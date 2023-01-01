Скрытые инструменты для рисования в Windows 10: полный обзор

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные графические дизайнеры

Владельцы устройств с сенсорными экранами

Люди, интересующиеся цифровым творчеством и рисованием Windows 10 скрывает целый арсенал инструментов для цифрового творчества, о которых многие даже не подозревают. Зачем тратить деньги на дорогостоящие графические редакторы, когда операционная система уже содержит все необходимое для создания иллюстраций, скетчей и даже 3D-моделей? Представьте: вы открываете ноутбук, делаете несколько жестов стилусом или мышью, и ваши идеи превращаются в реальность — без дополнительных затрат и сложных настроек. Для владельцев устройств с сенсорными экранами эти возможности и вовсе открывают новый уровень взаимодействия с компьютером. 🎨

Хотите превратить базовые навыки рисования в профессию? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro станет идеальным продолжением вашего творческого пути. После освоения встроенных инструментов Windows 10 вы получите прочную базу, которую опытные наставники помогут развить до коммерческого уровня. От простых скетчей к созданию брендов и рекламных материалов — ваше творчество заслуживает монетизации!

Встроенные инструменты для рисования в Windows 10

Windows 10 предлагает впечатляющий набор встроенных инструментов для рисования, которые подходят как для повседневных задач, так и для более серьезных творческих проектов. Эти инструменты интегрированы в систему, а значит, не требуют дополнительной установки и настройки — все готово к использованию прямо из коробки.

Основные инструменты для рисования на экране Windows 10 включают:

Microsoft Ink Workspace — центр управления для цифрового пера с доступом к приложениям для рисования и заметок

— центр управления для цифрового пера с доступом к приложениям для рисования и заметок Paint — классический редактор для базовых операций с изображениями

— классический редактор для базовых операций с изображениями Paint 3D — современная версия с поддержкой трехмерных моделей и текстур

— современная версия с поддержкой трехмерных моделей и текстур Snipping Tool — утилита для создания и редактирования скриншотов

— утилита для создания и редактирования скриншотов Sketch — приложение для быстрых набросков и заметок от руки

— приложение для быстрых набросков и заметок от руки Windows Ink — технология для работы с цифровым пером и сенсорными панелями

Каждый из этих инструментов обладает своими уникальными возможностями и предназначен для решения конкретных задач. Важно отметить, что функционал некоторых из них зависит от аппаратного обеспечения вашего устройства — наличия сенсорного экрана или цифрового пера.

Инструмент Основное назначение Необходимое оборудование Microsoft Ink Workspace Центр управления для рисования и заметок Работает лучше с пером, но доступен и для мыши Paint Базовое редактирование изображений Любое устройство с Windows 10 Paint 3D Создание и редактирование 3D-моделей Любое устройство с Windows 10 Snipping Tool Создание и редактирование скриншотов Любое устройство с Windows 10 Sketch Быстрые наброски и заметки Лучше работает с сенсорным экраном/пером

Для активации большинства инструментов достаточно использовать поиск Windows — просто введите название нужного приложения в строку поиска на панели задач. Альтернативный способ доступа к инструментам рисования — через кнопку Windows Ink Workspace на панели задач (если она активирована).

Максим Ворошилов, преподаватель компьютерной графики

Когда я только начинал проводить онлайн-курсы по дизайну, мне часто приходилось объяснять студентам базовые концепции визуализации. Многие сразу хотели прыгнуть в Adobe Illustrator или Photoshop, не понимая основ. Однажды у меня возникла идея: почему бы не начать с инструментов, которые уже есть под рукой? На следующем занятии я попросил всех открыть Microsoft Ink Workspace и Paint 3D. Результат превзошел ожидания! Студенты, которые раньше боялись "сложных программ", легко освоили базовые концепции векторного и растрового рисования через знакомый интерфейс Windows. Через месяц мы перешли к профессиональному ПО, и прогресс был намного быстрее, потому что фундаментальные навыки уже были заложены. С тех пор я всегда начинаю обучение с встроенных инструментов Windows 10 — это снимает психологический барьер и делает вход в мир дизайна более плавным.

Microsoft Ink Workspace: полный обзор возможностей

Microsoft Ink Workspace — это центральный хаб для всех инструментов рисования на экране Windows 10. Он объединяет различные приложения и функции, ориентированные на работу с цифровым пером и сенсорным вводом. Для доступа к Ink Workspace нажмите на иконку пера на панели задач (если она не отображается, активируйте ее через настройки).

