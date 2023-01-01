Blender для создания аниме персонажей: техники 3D-моделирования

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, интересующиеся аниме-стилистикой

Художники и аниматоры, желающие освоить создание аниме-персонажей в Blender

Люди, стремящиеся развить навыки графического дизайна и 3D-моделирования для коммерческого использования Создание аниме-персонажей в Blender открывает удивительный мир трехмерного искусства, где ваши любимые аниме-герои могут ожить в 3D пространстве! 🎭 Несмотря на кажущуюся сложность, этот процесс становится доступным даже новичкам при правильном пошаговом подходе. В этом руководстве я раскрою все секреты создания стильных аниме-персонажей: от базовой геометрии до финального рендера. Готовы превратить свои 2D-идеи в потрясающие 3D-модели с характерными большими глазами и выразительными чертами? Тогда приступим к погружению в мир трехмерной аниме-эстетики!

Основы создания аниме персонажей в Blender

Перед тем как погрузиться в создание аниме-персонажей, важно понять особенности этого стиля и настроить Blender для комфортной работы. Аниме-стиль характеризуется упрощенными формами, выразительными глазами и стилизованными пропорциями тела.

Первым шагом следует установить последнюю версию Blender (3.5+), которая предлагает расширенные инструменты для моделирования персонажей. После установки рекомендую настроить интерфейс под задачи моделирования:

Переключитесь на рабочее пространство "Modeling" в верхней панели

Активируйте аддон "Loop Tools" для упрощения работы с геометрией

Настройте горячие клавиши для часто используемых инструментов

Разделите окно на несколько видовых экранов для удобства работы

Для начала моделирования аниме-персонажа необходимо определиться с концепцией. Подготовьте референсы: вид спереди, сбоку и дополнительные детали. Важно понимать пропорции аниме-персонажей, которые отличаются от реалистичных.

Реалистичные пропорции Аниме-пропорции Голова составляет 1/8 высоты тела Голова составляет 1/5-1/6 высоты тела Глаза занимают около 1/4 ширины лица Глаза занимают около 1/3-1/2 ширины лица Реалистичные пропорции конечностей Удлиненные ноги, тонкие конечности Детализированные черты лица Упрощенные черты, акцент на глазах

Михаил Теренин, 3D-художник и преподаватель Помню свой первый опыт создания аниме-персонажа в Blender — это была катастрофа! Я попытался моделировать сразу сложного персонажа с детализированной одеждой и прической. Потратил неделю, а результат выглядел как нечто среднее между инопланетянином и манекеном. Этот провал научил меня важному правилу: начинайте с базовой сетки. Теперь я всегда советую своим ученикам создавать простую фигуру в Т-позе, используя примитивы. Сначала — цилиндр для торса, сферы для суставов и головы. Только убедившись, что базовая анатомия работает, перехожу к детализации. Этот подход я назвал "от робота к человеку": ваша модель сначала выглядит как простой робот, а затем постепенно обретает человеческие черты и аниме-стилистику. Такой метод экономит огромное количество времени и нервов!

Для создания базовой модели в Blender можно использовать несколько подходов:

Box Modeling — начните с куба и с помощью экструдирования создавайте основные формы Sculpting — используйте инструменты скульптинга для более органичных форм Modifiers — применяйте модификаторы для симметричного моделирования

Я рекомендую начинающим использовать Box Modeling с Mirror-модификатором — это обеспечит симметрию модели и упростит процесс создания. Для аниме-стиля важно сохранять чистую топологию модели с минимальным количеством полигонов, особенно на этапе базовой формы.

Моделирование тела и лица для аниме стиля

Моделирование аниме-персонажа начинается с создания базового тела в Т-позе. Это стандартная поза, где руки персонажа расставлены в стороны, что облегчает дальнейшее текстурирование и риггинг.

