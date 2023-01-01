ТОП-10 инструментов для создания брендбука: от InDesign до Figma

Для кого эта статья:

Профессиональные графические дизайнеры

Маркетологи и специалисты по брендингу

Владельцы и менеджеры бизнеса, заинтересованные в создании брендбука В мире визуальной идентичности брендбук — это основополагающий документ, определяющий ДНК любого бренда. Однако даже самые талантливые дизайнеры сталкиваются с вопросом: какой инструмент выбрать для его создания? От Adobe InDesign до Figma и специализированных платформ — рынок переполнен вариантами, способными как ускорить процесс, так и повысить качество финального продукта. В этой статье мы препарируем ТОП-10 инструментов для создания брендбука, которые действительно заслуживают внимания профессионалов в 2023 году. 🎨

Что такое брендбук и почему он необходим для бизнеса

Брендбук — это комплексный документ, определяющий и систематизирующий все визуальные и коммуникационные элементы бренда. Это своеобразная конституция бренда, регламентирующая использование логотипа, фирменных цветов, типографики, фотостиля и других элементов айдентики в различных контекстах и на разных носителях.

Структурно брендбук обычно включает три ключевых раздела:

Идеологический блок — миссия, ценности, философия бренда, его позиционирование и тональность коммуникации

— миссия, ценности, философия бренда, его позиционирование и тональность коммуникации Визуальная идентификация — логотип, цветовая гамма, шрифты, паттерны, стиль иллюстраций и фотографий

— логотип, цветовая гамма, шрифты, паттерны, стиль иллюстраций и фотографий Правила применения — гайдлайны по использованию элементов на разных носителях, от визиток до наружной рекламы

Значимость брендбука для бизнеса сложно переоценить. Он обеспечивает:

Узнаваемость бренда и консистентность его восприятия

Экономию времени и ресурсов при создании маркетинговых материалов

Унификацию всех визуальных коммуникаций компании

Защиту от размывания образа бренда при работе с подрядчиками

Сохранение преемственности при смене сотрудников маркетинга или дизайн-команды

Елена Павлова, арт-директор брендингового агентства Однажды мы работали с производителем премиальной косметики, который в течение пяти лет существования заказывал дизайн упаковки у разных фрилансеров. Результат? Продукты одной линейки выглядели настолько по-разному, что покупатели не связывали их с одним брендом. После создания детального брендбука в Adobe InDesign и стандартизации всех элементов идентичности, узнаваемость выросла на 47% за полгода, а продажи поднялись на 32%. Брендбук буквально спас бизнес от визуального хаоса, трансформировав разрозненные продукты в целостную экосистему.

Согласно исследованию Lucidpress, компании с последовательной презентацией бренда увеличивают узнаваемость в среднем на 33%, что напрямую влияет на доверие потребителей и конверсию. При этом 71% брендов отмечают, что отсутствие единых стандартов визуальной идентификации создает путаницу на рынке и снижает эффективность маркетинговых усилий.

Профессиональные инструменты для дизайна брендбука

Когда речь идет о создании профессионального брендбука, некоторые инструменты заслуженно считаются индустриальным стандартом. Они предоставляют комплексный функционал, необходимый для высококачественной работы с многостраничными документами, сложными макетами и профессиональной подготовкой к печати. 📊

Инструмент Ключевые возможности Стоимость Сложность освоения Adobe InDesign Верстка многостраничных документов, работа с мастер-страницами, профессиональный контроль типографики От $20.99/месяц Высокая Adobe Illustrator Векторная графика, разработка логотипов и фирменного стиля, масштабируемые элементы айдентики От $20.99/месяц Высокая Affinity Publisher Альтернатива InDesign с единоразовой оплатой, интеграция с Affinity Designer и Photo $54.99 (разовая покупка) Средняя QuarkXPress Издательская система с продвинутыми типографскими возможностями и экспортом в цифровые форматы От $249 (разовая покупка) Высокая

Adobe InDesign — безусловный лидер в этой категории. Программа задумана специально для верстки многостраничных документов со сложной структурой. Ее преимущества:

Мощные инструменты для работы с текстом и типографикой

Возможность создания интерактивных PDF с навигацией

Библиотеки стилей, которые обеспечивают единообразие оформления

Интеграция с другими продуктами Adobe Creative Cloud

Профессиональная подготовка к печати с контролем цветоделения

Adobe Illustrator часто используется как дополнение к InDesign для разработки векторных элементов брендбука — логотипов, иконок, паттернов. Его бесспорным преимуществом является возможность создания масштабируемой графики, которая не теряет качества при изменении размеров.