После открытия Microsoft Ink Workspace вы увидите панель с доступом к следующим инструментам:

Sticky Notes — цифровые стикеры для заметок с поддержкой рукописного ввода

— цифровые стикеры для заметок с поддержкой рукописного ввода Sketchpad (Sketch) — холст для быстрых набросков и зарисовок

(Sketch) — холст для быстрых набросков и зарисовок Screen Sketch — инструмент для создания и аннотации скриншотов

— инструмент для создания и аннотации скриншотов Whiteboard — цифровая доска для более сложных заметок и рисунков

— цифровая доска для более сложных заметок и рисунков Снимок экрана — быстрое создание скриншотов

— быстрое создание скриншотов Недавно использованные приложения — список программ, поддерживающих Windows Ink

Sketchpad предлагает простой и интуитивно понятный набор инструментов для создания рисунков: карандаш, перо, маркер, ластик и линейка. Каждый инструмент имеет настраиваемые параметры — толщину линии, цвет и прозрачность. Особенно удобна функция линейки, которая позволяет рисовать идеально ровные линии под заданным углом.

Screen Sketch идеален для быстрого комментирования скриншотов. Вы можете сделать снимок экрана и сразу же добавить рукописные заметки, подсветить важные области или нарисовать указатели для привлечения внимания к определенным элементам.

Функция Ink Workspace Ключевые инструменты Практическое применение Sticky Notes Рукописный ввод, распознавание текста, интеграция с Cortana Быстрые заметки, напоминания, списки дел Sketchpad Перо, маркер, линейка, палитра цветов Свободное рисование, наброски, диаграммы Screen Sketch Инструменты аннотации, выделения, сохранение в различных форматах Комментирование скриншотов, создание инструкций Whiteboard Расширенный набор инструментов рисования, коллаборация Совместная работа, презентации, планирование

Microsoft Ink также предлагает функцию распознавания рукописного текста — вы можете писать от руки, а система автоматически преобразует написанное в печатный текст. Эта возможность особенно полезна при создании заметок или аннотаций к рисункам.

Ink Workspace постоянно развивается с каждым обновлением Windows 10, добавляя новые функции и улучшая существующие. Например, в более поздних версиях появилась возможность работы с трехмерными объектами и интеграция с другими приложениями Microsoft 365. 🖌️

Paint 3D и классический Paint для цифрового творчества

Windows 10 предлагает два разных, но одинаково полезных инструмента для рисования и редактирования изображений: классический Paint и современный Paint 3D. Каждый из них имеет свои сильные стороны и может быть использован для различных творческих задач.

Елена Соколова, иллюстратор

Первую иллюстрацию, за которую мне заплатили реальные деньги, я создала в обычном Paint. Это был простой логотип для локального бизнеса, ничего сложного — несколько геометрических фигур и текст. Клиент был в восторге, а я даже не решилась сказать, что использовала стандартную программу Windows, а не "профессиональный софт". Со временем я освоила более продвинутые программы, но когда вышел Paint 3D, решила попробовать его из любопытства. К моему удивлению, он оказался гораздо мощнее, чем я ожидала! Я создала серию объемных иллюстраций для детской книги, используя только Paint 3D и его инструменты для 3D-моделирования. Это показало мне, что даже встроенные инструменты Windows могут быть достаточно мощными для коммерческих проектов, если знать их возможности и ограничения.

Классический Paint — это проверенный временем инструмент, который существует с первых версий Windows. Несмотря на свою простоту, он предлагает все необходимое для базового редактирования изображений и создания простых рисунков:

Набор инструментов рисования (карандаш, кисть, распылитель)

Геометрические фигуры (линия, прямоугольник, эллипс, многоугольник)

Заливка цветом и текстурой

Работа с текстом

Выделение и перемещение фрагментов изображения

Изменение размера и поворот изображения

Ключевое преимущество классического Paint — его доступность и интуитивно понятный интерфейс. Даже пользователи без опыта работы с графическими редакторами могут быстро освоить его основные функции.

