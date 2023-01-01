Топ-15 приложений для рисования на iPhone: от скетчей до шедевров

Для кого эта статья:

Художники и иллюстраторы, заинтересованные в цифровом рисовании на iPhone

Начинающие мобильные дизайнеры, ищущие доступные приложения для творчества

Студенты и любители искусства, желающие выбрать подходящие инструменты для рисования iPhone давно превратился из простого смартфона в настоящую творческую студию, которая помещается в кармане. Миллионы художников по всему миру используют сенсорный экран и стилус для создания потрясающих иллюстраций, скетчей и полноценных произведений искусства. Однако выбор правильного приложения может оказаться непростой задачей — App Store буквально завален программами для рисования с разными функциями, ценовыми политиками и кривыми обучения. Давайте разберемся в 15 лучших приложениях для рисования на iPhone, которые стоит попробовать в 2023 году 🎨.

Бесплатные и платные приложения для цифрового творчества

Мир мобильного творчества разделен на два лагеря: бесплатные приложения, доступные каждому, и платные решения, предлагающие расширенный функционал. При выборе важно понимать, что вы получаете за свои деньги или за просмотр рекламы 💸.

Среди бесплатных приложений для рисования на iPhone выделяются:

Autodesk SketchBook — некогда платное профессиональное приложение, ставшее бесплатным. Предлагает впечатляющий набор кистей и слоев без водяных знаков.

— некогда платное профессиональное приложение, ставшее бесплатным. Предлагает впечатляющий набор кистей и слоев без водяных знаков. Adobe Fresco — бесплатная версия имеет ограничения на количество кистей, но предлагает высококачественные инструменты для рисования и интеграцию с другими продуктами Adobe.

— бесплатная версия имеет ограничения на количество кистей, но предлагает высококачественные инструменты для рисования и интеграцию с другими продуктами Adobe. Tayasui Sketches — элегантный минималистичный интерфейс и достойный набор инструментов в бесплатной версии.

— элегантный минималистичный интерфейс и достойный набор инструментов в бесплатной версии. MediBang Paint — ориентированное на создание манги и комиксов приложение с богатой библиотекой текстур и кистей.

— ориентированное на создание манги и комиксов приложение с богатой библиотекой текстур и кистей. ibisPaint X — содержит рекламу, но предоставляет более 2500 кистей, множество текстур и функций для создания аниме-стиля.

Платные варианты предлагают более глубокий опыт:

Procreate Pocket ($4.99) — мобильная версия легендарного Procreate с продвинутыми функциями и бесплатными обновлениями.

($4.99) — мобильная версия легендарного Procreate с продвинутыми функциями и бесплатными обновлениями. Affinity Designer ($9.99) — профессиональный векторный редактор с поддержкой растрового рисования.

($9.99) — профессиональный векторный редактор с поддержкой растрового рисования. Clip Studio Paint (подписка) — профессиональное решение для иллюстрации и комиксов с расширенными возможностями.

Приложение Цена Уникальные преимущества Ограничения Autodesk SketchBook Бесплатно Профессиональные кисти, простой интерфейс Меньше обновлений Procreate Pocket $4.99 Мощные инструменты, разовая покупка Крутая кривая обучения ibisPaint X Бесплатно (с рекламой) Огромная библиотека кистей, запись процесса Навязчивая реклама Adobe Fresco Бесплатно (с ограничениями) Интеграция с Adobe Creative Cloud Полный функционал требует подписки

Артем Соколов, профессиональный иллюстратор Мое знакомство с цифровым рисованием началось именно с iPhone. Я всегда носил блокнот для скетчей, но однажды забыл его дома перед важной встречей. Пришлось импровизировать с тем, что было под рукой — моим смартфоном. Установив бесплатную версию Procreate Pocket, я набросал концепт для клиента прямо во время кофе-брейка. Клиент был настолько impressed скоростью работы, что заказ я получил прямо на месте. Начинал я с бесплатных приложений, экспериментируя с их возможностями. Через полгода понял, что лимиты бесплатного софта меня тормозят. Решил инвестировать в Procreate Pocket и Affinity Designer — в сумме около $15. Эти вложения окупились буквально первым коммерческим проектом. Сейчас я создаю до 40% своих работ на iPhone, особенно в поездках, и могу с уверенностью сказать — разница между бесплатными и платными приложениями есть, но начинать можно с любого.

Профессиональные программы для рисования на iPhone

Профессиональные художники и иллюстраторы требуют от приложений максимальной гибкости, точности и функциональности. Несмотря на ограниченный размер экрана iPhone, некоторые программы предлагают возможности, сравнимые с десктопными решениями 🖌️.

