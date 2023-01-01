3 эффективных способа убрать красные глаза в Photoshop: инструкция

Для кого эта статья:

Фотографы и дизайнеры, которые хотят улучшить качество своих снимков

Пользователи Photoshop, ищущие советы по ретуши изображений

Люди, интересующиеся обработкой фотографий и желающие избежать распространённых ошибок при съёмке Представьте: вы только что отсняли потрясающий семейный праздник, открываете фотографии и... о нет! Красные глаза превратили чудесные кадры в нечто зловещее. Такой эффект может испортить даже самые удачные снимки, и, к счастью, в арсенале Photoshop есть сразу несколько инструментов для борьбы с этой проблемой. Разберем три проверенных способа, как быстро и качественно удалить эффект "красных глаз", от автоматических решений до профессиональных приемов ретуши. 🔍

Почему возникают красные глаза на фотографиях

Прежде чем приступать к исправлению проблемы, полезно понять причину её возникновения. Эффект "красных глаз" — результат отражения вспышки фотокамеры от богатого кровеносными сосудами глазного дна. Когда свет от вспышки проходит через зрачок и отражается от сетчатки, возникает красное свечение, которое и фиксируется на снимке.

Это явление чаще всего происходит в условиях слабой освещенности, когда зрачки расширены для захвата максимального количества света. Чем шире зрачок, тем больше света может отразиться от сетчатки, усиливая эффект "красных глаз".

Интересный факт: люди со светлыми глазами более подвержены этому эффекту. Причина в том, что у них меньше пигмента в радужной оболочке, который мог бы поглотить излишний свет от вспышки. 👁️

Дмитрий Карпов, фотограф-портретист Однажды я снимал выпускной вечер в школе. Освещение в зале было приглушенным, и практически на всех групповых фотографиях у детей получились красные глаза. Заказчики ожидали фотографии уже на следующий день, а снимков было более 200. Я запаниковал, но вспомнил про автоматический инструмент в Photoshop. Использовав функцию Red Eye Tool в пакетной обработке через экшены, я смог исправить все фотографии за 3 часа вместо планируемых 2 дней ручной обработки. Клиенты остались довольны, а я получил важный урок о том, насколько критично знать все возможности своих инструментов.

Фактор Влияние на эффект "красных глаз" Способы минимизации Освещение помещения Чем темнее, тем сильнее эффект Увеличить общее освещение Расстояние вспышки от объектива Чем ближе, тем сильнее эффект Использовать внешнюю вспышку Цвет глаз модели Светлые глаза более подвержены Коррекция угла освещения Алкоголь и некоторые препараты Увеличивают диаметр зрачка Учитывать состояние модели

Способ 1: Автоматическое удаление красных глаз инструментом Red Eye Tool

Самый быстрый и эффективный метод для начинающих пользователей — это специализированный инструмент Red Eye Tool, встроенный в Photoshop. Он разработан специально для решения этой типичной проблемы и требует минимальных навыков работы с программой.

Вот как использовать этот инструмент:

Откройте проблемное фото в Photoshop Найдите Red Eye Tool на панели инструментов (он скрыт в группе инструментов Spot Healing Brush) Нажмите и удерживайте инструмент Spot Healing Brush, чтобы увидеть выпадающее меню Выберите Red Eye Tool из списка Щелкните непосредственно на область красного глаза или нарисуйте прямоугольник вокруг глаза Photoshop автоматически определит и исправит красный оттенок

Что делает этот инструмент? Он анализирует выбранную область, определяет красные пиксели и заменяет их более естественными темными тонами, сохраняя при этом блики и детали глаза. 🎯

Этот метод идеален для быстрой обработки фотографий с очевидными случаями "красных глаз". Однако он имеет ограничения при работе со сложными случаями, такими как частично красные глаза или нестандартные условия освещения.

Настройка Функция Рекомендуемое значение Pupil Size Регулирует размер определяемого зрачка 50% (настраивается под конкретное фото) Darken Amount Определяет интенсивность затемнения 70% (для естественного эффекта)

Способ 2: Ручная коррекция с помощью инструментов выделения

Когда автоматический инструмент не справляется с задачей, приходит время для более точного ручного метода. Этот способ требует немного больше времени, но даёт более контролируемый результат и подходит для сложных случаев.

