logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
DigitalArt
arrow
3D моделирование онлайн: создаем объемные фигуры в браузере
Пройти тест: моя идеальная работа
Узнай, какая работа подходит именно тебе по характеру и способностям
Пройти тест

3D моделирование онлайн: создаем объемные фигуры в браузере

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички в 3D моделировании
  • Люди, заинтересованные в графическом дизайне и создании собственных 3D моделей

  • Студенты и любители, желающие освоить онлайн-инструменты для 3D создания

    Погружение в мир 3D моделирования больше не требует мощного компьютера и дорогостоящего ПО. Благодаря онлайн-платформам, каждый может создать объёмную модель прямо в браузере — будь то украшение для 3D-печати, персонаж для игры или прототип продукта. В этом руководстве я проведу вас от базовых понятий до создания вашей первой модели, разложив сложный процесс на понятные шаги. Готовы превратить свои идеи в трехмерные объекты? Давайте начнем! 🚀

Хотите освоить не только 3D моделирование, но и получить фундаментальные навыки в графическом дизайне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам построить карьеру в сфере дизайна с нуля. Вы освоите работу с графическими редакторами, основы композиции, типографики и цветоведения — идеальная база для дальнейшего погружения в 3D-моделирование. Получите востребованную профессию и откройте двери в мир творчества и технологий! ✨

Основы 3D моделирования: что нужно знать новичку

Прежде чем погрузиться в практику, давайте разберемся с фундаментальными концепциями 3D моделирования. Понимание этих основ значительно упростит ваш путь к созданию первых моделей.

3D моделирование — это процесс создания трехмерного представления любого объекта с помощью специального программного обеспечения. В отличие от 2D графики, 3D модели можно рассмотреть со всех сторон, как реальные физические объекты.

Ключевые элементы, с которыми вам предстоит работать:

  • Вершины (Vertices) — точки в трехмерном пространстве, определяющие углы и изгибы модели
  • Ребра (Edges) — линии, соединяющие вершины
  • Грани (Faces) — плоскости, образованные соединением трех или более ребер
  • Полигоны — замкнутые многоугольники, из которых состоит поверхность модели

Для новичков критически важно понимать три основных подхода к 3D моделированию:

Метод моделирования Описание Идеален для
Полигональное моделирование Создание модели путем манипуляции полигонами Персонажи, органические формы
Твердотельное моделирование Использование геометрических примитивов и булевых операций Технические объекты, детали для 3D-печати
Скульптинг "Лепка" модели, напоминающая работу с глиной Высокодетализированные органические формы

Для начинающих онлайн-инструменты обычно предлагают упрощенное твердотельное моделирование — вы работаете с базовыми формами (кубы, сферы, цилиндры), которые можно комбинировать, вычитать друг из друга и модифицировать.

Антон Смирнов, преподаватель 3D моделирования Когда я только начинал преподавать основы 3D, студенты постоянно сталкивались с одной проблемой — они пытались сразу создавать сложные модели без понимания базовых принципов. Помню случай с Марией, дизайнером интерьеров, которая хотела смоделировать винтажное кресло со множеством деталей. После нескольких неудачных попыток и растущего разочарования, мы вернулись к основам — разбили кресло на простые геометрические формы. Сначала куб для сиденья, затем цилиндры для ножек, и так далее. Через две недели практики с простыми формами она создала то самое кресло, но уже осознанно контролируя каждый аспект модели. Этот подход "от простого к сложному" стал золотым правилом для всех моих новых студентов.

При работе с онлайн-инструментами вам также понадобится освоить базовые операции:

  • Перемещение — изменение положения объекта в трехмерном пространстве
  • Вращение — поворот объекта вокруг выбранной оси
  • Масштабирование — изменение размера объекта
  • Булевы операции — объединение, вычитание или пересечение объектов

Не пугайтесь терминологии — онлайн-платформы обычно имеют интуитивно понятный интерфейс с наглядными иконками и подсказками. 🎯

Пошаговый план для смены профессии

Топ-5 бесплатных онлайн-платформ для создания 3D моделей

Выбор правильной платформы критически важен для комфортного старта в 3D моделировании. Я протестировал десятки онлайн-сервисов и отобрал пять лучших вариантов, подходящих именно для новичков.

