Топ-7 онлайн-редакторов векторной графики: возможности, выбор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и иллюстраторы

Новички и студенты, интересующиеся дизайном

Веб-разработчики и маркетологи, работающие с графикой Мир дизайна стремительно меняется, а вместе с ним и инструменты графического творчества. Тяжелые десктопные приложения постепенно уступают место гибким онлайн-решениям — редакторам векторной графики, которые работают прямо в браузере. Больше не нужно устанавливать громоздкие программы и беспокоиться о совместимости форматов! Сегодня я расскажу о семи лучших онлайн-сервисах для создания векторной графики, которые подойдут как профессионалам, так и новичкам. 🎨 Эти инструменты помогут вам воплотить любые творческие идеи без привязки к конкретному компьютеру или операционной системе.

Хотите освоить не только онлайн-редакторы, но и весь арсенал инструментов графического дизайна? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — ваш путь к мастерству! Вы научитесь работать как с веб-инструментами, так и с профессиональными программами, получите актуальные знания по типографике, композиции и брендингу. Курс построен на практических заданиях и реальных кейсах, а ментор поможет сформировать впечатляющее портфолио уже во время обучения.

Что такое векторная графика и почему она важна

Векторная графика — это способ представления изображений с помощью математических формул, описывающих линии, кривые и формы. В отличие от растровой графики, состоящей из пикселей, векторные изображения масштабируются без потери качества — будь то визитка или билборд.

Именно эта особенность делает векторную графику незаменимой для:

Создания логотипов и фирменной символики

Разработки пользовательских интерфейсов

Проектирования иконок и иллюстраций для веб-сайтов

Подготовки макетов для полиграфии

Создания анимированной графики и интерактивных элементов

Традиционно для работы с векторами использовались мощные десктопные программы вроде Adobe Illustrator или CorelDRAW. Однако они имеют существенные недостатки: высокая стоимость лицензий, требовательность к ресурсам компьютера и сложность в освоении. Современные онлайн-редакторы решают эти проблемы, предлагая доступные альтернативы с интуитивно понятным интерфейсом.

Алексей Морозов, арт-директор Помню, как несколько лет назад мне поступил срочный заказ на редизайн логотипа, когда я был в командировке без своего рабочего ноутбука. Клиенту нужны были правки "вчера", а под рукой был только планшет. Спас положение Figma — онлайн-редактор, который открылся даже на iPad. Я внес все необходимые изменения прямо в кафе аэропорта и отправил клиенту готовый SVG-файл за час до дедлайна. С тех пор я всегда имею под рукой набор онлайн-инструментов для работы с векторной графикой — никогда не знаешь, когда понадобится срочно что-то подправить без доступа к основному рабочему месту.

ТОП-7 онлайн редакторов: возможности и ограничения

Рынок онлайн-инструментов для работы с векторной графикой активно развивается. Я отобрал семь лучших решений, каждое из которых имеет свои уникальные возможности и ограничения.

Редактор Бесплатная версия Ключевые возможности Ограничения Подходит для Figma Да (до 3 файлов) Коллаборация в реальном времени, библиотеки компонентов, прототипирование Ограниченная поддержка эффектов, нет встроенной SVG-анимации UI/UX дизайнеров, веб-дизайнеров Vectr Полностью бесплатный Простой интерфейс, совместная работа, экспорт в SVG/PNG Ограниченный набор инструментов, нет продвинутых функций Начинающих дизайнеров, создателей простых иллюстраций Gravit Designer Ограниченная Профессиональные инструменты, поддержка различных форматов, работа офлайн Экспорт в PDF только в PRO-версии Профессиональных иллюстраторов, дизайнеров SVG-edit Полностью бесплатный Специализация на SVG, легкий вес, открытый исходный код Базовый функционал, устаревший интерфейс Веб-разработчиков, работающих с SVG-кодом Boxy SVG Да (базовые функции) Редактирование SVG-кода, поддержка CSS, чистый выходной код Менее интуитивный интерфейс для новичков Веб-дизайнеров со знанием HTML/CSS Canva Да (с ограничениями) Шаблоны, простота использования, богатая библиотека элементов Ограниченные возможности для сложной векторной работы Маркетологов, контент-менеджеров, блогеров Pictonika Ограниченная пробная версия SVG-анимация, интерактивные иллюстрации, поддержка импорта из AI Высокая стоимость подписки для полного функционала Аниматоров, создателей интерактивной графики

Теперь рассмотрим каждый инструмент подробнее:

1. Figma — пожалуй, самый популярный онлайн-редактор для дизайнеров. Ключевое преимущество — возможность командной работы в реальном времени. Figma отлично подходит для создания пользовательских интерфейсов и прототипов. Поддерживает векторное редактирование, работу с компонентами и автолайаут. Бесплатная версия позволяет хранить до трех активных файлов и работать с неограниченным количеством проектов в архиве.

