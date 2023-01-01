Как подготовить макет к печати: настройка Photoshop для типографии
Для кого эта статья:
- Графические дизайнеры, работающие с печатью
- Студенты и начинающие специалисты в области дизайна
Профессионалы, заинтересованные в улучшении навыков предпечатной подготовки
Подготовка макета к печати — тот критический этап, который отличает профессионального графического дизайнера от любителя. Неправильно настроенный цветовой профиль, недостаточное разрешение или отсутствие вылетов могут превратить безупречный дизайн в дорогостоящую катастрофу на выходе из печатного станка. В этой инструкции я разберу каждый шаг предпечатной подготовки в Adobe Photoshop — от выбора правильной цветовой модели до финальных настроек экспорта, которые обеспечат идеальный результат. 🖨️
Основные требования типографий к файлам печати
Первое правило успешной печати — знание требований типографии. Каждое печатное производство имеет свою специфику, но существуют универсальные стандарты, соблюдение которых необходимо для качественного результата:
- Цветовая модель CMYK (не RGB)
- Разрешение 300 dpi для офсетной печати
- Наличие вылетов (bleed) 3-5 мм
- Конвертация текста в кривые или внедрение шрифтов
- Отсутствие прозрачности и эффектов, требующих растрирования
- Корректные форматы файлов (TIFF, PDF, EPS, PSD)
Работа с типографией начинается не в момент отправки готового файла, а на этапе планирования макета. Запросите технические требования заранее — это сэкономит время и нервы. 📋
Андрей Соколов, старший дизайнер предпечатной подготовки
Однажды я получил срочный проект: необходимо было напечатать 5000 брошюр к торговой выставке. Клиент прислал "готовый" макет в RGB, созданный в программе для веб-дизайна, без вылетов и с разрешением 72 dpi. Когда я объяснил, что файл непригоден для печати, заказчик был уверен, что "типография всё исправит за пару кликов".
Мне пришлось полностью пересобрать макет с нуля в Photoshop: перевести в CMYK, добавить вылеты, увеличить разрешение (что потребовало новых исходников высокого качества), переделать градиенты, которые в CMYK выглядели совершенно иначе. Работа заняла два полных дня вместо запланированных двух часов.
С тех пор я всегда отправляю клиентам подробный чек-лист по подготовке макетов до начала работы, даже если они уверены, что "всё уже готово".
Вот сравнительная таблица минимальных требований для разных типов печати:
|Тип печати
|Цветовая модель
|Разрешение
|Вылеты
|Рекомендуемый формат
|Офсетная
|CMYK
|300-350 dpi
|3-5 мм
|PDF/X-1a, TIFF
|Цифровая
|CMYK
|250-300 dpi
|2-3 мм
|PDF, TIFF
|Широкоформатная
|CMYK
|100-150 dpi
|5-10 мм
|TIFF, EPS
|Шелкография
|Spot/CMYK
|300 dpi
|5 мм
|EPS, PDF
Настройка цветовых профилей CMYK в Photoshop
Правильная настройка цветовых профилей — фундамент качественной печати. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) — субтрактивная цветовая модель, используемая в полиграфии, в отличие от RGB, которая предназначена для экранов. 🎨
Для настройки цветового профиля CMYK в Photoshop выполните следующие шаги:
- Откройте меню Edit → Color Settings (Редактирование → Настройки цвета)
- В разделе Working Spaces найдите CMYK и выберите профиль, соответствующий вашей типографии
- Если вы не знаете, какой профиль использовать, безопасным выбором будет Coated FOGRA39 для мелованной бумаги или Uncoated FOGRA29 для немелованной
- Установите Color Management Policies на "Convert to Working Space" для автоматической конвертации
- Включите флажки Ask When Opening и Ask When Pasting для контроля процесса конвертации
После настройки цветового профиля переведите изображение в CMYK через меню Image → Mode → CMYK Color. Важно понимать, что некоторые яркие цвета RGB невозможно точно воспроизвести в CMYK — это физическое ограничение технологии печати.
Для контроля цветопередачи используйте функцию View → Proof Setup → Working CMYK, которая позволяет увидеть, как ваши цвета будут выглядеть в печати, не покидая RGB-режима.
Правильные отступы и вылеты в макете для печати
Создание правильных отступов и вылетов — критическая часть подготовки макета. Вылеты (bleed) — это дополнительная область изображения, выходящая за пределы обрезного формата. Они необходимы, чтобы избежать белых краёв при неточной обрезке. 📏
Для настройки документа с вылетами в Photoshop:
- При создании нового документа (File → New) укажите размер, увеличенный на вылеты с каждой стороны
- Например, для визитки 90×50 мм с вылетами 3 мм создайте документ размером 96×56 мм
- Настройте направляющие (View → New Guide), отступив от края на величину вылета
- Разместите все важные элементы и текст в пределах безопасной зоны, отступив от линии реза внутрь не менее 3-5 мм
Мария Волкова, графический дизайнер
Мой клиент заказал печать каталога продукции для престижной выставки. Когда тираж прибыл, обнаружилось, что на нескольких страницах логотипы партнёров оказались частично обрезаны. Клиент был в ярости — мероприятие начиналось через три дня.
