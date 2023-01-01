15 лучших приложений для рисования на Android-планшетах: обзор

Для кого эта статья:

Новички в цифровом искусстве, ищущие подходящее приложение для рисования

Профессиональные художники и дизайнеры, заинтересованные в использовании Android-планшетов для работы

Любители цифрового творчества, желающие расширить свои навыки и инструменты в рисовании Ваш Android-планшет может стать идеальным холстом для творческих экспериментов! 🎨 В мире цифрового искусства правильное приложение для рисования — это как хороший набор кистей для живописца. Последние годы разработчики создали впечатляющий арсенал программ, способных превратить планшет в профессиональную художественную студию. От бесплатных приложений с базовым функционалом до продвинутых графических редакторов — выбор огромен и порой запутан. Я протестировал десятки приложений, чтобы составить актуальный рейтинг лучших программ для рисования на Android-планшетах, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам.

Топ-15 программ для рисования на Android планшетах

Android-планшеты стали мощной альтернативой традиционным холстам и альбомам для скетчинга. Современные устройства с чувствительными к давлению экранами и поддержкой стилусов позволяют художникам создавать впечатляющие работы в цифровом формате. Вот 15 программ, которые заслуживают внимания каждого цифрового художника:

Infinite Painter — многослойный редактор с широким набором кистей и реалистичным смешиванием цветов Ibis Paint X — популярное среди иллюстраторов и художников манги приложение с более чем 2500 кистями ArtFlow — профессиональное приложение с поддержкой слоев и высокочувствительным отображением нажатия стилуса Autodesk SketchBook — бесплатное профессиональное приложение с интуитивным интерфейсом MediBang Paint — бесплатный редактор для комиксов и манги с облачным хранилищем Concepts — векторный редактор для архитектурных и дизайнерских набросков Adobe Fresco — приложение для цифровой живописи от Adobe с уникальными живыми кистями Clip Studio Paint — профессиональный инструмент для создания комиксов и иллюстраций Procreate (версия для Android) — легендарное приложение с мощными функциями для профессионалов Krita — открытый исходный код и профессиональные инструменты для цифровых художников ArtRage — реалистичные инструменты для живописцев, имитирующие традиционные медиа PaperOne — минималистичное приложение с реалистичными инструментами для рисования Tayasui Sketches — элегантный интерфейс и реалистичные кисти для натурального рисования Bamboo Paper — простое и интуитивное приложение для заметок и эскизов Painter — простое в использовании приложение для начинающих художников

Каждое из этих приложений имеет свои уникальные особенности и предназначено для определённых стилей рисования и уровней мастерства. Далее рассмотрим их более подробно, разделив на категории в зависимости от целевого использования и стоимости.

Михаил Орлов, художник-иллюстратор

Когда я только начинал переходить на цифровое рисование, выбор подходящего приложения стал настоящим испытанием. Перепробовал около десятка программ, прежде чем остановился на нескольких фаворитах. Infinite Painter меня покорил реалистичным смешиванием красок — как будто рисуешь настоящими акварельными красками! Для работы над комиксами я использую Clip Studio Paint — его инструменты для создания панелей и текстовых пузырей просто незаменимы. А MediBang Paint стал моим верным помощником в поездках — легкий, не нагружает систему и при этом предлагает все необходимые функции. Главное, что я понял за годы работы: не существует универсального приложения, которое подойдет для всех задач. Стоит иметь в своем арсенале 2-3 разных программы и использовать их в зависимости от проекта.

Бесплатные приложения для рисования на планшете Андроид

Бюджет не всегда позволяет приобретать платные приложения, особенно когда вы только начинаете свой путь в цифровом искусстве. К счастью, существует ряд бесплатных программ для рисования на Android-планшетах, которые предлагают впечатляющий функционал без необходимости платить. 💰

Autodesk SketchBook — ранее платное приложение, ставшее полностью бесплатным в 2018 году. Предлагает профессиональные инструменты, включая более 190 настраиваемых кистей, расширенную поддержку слоев, градиенты и передовые инструменты выделения. Отличительная особенность — чистый минималистичный интерфейс, который не загромождает рабочую область.

— ранее платное приложение, ставшее полностью бесплатным в 2018 году. Предлагает профессиональные инструменты, включая более 190 настраиваемых кистей, расширенную поддержку слоев, градиенты и передовые инструменты выделения. Отличительная особенность — чистый минималистичный интерфейс, который не загромождает рабочую область. MediBang Paint — изначально ориентированное на художников манги и комиксов, это приложение предлагает множество специализированных инструментов. В вашем распоряжении более 800 текстур и фонов, облачное хранилище для синхронизации проектов между устройствами и обширная библиотека шрифтов.