2. Vectr — полностью бесплатный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом. Идеален для новичков благодаря простоте освоения. Поддерживает базовые инструменты работы с векторами, экспорт в SVG и PNG. Отлично подходит для создания несложных иллюстраций, логотипов и баннеров.

3. Gravit Designer — мощный онлайн-редактор с функционалом, приближенным к десктопным решениям. Поддерживает работу со слоями, имеет продвинутые инструменты для создания сложных форм, текстовые эффекты. Примечательно, что есть возможность работать офлайн через десктопную версию с синхронизацией через облако.

4. SVG-edit — легковесный редактор с открытым исходным кодом, специализирующийся исключительно на работе с SVG. Простой интерфейс, базовые возможности редактирования и прямой доступ к SVG-коду делают его отличным выбором для веб-разработчиков.

5. Boxy SVG — функциональный редактор для профессиональной работы с SVG-графикой. Позволяет не только рисовать, но и напрямую редактировать код изображений. Поддерживает продвинутые функции, включая CSS-стили и анимацию.

6. Canva — универсальный инструмент для графического дизайна с обширной библиотекой шаблонов. Хотя Canva в первую очередь ориентирована на создание макетов для соцсетей и маркетинговых материалов, она также включает базовые инструменты для работы с векторами.

7. Pictonika — специализированный инструмент для создания векторной графики с поддержкой SVG-анимации. Позволяет импортировать файлы из Adobe Illustrator и дорабатывать их онлайн. Отличается богатыми возможностями по созданию интерактивных иллюстраций.

Бесплатные решения с поддержкой SVG анимации

SVG-анимация становится всё более популярным инструментом в арсенале современных дизайнеров и разработчиков. Она позволяет создавать легковесные, масштабируемые и интерактивные элементы для веб-сайтов, приложений и презентаций. К счастью, существуют бесплатные онлайн-решения, которые помогут оживить ваши векторные иллюстрации. 🚀

Вот наиболее функциональные бесплатные инструменты для создания SVG-анимации:

SVGator — предлагает бесплатную версию с базовым набором анимационных эффектов. Интерфейс редактора построен на временной шкале, что упрощает работу с последовательностями анимаций. Поддерживает экспорт в чистый SVG-код.

— предлагает бесплатную версию с базовым набором анимационных эффектов. Интерфейс редактора построен на временной шкале, что упрощает работу с последовательностями анимаций. Поддерживает экспорт в чистый SVG-код. Vivus.js Playground — специализированный инструмент для создания эффекта рисования линий. Хотя функционал ограничен, это отличное решение для создания анимации "появления" векторных элементов.

— специализированный инструмент для создания эффекта рисования линий. Хотя функционал ограничен, это отличное решение для создания анимации "появления" векторных элементов. Animatopia — онлайн-редактор с открытым исходным кодом для создания анимированных SVG. Интуитивный интерфейс с возможностью прямого редактирования кода делает его подходящим как для дизайнеров, так и для разработчиков.

— онлайн-редактор с открытым исходным кодом для создания анимированных SVG. Интуитивный интерфейс с возможностью прямого редактирования кода делает его подходящим как для дизайнеров, так и для разработчиков. SVG Animation Generator — простой генератор базовых анимаций для SVG-элементов. Предлагает набор предустановленных эффектов, которые можно настроить под свои нужды.

Для создания более сложных анимаций обратите внимание на комбинацию инструментов. Например, можно нарисовать векторное изображение в Vectr или SVG-edit, а затем оживить его с помощью SVGator.

Мария Ковалева, веб-дизайнер Когда мне поручили разработку лендинга для стартапа в сфере финтеха, бюджет был крайне ограничен. Клиент хотел "что-то динамичное, но легковесное". Я решила использовать SVG-анимацию вместо традиционных видео или GIF-файлов. С помощью Figma создала базовые векторные элементы — графики, иконки, схемы процессов. Затем импортировала их в SVGator для анимации. Результат превзошел ожидания клиента: страница загружалась молниеносно даже на мобильных устройствах, а анимированные элементы отлично иллюстрировали сложные финансовые процессы. Благодаря этому решению конверсия лендинга оказалась на 23% выше, чем у предыдущей версии с видеоконтентом. С тех пор SVG-анимация стала моим секретным оружием для проектов с ограниченным бюджетом.

