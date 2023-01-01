Создание реалистичных материалов в Blender: от основ до PBR-шейдеров

Для кого эта статья:

Начинающие и средние пользователи Blender, заинтересованные в создании 3D графики

Графические дизайнеры и 3D-художники, желающие улучшить свои навыки в текстурировании и материаловедении

Студенты и практикующие специалисты, обучающиеся современным подходам к визуализации в 3D-дизайне Вселенная Blender может показаться запутанным лабиринтом для тех, кто только начинает работу с 3D графикой. Особенно это касается создания материалов — той магии, которая превращает серые болванки в произведения искусства. Даже если вы потратили часы на моделирование идеального объекта, без правильных материалов он останется лишь цифровым призраком реальности. В этом пошаговом гайде я раскрываю все секреты работы с материалами в Blender — от базовых настроек до продвинутых PBR-техник, которые превратят ваши работы в настоящие шедевры. 🎨

Основы работы с материалами в Blender

Материалы в Blender — это не просто цвета, наложенные на поверхность. Это комплексные системы, определяющие, как объект взаимодействует со светом, отражает его и преломляет. Прежде чем погрузиться в создание сложных шейдеров, важно понять фундаментальные принципы работы с материалами.

Начнём с терминологии. В Blender термины «материал» и «шейдер» часто используются как взаимозаменяемые, хотя технически шейдер — это программа, вычисляющая, как поверхность выглядит при освещении, а материал включает в себя набор шейдеров и настроек.

Для работы с материалами в Blender необходимо переключиться в режим Material Properties, который находится в правой панели редактора. Здесь вы можете создать новый материал, нажав кнопку "+ New", или выбрать существующий из выпадающего меню.

Андрей Петров, 3D художник Когда я только начинал работать с Blender, я потратил недели на создание реалистичной модели старого радиоприёмника. Модель была технически безупречна, но выглядела как пластиковая игрушка. Разочарованный, я едва не забросил проект, пока не понял главное — секрет реализма кроется не столько в геометрии, сколько в материалах. После глубокого погружения в принципы работы материалов, я переработал шейдеры, добавил микронеровности для металлических частей, правильные отражения для стекла циферблата и едва заметные потёртости корпуса. Результат был ошеломляющим — клиент не поверил, что это 3D модель, а не фотография. Именно тогда я осознал, что материалы — это 50% успеха любого 3D проекта.

В основе каждого материала лежит шейдер Principled BSDF — универсальный шейдер, объединяющий множество параметров в один инструмент. Вот ключевые настройки, с которыми необходимо ознакомиться:

Base Color — основной цвет материала

— основной цвет материала Metallic — определяет, насколько материал похож на металл (0 — диэлектрик, 1 — металл)

— определяет, насколько материал похож на металл (0 — диэлектрик, 1 — металл) Specular — интенсивность бликов на поверхности

— интенсивность бликов на поверхности Roughness — шероховатость поверхности (0 — зеркальная, 1 — матовая)

— шероховатость поверхности (0 — зеркальная, 1 — матовая) IOR (Index of Refraction) — показатель преломления для прозрачных материалов

— показатель преломления для прозрачных материалов Transmission — прозрачность материала

— прозрачность материала Subsurface — эффект подповерхностного рассеивания для имитации таких материалов, как кожа или воск

Для начинающих критически важно понимать, как эти параметры взаимодействуют между собой. Например, металлические поверхности (Metallic = 1) не имеют диффузного цвета, а их видимый цвет определяется исключительно отражениями.

Тип материала Metallic Roughness Specular Transmission Пластик 0 0.3-0.7 0.5 0 Полированный металл 1 0.1-0.2 0.5 0 Стекло 0 0-0.1 0.5 1 Кожа 0 0.7-0.9 0.3 0 Вода 0 0 0.5 1

Помните, что визуализация материалов в реальном времени в Viewport может отличаться от финального рендера. Для точной предварительной оценки используйте режим Rendered в настройках Viewport Shading или делайте тестовые рендеры небольших фрагментов сцены.

Создание базовых материалов для 3D объектов

Создание базовых материалов — это фундамент, с которого начинается путь к реалистичной визуализации в Blender. Давайте разберем пошаговый процесс создания нескольких типичных материалов, с которыми вы наверняка будете работать в своих проектах. 🔍

Для начала работы необходимо выделить объект и перейти в раздел Material Properties на правой панели. Нажмите кнопку "+ New" для создания нового материала и дайте ему информативное название — это поможет в дальнейшей работе, особенно при управлении множеством материалов в сложных сценах.

