Как подготовить макет к печати: настройка Photoshop для типографии

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры, работающие с печатью

Студенты и начинающие специалисты в области дизайна

Профессионалы, заинтересованные в улучшении навыков предпечатной подготовки Подготовка макета к печати — тот критический этап, который отличает профессионального графического дизайнера от любителя. Неправильно настроенный цветовой профиль, недостаточное разрешение или отсутствие вылетов могут превратить безупречный дизайн в дорогостоящую катастрофу на выходе из печатного станка. В этой инструкции я разберу каждый шаг предпечатной подготовки в Adobe Photoshop — от выбора правильной цветовой модели до финальных настроек экспорта, которые обеспечат идеальный результат. 🖨️

Основные требования типографий к файлам печати

Первое правило успешной печати — знание требований типографии. Каждое печатное производство имеет свою специфику, но существуют универсальные стандарты, соблюдение которых необходимо для качественного результата:

Цветовая модель CMYK (не RGB)

Разрешение 300 dpi для офсетной печати

Наличие вылетов (bleed) 3-5 мм

Конвертация текста в кривые или внедрение шрифтов

Отсутствие прозрачности и эффектов, требующих растрирования

Корректные форматы файлов (TIFF, PDF, EPS, PSD)

Работа с типографией начинается не в момент отправки готового файла, а на этапе планирования макета. Запросите технические требования заранее — это сэкономит время и нервы. 📋

Андрей Соколов, старший дизайнер предпечатной подготовки

Однажды я получил срочный проект: необходимо было напечатать 5000 брошюр к торговой выставке. Клиент прислал "готовый" макет в RGB, созданный в программе для веб-дизайна, без вылетов и с разрешением 72 dpi. Когда я объяснил, что файл непригоден для печати, заказчик был уверен, что "типография всё исправит за пару кликов". Мне пришлось полностью пересобрать макет с нуля в Photoshop: перевести в CMYK, добавить вылеты, увеличить разрешение (что потребовало новых исходников высокого качества), переделать градиенты, которые в CMYK выглядели совершенно иначе. Работа заняла два полных дня вместо запланированных двух часов. С тех пор я всегда отправляю клиентам подробный чек-лист по подготовке макетов до начала работы, даже если они уверены, что "всё уже готово".

Вот сравнительная таблица минимальных требований для разных типов печати:

Тип печати Цветовая модель Разрешение Вылеты Рекомендуемый формат Офсетная CMYK 300-350 dpi 3-5 мм PDF/X-1a, TIFF Цифровая CMYK 250-300 dpi 2-3 мм PDF, TIFF Широкоформатная CMYK 100-150 dpi 5-10 мм TIFF, EPS Шелкография Spot/CMYK 300 dpi 5 мм EPS, PDF

Настройка цветовых профилей CMYK в Photoshop

Правильная настройка цветовых профилей — фундамент качественной печати. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) — субтрактивная цветовая модель, используемая в полиграфии, в отличие от RGB, которая предназначена для экранов. 🎨

Для настройки цветового профиля CMYK в Photoshop выполните следующие шаги:

Откройте меню Edit → Color Settings (Редактирование → Настройки цвета) В разделе Working Spaces найдите CMYK и выберите профиль, соответствующий вашей типографии Если вы не знаете, какой профиль использовать, безопасным выбором будет Coated FOGRA39 для мелованной бумаги или Uncoated FOGRA29 для немелованной Установите Color Management Policies на "Convert to Working Space" для автоматической конвертации Включите флажки Ask When Opening и Ask When Pasting для контроля процесса конвертации

После настройки цветового профиля переведите изображение в CMYK через меню Image → Mode → CMYK Color. Важно понимать, что некоторые яркие цвета RGB невозможно точно воспроизвести в CMYK — это физическое ограничение технологии печати.

Для контроля цветопередачи используйте функцию View → Proof Setup → Working CMYK, которая позволяет увидеть, как ваши цвета будут выглядеть в печати, не покидая RGB-режима.

Правильные отступы и вылеты в макете для печати

Создание правильных отступов и вылетов — критическая часть подготовки макета. Вылеты (bleed) — это дополнительная область изображения, выходящая за пределы обрезного формата. Они необходимы, чтобы избежать белых краёв при неточной обрезке. 📏

Для настройки документа с вылетами в Photoshop:

При создании нового документа (File → New) укажите размер, увеличенный на вылеты с каждой стороны Например, для визитки 90×50 мм с вылетами 3 мм создайте документ размером 96×56 мм Настройте направляющие (View → New Guide), отступив от края на величину вылета Разместите все важные элементы и текст в пределах безопасной зоны, отступив от линии реза внутрь не менее 3-5 мм

Мария Волкова, графический дизайнер

Мой клиент заказал печать каталога продукции для престижной выставки. Когда тираж прибыл, обнаружилось, что на нескольких страницах логотипы партнёров оказались частично обрезаны. Клиент был в ярости — мероприятие начиналось через три дня. Изучив файлы, я поняла, что дизайнер не учёл стандартные вылеты и разместил логотипы слишком близко к краю страницы. При обрезке произошло смещение всего на 2 мм, но этого было достаточно для катастрофы. Нам пришлось срочно перепечатывать тираж с правильно настроенными отступами: я создала защитную зону в 8 мм от края и перепроверила все критически важные элементы. Дополнительные расходы составили почти 40% от первоначальной стоимости проекта, но зато мы успели к выставке. Теперь я всегда использую цветные направляющие в Photoshop: красные для линии реза, синие для безопасной зоны. Это визуально помогает не допустить подобных ошибок.

