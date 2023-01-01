Материалы в 3D-моделировании: создание реалистичных поверхностей

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области 3D-моделирования и визуализации

Студенты и начинающие дизайнеры, желающие освоить создание материалов для 3D

Профессионалы в игровой и киноиндустрии, работающие с визуальными эффектами Идеальный 3D-объект — это не только безупречная геометрия, но и правильно подобранные материалы, которые наделяют модель душой и характером 🎭. Материалы в 3D-моделировании — это цифровые свойства поверхности, определяющие, как объект взаимодействует со светом, насколько он блестит, прозрачен или шероховат. От выбора материала зависит, будет ли металл выглядеть как драгоценное золото или как дешёвая имитация, а дерево — как антикварный дуб или свежеспиленная сосна. Погрузимся в мир 3D-материалов, где пиксели превращаются в ощутимую реальность.

Хотите освоить не только работу с 3D-материалами, но и всю палитру навыков современного визуального дизайна? Программа Профессия графический дизайнер от Skypro погрузит вас в мир цифрового искусства, включая основы 3D-моделирования. Вы научитесь создавать впечатляющие визуальные образы, которые будут выделяться на фоне конкурентов. Инвестируйте в навыки, которые останутся востребованными в эпоху визуальной коммуникации! 🚀

Основные типы материалов в 3D-моделировании

Материалы в 3D-моделировании — это наборы данных, которые определяют визуальные характеристики поверхности объекта. От правильного выбора материала зависит реалистичность и убедительность финального результата. Рассмотрим основные типы материалов, которые используются в современных 3D-пакетах.

Начнем с фундаментальных типов материалов:

Диффузные материалы (Diffuse) — самые базовые, определяют только цвет поверхности без дополнительных эффектов

— самые базовые, определяют только цвет поверхности без дополнительных эффектов Ламбертовские материалы (Lambert) — учитывают рассеивание света, создавая матовые поверхности

— учитывают рассеивание света, создавая матовые поверхности Блинн/Фонг (Blinn/Phong) — добавляют блики и отражения, имитируя глянцевые поверхности

— добавляют блики и отражения, имитируя глянцевые поверхности Прозрачные (Transparent) — позволяют свету проходить через объект

— позволяют свету проходить через объект Преломляющие (Refractive) — изменяют направление световых лучей, как стекло или вода

— изменяют направление световых лучей, как стекло или вода Металлические (Metallic) — имитируют металлические поверхности с характерными отражениями

Современные 3D-редакторы используют более комплексный подход, объединяя базовые типы в универсальные шейдеры. Самыми распространенными являются:

Тип материала Особенности Применение PBR (Physically Based Rendering) Физически корректное отображение с учетом микрорельефа и энергосохранения Фотореалистичная визуализация, игровые ассеты Standard/Universal Универсальные шейдеры с настраиваемыми параметрами блеска, прозрачности Большинство проектов среднего уровня сложности Toon/Cel Shading Нефотореалистичное отображение с резкими переходами тона Мультипликационная стилизация, комиксы Subsurface Scattering Имитация проникновения света под поверхность материала Кожа, воск, мрамор, органические материалы Волюметрические материалы Создают эффект объема внутри объекта Дым, туман, облака, эффекты атмосферы

Важно понимать, что каждый тип материала требует определенного набора текстурных карт для корректной работы. Минимальный набор обычно включает:

Диффузная карта (Albedo/Base Color) — определяет базовый цвет поверхности

— определяет базовый цвет поверхности Карта нормалей (Normal map) — создает иллюзию мелких деталей рельефа

— создает иллюзию мелких деталей рельефа Карта отражения (Specular/Reflection) — контролирует степень и характер отражений

— контролирует степень и характер отражений Карта шероховатости/глянца (Roughness/Glossiness) — регулирует размытость отражений

— регулирует размытость отражений Карта металличности (Metalness) — определяет металлические свойства поверхности

