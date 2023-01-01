15 лучших графических редакторов: выбираем программу для себя
Для кого эта статья:
- Профессиональные и начинающие графические дизайнеры
- Фотографы всех уровней, интересующиеся редактированием изображений
Люди, ищущие бесплатные или доступные инструменты для работы с графикой
Мир цифровой графики не стоит на месте — ежегодно появляются новые инструменты, совершенствуются существующие решения, а запросы пользователей становятся всё изощреннее. Разобраться в разнообразии программ для работы с изображениями под силу не каждому. Я проанализировал десятки графических редакторов и отобрал лучшие инструменты для различных задач: от простой ретуши фотографий до создания сложных дизайн-проектов. Этот гид поможет сориентироваться в мире графических редакторов и выбрать программу, идеально соответствующую вашим потребностям. 🖌️
Топ фоторедакторов на ПК: главное о каждом
Выбор подходящего фоторедактора — первый шаг к качественной обработке изображений. Рассмотрим наиболее востребованные программы, которые завоевали признание профессионалов и любителей. 📱
Adobe Photoshop по праву считается золотым стандартом в индустрии. Эта программа предлагает исчерпывающий набор инструментов для редактирования, ретуши и создания графики с нуля. Photoshop позволяет работать со слоями, масками, фильтрами, а также поддерживает плагины, расширяющие функциональность. Главный минус — высокая стоимость подписки и крутая кривая обучения.
Adobe Lightroom фокусируется на обработке фотографий и организации библиотеки изображений. Интерфейс более интуитивный, чем у Photoshop, а инструменты заточены под потребности фотографов. Lightroom отлично справляется с пакетной обработкой и позволяет синхронизировать настройки между устройствами.
Capture One Pro — серьезный конкурент Lightroom с превосходной цветокоррекцией и детализацией изображений. Программа предлагает нелинейное редактирование, работу с слоями и уникальные инструменты для портретной ретуши. Ценится профессиональными фотографами за точность цветопередачи.
Affinity Photo — относительный новичок на рынке, который быстро набирает популярность благодаря разовой покупке (без подписки) и функциональности, сопоставимой с Photoshop. Поддерживает работу с RAW-файлами, панорамами и HDR-изображениями.
Luminar AI применяет искусственный интеллект для улучшения фотографий в один клик. Программа автоматически определяет объекты на изображении и предлагает соответствующие инструменты для их обработки. Идеальный выбор для начинающих фотографов и тех, кто ценит скорость обработки.
|Программа
|Основной функционал
|Целевая аудитория
|Ценовая политика
|Adobe Photoshop
|Всесторонняя обработка изображений, дизайн, работа со слоями
|Профессиональные дизайнеры, ретушеры
|Подписка от 1999 руб/мес
|Adobe Lightroom
|Организация фотобиблиотеки, цветокоррекция
|Фотографы всех уровней
|Подписка от 1299 руб/мес
|Capture One Pro
|Профессиональная цветокоррекция, каталогизация
|Студийные фотографы
|От 18900 руб (разовая покупка)
|Affinity Photo
|Универсальная обработка изображений
|Графические дизайнеры, фотографы
|От 3490 руб (разовая покупка)
|Luminar AI
|AI-редактирование, автоматизация
|Начинающие фотографы, энтузиасты
|От 6900 руб (разовая покупка)
GIMP (GNU Image Manipulation Program) — бесплатная альтернатива Photoshop с открытым исходным кодом. Поддерживает работу со слоями, имеет набор фильтров и эффектов, а также возможность расширения функциональности через плагины. Интерфейс менее интуитивный, но программа постоянно совершенствуется.
Алексей Соловьев, фотограф-ретушер
Помню свой первый коммерческий проект — серию свадебных фотографий для глянцевого журнала. Клиент требовал идеальной кожи моделей, но при этом естественного вида без эффекта "пластикового лица". Я перепробовал несколько редакторов, но только в Capture One смог добиться нужного баланса. Секрет был в локальных корректировках и продвинутой работе с цветом. Слои позволили мне создать несколько версий ретуши разной интенсивности и выбрать оптимальный вариант. Результат превзошел ожидания клиента — фотографии выглядели естественно, но безупречно. С тех пор Capture One — мой основной инструмент для портретной съемки, хотя для сложного монтажа все равно приходится переходить в Photoshop.
