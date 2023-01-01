Как создать портфолио на Behance: пошаговое руководство для дизайнеров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в сфере дизайна, которые хотят создать портфолио

Опытные дизайнеры, стремящиеся к улучшению своего присутствия на платформе

Рекрутеры и работодатели, ищущие талантливых специалистов в дизайне Первое, что спрашивают у дизайнера на собеседовании или при обсуждении заказа: «Покажите ваши работы». И если ответ: «У меня нет портфолио», шансы получить проект стремятся к нулю. Behance — это не просто сайт для дизайнеров, а глобальная витрина талантов, где каждый день рекрутеры ищут специалистов. Я расскажу, как за пару часов создать аккаунт и загрузить свои первые проекты так, чтобы они привлекали внимание потенциальных клиентов и работодателей. Даже если вы только вчера освоили Photoshop! 🚀

Мечтаете создавать портфолио, которое будет работать на вас 24/7? На Курсе веб-дизайна от Skypro вы не только освоите профессиональные инструменты, но и получите персональную помощь в создании впечатляющего Behance-портфолио от действующих дизайнеров. Представьте: пока вы спите, ваши работы просматривают потенциальные клиенты со всего мира. Инвестируйте в навык, который превратит ваше творчество в стабильный доход!

Что такое Behance и зачем дизайнеру нужен аккаунт

Behance — это крупнейшая в мире платформа для креативных профессионалов, созданная в 2006 году и приобретённая Adobe в 2012 году. Это не просто сайт для дизайнеров, а целая экосистема, объединяющая миллионы креативных специалистов из разных областей: графических дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, 3D-художников, UX/UI дизайнеров и многих других.

Аккаунт на Behance — это ваша персональная галерея в мировом креативном сообществе. Но чтобы понять истинную ценность этой платформы, рассмотрим конкретные причины, почему каждому дизайнеру необходимо присутствовать на Behance:

Глобальная видимость — ваши работы могут увидеть потенциальные клиенты и работодатели со всего мира

Профессиональное портфолио без затрат на разработку собственного сайта

Интеграция с Adobe Creative Cloud — удобный экспорт работ прямо из программ Adobe

Возможность получать фидбек от профессионального сообщества

Доступ к вакансиям через Adobe Talent (бывший Behance Jobs)

Отслеживание статистики просмотров и взаимодействий с вашими работами

Марина Соколова, арт-директор Когда я только начинала карьеру дизайнера, у меня было всего три небольших проекта в портфолио. Я долго сомневалась, стоит ли выкладывать их на Behance — казалось, что мои работы слишком просты на фоне потрясающих кейсов опытных дизайнеров. Но я решилась и потратила целый день на оформление первого проекта — подобрала макеты, написала подробное описание процесса работы, добавила скетчи. Через неделю мне написал представитель небольшой студии, который увидел мой проект в разделе для новичков. Собеседование прошло успешно, и я получила свою первую официальную работу в дизайне. Самое удивительное, что они обратили внимание не на финальный результат, а на мой подход к решению задач и детальное документирование процесса. Behance дал мне шанс, когда я сама в себя не очень верила.

Важно понимать, что Behance — это не только инструмент для поиска работы, но и платформа для профессионального роста. Наблюдая за трендами, изучая работы признанных мастеров и получая обратную связь от сообщества, вы естественным образом развиваетесь как специалист.

Преимущество Для новичка Для опытного дизайнера Визуальное портфолио Первое профессиональное представление работ Кураторское представление избранных проектов Карьерные возможности Доступ к начальным позициям и фрилансу Предложения от престижных компаний и высокооплачиваемые проекты Нетворкинг Знакомство с профессиональным сообществом Установление партнерских отношений и менторство Профессиональный рост Ориентиры для развития навыков Признание в индустрии и статус эксперта

Теперь, понимая ценность платформы, давайте перейдем к практическим шагам по созданию вашего профессионального присутствия на Behance. 🔍

Регистрация и настройка профиля на Behance

Первый шаг к успешному портфолио на Behance — создание и правильная настройка профиля. От качества заполнения этого раздела зависит первое впечатление потенциальных клиентов и работодателей. Рассмотрим подробно каждый этап регистрации и оптимизации аккаунта.

Процесс регистрации на Behance:

Перейдите на официальный сайт Behance.net Нажмите кнопку "Sign Up" в верхнем правом углу Выберите способ регистрации: через Adobe ID (рекомендуется для интеграции с другими продуктами Adobe), Google, Apple или электронную почту Заполните базовую информацию: имя, фамилия, почта, пароль Подтвердите регистрацию через письмо, отправленное на указанную почту

После завершения регистрации необходимо настроить профиль так, чтобы он выглядел профессионально и привлекательно. Рекрутеры и потенциальные клиенты часто принимают решение о сотрудничестве на основе первого впечатления от вашего профиля.

