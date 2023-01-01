Текстурирование персонажей: от безжизненной сетки к характеру

Для кого эта статья:

Студенты и новички в области 3D-моделирования и текстурирования

Профессиональные художники и дизайнеры, желающие улучшить свои навыки текстурирования

Любители игровой индустрии, заинтересованные в создании персонажей и визуальных эффектов Текстурирование персонажей — ключевая стадия 3D-моделирования, где безжизненная сетка превращается в убедительное существо с характером. Даже анатомически идеальная модель выглядит неубедительно без правильно подобранных текстур и материалов. Каждая складка одежды, шрам на коже или блеск в глазах персонажа — результат тщательной работы с текстурами. Независимо от того, создаёте ли вы гиперреалистичного человека для кинематографа или стилизованного героя для мобильной игры, знание принципов и технологий текстурирования — необходимый навык, который выведет ваши работы на новый уровень. 🎨

Основы текстурирования персонажей и типы материалов

Текстурирование — это процесс нанесения цвета, деталей и материальных свойств на 3D-модель, который придаёт ей реалистичность или стилизованность. По сути, это как раскрашивание цифрового манекена, только с учётом физических свойств поверхностей.

Современное текстурирование основано на работе с различными картами (maps), каждая из которых отвечает за определённое свойство поверхности:

Diffuse/Albedo map — основной цвет поверхности без освещения и теней

— основной цвет поверхности без освещения и теней Normal map — карта, создающая иллюзию дополнительных деталей без увеличения полигонажа

— карта, создающая иллюзию дополнительных деталей без увеличения полигонажа Roughness map — определяет гладкость/шероховатость поверхности

— определяет гладкость/шероховатость поверхности Metallic map — указывает, какие части поверхности металлические

— указывает, какие части поверхности металлические Ambient Occlusion (AO) — имитирует мягкие тени в углублениях модели

— имитирует мягкие тени в углублениях модели Specular map — контролирует интенсивность бликов

— контролирует интенсивность бликов Emissive map — определяет области, излучающие свет

— определяет области, излучающие свет Height/Displacement map — физически изменяет геометрию модели

В зависимости от целевой платформы и визуального стиля проекта используются разные подходы к текстурированию:

Тип материала Особенности Применение PBR (Physically Based Rendering) Реалистичное поведение материалов на основе физических свойств ААА-игры, визуализация, фильмы Стилизованные (Stylized) Художественное преувеличение свойств, упрощение Мультяшные игры, анимационные фильмы Процедурные Генерируются на основе алгоритмов Органические материалы, эффекты старения Hand-painted Рисованные вручную текстуры Стилизованные игры (World of Warcraft)

Для новичков часто возникает вопрос: с каких текстур начать? Рекомендую сначала освоить работу с Albedo и Normal картами — они дают наиболее заметный результат. После уже можно переходить к картам, отвечающим за материальные свойства поверхности.

Александр Петров, Art Director в игровой индустрии Помню свой первый серьёзный проект — персонажа для мобильной игры с ограничением в 4000 полигонов. Я потратил недели на скульптинг мельчайших деталей, которые всё равно пришлось бы "запекать" в текстуры. Когда дошло до текстурирования, я понял, что 80% деталей можно было сделать через нормал-маппинг, сэкономив уйму времени. Вместо детализации ресниц и морщинок на высокополигональной модели, стоило сначала определить, что действительно требует геометрии, а что можно реализовать текстурами. Теперь для каждого проекта я составляю «текстурный план» — какие детали будут в геометрии, какие в нормал-мапах, а какие просто нарисованы на диффузной карте. Такой подход сокращает время работы вдвое.

Подготовка модели: UV-развертка и карты развертки

Прежде чем приступить к текстурированию, необходимо создать UV-развертку — это процесс "разворачивания" 3D-модели на плоскость, подобно тому, как если бы вы сняли шкуру с персонажа и разложили её на столе. 🧵

UV-развертка — критически важный этап, от которого зависит качество текстурирования. Неправильная развертка приведет к растяжениям, швам и другим проблемам с текстурами.

