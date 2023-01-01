UV-развертки в Blender: превращение 3D-моделей в искусство – гайд

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и текстурировании

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки работы с Blender

Профессионалы, интересующиеся оптимизацией своих рабочих процессов в области UV-разверток UV-развертки в Blender — это мощный инструмент, который превращает обычные 3D-модели в произведения искусства. Для многих начинающих 3D-художников процесс UV-маппинга кажется тёмным лесом — сложным, запутанным и полным подводных камней. Но правда в том, что освоив базовые принципы и получив пошаговое руководство, вы сможете создавать качественные текстуры для любых моделей, от простого куба до сложного персонажа. Готовы превратить хаос UV-развёрток в упорядоченную систему? Давайте разберёмся, как сделать UV-развёртку в Blender правильно с первого раза! 🎮 🎨

Основы UV-разверток в Blender: что нужно знать новичку

UV-развертка — это процесс «разворачивания» трехмерной модели на двумерную плоскость для нанесения текстур. Представьте, что вы разрезаете и разглаживаете коробку, чтобы она стала плоским листом. Так же происходит и с 3D-объектами в Blender.

Каждая точка на UV-карте соответствует вершине на 3D-модели. U и V — это координаты в 2D-пространстве текстуры, аналогично X и Y в пространстве. Буква "U" отвечает за горизонтальное положение, а "V" — за вертикальное.

Алексей Соколов, 3D-художник и текстурный дизайнер Помню свой первый серьезный проект — высокодетализированную модель головы персонажа для инди-игры. Я потратил недели на создание идеальной геометрии, но когда дошел до текстурирования, всё пошло наперекосяк. UV-развертка выглядела как разбитое зеркало — фрагменты накладывались друг на друга, швы были заметны на самых видимых участках модели. Я начал с нуля, разделив модель на логические области: лицо, уши, скальп и затылок. Для лица выбрал планарную проекцию с минимальной деформацией, для ушей — развертку по швам с последующим разворачиванием. После этого методично размещал острова UV, оставляя между ними небольшие зазоры для предотвращения проблем с наложением текстур при рендеринге. Этот структурированный подход сэкономил мне недели работы и стал основой для всех моих будущих проектов.

Прежде чем погрузиться в практическую часть, важно понять несколько ключевых терминов:

UV-острова — отдельные части UV-развертки, которые физически не соединены друг с другом

— отдельные части UV-развертки, которые физически не соединены друг с другом Швы (Seams) — линии разрезов на 3D-модели, вдоль которых Blender будет разворачивать UV-карту

— линии разрезов на 3D-модели, вдоль которых Blender будет разворачивать UV-карту Наложение (Overlap) — ситуация, когда разные части UV-развертки накладываются друг на друга

— ситуация, когда разные части UV-развертки накладываются друг на друга Растяжение (Stretching) — искажение UV-координат, приводящее к деформации текстуры

— искажение UV-координат, приводящее к деформации текстуры Площадь текселей (Texel Density) — плотность пикселей текстуры, приходящаяся на единицу площади 3D-модели

Для эффективной работы с UV-развертками, Blender предлагает специализированное рабочее пространство UV Editing. Чтобы переключиться в него, нажмите на выпадающее меню в верхней части экрана и выберите "UV Editing". Рабочее пространство разделится на два окна: слева — UV-редактор, справа — 3D-вид.

Инструмент Горячая клавиша Функция Mark Seam Ctrl + E → Mark Seam Отмечает выбранные ребра как швы для разверстки Smart UV Project U → Smart UV Project Автоматическая развертка с настраиваемыми параметрами Unwrap U → Unwrap Развертывает модель по обозначенным швам Pin/Unpin P / Alt + P Фиксирует/освобождает выбранные UV-координаты

При работе с развертками следуйте этим базовым принципам для получения оптимальных результатов:

Планируйте швы заранее, размещая их в малозаметных местах или естественных сгибах модели Избегайте чрезмерного растяжения — идеально, когда все полигоны имеют одинаковую плотность текселей Используйте пространство UV-карты эффективно, оставляя небольшие зазоры между островами Ориентируйте острова логично, следуя форме и функциональности объекта

Как создать UV-развертку в Blender: подробная инструкция

Процесс создания UV-развертки в Blender можно разделить на несколько последовательных шагов. Давайте рассмотрим каждый из них на примере простой модели — кружки с ручкой. 🔪 ✂️

Шаг 1: Подготовка модели

Перед созданием развертки убедитесь, что ваша модель имеет корректную топологию без перекрывающихся граней и дублирующихся вершин. Выберите вашу модель и переключитесь в режим редактирования (Tab).