Ключевые элементы профиля, требующие настройки:

Аватар — используйте четкое, профессиональное фото, где хорошо видно ваше лицо (размер 230×230 пикселей)

— используйте четкое, профессиональное фото, где хорошо видно ваше лицо (размер 230×230 пикселей) Обложка профиля — отражает вашу специализацию или показывает лучшие работы (размер 1400×425 пикселей)

— отражает вашу специализацию или показывает лучшие работы (размер 1400×425 пикселей) Имя пользователя — предпочтительнее использовать реальное имя и фамилию (англ. язык)

— предпочтительнее использовать реальное имя и фамилию (англ. язык) Заголовок профиля — четко указывает вашу специализацию (например, "UX/UI Designer" или "Motion Designer")

— четко указывает вашу специализацию (например, "UX/UI Designer" или "Motion Designer") Местоположение — указывайте реальный город для повышения шансов на локальные проекты

— указывайте реальный город для повышения шансов на локальные проекты Контактная информация — электронная почта и ссылки на другие профессиональные платформы

— электронная почта и ссылки на другие профессиональные платформы Описание — краткая информация о вашем опыте, навыках и специализации (до 1000 символов)

Раздел профиля Что включить Чего избегать Описание (About) Ключевые навыки, опыт, достижения, уникальная ценность Личная информация, не относящаяся к дизайну, длинные тексты Поля специализации До 5 основных направлений вашей работы Слишком общие или нерелевантные категории Социальные ссылки Профессиональные соцсети, личный сайт, Dribbble Личные аккаунты, не связанные с профессией Инструменты и навыки Программное обеспечение и технологии, которыми вы владеете Навыки, в которых вы не уверены или только начинаете изучать

Особое внимание уделите разделу "Инструменты и навыки" (Tools & Skills). Это своеобразные теги, по которым рекрутеры могут находить специалистов с необходимыми компетенциями. Указывайте как программы (Adobe Photoshop, Figma), так и конкретные навыки (иллюстрация, типографика, анимация). Старайтесь быть конкретными — вместо общего "графический дизайн" лучше указать "брендинг", "дизайн упаковки" и т.д.

После настройки профиля переходим к следующему этапу — подготовке проектов к публикации. 📋

Подготовка проектов для загрузки на сайт Behance

Качественная подготовка проектов перед публикацией — залог успешного портфолио на Behance. Недостаточно просто загрузить несколько изображений; необходимо представить работу так, чтобы она рассказывала историю и демонстрировала ваш профессиональный подход. Рассмотрим, как правильно подготовить проекты для максимального эффекта.

Шаг 1: Отбор и организация материалов

Прежде чем приступать к загрузке, проведите тщательную ревизию имеющихся работ:

Выбирайте только лучшие проекты — качество важнее количества

Группируйте работы по проектам, а не по отдельным изображениям

Отдавайте предпочтение завершенным проектам, демонстрирующим полный цикл работы

Учитывайте актуальность — работы старше 3-5 лет могут не отражать ваши текущие навыки

Шаг 2: Подготовка визуальных материалов

Визуальное представление — ключевой аспект проекта на Behance. Следуйте этим рекомендациям для создания профессионального представления:

Обложка проекта (Project Thumbnail) — это первое, что видят пользователи. Создайте привлекательное изображение размером 808×632 пикселей

Оптимизируйте все изображения для веб (формат JPG или PNG, разрешение 72 dpi)

Рекомендуемая ширина изображений в теле проекта — 1400-1800 пикселей

Создайте мокапы для контекстной демонстрации работ (приложения на экранах устройств, логотипы на фирменной продукции и т.д.)

Сохраняйте единый стиль оформления всех изображений в проекте

Для UX/UI дизайнеров особенно важно включать не только финальные макеты, но и демонстрировать процесс: вайрфреймы, пользовательские сценарии, схемы взаимодействия. Для графических дизайнеров ценно показывать эскизы, вариации и применение дизайна в реальной среде.

Шаг 3: Составление описания проекта

Текстовое сопровождение проекта имеет не меньшее значение, чем визуальные материалы. Качественное описание должно включать:

Краткое введение, объясняющее суть проекта

Описание задачи и проблемы, которую вы решали

Ваш подход к решению и методология работы

Обоснование дизайнерских решений

Результаты проекта (при возможности с количественными показателями)

Роль в проекте, если работа была командной

Ключевые слова и теги для улучшения поиска

Дмитрий Волков, продуктовый дизайнер Мой первый проект на Behance был откровенно слабым — я просто выгрузил финальные скриншоты приложения без какого-либо контекста или объяснения процесса. За месяц — всего 12 просмотров и ни одного лайка. Решил переделать всё с нуля. Для начала я детально описал проблему, которую решал, включил пользовательские сценарии и мудборды, добавил скетчи на салфетках и итерации дизайна. Вместо сухих скриншотов сделал качественные мокапы, показывающие приложение на разных устройствах и в контексте использования. Самое важное — я рассказал историю от проблемы к решению, объясняя каждое дизайнерское решение и его влияние на пользовательский опыт. После редизайна тот же проект за первую неделю собрал более 300 просмотров, был добавлен в несколько кураторских коллекций и даже привлек внимание продуктового менеджера из компании, с которой я впоследствии начал сотрудничать. Главный урок: на Behance недостаточно показать, что вы сделали — нужно объяснить, почему и как.