Procreate Pocket — бесспорный лидер среди профессиональных приложений для рисования на iPhone. За $4.99 вы получаете:

Более 100 настраиваемых кистей с возможностью создания собственных

До 64 слоев (зависит от модели iPhone и размера холста)

Поддержка форматов PSD, PDF, JPEG и PNG

Расширенные инструменты выделения и трансформации

4K разрешение для экспорта работ

Возможность записи процесса рисования и экспорт в видео

Adobe Illustrator Draw и Adobe Photoshop Sketch (теперь объединены в Adobe Fresco) — идеальные решения для профессионалов, уже работающих в экосистеме Adobe. Основные преимущества:

Бесшовная интеграция с Adobe Creative Cloud

Возможность начать работу на iPhone и продолжить на iPad или компьютере

Векторные и растровые инструменты в одном приложении

Живые кисти, имитирующие реальные материалы

Организация работы по проектам и коллекциям

Clip Studio Paint — мощное приложение, особенно популярное среди создателей комиксов и манги:

Широкие возможности для создания линий различной динамики

Специальные инструменты для создания комиксов и раскадровок

Обширная библиотека материалов и текстур

3D модели для референсов

Работа со слоями и масками сложной формы

Affinity Designer — профессиональный векторный редактор с возможностями растрового рисования:

Неограниченное количество слоев

Прецизионные инструменты для работы с кривыми Безье

Неограниченное количество отмен действий

Работа с файлами PSD, AI и EPS

Продвинутые инструменты типографики

ArtStudio Pro — альтернатива для профессионалов, предлагающая впечатляющий набор инструментов:

Более 450 кистей, текстур и узоров

Поддержка до 16 слоев с 27 режимами наложения

Инструменты векторного рисования

Расширенные функции выделения

Поддержка файлов Photoshop

Профессиональные приложения отличаются не только расширенной функциональностью, но и оптимизацией под маленький экран iPhone. Они предлагают системы жестов и адаптированные интерфейсы, позволяющие эффективно работать даже на компактном устройстве 📱.

Лучшие приложения для начинающих художников на iOS

Начинать путь в цифровом рисовании может быть непросто, особенно если вы привыкли к традиционным материалам. К счастью, существуют приложения, специально разработанные с учетом потребностей новичков. Они предлагают интуитивный интерфейс, постепенное обучение и базовые, но мощные инструменты 🔰.

Марина Петрова, преподаватель цифрового искусства Когда я начала вести курсы по цифровому рисованию, столкнулась с проблемой: многие студенты не могли позволить себе iPad и Apple Pencil, но почти у всех были iPhone. Мне пришлось пересмотреть программу и найти доступные решения, которые работают на смартфонах. Одна из моих учениц, Алиса, 14-летняя школьница, начала с приложения Tayasui Sketches. Всего за месяц ежедневной практики по 20 минут она создала серию иллюстраций для школьного проекта, которые получили высшую оценку. Ключом к успеху стал именно простой интерфейс приложения, где не нужно было тратить время на освоение сложных функций. Другой студент, Михаил, начал с Adobe Fresco, поскольку планировал в будущем использовать весь пакет Adobe. За три месяца он прошел путь от простых скетчей до коммерческих заказов на логотипы, используя исключительно iPhone 11. Сейчас он зарабатывает на фрилансе, создавая иллюстрации для социальных сетей клиентов.

Tayasui Sketches — идеальный стартовый пункт с простым и понятным интерфейсом:

Минималистичный дизайн без отвлекающих элементов

Базовый набор инструментов, имитирующих реальные материалы

Простая система слоев

Возможность постепенно открывать новые функции по мере обучения

Бесплатная версия содержит все необходимое для начинающих

Paper by WeTransfer (ранее Paper by FiftyThree) — приложение с акцентом на естественность процесса рисования:

Философия "чистого листа" — минимум настроек, максимум творчества

Инструменты, интуитивно понятные даже детям

Автоматическая коррекция дрожания руки

Организация работ в виде виртуальных альбомов

Фокус на скетчинге и быстрых зарисовках

Adobe Fresco (бесплатная версия) — отличный выбор для тех, кто планирует расти профессионально:

Постепенное знакомство с профессиональными инструментами

Обучающие материалы и туториалы внутри приложения

Эмуляция реальных материалов через систему "живых кистей"

Совместимость с другими продуктами Adobe

Сбалансированное соотношение простоты и функциональности

Autodesk SketchBook — когда-то профессиональное платное приложение, ставшее бесплатным:

Профессиональные инструменты в доступном формате

Понятная система организации инструментов

Предустановленные кисти для разных стилей рисования

Интуитивные жесты для масштабирования и навигации

Хорошая отправная точка для перехода к более сложным программам

Infinite Painter — приложение с постепенно раскрывающейся сложностью:

Начальный набор инструментов понятен без обучения

Перспективные направляющие для изучения основ композиции

Симметрия и шаблоны для создания сложных дизайнов

Поэтапные уроки рисования внутри приложения

Растущая сложность по мере освоения базовых функций

Для начинающих художников особенно важно выбирать приложения, которые не перегружают интерфейс избыточными функциями и позволяют сосредоточиться на развитии базовых навыков рисования, а не на изучении сложного ПО 🚀.

