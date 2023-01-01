15 лучших приложений для рисования на смартфонах и планшетах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные цифровые художники

Люди, интересующиеся развитием в области графического дизайна и иллюстрации

Пользователи мобильных устройств, желающие изучить приложения для рисования Мир цифрового искусства буквально помещается в вашем кармане! 🎨 Современные приложения для рисования на смартфонах и планшетах превращают обычные устройства в полноценные художественные студии. Независимо от того, делаете ли вы первые штрихи или уже создаете профессиональные иллюстрации, правильно подобранное приложение способно раскрыть ваш творческий потенциал и вывести навыки на новый уровень. В этом обзоре я проанализировал 15 лучших приложений, которые заслуживают места на экране вашего устройства в 2023 году.

Хотите превратить увлечение цифровым рисованием в профессию? Программа Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам освоить не только базовые навыки рисования, но и профессиональные инструменты дизайна. Вы научитесь работать с графическими редакторами на экспертном уровне и сможете создавать коммерческие проекты, которые будут приносить реальный доход. Инвестируйте в свое будущее — превратите творческий талант в востребованную профессию!

Лучшие приложения для рисования на мобильных устройствах

Мобильные платформы предлагают впечатляющий арсенал инструментов для художников любого уровня. Рассмотрим приложения, заслужившие признание благодаря своей функциональности, удобству и качеству результата.

Procreate Pocket (iOS, $4.99) — младший брат знаменитого Procreate для iPad, оптимизированный для iPhone. Предлагает профессиональные инструменты рисования, более 100 настраиваемых кистей и поддержку слоев. Интуитивный интерфейс делает его доступным даже для новичков. Adobe Fresco (iOS/Android, базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес) — соединяет векторную и растровую графику с имитацией реальных материалов. Революционные "живые" кисти максимально точно имитируют поведение акварели и масляных красок. Infinite Painter (iOS/Android, бесплатно с покупками внутри приложения) — предлагает более 160 кистей и полноценную работу со слоями. Отличается продвинутыми инструментами для создания перспективы и симметрии. Concepts (iOS/Android, базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес) — бесконечный холст и векторные инструменты делают его идеальным для архитектурных эскизов, промышленного дизайна и иллюстраций. Autodesk SketchBook (iOS/Android, полностью бесплатно) — профессиональное приложение с интуитивным интерфейсом, минимизирующим отвлекающие элементы. Предлагает профессиональные инструменты и поддерживает многослойные файлы.

Приложение Платформы Цена Особенности Procreate Pocket iOS $4.99 (разовая покупка) 100+ кистей, запись процесса, поддержка слоев Adobe Fresco iOS, Android Базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес Живые кисти, интеграция с Creative Cloud Infinite Painter iOS, Android Бесплатно с покупками 160+ кистей, инструменты перспективы Concepts iOS, Android Базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес Векторный бесконечный холст Autodesk SketchBook iOS, Android Бесплатно Минималистичный интерфейс, профессиональные инструменты

Мария Сорокина, цифровой художник и преподаватель

Долгое время я скептически относилась к рисованию на смартфонах, считая их экраны слишком маленькими для серьезной работы. Однако во время путешествия по Европе мой ноутбук вышел из строя, а клиенту срочно требовались правки к иллюстрации. От отчаяния я установила Procreate Pocket на свой iPhone и была поражена: несмотря на компактный экран, мне удалось не только внести правки, но и доработать несколько деталей, которые были не очевидны на большом экране. С тех пор я всегда имею мобильную художественную студию в кармане и создаю эскизы в любой момент вдохновения — будь то очередь в кофейне или поездка в метро.

Профессиональные приложения для цифровых художников

Для профессиональных иллюстраторов и художников требуются инструменты, сочетающие мощные функции и гибкость настроек. Эти приложения предлагают возможности, сравнимые с десктопным программным обеспечением.

