Пошаговое создание реалистичного 3D лица: анатомия и текстуры

Для кого эта статья:

Профессиональные 3D художники и моделлеры

Студенты и начинающие в области цифрового дизайна и 3D моделирования

Люди, интересующиеся созданием реалистичной графики для игр и анимации Создание реалистичного 3D лица — это настоящее искусство, объединяющее технические навыки и художественное чутье. За каждой убедительной моделью стоит тщательная работа с анатомией, топологией и текстурами. Как профессиональный 3D художник с 12-летним стажем, я знаю, насколько сложно может быть создание лица, способного пройти "зловещую долину" и выглядеть по-настоящему живым. В этом мастер-классе я поделюсь проверенным пошаговым процессом — от базовой геометрии до финальных деталей текстурирования. Готовы создать лицо, которое не просто выглядит хорошо, а вызывает эмоции? 🎭

3D лицо: базовые принципы моделирования и текстурирования

Прежде чем погрузиться в технические детали, важно понять базовые принципы, лежащие в основе успешного моделирования и текстурирования 3D лиц. Эти принципы формируют каркас, на котором строится вся дальнейшая работа. 🧠

Во-первых, анатомическая точность. Человеческое лицо — это сложная структура с мышцами, костями и мягкими тканями, которые определяют его форму. Даже небольшое отклонение в пропорциях или расположении черт лица может превратить вашу модель в нечто неестественное.

Михаил Соколов, старший 3D художник персонажей Однажды я работал над персонажем для игрового проекта ААА-класса. Мы завершили модель, которая выглядела технически безупречно — идеальная топология, четкие текстуры, правильные пропорции согласно классическим канонам. Но когда мы показали ее арт-директору, он только покачал головой: "Это робот, а не человек". Я понял свою ошибку — я слишком сосредоточился на технической стороне и забыл о том, что делает лицо живым — микроасимметрии, мелких несовершенствах кожи, неравномерном распределении пигмента. Пришлось переработать модель, добавляя эти "человеческие" элементы. Когда я представил новую версию, арт-директор улыбнулся: "Теперь я вижу перед собой человека с историей". Этот опыт научил меня, что идеальное 3D лицо — не то, которое идеально симметрично и технически безупречно, а то, которое содержит контролируемое несовершенство.

Второй принцип — функциональная топология. Для анимации и деформаций лица критически важно правильно расположить полигоны. Они должны следовать мышечной структуре лица, обеспечивая естественные деформации при мимических движениях.

Третий ключевой аспект — материалы и текстурирование. Кожа имеет сложные оптические свойства: подповерхностное рассеивание света, различные уровни блеска и шероховатости, микродетали, которые меняются в зависимости от участка лица.

Составляющая процесса Значение Влияние на конечный результат Анатомическая точность Соответствие реальным пропорциям и структурам Определяет базовую достоверность модели Функциональная топология Правильное расположение полигонов и петель Обеспечивает корректную деформацию и анимацию Материалы и текстурирование Точная имитация оптических свойств кожи Создает ощущение живой, реальной поверхности Микродетализация Поры, морщинки, пигментация Добавляет реализм и "человечность"

Четвертый принцип — понимание светотени и формы. То, как свет взаимодействует с лицом, помогает передать его трехмерность. При моделировании необходимо учитывать, как будут формироваться тени и блики, чтобы подчеркнуть структуру лица.

И наконец, стилизация. Даже создавая фотореалистичное лицо, вы всегда вносите определенную степень интерпретации и стилизации. Понимание того, какие аспекты можно подчеркнуть или приглушить без потери узнаваемости, — это навык, развивающийся с опытом.

Подготовительный этап: сбор референсов для 3D лица

Любой успешный 3D проект начинается с тщательного сбора и анализа референсов. Для создания реалистичного лица этот этап приобретает особую важность. 📚

Референсы для 3D лица можно разделить на несколько категорий, каждая из которых предоставляет уникальную информацию:

Фотографии с разных ракурсов — фронтальные, профильные и трёхчетвертные виды позволяют понять общие пропорции и особенности лица.

— фронтальные, профильные и трёхчетвертные виды позволяют понять общие пропорции и особенности лица. Анатомические референсы — схемы мышц и костной структуры помогают точно воссоздать подлежащие анатомические особенности.

— схемы мышц и костной структуры помогают точно воссоздать подлежащие анатомические особенности. Референсы текстур кожи — крупные планы для изучения пор, морщин, пигментации и других микродеталей.

— крупные планы для изучения пор, морщин, пигментации и других микродеталей. Освещенные референсы — фотографии при различном освещении демонстрируют, как формы лица взаимодействуют со светом.

— фотографии при различном освещении демонстрируют, как формы лица взаимодействуют со светом. Выражения лица — изображения различных эмоций показывают, как деформируется лицо при мимических движениях.