Анна Светлова, ретушер Недавно ко мне обратился клиент с необычной проблемой: на свадебных фотографиях у невесты были красные глаза, но не полностью — только часть радужки имела красноватый оттенок. Автоматический инструмент не справился, делая глаза неестественно темными. Я применила ручной метод с выделением и корректирующим слоем Hue/Saturation, настроив параметры только для красных оттенков. После небольшой корректировки непрозрачности слоя получила идеальный результат — глаза выглядели совершенно естественно, с сохранением всех оригинальных бликов и текстуры. Клиент был настолько впечатлен, что заказал ретушь всего альбома, хотя изначально планировал обработать только несколько ключевых кадров.

Следуйте этой пошаговой инструкции:

Увеличьте изображение так, чтобы глаза занимали значительную часть экрана Выберите инструмент Lasso Tool (L) или для более точного выделения используйте Pen Tool (P) Аккуратно обведите область красных глаз В меню выберите Select > Modify > Feather (значение 1-2 пикселя для плавного перехода) Создайте корректирующий слой Hue/Saturation (Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation) В выпадающем меню выберите "Reds" и уменьшите насыщенность до -80 или -100 При необходимости скорректируйте яркость и контрастность

Преимущество этого метода — возможность точной настройки и коррекции только проблемных областей без затрагивания остальной части изображения. Вы также можете экспериментировать с непрозрачностью слоя для достижения идеального результата. 💯

Важно: сохраните естественные блики в глазах — они придают взгляду живость и реалистичность.

Способ 3: Изменение цвета глаз через корректирующие слои

Третий способ не просто устраняет эффект "красных глаз", но позволяет полностью изменить цвет глаз, что может быть полезно для творческих проектов или более радикальной ретуши. Это продвинутый метод, который даёт полный контроль над результатом.

Для этого потребуется:

Создайте точное выделение глаза (лучше всего использовать Pen Tool для создания контура) Сохраните выделение (Select > Save Selection) Создайте новый слой (Layer > New > Layer) Залейте выделение черным цветом (Edit > Fill > Black) Смените режим наложения слоя на "Color" или "Overlay" Настройте непрозрачность слоя до достижения естественного эффекта (обычно 40-60%) Если нужно изменить цвет на другой оттенок, используйте корректирующий слой Color Balance

Этот метод особенно полезен, когда вы хотите не просто убрать красноту, но и придать глазам определенный оттенок. Например, сделать их более насыщенными или даже полностью изменить цвет. 🎨

Для сохранения естественности важно:

Оставить оригинальные блики нетронутыми (можно стереть их на черном слое)

Сохранить текстуру радужной оболочки (используйте режимы наложения, которые влияют на цвет, но не на детали)

Настроить непрозрачность для предотвращения "кукольного" эффекта

Добавить небольшое размытие по краям для более плавного перехода

Дополнительный совет: для создания максимально реалистичных глаз можно добавить немного шума (Filter > Noise > Add Noise) с малым значением (1-2%) на слой с цветом, чтобы имитировать естественную текстуру радужной оболочки.

Профилактика эффекта красных глаз при съемке

Конечно, лучший способ борьбы с красными глазами — это предотвратить их появление еще на этапе съемки. Несколько простых техник помогут вам минимизировать или полностью избежать этой проблемы.

Основные методы профилактики:

Используйте функцию предварительной вспышки на вашей камере (многие современные камеры имеют режим уменьшения эффекта красных глаз)

Увеличьте общее освещение помещения, чтобы зрачки были менее расширены

Попросите модель не смотреть прямо в объектив, а слегка в сторону

Используйте внешнюю вспышку или отражатель для изменения угла падения света

Переместите вспышку дальше от оси объектива (используйте выносную вспышку)

По возможности используйте естественное освещение вместо вспышки

Также полезно знать, что дети и люди со светлыми глазами более подвержены эффекту "красных глаз", поэтому при съемке таких моделей стоит быть особенно внимательным к настройкам освещения. 👪

Если вы знаете, что будете снимать в условиях, где высока вероятность возникновения "красных глаз", имеет смысл заранее подготовиться, взяв с собой дополнительные источники освещения или отражатели.

Теперь вы вооружены тремя мощными методами борьбы с эффектом "красных глаз" в Photoshop и знаете, как предотвратить эту проблему еще на этапе съемки. От простого автоматического исправления до профессионального изменения цвета глаз — выбирайте технику, которая лучше всего подходит для конкретной ситуации. Помните, что лучший результат достигается с практикой, поэтому не бойтесь экспериментировать с различными настройками и подходами. А если вдруг что-то пойдет не так — всегда можно вернуться к исходному изображению и начать заново. В цифровом редактировании второй шанс — это всего лишь нажатие Ctrl+Z от совершенства!

