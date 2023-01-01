Moqups: создание онлайн-макетов и прототипов интерфейсов

Для кого эта статья:

Дизайнеры, заинтересованные в создании прототипов интерфейсов

Начинающие специалисты в области веб-дизайна

Команды и стартапы, ищущие доступные инструменты для командной работы над проектами Когда мне впервые пришлось срочно создать прототип интерфейса для клиента, я потратил несколько дней на поиски идеального инструмента. Слишком сложные программы отнимали время на обучение, слишком простые не давали нужной функциональности. Moqups оказался тем самым золотым сечением, которое я искал — мощный онлайн макет-конструктор с интуитивно понятным интерфейсом и впечатляющим функционалом. Давайте разберемся, почему этот инструмент заслуживает внимания и кому он действительно необходим для создания прототипов интерфейсов 🔍

Moqups: возможности онлайн конструктора для создания макетов

Moqups — это облачный инструмент для создания макетов, прототипов и диаграмм, который выделяется своей доступностью и широкими возможностями визуализации. Работая в браузере, он избавляет от необходимости устанавливать тяжелое ПО, что особенно ценно для командной работы над проектами 💻

Платформа позволяет быстро создавать различные типы макетов:

Прототипы пользовательских интерфейсов

Каркасные модели (wireframes) сайтов и приложений

Интерактивные прототипы с переходами между экранами

Диаграммы пользовательских потоков

Организационные схемы и mind maps

Одним из главных преимуществ Moqups является совмещение функций нескольких специализированных инструментов. Вместо переключения между программами для создания макета, диаграммы и прототипа, вы получаете всё в одном месте.

Александр Петров, UX-дизайнер

Когда наша команда получила заказ на редизайн приложения для логистической компании, у нас было всего 3 дня на создание прототипа. Раньше я использовал локальные программы, но командная работа была сложной из-за постоянной пересылки файлов. С Moqups всё изменилось. Мы создали проект, куда пригласили всю команду и даже клиента в качестве наблюдателя. Утром я набрасывал структуру экранов, днем коллеги дорабатывали детали, а вечером клиент мог видеть прогресс и оставлять комментарии прямо в интерфейсе. Благодаря облачной природе Moqups, мы смогли сдать работу даже раньше дедлайна, а заказчик был настолько впечатлен процессом, что упомянул это в отзыве.

Важно отметить, что Moqups не требует глубоких технических знаний для начала работы. Интерфейс построен по принципу drag-and-drop, что делает его доступным даже для начинающих дизайнеров. При этом продвинутые пользователи найдут множество тонких настроек для реализации своих идей 🎨

Тип задачи Возможности Moqups Уровень сложности освоения Wireframing Библиотека элементов, настраиваемая сетка, компоненты Низкий (1-2 часа) Прототипирование Интерактивные элементы, переходы между экранами, анимация Средний (4-6 часов) Диаграммы Блок-схемы, пользовательские потоки, mind maps Низкий (2-3 часа) Командная работа Комментирование, совместное редактирование, версионность Низкий (1 час)

Отдельного внимания заслуживает система шаблонов. Moqups предоставляет готовые схемы для различных типов проектов, что экономит время при создании стандартных элементов интерфейса. Эти шаблоны особенно полезны для стартапов и малых команд, которым необходимо быстро визуализировать свои идеи.

Интерфейс и основные функции макет-конструктора Moqups

Интерфейс Moqups интуитивно понятен и организован по принципу традиционных графических редакторов. При первом входе пользователь видит главную панель с доступными проектами и возможностью создать новый. Рабочая область состоит из нескольких ключевых зон 🖥️

Левая панель — содержит библиотеку компонентов, сгруппированных по категориям (формы, кнопки, иконки)

— содержит библиотеку компонентов, сгруппированных по категориям (формы, кнопки, иконки) Центральная область — рабочий холст для создания и редактирования макетов

— рабочий холст для создания и редактирования макетов Правая панель — настройки выбранных элементов, стили, свойства

— настройки выбранных элементов, стили, свойства Верхняя панель — общие инструменты, управление проектом, экспорт/импорт

— общие инструменты, управление проектом, экспорт/импорт Нижняя панель — навигация по страницам проекта и управление слоями

Одна из сильнейших сторон Moqups — это обширная библиотека готовых компонентов, которая позволяет быстро собирать интерфейсы без необходимости создавать каждый элемент с нуля.