Для создания тела следуйте этим шагам:

Добавьте примитив Cube (Shift+A → Mesh → Cube) Включите Mirror-модификатор по оси X для симметричного моделирования Используя инструмент Extrude (E), вытяните основу туловища С помощью Loop Cut (Ctrl+R) добавьте дополнительные сегменты для шеи, талии и бедер Extrude создайте руки и ноги, добавляя больше сегментов в местах суставов

При моделировании аниме-тела важно учитывать стилистические особенности: тонкая талия, длинные ноги, хрупкое телосложение. Для женских персонажей подчеркните изгибы фигуры, для мужских — сделайте плечи шире.

Голова и лицо — самая важная часть аниме-персонажа, требующая особого внимания. Для моделирования лица:

Создайте базовую сферу и примените модификатор Mirror

Уменьшите полигоны в задней части головы и увеличьте их в области лица

Вытяните подбородок, сделав его заостренным (характерная черта аниме)

Создайте углубления для глаз с помощью инструмента Extrude Region (Alt+E)

Добавьте дополнительные полигоны для носа и рта, сохраняя их минималистичными

Глаза в аниме-стиле требуют особого подхода. Они должны быть крупными, выразительными и занимать значительную часть лица:

Создайте отдельные сферы для глазных яблок

Сформируйте веки с помощью дублирования и масштабирования части глазного яблока

Добавьте отдельную плоскость для радужки и зрачка (позже это будет текстура)

Настройте положение глаз так, чтобы они слегка выступали вперед

Важно! Для аниме-стиля характерно минималистичное изображение носа и рта. Часто нос обозначается лишь небольшим выступом или даже просто текстурой, а рот — тонкой линией, которая изменяется при выражении эмоций.

Анна Сергеева, аниматор персонажей Работая над проектом для японской мобильной игры, я столкнулась с интересным вызовом. Клиент остался недоволен первыми версиями 3D-моделей персонажей — они выглядели "слишком западными". Проблема оказалась в пропорциях лица! Я перестроила весь процесс моделирования, начиная с глаз, а не с формы головы. Создала огромные, занимающие почти половину лица глаза, с характерным блеском и отражениями. Затем добавила миниатюрный нос (буквально несколько полигонов) и маленький рот. Изюминкой стали огромные волосы с физически корректной анимацией. Результат полностью изменил восприятие персонажей! Клиент был в восторге, отметив, что модели теперь "дышат аниме-эстетикой". Главный урок, который я извлекла: в аниме глаза — это не просто часть лица, а центр эмоциональной выразительности персонажа. Всё остальное должно быть подчинено им.

Волосы — еще одна характерная черта аниме-персонажей. Для их создания используйте один из методов:

Метод Преимущества Недостатки Уровень сложности Полигональное моделирование Полный контроль над формой, низкие требования к ресурсам Может выглядеть менее реалистично Средний Particle System Реалистичные динамические волосы Высокие требования к ресурсам, сложная настройка Высокий Кривые (Curves) Баланс между контролем и реалистичностью Ограниченная динамика Средний Hair Cards Оптимально для игровых персонажей Требует хороших навыков текстурирования Средний

Для новичков я рекомендую начать с полигонального моделирования волос, создавая их как продолжение меша головы. Позже можно перейти к более сложным техникам, таким как Particle System или Hair Cards.

Создание и настройка материалов для 3D аниме персонажа

Материалы играют ключевую роль в передаче аниме-эстетики. В отличие от реалистичного рендеринга, аниме-стиль часто использует упрощенные материалы с выраженными контрастами и чистыми цветами.