Для проверки и исправления геометрии используйте следующие инструменты:

Удаление дублирующихся вершин: Select → Select All → Mesh → Clean Up → Merge By Distance

Проверка нормалей: Overlay dropdown → Face Orientation (красным будут показаны обращенные внутрь грани)

Исправление нормалей: Mesh → Normals → Recalculate Outside

Шаг 2: Маркировка швов (Seams)

Правильное размещение швов — ключевой фактор качественной развертки:

Переключитесь в режим выделения рёбер (нажмите 2 или кнопку Edge Select) Выберите рёбра, которые будут служить швами. Для кружки логично выбрать верхнее и нижнее ребро, вертикальное ребро на противоположной от ручки стороне и несколько рёбер на ручке Нажмите Ctrl + E и выберите "Mark Seam" Отмеченные швами рёбра будут подсвечены красным цветом

Шаг 3: Развертывание (Unwrapping)

Теперь, когда швы определены, можно создать развертку:

Убедитесь, что вся модель выбрана (A в режиме редактирования) Нажмите U и выберите "Unwrap" В окне UV-редактора появится развертка вашей модели

Шаг 4: Организация UV-островов

После развертывания необходимо оптимизировать расположение UV-островов:

В UV-редакторе выберите все острова (A) Используйте инструмент Scale (S) для изменения размера островов Инструменты перемещения (G) и вращения (R) помогут расположить острова более эффективно Для выравнивания островов используйте W → Align Чтобы равномерно распределить острова в UV-пространстве, используйте UV → Pack Islands

Шаг 5: Проверка качества развертки

Для визуальной оценки качества развертки можно использовать инструменты Blender:

В UV-редакторе включите Overlays → Stretch Синий цвет означает сжатие, красный — растяжение, зеленый — оптимальное состояние Если обнаружены проблемные области, вернитесь к шагам 2-4 и скорректируйте швы или расположение UV-островов

Существует несколько методов автоматической развертки, каждый из которых подходит для определенных типов моделей:

Метод развертки Подходит для Преимущества Недостатки Unwrap (U) Сложные органические модели с правильно расставленными швами Высокая точность, минимальное растяжение Требует тщательной маркировки швов Smart UV Project Механические модели, архитектура Автоматическое создание швов, быстрота Менее оптимальное использование UV-пространства Lightmap Pack Модели для игр, где важна равномерная плотность текселей Равномерное распределение площади Швы могут оказаться в неоптимальных местах Follow Active Quads Модели с четырехугольной топологией (квадратами) Минимальная деформация для квадратных сеток Работает только с четырехугольной топологией

Эффективное редактирование UV-карт для оптимизации текстур

После создания базовой развертки наступает время её оптимизации для получения максимального качества текстур. Эффективное редактирование UV-карт — это баланс между эстетикой, функциональностью и техническими ограничениями.

Принципы распределения UV-пространства

Одно из ключевых правил работы с UV-картами — это пропорциональное распределение пространства. Важные и заметные части модели должны занимать больше места на UV-карте, чтобы получить больше деталей при текстурировании.

