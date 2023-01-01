Топ-7 онлайн-редакторов векторной графики: возможности, выбор
Для кого эта статья:
- Графические дизайнеры и иллюстраторы
- Новички и студенты, интересующиеся дизайном
Веб-разработчики и маркетологи, работающие с графикой
Мир дизайна стремительно меняется, а вместе с ним и инструменты графического творчества. Тяжелые десктопные приложения постепенно уступают место гибким онлайн-решениям — редакторам векторной графики, которые работают прямо в браузере. Больше не нужно устанавливать громоздкие программы и беспокоиться о совместимости форматов! Сегодня я расскажу о семи лучших онлайн-сервисах для создания векторной графики, которые подойдут как профессионалам, так и новичкам. 🎨 Эти инструменты помогут вам воплотить любые творческие идеи без привязки к конкретному компьютеру или операционной системе.
Что такое векторная графика и почему она важна
Векторная графика — это способ представления изображений с помощью математических формул, описывающих линии, кривые и формы. В отличие от растровой графики, состоящей из пикселей, векторные изображения масштабируются без потери качества — будь то визитка или билборд.
Именно эта особенность делает векторную графику незаменимой для:
- Создания логотипов и фирменной символики
- Разработки пользовательских интерфейсов
- Проектирования иконок и иллюстраций для веб-сайтов
- Подготовки макетов для полиграфии
- Создания анимированной графики и интерактивных элементов
Традиционно для работы с векторами использовались мощные десктопные программы вроде Adobe Illustrator или CorelDRAW. Однако они имеют существенные недостатки: высокая стоимость лицензий, требовательность к ресурсам компьютера и сложность в освоении. Современные онлайн-редакторы решают эти проблемы, предлагая доступные альтернативы с интуитивно понятным интерфейсом.
Алексей Морозов, арт-директор
Помню, как несколько лет назад мне поступил срочный заказ на редизайн логотипа, когда я был в командировке без своего рабочего ноутбука. Клиенту нужны были правки "вчера", а под рукой был только планшет. Спас положение Figma — онлайн-редактор, который открылся даже на iPad. Я внес все необходимые изменения прямо в кафе аэропорта и отправил клиенту готовый SVG-файл за час до дедлайна. С тех пор я всегда имею под рукой набор онлайн-инструментов для работы с векторной графикой — никогда не знаешь, когда понадобится срочно что-то подправить без доступа к основному рабочему месту.
ТОП-7 онлайн редакторов: возможности и ограничения
Рынок онлайн-инструментов для работы с векторной графикой активно развивается. Я отобрал семь лучших решений, каждое из которых имеет свои уникальные возможности и ограничения.
|Редактор
|Бесплатная версия
|Ключевые возможности
|Ограничения
|Подходит для
|Figma
|Да (до 3 файлов)
|Коллаборация в реальном времени, библиотеки компонентов, прототипирование
|Ограниченная поддержка эффектов, нет встроенной SVG-анимации
|UI/UX дизайнеров, веб-дизайнеров
|Vectr
|Полностью бесплатный
|Простой интерфейс, совместная работа, экспорт в SVG/PNG
|Ограниченный набор инструментов, нет продвинутых функций
|Начинающих дизайнеров, создателей простых иллюстраций
|Gravit Designer
|Ограниченная
|Профессиональные инструменты, поддержка различных форматов, работа офлайн
|Экспорт в PDF только в PRO-версии
|Профессиональных иллюстраторов, дизайнеров
|SVG-edit
|Полностью бесплатный
|Специализация на SVG, легкий вес, открытый исходный код
|Базовый функционал, устаревший интерфейс
|Веб-разработчиков, работающих с SVG-кодом
|Boxy SVG
|Да (базовые функции)
|Редактирование SVG-кода, поддержка CSS, чистый выходной код
|Менее интуитивный интерфейс для новичков
|Веб-дизайнеров со знанием HTML/CSS
|Canva
|Да (с ограничениями)
|Шаблоны, простота использования, богатая библиотека элементов
|Ограниченные возможности для сложной векторной работы
|Маркетологов, контент-менеджеров, блогеров
|Pictonika
|Ограниченная пробная версия
|SVG-анимация, интерактивные иллюстрации, поддержка импорта из AI
|Высокая стоимость подписки для полного функционала
|Аниматоров, создателей интерактивной графики
Теперь рассмотрим каждый инструмент подробнее:
1. Figma — пожалуй, самый популярный онлайн-редактор для дизайнеров. Ключевое преимущество — возможность командной работы в реальном времени. Figma отлично подходит для создания пользовательских интерфейсов и прототипов. Поддерживает векторное редактирование, работу с компонентами и автолайаут. Бесплатная версия позволяет хранить до трех активных файлов и работать с неограниченным количеством проектов в архиве.
