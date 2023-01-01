7 принципов дизайна карточек товара для высоких продаж на маркетплейсах

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы и селлеры на маркетплейсах

Графические дизайнеры и маркетологи, занимающиеся e-commerce

Владельцы онлайн-магазинов и предприниматели, стремящиеся улучшить свои продажи Продажи на маркетплейсах — игра, где правила постоянно меняются, но одно остаётся неизменным: качественная карточка товара определяет, нажмет ли покупатель кнопку «В корзину». Согласно исследованиям, 67% покупателей принимают решение о покупке в первые 7 секунд просмотра карточки. Но как создать дизайн, который превратит просмотры в конверсии? Давайте разберем 7 принципов, которые гарантированно увеличат ваши продажи на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах. 🛍️

Мечтаете создавать карточки товаров, которые будут конвертировать посетителей в покупателей? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro научит вас всем тонкостям коммерческого дизайна: от работы с композицией до создания продающих визуалов для маркетплейсов. Выпускники курса увеличивают конверсию карточек товаров на 40-60% благодаря профессиональным навыкам и пониманию психологии покупателей.

7 принципов дизайна карточек, повышающих продажи на маркетплейсах

Эффективная карточка товара — это ваш 24/7 продавец-консультант на маркетплейсе. Давайте разберём принципы, которые превратят ваши карточки в настоящие машины продаж. 💼

Принцип №1: Фокус на главное преимущество

Каждый товар должен мгновенно отвечать на вопрос "Какую проблему я решаю для покупателя?". Ведущие бренды выносят ключевое преимущество в заголовок и визуально подчеркивают его на первом фото.

Анна Светлова, руководитель направления селлеров на маркетплейсах

Работая с клиентом, продающим органическую косметику, мы столкнулись с низкой конверсией карточек — всего 2,1%. При анализе выяснилось, что ключевое преимущество (отсутствие парабенов и сульфатов) было спрятано в середине описания. Мы перестроили карточку, вынеся это на первый план и добавив соответствующий значок на главное фото. За две недели конверсия выросла до 6,8%, а органический трафик увеличился на 22%. Важно понимать: покупатель не будет искать преимущества вашего товара — он ждёт, что вы сами их выделите.

Принцип №2: Визуальная согласованность

Все элементы карточки должны выглядеть как части единого целого. Единый стиль фотографий, согласованные шрифты и цветовая схема повышают доверие покупателей и узнаваемость бренда. Исследования показывают, что визуально согласованные карточки товаров повышают конверсию на 18-23%.

Принцип №3: Оптимальное количество информации

Баланс между подробным описанием и информационной перегрузкой критически важен. Покупателю нужно предоставить все данные для принятия решения, но не утомить его чтением. Структурируйте информацию в виде маркированных списков и коротких абзацев.

Принцип №4: Мобильная оптимизация

По данным 2023 года, более 73% покупок на маркетплейсах совершаются с мобильных устройств. Ваша карточка должна отлично выглядеть на маленьком экране: крупные изображения, читаемый текст, компактная подача информации.

Принцип №5: Социальные доказательства

Рейтинги, отзывы и количество покупок — мощные факторы доверия. 92% покупателей читают отзывы перед покупкой. Выделяйте положительные отзывы, отвечайте на отрицательные, и стимулируйте клиентов оставлять обратную связь.

Принцип №6: A/B тестирование

Никогда не полагайтесь на интуицию. Тестируйте разные варианты заголовков, фотографий и описаний. Даже небольшие изменения могут значительно повлиять на конверсию.

Принцип №7: Сезонное обновление

Регулярно адаптируйте карточки под сезонные тренды, праздники и специальные события. Это показывает актуальность товара и увеличивает шансы попасть в тематические подборки маркетплейсов.

Принцип Ключевое воздействие Среднее влияние на конверсию Фокус на главное преимущество Моментальное понимание ценности +15-20% Визуальная согласованность Повышение доверия +18-23% Оптимальное количество информации Снижение барьеров принятия решения +10-15% Мобильная оптимизация Расширение аудитории +25-30% Социальные доказательства Укрепление доверия +20-35% A/B тестирование Постоянная оптимизация +5-10% (за итерацию) Сезонное обновление Актуальность предложения +15-25% (сезонно)

Визуальная иерархия и фотоконтент для карточек Wildberries и Ozon

Визуальный контент — это первое, что оценивает покупатель. Правильно выстроенная визуальная иерархия направляет взгляд пользователя и подчёркивает ключевые элементы товара. 📸

Главное фото — ваша витрина

Основное изображение должно мгновенно демонстрировать товар и его главное преимущество. На Wildberries главное фото сильнее влияет на конверсию, чем на Ozon, так как в выдаче WB оно крупнее и часто отображается без дополнительной информации.

