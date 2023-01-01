AKG P120 vs Audio Technica AT2020: какой микрофон выбрать для студии

Для кого эта статья:

Начинающие звукорежиссеры и музыканты

Люди, интересующиеся звукозаписью и акустикой

Пользователи с ограниченным бюджетом, ищущие качественное оборудование для записи Выбор первого студийного конденсаторного микрофона — решение, способное кардинально изменить качество ваших записей. AKG P120 и Audio Technica AT2020 — два титана бюджетного сегмента, о которых говорит каждый начинающий звукорежиссёр. Оба претендуют на место в вашей студии, но какой из них действительно заслуживает инвестиций? Погрузимся в детальный технический анализ, сравним звуковые характеристики и выясним, какой микрофон станет идеальным компаньоном для вашего творческого пути. 🎙️

Что выбрать: AKG P120 или Audio Technica AT2020?

На первый взгляд, AKG P120 и Audio Technica AT2020 кажутся близнецами: оба представляют собой конденсаторные микрофоны с кардиоидной направленностью, работающие от фантомного питания и ориентированные на начинающих звукозаписывающих энтузиастов. Однако дьявол, как обычно, кроется в деталях.

AT2020 — настоящий ветеран рынка, завоевавший репутацию "рабочей лошадки" домашних студий. Этот микрофон часто рекомендуют как первый серьезный шаг в мир профессиональной звукозаписи. AKG P120, в свою очередь, представляет более молодое поколение бюджетных решений и предлагает интересные технические особенности при сохранении привлекательной цены.

Алексей Смирнов, звукорежиссёр

Помню своё первое знакомство с AT2020. Вокалистка нашей инди-группы принесла его на репетицию, когда мы готовились к записи демо-альбома. До этого я работал в основном с динамическими микрофонами типа SM58.

"Попробуй," — сказала она, протягивая чёрный металлический цилиндр. "Он недорогой, но звучит намного лучше того, что у нас есть".

Скептически подключив микрофон, я был поражён чистотой и детализацией звучания первых же записанных дорожек акустической гитары. AT2020 выявил нюансы, которые раньше просто терялись. Тогда я понял, что даже бюджетный конденсаторный микрофон может кардинально изменить подход к домашней звукозаписи.

При выборе между этими моделями важно учитывать несколько ключевых факторов:

Характер звука — AT2020 славится яркой верхней серединой и собранными низами, тогда как P120 предлагает более нейтральную звуковую подпись

— AT2020 славится яркой верхней серединой и собранными низами, тогда как P120 предлагает более нейтральную звуковую подпись Особенности записи — что именно вы планируете записывать: вокал, акустические инструменты или подкасты

— что именно вы планируете записывать: вокал, акустические инструменты или подкасты Комплектация — P120 поставляется с держателем и кейсом, AT2020 обычно идёт только с держателем

— P120 поставляется с держателем и кейсом, AT2020 обычно идёт только с держателем Долговечность — обе модели отличаются надежностью, но имеют разные подходы к конструкции

Звуковой характер обоих микрофонов делает их универсальными инструментами, но с разными сильными сторонами. AT2020 часто выбирают для записи вокала благодаря выделенной верхней середине, придающей голосу "присутствие" и чёткость. AKG P120 демонстрирует более ровную частотную характеристику, что делает его более универсальным для записи различных источников — от акустической гитары до ударных инструментов. 🎸

Технические характеристики AKG P120 и AT2020

Понимание технических особенностей — ключ к осознанному выбору микрофона. Давайте сравним спецификации AKG P120 и Audio Technica AT2020, чтобы выявить их сильные и слабые стороны.

Характеристика AKG P120 Audio Technica AT2020 Тип Конденсаторный Конденсаторный Диаграмма направленности Кардиоидная Кардиоидная Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц 20 Гц – 20 кГц Чувствительность 22 мВ/Па (-33 дБВ) 14.1 мВ/Па (-37 дБВ) Максимальное звуковое давление 130/150 дБ (0/20 дБ) 144 дБ Сопротивление 200 Ом 100 Ом Фантомное питание 48В 48В Аттенюатор Да, 20 дБ Нет ФВЧ Да, 300 Гц Нет Вес 525 г 345 г

Из таблицы видны несколько существенных различий между микрофонами:

Чувствительность — P120 имеет более высокую чувствительность, что делает его потенциально лучшим выбором для тихих источников звука

— P120 имеет более высокую чувствительность, что делает его потенциально лучшим выбором для тихих источников звука Дополнительные функции — P120 оснащен аттенюатором на 20 дБ и обрезным фильтром низких частот, которых нет в AT2020

— P120 оснащен аттенюатором на 20 дБ и обрезным фильтром низких частот, которых нет в AT2020 Сопротивление — разница в импедансе может влиять на совместимость с различными предусилителями

— разница в импедансе может влиять на совместимость с различными предусилителями Вес — P120 значительно тяжелее, что может иметь значение при выборе стойки или использовании микрофона в течение длительных сессий

Аттенюатор и фильтр высоких частот в AKG P120 предоставляют дополнительную гибкость при записи. Аттенюатор позволяет работать с громкими источниками звука (например, духовыми инструментами или гитарными кабинетами) без перегрузки входа звуковой карты. ФВЧ помогает устранить нежелательный гул и низкочастотные помехи, что особенно полезно при записи вокала или в неидеально акустически подготовленных помещениях.