Марина Соколова, продуктовый дизайнер

Помню свой первый опыт с Moqups, когда получила задание создать прототип административной панели для сложной CRM-системы. Я была уверена, что придется рисовать десятки однотипных элементов вручную. Открыв библиотеку компонентов Moqups, я была поражена количеством готовых элементов для админ-интерфейсов: таблицы, графики, формы, чарты, уведомления. За час я собрала базовую структуру, а за день — полноценный прототип, который включал 15 экранов с различными состояниями. Самым приятным открытием стали мастер-компоненты — создав однажды шапку с навигацией, я могла использовать ее на всех страницах, а любые изменения автоматически применялись ко всем экземплярам. Это сэкономило мне часы работы и позволило сосредоточиться на UX, а не механическом дублировании элементов.

Функциональность Moqups выходит далеко за рамки простого размещения элементов на холсте. Платформа предлагает продвинутые возможности для профессиональной работы:

Функция Описание Практическое применение Smart Guides Интеллектуальные направляющие для выравнивания элементов Создание аккуратных, симметричных интерфейсов Symbols/Components Повторно используемые компоненты с централизованным обновлением Поддержание единого стиля во всем проекте Layers & Groups Организация элементов в группы и управление слоями Работа со сложными макетами с множеством элементов Grid System Настраиваемая сетка с привязкой элементов Создание адаптивных дизайнов с точным позиционированием Commenting Возможность оставлять комментарии к отдельным элементам Эффективная обратная связь при командной работе Version History История изменений с возможностью отката Безопасное экспериментирование без риска потери работы

Важной особенностью интерфейса является его адаптивность — Moqups автоматически подстраивается под размер экрана, что позволяет комфортно работать как на мощном настольном компьютере, так и на ноутбуке во время командировок. Это преимущество особенно заметно в сравнении с тяжелыми десктопными приложениями 📱

Система горячих клавиш заслуживает отдельного упоминания — она тщательно продумана и позволяет значительно ускорить рабочий процесс. Базовые комбинации интуитивно понятны (Ctrl+C/Ctrl+V для копирования/вставки), а продвинутые (например, Alt+Drag для дублирования) легко запоминаются и существенно повышают продуктивность.

Создание прототипов в Moqups: пошаговый процесс работы

Создание прототипа в Moqups — это структурированный процесс, который можно разбить на несколько логических этапов. Следуя этому алгоритму, даже начинающий дизайнер сможет быстро освоить инструмент и получить профессиональный результат 🚀

Создание нового проекта Перейдите на стартовую страницу Moqups

Нажмите "Create new project" или "+" в интерфейсе

Выберите тип проекта: Wireframe, Mockup, Prototype или Diagram

Определите начальный размер холста (можно выбрать предустановленные размеры для популярных устройств) Настройка основных параметров Установите сетку и направляющие для точного позиционирования

Определите цветовую схему проекта в разделе Styles

Настройте типографику для проекта, выбрав шрифты и размеры Создание базовой структуры Разместите контейнеры и формы для определения общей компоновки

Добавьте основные блоки: шапку, меню, контентную область, футер

Используйте компоненты из библиотеки, перетаскивая их на холст Наполнение контентом Добавьте тексты, изображения и другие медиа-элементы

Вставьте кнопки, формы и интерактивные элементы

Организуйте контент с учетом иерархии информации Настройка интерактивности Создайте дополнительные страницы/экраны для разных состояний

Настройте переходы между экранами с помощью инструмента Links

Добавьте поведение для элементов (hover, click, doubleclick) Тестирование и доработка Используйте режим Preview для проверки работы прототипа

Соберите обратную связь с помощью инструмента комментирования

Внесите необходимые корректировки в дизайн и взаимодействие Экспорт и презентация Поделитесь ссылкой на интерактивный прототип

Экспортируйте отдельные экраны в PNG или PDF при необходимости

Используйте Presentation Mode для проведения демонстраций

Отдельно стоит отметить работу с интерактивными элементами — это то, что превращает статичный макет в живой прототип. В Moqups реализована система связей (links), позволяющая указать, что должно происходить при взаимодействии пользователя с элементом интерфейса.