Важный аспект при подготовке — структурирование проекта. Организуйте информацию логически, ведя зрителя от постановки задачи к финальному решению. Используйте разделители, подзаголовки и другие визуальные элементы для удобства восприятия.

Также убедитесь, что подготовили все необходимые форматы:

Статичные изображения — основа большинства проектов

GIF-анимации — для демонстрации интерактивных элементов интерфейсов

Видео — для демонстрации анимации, взаимодействия или промо-роликов

PDF-файлы — для брендбуков или объемных презентаций (при необходимости)

После тщательной подготовки материалов пришло время перейти к непосредственной публикации проекта на платформе. 🖼️

Публикация работ: пошаговая инструкция с настройками

Процесс публикации проектов на Behance достаточно прост, но требует внимания к деталям. Правильно настроенная публикация значительно повышает шансы на то, что ваша работа будет замечена целевой аудиторией. Рассмотрим весь процесс пошагово.

Шаг 1: Создание нового проекта

Войдите в свой аккаунт на Behance Нажмите на кнопку "Create a Project" в верхнем правом углу Вы перейдете в редактор проекта с интуитивно понятным интерфейсом

Шаг 2: Настройка заголовка и обложки проекта

Добавьте заголовок проекта (Project Title) — он должен быть информативным и содержать ключевые слова для поиска Загрузите обложку проекта (Cover Image) — это первое изображение, которое увидят пользователи Обложка автоматически будет использоваться как превью в галереях и поиске

При создании заголовка следуйте формуле: [Тип проекта] + [Название/Клиент] + [Короткое описание]. Например: "Редизайн веб-сайта для туристической компании TravelEasy" или "Брендинг для кофейни Urban Cup — логотип, упаковка, фирменный стиль".

Шаг 3: Создание структуры и наполнение проекта

В редакторе Behance вы можете использовать различные блоки для структурирования контента:

Image Grid — сетка изображений, позволяющая размещать несколько фото в ряд

— сетка изображений, позволяющая размещать несколько фото в ряд Image — одиночное изображение с возможностью добавления описания

— одиночное изображение с возможностью добавления описания Text — текстовый блок для описания процесса работы

— текстовый блок для описания процесса работы Embed — встраивание внешнего контента (видео с YouTube, прототипов с Figma и т.д.)

— встраивание внешнего контента (видео с YouTube, прототипов с Figma и т.д.) Media — загрузка видео, аудио и других медиафайлов

— загрузка видео, аудио и других медиафайлов Mood Board — доска настроения для демонстрации референсов и концепций

Размещайте контент последовательно, рассказывая историю проекта. Начните с описания задачи, продемонстрируйте процесс исследования и создания, покажите итоговый результат.

Шаг 4: Настройки публикации

Перед публикацией проекта необходимо настроить дополнительные параметры, которые повлияют на его видимость:

В нижней части редактора нажмите "Next" Добавьте теги (Tags) — до 10 ключевых слов, связанных с проектом Выберите категории (Creative Fields) — до 3 основных областей дизайна Укажите инструменты (Tools Used) — программы, использованные в работе Настройте доступность проекта (Project Privacy) — публичный или приватный Разрешите или запретите комментарии (Comments)

Выбор правильных тегов критически важен для видимости вашего проекта. Используйте как общие теги (например, "logo design", "branding"), так и специфичные ("coffee shop branding", "minimalist logo").

Шаг 5: Окончательная проверка и публикация

Проверьте весь проект на ошибки и опечатки Убедитесь, что все изображения загрузились корректно и в высоком качестве Проверьте все внешние ссылки и встроенный контент Нажмите кнопку "Publish" для публикации проекта

После публикации вы можете поделиться ссылкой на проект в социальных сетях или отправить потенциальным клиентам и работодателям.

