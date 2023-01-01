CorelDRAW vs Adobe Illustrator: какой векторный редактор выбрать дизайнеру

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Графические дизайнеры и студенты, изучающие векторную графику

Профессионалы, принимающие решения о выборе программного обеспечения для дизайна

Новички, интересующиеся графическим дизайном и рассматривающие обучение работе с CorelDRAW и Adobe Illustrator Битва титанов векторной графики не утихает десятилетиями. CorelDRAW и Adobe Illustrator — два флагмана, на которых держится индустрия графического дизайна. Но что скрывается за громкими именами, и какой инструмент действительно подойдет именно вам? Давайте препарируем обе программы с хирургической точностью, разбирая каждый аспект — от интерфейса до ценовой политики. Это не просто обзор, а анализ, основанный на многолетнем опыте работы с обоими редакторами в реальных боевых условиях. 🔍

Стоите перед выбором между CorelDRAW и Illustrator? Профессия «Графический дизайнер» от Skypro даст вам не только теоретические знания обоих редакторов, но и практические навыки работы с ними на реальных проектах. Наши эксперты — действующие специалисты, которые ежедневно используют как Adobe Illustrator, так и CorelDRAW, и точно знают их сильные и слабые стороны. После 9 месяцев обучения вы сможете уверенно работать в обеих программах и сделать осознанный выбор инструмента для вашего профессионального роста. Профессия графический дизайнер

• CorelDRAW и Adobe Illustrator: что выбрать дизайнеру

Выбор между CorelDRAW и Adobe Illustrator — это не просто вопрос предпочтений. Это стратегическое решение, которое определит ваш рабочий процесс, возможности взаимодействия с клиентами и коллегами, а также финансовые вложения в программное обеспечение.

Illustrator — безусловный стандарт индустрии, особенно среди дизайн-агентств и крупных компаний. Программа отличается строгой логикой работы, мощной интеграцией с другими продуктами Adobe и почти безграничными возможностями для создания сложных векторных иллюстраций.

CorelDRAW традиционно позиционируется как более дружелюбное решение для новичков с интуитивным интерфейсом и встроенными функциями для полиграфии. Программа имеет преданных поклонников среди специалистов по наружной рекламе, производителям вывесок и дизайнерам, работающим с печатной продукцией.

Алексей Северов, арт-директор Мой первый серьезный клиент — сеть ресторанов — заказал разработку полного фирменного стиля: от логотипа до меню и наружной рекламы. На тот момент я работал преимущественно в Illustrator, но столкнулся с тем, что заказчику нужно было оперативно вносить правки в макеты, а у них была только лицензия CorelDRAW. Пришлось в кратчайшие сроки освоить Corel, и я был поражен, насколько легче и быстрее оказалось работать с многостраничными документами, особенно с меню. Функция PowerTrace помогла моментально векторизовать эскизы, нарисованные от руки. В то время как в Illustrator мне приходилось тратить часы на ручную отрисовку. С тех пор для сложных иллюстраций я использую Adobe, а для полиграфической продукции и макетов с большим количеством текста — CorelDRAW.

Принимая решение между двумя программами, необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

Тип проектов : для сложных иллюстраций и веб-дизайна часто предпочтительнее Illustrator, для печатной продукции — CorelDRAW

: для сложных иллюстраций и веб-дизайна часто предпочтительнее Illustrator, для печатной продукции — CorelDRAW Уровень подготовки : новичкам, как правило, проще начинать с CorelDRAW благодаря более интуитивному интерфейсу

: новичкам, как правило, проще начинать с CorelDRAW благодаря более интуитивному интерфейсу Рабочее окружение : если ваша команда или клиенты используют продукты Adobe, интеграция будет проще с Illustrator

: если ваша команда или клиенты используют продукты Adobe, интеграция будет проще с Illustrator Бюджет: CorelDRAW предлагает вариант бессрочной лицензии, что может быть экономичнее в долгосрочной перспективе

Критерий выбора Adobe Illustrator CorelDRAW Кривая обучения Крутая (требует времени на освоение) Умеренная (быстрее начать работать) Распространение в индустрии Широкое (особенно в дизайн-агентствах) Умеренное (популярно в полиграфии и рекламе) Специализация Иллюстрации, логотипы, веб-элементы Полиграфия, многостраничные макеты, наружная реклама

• Интерфейс и удобство: сравнение рабочих процессов

Интерфейс программы — это не просто визуальная оболочка, это фундаментальный аспект, определяющий скорость и комфорт работы. Adobe Illustrator и CorelDRAW демонстрируют принципиально разные подходы к организации рабочего пространства.

