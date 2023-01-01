Полноэкранный режим смартфона: настройка, преимущества, решение проблем

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов, стремящиеся улучшить свой опыт взаимодействия с устройством.

Люди, интересующиеся функциональностью мобильных приложений и их настройками.

Начинающие или опытные разработчики, тестировщики ПО и дизайнеры, желающие узнать о важности полноэкранного режима для пользовательского опыта. Экран смартфона — ваше окно в цифровой мир, и каждый миллиметр его поверхности на счету. Полноэкранный режим — это не просто технический термин, а реальный инструмент, позволяющий максимизировать полезное пространство дисплея. Представьте: никаких отвлекающих панелей управления, уведомлений и индикаторов — только вы и ваш контент в чистом виде. Но как активировать эту функцию и действительно ли она настолько полезна? Давайте разберемся с этим вместе и превратим взаимодействие с вашим гаджетом в по-настоящему иммерсивный опыт. 📱✨

Что такое полноэкранный режим в смартфоне и его польза

Полноэкранный режим — это способ отображения контента, при котором приложение или функция занимает всю доступную площадь дисплея смартфона. В этом режиме интерфейс системы, включая строку состояния, панель навигации и прочие элементы управления, либо скрываются полностью, либо сворачиваются до минимума.

Идея не нова: ещё в эпоху кнопочных телефонов существовали полноэкранные режимы для просмотра фотографий или игр. Однако с развитием технологий и появлением безрамочных дисплеев эта функция получила второе дыхание и стала неотъемлемым элементом современного пользовательского опыта.

Александр Петров, технический директор

Однажды моя команда проводила исследование удовлетворенности пользователей мобильного приложения для чтения электронных книг. Мы были удивлены, когда обнаружили, что более 70% негативных отзывов были связаны именно с отсутствием удобного полноэкранного режима. "Постоянно отвлекают уведомления", "Не могу сосредоточиться на тексте из-за индикаторов", "Слишком много отвлекающих элементов" — писали пользователи. Мы срочно разработали и внедрили настраиваемый полноэкранный режим с жестовым управлением. Результат превзошел ожидания: время, проведенное в приложении, выросло на 34%, а удовлетворенность — на 48%. Особенно приятно было читать отзывы вроде: "Наконец-то я могу полностью погрузиться в книгу, как будто держу в руках настоящее печатное издание".

Ключевые преимущества использования полноэкранного режима:

Максимальное погружение — без отвлекающих факторов ваше внимание полностью сконцентрировано на контенте

— без отвлекающих факторов ваше внимание полностью сконцентрировано на контенте Больше полезной площади — особенно важно для устройств с небольшим экраном

— особенно важно для устройств с небольшим экраном Повышенное удобство чтения и просмотра — можно отображать больше текста или увеличить видео

— можно отображать больше текста или увеличить видео Экономия заряда батареи — некоторые элементы интерфейса (особенно на OLED-дисплеях) потребляют дополнительную энергию

— некоторые элементы интерфейса (особенно на OLED-дисплеях) потребляют дополнительную энергию Эстетическое удовольствие — контент выглядит более цельным и профессиональным без системных элементов

Сценарий использования Польза полноэкранного режима Эффективность использования Чтение электронных книг Больше текста на экране, меньше отвлекающих факторов Высокая Просмотр видео Максимальное использование площади экрана, кинематографический опыт Очень высокая Мобильные игры Полное погружение, больше места для игровых элементов Высокая Работа с документами Больше информации на экране одновременно Средняя Браузинг Больше контента без прокрутки, меньше отвлекающих элементов Средняя/Высокая

Как включить полноэкранный режим на устройствах Android

Система Android предлагает несколько способов активации полноэкранного режима, и точные шаги могут различаться в зависимости от версии операционной системы и оболочки производителя. Рассмотрим основные методы, которые работают на большинстве современных устройств. 🔍

Системные настройки (универсальный метод)

Откройте «Настройки» вашего устройства Найдите раздел «Дисплей» или «Экран» Выберите пункт «Полноэкранные приложения» (также может называться «Полноэкранный режим» или «Настройки отображения») Активируйте переключатель для приложений, которые вы хотите использовать в полноэкранном режиме

Быстрые жесты (Android 10 и выше)

Современные версии Android поддерживают систему жестовой навигации, которая автоматически предоставляет более полноэкранный опыт:

Откройте «Настройки» Перейдите в раздел «Система» > «Жесты» (или «Система» > «Навигация системы») Выберите «Навигация жестами» Следуйте инструкциям для настройки предпочтительных жестов

Специфические настройки для разных производителей

Samsung: Настройки > Дисплей > Полноэкранные приложения > выберите приложения

Настройки > Дисплей > Полноэкранные приложения > выберите приложения Xiaomi/MIUI: Настройки > Дисплей > Полноэкранный режим > настройте приложения

