15 лучших приложений для рисования на смартфонах и планшетах
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные цифровые художники
- Люди, интересующиеся развитием в области графического дизайна и иллюстрации
Пользователи мобильных устройств, желающие изучить приложения для рисования
Мир цифрового искусства буквально помещается в вашем кармане! 🎨 Современные приложения для рисования на смартфонах и планшетах превращают обычные устройства в полноценные художественные студии. Независимо от того, делаете ли вы первые штрихи или уже создаете профессиональные иллюстрации, правильно подобранное приложение способно раскрыть ваш творческий потенциал и вывести навыки на новый уровень. В этом обзоре я проанализировал 15 лучших приложений, которые заслуживают места на экране вашего устройства в 2023 году.
Лучшие приложения для рисования на мобильных устройствах
Мобильные платформы предлагают впечатляющий арсенал инструментов для художников любого уровня. Рассмотрим приложения, заслужившие признание благодаря своей функциональности, удобству и качеству результата.
Procreate Pocket (iOS, $4.99) — младший брат знаменитого Procreate для iPad, оптимизированный для iPhone. Предлагает профессиональные инструменты рисования, более 100 настраиваемых кистей и поддержку слоев. Интуитивный интерфейс делает его доступным даже для новичков.
Adobe Fresco (iOS/Android, базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес) — соединяет векторную и растровую графику с имитацией реальных материалов. Революционные "живые" кисти максимально точно имитируют поведение акварели и масляных красок.
Infinite Painter (iOS/Android, бесплатно с покупками внутри приложения) — предлагает более 160 кистей и полноценную работу со слоями. Отличается продвинутыми инструментами для создания перспективы и симметрии.
Concepts (iOS/Android, базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес) — бесконечный холст и векторные инструменты делают его идеальным для архитектурных эскизов, промышленного дизайна и иллюстраций.
Autodesk SketchBook (iOS/Android, полностью бесплатно) — профессиональное приложение с интуитивным интерфейсом, минимизирующим отвлекающие элементы. Предлагает профессиональные инструменты и поддерживает многослойные файлы.
|Приложение
|Платформы
|Цена
|Особенности
|Procreate Pocket
|iOS
|$4.99 (разовая покупка)
|100+ кистей, запись процесса, поддержка слоев
|Adobe Fresco
|iOS, Android
|Базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес
|Живые кисти, интеграция с Creative Cloud
|Infinite Painter
|iOS, Android
|Бесплатно с покупками
|160+ кистей, инструменты перспективы
|Concepts
|iOS, Android
|Базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес
|Векторный бесконечный холст
|Autodesk SketchBook
|iOS, Android
|Бесплатно
|Минималистичный интерфейс, профессиональные инструменты
Мария Сорокина, цифровой художник и преподаватель
Долгое время я скептически относилась к рисованию на смартфонах, считая их экраны слишком маленькими для серьезной работы. Однако во время путешествия по Европе мой ноутбук вышел из строя, а клиенту срочно требовались правки к иллюстрации. От отчаяния я установила Procreate Pocket на свой iPhone и была поражена: несмотря на компактный экран, мне удалось не только внести правки, но и доработать несколько деталей, которые были не очевидны на большом экране. С тех пор я всегда имею мобильную художественную студию в кармане и создаю эскизы в любой момент вдохновения — будь то очередь в кофейне или поездка в метро.
Профессиональные приложения для цифровых художников
Для профессиональных иллюстраторов и художников требуются инструменты, сочетающие мощные функции и гибкость настроек. Эти приложения предлагают возможности, сравнимые с десктопным программным обеспечением.
Procreate (iPad, $9.99) — золотой стандарт для профессиональных художников на iPad. Предлагает студийное качество иллюстраций благодаря уникальному движку Valkyrie, поддерживает до 300 слоев (в зависимости от размера холста), предлагает более 200 кистей и возможность импорта собственных.
Clip Studio Paint (iOS/Android, подписка от $4.49/мес) — профессиональное решение, популярное среди иллюстраторов манги и комиксов. Предлагает специализированные инструменты для создания раскадровок, панелей комиксов и мультипликации.
Affinity Designer (iPad, $19.99) — полноценный векторный редактор с возможностью переключения между векторными и растровыми рабочими процессами. Поддерживает неразрушающие фильтры и эффекты.
Photoshop для iPad (iPad, требуется подписка Adobe Creative Cloud) — мобильная версия классического редактора с поддержкой PSD-файлов, безупречной синхронизацией с десктопной версией и инструментами на основе искусственного интеллекта.
ArtRage (iOS/Android, от $4.99) — специализируется на имитации традиционных медиа с реалистичным смешиванием красок и текстурами холста. Идеален для художников, привыкших к традиционным материалам.
Профессиональные приложения отличаются от базовых не только функционалом, но и оптимизацией под стилус. Большинство из них полностью раскрывают свой потенциал с Apple Pencil или профессиональными стилусами для Android-устройств, предлагая распознавание силы нажатия и наклона пера.