При выборе инструмента для SVG-анимации обратите внимание на следующие аспекты:

Поддержка временной шкалы — упрощает создание сложных последовательностей анимаций

— упрощает создание сложных последовательностей анимаций Контроль кривых Безье для тайминга — позволяет создавать естественные движения с ускорением и замедлением

— позволяет создавать естественные движения с ускорением и замедлением Возможность экспорта чистого кода — важно для дальнейшей интеграции с веб-проектами

— важно для дальнейшей интеграции с веб-проектами Интерактивные возможности — поддержка триггеров событий (клик, наведение, скролл)

Хотя бесплатные решения имеют определенные ограничения, они предоставляют достаточно возможностей для создания впечатляющих анимаций. Для освоения этих инструментов не требуется глубоких знаний программирования — большинство редакторов предлагают визуальный интерфейс, позволяющий работать с анимацией на интуитивном уровне.

Профессиональные альтернативы CorelDRAW и Adobe

Долгие годы рынок профессиональных векторных редакторов был практически монополизирован двумя гигантами — Adobe с его Illustrator и Corel с линейкой продуктов CorelDRAW. Однако облачные технологии открыли новую эру доступных онлайн-альтернатив, которые по функциональности всё ближе подбираются к своим десктопным конкурентам. 💼

Вот наиболее мощные онлайн-решения, способные заменить традиционные редакторы для профессиональной работы:

Онлайн-редактор Альтернатива для Профессиональные функции Ценовая политика Совместимость с форматами Figma Professional Adobe Illustrator Продвинутые инструменты пера, работа с компонентами, автолайаут, библиотеки стилей $12/месяц (годовая подписка) SVG, PDF, EPS (импорт), AI (частично) Gravit Designer Pro CorelDRAW Множественные страницы, расширенная поддержка CMYK, печатные форматы $49.99/год SVG, PDF, EPS, CDR (экспорт) Vectornator (веб-версия) Adobe Illustrator Продвинутый инструментарий для иллюстраторов, автотрассировка $95.88/год AI, PDF, SVG, Sketch Photopea Adobe Animate/Illustrator Поддержка слоев, векторных масок, расширенная работа с текстом Бесплатно (с рекламой) или $40/год PSD, AI, SVG, XD, Sketch Affinity Designer Cloud CorelDRAW/Illustrator Профессиональные инструменты векторизации, точная работа с кривыми $169.99 (единовременно) AI, PSD, PDF, SVG, EPS

Особого внимания заслуживают следующие решения:

Figma Professional — хотя изначально позиционировалась как инструмент для UI/UX-дизайнеров, профессиональная версия Figma сегодня вполне может заменить Illustrator для большинства задач. Мощные векторные инструменты, система компонентов и автоматический лайаут делают её незаменимой для создания масштабируемых дизайн-систем. Основное преимущество — совместная работа в реальном времени и версионность, чего нет в классических редакторах.

Gravit Designer Pro — наиболее близкая альтернатива CorelDRAW в онлайн-формате. Предлагает профессиональные инструменты для работы с кривыми, поддержку CMYK для печатных задач и возможность работы с многостраничными документами. Уникальная особенность — возможность переключения между облачной и десктопной версиями с полной синхронизацией данных.

Vectornator — изначально приложение для iPad, недавно получившее веб-версию. Отличается интуитивным интерфейсом и мощными инструментами для иллюстраторов. Автотрассировка позволяет быстро преобразовывать растровые изображения в векторные, а инструменты для работы с кистями напоминают лучшие функции Adobe Illustrator.

Photopea — феномен среди онлайн-редакторов. Созданный одним разработчиком, этот инструмент поддерживает работу с форматами Adobe и предлагает впечатляющий набор функций для редактирования как растровой, так и векторной графики. Большое преимущество — полноценная работа с файлами Adobe Animate для создания анимированной векторной графики.