Приоритезация видимых областей — элементы, которые будут наиболее заметны (например, лицо персонажа), должны получить больше UV-пространства

— элементы, которые будут наиболее заметны (например, лицо персонажа), должны получить больше UV-пространства Учёт размера в 3D — крупные элементы обычно требуют больше места на UV-карте

— крупные элементы обычно требуют больше места на UV-карте Симметрия — для симметричных моделей можно использовать только половину UV-пространства, зеркально отразив текстуру

Для обеспечения равномерной плотности текселей используйте следующие инструменты Blender:

Texel Density Checker — аддон, показывающий плотность текселей на модели Stretch View в UV-редакторе — визуализирует растяжение и сжатие областей Scale to Bounds (UV → Pack Islands → Scale to Bounds) — автоматически масштабирует острова для эффективного использования UV-пространства

Техники редактирования UV-координат

Blender предоставляет несколько мощных инструментов для точного редактирования UV-карт:

Sew and Stitch (UVs → Stitch) — соединяет разделенные части UV-карты по выбранным вершинам Pin/Unpin (P / Alt+P) — фиксирует выбранные части UV-карты при повторном развертывании Weld/Align (W) — объединяет вершины или выравнивает их по осям Snap (Shift+S) — привязывает выбранные элементы к сетке или другим элементам Proportional Editing (O) — позволяет редактировать UV-координаты с плавным градиентом влияния

Михаил Орлов, текстурный художник и преподаватель На проекте по созданию исторического шутера от первого лица мне пришлось оптимизировать UV-развертки для оружия, которое игрок постоянно видит на экране. Первоначальная развертка винтовки M1 Garand была чистой катастрофой — мелкие детали спускового механизма занимали непропорционально много места, в то время как ствол и цевье, занимающие 70% экрана, были сжаты в маленький уголок UV-карты. Я полностью переработал подход, используя метод "важность по видимости". Сначала я создал тепловую карту видимости, проанализировав, какие части оружия чаще всего появляются в кадре и с какого расстояния. Затем пропорционально перераспределил UV-пространство: ствол, затвор и верхняя часть цевья получили около 60% всей карты, механизм — 25%, и оставшееся пространство ушло на малозаметные элементы. После внедрения этого подхода текстуры стали значительно чётче, а оптимизация позволила уменьшить их размер вдвое без потери качества, что критически важно для мобильной версии игры.

Организация UV-карты для профессиональной работы

При работе над сложными проектами важно поддерживать порядок и организацию UV-карты:

UDIM-тайлы — техника, позволяющая использовать несколько UV-пространств (тайлов) для одной модели, что увеличивает детализацию

— техника, позволяющая использовать несколько UV-пространств (тайлов) для одной модели, что увеличивает детализацию Группировка по материалам — размещение частей модели с одинаковыми материалами рядом на UV-карте

— размещение частей модели с одинаковыми материалами рядом на UV-карте Создание атласов — объединение нескольких UV-карт в один текстурный атлас

— объединение нескольких UV-карт в один текстурный атлас Маркировка островов — присвоение имён или цветовых меток различным UV-островам для облегчения навигации

Для моделей с повторяющимися элементами можно использовать технику наложения UV-островов, когда идентичные части модели используют одну и ту же область UV-карты. Это экономит пространство и увеличивает разрешение текстуры для каждой части.

При экспорте UV-разверток для работы в других программах (Substance Painter, Photoshop и т.д.) рекомендуется:

Экспортировать UV-сетку в формате PNG или SVG (UVs → Export UV Layout) Убедиться, что все острова находятся в пределах 0-1 координатного пространства UV Использовать степень двойки для разрешения текстур (1024×1024, 2048×2048 и т.д.)

Профессиональные приёмы работы с UV-развертками в Blender

Освоив основы UV-маппинга, можно перейти к более продвинутым техникам, которые значительно повысят качество и эффективность вашей работы. Эти методы активно применяются профессионалами в гейм-индустрии, анимации и визуализации. 🚀 👨‍💻

Автоматизация процесса с помощью скриптов и аддонов

Blender позволяет автоматизировать рутинные задачи при работе с UV-развертками:

TexTools — мощный аддон для работы с UV-картами, предоставляющий инструменты для выравнивания, упаковки и оптимизации

— мощный аддон для работы с UV-картами, предоставляющий инструменты для выравнивания, упаковки и оптимизации UV Packmaster — специализированный аддон для оптимальной упаковки UV-островов

— специализированный аддон для оптимальной упаковки UV-островов Texel Density Checker — аддон для контроля плотности текселей

— аддон для контроля плотности текселей Python-скрипты — создание собственных скриптов для автоматизации специфических задач

