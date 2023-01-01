3D моделирование онлайн: создаем объемные фигуры в браузере

Для кого эта статья:

Новички в 3D моделировании

Люди, заинтересованные в графическом дизайне и создании собственных 3D моделей

Студенты и любители, желающие освоить онлайн-инструменты для 3D создания Погружение в мир 3D моделирования больше не требует мощного компьютера и дорогостоящего ПО. Благодаря онлайн-платформам, каждый может создать объёмную модель прямо в браузере — будь то украшение для 3D-печати, персонаж для игры или прототип продукта. В этом руководстве я проведу вас от базовых понятий до создания вашей первой модели, разложив сложный процесс на понятные шаги. Готовы превратить свои идеи в трехмерные объекты? Давайте начнем! 🚀

Основы 3D моделирования: что нужно знать новичку

Прежде чем погрузиться в практику, давайте разберемся с фундаментальными концепциями 3D моделирования. Понимание этих основ значительно упростит ваш путь к созданию первых моделей.

3D моделирование — это процесс создания трехмерного представления любого объекта с помощью специального программного обеспечения. В отличие от 2D графики, 3D модели можно рассмотреть со всех сторон, как реальные физические объекты.

Ключевые элементы, с которыми вам предстоит работать:

Вершины (Vertices) — точки в трехмерном пространстве, определяющие углы и изгибы модели

— точки в трехмерном пространстве, определяющие углы и изгибы модели Ребра (Edges) — линии, соединяющие вершины

— линии, соединяющие вершины Грани (Faces) — плоскости, образованные соединением трех или более ребер

— плоскости, образованные соединением трех или более ребер Полигоны — замкнутые многоугольники, из которых состоит поверхность модели

Для новичков критически важно понимать три основных подхода к 3D моделированию:

Метод моделирования Описание Идеален для Полигональное моделирование Создание модели путем манипуляции полигонами Персонажи, органические формы Твердотельное моделирование Использование геометрических примитивов и булевых операций Технические объекты, детали для 3D-печати Скульптинг "Лепка" модели, напоминающая работу с глиной Высокодетализированные органические формы

Для начинающих онлайн-инструменты обычно предлагают упрощенное твердотельное моделирование — вы работаете с базовыми формами (кубы, сферы, цилиндры), которые можно комбинировать, вычитать друг из друга и модифицировать.

Антон Смирнов, преподаватель 3D моделирования Когда я только начинал преподавать основы 3D, студенты постоянно сталкивались с одной проблемой — они пытались сразу создавать сложные модели без понимания базовых принципов. Помню случай с Марией, дизайнером интерьеров, которая хотела смоделировать винтажное кресло со множеством деталей. После нескольких неудачных попыток и растущего разочарования, мы вернулись к основам — разбили кресло на простые геометрические формы. Сначала куб для сиденья, затем цилиндры для ножек, и так далее. Через две недели практики с простыми формами она создала то самое кресло, но уже осознанно контролируя каждый аспект модели. Этот подход "от простого к сложному" стал золотым правилом для всех моих новых студентов.

При работе с онлайн-инструментами вам также понадобится освоить базовые операции:

Перемещение — изменение положения объекта в трехмерном пространстве

— изменение положения объекта в трехмерном пространстве Вращение — поворот объекта вокруг выбранной оси

— поворот объекта вокруг выбранной оси Масштабирование — изменение размера объекта

— изменение размера объекта Булевы операции — объединение, вычитание или пересечение объектов

Не пугайтесь терминологии — онлайн-платформы обычно имеют интуитивно понятный интерфейс с наглядными иконками и подсказками. 🎯

Топ-5 бесплатных онлайн-платформ для создания 3D моделей

Выбор правильной платформы критически важен для комфортного старта в 3D моделировании. Я протестировал десятки онлайн-сервисов и отобрал пять лучших вариантов, подходящих именно для новичков.

