Лучшие графические планшеты без экрана: подробное сравнение моделей

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные художники и иллюстраторы, ищущие информацию о графических планшетах.

Студенты и дизайнера, которые хотят выбрать подходящее оборудование для обучения и работы.

Профессионалы в области цифрового искусства, заинтересованные в приобретении высококачественного инструмента. Выбор графического планшета без экрана — решение, способное как открыть двери в мир цифрового искусства, так и стать источником разочарования при неверном подходе. Рынок переполнен моделями с разной чувствительностью пера, размерами рабочей области и дополнительными функциями, что превращает процесс выбора в настоящий квест для художников и дизайнеров. В этом обзоре я препарирую 10 лучших графических планшетов без экрана 2023 года, выделяя их сильные и слабые стороны, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, соответствующий вашим творческим амбициям и финансовым возможностям. 🎨

Что важно знать о графических планшетах без экрана перед покупкой

Графические планшеты без экрана — это периферийные устройства, которые состоят из рабочей поверхности и стилуса, позволяющие художникам и дизайнерам работать в цифровом формате. В отличие от планшетов с экраном, эти устройства требуют подключения к компьютеру или ноутбуку с установленным программным обеспечением, а результат работы отображается на отдельном мониторе.

Прежде чем инвестировать в графический планшет без экрана, следует учитывать несколько ключевых факторов:

Совместимость с вашей операционной системой — большинство современных планшетов работают как с Windows, так и с macOS, но некоторые бюджетные модели могут иметь ограничения.

— большинство современных планшетов работают как с Windows, так и с macOS, но некоторые бюджетные модели могут иметь ограничения. Драйверы и программное обеспечение — качество драйверов напрямую влияет на производительность и функциональность планшета.

— качество драйверов напрямую влияет на производительность и функциональность планшета. Размер рабочей области — должен соответствовать вашим потребностям и стилю работы.

— должен соответствовать вашим потребностям и стилю работы. Возможность беспроводного подключения — некоторые модели поддерживают Bluetooth, что удобно для работы без лишних проводов.

— некоторые модели поддерживают Bluetooth, что удобно для работы без лишних проводов. Наличие программируемых кнопок — экспресс-клавиши значительно ускоряют рабочий процесс.

При выборе также стоит учитывать тип вашей работы. Для цифровой живописи и детализированных иллюстраций потребуется планшет с высокой чувствительностью к нажатию, для графического дизайна и редактирования фотографий — с хорошей точностью позиционирования, а для создания комиксов или манги — с комфортной рабочей областью среднего размера. 📏

Алексей Савин, преподаватель курса цифровой иллюстрации Помню, как мой студент Михаил долго не мог выбрать свой первый графический планшет. Он приобрел самую дешевую модель с рабочей областью A6 и быстро разочаровался — рука уставала, линии получались неровными. Через месяц мучений он решился на Wacom Intuos Pro среднего размера. "Это как пересесть с детского велосипеда на профессиональный байк", — сказал он мне на следующем занятии. Его работы преобразились буквально за неделю. Мораль проста: не экономьте на инструменте, с которым работаете ежедневно. Размер рабочей области и чувствительность пера — это не маркетинговые уловки, а реальные параметры, влияющие на вашу продуктивность и комфорт.

Важным аспектом является также долгосрочная перспектива использования планшета. Если вы только начинаете свой путь в цифровом искусстве, базовая модель может удовлетворить ваши начальные потребности. Однако по мере роста навыков вам может потребоваться более продвинутое устройство. Поэтому разумнее изначально инвестировать в качественную модель среднего класса, которая прослужит дольше и не потребует скорой замены.

Ключевые характеристики при выборе графического планшета

Выбор графического планшета без экрана должен основываться на понимании ключевых технических характеристик, которые непосредственно влияют на удобство и качество работы. Рассмотрим наиболее важные параметры, определяющие функциональность устройства.

