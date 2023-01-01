15 лучших графических редакторов: выбираем программу для себя

Для кого эта статья:

Профессиональные и начинающие графические дизайнеры

Фотографы всех уровней, интересующиеся редактированием изображений

Люди, ищущие бесплатные или доступные инструменты для работы с графикой Мир цифровой графики не стоит на месте — ежегодно появляются новые инструменты, совершенствуются существующие решения, а запросы пользователей становятся всё изощреннее. Разобраться в разнообразии программ для работы с изображениями под силу не каждому. Я проанализировал десятки графических редакторов и отобрал лучшие инструменты для различных задач: от простой ретуши фотографий до создания сложных дизайн-проектов. Этот гид поможет сориентироваться в мире графических редакторов и выбрать программу, идеально соответствующую вашим потребностям. 🖌️

Топ фоторедакторов на ПК: главное о каждом

Выбор подходящего фоторедактора — первый шаг к качественной обработке изображений. Рассмотрим наиболее востребованные программы, которые завоевали признание профессионалов и любителей. 📱

Adobe Photoshop по праву считается золотым стандартом в индустрии. Эта программа предлагает исчерпывающий набор инструментов для редактирования, ретуши и создания графики с нуля. Photoshop позволяет работать со слоями, масками, фильтрами, а также поддерживает плагины, расширяющие функциональность. Главный минус — высокая стоимость подписки и крутая кривая обучения.

Adobe Lightroom фокусируется на обработке фотографий и организации библиотеки изображений. Интерфейс более интуитивный, чем у Photoshop, а инструменты заточены под потребности фотографов. Lightroom отлично справляется с пакетной обработкой и позволяет синхронизировать настройки между устройствами.

Capture One Pro — серьезный конкурент Lightroom с превосходной цветокоррекцией и детализацией изображений. Программа предлагает нелинейное редактирование, работу с слоями и уникальные инструменты для портретной ретуши. Ценится профессиональными фотографами за точность цветопередачи.

Affinity Photo — относительный новичок на рынке, который быстро набирает популярность благодаря разовой покупке (без подписки) и функциональности, сопоставимой с Photoshop. Поддерживает работу с RAW-файлами, панорамами и HDR-изображениями.

Luminar AI применяет искусственный интеллект для улучшения фотографий в один клик. Программа автоматически определяет объекты на изображении и предлагает соответствующие инструменты для их обработки. Идеальный выбор для начинающих фотографов и тех, кто ценит скорость обработки.

Программа Основной функционал Целевая аудитория Ценовая политика Adobe Photoshop Всесторонняя обработка изображений, дизайн, работа со слоями Профессиональные дизайнеры, ретушеры Подписка от 1999 руб/мес Adobe Lightroom Организация фотобиблиотеки, цветокоррекция Фотографы всех уровней Подписка от 1299 руб/мес Capture One Pro Профессиональная цветокоррекция, каталогизация Студийные фотографы От 18900 руб (разовая покупка) Affinity Photo Универсальная обработка изображений Графические дизайнеры, фотографы От 3490 руб (разовая покупка) Luminar AI AI-редактирование, автоматизация Начинающие фотографы, энтузиасты От 6900 руб (разовая покупка)

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — бесплатная альтернатива Photoshop с открытым исходным кодом. Поддерживает работу со слоями, имеет набор фильтров и эффектов, а также возможность расширения функциональности через плагины. Интерфейс менее интуитивный, но программа постоянно совершенствуется.

Алексей Соловьев, фотограф-ретушер Помню свой первый коммерческий проект — серию свадебных фотографий для глянцевого журнала. Клиент требовал идеальной кожи моделей, но при этом естественного вида без эффекта "пластикового лица". Я перепробовал несколько редакторов, но только в Capture One смог добиться нужного баланса. Секрет был в локальных корректировках и продвинутой работе с цветом. Слои позволили мне создать несколько версий ретуши разной интенсивности и выбрать оптимальный вариант. Результат превзошел ожидания клиента — фотографии выглядели естественно, но безупречно. С тех пор Capture One — мой основной инструмент для портретной съемки, хотя для сложного монтажа все равно приходится переходить в Photoshop.