Procreate (iPad, $9.99) — золотой стандарт для профессиональных художников на iPad. Предлагает студийное качество иллюстраций благодаря уникальному движку Valkyrie, поддерживает до 300 слоев (в зависимости от размера холста), предлагает более 200 кистей и возможность импорта собственных. Clip Studio Paint (iOS/Android, подписка от $4.49/мес) — профессиональное решение, популярное среди иллюстраторов манги и комиксов. Предлагает специализированные инструменты для создания раскадровок, панелей комиксов и мультипликации. Affinity Designer (iPad, $19.99) — полноценный векторный редактор с возможностью переключения между векторными и растровыми рабочими процессами. Поддерживает неразрушающие фильтры и эффекты. Photoshop для iPad (iPad, требуется подписка Adobe Creative Cloud) — мобильная версия классического редактора с поддержкой PSD-файлов, безупречной синхронизацией с десктопной версией и инструментами на основе искусственного интеллекта. ArtRage (iOS/Android, от $4.99) — специализируется на имитации традиционных медиа с реалистичным смешиванием красок и текстурами холста. Идеален для художников, привыкших к традиционным материалам.

Профессиональные приложения отличаются от базовых не только функционалом, но и оптимизацией под стилус. Большинство из них полностью раскрывают свой потенциал с Apple Pencil или профессиональными стилусами для Android-устройств, предлагая распознавание силы нажатия и наклона пера.

Важные критерии для профессиональных приложений:

Экспорт в профессиональные форматы (PSD, PDF, CMYK)

Расширенные настройки кистей с контролем текстуры и динамики

Продвинутая работа со слоями, включая маски и режимы наложения

Поддержка высокого разрешения для печатных работ

Возможность создания и сохранения собственных инструментов и пресетов

Бесплатные и платные приложения для творчества

Мир мобильного творчества доступен как с минимальным бюджетом, так и с готовностью инвестировать в профессиональные инструменты. Рассмотрим наиболее выдающиеся предложения в обеих категориях. 🖌️

Лучшие бесплатные приложения:

Autodesk SketchBook — ранее платное профессиональное приложение, которое стало полностью бесплатным. Предлагает профессиональные инструменты для рисования, включая настраиваемые кисти, работу со слоями и перспективные направляющие. Ibis Paint X (iOS/Android) — исключительно мощное бесплатное приложение с более чем 2500 кистями, поддержкой слоев и возможностью записи процесса рисования. Содержит рекламу, которую можно отключить за небольшую плату. Medibang Paint (iOS/Android) — ориентирован на создание манги и комиксов, но подходит для иллюстраций любого типа. Предлагает облачное хранение работ и библиотеку готовых материалов. Krita (Android) — портированная версия популярного десктопного редактора с открытым исходным кодом. Содержит профессиональные инструменты для цифровой живописи и анимации.

Премиум-решения с наилучшим соотношением цена/качество:

Procreate (iPad, $9.99) — разовая покупка открывает доступ ко всем функциям без дополнительных платежей и подписок. Affinity Designer (iPad, $19.99) — профессиональный векторный редактор с разовой оплатой и регулярными бесплатными обновлениями. ArtStudio Pro (iOS, $11.99) — полнофункциональный редактор изображений с поддержкой форматов Photoshop и обширной библиотекой кистей.

Категория Приложение Ценовая модель Ограничения бесплатной версии Полностью бесплатные Autodesk SketchBook Бесплатно Нет Medibang Paint Бесплатно Нет Krita Бесплатно Нет Canvas Бесплатно Нет Freemium Ibis Paint X Бесплатно с рекламой или $5.99/год Реклама, ограниченный доступ к премиум-кистям Adobe Fresco Базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес Ограниченное количество кистей, нет экспорта в PSD Concepts Базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес Ограниченный набор инструментов и экспортных опций Разовая покупка Procreate (iPad) $9.99 – Affinity Designer (iPad) $19.99 – ArtStudio Pro $11.99 –

Стоит отметить, что многие приложения по подписке предлагают регулярные обновления и новые функции, что может быть важно для профессиональных художников. Однако для большинства пользователей приложения с разовой оплатой представляют лучшую долгосрочную ценность.