Пример простого Python-скрипта для автоматического выравнивания UV-островов по сетке:

Python Скопировать код import bpy # Выбираем все UV-острова bpy.ops.uv.select_all(action='SELECT') # Привязываем к ближайшим точкам сетки bpy.ops.uv.snap_selected(target='PIXELS') # Выравниваем по X-оси bpy.ops.uv.align(axis='ALIGN_X')

Работа с UDIM-тайлами для высокодетализированных моделей

UDIM (U-Dimension) — это техника, позволяющая использовать несколько UV-тайлов для одной модели, что существенно увеличивает доступное пространство для текстур:

Включите опцию UDIM в настройках UV-редактора (N-panel → View → UDIM) UV-координаты в диапазоне [0,0] – [1,1] будут соответствовать тайлу 1001, [1,0] – [2,1] — тайлу 1002 и т.д. Перемещайте UV-острова между тайлами в зависимости от требуемой детализации При текстурировании создавайте отдельные текстуры для каждого тайла с соответствующим именованием (например, texture.1001.png, texture.1002.png)

Оптимизация UV-разверток для игровых движков

При создании моделей для игр особенно важна оптимизация UV-разверток:

Максимальное использование симметрии — для симметричных моделей используйте только половину UV-пространства

— для симметричных моделей используйте только половину UV-пространства Упаковка UV-островов с учетом мипмаппинга — оставляйте отступы между островами (минимум 2-4 пикселя) для предотвращения проблем с фильтрацией текстур

— оставляйте отступы между островами (минимум 2-4 пикселя) для предотвращения проблем с фильтрацией текстур Использование атласов — объединение текстур нескольких объектов в один атлас для уменьшения количества draw calls

— объединение текстур нескольких объектов в один атлас для уменьшения количества draw calls Оптимизация для LOD-моделей — создание специальных UV-разверток для моделей с разным уровнем детализации

Передовые методы работы с органическими моделями

Для сложных органических моделей (персонажи, существа) применяются специальные техники:

Проекция от собственного положения (Project From View) — позволяет создать развертку с минимальными искажениями для видимых с определенного ракурса частей модели Разделение модели на логические части — отдельные развертки для головы, туловища, конечностей Симметричный пиннинг (Symmetrical Pinning) — фиксация соответствующих точек на симметричных частях модели для сохранения пропорций при развертывании Плавающие швы (Floating Seams) — техника, при которой швы не являются полностью разорванными, что уменьшает видимость швов на текстуре

Для профессионального текстурирования персонажей используйте следующую схему расположения UV-островов:

Часть модели Рекомендуемая доля UV-пространства Ориентация на UV-карте Лицо 25-30% Верхний левый квадрант, вертикальная ориентация Туловище 20-25% Центр, вертикальная ориентация Руки 15-20% Правая часть, вертикальная ориентация Ноги 15-20% Нижняя часть, вертикальная ориентация Аксессуары 10-15% Оставшееся пространство, группировка по материалам

Техники бесшовного текстурирования

Для создания бесшовных текстур на моделях с циклическими элементами:

Зеркальная проекция (Mirror Projection) — создание симметричных UV-координат для противоположных сторон модели Связывание UV-островов (Island Stitching) — соединение краев UV-островов для устранения видимых швов Использование процедурных текстур — для определенных материалов (дерево, металл, кожа) можно использовать процедурные текстуры, не требующие идеальной развертки

Распространённые ошибки и их решения при UV-маппинге

Даже опытные 3D-художники сталкиваются с проблемами при создании UV-разверток. Знание типичных ошибок и методов их устранения поможет сэкономить время и избежать разочарований. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и пути их решения. 🛠️ 🔍

Перекрывающиеся UV-острова

Проблема: Острова UV-карты перекрывают друг друга, что приводит к появлению артефактов при текстурировании.

Решение:

Используйте "Select → Select All By Trait → Overlapping UVs" для обнаружения перекрывающихся областей

Применяйте "UVs → Pack Islands" с опцией "Average Island Scale" для автоматической упаковки островов без перекрытий

Вручную перемещайте проблемные острова, контролируя их положение в UV-редакторе

При необходимости уменьшите размер островов для освобождения места

Чрезмерное растяжение текстуры

Проблема: Текстура неравномерно растягивается на модели, создавая искажения и потерю детализации.