Affinity Publisher в последние годы укрепил позиции как серьезная альтернатива InDesign. Преимущество Affinity — покупка лицензии раз и навсегда вместо подписки, что актуально для фрилансеров и небольших студий. При этом функционал программы вполне соответствует профессиональным требованиям.

QuarkXPress, несмотря на утрату былой популярности, сохраняет позиции в определенных нишах издательского дела и дизайна. Программа предлагает профессиональные инструменты верстки с акцентом на традиционные издательские задачи.

Максим Дорохов, дизайнер-консультант по брендингу Прошлым летом мне пришлось создать 120-страничный брендбук для международного фестиваля. Первоначально клиент настаивал на использовании Canva из-за ее простоты. Я потратил час, демонстрируя разницу между возможностями Canva и Adobe InDesign на реальных примерах — особенно когда дело касалось сложной сетки, модульной системы и микротипографики. В итоге мы использовали InDesign, что позволило создать действительно премиальный документ с идеальным контролем над каждым элементом. После презентации брендбука совету директоров фестиваля, один из членов правления, бывший арт-директор Vogue, отметил исключительное качество типографики и верстки. Этот проект подтвердил: когда речь идет о профессиональном брендбуке, компромиссы в инструментарии неприемлемы.

Онлайн-сервисы для быстрого создания стильного брендбука

Современные облачные решения предлагают значительно упростить процесс создания брендбука, особенно когда важна скорость, а над проектом работает распределенная команда. Эти инструменты демократизируют дизайн брендинга, делая его доступным даже для тех, кто не обладает глубокими навыками работы с профессиональным ПО. ☁️

Figma — безусловный лидер среди онлайн-инструментов для дизайна брендбука. Изначально созданная как инструмент для UI/UX дизайна, Figma превратилась в универсальную дизайн-платформу с впечатляющими возможностями для брендинга:

Коллаборативный дизайн в реальном времени

Библиотеки компонентов для поддержания консистентности

Система автолейаутов для адаптивного дизайна

Прототипирование и презентационный режим

Богатая экосистема плагинов, расширяющих функционал

Canva представляет собой наиболее доступную платформу для создания брендбука без специальных дизайнерских навыков. Сервис предлагает:

Готовые шаблоны брендбуков с продуманной структурой

Простой интерфейс с функцией drag-and-drop

Библиотеку стоковых изображений и графических элементов

Brand Kit для хранения фирменных элементов

Командный функционал для совместной работы

Frontify — специализированная платформа для управления брендом, которая выходит за рамки просто создания брендбука, превращаясь в комплексное решение для хранения, распространения и управления всеми аспектами бренда:

Централизованное хранилище всех брендовых активов

Инструменты для создания гайдлайнов с интерактивными элементами

Управление доступом с разными уровнями разрешений

Интеграции с Adobe Creative Cloud, Sketch и Figma

Аналитика использования брендовых материалов

Notion — хотя изначально это инструмент для управления проектами и знаниями, он все чаще используется для создания цифровых брендбуков благодаря гибкости и возможностям форматирования:

Структурированное представление информации в базах данных

Встраивание файлов различных форматов

Совместное редактирование и комментирование

Гибкие настройки доступа

Интеграции с другими инструментами через API

Сервис Идеален для Стоимость Особенности Figma Дизайн-команд, работающих удаленно Базовый план бесплатно, Pro от $12/месяц Лучшая коллаборация в реальном времени Canva Маркетологов без опыта дизайна Базовый план бесплатно, Pro от $12.99/месяц Самый низкий порог входа Frontify Корпоративных брендов с большой экосистемой От $95/месяц Полноценная система управления брендом Notion Стартапов и малых команд Базовый план бесплатно, Team от $8/пользователя Гибкость структуры и интеграций

Выбор онлайн-сервиса зависит от масштаба бизнеса, сложности брендбука и необходимости в специфических функциях. Для небольшого бизнеса с ограниченным бюджетом Canva может стать идеальным решением, в то время как корпоративные бренды с комплексной айдентикой получат больше пользы от Frontify или продвинутых возможностей Figma.