Изучив файлы, я поняла, что дизайнер не учёл стандартные вылеты и разместил логотипы слишком близко к краю страницы. При обрезке произошло смещение всего на 2 мм, но этого было достаточно для катастрофы.
Нам пришлось срочно перепечатывать тираж с правильно настроенными отступами: я создала защитную зону в 8 мм от края и перепроверила все критически важные элементы. Дополнительные расходы составили почти 40% от первоначальной стоимости проекта, но зато мы успели к выставке.
Теперь я всегда использую цветные направляющие в Photoshop: красные для линии реза, синие для безопасной зоны. Это визуально помогает не допустить подобных ошибок.
Вот рекомендуемые размеры вылетов и безопасных зон для различных типов продукции:
|Тип продукции
|Вылеты
|Безопасная зона от края
|Как сделать отступы в фотошопе для типографии
|Визитка
|2-3 мм
|3 мм
|Направляющие + линейка
|Буклет
|3-5 мм
|5 мм
|Направляющие + слои
|Плакат A3+
|3-5 мм
|10 мм
|Линейка + слой-маска
|Упаковка
|5 мм
|7 мм
|Шаблон + слои
|Журнал
|3-5 мм
|12-15 мм к корешку
|Направляющие + линейка
Работа с разрешением и качеством изображений
Недостаточное разрешение — частая причина размытых и некачественных отпечатков. Для офсетной и цифровой печати полиграфического качества требуется разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм). 🔍
Для настройки правильного разрешения в Photoshop:
- При создании нового документа установите Resolution = 300 pixels/inch
- Для существующего документа используйте Image → Image Size
- Включите опцию Resample только если нужно изменить физический размер изображения
- При увеличении разрешения выбирайте метод Bicubic Smoother, при уменьшении — Bicubic Sharper
- Следите, чтобы при изменении разрешения не происходило значительного увеличения размера файла без фактического улучшения качества
Помните: увеличение разрешения не улучшит качество изображения, если исходник низкого качества. Лучше использовать изначально качественные фотографии с достаточным разрешением.
Проверить фактическое разрешение для печати можно по формуле:
Фактическое dpi = (размер изображения в пикселях / физический размер в печати в дюймах)
Например, фото 3000×2000 пикселей, распечатанное размером 10×6.7 дюймов, будет иметь разрешение 300 dpi.
Важные аспекты работы с качеством изображений:
- Избегайте множественного сохранения в формате JPEG, это приводит к потере качества
- Используйте инструменты повышения резкости (Unsharp Mask или Smart Sharpen) после изменения размера
- Проверяйте цветовой охват — в CMYK некоторые яркие цвета RGB становятся тусклее
- При необходимости корректируйте уровни и кривые для компенсации потери контраста при печати
- Учитывайте, что печать обычно выглядит темнее, чем изображение на экране
Сохранение файла в оптимальном формате для типографии
Выбор правильного формата файла для передачи в типографию так же важен, как и настройка цветового профиля или разрешения. Каждый формат имеет свои особенности, влияющие на качество и совместимость. 💾
Основные форматы для печати и их характеристики:
- TIFF — универсальный формат без потери качества, поддерживает слои, альфа-каналы и каналы плашечных цветов
- PDF — формат высокой совместимости, идеален для многостраничных документов, позволяет встраивать шрифты
- EPS — профессиональный формат для векторных элементов и специальных эффектов печати
- PSD — родной формат Photoshop, сохраняет все слои и настройки, но менее универсален для типографий
Как сохранить файл для печати в Photoshop:
- Выберите File → Save As и выберите формат TIFF или PSD для рабочей версии с сохранением слоёв
- Для передачи в типографию используйте File → Save As и выберите TIFF или PDF
- При сохранении в TIFF: – Включите сжатие LZW (без потерь) – Выберите порядок пикселей "IBM PC" для совместимости – Решите, сохранять ли слои (увеличивает размер файла)
- При сохранении в PDF: – Используйте пресет PDF/X-1a:2001 для печати – Проверьте включение меток обреза и вылетов – Установите совместимость с Acrobat 8 (PDF 1.7) или выше
- При сохранении финальных файлов сведите все слои (Layer → Flatten Image), если типография не запрашивала файлы со слоями
Важные настройки при экспорте PDF из Photoshop:
- Включите метки обреза и приводки для облегчения работы типографии
- Установите качество сжатия JPEG не менее 10-12 (или используйте сжатие ZIP без потерь)
- Проверьте цветовой профиль — он должен соответствовать требованиям типографии
- Включите вылеты, если они присутствуют в макете
- При наличии прозрачности выберите высокое качество сведения
Успешная подготовка макетов к печати — это не просто технический навык, а целое искусство балансирования между творческим видением и техническими ограничениями печатного процесса. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете избежать большинства распространённых проблем и гарантировать, что ваш дизайн будет выглядеть в печати точно так, как вы задумали. Помните: профессионализм дизайнера проявляется не только в красоте макета, но и в его безупречной технической подготовке.