Платформа Сложность освоения Особенности Лучше всего для
TinkerCAD ⭐ (Очень легкая) Интуитивный интерфейс, обучающие уроки, примитивы Абсолютных новичков, образовательных проектов
Sketchup Free ⭐⭐ (Легкая) Инструменты для архитектурного моделирования Интерьеров, архитектуры, мебели
Vectary ⭐⭐⭐ (Средняя) Параметрическое моделирование, текстурирование Дизайн продуктов, визуализации
SculptGL ⭐⭐⭐ (Средняя) Цифровой скульптинг, высокополигональные модели Органических форм, персонажей
Onshape ⭐⭐⭐⭐ (Выше среднего) Профессиональное параметрическое проектирование Инженерных проектов, механизмов

Давайте детальнее рассмотрим особенности каждой платформы:

1. TinkerCAD — идеальный выбор для первых шагов в 3D моделировании. Разработан Autodesk специально для образовательных целей. Позволяет создавать модели путем комбинирования простых геометрических форм с интуитивно понятным интерфейсом перетаскивания. Предлагает встроенные уроки и примеры, а также возможность экспорта моделей для 3D-печати.

2. Sketchup Free — браузерная версия популярного инструмента для 3D моделирования. Особенно хорош для архитектурных проектов и дизайна интерьеров. Предлагает инструменты для точного моделирования, а также доступ к обширной библиотеке готовых 3D моделей (3D Warehouse).

3. Vectary — платформа с акцентом на дизайн продуктов и визуализацию. Позволяет создавать профессионально выглядящие 3D модели с применением материалов и освещения. Бесплатный план ограничен, но вполне достаточен для изучения основ.

4. SculptGL — специализированный инструмент для цифровой скульптуры. Если вам интересно создание органических форм (персонажи, существа), этот инструмент позволяет "лепить" модели подобно работе с глиной. Имеет более крутую кривую обучения, но предлагает уникальные творческие возможности.

5. Onshape — профессиональный инструмент для инженерного проектирования с бесплатным планом для некоммерческого использования. Предлагает параметрическое моделирование, совместную работу и версионирование. Подходит для технически ориентированных пользователей.

При выборе платформы ориентируйтесь на свои цели:

  • Для обучения основам — TinkerCAD
  • Для создания мебели и интерьеров — Sketchup Free
  • Для дизайна продуктов — Vectary
  • Для создания персонажей — SculptGL
  • Для технических проектов — Onshape

Для начинающих я рекомендую начать с TinkerCAD благодаря его простоте и обучающим материалам, а затем переходить к более специализированным инструментам по мере роста навыков. 🛠️

Пошаговое создание первой 3D модели на TinkerCAD

Теперь, когда мы определились с платформой для старта, давайте создадим вашу первую 3D модель — подставку для смартфона. Этот проект идеально подходит для новичков, так как сочетает базовые операции моделирования и даёт полезный результат, который можно даже распечатать на 3D-принтере.

Прежде всего, перейдите на сайт TinkerCAD.com и создайте бесплатную учетную запись (можно использовать электронную почту или аккаунт Google). После регистрации следуйте этим шагам:

  1. Создание нового проекта

    • Нажмите кнопку "Создать новый дизайн"
    • Переименуйте проект, щелкнув по названию в верхнем левом углу (например, "Подставка для смартфона")

  2. Знакомство с интерфейсом

    • Справа находится панель с геометрическими фигурами
    • Внизу экрана — инструменты навигации
    • По центру — рабочая плоскость с сеткой

  3. Создание основания подставки

    • Перетащите "Box" (прямоугольный параллелепипед) с панели на рабочую плоскость
    • Используя белые точки по углам, растяните его примерно до 100×60×10 мм (точные размеры можно задать в панели справа)

  4. Создание опоры для телефона

    • Добавьте еще один "Box" размером примерно 100×60×50 мм
    • Поместите его на задний край основания
    • Используя инструмент "Rotate" (вращение), наклоните его примерно на 75 градусов назад

  5. Вырезание углубления для телефона

    • Добавьте цилиндр шириной 90 мм и высотой 50 мм
    • Расположите его так, чтобы он пересекался с наклонной частью
    • Выберите цилиндр и измените его свойство на "Hole" (отверстие) в панели справа
    • Выделите и основание, и цилиндр, затем нажмите "Group" (сгруппировать)

  6. Добавление отверстия для зарядки

    • Разместите небольшой цилиндр (диаметром около 15 мм) у основания подставки
    • Сделайте его отверстием и сгруппируйте с основной моделью