Основные принципы создания качественной UV-развертки:

Разрезы по естественным линиям — размещайте швы там, где они менее заметны (например, по швам одежды, под волосами)

— размещайте швы там, где они менее заметны (например, по швам одежды, под волосами) Минимизация растяжения — старайтесь сохранять пропорции полигонов при развертке

— старайтесь сохранять пропорции полигонов при развертке Рациональное использование текстурного пространства — важные детали должны получить больше разрешения

— важные детали должны получить больше разрешения Упаковка островов — максимально эффективное размещение частей развертки на текстурной карте

— максимально эффективное размещение частей развертки на текстурной карте Padding — оставляйте небольшие зазоры между островами UV, чтобы избежать артефактов

В профессиональном пайплайне используется несколько типов карт развертки:

Тип развертки Назначение Особенности Основная UV-карта (UV0) Для диффузной текстуры и большинства материальных карт Оптимизирована для качества текстур Вторичная UV-карта (UV1) Для запекания освещения, AO Часто развёрнута равномерно без перекрытий UV-карта для запекания (baking) Для переноса деталей с high-poly на low-poly модели Требует точного соответствия UV-координат Атлас текстур Для объединения нескольких текстур на одном изображении Используется для оптимизации рендеринга

Процесс создания UV-развертки включает следующие шаги:

Определение линий разрезов (seams) на модели Развертывание полигонов на 2D-плоскость Устранение перекрытий и растяжений Организация UV-островов для эффективного использования текстурного пространства Выравнивание UV-сетки для удобства рисования текстур Финальная упаковка с учетом плотности текселей

Для сложных персонажей обычно создается несколько текстурных сетов — отдельно для лица, тела, одежды, аксессуаров. Это позволяет выделить больше разрешения для важных деталей, таких как лицо.

Инструменты для создания текстур: обзор программ

Индустрия 3D-моделирования предлагает широкий спектр инструментов для текстурирования. Каждый имеет свои преимущества и особенности, которые стоит учитывать при выборе инструмента для конкретного проекта. 🖌️

Substance Painter — пожалуй, самый популярный инструмент для текстурирования в индустрии. Позволяет рисовать непосредственно на 3D-модели, имеет обширную библиотеку материалов и умные инструменты, поддерживает PBR-рабочий процесс.

— пожалуй, самый популярный инструмент для текстурирования в индустрии. Позволяет рисовать непосредственно на 3D-модели, имеет обширную библиотеку материалов и умные инструменты, поддерживает PBR-рабочий процесс. Substance Designer — используется для создания процедурных материалов. В отличие от Painter, здесь вы работаете не с конкретной моделью, а создаете универсальные материалы на основе нодов.

— используется для создания процедурных материалов. В отличие от Painter, здесь вы работаете не с конкретной моделью, а создаете универсальные материалы на основе нодов. Mari — мощный инструмент для текстурирования высокополигональных моделей. Широко используется в киноиндустрии благодаря возможности работать с огромными текстурами.

— мощный инструмент для текстурирования высокополигональных моделей. Широко используется в киноиндустрии благодаря возможности работать с огромными текстурами. Blender — бесплатный пакет с встроенными инструментами для текстурирования. Поддерживает UV-редактирование, текстурную покраску и шейдинг.

— бесплатный пакет с встроенными инструментами для текстурирования. Поддерживает UV-редактирование, текстурную покраску и шейдинг. ZBrush — хотя в основном это скульптинг-программа, ZBrush также имеет инструменты для полихрома (Polypaint) и может использоваться для создания базовых текстур.

— хотя в основном это скульптинг-программа, ZBrush также имеет инструменты для полихрома (Polypaint) и может использоваться для создания базовых текстур. Photoshop — классический выбор для ручной работы с текстурами. Часто используется в сочетании с другими инструментами для доработки текстур.

— классический выбор для ручной работы с текстурами. Часто используется в сочетании с другими инструментами для доработки текстур. 3D-Coat — комбинирует возможности воксельной скульптуры и текстурирования, имеет интуитивные инструменты для UV-маппинга.

— комбинирует возможности воксельной скульптуры и текстурирования, имеет интуитивные инструменты для UV-маппинга. ArmorPaint — открытый исходный код, физически правильное рендеринг-приложение для текстурирования 3D-моделей.