Характеристика Почему это важно Рекомендуемые значения Чувствительность к нажатию Определяет, насколько точно планшет распознает силу давления пера Минимум 4096 уровней, оптимально 8192 Размер рабочей области Влияет на свободу движений и точность работы Новичкам: A6 (Small); Профессионалам: A5-A4 (Medium-Large) Разрешение (LPI) Определяет точность распознавания положения пера От 5080 LPI Частота отчётов (RPS) Влияет на плавность линий при быстром рисовании От 200 RPS Экспресс-клавиши Ускоряют рабочий процесс за счет быстрого доступа к функциям От 4 программируемых кнопок

Чувствительность к нажатию — один из важнейших параметров. Современные профессиональные модели предлагают до 8192 уровней давления, что позволяет очень точно контролировать толщину и непрозрачность линий. Для начинающих художников достаточно 4096 уровней, но чем выше этот показатель, тем естественнее будет ощущаться процесс рисования. 🖌️

Размер рабочей области напрямую влияет на комфорт использования планшета. Существует несколько стандартных форматов:

Small (A6) — компактные планшеты, подходящие для начинающих пользователей и работы в дороге.

— компактные планшеты, подходящие для начинающих пользователей и работы в дороге. Medium (A5) — оптимальный баланс между размером и удобством, подходит для большинства задач.

— оптимальный баланс между размером и удобством, подходит для большинства задач. Large (A4) — профессиональные модели для детализированной работы и крупномасштабных проектов.

Важно помнить, что соотношение сторон рабочей области должно соответствовать пропорциям вашего монитора для наиболее точного позиционирования курсора. При несоответствии этих параметров могут возникать искажения при перемещении стилуса по поверхности планшета.

Разрешение планшета измеряется в LPI (линий на дюйм) и определяет, насколько точно устройство может отслеживать положение стилуса. Высокое разрешение особенно важно для работы с мелкими деталями и точной прорисовки. Большинство профессиональных моделей имеют разрешение от 5080 LPI.

Частота опроса (RPS) влияет на плавность линий при быстром рисовании. Чем выше частота, тем меньше задержка между движением пера и появлением линии на экране. Для профессиональной работы рекомендуется выбирать планшеты с частотой от 200 RPS.

Мария Ковалёва, профессиональный иллюстратор Я работала с разными графическими планшетами последние 12 лет, и могу с уверенностью сказать — чувствительность к нажатию меняет всё. Когда я перешла с планшета с 2048 уровнями на модель с 8192 уровнями, разница была поразительной. Помню проект для издательства детских книг, где нужно было создать акварельные иллюстрации. Со старым планшетом я тратила часы на достижение нужного эффекта прозрачности и плавных переходов. Новый планшет позволил мне создавать тончайшие градации нажима, и клиент был в восторге от результата. Если вы всерьез занимаетесь иллюстрацией, не экономьте на чувствительности — это как разница между карандашом с твердым грифелем и мягким художественным карандашом для тонирования.

Дополнительные функции, такие как наличие экспресс-клавиш, сенсорного кольца или поддержка беспроводного подключения, могут значительно улучшить рабочий процесс. Программируемые кнопки позволяют назначать часто используемые функции и инструменты, что ускоряет работу и избавляет от необходимости постоянно обращаться к клавиатуре.

Тип и качество пера также заслуживают внимания. Большинство профессиональных планшетов комплектуются перьями, не требующими батареек, что делает их легче и удобнее в использовании. Некоторые модели поставляются с перьями, имеющими функцию наклона и вращения, что расширяет художественные возможности при работе с определёнными кистями в графических редакторах. 🖋️

Топ-10 лучших графических планшетов без экрана: детальное сравнение

Проведя тщательный анализ современного рынка, я отобрал 10 наиболее достойных графических планшетов без экрана, которые выделяются своими характеристиками, соотношением цены и качества, а также отзывами профессиональных пользователей.