— изначально ориентированное на художников манги и комиксов, это приложение предлагает множество специализированных инструментов. В вашем распоряжении более 800 текстур и фонов, облачное хранилище для синхронизации проектов между устройствами и обширная библиотека шрифтов. Ibis Paint X — одно из самых популярных приложений с более чем 2500 кистями, 800 шрифтами и 380 текстурами. Бесплатная версия содержит рекламу и некоторые ограничения, но предлагает впечатляющий набор функций, включая стабилизатор линий и запись процесса рисования.

— одно из самых популярных приложений с более чем 2500 кистями, 800 шрифтами и 380 текстурами. Бесплатная версия содержит рекламу и некоторые ограничения, но предлагает впечатляющий набор функций, включая стабилизатор линий и запись процесса рисования. ArtFlow Free — упрощенная версия платного приложения с ограничением количества слоев (до 2) и функций экспорта. Тем не менее, она предлагает 20 инструментов рисования и основные функции редактирования, что делает её хорошим выбором для начинающих.

Приложение Количество кистей Максимум слоев Поддержка стилуса Особенности Autodesk SketchBook 190+ Неограниченно Да, с чувствительностью к давлению Профессиональные инструменты выделения, перспективные направляющие MediBang Paint 100+ Неограниченно Да Облачное хранилище, специальные инструменты для комиксов Ibis Paint X 2500+ До 10 в бесплатной версии Да Запись процесса рисования, обширная библиотека текстур ArtFlow Free 20 2 Да Минималистичный интерфейс, низкие системные требования

Все перечисленные бесплатные приложения для рисования на планшете Андроид предлагают достаточно функций, чтобы начать создавать цифровые произведения искусства без финансовых вложений. По мере развития ваших навыков вы сможете решить, нужно ли переходить на платные версии или профессиональные программы с расширенными возможностями.

Профессиональные графические программы для Android

Для серьезных художников и дизайнеров, которым требуется полный спектр профессиональных возможностей, существуют продвинутые графические программы. Эти приложения часто являются платными, но их функционал оправдывает инвестиции для тех, кто зарабатывает цифровым искусством или стремится к профессиональному росту. 🖌️

Профессиональные графические программы для рисования на Android отличаются расширенной поддержкой слоев, продвинутым управлением цветом, точной настройкой кистей и интеграцией с другими программными продуктами.

Clip Studio Paint — один из лидеров среди профессиональных графических редакторов. Приложение адаптировано специально для рисования комиксов, манги и иллюстраций. Предлагает мощные инструменты для работы с векторами, точную настройку кистей и возможность создавать анимацию. Стоимость: подписка от $4.49/месяц или единоразовая покупка.

— один из лидеров среди профессиональных графических редакторов. Приложение адаптировано специально для рисования комиксов, манги и иллюстраций. Предлагает мощные инструменты для работы с векторами, точную настройку кистей и возможность создавать анимацию. Стоимость: подписка от $4.49/месяц или единоразовая покупка. Concepts — векторный редактор с бесконечным холстом, идеальный для архитекторов, дизайнеров продуктов и иллюстраторов. Уникальная особенность — гибридный подход, позволяющий сочетать векторные линии с растровыми текстурами. Базовая версия бесплатна, полная — около $10.

— векторный редактор с бесконечным холстом, идеальный для архитекторов, дизайнеров продуктов и иллюстраторов. Уникальная особенность — гибридный подход, позволяющий сочетать векторные линии с растровыми текстурами. Базовая версия бесплатна, полная — около $10. Infinite Painter — профессиональное приложение с продвинутыми инструментами для цифровой живописи. Предлагает реалистичное смешивание цветов, симметричное рисование и перспективные направляющие. Стоимость полной версии — $9.99.

— профессиональное приложение с продвинутыми инструментами для цифровой живописи. Предлагает реалистичное смешивание цветов, симметричное рисование и перспективные направляющие. Стоимость полной версии — $9.99. ArtRage — специализируется на реалистичной имитации традиционных художественных материалов. Идеально подходит для художников, переходящих с традиционных медиа на цифровые. Стоимость — $4.99.

Елена Соколова, цифровой иллюстратор

После пяти лет работы на iPad я решила перейти на Android-планшет из-за более широкого выбора устройств и их доступности. Первое, что меня удивило — разнообразие профессиональных программ для рисования на Android. Я начала с Clip Studio Paint, который знала по работе на компьютере, и была поражена, насколько хорошо адаптирована мобильная версия. Особенно ценной оказалась возможность синхронизировать кисти и настройки между устройствами. Для клиентских проектов, где требуется точность и детализация, я использую Infinite Painter — его система слоев и настройки кистей позволяют добиться результатов, не уступающих работе в Photoshop. Единственное, что было непривычно — это некоторые различия в жестах навигации, но через неделю работы это уже не вызывало проблем. Кстати, не пожалейте денег на хороший стилус — это кардинально меняет опыт работы с любым профессиональным приложением.