Выбор программы зависит от множества факторов: бюджета проекта, личных предпочтений, требуемого качества и конкретных задач. Многие профессионалы используют несколько программ в связке для достижения наилучших результатов.

Ирина Соколова, Lead Texture Artist Когда я начинала работать над персонажами для AAA-проекта, наша команда использовала комбинацию Photoshop и Mudbox — это был медленный, утомительный процесс. Переход на Substance Painter изменил всё. Помню первого персонажа, которого я полностью текстурировала в Painter — это была броня космического пехотинца с множеством потертостей, царапин и технических деталей. Раньше я бы потратила неделю, создавая вручную каждую карту. В Painter та же работа заняла два дня, причем с лучшим результатом! Умные маски и генераторы поверхностей автоматизировали рутину, позволив сосредоточиться на творческих аспектах. Ключевым открытием стало то, что время, сэкономленное на технических аспектах, можно инвестировать в художественные решения — индивидуальные детали, уникальные особенности материалов, которые делают персонажа запоминающимся.

Техники нанесения текстур и настройка материалов

После подготовки UV-развертки и выбора программного обеспечения наступает самый творческий этап — непосредственное текстурирование персонажа. Существует несколько основных подходов к этому процессу, каждый со своими преимуществами. 🎭

1. PBR-текстурирование (Physically Based Rendering)

PBR стал индустриальным стандартом для реалистичного текстурирования. Этот подход основан на физических свойствах материалов и включает работу с несколькими картами:

Создание базового цвета (Base Color/Albedo) без освещения и теней

Настройка металличности (Metalness) — определяет, какие части поверхности металлические

Регулировка шероховатости (Roughness) — влияет на размытость/четкость отражений

Добавление нормалей (Normal map) для детализации поверхности

Использование карты высот (Height/Displacement) для объемных эффектов

2. Procedural Texturing (процедурное текстурирование)

Вместо ручной рисовки каждого пикселя, процедурный подход использует алгоритмы для генерации текстур:

Создание базовых материалов (кожа, металл, ткань) через генераторы

Использование масок и фильтров для комбинирования материалов

Применение эффектов износа, грязи, потертостей через смарт-материалы

Настройка параметров для контроля интенсивности эффектов

3. Hand-painted Texturing (ручная роспись)

Техника, популярная для стилизованных персонажей:

Прямая рисовка текстур в 2D-редакторах или на 3D-модели

Использование художественных приемов вместо физически корректных материалов

Ручное добавление световых эффектов и теней в текстуру

Акцент на силуэте и читаемости деталей

4. Layered Texturing (многослойное текстурирование)

Комбинированный подход, сочетающий лучшие аспекты предыдущих техник:

Работа со слоями, подобно Photoshop

Использование процедурных материалов как основы

Ручная доработка важных деталей

Применение масок для локального контроля эффектов

Вне зависимости от выбранного подхода, важно соблюдать определенную последовательность при текстурировании персонажа:

Базовые материалы — определите основные материалы персонажа (кожа, одежда, металл) Цветовые вариации — добавьте вариации основного цвета для избежания монотонности Поверхностные детали — поры на коже, плетение ткани, царапины на металле Грязь и износ — добавьте реалистичности через естественные загрязнения Акценты и уникальные детали — шрамы, татуировки, логотипы на одежде Корректировка материальных свойств — финальная настройка блеска, прозрачности, отражений

Для разных частей персонажа могут использоваться различные материальные настройки:

Часть персонажа Типичные значения Roughness Типичные значения Metalness Особенности Кожа 0.3-0.7 (варьируется по участкам) 0 Подповерхностное рассеивание (SSS) Глаза 0.05-0.2 (роговица), 0.2-0.4 (радужка) 0 Преломление, влажность Волосы 0.3-0.6 0 Анизотропное отражение Ткань 0.7-0.9 (хлопок), 0.3-0.5 (шелк) 0 Микроструктура волокон Металл 0.1-0.7 (зависит от полировки) 0.9-1.0 Отражения окружения