Создание материала пластика:

Установите Base Color в желаемый цвет пластика (например, светло-серый #E0E0E0 для белого пластика) Установите Metallic на 0 (пластик не является металлом) Настройте Roughness на значение между 0.3 и 0.5 для типичного пластика Для глянцевого пластика уменьшите Roughness до 0.1-0.2 Установите Specular на значение около 0.5 для типичного блеска

Создание металлического материала:

Установите Base Color в соответствующий металлу оттенок (для алюминия — светло-серый, для золота — желтоватый) Установите Metallic на 1.0 Настройте Roughness на низкое значение (0.1-0.2) для полированного металла или выше (0.4-0.6) для матового Specular настраивать не нужно, так как при Metallic = 1 этот параметр игнорируется

Создание стеклянного материала:

Установите Base Color в белый или слегка голубоватый для чистого стекла Установите Metallic на 0 Установите Roughness на очень низкое значение (0.0-0.05) для глянцевого стекла Установите Transmission на 1.0 для полной прозрачности Настройте IOR на 1.45 (стандартный показатель преломления для стекла) Для толстого стекла важно активировать Screen Space Refraction в настройках рендера

Важным аспектом работы с материалами является управление слотами материалов. Один объект может содержать несколько материалов, применяемых к разным полигональным группам. Это полезно при создании, например, пластиковой игрушки с металлическими деталями или деревянного стола со стеклянной столешницей.

Материал Типичное применение Ключевые настройки Распространённые ошибки Кожа Мебель, одежда, аксессуары Roughness 0.7-0.9, Subsurface 0.1-0.2 Слишком гладкая поверхность, отсутствие вариаций Дерево Мебель, полы, декор Roughness 0.5-0.8, необходимы текстуры Один и тот же цвет без текстуры, неправильный масштаб текстуры Ткань Одежда, шторы, обивка Roughness 0.7-1.0, важна структура на Normal Map Отсутствие объёма и текстуры переплетения нитей Керамика Посуда, плитка, декор Roughness 0.2-0.4, возможна глазурь с Clearcoat Слишком однородная поверхность, неестественный блеск

Для более сложных материалов вам потребуется использовать нодовый редактор, но большинство базовых материалов можно создать, используя только панель настроек Principled BSDF. Важно помнить, что материалы в Blender работают по принципам физически корректного рендеринга (PBR), поэтому стоит опираться на реальные физические свойства веществ для достижения реализма.

Удобной практикой является создание библиотеки материалов, которую вы можете повторно использовать в разных проектах. Для этого используйте Append в меню File для импорта материалов из других .blend файлов.

Использование нодового редактора для продвинутых шейдеров

Нодовый редактор — это сердце продвинутой работы с материалами в Blender. Он предоставляет визуальный интерфейс для создания сложных шейдеров путем соединения различных узлов (нодов), каждый из которых выполняет определенную функцию в цепочке обработки материала. Чтобы открыть нодовый редактор, выберите тип редактора "Shader Editor" или нажмите на маленькую иконку сферы в разделе Material Properties.

Стоит отметить, что основная сила нодового редактора заключается в его модульности и возможности комбинировать различные эффекты, которые было бы невозможно создать, используя только стандартные настройки Principled BSDF. 🧩

Разберём основные типы нодов, которые чаще всего используются при создании продвинутых шейдеров:

Input Nodes (Входные ноды) — предоставляют различные входные данные, такие как UV-координаты, информацию о геометрии, текстуры

(Входные ноды) — предоставляют различные входные данные, такие как UV-координаты, информацию о геометрии, текстуры Shader Nodes (Шейдерные ноды) — определяют, как поверхность взаимодействует со светом (Diffuse BSDF, Glossy BSDF, Glass BSDF)

(Шейдерные ноды) — определяют, как поверхность взаимодействует со светом (Diffuse BSDF, Glossy BSDF, Glass BSDF) Color Nodes (Цветовые ноды) — позволяют манипулировать цветами (RGB Curves, Color Ramp, Hue/Saturation)

(Цветовые ноды) — позволяют манипулировать цветами (RGB Curves, Color Ramp, Hue/Saturation) Vector Nodes (Векторные ноды) — управляют векторами, например, для манипуляций с текстурными координатами (Mapping, Vector Math)

(Векторные ноды) — управляют векторами, например, для манипуляций с текстурными координатами (Mapping, Vector Math) Converter Nodes (Конвертирующие ноды) — преобразуют данные из одного типа в другой (Math, RGB to BW)