Paint 3D — это современная версия Paint, представленная в Windows 10. Она сохраняет простоту оригинального приложения, но добавляет множество новых возможностей, особенно в области трехмерного моделирования:

Создание и редактирование 3D-моделей

Добавление текстур и эффектов к 3D-объектам

Инструменты для 2D-рисования с расширенными настройками

Стикеры и 3D-эффекты

Смешивание 2D и 3D элементов на одном холсте

Интеграция с Remix 3D (онлайн-библиотека 3D-моделей)

Paint 3D особенно полезен для создания простых 3D-сцен, логотипов с объемными элементами и иллюстраций, сочетающих плоские и объемные объекты. Программа также предлагает функции экспорта в различные форматы, включая форматы для 3D-печати.

Сравнение возможностей Paint и Paint 3D:

Функция Paint Paint 3D 2D-рисование Базовые инструменты Расширенные инструменты с дополнительными настройками 3D-моделирование Отсутствует Полноценный набор инструментов для создания и редактирования 3D-моделей Слои Отсутствуют Поддержка отдельных 3D-объектов как слоев Форматы файлов BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG Все форматы Paint + 3MF, GLB, PLY (для 3D-моделей) Эффекты и фильтры Минимальные Расширенные (свечение, тени, материалы)

Выбор между Paint и Paint 3D зависит от конкретной задачи. Для быстрого редактирования скриншота или создания простой схемы классический Paint может быть предпочтительнее из-за своей простоты. Для более сложных проектов, особенно с 3D-элементами, Paint 3D предлагает гораздо больше возможностей. 📊

Snipping Tool и Sketch: создание и редактирование скриншотов

Создание и редактирование скриншотов — одна из самых частых задач при работе с компьютером. Windows 10 предлагает два мощных инструмента для решения этой задачи: классический Snipping Tool и новый Sketch (в составе Ink Workspace).

Snipping Tool — это встроенная утилита для создания скриншотов, которая позволяет захватить весь экран или его часть, а затем отредактировать полученное изображение. Основные возможности Snipping Tool включают:

Несколько режимов захвата: произвольная область, прямоугольная область, окно или полный экран

Отложенный захват с задержкой от 1 до 5 секунд

Базовые инструменты рисования для аннотации скриншотов (перо, маркер)

Сохранение в различных форматах (PNG, GIF, JPEG, HTML)

Отправка по электронной почте непосредственно из приложения

Для запуска Snipping Tool введите его название в строке поиска Windows или найдите в папке "Стандартные Windows" в меню "Пуск". После создания снимка вы можете использовать встроенные инструменты для добавления пометок или выделения важных элементов.

Sketch (или Screen Sketch в более ранних версиях Windows 10) — это часть Microsoft Ink Workspace, предоставляющая расширенные возможности для работы со скриншотами. Sketch предлагает более богатый набор инструментов для аннотации и редактирования:

Разнообразные инструменты рисования с настраиваемыми параметрами

Линейка для создания ровных линий под заданным углом

Виртуальный циркуль для рисования идеальных окружностей

Расширенная цветовая палитра

Функция обрезки и изменения размера скриншота

Быстрый доступ через комбинацию клавиш Win+Shift+S (в новых версиях Windows 10)

В более новых версиях Windows 10 Microsoft объединила функционал Snipping Tool и Screen Sketch в новое приложение "Снимок экрана и набросок" (Snip & Sketch), которое можно вызвать комбинацией клавиш Win+Shift+S.

Сравнение функций Snipping Tool и Sketch:

Функция Snipping Tool Sketch Режимы захвата Произвольная область, прямоугольник, окно, полный экран Полный экран с последующим редактированием Инструменты аннотации Базовые (перо, маркер) Расширенные (перо, маркер, линейка, циркуль) Отложенный захват Да, до 5 секунд Через сторонние функции Windows Горячие клавиши Нет встроенных Win+Shift+S (в новых версиях) Интеграция с другими приложениями Базовая (отправка по email) Расширенная (интеграция с Microsoft Ink и другими приложениями Windows 10)

Практические рекомендации по использованию этих инструментов для рисования на экране Windows 10:

Для быстрого захвата экрана с минимальным редактированием используйте Snipping Tool Для создания подробных аннотаций и рисунков на скриншотах предпочтительнее Sketch Используйте отложенный захват в Snipping Tool для скриншотов выпадающих меню и контекстных окон Сохраняйте часто используемые аннотации как шаблоны для повторного использования Комбинируйте скриншоты с другими инструментами Windows 10 для создания инструкций или презентаций

Оба инструмента предлагают эффективные решения для работы со скриншотами, выбор между ними зависит от конкретной задачи и ваших предпочтений в интерфейсе. 📷

Настройка параметров рисования на экране Windows 10

Для максимально эффективного использования встроенных инструментов рисования Windows 10 важно правильно настроить параметры ввода и персонализировать поведение цифрового пера или сенсорного экрана. Правильная настройка может значительно улучшить точность и комфорт при рисовании.