Для систематизации референсов рекомендую создавать доски настроения (mood boards), группируя изображения по категориям. Это может быть физическая доска или цифровые инструменты вроде PureRef или Padlet.

При сборе референсов важно учитывать особенности персонажа, которого вы собираетесь создать: возраст, пол, этническую принадлежность, образ жизни — все эти факторы влияют на строение и текстуру лица.

Анна Верещагина, 3D-художник по персонажам Работая над коллекцией виртуальных портретов для музейного проекта, я столкнулась с необходимостью воссоздать лицо исторической личности, для которой существовало лишь несколько гравюр XVIII века. Казалось бы, невозможная задача — превратить плоские, стилизованные изображения в реалистичное 3D лицо. Мой подход начался с обширного исследования. Я не просто собирала изображения конкретного человека — я изучала портреты его современников, особенности питания и образа жизни того периода, которые влияли на внешность, антропологические данные о типичных чертах лица для его этнической группы. Ключевым прорывом стало создание "родословной референсов". Я организовала референсы в виде генеалогического древа: в корне — имеющиеся гравюры, затем ветви с разбивкой на элементы лица (глаза, нос, рот), а для каждого элемента — современные фотографические референсы людей с похожими чертами. Эта система позволила мне увидеть, как стилизованные черты с гравюр могли выглядеть в реальности. Итоговая 3D модель вызвала восторг у историков, которые отметили "несомненное сходство с оригиналом" и "ощущение встречи с живым человеком". Этот опыт научил меня, что даже при ограниченных исходных данных можно создать убедительный результат, если подойти к сбору референсов творчески и системно.

При работе с референсами также полезно создавать ортогональные проекции — фронтальные и боковые виды, которые можно использовать непосредственно в 3D-программе в качестве фона для моделирования.

Тип референса Что изучать Где найти Фотопортреты Общие пропорции, черты лица, текстуры Фотобанки, 3D.sk, ThisPersonDoesNotExist Анатомические атласы Подкожные структуры, мышцы лица Anatomy for Sculptors, медицинские атласы 3D сканы Топология, микроформы Wrap3D, Ten24, Quixel Megascans Художественные портреты Стилизация, интерпретация форм Музейные коллекции, ArtStation

Помните, что цель сбора референсов — не копирование конкретного лица (если только это не является задачей), а понимание принципов и закономерностей, которые можно применить к вашей собственной модели. 🔍

Создание базовой геометрии 3D лица: топология и формы

После тщательного изучения референсов наступает время моделирования базовой геометрии лица — фундамента, на котором будет строиться вся последующая работа. 🧱

Существует несколько подходов к созданию базовой геометрии лица:

Полигональное моделирование — начиная с простых примитивов (куб, сфера), постепенно добавляете детали, следуя за анатомическими ориентирами.

— начиная с простых примитивов (куб, сфера), постепенно добавляете детали, следуя за анатомическими ориентирами. Скульптинг — работа с цифровой глиной, позволяющая быстро создавать органические формы, которые позже можно ретопологизировать.

— работа с цифровой глиной, позволяющая быстро создавать органические формы, которые позже можно ретопологизировать. Моделирование на основе чертежей — использование ортогональных проекций для точного соответствия референсам.

— использование ортогональных проекций для точного соответствия референсам. Модификация базовой сетки — начало с готовой базовой модели, которую вы изменяете в соответствии с вашим видением.

Независимо от выбранного метода, критически важно соблюдать правильную топологию — структуру полигональной сетки. Хорошая топология для лица имеет следующие характеристики:

Петли полигонов, следующие за мышечной структурой (особенно вокруг глаз, рта и носа)

Оптимальное количество полигонов — достаточное для деталей, но не избыточное

Преимущественно четырехугольные полигоны (quads) для лучшей деформации

Равномерное распределение плотности полигонов по всей модели

Дополнительная плотность в областях с большой детализацией (губы, глаза)

Вот пример базовой последовательности действий при полигональном моделировании лица в Blender:

Загрузите ортогональные проекции (фронтальный и боковой виды) в качестве фоновых изображений. Начните с простой примитивной формы — обычно это куб или сфера — и установите её в центр координат. Применяя инструменты экструзии, вытягивания и масштабирования, создайте общую форму головы, следуя за референсами. Добавьте базовые очертания ключевых черт лица: глазные впадины, нос, рот, уши. Постепенно увеличивайте детализацию, уделяя особое внимание плавным переходам между формами. Постоянно проверяйте модель с разных ракурсов, чтобы убедиться в трехмерной согласованности.

При работе со скульптингом (например, в ZBrush или Blender Sculpt) процесс немного отличается:

Начните с базовой формы головы — сферы или готовой базовой сетки. Используя инструменты Move, Clay Buildup и Standard, создайте основные объемы лица. Разбейте процесс на уровни детализации: сначала крупные формы, затем средние, и только потом мелкие детали. Работайте от общего к частному — сначала общие пропорции, затем отдельные черты лица. После завершения высокополигональной скульптуры, создайте оптимизированную низкополигональную модель путем ретопологии.