Сравнение возможностей топовых приложений для iPhone

Чтобы сделать осознанный выбор между различными приложениями для рисования, необходимо понимать их сильные и слабые стороны. Ниже представлено подробное сравнение ключевых параметров топовых программ для iPhone 📊.

Приложение Макс. кол-во слоев Кол-во кистей Работа с текстом Векторные возможности Оптимизация под iPhone Цена Procreate Pocket До 64 100+ Полная Ограниченные Высокая $4.99 Adobe Fresco Неограниченно 1000+ (в премиум) Полная Да Средняя Бесплатно/Подписка Autodesk SketchBook До 16 140+ Базовая Нет Высокая Бесплатно Affinity Designer Неограниченно 100+ Расширенная Продвинутые Средняя $9.99 ibisPaint X До 15 2500+ Средняя Нет Высокая Бесплатно с рекламой

Помимо технических характеристик, важно понимать, какие типы рисования лучше всего поддерживаются различными приложениями:

Для цифровой живописи и иллюстрации: Procreate Pocket, Adobe Fresco, ArtStudio Pro

Procreate Pocket, Adobe Fresco, ArtStudio Pro Для скетчинга и зарисовок: Paper by WeTransfer, Tayasui Sketches, Autodesk SketchBook

Paper by WeTransfer, Tayasui Sketches, Autodesk SketchBook Для создания комиксов и манги: Clip Studio Paint, ibisPaint X, MediBang Paint

Clip Studio Paint, ibisPaint X, MediBang Paint Для дизайна и графики: Affinity Designer, Adobe Illustrator Draw, Vectornator

Affinity Designer, Adobe Illustrator Draw, Vectornator Для анимации: FlipaClip, Animation Desk, Procreate Pocket (с ограничениями)

Важным фактором выбора является производительность приложения на конкретной модели iPhone. Новейшие модели iPhone Pro могут справляться с профессиональными программами без замедлений, в то время как на старых устройствах лучше выбирать более легкие приложения 📱.

Рассмотрим также уникальные особенности некоторых приложений, которые могут стать решающими при выборе:

Procreate Pocket: уникальная система управления кистями и потрясающие текстуры

уникальная система управления кистями и потрясающие текстуры Adobe Fresco: "живые кисти" с реалистичным поведением акварели и масла

"живые кисти" с реалистичным поведением акварели и масла ibisPaint X: запись процесса рисования и публикация в сообщество

запись процесса рисования и публикация в сообщество Clip Studio Paint: встроенные 3D-модели для рисования сложных поз

встроенные 3D-модели для рисования сложных поз Infinite Painter: уникальные инструменты для создания симметричных паттернов

уникальные инструменты для создания симметричных паттернов ArtStudio Pro: расширенные фильтры и инструменты обработки изображений

расширенные фильтры и инструменты обработки изображений MediBang Paint: обширная библиотека фонов и текстур для манги

обширная библиотека фонов и текстур для манги Tayasui Sketches: реалистичная симуляция смешивания красок

При выборе приложения также стоит учитывать совместимость с другими устройствами. Если вы используете iPad или планируете его приобрести, удобно выбрать приложение с синхронизацией между устройствами, например, Adobe Fresco или Procreate (хотя для последнего потребуется отдельная покупка версии для iPad) 🔄.

Наконец, важно оценить долгосрочную стоимость использования. Хотя некоторые приложения имеют единоразовую оплату (Procreate Pocket, Affinity Designer), другие требуют подписки (Clip Studio Paint, полная версия Adobe Fresco), что может оказаться дороже в долгосрочной перспективе.

Выбор идеального приложения для рисования на iPhone — это индивидуальное решение, зависящее от ваших творческих целей, бюджета и уровня подготовки. Вместо погони за самым функциональным или дорогим вариантом, начните с того, что соответствует вашим текущим навыкам и позволит развиваться. Помните, что лучшее приложение — то, в котором вы чувствуете себя комфортно и можете сосредоточиться на творческом процессе, а не на борьбе с интерфейсом. Начните с бесплатных вариантов, постепенно переходя к более профессиональным решениям по мере роста ваших потребностей и навыков. В конечном счете, самый ценный инструмент художника — это не программа, а практика и постоянное стремление к совершенствованию.