Алексей Соколов, художник-иллюстратор

Начав карьеру с ограниченным бюджетом, я полностью полагался на бесплатные приложения. Medibang Paint стал моей первой цифровой студией — на нём я создал целую серию иллюстраций, которая принесла мне первых клиентов. Когда заказы стали поступать регулярно, я инвестировал в iPad и Procreate. Разница была колоссальной — не столько в качестве готовых работ, сколько в скорости и удобстве процесса. Сегодня я использую комбинацию инструментов: эскизы и быстрые наброски делаю в бесплатных приложениях на смартфоне, а финальные работы — в профессиональных программах на планшете. Мой совет начинающим: не думайте, что для старта нужны дорогие инструменты. Начните с бесплатных, и когда почувствуете их ограничения — это будет знаком, что вы готовы к инвестициям в профессиональные решения.

Специализированные приложения для разных стилей рисования

Различные художественные стили требуют специализированных инструментов. Существуют приложения, оптимизированные под конкретные техники и направления в искусстве. ✨

Для создания комиксов и манги:

Clip Studio Paint — профессиональное решение с инструментами для создания раскадровок, панелей и специализированными кистями для линейной графики. Включает библиотеку 3D-моделей для позирования персонажей.

— профессиональное решение с инструментами для создания раскадровок, панелей и специализированными кистями для линейной графики. Включает библиотеку 3D-моделей для позирования персонажей. Comic Draw (iPad, $9.99) — полный набор инструментов для создания комиксов: от скриптов и раскадровок до финальной раскраски и добавления текста.

(iPad, $9.99) — полный набор инструментов для создания комиксов: от скриптов и раскадровок до финальной раскраски и добавления текста. Medibang Paint — бесплатное решение с шаблонами страниц для манги, облачным хранилищем и сотрудничеством с другими художниками.

Для традиционного искусства и живописи:

ArtRage — специализируется на имитации физических медиа: масла, акрила, акварели. Позволяет смешивать краски и создавать текстуры, близкие к реальным.

— специализируется на имитации физических медиа: масла, акрила, акварели. Позволяет смешивать краски и создавать текстуры, близкие к реальным. Tayasui Sketches (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — акварельные кисти с реалистичным поведением и инструменты для классического рисунка.

(iOS/Android, базовая версия бесплатно) — акварельные кисти с реалистичным поведением и инструменты для классического рисунка. Watercolor Studio (iOS, $4.99) — сфокусирован исключительно на акварельной живописи с аутентичным поведением краски на бумаге.

Для абстрактного и экспериментального искусства:

Silk (iOS/Android, бесплатно с премиум-версией) — создание абстрактных, симметричных и психоделических узоров одним касанием.

(iOS/Android, бесплатно с премиум-версией) — создание абстрактных, симметричных и психоделических узоров одним касанием. Assembly (iOS, базовая версия бесплатно) — векторный редактор для создания геометрических композиций и абстрактного искусства.

(iOS, базовая версия бесплатно) — векторный редактор для создания геометрических композиций и абстрактного искусства. iOrnament (iOS, $4.99) — создание симметричных узоров на основе 17 классических групп симметрии.

Для цифровой анимации:

Animation Desk (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — покадровая анимация с возможностью импорта референсов и экспорта в различные форматы.

(iOS/Android, базовая версия бесплатно) — покадровая анимация с возможностью импорта референсов и экспорта в различные форматы. FlipaClip (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — интуитивный инструмент для создания анимации с поддержкой слоев и звуковых дорожек.

(iOS/Android, базовая версия бесплатно) — интуитивный инструмент для создания анимации с поддержкой слоев и звуковых дорожек. Rough Animator (iOS/Android, $4.99) — профессиональный анимационный инструмент с функциями луковой кожи и временной шкалой.

Для леттеринга и каллиграфии:

Procreate с набором каллиграфических кистей предлагает отличные возможности для леттеринга с контролем нажима и наклона пера.

с набором каллиграфических кистей предлагает отличные возможности для леттеринга с контролем нажима и наклона пера. Calligraphy Penmanship (iOS, $3.99) — специализированное приложение для обучения и создания каллиграфических работ.

(iOS, $3.99) — специализированное приложение для обучения и создания каллиграфических работ. Fontself Maker (iPad, $19.99) — позволяет превращать рукописные буквы в полноценные шрифты.