Бесплатные альтернативы для разработки брендбука

Ограниченный бюджет не должен становиться препятствием для создания качественного брендбука. Существует ряд бесплатных инструментов, которые при грамотном использовании позволяют добиваться профессиональных результатов. 🔄

Scribus — открытое ПО для верстки, которое выступает как бесплатная альтернатива Adobe InDesign. Несмотря на менее отполированный интерфейс, программа предоставляет впечатляющий функционал:

Профессиональные инструменты для многостраничной верстки

Поддержка CMYK и подготовка к печати

Работа со стилями и мастер-страницами

Экспорт в PDF с поддержкой коммерческой печати

Кроссплатформенность (Windows, macOS, Linux)

Inkscape — бесплатная альтернатива Adobe Illustrator для создания и редактирования векторной графики:

Полноценные инструменты для работы с векторами

Поддержка формата SVG как нативного

Расширяемость через плагины

Продвинутые инструменты для работы с текстом

Большое сообщество пользователей и туториалов

GIMP — свободный растровый редактор, способный заменить Photoshop при работе с изображениями для брендбука:

Многослойное редактирование изображений

Ретушь и коррекция фотографий

Создание сложных фотокомпозиций

Настраиваемый интерфейс под нужды пользователя

Поддержка большинства графических форматов

Google Slides/Docs — хотя это может показаться неожиданным, но для простого брендбука эти инструменты могут оказаться весьма эффективными:

Простой интерфейс, понятный любому пользователю

Совместная работа в реальном времени

Автоматическое сохранение и хранение в облаке

Экспорт в различные форматы, включая PDF

Интеграция с другими сервисами Google

При использовании бесплатных инструментов важно учитывать их ограничения. Например, Scribus может требовать больше ручной работы для достижения результатов, автоматизированных в InDesign, а Google Slides имеет ограниченные типографские возможности. Однако при грамотном подходе и понимании основ дизайна, эти инструменты позволяют создавать вполне профессиональные брендбуки.

Для начинающих дизайнеров или предпринимателей с ограниченным бюджетом бесплатные альтернативы могут стать не только вынужденным выбором, но и отличной возможностью освоить фундаментальные принципы дизайна без существенных финансовых вложений.

Как выбрать подходящий инструмент для вашего проекта

Выбор инструмента для создания брендбука должен основываться на тщательном анализе нескольких ключевых факторов. Правильное решение на этом этапе существенно влияет на эффективность рабочего процесса и качество конечного результата. 🎯

Оцените масштаб и сложность проекта:

Для небольшого бизнеса с базовыми потребностями достаточно онлайн-сервисов вроде Canva или Figma

Средние бренды с развернутой айдентикой выиграют от использования Affinity Publisher или специализированных платформ

Крупные корпорации с комплексной системой идентификации требуют профессиональных инструментов класса Adobe InDesign или Frontify

Учитывайте свои технические навыки и возможности команды:

Профессиональные дизайнеры эффективнее работают в специализированном ПО

Маркетологи без дизайнерского бэкграунда оценят интуитивные интерфейсы Canva или Notion

Для междисциплинарных команд критична возможность совместной работы

Оценивайте бюджет реалистично:

Учитывайте не только стоимость лицензий, но и потенциальные временные затраты

Рассматривайте соотношение "цена/функционал" с точки зрения конкретных потребностей

Помните, что бесплатные решения могут требовать больше времени на освоение или иметь ограниченный функционал

Проанализируйте требования к конечному продукту:

Если брендбук предполагается печатать типографским способом, выбирайте инструменты с поддержкой предпечатной подготовки

Для цифрового брендбука важна интерактивность и возможность онлайн-обновлений

При необходимости частых обновлений отдавайте предпочтение решениям с простым редактированием

Подход к выбору инструмента можно структурировать по следующей схеме:

Определите, какие типы контента будут включены в брендбук (текст, иллюстрации, фотографии, интерактивные элементы) Составьте список конкретных функций, необходимых для работы с этим контентом Оцените свой бюджет и временные рамки проекта Проанализируйте навыки команды, которая будет работать над брендбуком Составьте шорт-лист подходящих инструментов и протестируйте их на небольшом фрагменте будущего брендбука

Помните, что многие современные проекты создаются с использованием нескольких инструментов. Например, логотипы и векторные элементы разрабатываются в Illustrator или Inkscape, фотографии обрабатываются в Photoshop или GIMP, а финальная верстка выполняется в InDesign или Figma.

Ключевой момент: лучший инструмент — тот, который позволяет вам сосредоточиться на творческой составляющей процесса, а не на борьбе с интерфейсом или техническими ограничениями. Поэтому не бойтесь тестировать разные варианты перед принятием окончательного решения.

Создание идеального брендбука — это не столько вопрос выбора правильного инструмента, сколько понимание уникальных потребностей вашего бренда и умение эффективно воплотить его характер в визуальных стандартах. Даже самый продвинутый софт не заменит четкой стратегии брендинга и творческого видения. Помните: инструмент — это лишь средство воплощения идеи, а настоящая сила брендбука заключается в последовательности и продуманности каждого элемента айдентики, которые вместе рассказывают убедительную историю бренда.