Рассмотрим несколько практических примеров использования нодового редактора для создания продвинутых материалов:

Михаил Орлов, Lead 3D-artist Помню свой первый серьезный коммерческий проект — визуализацию ювелирного изделия для каталога известного бренда. Клиент требовал фотореализма, который должен был неотличим от студийной съемки. Стандартные настройки Principled BSDF не давали нужного результата — золото выглядело пластиковым, а драгоценные камни не имели характерного блеска и глубины. Именно тогда я вплотную занялся изучением нодового редактора. Создал сложную систему шейдеров для золота, включающую несколько слоев отражений с разной шероховатостью и цветовыми оттенками. Для бриллиантов разработал комбинацию нодов, имитирующих дисперсию света — эффект радуги, когда свет преломляется в камне. Результат превзошел ожидания — клиент не только принял работу, но и заказал визуализацию всей коллекции, а затем порекомендовал нас другим ювелирным домам. Этот проект стал переломным в моей карьере и убедил меня, что мастерство в работе с нодовым редактором — это то, что отличает любителя от профессионала в мире 3D-визуализации.

Пример 1: Создание материала с процедурной ржавчиной

Начните с базового нода Principled BSDF Добавьте нод Noise Texture и подключите его к Fac входу нода ColorRamp Настройте ColorRamp с градиентом от цвета металла к цвету ржавчины Подключите выход Color из ColorRamp к Base Color входу Principled BSDF Для большего реализма, подключите тот же Noise Texture через отдельный ColorRamp к Roughness, чтобы ржавые участки были более шероховатыми Добавьте ноды Bump и Normal Map для создания объемного эффекта ржавчины

Пример 2: Создание материала мрамора

Комбинируйте несколько Noise Texture и Voronoi Texture нодов с разными масштабами Используйте MixRGB ноды для смешивания текстур с разными режимами наложения Примените ColorRamp для контроля цветовых переходов, характерных для мрамора Подключите итоговый результат к Base Color входу Principled BSDF Установите низкое значение Roughness (0.1-0.2) и Subsurface (0.05-0.1) для эффекта полупрозрачности

Особое внимание стоит уделить так называемым шейдерным группам (Node Groups), которые позволяют упаковывать сложные ноды в один блок с собственными входами и выходами. Это не только упрощает работу со сложными шейдерами, но и позволяет повторно использовать созданные вами эффекты в разных материалах.

Для эффективной работы с нодовым редактором придерживайтесь следующих рекомендаций:

Располагайте ноды слева направо, следуя логике потока данных

Группируйте связанные ноды и используйте Frame-ноды для организации

Называйте ключевые ноды и группы для лучшей навигации

Используйте Viewer-ноды для просмотра промежуточных результатов

Изучайте готовые шейдеры других авторов, чтобы понять различные подходы

Стоит отметить, что нодовый редактор позволяет создавать не только статические материалы, но и анимированные шейдеры. Например, вы можете анимировать текстурные координаты для создания эффекта текущей воды или подключить нод Value к настройкам Emission для создания мигающей неоновой вывески.

Текстурирование и PBR-материалы в Blender

PBR (Physically Based Rendering) материалы представляют собой передовой подход к созданию реалистичных поверхностей в 3D графике. В отличие от старых методов, где художники вручную настраивали каждый аспект материала, PBR опирается на физически корректные принципы взаимодействия света с поверхностями. Это делает материалы не только более реалистичными, но и более предсказуемыми в различных условиях освещения. 💡

Основа PBR-текстурирования — набор специализированных карт (текстур), каждая из которых отвечает за определенный аспект поверхности:

Base Color (Albedo) Map — определяет базовый цвет поверхности без влияния освещения

— определяет базовый цвет поверхности без влияния освещения Normal Map — создаёт иллюзию дополнительных деталей геометрии без увеличения полигонов

— создаёт иллюзию дополнительных деталей геометрии без увеличения полигонов Roughness Map — контролирует микрошероховатость поверхности, влияющую на резкость отражений

— контролирует микрошероховатость поверхности, влияющую на резкость отражений Metallic Map — определяет, какие участки поверхности металлические, а какие — нет

— определяет, какие участки поверхности металлические, а какие — нет Height/Displacement Map — используется для фактического смещения геометрии, создавая реальный объем

— используется для фактического смещения геометрии, создавая реальный объем Ambient Occlusion Map — имитирует мягкие тени в углублениях и щелях