Adobe Illustrator предлагает минималистичный, глубоко настраиваемый интерфейс с системой панелей, которые можно группировать, скрывать и организовывать по своему усмотрению. Эта гибкость является одновременно и силой, и слабостью: опытные пользователи ценят возможность точной настройки, но новички могут чувствовать себя перегруженными.

CorelDRAW, напротив, делает ставку на интуитивность и наглядность. Интерфейс программы более традиционный, с фиксированными панелями инструментов и менее абстрактными иконками. Многие функции доступны напрямую, без необходимости погружаться в подменю, что ускоряет работу при выполнении типовых задач.

Марина Лесникова, преподаватель компьютерной графики Я веду курсы по векторной графике для взрослых, начинающих дизайнеров. Много лет мы начинали обучение с Adobe Illustrator, как с отраслевого стандарта. Однако заметила интересную закономерность: студенты, особенно без опыта работы с графическими программами, испытывали серьезные трудности и часто бросали курс. Два года назад я решила экспериментально изменить программу, начиная с CorelDRAW и переходя к Illustrator только во второй половине курса. Результаты превзошли ожидания: отсев студентов снизился на 40%, а их первые самостоятельные работы стали появляться уже после третьего занятия, а не после пятого, как раньше. Многие студенты признавались, что логика CorelDRAW им казалась более прозрачной, а возможность быстро увидеть результат повышала мотивацию. Когда мы переходили к Illustrator, они уже понимали основные принципы векторной графики и могли сосредоточиться на освоении интерфейса и уникальных возможностей программы.

Ключевые различия в рабочих процессах:

Управление узлами : В Illustrator работа с узлами требует переключения на инструмент Direct Selection, в CorelDRAW это можно делать непосредственно инструментом Shape Tool

: В Illustrator работа с узлами требует переключения на инструмент Direct Selection, в CorelDRAW это можно делать непосредственно инструментом Shape Tool Текстовые блоки : CorelDRAW предлагает более удобную работу с текстом, включая мощные инструменты форматирования и возможность редактировать текст непосредственно на холсте

: CorelDRAW предлагает более удобную работу с текстом, включая мощные инструменты форматирования и возможность редактировать текст непосредственно на холсте Работа с объектами : Illustrator требует строгой последовательности действий, CorelDRAW позволяет более свободно манипулировать объектами

: Illustrator требует строгой последовательности действий, CorelDRAW позволяет более свободно манипулировать объектами Многостраничные документы: CorelDRAW изначально ориентирован на работу с многостраничными документами, в то время как в Illustrator эта функциональность появилась относительно недавно

Обе программы поддерживают настройку горячих клавиш, что существенно ускоряет работу профессионалов. Однако CorelDRAW предлагает режим совместимости с Adobe Illustrator, позволяя использовать привычные комбинации клавиш, если вы переходите с одной программы на другую. 🔄

• Функциональность и инструменты: кто в чем сильнее

Функциональный арсенал — ключевой фактор при выборе инструмента для профессионального дизайнера. Adobe Illustrator и CorelDRAW, несмотря на общее назначение, демонстрируют разную специализацию в своих инструментах.

Adobe Illustrator проявляет исключительную мощь в работе с векторными иллюстрациями высокой сложности. Пакет предоставляет непревзойденные инструменты для работы с кривыми Безье, обширный функционал для создания паттернов, сложных градиентов и эффектов. Особого внимания заслуживают инструменты Image Trace для векторизации растровых изображений и Shape Builder для быстрого создания сложных форм путем комбинирования базовых объектов.