Алексей Морозов, Lead 3D Artist На одном из проектов мы столкнулись с необходимостью создания материалов для архитектурной визуализации исторического особняка. Клиент требовал абсолютной достоверности старинных материалов: потрескавшейся штукатурки, патинированной бронзы и выцветшего дерева. Мы начали с создания базы эталонных фотографий реальных поверхностей, затем для каждой создали PBR-набор текстур. Самым сложным оказалось воссоздать мрамор в главной лестнице — пришлось использовать комбинацию subsurface scattering и процедурных шумов для достижения эффекта глубины. В итоге архитекторы смогли показать заказчику, как будет выглядеть здание после реставрации, и получили одобрение проекта. Правильно настроенные материалы сыграли ключевую роль в этом успехе — они выглядели не как типичная 3D-визуализация, а как профессиональная фотосъемка.

Физически корректные материалы для реалистичной графики

Физически корректные материалы (PBR — Physically Based Rendering) произвели революцию в 3D-графике, подняв планку реалистичности на недостижимый ранее уровень. В основе PBR лежит соблюдение законов физики при взаимодействии света с поверхностью, что обеспечивает достоверное отображение материалов при любом освещении 🔍.

PBR материалы характеризуются несколькими ключевыми принципами:

Закон сохранения энергии — поверхность не может отражать больше света, чем на неё падает

— поверхность не может отражать больше света, чем на неё падает Разделение на диэлектрики и проводники — фундаментальное различие между металлами и неметаллами

— фундаментальное различие между металлами и неметаллами Микрорельеф поверхности — влияние микроскопических неровностей на распределение отраженного света

— влияние микроскопических неровностей на распределение отраженного света Френелевские эффекты — изменение отражательной способности в зависимости от угла обзора

Существует два основных рабочих процесса в PBR:

Рабочий процесс Основные параметры Преимущества Ограничения Metalness workflow Базовый цвет, Металличность, Шероховатость Интуитивно понятен, экономичен по текстурам Ограниченный контроль над неметаллами Specular workflow Диффузный цвет, Отражение, Глянец Более точный контроль над материалами Требует больше ресурсов и настройки

Для создания качественного PBR материала необходимо подготовить следующие карты:

Base Color/Albedo — базовый цвет поверхности без освещения и теней

— базовый цвет поверхности без освещения и теней Metallic — определяет, какие участки поверхности металлические (1) и неметаллические (0)

— определяет, какие участки поверхности металлические (1) и неметаллические (0) Roughness — контролирует микрорельеф, от идеально гладкого (0) до шероховатого (1)

— контролирует микрорельеф, от идеально гладкого (0) до шероховатого (1) Normal — создает иллюзию рельефа без изменения геометрии

— создает иллюзию рельефа без изменения геометрии Ambient Occlusion — имитирует затенение в углублениях

— имитирует затенение в углублениях Height/Displacement — для реального смещения геометрии (используется при высокополигональном рендеринге)

— для реального смещения геометрии (используется при высокополигональном рендеринге) Emission — определяет области, излучающие собственный свет

Физически корректные материалы особенно эффективны при создании:

Архитектурных визуализаций с реалистичными строительными материалами

Фотореалистичных продуктовых рендеров для рекламы

Высококачественных ассетов для кино и игровой индустрии

Цифровых двойников реальных объектов для VR/AR приложений

Важно помнить, что PBR требует корректного освещения для достижения максимальной реалистичности. Идеальным вариантом является использование HDR-изображений для создания реалистичного окружающего освещения (Image-Based Lighting) в сочетании с физически корректными источниками света.

Процедурные материалы: создание сложных текстур без изображений

Процедурные материалы — это особый класс материалов, которые генерируются с помощью математических алгоритмов и функций, а не создаются из готовых изображений. Они представляют собой мощный инструмент, позволяющий создавать бесшовные, масштабируемые и динамически изменяемые текстуры 🧩.