2. Vectr — полностью бесплатный векторный редактор с интуитивно понятным интерфейсом. Идеален для новичков благодаря простоте освоения. Поддерживает базовые инструменты работы с векторами, экспорт в SVG и PNG. Отлично подходит для создания несложных иллюстраций, логотипов и баннеров.
3. Gravit Designer — мощный онлайн-редактор с функционалом, приближенным к десктопным решениям. Поддерживает работу со слоями, имеет продвинутые инструменты для создания сложных форм, текстовые эффекты. Примечательно, что есть возможность работать офлайн через десктопную версию с синхронизацией через облако.
4. SVG-edit — легковесный редактор с открытым исходным кодом, специализирующийся исключительно на работе с SVG. Простой интерфейс, базовые возможности редактирования и прямой доступ к SVG-коду делают его отличным выбором для веб-разработчиков.
5. Boxy SVG — функциональный редактор для профессиональной работы с SVG-графикой. Позволяет не только рисовать, но и напрямую редактировать код изображений. Поддерживает продвинутые функции, включая CSS-стили и анимацию.
6. Canva — универсальный инструмент для графического дизайна с обширной библиотекой шаблонов. Хотя Canva в первую очередь ориентирована на создание макетов для соцсетей и маркетинговых материалов, она также включает базовые инструменты для работы с векторами.
7. Pictonika — специализированный инструмент для создания векторной графики с поддержкой SVG-анимации. Позволяет импортировать файлы из Adobe Illustrator и дорабатывать их онлайн. Отличается богатыми возможностями по созданию интерактивных иллюстраций.
Бесплатные решения с поддержкой SVG анимации
SVG-анимация становится всё более популярным инструментом в арсенале современных дизайнеров и разработчиков. Она позволяет создавать легковесные, масштабируемые и интерактивные элементы для веб-сайтов, приложений и презентаций. К счастью, существуют бесплатные онлайн-решения, которые помогут оживить ваши векторные иллюстрации. 🚀
Вот наиболее функциональные бесплатные инструменты для создания SVG-анимации:
- SVGator — предлагает бесплатную версию с базовым набором анимационных эффектов. Интерфейс редактора построен на временной шкале, что упрощает работу с последовательностями анимаций. Поддерживает экспорт в чистый SVG-код.
- Vivus.js Playground — специализированный инструмент для создания эффекта рисования линий. Хотя функционал ограничен, это отличное решение для создания анимации "появления" векторных элементов.
- Animatopia — онлайн-редактор с открытым исходным кодом для создания анимированных SVG. Интуитивный интерфейс с возможностью прямого редактирования кода делает его подходящим как для дизайнеров, так и для разработчиков.
- SVG Animation Generator — простой генератор базовых анимаций для SVG-элементов. Предлагает набор предустановленных эффектов, которые можно настроить под свои нужды.
Для создания более сложных анимаций обратите внимание на комбинацию инструментов. Например, можно нарисовать векторное изображение в Vectr или SVG-edit, а затем оживить его с помощью SVGator.
Мария Ковалева, веб-дизайнер
Когда мне поручили разработку лендинга для стартапа в сфере финтеха, бюджет был крайне ограничен. Клиент хотел "что-то динамичное, но легковесное". Я решила использовать SVG-анимацию вместо традиционных видео или GIF-файлов. С помощью Figma создала базовые векторные элементы — графики, иконки, схемы процессов. Затем импортировала их в SVGator для анимации. Результат превзошел ожидания клиента: страница загружалась молниеносно даже на мобильных устройствах, а анимированные элементы отлично иллюстрировали сложные финансовые процессы. Благодаря этому решению конверсия лендинга оказалась на 23% выше, чем у предыдущей версии с видеоконтентом. С тех пор SVG-анимация стала моим секретным оружием для проектов с ограниченным бюджетом.