  7. Финальные штрихи

    • Скруглите острые углы, добавив маленькие цилиндры по краям и объединив их с основной моделью
    • Добавьте декоративные элементы по желанию — например, ваши инициалы, используя текстовый инструмент

При работе с TinkerCAD помните о важных сочетаниях клавиш:

  • Shift + перетаскивание — для пропорционального масштабирования
  • Ctrl + D (⌘ + D на Mac) — для дублирования объектов
  • Колесо мыши — для увеличения/уменьшения масштаба
  • Shift + правая кнопка мыши + перетаскивание — для вращения вида

Елена Новикова, 3D-дизайнер Моя первая ученица Алина, домохозяйка 45 лет, пришла ко мне с желанием создать персонализированные игрушки для внуков. Компьютером она пользовалась только для просмотра видео и проверки почты. Когда я предложила ей начать с TinkerCAD, она скептически улыбнулась: "В моем возрасте осваивать 3D?" Мы начали с простейшей модели — брелока с именем внука. Первый час Алина путала инструменты и случайно удаляла объекты. Но мы продолжали, шаг за шагом. Через три занятия она самостоятельно спроектировала набор кубиков с буквами и цифрами. Через месяц — игровой замок со множеством деталей. Когда внуки получили распечатанные на 3D-принтере игрушки, их восторг был бесценен. "Бабушка — волшебница!", — кричали они. Этот момент изменил её мышление полностью. "Я никогда не думала, что могу создавать вещи, которые раньше казались магией", — сказала Алина. Сейчас, три года спустя, она ведет успешный Etsy-магазин с детскими развивающими игрушками собственного дизайна.

Если вы сталкиваетесь с трудностями, не отчаивайтесь — TinkerCAD предлагает отличные обучающие материалы и уроки. Вы всегда можете сохранить свою модель и вернуться к ней позже с новыми знаниями. 🔍

От простого к сложному: техники улучшения ваших 3D работ

После создания первой базовой модели пора двигаться дальше и совершенствовать свои навыки. Давайте рассмотрим техники, которые помогут вам перейти на следующий уровень 3D моделирования, не покидая комфортной среды онлайн-инструментов.

Освоение следующих принципов значительно улучшит качество ваших 3D моделей:

  • Модульный подход — разбивайте сложные объекты на простые составляющие. Например, моделируя чайник, создайте отдельно корпус, крышку, носик и ручку, а затем объедините их.
  • Симметрия — используйте зеркальное отражение для создания симметричных объектов. Это экономит время и обеспечивает точность.
  • Референсы — всегда работайте с изображениями-образцами. Загрузите фотографии или чертежи объекта, который моделируете, и используйте их как ориентир.
  • Итеративный процесс — начинайте с грубой формы и постепенно добавляйте детали, уточняя модель на каждом этапе.

Продвинутые техники моделирования, доступные даже в онлайн-инструментах:

Техника Описание Где применить Платформа
Булевы операции Объединение, вычитание и пересечение объектов Создание отверстий, вырезов, сложных форм TinkerCAD, Vectary
Экструзия Придание объема 2D-форме путем вытягивания Создание логотипов, текста, архитектурных элементов Sketchup Free, Onshape
Скругление Сглаживание острых углов и ребер Реалистичные объекты, эргономичный дизайн Vectary, Onshape
Массивы Создание множества копий объекта в заданном порядке Повторяющиеся элементы (кнопки, отверстия) TinkerCAD, Onshape

Для улучшения визуального качества ваших моделей:

  1. Текстурирование — добавляйте материалы и текстуры к вашим моделям. В Vectary и Sketchup доступны библиотеки материалов, от металла до дерева и пластика.
  2. Освещение — эксперименты с источниками света критически важны для презентации модели. Vectary предлагает различные типы освещения для создания реалистичных сцен.
  3. Детализация — добавляйте мелкие детали в последнюю очередь. Начните с основной формы и постепенно наращивайте сложность.

Развивайте пространственное мышление с помощью этих упражнений:

  • Воссоздание простых бытовых предметов (чашка, ваза, стул)
  • Моделирование по чертежам (найдите бесплатные чертежи онлайн)
  • "Разборка" сложных объектов в голове на простые составляющие
  • Изучение готовых 3D моделей с открытым исходным кодом

Не забывайте документировать свой прогресс. Сохраняйте скриншоты ваших ранних работ, чтобы отслеживать рост навыков. Это не только мотивирует, но и помогает выявлять области для улучшения. 📈

При усложнении проектов старайтесь придерживаться чистой топологии — логичной структуры модели. Даже в онлайн-инструментах это важно для дальнейшего редактирования и экспорта моделей.