Используйте белый фон для Wildberries (требование платформы)

Для Ozon допустим контекстный фон, но товар должен быть четко виден

Размещайте товар так, чтобы он занимал 75-85% площади изображения

Избегайте текста на главном фото для WB (может привести к блокировке)

Оптимальное разрешение: 1000х1000 пикселей минимум

Дополнительные фото — раскрытие преимуществ

После главного фото покупатель должен увидеть товар с разных сторон и в разных контекстах использования. Логическая последовательность дополнительных фотографий имеет решающее значение.

Рекомендуемая последовательность дополнительных фото:

Товар под другим углом (вид сзади, сбоку, сверху) Товар в масштабе (рядом с человеком или другими предметами) Товар в действии/применении Детали и особенности (крупный план важных элементов) Комплектация (что входит в набор) Размеры и габариты (инфографика) Сравнение с аналогами (если применимо)

Максим Соколов, фотограф-продакшн для e-commerce

На моей практике был случай с продавцом детских развивающих игрушек. Его карточка товара на Wildberries имела конверсию всего 3,2%, несмотря на конкурентную цену. Проблема была в фотоконтенте: все изображения показывали игрушку под разными углами, но ни одно не демонстрировало ее в действии с ребенком. Мы полностью пересняли фотосессию, добавив фото детей разного возраста, играющих с товаром, и инфографику с указанием развиваемых навыков. Результат превзошел ожидания: конверсия выросла до 8,7%, а количество возвратов снизилось на 32%. Родителям нужно видеть не просто продукт, а его реальную пользу и безопасность для их детей.

Видеоконтент — преимущество в конкурентной нише

Видео увеличивает время пребывания на странице товара и повышает конверсию на 80% для сложных или дорогих товаров. Правила создания эффективного видео:

Оптимальная длительность: 15-30 секунд

Первые 5 секунд должны показать главное преимущество

Используйте субтитры (60% пользователей смотрят без звука)

Показывайте товар в действии

Демонстрируйте масштаб и контекст использования

Инфографика — наглядность характеристик

Инфографика особенно эффективна для технически сложных товаров, где важны спецификации и сравнительные характеристики. Она позволяет представить сложную информацию в наглядном виде.

Тип визуального контента Wildberries (особенности) Ozon (особенности) Главное фото Строго белый фон, без текста Допускается контекстный фон, возможны элементы брендинга Дополнительные фото До 10 фотографий, предпочтительно без текста До 15 фотографий, допускается текст и инфографика Видео До 1 минуты, без звука в каталоге До 2 минут, автовоспроизведение в каталоге 3D-обзор Не поддерживается Поддерживается для некоторых категорий 360° просмотр Поддерживается через серию фото Нативная поддержка через специальную функцию

Структура текстовых элементов в карточке товара

Текстовая информация — это не просто описание характеристик, а тщательно продуманный инструмент продаж, который должен работать в тандеме с визуальной составляющей. 📝

Заголовок — первая точка контакта

Заголовок карточки товара имеет двойную функцию: привлечь внимание пользователя и улучшить поисковую видимость. Оптимальная структура заголовка:

Бренд + тип товара + ключевая характеристика + целевое назначение

Пример эффективного заголовка: "BrightHome LED светильник потолочный 50Вт с дистанционным управлением для гостиной"

Важно помнить о лимитах символов:

Wildberries: до 60 символов в заголовке

Ozon: до 120 символов

При составлении заголовков включайте высокочастотные поисковые запросы, но избегайте спама ключевыми словами, который может привести к санкциям со стороны маркетплейса.

Описание товара — устранение сомнений

Грамотно структурированное описание должно последовательно отвечать на все потенциальные вопросы покупателя:

Проблема и решение: с какой проблемой сталкивается покупатель и как товар её решает Ключевые преимущества: 3-5 главных достоинств в формате маркированного списка Сценарии использования: как, где и кем может использоваться товар Технические характеристики: размеры, материалы, технологии Комплектация: что входит в набор Инструкция: краткое руководство по эксплуатации (если применимо)

Для оптимизации читабельности используйте:

Короткие абзацы (3-4 строки максимум)

Маркированные и нумерованные списки

Подзаголовки для разделения блоков информации

Выделение ключевой информации полужирным шрифтом

Эмодзи для визуального разделения информации (на Wildberries)

Характеристики — техническая точность

Раздел характеристик — это структурированные данные, которые маркетплейсы используют для фильтрации товаров. Точность заполнения этого раздела напрямую влияет на то, насколько часто ваш товар будет появляться в результатах поиска.

