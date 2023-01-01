Шрифты в Photoshop: как добавить, настроить и эффективно использовать

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и пользователи Adobe Photoshop

Графические дизайнеры, желающие улучшить свои навыки работы с типографикой

Люди, заинтересованные в обучении и развитии в области графического дизайна Шрифты — это душа любого графического проекта. Правильно подобранная типографика может превратить обычный дизайн в шедевр, а неудачный выбор шрифта — загубить даже самую блестящую идею. В Photoshop возможности работы с текстом и шрифтами просто колоссальны, но многие новички теряются перед этим многообразием и не знают, с чего начать. Давайте разберемся, как добавлять, настраивать и эффективно использовать шрифты в Adobe Photoshop — без лишних сложностей и с максимальным результатом. 🖌️

Основы работы с текстом в Photoshop для начинающих

Прежде чем погрузиться в тонкости настройки шрифтов, давайте разберемся с базовыми инструментами для работы с текстом в Photoshop. Даже если вы только вчера установили программу, эти простые шаги помогут вам начать работать с типографикой. 📝

Для начала работы с текстом в Photoshop нужно активировать текстовый инструмент. Найдите на панели инструментов значок буквы "T" или нажмите клавишу T на клавиатуре. В Photoshop существует несколько типов текстовых инструментов:

Горизонтальный текст — стандартный инструмент для создания текста, читаемого слева направо

— стандартный инструмент для создания текста, читаемого слева направо Вертикальный текст — для создания текста, читаемого сверху вниз (удобно для азиатских языков)

— для создания текста, читаемого сверху вниз (удобно для азиатских языков) Горизонтальный текст в рамке — текст, который автоматически переносится на новую строку при достижении границы рамки

— текст, который автоматически переносится на новую строку при достижении границы рамки Вертикальный текст в рамке — вертикальная версия текста в рамке

После выбора инструмента, кликните на рабочей области, где хотите разместить текст, и начинайте печатать. Альтернативный вариант — удерживайте левую кнопку мыши и растяните рамку для размещения текста внутри определенной области.

После создания текста, вы заметите, что в слоях появился новый текстовый слой с буквой "T". Это важная особенность Photoshop — текст всегда остается редактируемым, пока вы не растрируете слой.

Тип текста Характеристика Применение Точечный текст Создается одним кликом, растягивается бесконечно по горизонтали Заголовки, короткие фразы Текст в рамке Ограничен заданной областью с автопереносом строк Длинные абзацы, описания Текст по контуру Размещается вдоль нарисованного контура Логотипы, декоративные элементы

Чтобы изменить существующий текст, просто дважды кликните по текстовому слою в панели слоев — текст станет доступен для редактирования. А для изменения шрифта или его параметров выделите текст и обратитесь к панели параметров вверху экрана или к панели "Символ" (Window > Character).

Как добавить новые шрифты в Photoshop и систему

Стандартный набор шрифтов, который есть в Photoshop "из коробки", не всегда удовлетворяет творческие потребности. К счастью, добавление новых шрифтов — процесс достаточно простой, хоть и требует некоторого понимания. Существует несколько способов расширить свою шрифтовую коллекцию. 🔤

Первый и самый распространенный способ — установка шрифтов непосредственно в операционную систему. После установки шрифт автоматически появится в Photoshop и других программах. Вот как это сделать:

Для Windows:

Скачайте файл шрифта (обычно это файл с расширением .ttf или .otf)

Щелкните правой кнопкой мыши на файле и выберите "Установить"

Или перетащите файл в папку C:\Windows\Fonts

Перезапустите Photoshop, чтобы увидеть новый шрифт в списке

Для macOS:

Скачайте файл шрифта (.ttf или .otf)

Дважды щелкните на файле, чтобы открыть его в Font Book

Нажмите "Установить шрифт"

Перезапустите Photoshop для обновления списка шрифтов

Другой способ — использование Adobe Fonts (бывший Typekit) для подписчиков Creative Cloud. Это огромная библиотека профессиональных шрифтов, доступная прямо из Photoshop:

Откройте Photoshop и выберите текстовый инструмент

В выпадающем меню шрифтов нажмите на значок Adobe Fonts

Просмотрите библиотеку и активируйте понравившиеся шрифты

Шрифт будет автоматически синхронизирован с вашим компьютером

Для тех, кто работает с большим количеством шрифтов, рекомендую использовать менеджеры шрифтов — программы, которые помогают организовывать, активировать и деактивировать шрифты по мере необходимости. Это позволяет не перегружать систему и ускорить запуск Photoshop.