Одно из важнейших соображений при моделировании лица — симметрия. Хотя симметрия полезна на ранних этапах, важно помнить, что реальные лица никогда не бывают идеально симметричными. Тонкие асимметричные элементы добавляют естественности и характера.

При создании базовой геометрии помните об анатомических ориентирах:

Расстояние между глазами примерно равно ширине одного глаза

Верхняя и нижняя губы обычно соответствуют положению зрачков

Уши располагаются между бровями и основанием носа

Глаза находятся примерно на половине высоты головы

Нижний край носа расположен примерно на 2/3 расстояния от бровей до подбородка

Детализация черт лица в программах 3D моделирования

После создания базовой геометрии наступает этап, который буквально вдыхает жизнь в ваше 3D лицо — детализация. На этом этапе формируются уникальные черты, выражение и характер персонажа. 🔍

Детализация лица — это многоуровневый процесс, который условно можно разделить на три категории:

Первичные детали — основные черты, определяющие узнаваемость лица (глаза, нос, губы, скулы).

— основные черты, определяющие узнаваемость лица (глаза, нос, губы, скулы). Вторичные детали — элементы, добавляющие характер и возрастные характеристики (морщины, складки, текстура кожи).

— элементы, добавляющие характер и возрастные характеристики (морщины, складки, текстура кожи). Третичные детали — микродетали, создающие реализм (поры, тонкие морщинки, пушковые волосы, дефекты кожи).

В зависимости от программы, которую вы используете, техники детализации могут различаться. Рассмотрим особенности работы в наиболее популярных приложениях:

Программа Инструменты для детализации Особенности и преимущества ZBrush DynaMesh, ZRemesher, ClayBuildup, Dam Standard, Micro Polishing Непревзойденные возможности скульптинга, система слоев SubTools, библиотеки альфа-карт и кистей Blender Sculpt Mode, Multiresolution, Dyntopo, Vertex Paint Интеграция между скульптингом и полигональным моделированием, бесплатность, открытость Maya Sculpting Tools, Artisan Brush, Crease Sets, UV Editor Мощные инструменты полигонального моделирования, интеграция с другими продуктами Autodesk 3ds Max Graphite Modeling Tools, MeshSmooth, Paint Deformation Хорошие возможности для точного моделирования, параметрические модификаторы

При работе над глазами обратите внимание на следующие аспекты:

Создайте точную анатомию глазного яблока, включая роговицу, радужку и склеру.

Детально проработайте веки, включая тарзальные пластинки и ресничный край.

Добавьте слезный канал (caruncle) — маленькую розоватую структуру во внутреннем углу глаза.

Тщательно моделируйте область вокруг глаз, учитывая естественные тени и морщинки.

Проработайте ресницы — они могут быть созданы как геометрические объекты или как альфа-текстуры.

Для носа важны следующие детали:

Корректное моделирование крыльев носа и ноздрей с учетом толщины стенок.

Проработка переносицы и спинки носа с учетом индивидуальных особенностей.

Создание естественных переходов между носом и щеками.

Добавление тонких деталей, таких как расширенные поры в области носа.

При детализации губ обратите внимание на:

Четкую линию Купидона (верхний контур губы).

Текстуру губ с характерными бороздками.

Переходную зону между губами и кожей (vermillion border).

Уголки рта, которые требуют особой проработки для естественного вида.

При детализации важно работать с постоянной сменой масштаба — то приближаясь к деталям, то отходя назад для оценки общего впечатления. Это позволяет сохранять целостность образа.

Для создания реалистичных морщин и складок используйте комбинацию техник:

Скульптурное моделирование основных форм морщин. Использование альфа-кистей для добавления тонких линий и текстур. Создание normal и displacement карт для передачи мелких деталей без утяжеления геометрии. Применение техники layer stacking — послойного наложения деталей разного масштаба.

UV-развертка и наложение текстур на 3D модель лица

UV-развертка — это критически важный этап, который преобразует вашу трехмерную модель в двумерное представление для правильного наложения текстур. Качественная UV-развертка лица требует внимания к деталям и понимания анатомических зон. 🧩

Сначала необходимо определить оптимальные швы (seams) для развертки. Для лица рекомендуется размещать швы в менее заметных местах:

По задней части головы и шеи

За ушами или по их контуру

По линии роста волос

В местах естественных переходов и складок кожи

Избегайте размещения швов на открытых участках лица, особенно на фронтальной части — это может создать заметные артефакты при текстурировании.