Профессиональные приложения часто предлагают уникальные функции, которые могут стать решающими при выборе:

Продвинутая работа со слоями — режимы наложения, группировка слоев, маски и регулировка непрозрачности

— режимы наложения, группировка слоев, маски и регулировка непрозрачности Поддержка различных форматов файлов — включая PSD, AI, PDF и специализированные форматы

— включая PSD, AI, PDF и специализированные форматы Интеграция с облачными сервисами — для синхронизации работы между устройствами

— для синхронизации работы между устройствами Настройка рабочего пространства — возможность адаптировать интерфейс под свои нужды

— возможность адаптировать интерфейс под свои нужды Точная настройка кистей — вплоть до физики взаимодействия с холстом

При выборе профессиональной программы для рисования важно учитывать не только её функционал, но и требования к устройству. Многие продвинутые приложения требуют мощного процессора и достаточного объёма оперативной памяти для комфортной работы с многослойными проектами высокого разрешения.

Лучшие приложения для цифрового скетчинга и живописи

Цифровой скетчинг и живопись — две разные дисциплины, требующие специфических инструментов. Если скетчинг фокусируется на быстрых линейных зарисовках и набросках, то цифровая живопись требует работы с цветом, текстурами и имитацией различных художественных техник. 🎭

Лучшие приложения для цифрового скетчинга должны обладать отзывчивым и точным интерфейсом, минимальной задержкой при рисовании и удобными инструментами для работы с линиями. Для цифровой живописи важны реалистичные кисти, возможность смешивания цветов и работа со слоями.

Приложение Лучшее для Особенности Цена PaperOne Скетчинг Минимализм, реалистичные инструменты, низкая задержка Бесплатно / $4.99 Pro Bamboo Paper Скетчинг Имитация бумажных блокнотов, естественное ощущение рисования Бесплатно с IAP Infinite Painter Живопись Реалистичное смешивание цветов, имитация акварели и масла $9.99 ArtRage Живопись Физическое моделирование красок, имитация текстуры холста $4.99 Tayasui Sketches Скетчинг и живопись Элегантный интерфейс, широкий набор реалистичных инструментов Бесплатно / $5.99 Pro

Для скетчинга отлично подходят следующие приложения:

PaperOne — минималистичное приложение с фокусом на скорости и простоте. Предлагает ограниченный, но хорошо реализованный набор инструментов, включая карандаши, ручки и маркеры с различной степенью прозрачности.

— минималистичное приложение с фокусом на скорости и простоте. Предлагает ограниченный, но хорошо реализованный набор инструментов, включая карандаши, ручки и маркеры с различной степенью прозрачности. Bamboo Paper — создано компанией Wacom, известной своими графическими планшетами. Приложение имитирует ощущение рисования в бумажном блокноте и особенно хорошо подходит для быстрых зарисовок и заметок.

— создано компанией Wacom, известной своими графическими планшетами. Приложение имитирует ощущение рисования в бумажном блокноте и особенно хорошо подходит для быстрых зарисовок и заметок. Concepts — векторный редактор, который отлично подходит для технических и архитектурных скетчей. Позволяет масштабировать изображение без потери качества.

Для цифровой живописи рекомендуются:

Infinite Painter — предлагает разнообразные кисти, имитирующие традиционные художественные инструменты. Особенно хорошо реализовано смешивание цветов и работа с акварельными эффектами.

— предлагает разнообразные кисти, имитирующие традиционные художественные инструменты. Особенно хорошо реализовано смешивание цветов и работа с акварельными эффектами. ArtRage — специализируется на реалистичной имитации физических свойств красок. Позволяет создавать текстурные произведения с эффектами масляных красок, акрила и пастели.

— специализируется на реалистичной имитации физических свойств красок. Позволяет создавать текстурные произведения с эффектами масляных красок, акрила и пастели. Tayasui Sketches — сочетает в себе инструменты для скетчинга и живописи. Предлагает красивый, минималистичный интерфейс и хорошо реализованные акварельные кисти.

При выборе приложения для цифрового скетчинга или живописи важно учитывать не только функционал, но и совместимость с вашим стилусом. Некоторые приложения лучше работают с определёнными моделями стилусов, обеспечивая более точное распознавание давления и наклона.

Сравнение популярных программ для рисования на Android

Выбор идеального приложения для рисования зависит от множества факторов: ваших художественных целей, уровня мастерства, бюджета и технических характеристик устройства. Чтобы облегчить процесс принятия решения, я провёл детальное сравнение наиболее популярных программ для рисования на Android. 📊

Сравнение включает ключевые параметры, которые наиболее важны для цифровых художников: функциональность, удобство использования, производительность, поддержка функций стилуса и соотнош