Настройки > Дисплей > Полноэкранный режим > настройте приложения OnePlus/OxygenOS: Настройки > Дисплей > Полноэкранные приложения > управляйте списком

Настройки > Дисплей > Полноэкранные приложения > управляйте списком Huawei/EMUI: Настройки > Дисплей > Дополнительно > Полноэкранное отображение

Использование режима иммерсивного экрана (для продвинутых пользователей)

Для полного скрытия всех системных элементов можно активировать так называемый иммерсивный режим. Это требует дополнительных шагов:

Активируйте режим разработчика (Настройки > О телефоне > нажмите 7 раз на номер сборки) В меню разработчика найдите опцию «Имитировать цветное пространство» Используйте специальные приложения из Google Play, такие как Immersive Mode или Full Screen Gestures

Примечание: с Android 11 и выше некоторые расширенные функции иммерсивного режима могут требовать дополнительных разрешений или даже root-доступа.

Полноэкранная навигация на смартфонах iOS: пошаговая активация

Устройства Apple обладают собственной, тщательно продуманной системой полноэкранной навигации. В отличие от Android, в iOS подход более унифицированный, но есть свои нюансы в зависимости от модели устройства. 🍏

Мария Соколова, UI/UX дизайнер

Я столкнулась с интересным случаем, когда разрабатывала интерфейс для музыкального приложения. Клиент, владелец iPhone 12, жаловался, что постоянно случайно вызывает системное меню во время прослушивания музыки, когда просто держит телефон в руке. Оказалось, он не знал о полноэкранном режиме iOS и жестовой навигации. Я потратила 10 минут на обучение клиента использованию жестов для управления приложением, включая свайп вверх для возврата на домашний экран и свайп сбоку для перехода между экранами. Результат меня поразил: через неделю он написал, что его опыт использования телефона полностью изменился. "Я будто заново открыл свой iPhone! Никогда не думал, что смартфон может быть настолько интуитивным в управлении. Теперь я наслаждаюсь музыкой без раздражающих прерываний."

Для iPhone X и новее (с Face ID)

На моделях без физической кнопки "Домой" полноэкранная навигация активирована по умолчанию. Управление осуществляется с помощью жестов:

Свайп вверх от нижнего края экрана — возврат на домашний экран

Свайп вверх и удержание — переключение между приложениями

Свайп вниз от верхнего правого угла — Центр управления

Свайп вниз от верхнего края по центру или слева — Центр уведомлений

Для iPhone 8 и старше (с кнопкой "Домой")

Полноэкранная навигация на устройствах со стандартной кнопкой "Домой" активируется в зависимости от приложения:

Откройте «Настройки» Перейдите в раздел «Основные» > «Универсальный доступ» > «Кнопка "Домой"» Включите опцию «AssistiveTouch» для жестового управления

Настройка полноэкранного режима для конкретных приложений в iOS

В iOS большинство встроенных приложений уже оптимизированы для полноэкранного режима. Для других приложений:

В приложении для чтения: нажмите на центр экрана для отображения/скрытия панелей управления В видеоприложениях: используйте значок расширения или жест разведения пальцев В браузере Safari: прокрутите вниз для скрытия адресной строки

Тип iPhone Метод активации полноэкранного режима Жесты управления iPhone X и новее Активирован по умолчанию Свайп вверх – домой, удержание – мультизадачность iPhone 8 и старше AssistiveTouch/приложения Кнопка домой, AssistiveTouch жесты iPadOS Жесты + настройки Расширенные многопальцевые жесты iOS 14 и выше Компактный интерфейс Поддержка Picture-in-Picture, компактные звонки

Дополнительные настройки для оптимизации полноэкранной работы в iOS

Используйте режим «Не беспокоить» для отключения уведомлений (свайп вверх и нажмите на иконку луны)

Активируйте «Автоблокировка» с длительным таймером в Настройках > Экран и яркость

Используйте функцию «Экранное время» для контроля отвлекающих факторов

Настройка полноэкранного отображения для отдельных приложений

Различные приложения имеют собственные настройки полноэкранного режима, которые могут существенно улучшить ваш пользовательский опыт. Давайте рассмотрим, как оптимизировать наиболее популярные категории приложений. 🚀

Видеоплееры и стриминговые сервисы

YouTube: В открытом видео нажмите на значок полного экрана или выполните двойное касание по видео

В открытом видео нажмите на значок полного экрана или выполните двойное касание по видео Netflix: Коснитесь видео один раз, затем нажмите на значок расширения в правом нижнем углу

Коснитесь видео один раз, затем нажмите на значок расширения в правом нижнем углу Локальные видеоплееры: Обычно имеют кнопку расширения или поддерживают жест масштабирования (разведение/сведение пальцев)

Расширенные настройки для просмотра видео:

Для соответствия формата экрана содержимому используйте опции "Fit to screen", "Zoom" или "Original" Активируйте автоматический поворот экрана для максимизации области просмотра Включите ночной режим для снижения нагрузки на глаза при просмотре в темноте