Платформа Сложность освоения Особенности Лучше всего для TinkerCAD ⭐ (Очень легкая) Интуитивный интерфейс, обучающие уроки, примитивы Абсолютных новичков, образовательных проектов Sketchup Free ⭐⭐ (Легкая) Инструменты для архитектурного моделирования Интерьеров, архитектуры, мебели Vectary ⭐⭐⭐ (Средняя) Параметрическое моделирование, текстурирование Дизайн продуктов, визуализации SculptGL ⭐⭐⭐ (Средняя) Цифровой скульптинг, высокополигональные модели Органических форм, персонажей Onshape ⭐⭐⭐⭐ (Выше среднего) Профессиональное параметрическое проектирование Инженерных проектов, механизмов

Давайте детальнее рассмотрим особенности каждой платформы:

1. TinkerCAD — идеальный выбор для первых шагов в 3D моделировании. Разработан Autodesk специально для образовательных целей. Позволяет создавать модели путем комбинирования простых геометрических форм с интуитивно понятным интерфейсом перетаскивания. Предлагает встроенные уроки и примеры, а также возможность экспорта моделей для 3D-печати.

2. Sketchup Free — браузерная версия популярного инструмента для 3D моделирования. Особенно хорош для архитектурных проектов и дизайна интерьеров. Предлагает инструменты для точного моделирования, а также доступ к обширной библиотеке готовых 3D моделей (3D Warehouse).

3. Vectary — платформа с акцентом на дизайн продуктов и визуализацию. Позволяет создавать профессионально выглядящие 3D модели с применением материалов и освещения. Бесплатный план ограничен, но вполне достаточен для изучения основ.

4. SculptGL — специализированный инструмент для цифровой скульптуры. Если вам интересно создание органических форм (персонажи, существа), этот инструмент позволяет "лепить" модели подобно работе с глиной. Имеет более крутую кривую обучения, но предлагает уникальные творческие возможности.

5. Onshape — профессиональный инструмент для инженерного проектирования с бесплатным планом для некоммерческого использования. Предлагает параметрическое моделирование, совместную работу и версионирование. Подходит для технически ориентированных пользователей.

При выборе платформы ориентируйтесь на свои цели:

Для обучения основам — TinkerCAD

Для создания мебели и интерьеров — Sketchup Free

Для дизайна продуктов — Vectary

Для создания персонажей — SculptGL

Для технических проектов — Onshape

Для начинающих я рекомендую начать с TinkerCAD благодаря его простоте и обучающим материалам, а затем переходить к более специализированным инструментам по мере роста навыков. 🛠️

Пошаговое создание первой 3D модели на TinkerCAD

Теперь, когда мы определились с платформой для старта, давайте создадим вашу первую 3D модель — подставку для смартфона. Этот проект идеально подходит для новичков, так как сочетает базовые операции моделирования и даёт полезный результат, который можно даже распечатать на 3D-принтере.

Прежде всего, перейдите на сайт TinkerCAD.com и создайте бесплатную учетную запись (можно использовать электронную почту или аккаунт Google). После регистрации следуйте этим шагам:

Создание нового проекта Нажмите кнопку "Создать новый дизайн"

Переименуйте проект, щелкнув по названию в верхнем левом углу (например, "Подставка для смартфона") Знакомство с интерфейсом Справа находится панель с геометрическими фигурами

Внизу экрана — инструменты навигации

По центру — рабочая плоскость с сеткой Создание основания подставки Перетащите "Box" (прямоугольный параллелепипед) с панели на рабочую плоскость

Используя белые точки по углам, растяните его примерно до 100×60×10 мм (точные размеры можно задать в панели справа) Создание опоры для телефона Добавьте еще один "Box" размером примерно 100×60×50 мм

Поместите его на задний край основания

Используя инструмент "Rotate" (вращение), наклоните его примерно на 75 градусов назад Вырезание углубления для телефона Добавьте цилиндр шириной 90 мм и высотой 50 мм

Расположите его так, чтобы он пересекался с наклонной частью

Выберите цилиндр и измените его свойство на "Hole" (отверстие) в панели справа

Выделите и основание, и цилиндр, затем нажмите "Group" (сгруппировать) Добавление отверстия для зарядки Разместите небольшой цилиндр (диаметром около 15 мм) у основания подставки

Сделайте его отверстием и сгруппируйте с основной моделью Финальные штрихи Скруглите острые углы, добавив маленькие цилиндры по краям и объединив их с основной моделью

Добавьте декоративные элементы по желанию — например, ваши инициалы, используя текстовый инструмент

При работе с TinkerCAD помните о важных сочетаниях клавиш:

Shift + перетаскивание — для пропорционального масштабирования

— для пропорционального масштабирования Ctrl + D (⌘ + D на Mac) — для дублирования объектов

(⌘ + D на Mac) — для дублирования объектов Колесо мыши — для увеличения/уменьшения масштаба

— для увеличения/уменьшения масштаба Shift + правая кнопка мыши + перетаскивание — для вращения вида

Елена Новикова, 3D-дизайнер Моя первая ученица Алина, домохозяйка 45 лет, пришла ко мне с желанием создать персонализированные игрушки для внуков. Компьютером она пользовалась только для просмотра видео и проверки почты. Когда я предложила ей начать с TinkerCAD, она скептически улыбнулась: "В моем возрасте осваивать 3D?" Мы начали с простейшей модели — брелока с именем внука. Первый час Алина путала инструменты и случайно удаляла объекты. Но мы продолжали, шаг за шагом. Через три занятия она самостоятельно спроектировала набор кубиков с буквами и цифрами. Через месяц — игровой замок со множеством деталей. Когда внуки получили распечатанные на 3D-принтере игрушки, их восторг был бесценен. "Бабушка — волшебница!", — кричали они. Этот момент изменил её мышление полностью. "Я никогда не думала, что могу создавать вещи, которые раньше казались магией", — сказала Алина. Сейчас, три года спустя, она ведет успешный Etsy-магазин с детскими развивающими игрушками собственного дизайна.

Если вы сталкиваетесь с трудностями, не отчаивайтесь — TinkerCAD предлагает отличные обучающие материалы и уроки. Вы всегда можете сохранить свою модель и вернуться к ней позже с новыми знаниями. 🔍

От простого к сложному: техники улучшения ваших 3D работ

После создания первой базовой модели пора двигаться дальше и совершенствовать свои навыки. Давайте рассмотрим техники, которые помогут вам перейти на следующий уровень 3D моделирования, не покидая комфортной среды онлайн-инструментов.

Освоение следующих принципов значительно улучшит качество ваших 3D моделей:

Модульный подход — разбивайте сложные объекты на простые составляющие. Например, моделируя чайник, создайте отдельно корпус, крышку, носик и ручку, а затем объедините их.

— разбивайте сложные объекты на простые составляющие. Например, моделируя чайник, создайте отдельно корпус, крышку, носик и ручку, а затем объедините их. Симметрия — используйте зеркальное отражение для создания симметричных объектов. Это экономит время и обеспечивает точность.

— используйте зеркальное отражение для создания симметричных объектов. Это экономит время и обеспечивает точность. Референсы — всегда работайте с изображениями-образцами. Загрузите фотографии или чертежи объекта, который моделируете, и используйте их как ориентир.

— всегда работайте с изображениями-образцами. Загрузите фотографии или чертежи объекта, который моделируете, и используйте их как ориентир. Итеративный процесс — начинайте с грубой формы и постепенно добавляйте детали, уточняя модель на каждом этапе.

Продвинутые техники моделирования, доступные даже в онлайн-инструментах:

Техника Описание Где применить Платформа Булевы операции Объединение, вычитание и пересечение объектов Создание отверстий, вырезов, сложных форм TinkerCAD, Vectary Экструзия Придание объема 2D-форме путем вытягивания Создание логотипов, текста, архитектурных элементов Sketchup Free, Onshape Скругление Сглаживание острых углов и ребер Реалистичные объекты, эргономичный дизайн Vectary, Onshape Массивы Создание множества копий объекта в заданном порядке Повторяющиеся элементы (кнопки, отверстия) TinkerCAD, Onshape

Для улучшения визуального качества ваших моделей:

Текстурирование — добавляйте материалы и текстуры к вашим моделям. В Vectary и Sketchup доступны библиотеки материалов, от металла до дерева и пластика. Освещение — эксперименты с источниками света критически важны для презентации модели. Vectary предлагает различные типы освещения для создания реалистичных сцен. Детализация — добавляйте мелкие детали в последнюю очередь. Начните с основной формы и постепенно наращивайте сложность.