Ключевые рекомендации:

Заполняйте все применимые характеристики, даже необязательные

применимые характеристики, даже необязательные Используйте точные значения (не "около 1кг", а "1,05 кг")

Следите за единицами измерения, указанными маркетплейсом

Регулярно обновляйте характеристики, если меняются требования платформы

Метатеги и атрибуты — невидимые продавцы

Помимо видимого контента, значительное влияние на продажи оказывают невидимые для покупателя элементы: метатеги, атрибуты и альтернативные описания изображений.

Рекомендации по оптимизации:

Используйте ключевые слова в названиях файлов изображений

Заполняйте alt-теги для всех изображений

Добавляйте дополнительные атрибуты товара, даже если они не обязательны

Применяйте тематические теги, релевантные категории товара

Адаптация дизайна карточек под разные маркетплейсы

Каждый маркетплейс имеет свою аудиторию, интерфейс и требования к контенту. Адаптация дизайна под специфику платформы — ключ к максимизации продаж. 🔄

Wildberries: особенности и рекомендации

Wildberries имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при создании карточек товаров:

Лаконичный интерфейс : минимум текста в выдаче, акцент на фото

: минимум текста в выдаче, акцент на фото Строгие требования к фото : белый фон, отсутствие текста на главном изображении

: белый фон, отсутствие текста на главном изображении Преобладание мобильной аудитории : 78% пользователей делают покупки через приложение

: 78% пользователей делают покупки через приложение Высокая скорость принятия решений: средняя длительность просмотра карточки — 12 секунд

Оптимальный дизайн карточки товара на Wildberries:

Главное фото: товар крупным планом на белом фоне, занимает 80% площади

Второе фото: товар в контексте использования

Третье фото: детализация важных элементов

Заголовок: до 60 символов, включает бренд, тип товара и 1-2 ключевые характеристики

Описание: короткие абзацы с эмодзи для структурирования, акцент на преимущества

Ozon: особенности и рекомендации

Ozon предоставляет больше возможностей для кастомизации карточек и работы с контентом:

Расширенный функционал : поддержка видео, 3D-моделей, расширенных описаний

: поддержка видео, 3D-моделей, расширенных описаний Более гибкие требования к контенту : допустимы фото с контекстным фоном

: допустимы фото с контекстным фоном Акцент на информативность : покупатели Ozon уделяют больше времени изучению товара

: покупатели Ozon уделяют больше времени изучению товара Развитая система рекомендаций: важно правильно настроить связи между товарами

Оптимальный дизайн карточки товара на Ozon:

Главное фото: товар на нейтральном фоне с элементами брендирования

Галерея: до 15 фотографий, включая инфографику с характеристиками

Видео: демонстрация товара в действии, 15-30 секунд

Заголовок: до 120 символов, более детальное описание характеристик

Расширенное HTML-описание с таблицами, списками и выделением текста

Яндекс.Маркет: особенности и рекомендации

Яндекс.Маркет имеет свои уникальные особенности, ориентированные на сравнение товаров:

Ориентация на сравнение : пользователи часто сопоставляют несколько товаров

: пользователи часто сопоставляют несколько товаров Важность рейтингов и отзывов : пользователи активно изучают мнения других покупателей

: пользователи активно изучают мнения других покупателей Акцент на характеристики : подробное заполнение технических параметров критично

: подробное заполнение технических параметров критично Интеграция с поиском Яндекс: влияние SEO-оптимизации значительно выше

Оптимальный дизайн карточки товара на Яндекс.Маркет:

Главное фото: максимально информативное изображение товара

Детальное заполнение всех характеристик, даже необязательных

Развернутое описание с акцентом на сравнительные преимущества

Использование ключевых слов Яндекса для повышения поисковой видимости

Кросс-платформенный подход: адаптация или универсальность?