CorelDRAW традиционно силен в полиграфическом дизайне и подготовке макетов к печати. Программа предлагает развитые инструменты для работы с текстом, включая поддержку стилей абзацев, сложное форматирование и возможность работы с текстом непосредственно на объектах. PowerTrace, аналог Image Trace, нередко демонстрирует более точные результаты при трассировке сложных изображений. Уникальные функции, такие как инструмент Symmetry, позволяют существенно ускорить работу над симметричными объектами. 🛠️

Функциональная область Adobe Illustrator CorelDRAW Векторные иллюстрации ★★★★★ ★★★★☆ Полиграфический дизайн ★★★☆☆ ★★★★★ Работа с текстом ★★★☆☆ ★★★★★ Управление цветом ★★★★★ ★★★★☆ Эффекты и фильтры ★★★★★ ★★★☆☆ Интеграция с растровой графикой ★★★★☆ ★★★★★

Примечательные инструменты Adobe Illustrator:

Live Paint — интуитивное заполнение цветом пересекающихся областей

— интуитивное заполнение цветом пересекающихся областей Puppet Warp — деформация векторных объектов с контролем точек искажения

— деформация векторных объектов с контролем точек искажения Perspective Grid — создание и редактирование объектов в перспективе

— создание и редактирование объектов в перспективе Global Colors — изменение цвета во всем документе одним действием

— изменение цвета во всем документе одним действием Variable Fonts — расширенные возможности кастомизации шрифтов

Уникальные функции CorelDRAW:

LiveSketch — преобразование свободных штрихов в векторные кривые с помощью ИИ

— преобразование свободных штрихов в векторные кривые с помощью ИИ PowerClip — продвинутая система создания масок для объектов

— продвинутая система создания масок для объектов Table Tool — встроенный инструмент для создания и редактирования таблиц

— встроенный инструмент для создания и редактирования таблиц PhotoCocktail — создание фотомозаик из векторных элементов

— создание фотомозаик из векторных элементов Object Docker — визуальный менеджер слоев и объектов

Для специализированных задач программы демонстрируют различные преимущества. Illustrator предпочтителен для создания иллюстраций с множеством деталей, логотипов и графических элементов для анимации. CorelDRAW выигрывает при работе с многостраничными макетами, полиграфической продукцией и материалами для широкоформатной печати.

• Цены и лицензирование: что выгоднее для бизнеса

Стоимость программного обеспечения — критический фактор при стратегическом планировании расходов как для фрилансеров, так и для дизайн-студий. Adobe Illustrator и CorelDRAW представляют принципиально разные модели лицензирования, что существенно влияет на долгосрочные финансовые затраты.

Adobe с 2013 года полностью перешла на подписную модель через Creative Cloud. Illustrator доступен только по ежемесячной или ежегодной подписке. Эта модель гарантирует постоянный доступ к актуальным обновлениям, но требует регулярных платежей без возможности бессрочного использования программы.

CorelDRAW, сохраняя гибкость, предлагает как традиционные бессрочные лицензии, так и подписку. Бессрочная лицензия подразумевает однократную оплату с возможностью неограниченного использования приобретенной версии, однако обновления до новых версий требуют дополнительных затрат.

Для индивидуальных дизайнеров и малых предприятий с стабильным рабочим процессом без необходимости постоянных обновлений бессрочная лицензия CorelDRAW может быть экономически более выгодной в перспективе 2-3 лет. Для крупных студий, регулярно обновляющих программное обеспечение, разница в затратах между двумя программами менее значительна. 💰

Adobe Illustrator (подписка) : Ежемесячная оплата около $20.99 при годовой подписке на одно приложение или $52.99 за весь пакет Creative Cloud

: Ежемесячная оплата около $20.99 при годовой подписке на одно приложение или $52.99 за весь пакет Creative Cloud CorelDRAW (бессрочная лицензия) : Однократная оплата около $499 за Graphics Suite с возможностью приобретения плана защиты обновлений

: Однократная оплата около $499 за Graphics Suite с возможностью приобретения плана защиты обновлений CorelDRAW (подписка): Ежемесячная оплата около $22.42 при годовой подписке

При расчете реальной стоимости владения необходимо учитывать не только базовую цену, но и дополнительные факторы:

Стоимость обучения персонала при переходе с одной программы на другую

персонала при переходе с одной программы на другую Совместимость с существующими рабочими процессами и файловыми форматами

с существующими рабочими процессами и файловыми форматами Затраты на поддержку и возможные специализированные расширения

и возможные специализированные расширения Гибкость лицензирования для сезонных или проектных сотрудников

Adobe предлагает ряд скидок для образовательных учреждений, студентов и преподавателей, что может снизить затраты на 60-70%. CorelDRAW также предоставляет образовательные лицензии и специальные условия для корпоративных клиентов при приобретении нескольких лицензий одновременно.