Wacom Intuos Pro (Medium) — Безусловный лидер в профессиональном сегменте. Предлагает 8192 уровня чувствительности к нажатию, возможность беспроводного подключения и рабочую область формата A5 (224 × 148 мм). Отличается высокой точностью позиционирования, наличием 8 экспресс-клавиш и сенсорного кольца. Стилус Pro Pen 2 поддерживает функцию наклона до 60 градусов. Идеален для профессиональных художников и иллюстраторов. Цена: около 30 000 рублей. XP-Pen Deco Pro (Medium) — Достойный конкурент Wacom в среднем ценовом сегменте. Имеет 8192 уровня чувствительности, рабочую область 280 × 152 мм, алюминиевый корпус и двойное колесо прокрутки. Стилус P05 работает без батареек и имеет две программируемые кнопки. Планшет поддерживает беспроводное подключение. Цена: около 13 000 рублей. Huion Inspiroy H950P — Компактный планшет с рабочей областью 221 × 138 мм и 8192 уровнями чувствительности. Оснащен 8 программируемыми кнопками, что делает его функциональным инструментом для дизайнеров. Поддерживает работу с Android-устройствами через OTG-адаптер. Хорошее соотношение цена-качество для начинающих профессионалов. Цена: около 7 000 рублей. Wacom One by Wacom (Medium) — Базовая модель от лидера рынка, ориентированная на начинающих художников и студентов. Предлагает 2048 уровней чувствительности и рабочую область 216 × 135 мм. Несмотря на простоту, обеспечивает стабильную работу и характерную для Wacom точность. Цена: около 7 500 рублей. Xencelabs Pen Tablet Medium — Новый игрок на рынке, быстро завоевавший признание профессионалов. Планшет предлагает 8192 уровня чувствительности, рабочую область 262 × 147 мм и комплектуется двумя перьями разного размера. Имеет тонкий профиль (8 мм) и поставляется с отдельным пультом с 8 настраиваемыми кнопками. Цена: около 25 000 рублей. Huion Inspiroy Giano — Крупноформатный планшет с рабочей областью 311 × 174 мм для художников, работающих с широкоформатными мониторами. Имеет 8192 уровня чувствительности, 12 экспресс-клавиш и поддержку беспроводного подключения. Стилус PW517 не требует зарядки. Цена: около 14 000 рублей. Gaomon M10K 2018 — Бюджетный планшет с внушительными характеристиками: 8192 уровня чувствительности, рабочая область 254 × 158 мм, 10 программируемых кнопок. Поддерживает работу с Windows и macOS. Идеален для начинающих художников, ищущих функциональное устройство по доступной цене. Цена: около 6 000 рублей. XP-Pen Star G640 — Ультракомпактный планшет с рабочей областью 160 × 100 мм и толщиной всего 2 мм. Предлагает 8192 уровня чувствительности и является отличным выбором для работы в дороге или для игры osu! Цена: около 3 000 рублей. Huion Inspiroy RTS-300 — Компактная модель начального уровня с рабочей областью 158 × 98 мм и 4096 уровнями чувствительности. Имеет 4 программируемые кнопки и подсветку рабочей зоны, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения. Цена: около 3 500 рублей. Wacom Intuos S — Компактный планшет от премиального производителя с рабочей областью 152 × 95 мм и 4096 уровнями чувствительности. Имеет 4 программируемые кнопки и поставляется с лицензией на программное обеспечение. Идеальный выбор для новичков, ценящих качество и надежность. Цена: около 6 000 рублей.

При выборе графического планшета необходимо учитывать не только технические характеристики, но и репутацию производителя, качество драйверов и доступность технической поддержки. Wacom традиционно остаётся эталоном в индустрии, однако в последние годы такие бренды как XP-Pen, Huion и Xencelabs существенно сократили отставание, предлагая функциональные устройства по более доступным ценам. 💻

Лучшие бюджетные графические планшеты для начинающих

Начинающим художникам и студентам не всегда требуются профессиональные устройства с расширенным функционалом. Бюджетные графические планшеты без экрана могут стать отличной отправной точкой для погружения в мир цифрового искусства без значительных финансовых затрат.