После определения швов произведите саму развертку. Большинство 3D программ предлагают автоматические методы, однако для лица часто требуется ручная доработка. Важно обеспечить:

Минимальное растяжение и искажение текселей

Пропорциональное распределение UV-пространства — более детализированным областям (глаза, губы) следует выделять больше места

Логичную организацию UV-островов, облегчающую текстурирование

Достаточные отступы между UV-островами для предотвращения проблем с mip-mapping

После завершения UV-развертки можно приступать к созданию текстурных карт. Для реалистичного лица обычно требуется набор из следующих карт:

Диффузная карта (Base Color/Albedo) — основной цвет кожи без влияния освещения

— основной цвет кожи без влияния освещения Normal map — информация о мелких деталях рельефа

— информация о мелких деталях рельефа Roughness map — распределение шероховатости по поверхности

— распределение шероховатости по поверхности Specular map — распределение зеркальных бликов

— распределение зеркальных бликов Subsurface Scattering map — карта проникновения и рассеивания света под поверхностью кожи

— карта проникновения и рассеивания света под поверхностью кожи Displacement map — карта смещения геометрии для крупных деталей

— карта смещения геометрии для крупных деталей AO (Ambient Occlusion) map — карта затенения в складках и углублениях

Для создания текстур можно использовать различные подходы:

Текстурная живопись — ручная отрисовка текстур в программах вроде Substance Painter, Mari или Photoshop Проекция фотографий — проецирование и смешивание фотореференсов на модель Процедурное текстурирование — создание текстур на основе алгоритмов и узлов (nodes) Экстракция текстур из фотосканов — извлечение текстурной информации из 3D-сканов реальных людей Гибридный подход — комбинация вышеперечисленных методов

Дмитрий Волков, технический художник В нашей студии мы работали над проектом, где требовалось создать сотни уникальных персонажей в сжатые сроки. Традиционный подход с индивидуальной UV-разверткой для каждого лица был непозволительной роскошью. Мы разработали систему, которую назвали "Универсальная лицевая топология". Суть заключалась в создании единой базовой модели лица с идеальной топологией и UV-разверткой, оптимизированной для всех возможных деформаций. Эта модель включала несколько избыточных петель полигонов, которые позволяли адаптировать её практически к любым чертам лица. Ключевой инновацией стала наша система текстурных слоёв. Вместо создания уникальной текстуры с нуля для каждого персонажа, мы разработали библиотеку текстурных "компонентов" — базовых тонов кожи, вариаций румянца, различных типов веснушек, морщин и т.д. Каждая из этих текстур имела идентичную UV-раскладку. Когда требовалось создать нового персонажа, художник просто выбирал и комбинация существующих текстурных слоев в нужной пропорции. Это сократило время на текстурирование одного лица с 6-8 часов до 30-40 минут, при этом качество и уникальность не пострадали. Самой сложной частью было обеспечить бесшовное смешивание слоёв. Мы разработали специальные маски перехода для разных участков лица, что позволило добиться естественного вида даже при комбинировании контрастных текстурных элементов. Этот опыт научил меня, что иногда оптимизация рабочего процесса может дать не только выигрыш во времени, но и открыть новые творческие возможности — художники начали экспериментировать с сочетаниями, которые раньше не рассматривали.

При создании текстур для реалистичного лица учитывайте следующие нюансы:

Кожа не имеет однородного цвета — включите вариации оттенков, румянец, бледные участки

Добавьте микродетали — поры, пушковые волосы, мелкие пигментные пятна

Учитывайте различия в текстуре разных зон лица — T-зона обычно более блестящая, щеки более матовые

Особое внимание уделите переходным зонам — между губами и кожей, вокруг глаз, в районе ушей

Создайте тонкие кровеносные сосуды в подповерхностной карте для большего реализма

Финальным шагом является настройка шейдера кожи. Современные рендеры и игровые движки поддерживают продвинутые материалы с подповерхностным рассеиванием, что критически важно для реалистичного отображения кожи. При настройке шейдера ключевыми параметрами являются:

Глубина проникновения света (разная для красного, зеленого и синего каналов)

Баланс между отражением поверхности и подповерхностным рассеиванием

Настройка анизотропности для передачи микроволокон кожи

Тонкие настройки рефракции для областей вроде ушей и носа, где ткани тоньше

Создание и текстурирование 3D лица — это сложный, но невероятно увлекательный процесс, где технические навыки сливаются с художественным видением. Следуя методологии, описанной в этом мастер-классе, вы можете создавать убедительные лица, способные передать эмоции и характер. Помните, что ключом к мастерству является практика и постоянное изучение — наблюдайте за людьми вокруг вас, анализируйте, как свет взаимодействует с кожей, как формируются выражения лица. В этой области всегда есть куда расти, и каждая новая модель становится очередной ступенью вашего профессионального развития. Самые впечатляющие работы рождаются на пересечении технического совершенства и художественной чувствительности.

