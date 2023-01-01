Piktochart: мощный генератор инфографики без дизайнерских навыков

Для кого эта статья:

Маркетологи и PR-специалисты

Преподаватели и студенты

Бизнес-аналитики и руководители компаний Визуальный контент давно стал золотой валютой информационного мира. Однако немногие инструменты сочетают доступность и профессиональный результат так умело, как Piktochart. Этот сервис создания инфографики позволяет превратить сырые данные и скучные тексты в визуальное пиршество, не требуя глубоких дизайнерских навыков. Воронки продаж, отчеты для руководства, презентации для конференций, образовательные материалы — все это создается за считанные минуты благодаря интуитивным инструментам и готовым шаблонам. 🎨 Давайте разберемся, что делает Piktochart инструментом выбора для тысяч профессионалов по всему миру.

Что такое Piktochart: обзор инструмента для инфографики

Piktochart — это онлайн-платформа для создания профессиональной инфографики, презентаций, отчетов и визуальных материалов без специальных дизайнерских навыков. Запущенный в 2011 году, сервис эволюционировал из простого генератора инфографики в мультифункциональный инструмент визуализации данных.

Ключевая концепция Piktochart — превращение сложных данных в понятные, визуально привлекательные истории. Сервис решает распространенную проблему: большинство профессионалов обладают ценными данными и идеями, но не имеют времени или навыков для их эффектной визуализации.

Марина Сергеева, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций

Когда нам нужно было представить квартальные результаты совету директоров, я столкнулась с типичной проблемой — 20 страниц цифр и диаграмм Excel, от которых глаза слипаются через пять минут. Первый опыт работы с Piktochart был почти случайным — нашла его накануне презентации. За четыре часа создала визуальный отчет, который не только удержал внимание директоров все 30 минут выступления, но и помог нам получить дополнительный бюджет. Особенно впечатлило, как легко удалось интегрировать наши фирменные цвета и стилистику. После того случая Piktochart стал нашим стандартным инструментом для всех важных презентаций.

Основное преимущество Piktochart — баланс между простотой использования и профессиональным результатом. Платформа предлагает:

Интуитивно понятный редактор с функцией drag-and-drop

Библиотеку профессиональных шаблонов для разных целей

Широкий выбор визуальных элементов и иконок

Инструменты для работы с данными и их визуализации

Возможности для коллективной работы над проектами

Целевая аудитория сервиса разнообразна — от маркетологов и PR-специалистов до преподавателей, исследователей и руководителей компаний. Практически каждый, кому необходимо представить информацию наглядно и убедительно, найдет Piktochart полезным.

Категория пользователей Основные задачи Преимущества Piktochart Маркетологи Инфографика для соцсетей, отчеты, презентации Готовые маркетинговые шаблоны, брендирование Образование Учебные материалы, визуализация исследований Простота использования, образовательные шаблоны Бизнес-аналитики Отчеты, презентация данных Продвинутые инструменты визуализации данных НКО Отчеты для спонсоров, информационные кампании Специальные тарифы, готовые шаблоны для отчетности

В отличие от графических программ для рисования, таких как Adobe Illustrator или CorelDRAW, Piktochart не требует длительного обучения. При этом, в отличие от многих генераторов инфографики, предлагает достаточно гибкие возможности для кастомизации.

Ключевые возможности Piktochart для создания визуального контента

Функциональность Piktochart выходит далеко за пределы базовых инструментов создания инфографики. Платформа предлагает комплексное решение для различных задач визуальной коммуникации. 📊 Рассмотрим ключевые возможности, которые делают этот сервис универсальным инструментом для профессионалов:

Разнообразие форматов контента — помимо классической инфографики, Piktochart позволяет создавать презентации, отчеты, баннеры и даже печатные материалы с адаптированными размерами

— помимо классической инфографики, Piktochart позволяет создавать презентации, отчеты, баннеры и даже печатные материалы с адаптированными размерами Визуализация данных — платформа предлагает более 40 типов диаграмм и графиков с возможностью импорта данных из Excel, Google Sheets и CSV-файлов

— платформа предлагает более 40 типов диаграмм и графиков с возможностью импорта данных из Excel, Google Sheets и CSV-файлов Библиотека графических элементов — более 1000 профессиональных иконок, иллюстраций и фотографий доступны для использования без дополнительных лицензионных ограничений

— более 1000 профессиональных иконок, иллюстраций и фотографий доступны для использования без дополнительных лицензионных ограничений Интерактивные элементы — возможность добавлять интерактивные карты, диаграммы с всплывающими подсказками и кликабельные секции

— возможность добавлять интерактивные карты, диаграммы с всплывающими подсказками и кликабельные секции Брендирование — инструменты для сохранения и применения фирменных цветов, шрифтов и логотипов

Одна из сильных сторон Piktochart — инструменты совместной работы. Платформа позволяет нескольким пользователям редактировать проекты одновременно, оставлять комментарии и отслеживать изменения, что особенно ценно для командной работы над маркетинговыми материалами или презентациями.