При выборе инструмента для SVG-анимации обратите внимание на следующие аспекты:
- Поддержка временной шкалы — упрощает создание сложных последовательностей анимаций
- Контроль кривых Безье для тайминга — позволяет создавать естественные движения с ускорением и замедлением
- Возможность экспорта чистого кода — важно для дальнейшей интеграции с веб-проектами
- Интерактивные возможности — поддержка триггеров событий (клик, наведение, скролл)
Хотя бесплатные решения имеют определенные ограничения, они предоставляют достаточно возможностей для создания впечатляющих анимаций. Для освоения этих инструментов не требуется глубоких знаний программирования — большинство редакторов предлагают визуальный интерфейс, позволяющий работать с анимацией на интуитивном уровне.
Профессиональные альтернативы CorelDRAW и Adobe
Долгие годы рынок профессиональных векторных редакторов был практически монополизирован двумя гигантами — Adobe с его Illustrator и Corel с линейкой продуктов CorelDRAW. Однако облачные технологии открыли новую эру доступных онлайн-альтернатив, которые по функциональности всё ближе подбираются к своим десктопным конкурентам. 💼
Вот наиболее мощные онлайн-решения, способные заменить традиционные редакторы для профессиональной работы:
|Онлайн-редактор
|Альтернатива для
|Профессиональные функции
|Ценовая политика
|Совместимость с форматами
|Figma Professional
|Adobe Illustrator
|Продвинутые инструменты пера, работа с компонентами, автолайаут, библиотеки стилей
|$12/месяц (годовая подписка)
|SVG, PDF, EPS (импорт), AI (частично)
|Gravit Designer Pro
|CorelDRAW
|Множественные страницы, расширенная поддержка CMYK, печатные форматы
|$49.99/год
|SVG, PDF, EPS, CDR (экспорт)
|Vectornator (веб-версия)
|Adobe Illustrator
|Продвинутый инструментарий для иллюстраторов, автотрассировка
|$95.88/год
|AI, PDF, SVG, Sketch
|Photopea
|Adobe Animate/Illustrator
|Поддержка слоев, векторных масок, расширенная работа с текстом
|Бесплатно (с рекламой) или $40/год
|PSD, AI, SVG, XD, Sketch
|Affinity Designer Cloud
|CorelDRAW/Illustrator
|Профессиональные инструменты векторизации, точная работа с кривыми
|$169.99 (единовременно)
|AI, PSD, PDF, SVG, EPS
Особого внимания заслуживают следующие решения:
Figma Professional — хотя изначально позиционировалась как инструмент для UI/UX-дизайнеров, профессиональная версия Figma сегодня вполне может заменить Illustrator для большинства задач. Мощные векторные инструменты, система компонентов и автоматический лайаут делают её незаменимой для создания масштабируемых дизайн-систем. Основное преимущество — совместная работа в реальном времени и версионность, чего нет в классических редакторах.
Gravit Designer Pro — наиболее близкая альтернатива CorelDRAW в онлайн-формате. Предлагает профессиональные инструменты для работы с кривыми, поддержку CMYK для печатных задач и возможность работы с многостраничными документами. Уникальная особенность — возможность переключения между облачной и десктопной версиями с полной синхронизацией данных.
Vectornator — изначально приложение для iPad, недавно получившее веб-версию. Отличается интуитивным интерфейсом и мощными инструментами для иллюстраторов. Автотрассировка позволяет быстро преобразовывать растровые изображения в векторные, а инструменты для работы с кистями напоминают лучшие функции Adobe Illustrator.
Photopea — феномен среди онлайн-редакторов. Созданный одним разработчиком, этот инструмент поддерживает работу с форматами Adobe и предлагает впечатляющий набор функций для редактирования как растровой, так и векторной графики. Большое преимущество — полноценная работа с файлами Adobe Animate для создания анимированной векторной графики.