Для создания интерактивности:

Выберите элемент, который должен реагировать на действия пользователя (например, кнопку)

В правой панели свойств найдите раздел Links

Укажите тип события (click, hover, etc.)

Выберите целевую страницу/экран, на который должен перейти пользователь

При желании настройте анимацию перехода и его продолжительность

Важным преимуществом Moqups является возможность создания условных переходов — когда реакция системы зависит от предыдущих действий пользователя. Это позволяет моделировать различные сценарии использования продукта и тестировать сложные пользовательские потоки 🔄

Инструмент Interactions позволяет настроить изменения состояния элементов без создания дополнительных страниц. Например, можно показать выпадающее меню, изменить вид кнопки после нажатия или отобразить модальное окно — всё это в рамках текущего экрана, что упрощает работу со сложными интерфейсами.

Тарифные планы и бесплатные возможности онлайн-макетов

Moqups предлагает гибкую ценовую политику, которая учитывает различные потребности пользователей — от индивидуальных дизайнеров до крупных компаний. Важно понимать, что существует бесплатная версия, но с определенными ограничениями 💰

Рассмотрим основные тарифные планы:

План Стоимость Лимиты Особенности Free 0 $/месяц 1 проект, 300 объектов, 5MB хранилища Базовая библиотека компонентов, ограниченный доступ к шаблонам Solo 13 $/месяц (при годовой оплате) Неограниченное число проектов, до 5000 объектов, 5GB хранилища Полная библиотека компонентов, экспорт, защита паролем Team 20 $/пользователь/месяц (при годовой оплате) Неограниченное число проектов и объектов, 50GB хранилища Командные функции, контроль доступа, комментирование, история версий Unlimited По запросу (Enterprise) Без ограничений Приоритетная поддержка, админ-панель, SSO, брендирование

Бесплатная версия Moqups подойдет для:

Студентов, изучающих основы интерфейсного дизайна

Дизайнеров, которым нужно создать небольшой прототип для демонстрации концепции

Предпринимателей, желающих быстро визуализировать идею продукта

Тех, кто хочет оценить возможности инструмента перед покупкой

Несмотря на ограничения, бесплатная версия макет-конструктора Moqups предоставляет полноценный функционал для базового прототипирования. Вы можете создавать wireframes, добавлять интерактивность и даже экспортировать результаты — просто в меньших масштабах, чем в платных версиях.

При выборе тарифа важно учитывать масштаб вашей работы. Если вы планируете регулярно создавать прототипы и работать над несколькими проектами одновременно, имеет смысл рассмотреть тариф Solo. Для команд из нескольких дизайнеров очевидным выбором станет тариф Team, который обеспечивает необходимые инструменты для коллаборации 👥

Интересно, что Moqups предлагает специальные условия для образовательных учреждений и некоммерческих организаций — скидки до 50% на тарифы Team. Это делает инструмент доступным для студентов и социально значимых проектов, что выгодно отличает его от многих конкурентов.

Для пользователей, которым необходимо создать онлайн макет конструктор бесплатно, Moqups предлагает еще одну возможность — пробный период. В течение 14 дней вы можете использовать все функции тарифа Solo без каких-либо ограничений и оплаты. Это отличная возможность полноценно оценить инструмент и принять взвешенное решение о его приобретении.