При переходе с десктопных решений на онлайн-альтернативы стоит учитывать несколько факторов:

Скорость интернет-соединения — работа с большими файлами требует стабильного и быстрого интернета

— работа с большими файлами требует стабильного и быстрого интернета Управление ресурсами браузера — сложные проекты могут потреблять значительный объем оперативной памяти

— сложные проекты могут потреблять значительный объем оперативной памяти Совместимость с плагинами — большинство онлайн-редакторов поддерживают собственные экосистемы расширений

— большинство онлайн-редакторов поддерживают собственные экосистемы расширений Особенности экспорта — не все форматы могут сохраняться с полной совместимостью

Несмотря на эти нюансы, профессиональные онлайн-редакторы векторной графики успешно заменяют традиционное программное обеспечение в рабочих процессах многих студий и фрилансеров. Они обеспечивают большую гибкость, доступность из любой точки мира и часто оказываются более экономически выгодными благодаря подписочной модели.

Как выбрать подходящий векторный редактор для задач

Выбор онлайн-редактора векторной графики должен основываться на конкретных задачах, которые вы планируете решать. Не существует универсального инструмента — каждый имеет свои сильные стороны и лучше подходит для определенного типа проектов. 🔍

Предлагаю алгоритм выбора векторного редактора в зависимости от ваших целей:

Определите тип проектов, над которыми вы работаете чаще всего (логотипы, иллюстрации, UI/UX, инфографика и т.д.) Оцените свой уровень подготовки — некоторые редакторы имеют более крутую кривую обучения Проанализируйте свой рабочий процесс — нужна ли вам совместная работа, интеграция с другими инструментами Определите бюджет, который вы готовы выделить на инструментарий Протестируйте несколько решений на небольших проектах перед окончательным выбором

Вот рекомендации по выбору редактора в зависимости от конкретных задач:

Для создания логотипов и брендинга:

Gravit Designer или Vectornator — если нужны профессиональные инструменты с точным контролем кривых

Vectr — для простых минималистичных логотипов

Figma — если логотип будет частью комплексной дизайн-системы

Для UI/UX дизайна и прототипирования:

Figma — безусловный лидер в этой категории благодаря системе компонентов и прототипированию

Adobe XD (онлайн-версия) — если у вас уже есть подписка на Creative Cloud

Penpot — открытая альтернатива Figma с акцентом на дизайн-системы

Для веб-графики и SVG-анимации:

SVGator или Animatopia — специализированные решения для анимации

Boxy SVG — если вам важен чистый код и контроль над техническими аспектами

Pictonika — для создания интерактивной векторной графики

Для иллюстраций и цифрового рисования:

Vectornator — благодаря продвинутым инструментам для рисования

Gravit Designer — за гибкость настроек кистей и перспективные сетки

Photopea — если требуется комбинировать растровые и векторные техники

Для маркетинговых материалов и соцсетей:

Canva — благодаря огромной библиотеке шаблонов и простоте использования

VistaCreate (бывший Crello) — альтернатива Canva с фокусом на анимированный контент

Figma — если требуется поддерживать единый стиль во всех маркетинговых материалах

Не менее важно учитывать технические аспекты:

Формат экспорта — убедитесь, что выбранный редактор поддерживает нужные вам форматы (SVG, PDF, PNG с прозрачностью)

— убедитесь, что выбранный редактор поддерживает нужные вам форматы (SVG, PDF, PNG с прозрачностью) Возможность работы офлайн — некоторые онлайн-редакторы имеют режим офлайн-работы (например, Gravit Designer)

— некоторые онлайн-редакторы имеют режим офлайн-работы (например, Gravit Designer) Производительность браузера — более сложные проекты могут требовать современного браузера и мощного компьютера

— более сложные проекты могут требовать современного браузера и мощного компьютера Совместимость с устройствами — если вы планируете работать на планшете, убедитесь, что интерфейс оптимизирован для сенсорного ввода

Помните, что большинство профессиональных онлайн-редакторов предлагают пробный период или бесплатную версию с ограниченным функционалом. Используйте эту возможность, чтобы проверить, насколько инструмент соответствует вашим потребностям, прежде чем инвестировать в платную подписку.

Если вы только начинаете работу с векторной графикой, рекомендую начать с простых инструментов вроде Vectr или Canva, а по мере роста навыков переходить к более профессиональным решениям. Такой поэтапный подход поможет избежать перегрузки функциями и сосредоточиться на развитии базовых дизайнерских навыков.

Выбор онлайн-редактора векторной графики — это баланс между вашими потребностями, навыками и бюджетом. Не гонитесь за самым функциональным инструментом, если не планируете использовать все его возможности. Лучший редактор — тот, в котором вам комфортно работать и который решает ваши конкретные задачи с минимальными усилиями. Помните, что технология — лишь инструмент, а настоящая ценность создается благодаря вашим идеям и творческому подходу.

Читайте также