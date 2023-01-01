Создание 3D-персонажа: от идеи к модели – полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании, желающие освоить создание персонажей

Студенты и начинающие графические дизайнеры, интересующиеся 3D-анимацией и моделированием

Люди, ищущие информацию о программах и методах для создания 3D-персонажей Создание 3D-персонажа — это искусство, объединяющее техническое мастерство и творческое воображение. За каждым потрясающим героем видеоигры или анимационного фильма скрывается кропотливый процесс моделирования, который многим кажется недостижимой вершиной. Однако правда в том, что даже новичок способен создать впечатляющего персонажа, если знает правильную последовательность действий. Готовы превратить свою идею в трехмерного героя? Давайте разберем этот процесс на простые, последовательные шаги. 🎮

Хотите перейти от теории к практике и освоить не только 3D-моделирование, но и полный арсенал навыков графического дизайнера? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам системно изучить все необходимые инструменты, включая 3D-моделирование персонажей. Благодаря работе с реальными проектами под руководством практикующих экспертов вы быстрее преодолеете порог входа в профессию и сможете создать портфолио, которое впечатлит потенциальных работодателей.

Первые шаги в создании 3D персонажа: что нужно знать

Начало пути в 3D-моделировании может показаться запутанным лабиринтом технических терминов и сложных концепций. Но не позволяйте этому вас остановить. Каждый мастер когда-то был новичком, и первый шаг всегда начинается с понимания фундаментальных принципов.

Прежде чем открывать какую-либо программу, вам необходимо определиться с концепцией вашего персонажа. Кто он? Какую функцию выполняет? Будет ли это реалистичный человек, фантастическое существо или стилизованный герой мультфильма? 🤔

После определения концепции, следующим шагом будет изучение основ 3D-геометрии. Вот ключевые термины, которые вам необходимо знать:

Полигоны — многоугольники (обычно треугольники или четырехугольники), из которых состоит 3D-модель

— многоугольники (обычно треугольники или четырехугольники), из которых состоит 3D-модель Вертексы — точки, определяющие углы полигонов

— точки, определяющие углы полигонов Ребра — линии, соединяющие вертексы

— линии, соединяющие вертексы Топология — организация полигональной сетки модели

— организация полигональной сетки модели UV-развертка — процесс "распаковки" 3D-модели на 2D-плоскость для текстурирования

Понимание этих базовых элементов критически важно, поскольку от них зависит не только внешний вид вашего персонажа, но и то, насколько эффективно он будет анимироваться впоследствии.

Александр Верхов, 3D-художник и преподаватель Помню свою первую модель персонажа — это был примитивный робот, состоящий из базовых геометрических форм. Я потратил несколько дней, пытаясь разобраться в интерфейсе Blender, и результат был далёк от моих ожиданий. Ключевой момент произошёл, когда я перестал сразу стремиться к сложным формам и сосредоточился на понимании базовой геометрии. Я создал простую сетку из кубов и цилиндров, превратив их в примитивного персонажа. Это дало мне понимание, как работают полигоны, как их модифицировать и объединять. Через три месяца регулярной практики я уже мог создавать персонажей средней сложности, а через год выполнил первый коммерческий заказ для инди-игры. Мой совет новичкам: начните с простых форм, понимайте принципы, а не просто копируйте действия из туториалов. Даже создание примитивного персонажа с правильной топологией научит вас большему, чем попытка сразу сделать сложного героя без понимания основ.

Прежде чем приступить к моделированию, следует ознакомиться с основными подходами к созданию 3D-персонажей:

Подход Описание Сложность Подходит для Полигональное моделирование Создание сетки путем манипуляции полигонами Средняя Технических персонажей, архитектуры Скульптинг "Лепка" персонажа с последующей ретопологией Высокая для новичков Органических персонажей, монстров Процедурное моделирование Создание модели с помощью параметрических алгоритмов Очень высокая Сложных структур, генерируемого контента Box-моделинг Начало с примитивной формы с постепенной детализацией Низкая Начинающих, простых персонажей

Для новичков рекомендую начать с Box-моделинга — это наиболее интуитивный подход, при котором вы постепенно превращаете базовые формы (например, куб) в более сложную модель через серию модификаций.