Профессиональные растровые редакторы для дизайнеров
Профессиональная работа с растровой графикой требует специализированных инструментов с расширенным функционалом для создания и редактирования пиксельных изображений. Рассмотрим программы, которые стали незаменимыми в арсенале графических дизайнеров. 💻
Adobe Photoshop остается лидером среди растровых редакторов. Программа предлагает многофункциональный набор инструментов для работы с изображениями любой сложности. Особую ценность представляют:
- Расширенная работа со слоями и масками
- Интеллектуальные объекты для неразрушающего редактирования
- Нейросетевые инструменты (Content-Aware Fill, Neural Filters)
- Интеграция с другими продуктами Adobe Creative Cloud
- Поддержка множества плагинов и экшенов для автоматизации
Corel PaintShop Pro представляет альтернативу Photoshop с более доступной ценой. Редактор включает инструменты для редактирования фотографий, дизайна и цифрового рисования. Последние версии добавили AI-функционал, упрощающий работу с фотографиями, и улучшенную производительность при работе с большими файлами.
Pixelmator Pro — мощный растровый редактор для macOS с элегантным интерфейсом и впечатляющей производительностью. Программа интегрирована с экосистемой Apple и поддерживает технологии Metal, Core ML и Core Image. Pixelmator предлагает неразрушающие фильтры и эффекты, инструменты для ретуши и возможность работы с векторными фигурами.
Krita — бесплатный редактор с открытым исходным кодом, который изначально создавался для цифровой живописи, но сегодня представляет собой полноценный растровый редактор. Программа отличается большим набором кистей, поддержкой HDR-изображений и непревзойденной работой с планшетами для рисования.
Adobe Photoshop Elements — упрощенная и более доступная версия Photoshop, ориентированная на начинающих дизайнеров и любителей. Программа сохраняет основные функции полной версии, но предлагает более понятный интерфейс и встроенные мастера для типовых задач.
Paint.NET — бесплатный редактор для Windows с минималистичным интерфейсом и основными инструментами для обработки изображений. Несмотря на простоту, поддерживает слои, историю действий и расширения. Идеален для быстрого редактирования и работы на маломощных компьютерах.
Марина Ковалева, арт-директор
В прошлом году мы работали над ребрендингом сети ресторанов с жестким дедлайном в две недели. Команда из пяти дизайнеров должна была создать единый визуальный стиль для меню, вывесок, упаковки и рекламных материалов. Ключом к успеху стала комбинация Affinity Photo и Designer. Мы создали общую библиотеку ресурсов и работали параллельно над разными элементами. Когда возникла необходимость внести срочные правки во все материалы, макро-операции в Affinity позволили автоматизировать процесс и сэкономить часы ручной работы. Клиент был в восторге от результатов, а мы уложились в сроки, хотя изначально планировали просить дополнительное время. С тех пор я пересмотрела свой рабочий процесс и стала активнее использовать автоматизацию в растровых редакторах — это настоящее спасение для сжатых сроков.
Бесплатные альтернативы для работы с изображениями
Не все задачи требуют инвестиций в дорогостоящее программное обеспечение. Рынок предлагает впечатляющий набор бесплатных решений, которые справляются с большинством повседневных задач по редактированию изображений. 🆓
GIMP (GNU Image Manipulation Program) — наиболее функциональная бесплатная альтернатива Photoshop. Программа поддерживает работу со слоями, каналами, имеет богатый инструментарий для ретуши и фильтры для создания спецэффектов. GIMP регулярно обновляется, поддерживает плагины и работает на всех основных операционных системах.
Главные преимущества GIMP:
- Полностью бесплатный с открытым исходным кодом
- Мультиплатформенность (Windows, Mac, Linux)
- Расширяемость через плагины и скрипты
- Поддержка различных форматов файлов, включая PSD
- Возможность автоматизации через сценарии на Python
Darktable представляет собой бесплатную альтернативу Lightroom для обработки RAW-файлов. Программа предлагает нелинейный рабочий процесс, виртуальные копии изображений и мощные инструменты для цветокоррекции. Darktable поддерживает управление цветом и позволяет создавать пользовательские профили для камер.
RawTherapee — еще один бесплатный RAW-конвертер с детальными настройками для обработки фотографий. Программа отличается высококачественными алгоритмами демозаики, шумоподавления и повышения резкости. RawTherapee особенно хороша для восстановления деталей в тенях и светах.