Формат шрифта Совместимость с Photoshop Особенности TrueType (.ttf) Полная Широко распространенный формат, хорошее качество отображения OpenType (.otf) Полная Расширенные типографические возможности, поддержка лигатур PostScript Type 1 Частичная (устаревший) Старый формат, не поддерживается в новых macOS Web Open Font Format (.woff/.woff2) Не поддерживается Требуется конвертация в .ttf или .otf перед использованием

После установки шрифтов вы можете найти их в выпадающем списке шрифтов в Photoshop. Для удобства поиска можно начать вводить название шрифта, и список будет фильтроваться автоматически. 🔍

Выбор и форматирование шрифтов в Photoshop

Когда ваша коллекция шрифтов пополнилась новыми вариантами, пора научиться их эффективно использовать. В Photoshop есть множество параметров для форматирования текста, которые помогут вам достичь нужного визуального эффекта. ✨

Панель "Символ" (Character) — это ваш основной инструмент для форматирования текста. Чтобы открыть её, выберите Window > Character в верхнем меню или нажмите Ctrl+T (Windows) или Command+T (Mac). Давайте рассмотрим основные параметры форматирования:

Гарнитура шрифта — выбор семейства шрифтов из выпадающего списка

— выбор семейства шрифтов из выпадающего списка Начертание — выбор варианта шрифта (Regular, Bold, Italic и т.д.)

— выбор варианта шрифта (Regular, Bold, Italic и т.д.) Размер — установка размера шрифта в пунктах или пикселях

— установка размера шрифта в пунктах или пикселях Интерлиньяж (Leading) — расстояние между строками текста

(Leading) — расстояние между строками текста Кернинг (Kerning) — регулировка расстояния между конкретными парами символов

(Kerning) — регулировка расстояния между конкретными парами символов Трекинг (Tracking) — равномерное изменение расстояния между всеми символами

(Tracking) — равномерное изменение расстояния между всеми символами Вертикальное и горизонтальное масштабирование — растяжение или сжатие символов

— растяжение или сжатие символов Смещение базовой линии — перемещение текста вверх или вниз относительно базовой линии

— перемещение текста вверх или вниз относительно базовой линии Цвет — установка цвета текста

Для эффективной работы с текстом в Photoshop важно понимать разницу между точечным текстом и текстом в рамке. Точечный текст идеален для коротких фраз и заголовков, а текст в рамке лучше подходит для больших блоков текста, так как позволяет контролировать его размещение в определенной области.

При выборе шрифта для проекта руководствуйтесь не только эстетикой, но и функциональностью. Вот несколько принципов выбора шрифтов:

Соответствие содержанию — шрифт должен соответствовать тематике и тону вашего проекта

— шрифт должен соответствовать тематике и тону вашего проекта Читаемость — особенно важна для длинных текстов и мелких размеров

— особенно важна для длинных текстов и мелких размеров Сочетаемость — если используете несколько шрифтов, они должны хорошо сочетаться между собой

— если используете несколько шрифтов, они должны хорошо сочетаться между собой Иерархия — разные стили текста помогают создавать визуальную иерархию информации

Для создания гармоничной композиции часто используют принцип контраста. Например, сочетание жирного гротескного шрифта для заголовков с изящным антиквенным шрифтом для основного текста создает интересное визуальное напряжение.

В Photoshop также есть функция выравнивания текста, доступная через панель "Абзац" (Paragraph). Вы можете выровнять текст по левому краю, центру, правому краю или выбрать выключку (полное выравнивание по ширине).

Продвинутые настройки текста: кернинг и интервалы

Разница между хорошей и великолепной типографикой часто заключается в тонких деталях, таких как кернинг и интерлиньяж. Эти настройки могут показаться незначительными для новичка, но опытные дизайнеры знают, насколько важны эти параметры для создания профессионального и гармоничного текста. 👁️‍🗨️

Кернинг — это процесс регулировки расстояния между конкретными парами символов. В Photoshop доступно несколько опций кернинга:

Auto — Photoshop автоматически определяет оптимальное расстояние между символами на основе встроенных в шрифт метрик

— Photoshop автоматически определяет оптимальное расстояние между символами на основе встроенных в шрифт метрик Optical — программа анализирует форму символов и определяет оптимальное расстояние между ними

— программа анализирует форму символов и определяет оптимальное расстояние между ними Metrics — использует пары кернинга, встроенные в шрифт создателем

— использует пары кернинга, встроенные в шрифт создателем Ручной кернинг — позволяет самостоятельно задать значение для выбранной пары символов

Для регулировки кернинга поместите курсор между двумя символами и используйте выпадающее меню Kerning на панели Character. Для тонкой настройки можно использовать комбинацию Alt + стрелки влево/вправо (Option + стрелки на Mac).

Трекинг отличается от кернинга тем, что равномерно изменяет расстояние между всеми символами в выделенном тексте. Это особенно полезно для заголовков или текста в капители. Для настройки трекинга используйте поле Tracking на панели Character.