Процедурные материалы имеют ряд существенных преимуществ:

Бесконечное разрешение — отсутствие пикселизации при масштабировании

— отсутствие пикселизации при масштабировании Параметрическое управление — возможность быстро изменять характеристики материала

— возможность быстро изменять характеристики материала Экономия дискового пространства — вместо гигабайтов текстур используются компактные математические выражения

— вместо гигабайтов текстур используются компактные математические выражения Отсутствие швов — идеальная бесшовность при тайлинге на больших поверхностях

— идеальная бесшовность при тайлинге на больших поверхностях Уникальность — возможность создавать неповторимые вариации одного материала

Мария Соколова, Procedural Artist Работая над научно-фантастическим фильмом, мы столкнулись с задачей создания инопланетного ландшафта площадью более 100 квадратных километров. Традиционный подход с текстурированием был нереалистичен — потребовались бы терабайты данных и месяцы работы. Решение пришло в виде процедурных материалов. Я создала базовую систему в Substance Designer, где комбинировала фрактальные шумы и геологические паттерны. Ключевым моментом стало использование высотных данных для автоматического распределения различных типов поверхностей: камни на возвышенностях, песок в низинах и особые кристаллические формации на склонах. Благодаря процедурному подходу мы могли мгновенно генерировать новые участки ландшафта по мере разработки сценария, а режиссер получил возможность "подкручивать" внешний вид планеты прямо на съемочной площадке. В итоге мы создали уникальный мир, который невозможно было бы реализовать традиционными методами в отведенные сроки.

Основой процедурных материалов служат различные генераторы шумов и паттернов:

Шум Перлина (Perlin Noise) — создает естественные градиентные паттерны

— создает естественные градиентные паттерны Шум Ворлея (Worley Noise/Cellular) — формирует ячеистые структуры, напоминающие клетки

— формирует ячеистые структуры, напоминающие клетки Фрактальный шум (Fractal Noise) — самоподобные узоры с разной детализацией

— самоподобные узоры с разной детализацией Градиентный шум (Gradient Noise) — плавные переходы между значениями

— плавные переходы между значениями Симплексный шум (Simplex Noise) — улучшенная версия шума Перлина

Создание процедурных материалов обычно осуществляется через графы узлов, где каждый узел представляет определенную операцию. Наиболее распространенные операции включают:

Смешивание (Blend) — комбинирование нескольких текстур

— комбинирование нескольких текстур Искажение (Warp) — деформация узоров на основе других узоров

— деформация узоров на основе других узоров Уровни (Levels) — корректировка контрастности и яркости

— корректировка контрастности и яркости Маскирование (Mask) — выборочное применение эффектов

— выборочное применение эффектов Высотные преобразования (Height operations) — создание рельефа и его трансформация

— создание рельефа и его трансформация Фильтры (Filters) — размытие, резкость, эрозия и другие эффекты

Наиболее популярные инструменты для создания процедурных материалов:

Substance Designer — индустриальный стандарт для создания процедурных PBR материалов

— индустриальный стандарт для создания процедурных PBR материалов Blender Shader Editor — встроенный редактор материалов с процедурными возможностями

— встроенный редактор материалов с процедурными возможностями Houdini — профессиональный инструмент с мощными процедурными возможностями

— профессиональный инструмент с мощными процедурными возможностями Material Maker — открытая альтернатива Substance Designer

— открытая альтернатива Substance Designer Quixel Mixer — инструмент для создания материалов с процедурными элементами

Процедурные материалы особенно эффективны для:

Ландшафтов и природных элементов (скалы, почва, снег)

Органических поверхностей (кожа, ткани, растения)

Искусственных повторяющихся узоров (кирпичная кладка, плитка)

Материалов с выраженной вариативностью (ржавчина, грязь, износ)

Генерации больших уникальных текстур для открытых миров в играх

Специализированные материалы для разных отраслей

Разные сферы 3D-моделирования выдвигают специфические требования к материалам. То, что идеально подходит для игрового ассета, может быть абсолютно неприменимо в архитектурной визуализации или медицинской симуляции. Рассмотрим особенности материалов для различных отраслей 🏗️ 🎮 🎬.