Inkscape — бесплатный векторный редактор, который станет отличной альтернативой Adobe Illustrator. Программа поддерживает работу с контурами, текстом, клонированием объектов и многими другими векторными операциями. Inkscape использует формат SVG в качестве основного, что делает его идеальным для веб-графики.
Krita, хотя изначально создавалась как программа для цифрового рисования, превратилась в полноценный графический редактор. Она отлично подойдет для создания иллюстраций, концепт-артов и комиксов. Программа предлагает расширенную работу с кистями, поддержку HDR и нетрадиционных цветовых пространств.
|Программа
|Тип
|Сильные стороны
|Ограничения
|GIMP
|Универсальный растровый редактор
|Многофункциональность, расширяемость
|Сложный интерфейс, более медленная работа с большими файлами
|Darktable
|RAW-конвертер
|Нелинейное редактирование, виртуальные копии
|Фокус только на фотографии, отсутствие слоев
|RawTherapee
|RAW-конвертер
|Качественные алгоритмы обработки, детализация
|Сложный интерфейс для новичков
|Inkscape
|Векторный редактор
|Поддержка SVG, точность
|Не для растровой графики, медленная работа с комплексными проектами
|Krita
|Программа для цифрового рисования
|Кисти, поддержка графических планшетов
|Ограниченная функциональность для фотообработки
PhotoScape X сочетает простоту использования с достаточно широким функционалом. Программа предлагает не только базовое редактирование, но и создание коллажей, слайд-шоу, захват экрана и пакетную обработку. Интерфейс интуитивно понятен даже для начинающих пользователей.
Paint.NET изначально разрабатывался как замена стандартному Paint в Windows, но превратился в легковесный, но функциональный редактор с поддержкой слоев, неограниченной историей действий и эффектами. Программа отличается высокой скоростью работы и малым потреблением ресурсов.
Онлайн-редакторы: возможности и ограничения
Облачные технологии трансформировали подход к редактированию изображений, сделав мощные инструменты доступными в браузере без необходимости установки программного обеспечения. Рассмотрим ведущие онлайн-платформы для работы с графикой. ☁️
Canva произвела революцию в мире графического дизайна, сделав его доступным для пользователей без специальных навыков. Сервис предлагает тысячи шаблонов для создания постов в социальных сетях, презентаций, баннеров и печатной продукции. Функционал включает:
- Библиотеку из миллионов стоковых изображений и элементов дизайна
- Инструменты для базового редактирования фотографий
- Готовые схемы цветов и шрифтовые комбинации
- Возможность совместной работы над проектами
- Автоматическое изменение размера дизайнов для разных платформ
Figma, хотя изначально создавалась для прототипирования интерфейсов, превратилась в мощный инструмент для графического дизайна. Сервис позволяет создавать векторные иллюстрации, работать с масками и эффектами, а также совместно редактировать проекты в реальном времени. Бесплатный тариф включает до трех активных файлов.
Adobe Photoshop Express — онлайн-версия знаменитого редактора с упрощенным интерфейсом. Сервис предлагает базовые инструменты для коррекции цвета, кадрирования, удаления дефектов и применения фильтров. Для использования требуется аккаунт Adobe, но базовая функциональность доступна бесплатно.
Pixlr существует в двух версиях: Pixlr E для продвинутых пользователей и Pixlr X для быстрого редактирования. Сервис поддерживает работу со слоями, масками, фильтрами и текстом. Интерфейс напоминает десктопные редакторы, что облегчает переход для опытных пользователей Photoshop.
PicMonkey специализируется на обработке фотографий и создании коллажей. Сервис предлагает инструменты для ретуши портретов, наложения текстур и эффектов, а также создания дизайнов для социальных сетей. Большинство функций требует платной подписки, но доступен пробный период.
Fotor позиционируется как "онлайн-фоторедактор для всех" и предлагает три основных режима: редактирование, создание коллажей и дизайн. Сервис включает эффекты HDR, инструменты для ретуши портретов и рамки для фотографий. Бесплатная версия содержит водяные знаки на экспортируемых изображениях.