Профессиональные растровые редакторы для дизайнеров

Профессиональная работа с растровой графикой требует специализированных инструментов с расширенным функционалом для создания и редактирования пиксельных изображений. Рассмотрим программы, которые стали незаменимыми в арсенале графических дизайнеров. 💻

Adobe Photoshop остается лидером среди растровых редакторов. Программа предлагает многофункциональный набор инструментов для работы с изображениями любой сложности. Особую ценность представляют:

Расширенная работа со слоями и масками

Интеллектуальные объекты для неразрушающего редактирования

Нейросетевые инструменты (Content-Aware Fill, Neural Filters)

Интеграция с другими продуктами Adobe Creative Cloud

Поддержка множества плагинов и экшенов для автоматизации

Corel PaintShop Pro представляет альтернативу Photoshop с более доступной ценой. Редактор включает инструменты для редактирования фотографий, дизайна и цифрового рисования. Последние версии добавили AI-функционал, упрощающий работу с фотографиями, и улучшенную производительность при работе с большими файлами.

Pixelmator Pro — мощный растровый редактор для macOS с элегантным интерфейсом и впечатляющей производительностью. Программа интегрирована с экосистемой Apple и поддерживает технологии Metal, Core ML и Core Image. Pixelmator предлагает неразрушающие фильтры и эффекты, инструменты для ретуши и возможность работы с векторными фигурами.

Krita — бесплатный редактор с открытым исходным кодом, который изначально создавался для цифровой живописи, но сегодня представляет собой полноценный растровый редактор. Программа отличается большим набором кистей, поддержкой HDR-изображений и непревзойденной работой с планшетами для рисования.

Adobe Photoshop Elements — упрощенная и более доступная версия Photoshop, ориентированная на начинающих дизайнеров и любителей. Программа сохраняет основные функции полной версии, но предлагает более понятный интерфейс и встроенные мастера для типовых задач.

Paint.NET — бесплатный редактор для Windows с минималистичным интерфейсом и основными инструментами для обработки изображений. Несмотря на простоту, поддерживает слои, историю действий и расширения. Идеален для быстрого редактирования и работы на маломощных компьютерах.

Марина Ковалева, арт-директор В прошлом году мы работали над ребрендингом сети ресторанов с жестким дедлайном в две недели. Команда из пяти дизайнеров должна была создать единый визуальный стиль для меню, вывесок, упаковки и рекламных материалов. Ключом к успеху стала комбинация Affinity Photo и Designer. Мы создали общую библиотеку ресурсов и работали параллельно над разными элементами. Когда возникла необходимость внести срочные правки во все материалы, макро-операции в Affinity позволили автоматизировать процесс и сэкономить часы ручной работы. Клиент был в восторге от результатов, а мы уложились в сроки, хотя изначально планировали просить дополнительное время. С тех пор я пересмотрела свой рабочий процесс и стала активнее использовать автоматизацию в растровых редакторах — это настоящее спасение для сжатых сроков.

Бесплатные альтернативы для работы с изображениями

Не все задачи требуют инвестиций в дорогостоящее программное обеспечение. Рынок предлагает впечатляющий набор бесплатных решений, которые справляются с большинством повседневных задач по редактированию изображений. 🆓

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — наиболее функциональная бесплатная альтернатива Photoshop. Программа поддерживает работу со слоями, каналами, имеет богатый инструментарий для ретуши и фильтры для создания спецэффектов. GIMP регулярно обновляется, поддерживает плагины и работает на всех основных операционных системах.

Главные преимущества GIMP:

Полностью бесплатный с открытым исходным кодом

Мультиплатформенность (Windows, Mac, Linux)

Расширяемость через плагины и скрипты

Поддержка различных форматов файлов, включая PSD

Возможность автоматизации через сценарии на Python

Darktable представляет собой бесплатную альтернативу Lightroom для обработки RAW-файлов. Программа предлагает нелинейный рабочий процесс, виртуальные копии изображений и мощные инструменты для цветокоррекции. Darktable поддерживает управление цветом и позволяет создавать пользовательские профили для камер.

RawTherapee — еще один бесплатный RAW-конвертер с детальными настройками для обработки фотографий. Программа отличается высококачественными алгоритмами демозаики, шумоподавления и повышения резкости. RawTherapee особенно хороша для восстановления деталей в тенях и светах.