Для работы с PBR-материалами в Blender используйте следующий подход:

Создайте базовый материал с Principled BSDF шейдером Для каждого канала шейдера (Base Color, Roughness, Normal и т.д.) добавьте соответствующий Image Texture нод Загрузите соответствующие текстурные карты в каждый Image Texture нод При необходимости, добавьте нод Mapping для контроля масштаба и позиционирования текстур Для Normal Map обязательно добавьте нод Normal Map между Image Texture и входом Normal в Principled BSDF

Важно понимать, что разные PBR-системы могут использовать различные конвенции. Наиболее распространены:

PBR-система Roughness/Glossiness Metallic/Specular Применение в Blender Metallic/Roughness Roughness (0=гладкий, 1=шероховатый) Metallic (0=диэлектрик, 1=металл) Прямое подключение к Principled BSDF Specular/Glossiness Glossiness (1=гладкий, 0=шероховатый) Specular (RGB значения) Требует конвертации: инвертирования Glossiness, преобразования Specular Диффузно/Отражающая Reflection (сила отражения) Diffuse + Reflection (раздельные) Требует сложной конвертации через Mix Shader

Где найти качественные PBR-текстуры для своих проектов:

Ambientcg.com — бесплатная библиотека высококачественных PBR-материалов с CC0 лицензией

— бесплатная библиотека высококачественных PBR-материалов с CC0 лицензией Polyhaven.com — обширная коллекция бесплатных PBR-текстур, HDRI и 3D моделей

— обширная коллекция бесплатных PBR-текстур, HDRI и 3D моделей Textures.com — большая библиотека с бесплатными образцами и платным полным доступом

— большая библиотека с бесплатными образцами и платным полным доступом Substance 3D Assets — профессиональная библиотека материалов, интегрированная с Substance

При работе с текстурами часто требуется их правильное наложение на модель. Для этого критически важно корректно настроить UV-развёртку объекта. В Blender для этого:

Перейдите в режим редактирования (Edit Mode) вашего объекта Выберите все грани (клавиша A) и нажмите U для вызова меню UV Mapping Выберите подходящий метод развёртки (Smart UV Project для сложных объектов часто работает хорошо) Отредактируйте развёртку в UV Editor, если требуется более точное позиционирование

Для создания собственных текстурных карт вы можете использовать внешние программы, такие как Substance Painter, Quixel Mixer или даже Photoshop. Также в самом Blender есть возможности для процедурного создания текстур через нодовый редактор:

Например, для создания процедурной текстуры ржавого металла:

Используйте комбинацию Noise Texture и Voronoi Texture для создания базовой структуры ржавчины Используя ColorRamp, создайте маску для разделения ржавых и неповрежденных участков Эту маску используйте для смешивания различных значений для Base Color, Roughness и Metallic Для Normal Map используйте ноды Bump и Normal Map, подключая к ним ту же текстурную основу

Помните, что качественное PBR-текстурирование требует внимания к деталям и понимания физических свойств материалов. Никогда не устанавливайте экстремальные значения параметров (например, абсолютно черный цвет или Roughness = 0), так как это противоречит принципам PBR и выглядит нереалистично.

Практические приёмы настройки реалистичных материалов

Переход от теоретического понимания материалов к созданию по-настоящему реалистичных поверхностей требует знания практических приёмов, проверенных профессионалами. В этом разделе я поделюсь специфическими техниками, которые выведут ваши материалы на новый уровень реалистичности. 🏆

Искусство несовершенства

Ключевой принцип реалистичных материалов — добавление контролируемых несовершенств. В природе не существует идеально ровных поверхностей с однородными свойствами. Даже новый глянцевый пластик имеет микроскопические вариации блеска и цвета.

Используйте легкий шум (Noise Texture с низким значением Scale) для добавления вариаций к Roughness

Добавляйте едва заметные пятна и разводы к Base Color, особенно для старых или использованных объектов

Применяйте нормальные карты даже к гладким поверхностям для имитации микроскопических неровностей

Варьируйте значения Metallic для металлических поверхностей, добавляя небольшие диэлектрические участки (окисление, пыль)

Слоистый подход к материалам

Реальные материалы часто имеют несколько слоёв с различными свойствами. Например, деревянный пол имеет базовый слой дерева, слой лака и слой пыли или потёртостей. В Blender для создания многослойных материалов используйте:

Нод Mix Shader для комбинирования разных шейдеров (например, Glossy и Diffuse) Нод Layer Weight для создания эффекта Fresnel (усиление отражений по краям) Нод Add Shader для наложения эффектов свечения или эмиссии

Пример многослойного материала автомобильной краски:

Базовый слой: Diffuse BSDF с цветом краски Слой металлических хлопьев: Glossy BSDF с Noise Texture для вариаций Верхний слой лака: Glossy BSDF с низким Roughness Комбинируйте эти слои, используя Mix Shader с Fresnel или Layer Weight в качестве фактора смешивания

Эффективное использование Bump и Displacement

Для добавления реалистичной геометрической детализации используйте следующие приёмы:

Bump mapping — для мелких деталей, не искажающих силуэт объекта (поры кожи, мелкие царапины)

Normal mapping — для средних деталей и сложных узоров (кирпичная кладка, текстура кожи)

Displacement — для крупных деталей, меняющих геометрию (глубокие складки, рельеф поверхности)

Важно правильно комбинировать эти техники. Для большинства материалов оптимально:

Сначала применить Displacement для крупных деталей Затем добавить Normal map для средних деталей В конце добавить Bump map для мельчайших деталей

Специфические материалы и их особенности

Некоторые типы материалов требуют специальных подходов:

Кожа — требует Subsurface Scattering с небольшой глубиной рассеивания и тёплым оттенком рассеивания

— требует Subsurface Scattering с небольшой глубиной рассеивания и тёплым оттенком рассеивания Металлы — используйте текстуры отражения (HDRI) для реалистичных бликов и подготовьте набор кривых (RGB Curves) для настройки цвета отражений

— используйте текстуры отражения (HDRI) для реалистичных бликов и подготовьте набор кривых (RGB Curves) для настройки цвета отражений Ткани — комбинируйте процедурную геометрию переплетения с анизотропными отражениями

— комбинируйте процедурную геометрию переплетения с анизотропными отражениями Жидкости — настраивайте правильный IOR (для воды — 1.33) и добавляйте небольшую мутность через Volume Scatter

Оптимизационные техники для сложных материалов

При создании сложных материалов с множеством текстур и нодов, производительность может стать проблемой. Следуйте этим рекомендациям:

Используйте Node Wrangler (встроенный аддон) для быстрого предпросмотра отдельных ветвей ноды

Создавайте Node Groups для часто используемых комбинаций

Для сцен с множеством однотипных объектов используйте Material Instances через Driver System

Оптимизируйте разрешение текстур — используйте высокое разрешение только для текстур на переднем плане

Применяйте техники LOD (Level of Detail) для материалов объектов, находящихся вдали от камеры

Практический воркфлоу для создания реалистичных материалов

Эффективный рабочий процесс для создания материалов включает следующие этапы:

Исследование — соберите референсы реального материала под разными углами и при разном освещении Базовый шейдер — настройте основные параметры Principled BSDF на основе физических свойств материала Текстуры — добавьте базовые текстурные карты (Color, Roughness, Normal) и настройте их масштаб и позиционирование Детализация — добавьте второй слой деталей с более мелким масштабом Вариации — введите контролируемые несовершенства и вариации свойств Оптимизация — упорядочите ноды, создайте группы и оптимизируйте производительность Тестирование — проверьте материал при различном освещении и с разных углов просмотра

Используйте HDRI-освещение для тестирования материалов — это позволит увидеть, как материал реагирует на комплексное освещение реального мира. Сравнивайте результаты с референсами, чтобы убедиться, что ваш материал соответствует реальным физическим свойствам.

Помните, что создание по-настоящему реалистичных материалов — это баланс между техническими знаниями и художественным восприятием. Даже физически точный материал может выглядеть неубедительно, если он не передает характер и историю поверхности. Изучайте мир вокруг себя, обращайте внимание на детали реальных материалов, и вы увидите, как ваши цифровые поверхности обретают жизнь.

Погружение в мир материалов Blender открывает бесконечные возможности для творчества. Не бойтесь экспериментировать — переключайтесь между нодовым редактором и свойствами материалов, смешивайте текстуры с процедурными эффектами, добавляйте те самые мелкие несовершенства, которые делают цифровые объекты живыми. Мастерство создания материалов не приходит в одночасье — оно формируется через непрерывную практику, анализ референсов и понимание физических принципов взаимодействия света с поверхностями. Теперь, вооружившись знаниями от базовых настроек до продвинутых PBR-техник, вы готовы превратить любую серую болванку в реалистичный объект, неотличимый от фотографии.