Важные критерии для профессиональных приложений:
- Экспорт в профессиональные форматы (PSD, PDF, CMYK)
- Расширенные настройки кистей с контролем текстуры и динамики
- Продвинутая работа со слоями, включая маски и режимы наложения
- Поддержка высокого разрешения для печатных работ
- Возможность создания и сохранения собственных инструментов и пресетов
Бесплатные и платные приложения для творчества
Мир мобильного творчества доступен как с минимальным бюджетом, так и с готовностью инвестировать в профессиональные инструменты. Рассмотрим наиболее выдающиеся предложения в обеих категориях. 🖌️
Лучшие бесплатные приложения:
Autodesk SketchBook — ранее платное профессиональное приложение, которое стало полностью бесплатным. Предлагает профессиональные инструменты для рисования, включая настраиваемые кисти, работу со слоями и перспективные направляющие.
Ibis Paint X (iOS/Android) — исключительно мощное бесплатное приложение с более чем 2500 кистями, поддержкой слоев и возможностью записи процесса рисования. Содержит рекламу, которую можно отключить за небольшую плату.
Medibang Paint (iOS/Android) — ориентирован на создание манги и комиксов, но подходит для иллюстраций любого типа. Предлагает облачное хранение работ и библиотеку готовых материалов.
Krita (Android) — портированная версия популярного десктопного редактора с открытым исходным кодом. Содержит профессиональные инструменты для цифровой живописи и анимации.
Премиум-решения с наилучшим соотношением цена/качество:
Procreate (iPad, $9.99) — разовая покупка открывает доступ ко всем функциям без дополнительных платежей и подписок.
Affinity Designer (iPad, $19.99) — профессиональный векторный редактор с разовой оплатой и регулярными бесплатными обновлениями.
ArtStudio Pro (iOS, $11.99) — полнофункциональный редактор изображений с поддержкой форматов Photoshop и обширной библиотекой кистей.
|Категория
|Приложение
|Ценовая модель
|Ограничения бесплатной версии
|Полностью бесплатные
|Autodesk SketchBook
|Бесплатно
|Нет
|Medibang Paint
|Бесплатно
|Нет
|Krita
|Бесплатно
|Нет
|Canvas
|Бесплатно
|Нет
|Freemium
|Ibis Paint X
|Бесплатно с рекламой или $5.99/год
|Реклама, ограниченный доступ к премиум-кистям
|Adobe Fresco
|Базовая версия бесплатно, Premium от $9.99/мес
|Ограниченное количество кистей, нет экспорта в PSD
|Concepts
|Базовая версия бесплатно, Pro от $4.99/мес
|Ограниченный набор инструментов и экспортных опций
|Разовая покупка
|Procreate (iPad)
|$9.99
|–
|Affinity Designer (iPad)
|$19.99
|–
|ArtStudio Pro
|$11.99
|–
Стоит отметить, что многие приложения по подписке предлагают регулярные обновления и новые функции, что может быть важно для профессиональных художников. Однако для большинства пользователей приложения с разовой оплатой представляют лучшую долгосрочную ценность.
Алексей Соколов, художник-иллюстратор
Начав карьеру с ограниченным бюджетом, я полностью полагался на бесплатные приложения. Medibang Paint стал моей первой цифровой студией — на нём я создал целую серию иллюстраций, которая принесла мне первых клиентов. Когда заказы стали поступать регулярно, я инвестировал в iPad и Procreate. Разница была колоссальной — не столько в качестве готовых работ, сколько в скорости и удобстве процесса. Сегодня я использую комбинацию инструментов: эскизы и быстрые наброски делаю в бесплатных приложениях на смартфоне, а финальные работы — в профессиональных программах на планшете. Мой совет начинающим: не думайте, что для старта нужны дорогие инструменты. Начните с бесплатных, и когда почувствуете их ограничения — это будет знаком, что вы готовы к инвестициям в профессиональные решения.
Специализированные приложения для разных стилей рисования
Различные художественные стили требуют специализированных инструментов. Существуют приложения, оптимизированные под конкретные техники и направления в искусстве. ✨
Для создания комиксов и манги:
- Clip Studio Paint — профессиональное решение с инструментами для создания раскадровок, панелей и специализированными кистями для линейной графики. Включает библиотеку 3D-моделей для позирования персонажей.
- Comic Draw (iPad, $9.99) — полный набор инструментов для создания комиксов: от скриптов и раскадровок до финальной раскраски и добавления текста.
- Medibang Paint — бесплатное решение с шаблонами страниц для манги, облачным хранилищем и сотрудничеством с другими художниками.
Для традиционного искусства и живописи:
- ArtRage — специализируется на имитации физических медиа: масла, акрила, акварели. Позволяет смешивать краски и создавать текстуры, близкие к реальным.