Для создания базового аниме-шейдера в Blender используйте Principled BSDF шейдер со следующими настройками:

Base Color: выберите яркие, насыщенные цвета

Subsurface: 0.1-0.2 для кожи (придает легкую полупрозрачность)

Metallic: 0 для большинства поверхностей

Specular: 0.3-0.5 (ниже, чем для реалистичных материалов)

Roughness: 0.7-0.9 для кожи, 0.1-0.3 для глаз

Для создания характерного аниме-стиля кожи, добавьте в материал легкий румянец на щеках. Это можно сделать с помощью текстурной карты или смешивания шейдеров:

Создайте базовый материал кожи Добавьте Node "Mix Shader" Во второй вход подключите Principled BSDF с более розовым оттенком Используйте текстурную маску для контроля областей румянца

Глаза — самый важный элемент материалов аниме-персонажа. Для создания выразительных аниме-глаз:

Создайте основной материал глазного яблока (белый с небольшим SSS)

Для радужки используйте отдельную UV-развертку и текстуру с градиентом

Добавьте блики с помощью Emission-шейдера

Создайте эффект влажности с помощью низкого значения Roughness

Используйте Normal Map для придания объема радужке

Важной частью аниме-стиля является контурная линия (outline). В Blender её можно создать несколькими способами:

Freestyle — включите его в настройках рендера для получения контурных линий Инвертированная копия меша — дублируйте модель, увеличьте слегка и инвертируйте нормали Shader-based outline — создайте эффект контура с помощью шейдера Edge Node

Для создания эффекта cel-shading (характерный для аниме плоский стиль освещения):

В Node Editor создайте новый Shader Добавьте ноду Diffuse BSDF Подключите к ней ноду Color Ramp Настройте Color Ramp на режим Constant с 2-3 цветовыми точками Подключите Normal из Geometry ноды в вход нормали Diffuse BSDF

Для волос в аниме-стиле создайте материал с высоким значением Specular и низким Roughness, чтобы добиться характерного блеска. Часто в аниме используются неестественные цвета волос — от голубого до розового, что легко реализуется в базовых настройках цвета материала.

Риггинг и анимация аниме персонажа в Blender

Риггинг — это процесс создания "скелета" персонажа для последующей анимации. Для аниме-персонажа ключевую роль играют выразительные движения и преувеличенные позы, характерные для этого стиля.

Начните с создания базового скелета (армутуры):

Переключитесь в режим Object Mode и добавьте Armature (Shift+A → Armature → Single Bone) Переключитесь в Edit Mode и создайте кости для всего тела Следуйте анатомии персонажа, располагая кости в суставах Создайте цепочку позвоночника (5-7 костей для гибкости) Добавьте кости для рук, ног, шеи и головы Для пальцев создайте по 3 фаланги каждый

Для аниме-персонажа критически важна лицевая анимация. Создайте систему костей для лица:

Добавьте кости для верхнего и нижнего века каждого глаза

Создайте кости для уголков рта, верхней и нижней губы

Добавьте кости для бровей — по 3 кости на каждую бровь для большей выразительности

Для щек и носа добавьте дополнительные кости, если планируете детальную анимацию

После создания скелета выполните привязку модели к костям (skinning):

Выберите сначала модель, затем скелет с зажатой клавишей Shift Нажмите Ctrl+P и выберите "With Automatic Weights" Проверьте и скорректируйте веса в режиме Weight Paint Особое внимание уделите областям суставов и лица

Для создания удобной системы управления добавьте контроллеры:

Создайте IK-солверы для рук и ног (упрощает анимацию конечностей)

Добавьте контроллеры для поворота головы и таза

Создайте систему FK для спины для плавных движений туловища

Настройте контроллеры для лицевой анимации (Shape Keys)

Для аниме-персонажей характерна преувеличенная, выразительная анимация. Используйте принципы мультипликации:

Squash and Stretch — сжатие и растяжение для эмоциональности

— сжатие и растяжение для эмоциональности Anticipation — подготовка к движению

— подготовка к движению Exaggeration — преувеличение для большей выразительности

— преувеличение для большей выразительности Secondary Motion — вторичное движение для реалистичности (волосы, одежда)

Для создания выразительных эмоций аниме-персонажа используйте Shape Keys:

В Object Data Properties найдите раздел Shape Keys Добавьте Basis (базовая форма) Добавьте новый Shape Key для каждого выражения лица В Edit Mode измените геометрию для создания нужной эмоции Настройте драйверы для связи Shape Keys с контроллерами риг-системы