Финальные штрихи: детализация и оптимизация текстур

Заключительный этап текстурирования персонажа — это тщательная детализация и оптимизация текстур для целевой платформы. Эта фаза не менее важна, чем все предыдущие, и именно она часто отличает профессиональную работу от любительской. 🔍

Детализация — придание индивидуальности

Даже идеально настроенные базовые материалы могут сделать персонажа безликим. Добавление уникальных деталей придает характер и историю:

Микродетали — поры на коже, мелкие складки, волоски, текстура ткани

— поры на коже, мелкие складки, волоски, текстура ткани Следы использования — потертости в местах частого контакта, пятна, грязь под ногтями

— потертости в местах частого контакта, пятна, грязь под ногтями Уникальные особенности — шрамы, родинки, веснушки, татуировки, индивидуальный макияж

— шрамы, родинки, веснушки, татуировки, индивидуальный макияж Контрастные акценты — подчеркивание ключевых элементов дизайна через яркие цвета или блики

— подчеркивание ключевых элементов дизайна через яркие цвета или блики Градиенты и переходы — плавные изменения цвета или материала для естественности

Оптимизация для производительности

В зависимости от целевой платформы (мобильные устройства, консоли, ПК, VR), необходимо оптимизировать текстуры:

Размер текстур — выбор оптимального разрешения (1024×1024, 2048×2048, 4096×4096) Сжатие — использование форматов с эффективным сжатием (BC7, ASTC, ETC2) Мипмаппинг — автоматическое создание версий текстур разного разрешения Атласы текстур — объединение нескольких текстур в одну для уменьшения обращений к памяти LOD (Level of Detail) — подготовка менее детализированных версий текстур для дальних объектов

Проверка качества

Перед финализацией текстур важно выполнить комплексную проверку:

Просмотр в разных условиях освещения — дневной свет, интерьерное освещение, ночные сцены

— дневной свет, интерьерное освещение, ночные сцены Проверка на видимые швы — особенно в местах соединения UV-островов

— особенно в местах соединения UV-островов Тест на различных расстояниях — как персонаж выглядит вблизи и издалека

— как персонаж выглядит вблизи и издалека Анимационный тест — как ведут себя текстуры при движении персонажа

— как ведут себя текстуры при движении персонажа Проверка в игровом движке — соответствие текстур реальным условиям рендеринга

Экспорт и документация

Правильный экспорт текстур с понятной документацией значительно облегчит интеграцию в финальный проект:

Именование файлов по конвенции проекта (CharacterNameAlbedo, CharacterNameNormal)

Организация текстур по типам материалов или частям персонажа

Документирование нестандартных решений или особых шейдерных эффектов

Создание превью материалов для удобства использования другими членами команды

Современные движки имеют различные требования к текстурам. Вот сравнение оптимальных настроек для разных платформ:

Платформа Рекомендуемое разрешение текстур Предпочтительный формат Особенности Мобильные игры 512×512, 1024×1024 ASTC, ETC2, PVRTC Минимизация количества карт, объединение в атласы Консоли (PS4/Xbox One) 1024×1024, 2048×2048 BC1-BC7 Баланс между качеством и производительностью ПК (высокие настройки) 2048×2048, 4096×4096 BC7, несжатые (для разработки) Возможность использования полного набора карт PBR VR/AR 1024×1024, 2048×2048 BC5 (для нормалей), ASTC Критичность к производительности, оптимизация для стереорендеринга Кинематограф 4096×4096, 8192×8192+ EXR, TIFF (несжатые) Максимальное качество, детализация вплоть до крупных планов

Помните, что оптимизация не должна становиться самоцелью в ущерб качеству. Найдите баланс между визуальной выразительностью и техническими ограничениями вашей целевой платформы.

Текстурирование персонажей — это искусство находить баланс между техническими ограничениями и художественным видением. Овладев базовыми принципами UV-развертки, поняв особенности различных типов текстурных карт и освоив современные инструменты, вы сможете вдохнуть жизнь в любую 3D-модель. Помните, что практика и постоянное изучение новых техник — ключ к мастерству. Не бойтесь экспериментировать, смешивать подходы и создавать собственные текстурные решения. Ведь именно уникальный взгляд художника превращает безликую модель в запоминающегося персонажа с характером и историей.