Развивайте пространственное мышление с помощью этих упражнений:

Воссоздание простых бытовых предметов (чашка, ваза, стул)

Моделирование по чертежам (найдите бесплатные чертежи онлайн)

"Разборка" сложных объектов в голове на простые составляющие

Изучение готовых 3D моделей с открытым исходным кодом

Не забывайте документировать свой прогресс. Сохраняйте скриншоты ваших ранних работ, чтобы отслеживать рост навыков. Это не только мотивирует, но и помогает выявлять области для улучшения. 📈

При усложнении проектов старайтесь придерживаться чистой топологии — логичной структуры модели. Даже в онлайн-инструментах это важно для дальнейшего редактирования и экспорта моделей.

Экспорт и применение созданных 3D моделей

Создание 3D модели — только половина пути. Теперь нужно правильно экспортировать и применить результат вашей работы. Рассмотрим основные форматы файлов, методы экспорта и возможные применения созданных моделей.

Большинство онлайн-платформ поддерживают экспорт в следующие форматы:

STL — стандарт для 3D-печати, описывает только геометрию поверхности без цвета и текстур

— стандарт для 3D-печати, описывает только геометрию поверхности без цвета и текстур OBJ — универсальный формат, сохраняет геометрию и текстуры

— универсальный формат, сохраняет геометрию и текстуры GLTF/GLB — современный формат для веб-приложений и дополненной реальности

— современный формат для веб-приложений и дополненной реальности FBX — широко используется в анимации и игровой индустрии

— широко используется в анимации и игровой индустрии STEP/IGES — инженерные форматы с высокой точностью (доступны в Onshape)

Процесс экспорта на различных платформах:

Платформа Путь к экспорту Поддерживаемые форматы TinkerCAD Меню "Export" в правом верхнем углу STL, OBJ, GLTF, SVG Sketchup Free "File" → "Export" → "3D Model" SKP, STL, DAE, OBJ Vectary Кнопка "Export" на верхней панели GLTF, GLB, OBJ, STL, USDZ SculptGL "File" → "Export as" OBJ, STL, PLY Onshape "Export" в меню документа STEP, IGES, STL, Parasolid, ACIS

Перед экспортом убедитесь, что ваша модель:

Водонепроницаема — без дыр и незакрытых поверхностей (особенно важно для 3D-печати)

— без дыр и незакрытых поверхностей (особенно важно для 3D-печати) Имеет правильный масштаб — проверьте единицы измерения (мм, см, дюймы)

— проверьте единицы измерения (мм, см, дюймы) Оптимизирована — для веб-использования старайтесь минимизировать количество полигонов

Практическое применение ваших 3D моделей:

3D-печать Экспортируйте модель в формате STL

Загрузите в слайсер (Cura, PrusaSlicer)

Проверьте на ошибки и настройте параметры печати

Отправьте на принтер или в онлайн-сервис 3D-печати Дополненная реальность Экспортируйте в GLTF/GLB или USDZ (для iOS)

Загрузите в приложения AR (Sketchfab, Reality Composer)

Поделитесь ссылкой или QR-кодом для просмотра Игровая индустрия Экспортируйте в FBX или OBJ

Импортируйте в игровые движки (Unity, Unreal)

Добавьте текстуры и материалы Визуализация и рендеринг Экспортируйте в OBJ или FBX с текстурами

Импортируйте в программы для рендеринга (Blender, Keyshot)

Настройте освещение и материалы для фотореалистичного вида Веб-интеграция Экспортируйте в GLTF/GLB

Загрузите на платформы типа Sketchfab или используйте Three.js для интеграции на веб-сайт

Помните, что различные приложения предъявляют разные требования к 3D моделям. Для 3D-печати важна водонепроницаемость модели, для игр — оптимизация количества полигонов, а для фотореалистичной визуализации — качественные текстуры и материалы.

Даже простые модели, созданные в онлайн-инструментах, могут найти практическое применение: от персонализированных подарков, напечатанных на 3D-принтере, до прототипов продуктов или визуализаций для презентаций. 🎁

Ваше путешествие в мир 3D моделирования только начинается, но уже сейчас вы обладаете знаниями и инструментами для воплощения идей в трехмерное пространство. Практикуйтесь регулярно, начинайте с простых проектов и постепенно усложняйте задачи. Помните, что каждая успешная 3D модель — результат множества экспериментов, ошибок и их исправления. Не бойтесь пробовать новые техники и платформы. Ваше следующее творение может стать началом увлекательного хобби или даже профессионального пути в мир трехмерного дизайна.