Ключевые ограничения онлайн-редакторов:
- Зависимость от скорости интернет-соединения
- Ограниченная функциональность по сравнению с десктопными аналогами
- Проблемы с обработкой больших файлов и высоким разрешением
- Вопросы конфиденциальности при работе с коммерческими проектами
- В большинстве случаев отсутствие поддержки RAW-файлов
Несмотря на ограничения, онлайн-редакторы стали незаменимым инструментом для решения повседневных задач и работы в условиях ограниченного доступа к стационарному компьютеру. Их главное преимущество — доступность на любом устройстве с браузером и интернет-подключением.
Специализированные программы для разных типов графики
За пределами универсальных редакторов существует целый мир узкоспециализированных инструментов, разработанных для конкретных типов графики и задач. Эти программы часто превосходят общие решения в своей нише, предлагая уникальный функционал для профессионалов. 🎨
Для работы с векторной графикой существует несколько мощных инструментов:
Adobe Illustrator остается золотым стандартом в векторной графике, предлагая непревзойденные инструменты для создания логотипов, иллюстраций и печатных материалов. Программа поддерживает переменные шрифты, библиотеки символов и расширенные возможности работы с текстом и контурами.
CorelDRAW представляет собой комплексное решение для векторного дизайна с интуитивным интерфейсом и мощными инструментами для работы с цветом. Программа особенно популярна в полиграфии и для создания технических иллюстраций.
Affinity Designer — относительно новый игрок на рынке, предлагающий впечатляющую производительность, работу с сеткой и расширенные возможности экспорта. Программа поддерживает как пиксельный, так и векторный рабочие процессы в одном интерфейсе.
Для 3D-моделирования и визуализации:
Blender — бесплатная программа с открытым исходным кодом, предлагающая полный набор инструментов для создания трехмерной графики, анимации, визуальных эффектов и даже игр. Последние версии значительно улучшили интерфейс и добавили новые возможности для скульптинга и текстурирования.
Autodesk Maya — профессиональное решение для 3D-анимации, моделирования, симуляции и рендеринга, широко используемое в киноиндустрии и при разработке игр. Программа предлагает расширенные инструменты для работы с персонажами и эффектами.
ZBrush специализируется на цифровой скульптуре и создании высокодетализированных моделей. Программа позволяет работать с миллионами полигонов, обеспечивая невероятный уровень детализации для персонажей и органических объектов.
Для UI/UX дизайна:
Sketch — векторный редактор для macOS, который произвел революцию в дизайне интерфейсов. Программа предлагает бесконечные артборды, неразрушающие эффекты и обширную экосистему плагинов.
Adobe XD специализируется на прототипировании пользовательских интерфейсов и взаимодействий. Программа позволяет создавать интерактивные прототипы, тестировать пользовательские сценарии и делиться результатами с командой.
InVision Studio объединяет инструменты для дизайна, прототипирования и анимации в одном приложении. Особенностью программы является расширенная анимация переходов и состояний интерфейса.
Для работы с шрифтами и типографикой:
FontForge — бесплатный редактор шрифтов, позволяющий создавать и модифицировать векторные шрифты. Программа поддерживает различные форматы, включая TTF, OTF и WOFF.
Glyphs предлагает интуитивный интерфейс для создания и редактирования шрифтов на macOS. Программа включает инструменты для автоматизации рутинных задач и проверки качества шрифтов.
FontLab — профессиональный инструмент для создания, редактирования и конвертации шрифтов с расширенной поддержкой OpenType-функций и вариативных шрифтов.
Для работы с растровыми иллюстрациями:
Procreate (только для iPad) — мощное приложение для цифровой живописи с интуитивным интерфейсом, сотнями настраиваемых кистей и поддержкой слоев. Программа отличается высокой производительностью и отзывчивостью.
Clip Studio Paint (бывший Manga Studio) специализируется на создании комиксов и манги, но подходит для любых типов иллюстраций. Программа предлагает реалистичные кисти, инструменты для работы с перспективой и специализированные функции для комиксов.
ArtRage имитирует реальные художественные материалы, такие как масляные краски, акварель и пастель. Программа позволяет смешивать цвета и работать с текстурированным холстом, создавая эффект традиционной живописи.
Выбор программы для работы с изображениями — это всегда компромисс между функциональностью, удобством и доступностью. Универсального решения не существует, и профессионалы обычно используют несколько специализированных инструментов для разных задач. Начинающим рекомендую сначала определить основные цели и бюджет, а затем экспериментировать с бесплатными альтернативами перед инвестированием в дорогостоящие пакеты. Помните, что самый важный фактор — это не программа, а ваши навыки и творческое видение.