Экспорт и применение созданных 3D моделей

Создание 3D модели — только половина пути. Теперь нужно правильно экспортировать и применить результат вашей работы. Рассмотрим основные форматы файлов, методы экспорта и возможные применения созданных моделей.

Большинство онлайн-платформ поддерживают экспорт в следующие форматы:

  • STL — стандарт для 3D-печати, описывает только геометрию поверхности без цвета и текстур
  • OBJ — универсальный формат, сохраняет геометрию и текстуры
  • GLTF/GLB — современный формат для веб-приложений и дополненной реальности
  • FBX — широко используется в анимации и игровой индустрии
  • STEP/IGES — инженерные форматы с высокой точностью (доступны в Onshape)

Процесс экспорта на различных платформах:

Платформа Путь к экспорту Поддерживаемые форматы
TinkerCAD Меню "Export" в правом верхнем углу STL, OBJ, GLTF, SVG
Sketchup Free "File" → "Export" → "3D Model" SKP, STL, DAE, OBJ
Vectary Кнопка "Export" на верхней панели GLTF, GLB, OBJ, STL, USDZ
SculptGL "File" → "Export as" OBJ, STL, PLY
Onshape "Export" в меню документа STEP, IGES, STL, Parasolid, ACIS

Перед экспортом убедитесь, что ваша модель:

  • Водонепроницаема — без дыр и незакрытых поверхностей (особенно важно для 3D-печати)
  • Имеет правильный масштаб — проверьте единицы измерения (мм, см, дюймы)
  • Оптимизирована — для веб-использования старайтесь минимизировать количество полигонов

Практическое применение ваших 3D моделей:

  1. 3D-печать

    • Экспортируйте модель в формате STL
    • Загрузите в слайсер (Cura, PrusaSlicer)
    • Проверьте на ошибки и настройте параметры печати
    • Отправьте на принтер или в онлайн-сервис 3D-печати

  2. Дополненная реальность

    • Экспортируйте в GLTF/GLB или USDZ (для iOS)
    • Загрузите в приложения AR (Sketchfab, Reality Composer)
    • Поделитесь ссылкой или QR-кодом для просмотра

  3. Игровая индустрия

    • Экспортируйте в FBX или OBJ
    • Импортируйте в игровые движки (Unity, Unreal)
    • Добавьте текстуры и материалы

  4. Визуализация и рендеринг

    • Экспортируйте в OBJ или FBX с текстурами
    • Импортируйте в программы для рендеринга (Blender, Keyshot)
    • Настройте освещение и материалы для фотореалистичного вида

  5. Веб-интеграция

    • Экспортируйте в GLTF/GLB
    • Загрузите на платформы типа Sketchfab или используйте Three.js для интеграции на веб-сайт

Помните, что различные приложения предъявляют разные требования к 3D моделям. Для 3D-печати важна водонепроницаемость модели, для игр — оптимизация количества полигонов, а для фотореалистичной визуализации — качественные текстуры и материалы.

Даже простые модели, созданные в онлайн-инструментах, могут найти практическое применение: от персонализированных подарков, напечатанных на 3D-принтере, до прототипов продуктов или визуализаций для презентаций. 🎁

Ваше путешествие в мир 3D моделирования только начинается, но уже сейчас вы обладаете знаниями и инструментами для воплощения идей в трехмерное пространство. Практикуйтесь регулярно, начинайте с простых проектов и постепенно усложняйте задачи. Помните, что каждая успешная 3D модель — результат множества экспериментов, ошибок и их исправления. Не бойтесь пробовать новые техники и платформы. Ваше следующее творение может стать началом увлекательного хобби или даже профессионального пути в мир трехмерного дизайна.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой онлайн-инструмент рекомендуется для новичков в 3D моделировании?
1 / 5
Свежие материалы
Дизайн и искусство: грани взаимосвязи и ключевые различия
26 мая 2025
Чем рисуют нейрографику: инструменты и материалы для творчества
26 мая 2025
Визуальное повествование: секреты создания историй через образы
26 мая 2025

Загрузка...