Интерлиньяж (Leading) — расстояние между базовыми линиями соседних строк текста. Правильно настроенный интерлиньяж улучшает читаемость текста и общую композицию:

Слишком тесный интерлиньяж затрудняет чтение и создает визуальное напряжение

Слишком большой интерлиньяж разрывает визуальную связь между строками и замедляет чтение

Классическое правило: интерлиньяж должен составлять 120-130% от размера шрифта

Для регулировки интерлиньяжа используйте поле Leading на панели Character. Можно выбрать значение "Auto", которое устанавливает интерлиньяж равным примерно 120% от размера шрифта, или задать конкретное значение.

Параметр Что регулирует Где применять Типичные значения Кернинг Расстояние между парами символов Заголовки, логотипы, крупный текст От -100 до +100 (зависит от шрифта) Трекинг Равномерное расстояние между всеми символами Заголовки, текст в капители, акцидентные надписи От -25 до +100 для заголовков Интерлиньяж Расстояние между строками Все многострочные тексты 120-150% от размера шрифта Смещение базовой линии Вертикальное положение символа Создание спецэффектов, химические формулы От -10 до +10 пунктов

Помимо этих основных параметров, Photoshop предлагает дополнительные настройки для улучшения внешнего вида текста:

Сглаживание шрифта (Font Smoothing) — выбор метода сглаживания для более четкого отображения текста

(Font Smoothing) — выбор метода сглаживания для более четкого отображения текста Дробная ширина символов (Fractional Widths) — позволяет символам занимать дробное количество пикселей

(Fractional Widths) — позволяет символам занимать дробное количество пикселей Антиалиасинг (Anti-aliasing) — делает края символов более гладкими

Для профессиональной типографики важно также обращать внимание на "висячие" строки и переносы. В Photoshop это можно контролировать через панель "Абзац" (Window > Paragraph). Хотя эти настройки не так обширны, как в программах вёрстки, они позволяют создавать более чистый и профессиональный текст. 🎯

Создание эффектных текстовых стилей в Photoshop

Простое форматирование текста — это лишь начало. Photoshop предлагает огромные возможности для создания эффектных текстовых стилей, которые могут полностью преобразить ваш дизайн. От простых теней и свечений до сложных текстурных эффектов — все это доступно буквально в несколько кликов. 🌈

Наиболее простой способ стилизации текста — использование слоевых эффектов (Layer Styles). Чтобы применить эффект к текстовому слою:

Выберите текстовый слой в панели Layers Нажмите на иконку fx в нижней части панели Layers Выберите нужный эффект из выпадающего меню Настройте параметры эффекта в открывшемся диалоговом окне

Вот некоторые популярные слоевые эффекты для текста:

Drop Shadow — создает тень позади текста, придавая ему объем и выделяя на фоне

— создает тень позади текста, придавая ему объем и выделяя на фоне Inner Shadow — создает внутреннюю тень, которая придает тексту углубленный вид

— создает внутреннюю тень, которая придает тексту углубленный вид Outer Glow — добавляет свечение вокруг текста, отлично подходит для неоновых эффектов

— добавляет свечение вокруг текста, отлично подходит для неоновых эффектов Inner Glow — создает внутреннее свечение, придающее тексту эффект подсветки изнутри

— создает внутреннее свечение, придающее тексту эффект подсветки изнутри Bevel & Emboss — добавляет объемность, создавая иллюзию выпуклости или вдавленности текста

— добавляет объемность, создавая иллюзию выпуклости или вдавленности текста Stroke — добавляет обводку вокруг текста, помогая выделить его на сложном фоне

— добавляет обводку вокруг текста, помогая выделить его на сложном фоне Gradient Overlay — заменяет цвет текста градиентом

— заменяет цвет текста градиентом Pattern Overlay — заполняет текст узором или текстурой

Эти эффекты можно комбинировать, создавая сложные и уникальные стили. После настройки стиля его можно сохранить для дальнейшего использования. Просто нажмите "New Style" в диалоговом окне Layer Style и дайте стилю название.

Для создания более продвинутых эффектов можно использовать комбинацию слоевых эффектов и масок. Например, для создания текста с фотографией внутри:

Создайте текстовый слой Поместите изображение на слой выше текста Удерживая Alt (Option на Mac), кликните между слоями в панели Layers, чтобы создать обтравочную маску Изображение будет видно только в пределах текста

Другой популярный эффект — 3D-текст. В последних версиях Photoshop это можно сделать через функцию 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer. Это создаст трехмерную версию вашего текста, которую можно вращать, настраивать материалы и освещение.

Для создания металлических, стеклянных или других материальных эффектов часто используются комбинации слоевых стилей:

Золотой текст: Gradient Overlay с переходом от светлого к темному золотому + Bevel & Emboss с настройками