AT2020, в свою очередь, делает ставку на простоту и надежность. Отсутствие дополнительных переключателей может рассматриваться как преимущество для новичков, которым не нужно беспокоиться о правильной настройке микрофона перед записью. Микрофон спроектирован для работы "из коробки" с минимальной кривой обучения. 🔧

Звуковые особенности микрофонов: кому какой подойдёт

За сухими цифрами технических характеристик скрывается то, что действительно имеет значение — звуковой характер микрофонов. Именно здесь AT2020 и P120 демонстрируют наиболее заметные различия, которые определят ваш выбор в зависимости от творческих задач.

Audio Technica AT2020 обладает своеобразной "фирменной" сигнатурой звука с характерным подъемом в верхней середине (3-8 кГц). Этот акцент на высоких средних частотах придает записям четкость, артикуляцию и "присутствие", особенно при работе с вокалом. Низкие частоты AT2020 контролируемые и не размытые, что часто ценится при записи в акустически необработанных помещениях, где избыток низов может создавать проблемы.

AKG P120, напротив, предлагает более линейную частотную характеристику с менее выраженными подъемами. Этот микрофон передает более "честный" звук источника, с меньшей степенью окрашивания. Низкие частоты у P120 воспроизводятся полнее, что может создавать ощущение большего объема и теплоты в записях.

Марина Петрова, вокалистка и продюсер

Когда я открыла свою небольшую студию, вопрос выбора универсального микрофона стоял особенно остро. Я остановилась на AKG P120, привлеченная его ценой и техническими характеристиками.

Первая сессия с джазовой певицей выявила интересную особенность: её высокий, яркий голос звучал слишком резко через AT2020, который я одолжила у коллеги для сравнения. Те же самые дубли через P120 приобрели приятную мягкость, сохранив детализацию.

Однако ситуация изменилась, когда пришло время записывать рэпера с низким, бархатным тембром. Его голос звучал невнятно через P120, словно закутанный в одеяло. AT2020 буквально "вытащил" его голос из миксa, добавив необходимой четкости и артикуляции.

С тех пор я держу оба микрофона в студии, подбирая инструмент под конкретного исполнителя. Это научило меня важному правилу: нет универсально идеального микрофона — есть микрофон, идеальный для конкретной задачи.

Исходя из звукового характера, можно выделить сценарии применения, где каждый из микрофонов проявит себя наилучшим образом:

Задача Лучший выбор Причина Яркий женский вокал AKG P120 Более ровная частотная характеристика не подчеркнет уже яркие высокие частоты Мужской вокал, требующий четкости Audio Technica AT2020 Акцент на верхней середине добавит артикуляции и разборчивости Акустическая гитара AKG P120 Более естественное воспроизведение гармоник и объемный низ Подкасты и озвучка Audio Technica AT2020 Подчеркнутая верхняя середина улучшает разборчивость речи Струнные инструменты AKG P120 Линейная характеристика точнее передает натуральный тембр Ударные инструменты AKG P120 Наличие аттенюатора позволяет работать с высоким звуковым давлением

Важно понимать, что такое разделение условно и многое зависит от конкретного исполнителя, помещения и задачи. Иногда именно "окрашивание" звука определенным микрофоном может дать желаемый творческий результат. 🎹

Практическое применение: Audio Technica AT2020 vs AKG P120

Теоретических знаний недостаточно для полного понимания различий между микрофонами. Рассмотрим, как AKG P120 и Audio Technica AT2020 проявляют себя в реальных ситуациях звукозаписи, и какие практические нюансы следует учитывать при работе с ними.

Одним из ключевых аспектов практического применения является чувствительность к акустике помещения. AT2020 в этом отношении более благосклонен к новичкам — его контролируемые низкие частоты меньше подчеркивают проблемы необработанных комнат. P120 с более естественной передачей низких частот может требовать лучшей акустической подготовки пространства.

При записи вокала проявляется разница в работе с эффектом близости (proximity effect). У обоих микрофонов он присутствует, но P120 демонстрирует более выраженное нарастание низких частот при близком расположении источника звука. Это может быть использовано творчески для придания голосу большей глубины и теплоты, но требует опыта для правильного применения.