Сравнение Moqups с другими конструкторами макетов

Выбор подходящего инструмента для прототипирования часто зависит от специфических потребностей проекта и предпочтений дизайнера. Чтобы определить, является ли Moqups оптимальным выбором, сравним его с основными конкурентами на рынке 🔍

Инструмент Сильные стороны Слабые стороны Ценовая политика Moqups Интуитивный интерфейс, облачное хранение, универсальность (wireframes + диаграммы) Ограничения в бесплатной версии, меньше специализированных UI-компонентов От 0$ до 20$/месяц за пользователя Figma Мощные инструменты дизайна, совместная работа в реальном времени, автолейауты Более сложная кривая обучения, фокус на UI больше чем на UX От 0$ до 45$/месяц за пользователя Balsamiq Быстрое создание wireframes, скетчевый стиль, простота использования Ограниченные возможности для детализированных макетов, слабая интерактивность От 9$ до 199$/месяц Axure RP Продвинутая интерактивность, условная логика, детальное прототипирование Крутая кривая обучения, тяжелый интерфейс, высокая цена От 29$ до 99$/месяц за пользователя Adobe XD Интеграция с экосистемой Adobe, автоанимация, Voice Prototyping Требует установки, менее гибкие инструменты для командной работы От 9.99$ до 52.99$/месяц

В чём Moqups выигрывает у конкурентов:

Универсальность — сочетает возможности для создания wireframes, прототипов и диаграмм в одном инструменте

— сочетает возможности для создания wireframes, прототипов и диаграмм в одном инструменте Облачное решение — не требует установки и работает на любой платформе с браузером

— не требует установки и работает на любой платформе с браузером Доступность — более низкий порог входа для начинающих дизайнеров

— более низкий порог входа для начинающих дизайнеров Экономичность — предлагает хороший баланс функционала и стоимости

— предлагает хороший баланс функционала и стоимости Визуализация диаграмм — мощные инструменты для создания схем и user flows, которых нет у некоторых конкурентов

Где Moqups проигрывает:

Детализация UI — меньше специализированных инструментов для финальной отрисовки интерфейсов по сравнению с Figma

— меньше специализированных инструментов для финальной отрисовки интерфейсов по сравнению с Figma Глубина прототипирования — менее мощные возможности для создания сложной интерактивности по сравнению с Axure

— менее мощные возможности для создания сложной интерактивности по сравнению с Axure Библиотеки компонентов — меньше готовых UI-элементов для конкретных платформ (iOS, Android) по сравнению с Adobe XD

— меньше готовых UI-элементов для конкретных платформ (iOS, Android) по сравнению с Adobe XD Производительность — при работе со сложными проектами может уступать десктопным решениям в скорости

Важно понимать, что выбор макет-конструктора зависит от конкретных задач. Moqups отлично подходит для быстрого создания wireframes и прототипов средней сложности, особенно когда важна командная работа. Если вам нужно создать макет сайта онлайн конструктор бесплатно, Moqups предлагает лучший баланс возможностей для этой задачи 🎯

Для масштабных проектов с высокой степенью детализации UI и сложной интерактивностью, возможно, стоит рассмотреть более специализированные инструменты. Однако для большинства задач прототипирования и визуализации Moqups предоставляет все необходимые функции при более низком пороге входа.

Интересная особенность: в отличие от многих конкурентов, Moqups позволяет создавать как схематичные wireframes, так и детализированные mockups в рамках одного проекта, что упрощает процесс постепенного уточнения дизайна. Это особенно ценно для итеративного подхода к проектированию интерфейсов.

Перед вами — полноценный обзор Moqups, который демонстрирует, насколько доступным может быть процесс прототипирования интерфейсов в современных условиях. Этот инструмент занимает особую нишу на рынке, предлагая золотую середину между простотой использования и функциональностью. Если вы ищете компромисс между мощностью и скоростью создания прототипов — Moqups определенно заслуживает места в вашем арсенале. Попробуйте бесплатную версию для небольших проектов или выберите подходящий тарифный план для серьезной работы — в любом случае, вы получите надежный инструмент для воплощения ваших идей в наглядные и интерактивные прототипы.