Решение:

Включите отображение искажений в UV-редакторе (Overlays → Stretch) для визуализации проблемных областей

Добавьте дополнительные швы в местах с сильным растяжением

Используйте "UV → Minimize Stretch" для автоматической минимизации искажений

Для органических моделей рассмотрите возможность использования других методов развертки (например, Box Projection для цилиндрических частей)

Неоптимальное использование UV-пространства

Проблема: UV-острова занимают мало места на карте или распределены неравномерно, что снижает эффективность использования текстуры.

Решение:

Используйте "UV → Pack Islands" с опцией "Margin" для оптимальной упаковки с заданными отступами

Вручную масштабируйте важные острова для увеличения детализации

Применяйте "UV → Average Island Scale" для баланса размеров островов относительно их 3D-площади

Для более равномерного распределения рассмотрите использование аддона UV Packmaster

Видимые швы на текстурированной модели

Проблема: На готовой текстурированной модели видны швы — заметные линии или разрывы в текстуре.

Решение:

Размещайте швы в малозаметных местах или естественных складках модели

Убедитесь, что края UV-островов имеют достаточный отступ от краев текстуры (минимум 2-4 пикселя)

При текстурировании используйте инструмент Clone Stamp или аналогичные для выравнивания цвета вдоль швов

Применяйте фильтры размытия вдоль линий швов в текстурном редакторе

Проблемы с симметричными моделями

Проблема: Текстура не совпадает на симметричных частях модели, или симметрия не используется для оптимизации UV-пространства.

Решение:

Используйте модификатор Mirror при создании модели, а затем применяйте развертку только к одной стороне

Для уже готовых моделей выберите половину модели, создайте для неё развертку, затем отзеркальте текстуру

При необходимости сохранить уникальные детали на обеих сторонах, убедитесь, что соответствующие UV-острова имеют идентичную форму и размер

Используйте привязку к сетке для точного выравнивания симметричных частей

Таблица типичных ошибок и их решений

Ошибка Признаки Быстрое решение Профилактика Перевернутые нормали Неправильная ориентация UV-островов, проблемы с текстурированием Mesh → Normals → Recalculate Outside Проверяйте нормали до создания UV-развертки Мелкие изолированные острова Множество крошечных UV-островов, сложных для текстурирования UVs → Select → Select Similar → Area и затем объединение Планируйте швы заранее, избегая излишней фрагментации Невыровненные острова UV-острова размещены под случайными углами, усложняя текстурирование UVs → Align → Выбор оси (X или Y) Используйте сетку и привязку при размещении островов Неправильные пропорции Несоответствие между пропорциями частей модели в 3D и на UV-карте UVs → Average Island Scale Используйте визуализацию плотности текселей при создании развертки

Диагностика и отладка UV-разверток

Для эффективного выявления и решения проблем с UV-развертками используйте следующие методы диагностики:

Тестовая сетка — примените к модели текстуру с равномерной сеткой для выявления искажений Режим отображения UV в 3D-виде — включите "Overlays → UV Editing → Stretching" для визуализации растяжений непосредственно на модели Режим текстуры в 3D-виде — переключитесь в режим Texture для предварительного просмотра текстур на модели Рендер-тесты — делайте регулярные тестовые рендеры с разных ракурсов для проверки качества текстурирования

При решении сложных проблем с UV-развертками не стесняйтесь начинать заново — иногда это самый быстрый и эффективный способ получить качественный результат.

UV-развертки в Blender — это не просто техническая задача, а искусство балансировки между эффективностью, детализацией и оптимизацией. Овладев основными принципами и продвинутыми техниками, вы сможете создавать профессиональные 3D-модели с безупречными текстурами для любых проектов — от видеоигр до фотореалистичных визуализаций. Помните: качественная UV-развертка — это фундамент, на котором строится всё последующее текстурирование, поэтому инвестируйте время в её правильное создание, и ваши 3D-модели будут выглядеть на порядок лучше.