Доступ к настройкам параметров пера и сенсорного ввода осуществляется через Панель управления Windows 10:

Откройте Настройки (Windows + I) Перейдите в раздел Устройства Выберите Перо и Windows Ink в боковом меню

В открывшемся окне вы увидите различные параметры для настройки поведения пера и сенсорного ввода:

Рукописный ввод — настройки для распознавания рукописного текста и корректировки ошибок

— настройки для распознавания рукописного текста и корректировки ошибок Визуальные эффекты — настройка отображения курсора пера и визуализации касаний

— настройка отображения курсора пера и визуализации касаний Игнорирование касаний при использовании пера — полезная функция для предотвращения случайных касаний ладонью при рисовании пером

— полезная функция для предотвращения случайных касаний ладонью при рисовании пером Действия кнопок пера — настройка действий при нажатии кнопок на цифровом пере

— настройка действий при нажатии кнопок на цифровом пере Чувствительность к нажатию — регулировка уровня давления, необходимого для регистрации касания

Для художников особенно важно настроить чувствительность к нажатию и калибровку пера. Эти параметры влияют на то, как система распознает различные уровни давления при рисовании, что критично для создания линий различной толщины и интенсивности.

Дополнительные настройки для рисования на экране Windows 10:

Калибровка экрана — для повышения точности сопоставления положения пера и курсора на экране

— для повышения точности сопоставления положения пера и курсора на экране Настройка левши — изменение расположения элементов интерфейса для удобства левшей

— изменение расположения элементов интерфейса для удобства левшей Жесты пером — настройка специальных действий при выполнении определенных жестов пером

— настройка специальных действий при выполнении определенных жестов пером Настройка рабочего пространства — размещение Ink Workspace на панели задач для быстрого доступа

Для профессиональной работы с графикой рекомендуется также настроить параметры дисплея, чтобы обеспечить правильную цветопередачу. Это можно сделать через Настройки > Система > Дисплей > Калибровка цвета.

Оптимальные настройки для различных сценариев использования:

Тип деятельности Рекомендуемые настройки Дополнительные советы Точное техническое рисование Высокая чувствительность пера, активированная сетка, игнорирование касаний ладонью Используйте линейку в Sketch для ровных линий Художественное рисование Средняя чувствительность пера, настройка давления для разной толщины линий Экспериментируйте с настройками давления в Paint 3D для различных эффектов Рукописные заметки Включенное распознавание рукописного текста, коррекция ошибок Тренируйте систему распознавания своего почерка для повышения точности Аннотирование документов Быстрый доступ к Snipping Tool, настроенные цвета маркеров Создайте пользовательские цветовые схемы для разных типов аннотаций

Не забывайте периодически проверять наличие обновлений драйверов для вашего устройства — производители часто выпускают улучшенные версии драйверов для сенсорных экранов и цифровых перьев, которые могут значительно улучшить работу инструментов рисования.

Windows 10 также позволяет настраивать параметры автоматического сохранения вашей работы. Это особенно важно при использовании таких приложений как Sketch или Paint 3D, где потеря несохраненной работы может быть особенно болезненной. Активируйте функцию автосохранения в настройках приложений, чтобы предотвратить потерю ваших творческих усилий. 🔧

Встроенные инструменты Windows 10 для рисования — это не просто базовые утилиты, а полноценная экосистема для цифрового творчества. От простых набросков в Sketch до сложных 3D-моделей в Paint 3D, эти инструменты способны удовлетворить потребности как начинающих художников, так и профессионалов. Правильная настройка параметров ввода и знание всех возможностей этих приложений позволяют раскрыть их потенциал полностью. Попробуйте уделить время изучению каждого инструмента — и вы обнаружите, что многие задачи можно решить без установки дорогостоящего программного обеспечения, используя только то, что уже встроено в вашу операционную систему.