Дополнительные рекомендации по публикации:

Оптимальное время для публикации — вторник-четверг с 10:00 до 14:00 по местному времени

Публикуйте проекты регулярно — лучше один качественный проект в месяц, чем пять за один день

После публикации отвечайте на комментарии и благодарите за отзывы

Используйте функцию "Work in Progress" для демонстрации текущих проектов

Теперь, когда ваш проект опубликован, пришло время узнать, как повысить его видимость и привлечь больше внимания к вашему портфолио. 📤

Продвижение портфолио и увеличение видимости на Behance

Публикация проекта на Behance — только начало пути. Для того чтобы ваше портфолио действительно работало на вас, необходимо активно заниматься его продвижением. В этом разделе рассмотрим стратегии и тактики, которые помогут увеличить видимость ваших работ и привлечь целевую аудиторию.

Активное участие в сообществе

Behance — это не только платформа для демонстрации работ, но и социальная сеть для творческих профессионалов. Активное участие в сообществе значительно повышает видимость вашего профиля:

Регулярно оценивайте и комментируйте работы других дизайнеров

Подписывайтесь на профили интересных авторов и студий

Участвуйте в обсуждениях в комментариях

Добавляйте понравившиеся проекты в коллекции (Collections)

Отвечайте на комментарии к своим работам

Оптимизация проектов для алгоритмов Behance

Алгоритмы Behance отдают предпочтение определенным типам контента и взаимодействий. Используйте эти особенности платформы в свою пользу:

Публикуйте регулярно, но не чаще 1-2 проектов в неделю

Обновляйте существующие проекты новым контентом

Используйте все доступные форматы: изображения, видео, анимацию

Оптимизируйте заголовки и описания, включая релевантные ключевые слова

Добавляйте точные и разнообразные теги к каждому проекту

Стремитесь попасть в кураторские подборки, соблюдая высокие стандарты качества

Интеграция с другими платформами

Расширьте аудиторию вашего портфолио, используя интеграцию с другими онлайн-платформами:

Добавьте ссылку на ваш Behance-профиль в подпись электронной почты Публикуйте ссылки на новые проекты в профессиональных социальных сетях Интегрируйте Behance с вашим личным сайтом или блогом Размещайте ссылку на портфолио в профилях на фриланс-платформах Используйте специальные хештеги при публикации работ в социальных сетях

Аналитика и оптимизация портфолио

Behance предоставляет статистику по вашим проектам, которую можно использовать для оптимизации контента:

Регулярно анализируйте статистику просмотров и взаимодействий Определите, какие типы проектов вызывают наибольший интерес Обратите внимание на географию аудитории Экспериментируйте с разными форматами представления работ Отслеживайте источники трафика на ваш профиль

На основе этих данных корректируйте стратегию публикаций, фокусируясь на наиболее эффективных типах контента и форматах.

Стратегии достижения Featured и попадания в галерею лучших работ

Попадание в раздел Featured (Избранное) значительно увеличивает видимость вашего проекта:

Создавайте качественный, оригинальный контент с глубоким описанием процесса работы

Уделите особое внимание первым изображениям проекта — они критически важны

Подбирайте обложку, которая выделяется в потоке работ

Публикуйте полные кейсы, а не отдельные изображения

Следите за трендами в дизайне, но привносите собственную уникальность

Участвуйте в конкурсах и челленджах, организуемых Behance

Попадание в Featured обычно происходит в течение 24 часов после публикации, поэтому первые сутки критически важны для продвижения.

Стратегия продвижения Эффективность Временные затраты Активное участие в сообществе Средняя 30-60 минут ежедневно Оптимизация тегов и описаний Высокая 1-2 часа на проект Кросс-промо в социальных сетях Средняя 15-30 минут на публикацию Участие в Behance конкурсах Очень высокая (при победе) Зависит от проекта Обновление существующих проектов Средняя 1-2 часа на обновление

Долгосрочное развитие портфолио

Помимо тактических приемов продвижения, важно формировать долгосрочную стратегию развития вашего портфолио:

Определите вашу профессиональную нишу и специализацию

Постепенно избавляйтесь от слабых проектов, заменяя их новыми качественными работами

Формируйте узнаваемый стиль или подход, который будет вашей визитной карточкой

Планируйте публикации новых проектов с учетом долгосрочных карьерных целей

Регулярно обновляйте информацию в профиле, отражая ваш растущий опыт и навыки

Помните, что продвижение на Behance — это марафон, а не спринт. Стабильная активность, качественные проекты и взаимодействие с сообществом в долгосрочной перспективе принесут гораздо больше пользы, чем краткосрочные тактики. 🚀

Создание и развитие портфолио на Behance — это динамичный процесс, требующий как творческих, так и стратегических навыков. Начав с качественного профиля, тщательно подготовленных проектов и постоянного взаимодействия с сообществом, вы постепенно сформируете профессиональное присутствие, которое будет привлекать клиентов и работодателей. Главное — не бояться показывать свои работы миру, даже если вы только в начале пути. Behance — это не только витрина достижений, но и инструмент для вашего профессионального роста, где каждый новый проект — шаг к мастерству.

Читайте также