Выбор программного обеспечения для 3D моделирования

Рынок 3D-программ обширен и может сбивать с толку. Как профессионал с многолетним стажем, я рекомендую сосредоточиться на нескольких проверенных временем решениях, которые предоставляют оптимальный баланс между возможностями и удобством обучения.

Ключевые критерии при выборе ПО для 3D-моделирования персонажей:

Интуитивность интерфейса — насколько быстро вы сможете освоить базовые функции

— насколько быстро вы сможете освоить базовые функции Наличие обучающих материалов — существует ли достаточное количество руководств

— существует ли достаточное количество руководств Цена и лицензионные условия — подходит ли программа вашему бюджету

— подходит ли программа вашему бюджету Специализация — некоторые программы больше подходят для органических моделей, другие для технических

— некоторые программы больше подходят для органических моделей, другие для технических Производительность — как программа будет работать на вашем компьютере

Давайте сравним наиболее популярные программы для 3D-моделирования персонажей:

Программа Плюсы Минусы Стоимость Blender Бесплатный, универсальный, регулярные обновления Необычный интерфейс для новичков Бесплатно ZBrush Лучший для скульптинга, органические формы Дорогой, крутая кривая обучения От $39.95/мес Maya Индустрийный стандарт, мощные инструменты Очень дорогой, сложный интерфейс От $225/мес Cinema 4D Интуитивный, хорошая интеграция с графическими приложениями Дорогой, меньше специализированных инструментов для персонажей От $94/мес

Для новичков я однозначно рекомендую начать с Blender. Эта программа прошла значительный путь развития и сегодня представляет собой мощное решение, способное конкурировать с коммерческими продуктами. При этом она абсолютно бесплатна и имеет огромное сообщество, готовое помочь с любыми вопросами. 🚀

После освоения базовых принципов в Blender вы можете решить, нужно ли вам переходить на более специализированные инструменты, такие как ZBrush для органического скульптинга или Maya для профессиональной анимации персонажей.

Также отмечу, что многие программы предлагают студенческие лицензии, которые значительно снижают порог входа. Не пренебрегайте этой возможностью, если вы учитесь в колледже или университете.

От наброска до объемной модели: базовые техники

Превращение концепт-арта в трехмерную модель — это процесс, требующий последовательного подхода. Независимо от выбранной программы, базовые принципы остаются неизменными. Давайте разберем этот процесс пошагово. 📝

Шаг 1: Подготовка референсов

Прежде чем открыть 3D-программу, вам необходимы качественные референсы. Идеально иметь как минимум три вида вашего персонажа:

Вид спереди (фронтальный)

Вид сбоку (профиль)

Вид сверху (иногда заменяется на вид сзади)

Эти изображения должны быть согласованы между собой по пропорциям и стилю. Если вы не художник, используйте готовые референсы или программы для создания базовых человеческих моделей.

Шаг 2: Настройка сцены

В вашей 3D-программе создайте три ортогональные плоскости и поместите на них ваши референсы. Убедитесь, что масштаб всех изображений одинаковый, и персонаж на всех видах имеет одинаковую высоту.

Шаг 3: Создание базовой формы

Начните с базового примитива — куба или сферы — в зависимости от формы вашего персонажа. В случае с гуманоидным персонажем я рекомендую следующий подход:

Создайте куб для туловища Экструдируйте (выдавите) из него шею и голову Добавьте руки и ноги путем экструзии из туловища Добавьте дополнительные сегменты для суставов (локти, колени)

На этом этапе не беспокойтесь о деталях — сосредоточьтесь на правильных пропорциях и общей форме. Ваша цель — создать узнаваемый силуэт персонажа.

Шаг 4: Добавление деталей и уточнение формы

После создания базовой формы переходите к добавлению деталей:

Используйте инструмент подразделения (Subdivision Surface в Blender), чтобы сгладить модель Добавьте детали лица: глаза, нос, рот, уши Моделируйте пальцы, детали одежды, аксессуары Постоянно проверяйте модель со всех сторон, чтобы избежать неожиданных искажений