Перед продавцами встает вопрос: создавать уникальный контент для каждого маркетплейса или разрабатывать универсальное решение? Опыт показывает, что оптимальна гибридная стратегия:

Фотоконтент : создание базового набора высококачественных фотографий с дополнительной адаптацией под требования каждой платформы

: создание базового набора высококачественных фотографий с дополнительной адаптацией под требования каждой платформы Описания : единое базовое описание с модификациями под особенности каждого маркетплейса

: единое базовое описание с модификациями под особенности каждого маркетплейса Характеристики: максимально полное заполнение для всех платформ с учетом специфики каждой

Инструменты для создания эффективных карточек товаров

Создание профессиональных карточек товаров требует использования специализированных инструментов на каждом этапе разработки. Рассмотрим ключевые программы и сервисы, которые помогут оптимизировать этот процесс. 🛠️

Фото и видео контент: создание и обработка

Качественные визуальные материалы — фундамент успешной карточки товара:

Adobe Photoshop — профессиональный редактор для детальной обработки фотографий

— профессиональный редактор для детальной обработки фотографий Canva — интуитивно понятный онлайн-редактор для создания инфографики и коллажей

— интуитивно понятный онлайн-редактор для создания инфографики и коллажей RemoveBg — автоматическое удаление фона (критично для Wildberries)

— автоматическое удаление фона (критично для Wildberries) Picsart — мобильное приложение для быстрой обработки фотографий

— мобильное приложение для быстрой обработки фотографий Capcut — простой видеоредактор для создания продуктовых видео

Для продуктовой фотографии также важно иметь:

Лайтбокс или фотозону с белым фоном

Комплект светового оборудования (минимум 2 источника света)

Штатив для стабильной съемки

Работа с текстом и SEO-оптимизация

Текстовые элементы карточки должны быть не только привлекательными для покупателя, но и оптимизированными для алгоритмов маркетплейсов:

Key Collector — сбор ключевых слов и анализ их частотности

— сбор ключевых слов и анализ их частотности Wordstat Yandex — исследование поисковых запросов

— исследование поисковых запросов SEO Page Optimizer — проверка текста на SEO-оптимизацию

— проверка текста на SEO-оптимизацию Главред — анализ читабельности и улучшение стиля текста

— анализ читабельности и улучшение стиля текста ChatGPT — генерация вариантов описаний и заголовков

Аналитика и мониторинг

Постоянный анализ эффективности карточек и отслеживание конкурентов — необходимые условия для улучшения конверсии:

SellerMarket — мониторинг позиций в поиске и анализ карточек конкурентов

— мониторинг позиций в поиске и анализ карточек конкурентов MPStat — анализ продаж по категориям и отслеживание трендов

— анализ продаж по категориям и отслеживание трендов Wildberries Analytics — внутренняя аналитика продаж и поведения пользователей

— внутренняя аналитика продаж и поведения пользователей Ozon Analytics — инструменты аналитики внутри личного кабинета продавца

— инструменты аналитики внутри личного кабинета продавца Google Analytics — отслеживание внешнего трафика при использовании рекламы

Автоматизация и управление контентом

Для работы с большим количеством товаров критически важны инструменты массовой загрузки и управления контентом:

DataFeedWatch — управление фид-файлами для разных маркетплейсов

— управление фид-файлами для разных маркетплейсов МойСклад — интеграция с маркетплейсами и управление товарными остатками

— интеграция с маркетплейсами и управление товарными остатками Excel/Google Sheets — подготовка данных для массовой загрузки

— подготовка данных для массовой загрузки API маркетплейсов — программное управление карточками товаров

Комплексные решения для управления карточками товаров

Существуют платформы, предлагающие комплексное решение для создания и управления контентом на маркетплейсах:

Sellbox — управление контентом на нескольких маркетплейсах из одного интерфейса

— управление контентом на нескольких маркетплейсах из одного интерфейса Markformula — автоматизация создания и обновления карточек товаров

— автоматизация создания и обновления карточек товаров Yagla — многофункциональная платформа для аналитики и оптимизации

Выбор инструментов зависит от масштаба бизнеса, количества товаров и бюджета. Для начинающих продавцов достаточно базового набора программ, а по мере роста стоит инвестировать в более продвинутые решения.

Дизайн карточек товаров — это не разовая задача, а непрерывный процесс оптимизации. Применяя эти семь принципов, вы создаете не просто красивую витрину, а эффективный инструмент продаж, который превращает посетителей в покупателей. Помните: в цифровой коммерции первое впечатление часто становится решающим. Качественная карточка товара — это инвестиция, которая будет приносить дивиденды в виде растущих продаж день за днем.

Читайте также