Для бизнеса, оперирующего несколькими рабочими станциями, важно также учитывать возможность одновременной активации лицензий на нескольких устройствах. Adobe позволяет активировать подписку на двух устройствах одновременно, в то время как CorelDRAW привязывает бессрочную лицензию к одному компьютеру, что может потребовать дополнительных расходов при обновлении оборудования.

• Совместимость и экосистема: решающие факторы выбора

Совместимость программного обеспечения и его интеграция в существующую экосистему — ключевые аспекты, нередко определяющие конечный выбор дизайнера. Adobe Illustrator и CorelDRAW демонстрируют фундаментальные различия в своих экосистемах, что напрямую влияет на рабочие процессы и взаимодействие с заказчиками и коллегами.

Adobe создала беспрецедентно интегрированную экосистему Creative Cloud. Illustrator органично взаимодействует с Photoshop, InDesign, After Effects и другими продуктами линейки, обеспечивая бесшовный перенос объектов и сохраняя их атрибуты. Облачное хранение Creative Cloud упрощает обмен файлами и совместную работу над проектами. Благодаря доминирующему положению Adobe на рынке профессионального графического ПО, формат .AI де-факто стал отраслевым стандартом.

CorelDRAW предлагает собственную, более компактную экосистему, включающую PHOTO-PAINT для работы с растровыми изображениями, FontManager для управления шрифтами и AfterShot для обработки фотографий. Хотя эта экосистема менее обширна, она полностью покрывает основные потребности графического дизайнера и предлагает высокий уровень внутренней интеграции.

Важный аспект совместимости — поддержка операционных систем. Adobe Illustrator доступен как для Windows, так и для macOS, в то время как полноценный пакет CorelDRAW Graphics Suite для macOS появился только в 2019 году и всё ещё отстаёт от версии для Windows по некоторым функциям.

Для профессиональных дизайнеров, работающих с широким кругом заказчиков, критически важна совместимость форматов файлов:

CorelDRAW может открывать и сохранять файлы в формате .AI, хотя некоторые сложные эффекты и атрибуты могут теряться при конвертации

может открывать и сохранять файлы в формате .AI, хотя некоторые сложные эффекты и атрибуты могут теряться при конвертации Illustrator не может напрямую открывать файлы .CDR, что требует экспорта в промежуточные форматы, такие как .EPS или .PDF

не может напрямую открывать файлы .CDR, что требует экспорта в промежуточные форматы, такие как .EPS или .PDF Оба редактора поддерживают универсальные форматы .SVG и .PDF, что обеспечивает базовый уровень совместимости

Выбор программы существенно влияет на возможности командной работы и интеграции в существующие рабочие процессы:

Для дизайнеров, работающих преимущественно с веб-проектами и UI/UX дизайном, экосистема Adobe предоставляет более плавный путь от концепции к реализации, особенно с учетом интеграции с XD и возможностей экспорта для веб

Специалисты по полиграфии и производству рекламной продукции отмечают преимущества CorelDRAW в подготовке файлов к печати и прямом взаимодействии с производственным оборудованием

Freelancer и независимые дизайнеры, работающие с различными клиентами, могут столкнуться с необходимостью использовать обе программы в зависимости от требований проекта

Обе программы предлагают собственные магазины расширений и плагинов, но Adobe Marketplace значительно превосходит CorelDRAW по количеству и разнообразию доступных дополнений. Это особенно важно для специализированных задач, таких как создание штрихкодов, специальных эффектов или автоматизация рутинных процессов. 🔗

Выбор между CorelDRAW и Adobe Illustrator определяется не столько абсолютным превосходством одной программы над другой, сколько их соответствием вашим конкретным задачам, рабочему окружению и бюджетным ограничениям. Adobe Illustrator доминирует в области сложных иллюстраций и цифрового дизайна, обеспечивая беспрецедентную интеграцию с другими творческими инструментами. CorelDRAW превосходит конкурента в полиграфическом дизайне, предлагая более интуитивный интерфейс и гибкую модель лицензирования. Профессиональный дизайнер должен стремиться к овладению обеими программами — это не только расширит ваши возможности, но и сделает вас более ценным специалистом на конкурентном рынке.

Читайте также