- Tayasui Sketches (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — акварельные кисти с реалистичным поведением и инструменты для классического рисунка.
- Watercolor Studio (iOS, $4.99) — сфокусирован исключительно на акварельной живописи с аутентичным поведением краски на бумаге.
Для абстрактного и экспериментального искусства:
- Silk (iOS/Android, бесплатно с премиум-версией) — создание абстрактных, симметричных и психоделических узоров одним касанием.
- Assembly (iOS, базовая версия бесплатно) — векторный редактор для создания геометрических композиций и абстрактного искусства.
- iOrnament (iOS, $4.99) — создание симметричных узоров на основе 17 классических групп симметрии.
Для цифровой анимации:
- Animation Desk (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — покадровая анимация с возможностью импорта референсов и экспорта в различные форматы.
- FlipaClip (iOS/Android, базовая версия бесплатно) — интуитивный инструмент для создания анимации с поддержкой слоев и звуковых дорожек.
- Rough Animator (iOS/Android, $4.99) — профессиональный анимационный инструмент с функциями луковой кожи и временной шкалой.
Для леттеринга и каллиграфии:
- Procreate с набором каллиграфических кистей предлагает отличные возможности для леттеринга с контролем нажима и наклона пера.
- Calligraphy Penmanship (iOS, $3.99) — специализированное приложение для обучения и создания каллиграфических работ.
- Fontself Maker (iPad, $19.99) — позволяет превращать рукописные буквы в полноценные шрифты.
Преимущество специализированных приложений заключается в том, что они оптимизируют рабочий процесс под конкретную задачу, предлагая специфические инструменты, которых может не быть в универсальных решениях. Многие профессиональные художники комбинируют несколько приложений в своем рабочем процессе, используя сильные стороны каждого.
Как выбрать идеальное приложение для ваших творческих задач
Выбор подходящего приложения может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. При оценке инструментов стоит учитывать несколько ключевых факторов. 🔍
Оцените свои цели и уровень подготовки:
- Начинающим художникам стоит выбирать приложения с интуитивным интерфейсом и встроенными обучающими материалами — Autodesk SketchBook, Tayasui Sketches или Adobe Fresco (базовая версия).
- Профессионалам требуются расширенные функции: работа со слоями, настраиваемые кисти, поддержка профессиональных форматов — Procreate, Clip Studio Paint или Photoshop для iPad.
- Специалистам в определенных областях стоит обратить внимание на специализированные решения, описанные в предыдущем разделе.
Учитывайте ваше оборудование:
- Тип устройства — некоторые приложения (Procreate, Affinity Designer) доступны только на iPad, другие работают на различных платформах.
- Размер экрана — для смартфонов лучше выбирать приложения с оптимизированным интерфейсом (Procreate Pocket, Infinite Painter).
- Стилус — если у вас Apple Pencil или другой профессиональный стилус, выбирайте приложения с поддержкой распознавания нажима и наклона.
Определите бюджет:
- Бесплатные решения могут предложить впечатляющий функционал (Autodesk SketchBook, Medibang Paint).
- Приложения с разовой оплатой часто дешевле в долгосрочной перспективе (Procreate, ArtStudio Pro).
- Подписочная модель предлагает постоянные обновления, но требует регулярных платежей (Adobe Fresco Premium, Clip Studio Paint).
Практические шаги для выбора:
- Определите приоритетные функции — составьте список возможностей, которые вам необходимы для работы.
- Тестируйте бесплатные версии — большинство платных приложений предлагают бесплатный период или ограниченную версию.
- Изучите мнения сообщества — ознакомьтесь с обзорами и работами, созданными в различных приложениях.
- Оцените совместимость с вашим рабочим процессом — проверьте, как приложение интегрируется с другими инструментами, которые вы используете.
- Начинайте с малого — не приобретайте сразу несколько премиум-приложений; освойте одно, прежде чем переходить к другому.
Помните, что даже самое продвинутое приложение требует времени для освоения. Многие разработчики предлагают обучающие материалы и видеоуроки, которые помогут быстрее адаптироваться к новому интерфейсу и инструментам.
При оценке приложений обратите внимание на скорость их обновления — активно развивающиеся проекты обычно быстрее внедряют новые функции и исправляют выявленные ошибки. Также полезно проверить наличие активного сообщества пользователей — это гарантирует доступность обучающих материалов и ответов на возникающие вопросы.
Выбор приложения для рисования — это всегда баланс между вашими творческими потребностями, техническими возможностями и бюджетом. Идеальное приложение — то, которое становится невидимым в процессе работы, позволяя вам сосредоточиться исключительно на творчестве, а не на борьбе с интерфейсом. Пробуйте разные инструменты, экспериментируйте с техниками и помните: даже самое простое приложение в руках талантливого художника способно производить впечатляющие результаты. Главное — регулярная практика и стремление к совершенствованию своих навыков.