Inkscape — бесплатный векторный редактор, который станет отличной альтернативой Adobe Illustrator. Программа поддерживает работу с контурами, текстом, клонированием объектов и многими другими векторными операциями. Inkscape использует формат SVG в качестве основного, что делает его идеальным для веб-графики.

Krita, хотя изначально создавалась как программа для цифрового рисования, превратилась в полноценный графический редактор. Она отлично подойдет для создания иллюстраций, концепт-артов и комиксов. Программа предлагает расширенную работу с кистями, поддержку HDR и нетрадиционных цветовых пространств.

Программа Тип Сильные стороны Ограничения GIMP Универсальный растровый редактор Многофункциональность, расширяемость Сложный интерфейс, более медленная работа с большими файлами Darktable RAW-конвертер Нелинейное редактирование, виртуальные копии Фокус только на фотографии, отсутствие слоев RawTherapee RAW-конвертер Качественные алгоритмы обработки, детализация Сложный интерфейс для новичков Inkscape Векторный редактор Поддержка SVG, точность Не для растровой графики, медленная работа с комплексными проектами Krita Программа для цифрового рисования Кисти, поддержка графических планшетов Ограниченная функциональность для фотообработки

PhotoScape X сочетает простоту использования с достаточно широким функционалом. Программа предлагает не только базовое редактирование, но и создание коллажей, слайд-шоу, захват экрана и пакетную обработку. Интерфейс интуитивно понятен даже для начинающих пользователей.

Paint.NET изначально разрабатывался как замена стандартному Paint в Windows, но превратился в легковесный, но функциональный редактор с поддержкой слоев, неограниченной историей действий и эффектами. Программа отличается высокой скоростью работы и малым потреблением ресурсов.

Онлайн-редакторы: возможности и ограничения

Облачные технологии трансформировали подход к редактированию изображений, сделав мощные инструменты доступными в браузере без необходимости установки программного обеспечения. Рассмотрим ведущие онлайн-платформы для работы с графикой. ☁️

Canva произвела революцию в мире графического дизайна, сделав его доступным для пользователей без специальных навыков. Сервис предлагает тысячи шаблонов для создания постов в социальных сетях, презентаций, баннеров и печатной продукции. Функционал включает:

Библиотеку из миллионов стоковых изображений и элементов дизайна

Инструменты для базового редактирования фотографий

Готовые схемы цветов и шрифтовые комбинации

Возможность совместной работы над проектами

Автоматическое изменение размера дизайнов для разных платформ

Figma, хотя изначально создавалась для прототипирования интерфейсов, превратилась в мощный инструмент для графического дизайна. Сервис позволяет создавать векторные иллюстрации, работать с масками и эффектами, а также совместно редактировать проекты в реальном времени. Бесплатный тариф включает до трех активных файлов.

Adobe Photoshop Express — онлайн-версия знаменитого редактора с упрощенным интерфейсом. Сервис предлагает базовые инструменты для коррекции цвета, кадрирования, удаления дефектов и применения фильтров. Для использования требуется аккаунт Adobe, но базовая функциональность доступна бесплатно.

Pixlr существует в двух версиях: Pixlr E для продвинутых пользователей и Pixlr X для быстрого редактирования. Сервис поддерживает работу со слоями, масками, фильтрами и текстом. Интерфейс напоминает десктопные редакторы, что облегчает переход для опытных пользователей Photoshop.

PicMonkey специализируется на обработке фотографий и создании коллажей. Сервис предлагает инструменты для ретуши портретов, наложения текстур и эффектов, а также создания дизайнов для социальных сетей. Большинство функций требует платной подписки, но доступен пробный период.

Fotor позиционируется как "онлайн-фоторедактор для всех" и предлагает три основных режима: редактирование, создание коллажей и дизайн. Сервис включает эффекты HDR, инструменты для ретуши портретов и рамки для фотографий. Бесплатная версия содержит водяные знаки на экспортируемых изображениях.

Ключевые ограничения онлайн-редакторов:

Зависимость от скорости интернет-соединения

Ограниченная функциональность по сравнению с десктопными аналогами

Проблемы с обработкой больших файлов и высоким разрешением

Вопросы конфиденциальности при работе с коммерческими проектами

В большинстве случаев отсутствие поддержки RAW-файлов

Несмотря на ограничения, онлайн-редакторы стали незаменимым инструментом для решения повседневных задач и работы в условиях ограниченного доступа к стационарному компьютеру. Их главное преимущество — доступность на любом устройстве с браузером и интернет-подключением.