Чувствительность к шумам — AT2020 менее восприимчив к низкочастотным шумам помещения, что делает его более дружелюбным для домашних студий

— AT2020 менее восприимчив к низкочастотным шумам помещения, что делает его более дружелюбным для домашних студий Работа с поп-фильтром — для обоих микрофонов настоятельно рекомендуется использование поп-фильтра при записи вокала

— для обоих микрофонов настоятельно рекомендуется использование поп-фильтра при записи вокала Требования к предусилителю — благодаря более высокой чувствительности, P120 может показать лучшие результаты с бюджетными предусилителями

— благодаря более высокой чувствительности, P120 может показать лучшие результаты с бюджетными предусилителями Универсальность — наличие переключаемых фильтров делает P120 более гибким инструментом для разнообразных задач

Интересный практический нюанс касается долговечности. AT2020 известен своей практически "неубиваемой" конструкцией, что подтверждается многолетним опытом пользователей. P120 также отличается качественной сборкой, но большее количество подвижных элементов (переключатели) теоретически увеличивает риск поломки в долгосрочной перспективе.

При работе с обоими микрофонами критически важным является использование качественной акустической изоляции. Конденсаторные микрофоны по своей природе чувствительны к вибрациям, передающимся через стойку или держатель. Использование амортизирующего крепления (shock mount) значительно улучшит качество записи, убрав низкочастотные призвуки от шагов, стуков или вибрации оборудования. 🔊

Соотношение цены и качества: что лучше для студии?

Финансовый аспект неизбежно влияет на выбор оборудования, особенно для начинающих звукорежиссеров и музыкантов с ограниченным бюджетом. Анализируя соотношение цены и качества AKG P120 и Audio Technica AT2020, необходимо учитывать не только стоимость самих микрофонов, но и дополнительные расходы, а также долгосрочную перспективу использования.

На момент написания статьи стоимость микрофонов находится примерно в одном ценовом диапазоне, с незначительным преимуществом P120 по доступности. Однако при формировании бюджета следует учитывать комплектацию:

AKG P120 поставляется с держателем и защитным кейсом

поставляется с держателем и защитным кейсом Audio Technica AT2020 обычно включает только простой держатель, без кейса

Если учесть стоимость дополнительных аксессуаров, которые в любом случае понадобятся для качественной звукозаписи, картина становится более комплексной:

Амортизирующее крепление (shock mount) — желательно для обоих микрофонов, но часто приобретается отдельно

(shock mount) — желательно для обоих микрофонов, но часто приобретается отдельно Поп-фильтр — обязателен для записи вокала с любым из микрофонов

— обязателен для записи вокала с любым из микрофонов Аудиоинтерфейс — оба микрофона требуют фантомного питания 48В

— оба микрофона требуют фантомного питания 48В Акустическая обработка — для P120 может требоваться более тщательная из-за большей чувствительности к акустике помещения

С точки зрения долговечности и инвестиционной привлекательности, оба микрофона демонстрируют высокий уровень надежности, подтвержденный годами использования сообществом. Тем не менее, AT2020 благодаря своей более простой конструкции без переключателей имеет потенциально больший срок службы без поломок.

Важный аспект — перспектива профессионального роста. Многие звукорежиссеры отмечают, что даже после приобретения более дорогих микрофонов продолжают использовать AT2020 или P120 как специализированные инструменты для определенных задач. Эта "неустареваемость" делает оба микрофона разумными долгосрочными инвестициями. 💰

Выбор между AKG P120 и Audio Technica AT2020 в конечном итоге должен основываться на конкретных потребностях и условиях использования:

Для новичков, работающих в акустически необработанных помещениях, AT2020 может оказаться более дружественным и прощающим ошибки

Для тех, кто планирует записывать разнообразные источники звука и ценит гибкость настроек, P120 со встроенными фильтрами представляется более универсальным

При ограниченном бюджете и необходимости полного комплекта "из коробки" AKG P120 предлагает лучшую комплектацию

Для подкастеров и стримеров, ориентированных на четкость речи, AT2020 с его акцентом на верхней середине может быть предпочтительнее

Выбор между AKG P120 и Audio Technica AT2020 — это не просто вопрос "что лучше", а скорее "что подходит именно вам". Обе модели заслужили свое место в арсенале звукорежиссеров не только благодаря доступной цене, но и качеству, способному удовлетворить профессиональные потребности. Внимательно оцените ваши творческие задачи, акустические условия и предпочтения по звучанию. Помните: идеальный микрофон — тот, который раскрывает именно ваше творческое видение и становится надежным инструментом для воплощения звуковых идей. Какой бы выбор вы ни сделали, любой из этих микрофонов может стать отправной точкой для создания качественных записей при условии правильного применения и понимания его характера.