Для анимации волос, характерных для аниме-персонажей, используйте:

Cloth Simulation для длинных волос

Soft Body для более контролируемых результатов

Кости с IK-солверами для стилизованных, "твердых" прядей

Финальный рендер и постобработка 3D аниме модели

Финальный этап создания аниме-персонажа включает настройку освещения, рендеринг и постобработку для достижения характерной аниме-эстетики. 🌟

Для аниме-стиля освещение должно быть ярким и контрастным, с четкими тенями:

Используйте три источника света в классической схеме: ключевой, заполняющий и контровой

Настройте ключевой свет с высокой интенсивностью (2.0-3.0) и резкими тенями

Заполняющий свет должен быть мягким, с интенсивностью 0.3-0.5

Контровой свет помогает отделить персонажа от фона и подчеркнуть силуэт

Для достижения характерного аниме-стиля важно правильно настроить параметры рендеринга:

Параметр Eevee Cycles Samples 64-128 100-200 Ambient Occlusion Включено, Distance: 0.2 Настройка в World Properties Bloom Threshold: 1.0, Intensity: 0.1 Применяется в композитинге Screen Space Reflections Включено для глаз и блестящих поверхностей Не требуется (физически корректно) Freestyle Thickness: 1.5px, Color: черный Thickness: 1.5px, Color: черный

Для аниме-персонажей я рекомендую использовать Eevee — это быстрый движок рендеринга в реальном времени, который отлично подходит для нефотореалистичной графики. Если нужны более продвинутые эффекты освещения, используйте Cycles с ограниченным количеством сэмплов.

После рендеринга применяйте постобработку для усиления аниме-эстетики:

Включите Compositor в настройках Blender Используйте ноды Color Balance для усиления контрастности и насыщенности Добавьте легкий Bloom эффект для свечения ярких областей Примените легкий эффект Glare для блеска глаз и волос Используйте Color Management для настройки общей цветовой схемы (часто для аниме используют Look: Medium High Contrast)

Для создания характерного для аниме эффекта "плоских цветов" с резкими переходами теней:

В Compositor добавьте ноду Color Ramp Подключите рендер в ее вход Настройте Color Ramp в режим Constant или B-Spline Добавьте 3-4 цветовые точки для создания ступенчатых переходов Смешайте этот результат с оригиналом через Mix-ноду с режимом Overlay

Для создания выразительных линий и контуров:

Включите Freestyle в настройках рендера (Render Properties → Freestyle)

Настройте Линии (Линейные Края, Внешние Контуры, Граничные Края)

Или используйте Edge Detection в Compositor для более гибкой настройки

Для контроля толщины линий используйте Line Style настройки

Не забудьте о характерных для аниме эффектах:

Скоростные линии (Speed Lines) — добавляйте их в композитинге или как отдельные объекты

Световые эффекты для глаз — усильте блеск с помощью Glare ноды

"Blush" эффект на щеках — усильте его в постобработке

Атмосферные эффекты — легкий туман или свечение для создания настроения

После завершения работы над персонажем сохраните его в различных форматах в зависимости от целей использования:

OBJ или FBX для использования в других 3D-программах

glTF для веб-приложений

Высококачественные рендеры в PNG или TIFF формате

Turntable-анимацию для демонстрации персонажа со всех сторон

Создание аниме-персонажей в Blender — это увлекательное путешествие от базовой геометрии до выразительных 3D-моделей с уникальным стилем. Помните, что ключ к успеху — в балансе между техническими навыками и художественным видением. Начните с простых форм, постепенно добавляя детали, и не бойтесь экспериментировать с различными техниками. Аниме-эстетика основана на преувеличении и стилизации, поэтому отходите от реализма в пользу выразительности. Регулярная практика и изучение работ других художников помогут вам совершенствовать свой стиль и создавать всё более впечатляющих персонажей!