Приложения для чтения

Читалки электронных книг и PDF-документов часто имеют расширенные настройки полноэкранного режима:

Amazon Kindle: Коснитесь центра экрана, затем нажмите на значок "Aa", выберите "Отображение" > "Полноэкранный режим"

Коснитесь центра экрана, затем нажмите на значок "Aa", выберите "Отображение" > "Полноэкранный режим" Google Books: Нажмите на центр экрана, затем на значок "A", настройте режим отображения

Нажмите на центр экрана, затем на значок "A", настройте режим отображения Adobe Reader: Меню > Просмотр > Полноэкранный режим

Браузеры

Chrome (Android): Меню > Настройки > Интерфейс > Полноэкранный режим

Меню > Настройки > Интерфейс > Полноэкранный режим Safari (iOS): Полноэкранный режим активируется автоматически при прокрутке вниз

Полноэкранный режим активируется автоматически при прокрутке вниз Firefox: Меню > Настройки > Настройки страницы > Полноэкранный режим

Игры

Большинство современных игр запускаются в полноэкранном режиме автоматически, но некоторые могут требовать дополнительной настройки:

Проверьте настройки игры на наличие опций дисплея Многие игры имеют специальный "иммерсивный режим" в настройках Для старых или неоптимизированных игр используйте системные настройки полноэкранного отображения

Рабочие приложения (офисные пакеты, заметки, email-клиенты)

Microsoft Office: Просмотр > Полноэкранный режим

Просмотр > Полноэкранный режим Google Docs: Просмотр > Полноэкранный режим

Просмотр > Полноэкранный режим Evernote: Открыть заметку > Меню > Режим презентации

Частые проблемы при использовании режимов телефона и их решение

Несмотря на все преимущества полноэкранного режима, пользователи иногда сталкиваются с определенными трудностями. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их эффективного решения. 🛠️

Проблема: Не удается выйти из полноэкранного режима

Решения:

На Android: Свайп вниз от верхнего края экрана или используйте кнопку "Назад"

На iOS: Свайп вверх от нижнего края (устройства с Face ID) или нажмите кнопку "Домой"

Универсальный способ: Нажмите комбинацию клавиш громкости и питания для вызова меню выключения

Проблема: Приложения не адаптируются к полноэкранному режиму

Решения:

Проверьте, обновлено ли приложение до последней версии Активируйте принудительное полноэкранное отображение в настройках дисплея Для Android: В настройках разработчика включите "Принудительное изменение размера приложений" Свяжитесь с разработчиком приложения через магазин приложений

Проблема: Черные полосы по бокам или сверху/снизу экрана

Решения:

Проверьте настройки масштабирования в самом приложении

Используйте жесты масштабирования (разведение/сведение пальцев)

В видеоприложениях переключитесь между режимами отображения (обычно называются "Fit", "Fill", "Stretch")

Проблема: Случайные нажатия в полноэкранном режиме

Решения:

Активируйте функцию "Предотвращение случайных касаний" в настройках смартфона

Используйте чехол с защитным бортиком

Настройте чувствительность экрана в расширенных настройках (доступно на некоторых устройствах)

Проблема: Важные уведомления не видны в полноэкранном режиме

Решения:

Настройте приоритетные уведомления для критически важных приложений Используйте умные часы или фитнес-браслет для получения уведомлений На Android: Установите приложения типа "Heads Up Notifications", которые показывают всплывающие уведомления даже в полноэкранном режиме На iOS: Активируйте "Важные уведомления" в настройках

Проблема: Перегрев устройства в полноэкранном режиме

Это может происходить при длительном использовании ресурсоемких приложений. Решения:

Снизьте яркость экрана

Закройте фоновые приложения

Отключите неиспользуемые функции (Bluetooth, GPS)

Делайте короткие перерывы, давая устройству остыть

Таблица совместимости полноэкранного режима с версиями ОС

Версия ОС Поддержка полноэкранного режима Особенности/ограничения Android 10+ Полная Жестовая навигация, иммерсивный режим Android 7-9 Хорошая Ограниченная поддержка жестов Android 5-6 Базовая Только через настройки приложений iOS 13+ Полная Расширенные жесты, оптимизация iOS 11-12 Хорошая Базовые жесты для iPhone X+ iOS 7-10 Ограниченная Зависит от приложения

Полноэкранный режим — это не просто техническая особенность смартфона, а мощный инструмент для трансформации вашего пользовательского опыта. Правильная настройка этой функции открывает новые горизонты использования устройства: от более глубокого погружения в контент до повышения производительности вашей работы. Экспериментируйте с различными настройками и жестами, чтобы найти идеальный баланс между функциональностью и эстетикой. И помните: по-настоящему эффективное использование смартфона — это не просто количество установленных приложений, а качество взаимодействия с ними.