Архитектурная визуализация требует максимальной фотореалистичности строительных и отделочных материалов:

Стекло с физически точным преломлением — для корректного отображения интерьеров через окна

— для корректного отображения интерьеров через окна Многослойные материалы для напольных покрытий — ламинат, паркет, камень с учетом микрофасок и затирки

— ламинат, паркет, камень с учетом микрофасок и затирки Точная имитация освещения через полупрозрачные материалы — шторы, жалюзи, абажуры

— шторы, жалюзи, абажуры Архитектурные металлы — с точной передачей анодирования, патины, брашировки

Игровая индустрия балансирует между визуальным качеством и производительностью:

Оптимизированные PBR материалы — с ограниченным размером текстур и каналов

— с ограниченным размером текстур и каналов Материалы с LOD (Level of Detail) — автоматически упрощающиеся на расстоянии

— автоматически упрощающиеся на расстоянии Шейдеры с программируемыми эффектами — для интерактивного взаимодействия (промокание, таяние, обугливание)

— для интерактивного взаимодействия (промокание, таяние, обугливание) Стилизованные материалы — для создания узнаваемой эстетики игры

Кино и визуальные эффекты требуют исключительного реализма и детализации:

HDRI-совместимые материалы — корректно работающие с высоким динамическим диапазоном

— корректно работающие с высоким динамическим диапазоном Фотометрические материалы — с физически корректными значениями альбедо

— с физически корректными значениями альбедо Симуляционные шейдеры — для имитации сложных физических эффектов (расплавление, обледенение)

— для имитации сложных физических эффектов (расплавление, обледенение) Объемные материалы для спецэффектов — дым, огонь, жидкости с учетом рассеивания света

Медицинская визуализация фокусируется на точности и функциональности:

Анатомически точные материалы тканей — с корректным subsurface scattering для кожи, мышц

— с корректным subsurface scattering для кожи, мышц Интерактивные материалы для симуляций — реагирующие на виртуальные инструменты

— реагирующие на виртуальные инструменты Материалы с переменной прозрачностью — для образовательных визуализаций

— для образовательных визуализаций Визуализация данных томографии — преобразование DICOM в 3D-материалы

Автомобильная промышленность предъявляет особые требования к точности цветопередачи и отражений:

Многослойные автомобильные краски — с металликами, перламутрами и эффектами флип-флоп

— с металликами, перламутрами и эффектами флип-флоп Материалы с прецизионными значениями преломления — для фар, фонарей и стекол

— для фар, фонарей и стекол Проецируемые материалы для виртуальных прототипов — для оценки новых дизайнов в VR

— для оценки новых дизайнов в VR Имитация износа и эксплуатации — для визуализации состояния автомобиля со временем

Сравнение материалов для различных отраслей:

Параметр Архитектура Игры Кино/VFX Медицина Приоритет Фотореализм Производительность Детализация Точность Размер текстур Высокий (4K+) Ограниченный (2K) Экстремальный (8K+) Средний (4K) Шейдерная сложность Средняя Низкая/Средняя Высокая Средняя Особые требования Масштабируемость Реального времени Кинематографичность Функциональность

При выборе специализированных материалов необходимо учитывать не только визуальные качества, но и технические ограничения конечной платформы. Например, материал для VR-приложения должен быть оптимизирован для стабильных 90 кадров в секунду, в то время как материал для архитектурного рендера может рассчитываться часами для достижения фотореализма.