Модель Рабочая область Чувствительность Особенности Цена (руб.) XP-Pen Star G640 160 × 100 мм 8192 уровней Ультратонкий дизайн, идеален для начинающих 2 800 – 3 200 Huion Inspiroy RTS-300 158 × 98 мм 4096 уровней Подсветка рабочей зоны, 4 кнопки 3 200 – 3 800 Wacom One by Wacom S 152 × 95 мм 2048 уровней Надежность Wacom, долговечность 4 500 – 5 500 Gaomon S620 165 × 102 мм 8192 уровней 4 кнопки, поддержка Android 3 000 – 3 500 XP-Pen Deco Fun S 160 × 100 мм 8192 уровней Яркий дизайн, компактность 3 500 – 4 000

XP-Pen Star G640 заслуживает особого внимания как одна из самых доступных моделей с высокой чувствительностью к нажатию. Несмотря на компактные размеры, этот планшет обеспечивает комфортную работу для начинающих иллюстраторов и дизайнеров. Его ультратонкий корпус (всего 2 мм) делает устройство легко транспортируемым, что особенно ценно для студентов.

Huion Inspiroy RTS-300 выделяется наличием подсветки рабочей зоны, что может быть полезно при работе в условиях недостаточного освещения. Четыре программируемые кнопки позволяют настроить базовые функции для ускорения рабочего процесса. Стилус не требует зарядки и имеет две кнопки для быстрого доступа к контекстному меню и функции ластика.

При выборе бюджетного графического планшета важно обратить внимание на следующие аспекты:

Совместимость с вашей операционной системой — некоторые недорогие модели могут иметь ограниченную поддержку macOS или Linux.

— некоторые недорогие модели могут иметь ограниченную поддержку macOS или Linux. Качество драйверов — даже хорошее железо может быть испорчено нестабильной работой программного обеспечения.

— даже хорошее железо может быть испорчено нестабильной работой программного обеспечения. Вес и размер пера — комфортный стилус критически важен для длительной работы.

— комфортный стилус критически важен для длительной работы. Текстура рабочей поверхности — слишком гладкая или слишком шершавая поверхность может ухудшить опыт использования.

Начинающим художникам стоит обратить внимание на модели с рабочей областью не менее 150 × 100 мм. Слишком маленькая площадь рисования может ограничивать свободу движений и затруднять работу с деталями. В то же время, для новичков не всегда оправдана покупка крупноформатных планшетов, так как они требуют больше места на рабочем столе и имеют более высокую стоимость. 🎓

Отличным компромиссом между ценой и качеством является Gaomon S620, предлагающий высокую чувствительность к нажатию, компактный размер и поддержку устройств на базе Android. Это позволяет экспериментировать с цифровым рисованием не только на компьютере, но и на смартфоне или планшете.

XP-Pen Deco Fun выделяется на фоне конкурентов ярким дизайном, доступным в нескольких цветовых вариантах. Это может быть важным фактором для творческих личностей, которые хотят, чтобы их инструменты отражали их индивидуальность. При этом планшет не уступает конкурентам по техническим характеристикам.

Профессиональные графические планшеты без экрана для работы

Профессиональные художники, иллюстраторы и графические дизайнеры предъявляют повышенные требования к своим инструментам. Для этой категории пользователей ключевыми факторами при выборе графического планшета без экрана становятся надежность, точность, расширенный функционал и долговечность.

В профессиональном сегменте выделяются следующие модели:

Wacom Intuos Pro (Large) — Флагман индустрии с рабочей областью 311 × 216 мм, 8192 уровнями чувствительности и поддержкой наклона пера до 60 градусов. Имеет 8 программируемых ExpressKeys, сенсорное кольцо и возможность беспроводного подключения. Поверхность планшета имеет текстуру, имитирующую бумагу, что создает естественные ощущения при рисовании. Цена: около 40 000 рублей.

