверх затем вниз одним пальцем — переход к началу страницы или документа
- Свайп вниз затем вверх одним пальцем — переход к концу страницы или документа
Практическое освоение жестов требует времени и терпения. Рекомендую начинать с простых задач:
- Изучите главный экран, проведя пальцем по разным его частям
- Научитесь открывать и закрывать приложения с помощью двойного касания
- Практикуйтесь в навигации между элементами с помощью свайпов влево и вправо
- Освойте прокрутку содержимого с помощью двупальцевых жестов
- Переходите к более сложным жестам только после уверенного выполнения базовых
Для ввода текста TalkBack предлагает несколько режимов:
- Стандартная клавиатура — TalkBack озвучивает каждую клавишу при касании, активация происходит при двойном касании
- Режим "Касание и удерживание" — для выбора нужной буквы пользователь касается экрана и, не отрывая палец, перемещает его к нужной клавише, затем отпускает для ввода
- Голосовой ввод — наиболее удобный способ, активируется через специальную кнопку на клавиатуре
Для эффективной работы с TalkBack важно знать жесты вызова контекстных меню:
- Свайп вниз затем вправо — открытие глобального контекстного меню TalkBack
- Свайп вверх затем вправо — открытие локального контекстного меню для текущего элемента
Эти контекстные меню дают доступ к дополнительным функциям, таким как непрерывное чтение с текущей позиции, изменение скорости речи, или включение режима поиска. 🔍👆
Тонкая настройка TalkBack под индивидуальные нужды
Стандартные настройки TalkBack подходят большинству пользователей, но для максимального комфорта функцию можно и нужно адаптировать под индивидуальные потребности. Персонализация — ключ к эффективному использованию этой технологии.
Для доступа к расширенным настройкам TalkBack:
- Откройте приложение "Настройки"
- Перейдите в раздел "Специальные возможности"
- Выберите "TalkBack"
- Нажмите "Настройки" или иконку шестеренки
Настройка голосового вывода
Голос — это основной канал взаимодействия с TalkBack, поэтому его настройка критически важна:
- Выбор голоса — установите тембр и язык, который будет наиболее комфортным для длительного прослушивания
- Скорость речи — начинающим рекомендуется низкая скорость, опытные пользователи часто предпочитают высокую для повышения эффективности
- Тон голоса — регулировка может сделать синтезированную речь более естественной
- Громкость — настройка относительной громкости TalkBack по сравнению с другими звуками
Настройка отзывчивости и обратной связи
Эти параметры определяют, насколько подробную информацию и каким образом будет предоставлять TalkBack:
- Уровень детализации — от минимального (только основная информация) до максимального (все доступные детали)
- Озвучивать ID элементов — полезно для технически подкованных пользователей и тестировщиков
- Озвучивать клавиши удаления — повышает контроль при редактировании текста
- Вибрация при касании — дополнительный канал обратной связи
- Звуковые подсказки — короткие звуки, сопровождающие действия
Настройка навигации и жестов
TalkBack позволяет настроить жесты под конкретного пользователя:
- Назначаемые жесты — возможность привязать часто используемые действия к определённым жестам
- Прокрутка списков — настройка чувствительности и скорости прокрутки
- Автоматическая прокрутка — позволяет просматривать длинные списки без необходимости постоянного свайпа
Настройка чтения текста
Для тех, кто много читает с помощью TalkBack:
- Непрерывное чтение — настройка поведения при автоматическом чтении текста
- Чтение во время печати — выбор между озвучиванием символов, слов или отключением озвучки при вводе
- Произношение чисел — выбор между цифрами по отдельности или полным числом
|Тип пользователя
|Рекомендуемые настройки
|Обоснование
|Новичок
|Низкая скорость речи, максимальная детализация, включенная вибрация
|Облегчает процесс обучения и адаптации к TalkBack
|Опытный пользователь
|Высокая скорость речи, средняя детализация, персонализированные жесты
|Повышает эффективность ежедневного использования
|Пользователь с остаточным зрением
|Средняя детализация, повышенный контраст, увеличенные шрифты
|Комбинирует визуальную и аудио информацию
|Пожилой пользователь
|Низкая/средняя скорость речи, чёткий голос, упрощённые жесты
|Учитывает возможные ограничения моторики и восприятия
Специализированные настройки для конкретных сценариев
TalkBack предлагает особые режимы для различных ситуаций:
- Режим чтения — оптимизирует TalkBack для долгого чтения текстов, упрощая навигацию по параграфам и заголовкам
- Режим навигации по веб-страницам — позволяет перемещаться между заголовками, ссылками и другими элементами веб-страниц
- Режим клавиатуры — специальные настройки для удобного ввода текста
Не бойтесь экспериментировать с настройками — их всегда можно вернуть к значениям по умолчанию. Правильная тонкая настройка TalkBack может значительно повысить качество жизни незрячего пользователя, сделав взаимодействие со смартфоном более быстрым и интуитивно понятным. 🔧🎛️
Решение частых проблем при использовании TalkBack
Даже опытные пользователи TalkBack иногда сталкиваются с трудностями. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения — это поможет незрячим пользователям и их助手ам быстро преодолевать возникающие препятствия.