Оптимизация материалов для повышения производительности

Даже самый впечатляющий материал становится бесполезным, если приводит к падению производительности или чрезмерному потреблению ресурсов. Оптимизация материалов — критически важный навык, позволяющий достичь баланса между визуальным качеством и эффективностью рендеринга ⚡.

Рассмотрим основные стратегии оптимизации материалов:

Оптимизация размеров текстур — использование только необходимого разрешения

— использование только необходимого разрешения Атласы текстур — объединение нескольких текстур в одну для сокращения обращений к памяти

— объединение нескольких текстур в одну для сокращения обращений к памяти Упаковка данных в каналы — размещение разных карт в различных каналах одного изображения

— размещение разных карт в различных каналах одного изображения Использование mip-mapping — автоматическое снижение разрешения текстур на расстоянии

— автоматическое снижение разрешения текстур на расстоянии Снижение сложности шейдеров — упрощение математических операций

— упрощение математических операций Системы LOD для материалов — автоматическое упрощение материалов для удаленных объектов

Упаковка текстурных данных в каналы — одна из самых эффективных техник оптимизации:

Тип упаковки Схема размещения данных Выигрыш в производительности Потенциальные проблемы RGB упаковка Разные карты в R, G, B каналах 30-40% сокращение памяти Потеря цветовой информации Металлический рабочий процесс R: AO, G: Roughness, B: Metallic До 66% сокращение текстурной памяти Ограниченная точность каждого канала RGBA маскирование Альфа-канал для маски прозрачности 25% экономия на отдельной маске Ограничения при использовании сжатия Комбинированные нормали Данные высоты в альфа-канале карты нормалей 50% экономия на карте высот Невозможность использования полного диапазона высот

Для разных платформ существуют различные рекомендации по оптимизации:

Мобильные платформы:

Максимальный размер текстуры: 1024×1024

Оптимальное количество каналов: 1-2 текстуры на материал

Избегайте сложных процедурных эффектов и динамических расчетов

Игровые консоли и средние ПК:

Максимальный размер текстуры: 2048×2048

Оптимальное количество каналов: 3-4 текстуры на материал

Используйте LOD для материалов на дальних объектах

Высокопроизводительные ПК и рендер-фермы:

Максимальный размер текстуры: 4096×4096 и выше

Количество каналов: в зависимости от требований к качеству

Фокус на оптимизацию шейдеров для ускорения расчетов

Практические советы по оптимизации материалов:

Используйте текстурное сжатие — форматы BC7, ASTC, ETC2 в зависимости от платформы

— форматы BC7, ASTC, ETC2 в зависимости от платформы Проводите тесты производительности — измеряйте влияние каждого материала на FPS

— измеряйте влияние каждого материала на FPS Применяйте инстансинг материалов — используйте один материал для нескольких объектов

— используйте один материал для нескольких объектов Оптимизируйте тайлинг текстур — используйте модификаторы для уменьшения заметности повторений

— используйте модификаторы для уменьшения заметности повторений Для пользовательского интерфейса — создавайте отдельные облегченные материалы

— создавайте отдельные облегченные материалы Отключайте ненужные каналы — если материал не блестит, отключите канал отражений

Помните, что оптимизация материалов должна проводиться с учетом контекста всей сцены. Иногда более эффективно оптимизировать геометрию или освещение, чем жертвовать качеством материалов. Профилирование рендера поможет определить, какие именно материалы создают узкие места в производительности.

Мастерство в работе с материалами для 3D-моделирования приходит с практикой и экспериментами. Будь то физически корректные материалы для фотореалистичной визуализации, процедурные текстуры для уникальных поверхностей или оптимизированные шейдеры для интерактивных приложений — ключевой принцип остается неизменным: материал должен служить целям проекта. Развивайте библиотеку собственных материалов, изучайте физические свойства реальных поверхностей и регулярно тестируйте свои работы в различных условиях освещения. Только так можно достичь того уровня реалистичности и производительности, который отличает профессиональные 3D-работы от любительских.

Читайте также