Дмитрий Волков, преподаватель экономики

За 12 лет преподавания я перепробовал десятки способов донести сложные экономические концепции до студентов. Всегда казалось, что PowerPoint — это максимум возможностей для меня, человека далекого от дизайна. Piktochart перевернул мой подход к созданию лекционных материалов. Первый "вау-момент" случился, когда я создал инфографику о влиянии микрокредитования на развивающиеся экономики. Студенты были поражены — вместо очередной скучной презентации они увидели историю с визуальной логикой, связями между концепциями и запоминающимися иллюстрациями. Процент усвоения материала вырос с 60% до 85% (судя по результатам тестов). Теперь каждую сложную тему я представляю через Piktochart, а студенты сами начали использовать этот инструмент для проектных работ.

Возможности аналитики в Piktochart также заслуживают внимания. При публикации материалов через платформу вы получаете доступ к статистике просмотров, что позволяет оценить эффективность контента и его популярность среди целевой аудитории.

Для маркетологов особую ценность представляют инструменты для создания воронок продаж, маркетинговых диаграмм и временных линий, иллюстрирующих этапы клиентского пути. Генератор инфографики позволяет наглядно показать процессы, которые сложно объяснить текстом.

Интерфейс и удобство генератора инфографики Piktochart

Удобство работы с инструментом — критический фактор для профессионалов, особенно тех, кто не имеет специального дизайнерского образования. Интерфейс Piktochart спроектирован с учетом потребностей именно этой аудитории: интуитивный, логичный и не перегруженный избыточными функциями. 🖱️

Рабочий процесс в Piktochart строится вокруг логичной последовательности шагов:

Выбор типа контента (инфографика, презентация, отчет) Выбор шаблона из тематических категорий или создание проекта с нуля Настройка цветовой схемы и основных элементов дизайна Добавление и редактирование визуальных элементов через панель инструментов Импорт и визуализация данных Публикация и экспорт в нужном формате

Редактор построен по принципу drag-and-drop, что позволяет легко перемещать элементы, изменять их размер и положение без необходимости изучать сложные инструменты. Для пользователей, знакомых с MS Office или Google Docs, освоение основных функций займет не более 15-20 минут.

Важное преимущество интерфейса Piktochart — контекстные подсказки и обучающие элементы, встроенные в редактор. Начинающим пользователям предлагаются короткие руководства по основным функциям, что ускоряет процесс освоения инструмента.

Организация рабочего пространства заслуживает отдельного внимания. Редактор разделен на логичные секции:

Левая панель — библиотека элементов (иконки, формы, диаграммы, фото)

— библиотека элементов (иконки, формы, диаграммы, фото) Центральная область — рабочее пространство для редактирования

— рабочее пространство для редактирования Правая панель — настройки выбранных элементов и общие параметры проекта

— настройки выбранных элементов и общие параметры проекта Верхняя панель — инструменты для работы со слоями, выравнивание, группировка

Особенно удобна работа с блоками — готовыми секциями инфографики, которые можно добавлять в проект и настраивать под свои нужды. Это значительно ускоряет процесс создания сложных материалов.

Функция интерфейса Преимущества Потенциальные ограничения Система блоков Быстрое создание структурированных инфографик Ограниченная гибкость при создании нестандартных макетов Интеграция данных Прямой импорт из Excel, CSV, Google Sheets Отсутствие продвинутых функций фильтрации данных Настройки брендирования Сохранение и применение наборов цветов и шрифтов Ограничения на количество сохраненных схем в базовом тарифе Инструменты коллаборации Совместная работа и комментарии в реальном времени Отсутствие продвинутых функций управления доступом

Мобильная версия Piktochart позволяет просматривать проекты и вносить базовые правки, однако для полноценной работы рекомендуется использовать десктопную версию. Это связано с необходимостью точного позиционирования элементов, что сложно реализовать на небольших экранах.

Ещё одно удобство — возможность быстрого создания тематически связанных материалов. Например, сделав инфографику для презентации, вы можете конвертировать её в формат слайдов или отчета в несколько кликов, сохраняя единый визуальный стиль.

Бесплатные и платные функции графической программы для рисования

Piktochart предлагает многоуровневую структуру тарифов, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от масштаба задач и бюджета. Понимание различий между бесплатной и платными версиями критически важно для эффективного планирования рабочего процесса. 💲

Бесплатный тариф Piktochart предоставляет доступ к базовым функциям платформы и служит хорошей отправной точкой для знакомства с возможностями сервиса. Он включает:

Доступ к ограниченной библиотеке шаблонов (около 100 вариантов)

Базовые инструменты редактирования и визуализации

Экспорт с водяным знаком Piktochart

Хранение до 5 активных проектов

Базовый набор иконок и графических элементов

Основные ограничения бесплатного тарифа, помимо водяного знака, связаны с разрешением экспортируемых материалов (800px) и отсутствием возможности защиты проектов паролем.