Xencelabs Pen Tablet Medium Bundle — Новинка на рынке профессиональных планшетов, получившая высокую оценку от художников. Комплект включает планшет с рабочей областью 262 × 147 мм, два пера разного диаметра с 8192 уровнями чувствительности и отдельный пульт Quick Keys с OLED-дисплеем и 8 программируемыми кнопками. Цена: около 27 000 рублей.

XP-Pen Deco Pro (Large) — Профессиональная модель с рабочей областью 280 × 152 мм, 8192 уровнями чувствительности и алюминиевым корпусом. Оснащена инновационным двойным колесом прокрутки и 8 программируемыми кнопками. Стилус поддерживает функцию наклона до 60 градусов. Цена: около 15 000 рублей.

Huion Giano Pro — Крупноформатный планшет с рабочей областью 344 × 215 мм, 8192 уровнями чувствительности и 12 программируемыми кнопками. Комплектуется стилусом PW517 с двумя программируемыми кнопками и поддержкой наклона ±60°. Поддерживает беспроводное подключение. Цена: около 18 000 рублей.

Профессиональные модели отличаются не только техническими характеристиками, но и дополнительными возможностями, которые значительно повышают производительность:

Функция наклона пера — позволяет менять форму и интенсивность штриха в зависимости от угла наклона стилуса, что критически важно для цифровой живописи и иллюстрации. Поддержка вращения — некоторые перья (например, Wacom Art Pen) позволяют контролировать поворот инструмента, имитируя работу каллиграфического пера или аэрографа. Кастомизация поверхности — возможность замены стандартной поверхности на более гладкую или текстурированную в зависимости от предпочтений художника. Многофункциональные контроллеры — выносные панели с программируемыми кнопками и колёсами прокрутки для быстрого доступа к часто используемым функциям.

Wacom Intuos Pro традиционно считается золотым стандартом в индустрии благодаря безупречной точности, качественным драйверам и длительному сроку службы. Многие профессиональные студии выбирают именно эту модель, несмотря на высокую стоимость, поскольку она обеспечивает стабильную работу даже при интенсивном использовании. 🏆

Xencelabs — относительно новый бренд, основанный бывшими инженерами Wacom, который быстро завоевал признание профессионалов. Планшеты этой компании отличаются инновационным подходом к эргономике и комплектуются двумя перьями разного диаметра, что позволяет художнику выбрать наиболее комфортный инструмент для работы.

XP-Pen и Huion в последние годы существенно повысили качество своих профессиональных моделей, предлагая функциональные альтернативы Wacom по более доступной цене. Особенно стоит отметить крупноформатные модели, которые идеально подходят для работы с широкоформатными мониторами и создания масштабных проектов.

При выборе профессионального графического планшета без экрана следует учитывать специфику вашей работы:

Для цифровой живописи и иллюстрации — важна высокая чувствительность к нажатию, функция наклона пера и текстурированная поверхность.

— важна высокая чувствительность к нажатию, функция наклона пера и текстурированная поверхность. Для графического дизайна и работы с векторами — ключевыми являются точность позиционирования и наличие программируемых кнопок.

— ключевыми являются точность позиционирования и наличие программируемых кнопок. Для ретуши фотографий — оптимальны модели с плавным ходом пера и хорошей эргономикой для длительной работы.

— оптимальны модели с плавным ходом пера и хорошей эргономикой для длительной работы. Для создания анимации — необходима комфортная рабочая область и высокая частота опроса для точной прорисовки движения.

Выбор графического планшета без экрана — это баланс между вашими творческими потребностями, бюджетом и техническими характеристиками. Профессиональные модели от Wacom, Xencelabs, XP-Pen и Huion предлагают широкий диапазон возможностей для реализации любых художественных замыслов. Важно помнить, что даже самый дорогой планшет не сделает вас лучшим художником, но качественный инструмент значительно облегчит творческий процесс и поможет раскрыть ваш потенциал. Инвестируя в профессиональное оборудование, вы инвестируете в свои навыки и будущий успех.