Преимущество специализированных приложений заключается в том, что они оптимизируют рабочий процесс под конкретную задачу, предлагая специфические инструменты, которых может не быть в универсальных решениях. Многие профессиональные художники комбинируют несколько приложений в своем рабочем процессе, используя сильные стороны каждого.

Как выбрать идеальное приложение для ваших творческих задач

Выбор подходящего приложения может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. При оценке инструментов стоит учитывать несколько ключевых факторов. 🔍

Оцените свои цели и уровень подготовки:

Начинающим художникам стоит выбирать приложения с интуитивным интерфейсом и встроенными обучающими материалами — Autodesk SketchBook, Tayasui Sketches или Adobe Fresco (базовая версия).

стоит выбирать приложения с интуитивным интерфейсом и встроенными обучающими материалами — Autodesk SketchBook, Tayasui Sketches или Adobe Fresco (базовая версия). Профессионалам требуются расширенные функции: работа со слоями, настраиваемые кисти, поддержка профессиональных форматов — Procreate, Clip Studio Paint или Photoshop для iPad.

требуются расширенные функции: работа со слоями, настраиваемые кисти, поддержка профессиональных форматов — Procreate, Clip Studio Paint или Photoshop для iPad. Специалистам в определенных областях стоит обратить внимание на специализированные решения, описанные в предыдущем разделе.

Учитывайте ваше оборудование:

Тип устройства — некоторые приложения (Procreate, Affinity Designer) доступны только на iPad, другие работают на различных платформах.

— некоторые приложения (Procreate, Affinity Designer) доступны только на iPad, другие работают на различных платформах. Размер экрана — для смартфонов лучше выбирать приложения с оптимизированным интерфейсом (Procreate Pocket, Infinite Painter).

— для смартфонов лучше выбирать приложения с оптимизированным интерфейсом (Procreate Pocket, Infinite Painter). Стилус — если у вас Apple Pencil или другой профессиональный стилус, выбирайте приложения с поддержкой распознавания нажима и наклона.

Определите бюджет:

Бесплатные решения могут предложить впечатляющий функционал (Autodesk SketchBook, Medibang Paint).

могут предложить впечатляющий функционал (Autodesk SketchBook, Medibang Paint). Приложения с разовой оплатой часто дешевле в долгосрочной перспективе (Procreate, ArtStudio Pro).

часто дешевле в долгосрочной перспективе (Procreate, ArtStudio Pro). Подписочная модель предлагает постоянные обновления, но требует регулярных платежей (Adobe Fresco Premium, Clip Studio Paint).

Практические шаги для выбора:

Определите приоритетные функции — составьте список возможностей, которые вам необходимы для работы. Тестируйте бесплатные версии — большинство платных приложений предлагают бесплатный период или ограниченную версию. Изучите мнения сообщества — ознакомьтесь с обзорами и работами, созданными в различных приложениях. Оцените совместимость с вашим рабочим процессом — проверьте, как приложение интегрируется с другими инструментами, которые вы используете. Начинайте с малого — не приобретайте сразу несколько премиум-приложений; освойте одно, прежде чем переходить к другому.

Помните, что даже самое продвинутое приложение требует времени для освоения. Многие разработчики предлагают обучающие материалы и видеоуроки, которые помогут быстрее адаптироваться к новому интерфейсу и инструментам.

При оценке приложений обратите внимание на скорость их обновления — активно развивающиеся проекты обычно быстрее внедряют новые функции и исправляют выявленные ошибки. Также полезно проверить наличие активного сообщества пользователей — это гарантирует доступность обучающих материалов и ответов на возникающие вопросы.

Выбор приложения для рисования — это всегда баланс между вашими творческими потребностями, техническими возможностями и бюджетом. Идеальное приложение — то, которое становится невидимым в процессе работы, позволяя вам сосредоточиться исключительно на творчестве, а не на борьбе с интерфейсом. Пробуйте разные инструменты, экспериментируйте с техниками и помните: даже самое простое приложение в руках талантливого художника способно производить впечатляющие результаты. Главное — регулярная практика и стремление к совершенствованию своих навыков.

Читайте также