Вот рекомендуемые размеры вылетов и безопасных зон для различных типов продукции:

Тип продукции Вылеты Безопасная зона от края Как сделать отступы в фотошопе для типографии Визитка 2-3 мм 3 мм Направляющие + линейка Буклет 3-5 мм 5 мм Направляющие + слои Плакат A3+ 3-5 мм 10 мм Линейка + слой-маска Упаковка 5 мм 7 мм Шаблон + слои Журнал 3-5 мм 12-15 мм к корешку Направляющие + линейка

Работа с разрешением и качеством изображений

Недостаточное разрешение — частая причина размытых и некачественных отпечатков. Для офсетной и цифровой печати полиграфического качества требуется разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм). 🔍

Для настройки правильного разрешения в Photoshop:

При создании нового документа установите Resolution = 300 pixels/inch Для существующего документа используйте Image → Image Size Включите опцию Resample только если нужно изменить физический размер изображения При увеличении разрешения выбирайте метод Bicubic Smoother, при уменьшении — Bicubic Sharper Следите, чтобы при изменении разрешения не происходило значительного увеличения размера файла без фактического улучшения качества

Помните: увеличение разрешения не улучшит качество изображения, если исходник низкого качества. Лучше использовать изначально качественные фотографии с достаточным разрешением.

Проверить фактическое разрешение для печати можно по формуле:

Фактическое dpi = (размер изображения в пикселях / физический размер в печати в дюймах)

Например, фото 3000×2000 пикселей, распечатанное размером 10×6.7 дюймов, будет иметь разрешение 300 dpi.

Важные аспекты работы с качеством изображений:

Избегайте множественного сохранения в формате JPEG, это приводит к потере качества

Используйте инструменты повышения резкости (Unsharp Mask или Smart Sharpen) после изменения размера

Проверяйте цветовой охват — в CMYK некоторые яркие цвета RGB становятся тусклее

При необходимости корректируйте уровни и кривые для компенсации потери контраста при печати

Учитывайте, что печать обычно выглядит темнее, чем изображение на экране

Сохранение файла в оптимальном формате для типографии

Выбор правильного формата файла для передачи в типографию так же важен, как и настройка цветового профиля или разрешения. Каждый формат имеет свои особенности, влияющие на качество и совместимость. 💾

Основные форматы для печати и их характеристики:

TIFF — универсальный формат без потери качества, поддерживает слои, альфа-каналы и каналы плашечных цветов

— универсальный формат без потери качества, поддерживает слои, альфа-каналы и каналы плашечных цветов PDF — формат высокой совместимости, идеален для многостраничных документов, позволяет встраивать шрифты

— формат высокой совместимости, идеален для многостраничных документов, позволяет встраивать шрифты EPS — профессиональный формат для векторных элементов и специальных эффектов печати

— профессиональный формат для векторных элементов и специальных эффектов печати PSD — родной формат Photoshop, сохраняет все слои и настройки, но менее универсален для типографий

Как сохранить файл для печати в Photoshop:

Выберите File → Save As и выберите формат TIFF или PSD для рабочей версии с сохранением слоёв Для передачи в типографию используйте File → Save As и выберите TIFF или PDF При сохранении в TIFF: – Включите сжатие LZW (без потерь) – Выберите порядок пикселей "IBM PC" для совместимости – Решите, сохранять ли слои (увеличивает размер файла) При сохранении в PDF: – Используйте пресет PDF/X-1a:2001 для печати – Проверьте включение меток обреза и вылетов – Установите совместимость с Acrobat 8 (PDF 1.7) или выше При сохранении финальных файлов сведите все слои (Layer → Flatten Image), если типография не запрашивала файлы со слоями

Важные настройки при экспорте PDF из Photoshop:

Включите метки обреза и приводки для облегчения работы типографии

Установите качество сжатия JPEG не менее 10-12 (или используйте сжатие ZIP без потерь)

Проверьте цветовой профиль — он должен соответствовать требованиям типографии

Включите вылеты, если они присутствуют в макете

При наличии прозрачности выберите высокое качество сведения

Успешная подготовка макетов к печати — это не просто технический навык, а целое искусство балансирования между творческим видением и техническими ограничениями печатного процесса. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете избежать большинства распространённых проблем и гарантировать, что ваш дизайн будет выглядеть в печати точно так, как вы задумали. Помните: профессионализм дизайнера проявляется не только в красоте макета, но и в его безупречной технической подготовке.