Марина Светлова, 3D-аниматор Однажды ко мне обратился клиент, которому нужен был персонаж для образовательной игры — симпатичный робот-помощник. У меня был всего недельный срок, а заказчик не мог предоставить детальных референсов. Я применила методику быстрого прототипирования. Вместо того чтобы начинать с детальных скетчей, я создала три разных базовых меша в Blender, потратив на каждый примерно час. Это были очень простые модели — практически сборки из примитивов с минимальными модификациями. Клиент выбрал один из вариантов, после чего я начала детализацию. Ключевым моментом было то, что я не углублялась в детали до получения обратной связи. Это сэкономило мне массу времени, поскольку первоначальное видение клиента значительно отличалось от моего. Этот опыт научил меня важности итеративного подхода. Новичкам я всегда советую: не пытайтесь сразу создать идеальную модель. Начните с грубой формы, получите обратную связь, и только потом переходите к деталям. Это экономит время и нервы.

Шаг 5: Ретопология (при необходимости)

Если вы использовали скульптинг или ваша модель имеет неоптимальную топологию, вам потребуется выполнить ретопологию — процесс создания новой, более чистой и эффективной полигональной сетки поверх существующей модели.

Хорошая топология должна следовать нескольким принципам:

Полигоны должны следовать естественным линиям формы и мускулатуры

Избегайте треугольных и n-угольных полигонов (используйте преимущественно четырехугольники)

В областях, которые будут деформироваться при анимации (суставы, лицо), необходимо большее количество полигонов

Статичные области могут иметь меньшую плотность полигонов

Ретопология — это сложный навык, который приходит с опытом. Для начинающих рекомендую использовать модификаторы и автоматические инструменты, доступные в современных 3D-редакторах.

Текстурирование и добавление деталей персонажу

После создания модели с оптимальной топологией настает время придать вашему персонажу индивидуальность и характер через текстурирование. Этот этап превращает серую безликую сетку в живого, запоминающегося героя. 🎨

Шаг 1: UV-развертка

Перед текстурированием необходимо создать UV-развертку — процесс, сравнимый с разворачиванием коробки в плоский лист. В результате получается 2D-представление вашей 3D-модели, на котором вы будете рисовать текстуры.

Принципы качественной UV-развертки:

Минимизируйте растяжение и искажение текстур

Разрезы (швы) размещайте в малозаметных местах или там, где они логичны (например, по швам одежды)

Распределяйте UV-пространство пропорционально важности деталей (лицо обычно нуждается в большем разрешении, чем спина)

Избегайте наложения UV-островов друг на друга (если это не сделано намеренно для симметричных частей)

Большинство 3D-программ имеют автоматические инструменты UV-развертки, которые дают хороший старт, но часто требуют ручной доработки для оптимальных результатов.

Шаг 2: Создание текстурных карт

Современное текстурирование включает создание нескольких специализированных карт, каждая из которых отвечает за определенный аспект внешнего вида персонажа:

Тип текстуры Назначение Пример использования Диффузная карта (Base Color) Основной цвет поверхности Цвет кожи, одежды, волос Карта нормалей (Normal Map) Имитация мелких деталей рельефа Морщины, поры, фактура ткани Карта отражения (Specular Map) Интенсивность отражения света Блеск металлических деталей Карта шероховатости (Roughness Map) Микрорельеф поверхности Гладкость кожи, шершавость ткани Карта подповерхностного рассеивания Прохождение света через полупрозрачные объекты Реалистичная кожа, воск, листья

Для создания этих карт вы можете использовать:

2D-редакторы (Photoshop, GIMP) — для рисования текстур вручную Программы для 3D-покраски (Substance Painter, 3D-Coat) — позволяют рисовать прямо на 3D-модели Процедурные текстуры — генерируемые алгоритмически паттерны и материалы

Для начинающих я рекомендую Substance Painter, который имеет интуитивный интерфейс и множество готовых материалов, позволяющих быстро добиться профессиональных результатов.