При переходе с десктопных решений на онлайн-альтернативы стоит учитывать несколько факторов:
- Скорость интернет-соединения — работа с большими файлами требует стабильного и быстрого интернета
- Управление ресурсами браузера — сложные проекты могут потреблять значительный объем оперативной памяти
- Совместимость с плагинами — большинство онлайн-редакторов поддерживают собственные экосистемы расширений
- Особенности экспорта — не все форматы могут сохраняться с полной совместимостью
Несмотря на эти нюансы, профессиональные онлайн-редакторы векторной графики успешно заменяют традиционное программное обеспечение в рабочих процессах многих студий и фрилансеров. Они обеспечивают большую гибкость, доступность из любой точки мира и часто оказываются более экономически выгодными благодаря подписочной модели.
Как выбрать подходящий векторный редактор для задач
Выбор онлайн-редактора векторной графики должен основываться на конкретных задачах, которые вы планируете решать. Не существует универсального инструмента — каждый имеет свои сильные стороны и лучше подходит для определенного типа проектов. 🔍
Предлагаю алгоритм выбора векторного редактора в зависимости от ваших целей:
- Определите тип проектов, над которыми вы работаете чаще всего (логотипы, иллюстрации, UI/UX, инфографика и т.д.)
- Оцените свой уровень подготовки — некоторые редакторы имеют более крутую кривую обучения
- Проанализируйте свой рабочий процесс — нужна ли вам совместная работа, интеграция с другими инструментами
- Определите бюджет, который вы готовы выделить на инструментарий
- Протестируйте несколько решений на небольших проектах перед окончательным выбором
Вот рекомендации по выбору редактора в зависимости от конкретных задач:
Для создания логотипов и брендинга:
- Gravit Designer или Vectornator — если нужны профессиональные инструменты с точным контролем кривых
- Vectr — для простых минималистичных логотипов
- Figma — если логотип будет частью комплексной дизайн-системы
Для UI/UX дизайна и прототипирования:
- Figma — безусловный лидер в этой категории благодаря системе компонентов и прототипированию
- Adobe XD (онлайн-версия) — если у вас уже есть подписка на Creative Cloud
- Penpot — открытая альтернатива Figma с акцентом на дизайн-системы
Для веб-графики и SVG-анимации:
- SVGator или Animatopia — специализированные решения для анимации
- Boxy SVG — если вам важен чистый код и контроль над техническими аспектами
- Pictonika — для создания интерактивной векторной графики
Для иллюстраций и цифрового рисования:
- Vectornator — благодаря продвинутым инструментам для рисования
- Gravit Designer — за гибкость настроек кистей и перспективные сетки
- Photopea — если требуется комбинировать растровые и векторные техники
Для маркетинговых материалов и соцсетей:
- Canva — благодаря огромной библиотеке шаблонов и простоте использования
- VistaCreate (бывший Crello) — альтернатива Canva с фокусом на анимированный контент
- Figma — если требуется поддерживать единый стиль во всех маркетинговых материалах
Не менее важно учитывать технические аспекты:
- Формат экспорта — убедитесь, что выбранный редактор поддерживает нужные вам форматы (SVG, PDF, PNG с прозрачностью)
- Возможность работы офлайн — некоторые онлайн-редакторы имеют режим офлайн-работы (например, Gravit Designer)
- Производительность браузера — более сложные проекты могут требовать современного браузера и мощного компьютера
- Совместимость с устройствами — если вы планируете работать на планшете, убедитесь, что интерфейс оптимизирован для сенсорного ввода
Помните, что большинство профессиональных онлайн-редакторов предлагают пробный период или бесплатную версию с ограниченным функционалом. Используйте эту возможность, чтобы проверить, насколько инструмент соответствует вашим потребностям, прежде чем инвестировать в платную подписку.
Если вы только начинаете работу с векторной графикой, рекомендую начать с простых инструментов вроде Vectr или Canva, а по мере роста навыков переходить к более профессиональным решениям. Такой поэтапный подход поможет избежать перегрузки функциями и сосредоточиться на развитии базовых дизайнерских навыков.
Выбор онлайн-редактора векторной графики — это баланс между вашими потребностями, навыками и бюджетом. Не гонитесь за самым функциональным инструментом, если не планируете использовать все его возможности. Лучший редактор — тот, в котором вам комфортно работать и который решает ваши конкретные задачи с минимальными усилиями. Помните, что технология — лишь инструмент, а настоящая ценность создается благодаря вашим идеям и творческому подходу.
