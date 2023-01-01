Создание макетов в Photoshop: руководство для начинающих дизайнеров

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки создания макетов и работы с визуальными элементами

Первые шаги в мире профессионального дизайна часто начинаются именно с освоения Photoshop. Создание макетов в этом редакторе — навык, который открывает двери к работе над веб-сайтами, мобильными приложениями, рекламными баннерами и печатной продукцией. Но когда впервые открываешь Photoshop, количество панелей, инструментов и опций способно вызвать настоящий ступор. 🤯 Я помню это чувство. Именно поэтому сегодня я проведу вас через все этапы создания макета в Photoshop — от настройки рабочей среды до финального экспорта готового дизайна, чтобы превратить ваше замешательство в уверенность профессионала.