Шаг 3: Настройка материалов

После создания текстурных карт необходимо настроить материалы в 3D-программе. Материал — это набор параметров, определяющих, как поверхность взаимодействует со светом:

Базовый цвет — использует диффузную карту

— использует диффузную карту Металличность — определяет, насколько материал похож на металл

— определяет, насколько материал похож на металл Шероховатость — контролирует размытость/четкость отражений

— контролирует размытость/четкость отражений Нормали — используют карту нормалей для имитации мелкого рельефа

— используют карту нормалей для имитации мелкого рельефа Подповерхностное рассеивание — важно для реалистичной кожи

Экспериментируйте с этими параметрами, чтобы добиться желаемого внешнего вида. Помните, что освещение сцены сильно влияет на восприятие материалов, поэтому тестируйте в разных условиях освещения. 💡

Подготовка финальной модели к анимации или 3D печати

Создание модели — это только половина пути. Для того чтобы ваш персонаж "ожил" в анимации или материализовался с помощью 3D-печати, требуется дополнительная подготовка, учитывающая особенности каждого из этих направлений.

Подготовка к анимации

Для анимации персонажа необходимо создать скелет (риг) и настроить систему весов, определяющую, как деформируется сетка при движении костей. Этот процесс называется риггингом и включает несколько ключевых этапов:

Создание скелета — расположение костей внутри модели, соответствующих анатомии персонажа Настройка иерархии костей — определение связей между костями (например, кисть подчиняется предплечью) Привязка сетки к скелету — процесс, при котором каждый вертекс получает вес, определяющий влияние разных костей Создание контроллеров — дополнительных объектов, упрощающих управление сложными движениями

Для сложной анимации лица часто используют дополнительные техники:

Морфы (blend shapes) — заранее созданные варианты деформации модели для разных выражений

— заранее созданные варианты деформации модели для разных выражений Системы мускулов — симуляция работы мышц для реалистичной мимики

— симуляция работы мышц для реалистичной мимики Контроллеры лица — специализированные манипуляторы для анимации отдельных черт лица

Качественный риг должен быть:

Интуитивным в использовании

Достаточно гибким для всех необходимых поз

Оптимизированным (без лишних костей и контроллеров)

Устойчивым к экстремальным позам без критических деформаций

Подготовка к 3D-печати

Если ваша цель — создание физической фигурки персонажа с помощью 3D-печати, требования к модели существенно отличаются:

Целостность модели — модель должна быть "водонепроницаемой", без дыр в сетке Толщина стенок — все элементы должны иметь минимальную толщину, соответствующую возможностям вашего принтера Поддержка для нависающих элементов — части, расположенные под углом более 45° к вертикали, могут требовать дополнительных поддержек Оптимизация полигональной сетки — удаление невидимых полигонов для уменьшения размера файла

Дополнительно учитывайте особенности конкретной технологии печати:

FDM (послойное наплавление) — подходит для крупных моделей, но имеет ограничения по детализации

SLA/DLP (фотополимерная печать) — обеспечивает высокую детализацию, но дороже и имеет ограничения по размеру

SLS (лазерное спекание порошка) — позволяет создавать сложные конструкции без поддержек, но ограничен по цвету

Перед отправкой модели на печать рекомендую проверить ее в специальных программах (например, Netfabb, MeshMixer), которые помогут выявить и исправить проблемы, способные привести к неудачной печати.

Экспорт и финальная проверка

Независимо от выбранного направления, финальным этапом будет экспорт модели в соответствующий формат:

Для анимации в играх: FBX, GLTF, или специфичные форматы игровых движков

Для киноанимации: Alembic, OBJ с последовательностью кадров

Для 3D-печати: STL, OBJ, 3MF

Перед финальным экспортом проведите последнюю проверку модели:

Все ли текстуры корректно отображаются?

Правильно ли настроены материалы?

Все ли компоненты модели имеют необходимые имена?

Соответствует ли плотность полигонов требуемому уровню детализации?

Корректно ли работают деформации при анимации?

Не забывайте о резервных копиях на каждом этапе работы — это позволит при необходимости вернуться к предыдущим версиям модели. 🔄

Создание 3D-персонажа — это путешествие, требующее терпения, практики и постоянного обучения. Начав с простых моделей и постепенно осваивая более сложные техники, вы сможете воплотить в трехмерной форме любые свои идеи. Помните, что даже профессионалы постоянно совершенствуют свои навыки и изучают новые инструменты. Главное — не бояться экспериментировать и учиться на своих ошибках. Ваш первый персонаж может быть далек от идеала, но он станет важным шагом в вашем развитии как 3D-художника. Начинайте с малого, развивайтесь постепенно, и однажды вы сможете создать персонажа, который будет жить своей собственной цифровой жизнью.

Читайте также