Проблема 1: TalkBack внезапно отключается
Это одна из самых стрессовых ситуаций для незрячего пользователя, который внезапно остается без голосовой поддержки.
- Решение: Запомните комбинацию клавиш для быстрого включения TalkBack (обычно это одновременное удержание обеих кнопок громкости на 3 секунды)
- Профилактика: Настройте автоматический запуск TalkBack при загрузке устройства и отключите возможность остановки службы через меню недавних приложений
Проблема 2: TalkBack не озвучивает некоторые приложения
Не все приложения одинаково хорошо поддерживают функции доступности, что создает "слепые зоны" в пользовательском опыте.
- Решение: Попробуйте включить функцию "Улучшенная доступность" в настройках TalkBack, которая позволяет системе делать предположения о неразмеченных элементах интерфейса
- Альтернатива: Поищите аналогичные приложения с лучшей поддержкой доступности. Официальные приложения от Google обычно хорошо работают с TalkBack
Проблема 3: Сложности при вводе текста
Набор текста с TalkBack может быть медленным и неудобным, особенно для длинных сообщений.
- Решение: Используйте голосовой ввод, который активируется кнопкой микрофона на клавиатуре
- Альтернатива: Подключите физическую Bluetooth-клавиатуру для более комфортного набора текста
- Настройка: Попробуйте разные режимы ввода в настройках TalkBack (стандартный, касание и удерживание)
Проблема 4: TalkBack слишком многословен или, наоборот, недостаточно информативен
Баланс между детализацией и лаконичностью критически важен для комфортного использования.
- Решение: Отрегулируйте настройки детализации в меню TalkBack в соответствии с вашими потребностями
- Для опытных: Создайте несколько профилей с разными настройками для разных сценариев (например, для чтения книг и для просмотра социальных сетей)
Проблема 5: Сложности с веб-браузером
Веб-страницы часто содержат сложные элементы, которые TalkBack может некорректно интерпретировать.
- Решение: Используйте режим навигации по элементам (доступен через локальное контекстное меню), чтобы переходить между заголовками, ссылками и другими элементами
- Браузер: Попробуйте использовать Chrome, который имеет встроенные функции доступности, или специализированные браузеры для незрячих пользователей
Проблема 6: Жесты срабатывают непредсказуемо
Иногда TalkBack может неверно интерпретировать жесты, особенно на устройствах с малым экраном.
- Решение: Откалибруйте чувствительность жестов в настройках TalkBack
- Практика: Регулярно практикуйтесь в выполнении жестов, со временем точность улучшится
- Помощь: Используйте обучающие программы TalkBack для оттачивания техники жестов
Проблема 7: Сложности при обновлении системы
Обновления Android иногда меняют работу TalkBack или сбрасывают пользовательские настройки.
- Подготовка: Перед обновлением сохраните ваши настройки TalkBack, сделав скриншот страницы настроек (если есть возможность) или записав их
- Поддержка: При крупном обновлении системы попросите зрячего помощника проверить настройки TalkBack после установки
Важно помнить, что проблемы с TalkBack — это не вина пользователя. Технологии доступности постоянно развиваются, и каждое обновление Android приносит улучшения. Будьте терпеливы и не бойтесь экспериментировать с настройками для поиска оптимальной конфигурации. 🛠️💡
TalkBack — это не просто технология, а мост между цифровым миром и незрячими пользователями. Овладев основными жестами и настройками, вы или ваш близкий человек с нарушением зрения получите полноценный доступ к современным технологиям. Помните, что первые шаги всегда самые сложные, но с практикой приходит мастерство. Делитесь своим опытом с сообществом и не стесняйтесь обращаться за помощью. Технологии должны служить каждому, независимо от физических ограничений — и TalkBack прекрасно доказывает, что это возможно.