Специализированные программы для разных типов графики

За пределами универсальных редакторов существует целый мир узкоспециализированных инструментов, разработанных для конкретных типов графики и задач. Эти программы часто превосходят общие решения в своей нише, предлагая уникальный функционал для профессионалов. 🎨

Для работы с векторной графикой существует несколько мощных инструментов:

Adobe Illustrator остается золотым стандартом в векторной графике, предлагая непревзойденные инструменты для создания логотипов, иллюстраций и печатных материалов. Программа поддерживает переменные шрифты, библиотеки символов и расширенные возможности работы с текстом и контурами.

CorelDRAW представляет собой комплексное решение для векторного дизайна с интуитивным интерфейсом и мощными инструментами для работы с цветом. Программа особенно популярна в полиграфии и для создания технических иллюстраций.

Affinity Designer — относительно новый игрок на рынке, предлагающий впечатляющую производительность, работу с сеткой и расширенные возможности экспорта. Программа поддерживает как пиксельный, так и векторный рабочие процессы в одном интерфейсе.

Для 3D-моделирования и визуализации:

Blender — бесплатная программа с открытым исходным кодом, предлагающая полный набор инструментов для создания трехмерной графики, анимации, визуальных эффектов и даже игр. Последние версии значительно улучшили интерфейс и добавили новые возможности для скульптинга и текстурирования.

Autodesk Maya — профессиональное решение для 3D-анимации, моделирования, симуляции и рендеринга, широко используемое в киноиндустрии и при разработке игр. Программа предлагает расширенные инструменты для работы с персонажами и эффектами.

ZBrush специализируется на цифровой скульптуре и создании высокодетализированных моделей. Программа позволяет работать с миллионами полигонов, обеспечивая невероятный уровень детализации для персонажей и органических объектов.

Для UI/UX дизайна:

Sketch — векторный редактор для macOS, который произвел революцию в дизайне интерфейсов. Программа предлагает бесконечные артборды, неразрушающие эффекты и обширную экосистему плагинов.

Adobe XD специализируется на прототипировании пользовательских интерфейсов и взаимодействий. Программа позволяет создавать интерактивные прототипы, тестировать пользовательские сценарии и делиться результатами с командой.

InVision Studio объединяет инструменты для дизайна, прототипирования и анимации в одном приложении. Особенностью программы является расширенная анимация переходов и состояний интерфейса.

Для работы с шрифтами и типографикой:

FontForge — бесплатный редактор шрифтов, позволяющий создавать и модифицировать векторные шрифты. Программа поддерживает различные форматы, включая TTF, OTF и WOFF.

Glyphs предлагает интуитивный интерфейс для создания и редактирования шрифтов на macOS. Программа включает инструменты для автоматизации рутинных задач и проверки качества шрифтов.

FontLab — профессиональный инструмент для создания, редактирования и конвертации шрифтов с расширенной поддержкой OpenType-функций и вариативных шрифтов.

Для работы с растровыми иллюстрациями:

Procreate (только для iPad) — мощное приложение для цифровой живописи с интуитивным интерфейсом, сотнями настраиваемых кистей и поддержкой слоев. Программа отличается высокой производительностью и отзывчивостью.

Clip Studio Paint (бывший Manga Studio) специализируется на создании комиксов и манги, но подходит для любых типов иллюстраций. Программа предлагает реалистичные кисти, инструменты для работы с перспективой и специализированные функции для комиксов.

ArtRage имитирует реальные художественные материалы, такие как масляные краски, акварель и пастель. Программа позволяет смешивать цвета и работать с текстурированным холстом, создавая эффект традиционной живописи.

Выбор программы для работы с изображениями — это всегда компромисс между функциональностью, удобством и доступностью. Универсального решения не существует, и профессионалы обычно используют несколько специализированных инструментов для разных задач. Начинающим рекомендую сначала определить основные цели и бюджет, а затем экспериментировать с бесплатными альтернативами перед инвестированием в дорогостоящие пакеты. Помните, что самый важный фактор — это не программа, а ваши навыки и творческое видение.