Платные тарифы Piktochart разделены на несколько категорий, ориентированных на разные типы пользователей:

Pro — для индивидуальных пользователей и фрилансеров

— для индивидуальных пользователей и фрилансеров Team — для малых и средних команд

— для малых и средних команд Enterprise — для крупных организаций с продвинутыми требованиями

— для крупных организаций с продвинутыми требованиями Education — специальные тарифы для образовательных учреждений

— специальные тарифы для образовательных учреждений Nonprofit — льготные условия для некоммерческих организаций

Ключевые преимущества платных тарифов включают:

Доступ к полной библиотеке шаблонов (более 800)

Экспорт в высоком разрешении без водяных знаков

Расширенные возможности брендирования

Неограниченное количество проектов

Продвинутые инструменты для работы с данными

Приоритетная техническая поддержка

Инструменты командной работы (в тарифах Team и Enterprise)

Стоимость платных планов начинается от $14 в месяц при годовой подписке и может достигать нескольких сотен долларов для корпоративных решений с расширенным функционалом.

Важно отметить, что Piktochart часто предлагает сезонные скидки и специальные предложения, которые могут существенно снизить стоимость подписки. Также действует программа лояльности, предлагающая дополнительные бонусы долгосрочным подписчикам.

В отличие от многих графических программ для рисования, Piktochart не требует установки и работает полностью в браузере, что исключает необходимость в мощном компьютере и регулярных обновлениях программного обеспечения.

Кейсы применения Piktochart в бизнесе и образовании

Практическое применение Piktochart выходит далеко за рамки создания простых инфографик. Реальные кейсы демонстрируют, как этот инструмент трансформирует коммуникацию в различных профессиональных сферах. 🚀

В бизнес-среде Piktochart стал стратегическим инструментом для:

Маркетинговых отчетов — компании используют платформу для создания наглядных отчетов о результатах кампаний, позволяющих быстро оценить ROI и ключевые метрики

— компании используют платформу для создания наглядных отчетов о результатах кампаний, позволяющих быстро оценить ROI и ключевые метрики Презентаций для инвесторов — стартапы и растущие компании визуализируют бизнес-модели, прогнозы роста и финансовые показатели в формате, повышающем шансы на привлечение инвестиций

— стартапы и растущие компании визуализируют бизнес-модели, прогнозы роста и финансовые показатели в формате, повышающем шансы на привлечение инвестиций Внутренних коммуникаций — HR-департаменты создают наглядные материалы о корпоративной культуре, процедурах и бенефитах для сотрудников

— HR-департаменты создают наглядные материалы о корпоративной культуре, процедурах и бенефитах для сотрудников Клиентских презентаций — консалтинговые фирмы трансформируют сложные данные в убедительные визуальные истории, повышающие уровень доверия клиентов

— консалтинговые фирмы трансформируют сложные данные в убедительные визуальные истории, повышающие уровень доверия клиентов Контент-маркетинга — инфографика, созданная в Piktochart, генерирует в среднем на 30% больше вовлечения в социальных сетях по сравнению с текстовыми постами

В образовательной сфере Piktochart нашел применение для:

Учебных материалов — преподаватели создают визуальные конспекты, повышающие уровень запоминания информации на 42%

— преподаватели создают визуальные конспекты, повышающие уровень запоминания информации на 42% Научных публикаций — исследователи используют платформу для визуализации данных, делая научные работы более доступными для широкой аудитории

— исследователи используют платформу для визуализации данных, делая научные работы более доступными для широкой аудитории Студенческих проектов — учащиеся создают профессиональные презентации и инфографики для курсовых и дипломных работ

— учащиеся создают профессиональные презентации и инфографики для курсовых и дипломных работ Информационных кампаний — образовательные учреждения разрабатывают наглядные материалы о программах обучения и возможностях для студентов

Особенно показательны кейсы применения в некоммерческом секторе, где Piktochart помогает организациям с ограниченными ресурсами создавать профессиональные материалы для фандрайзинга и информационных кампаний.

Организации, регулярно использующие Piktochart, отмечают не только повышение эффективности коммуникации, но и существенную экономию ресурсов — создание профессиональной инфографики занимает в среднем в 4-5 раз меньше времени по сравнению с традиционными графическими программами для рисования.

Интересно, что Piktochart нашел применение и в нишевых областях:

Медицинские учреждения используют платформу для создания наглядных инструкций для пациентов

Правительственные организации трансформируют сложные статистические данные в понятные для граждан визуальные отчеты

Международные компании создают мультиязычные материалы с адаптацией под различные культурные особенности

Генератор инфографики Piktochart позволяет не только создавать статичные изображения, но и интерактивные материалы, что открывает новые возможности для онлайн-коммуникации и цифрового маркетинга.

Piktochart — это не просто инструмент создания картинок, а полноценная платформа визуальной коммуникации. Его истинная ценность раскрывается в способности превращать любые данные в убедительные истории. Независимо от вашей профессиональной сферы — маркетинг, образование, аналитика или управление — Piktochart предлагает решение, которое экономит время, повышает эффективность коммуникации и выделяет ваши идеи среди информационного шума. Мощность Piktochart кроется в балансе между простотой использования и профессиональным результатом — баланс, который продолжает привлекать новых пользователей и расширять границы визуальной коммуникации.

