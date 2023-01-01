Как создать портфолио на Behance: пошаговое руководство для дизайнеров

logo
Для кого эта статья:

  • Новички в сфере дизайна, которые хотят создать портфолио
  • Опытные дизайнеры, стремящиеся к улучшению своего присутствия на платформе

  • Рекрутеры и работодатели, ищущие талантливых специалистов в дизайне

    Первое, что спрашивают у дизайнера на собеседовании или при обсуждении заказа: «Покажите ваши работы». И если ответ: «У меня нет портфолио», шансы получить проект стремятся к нулю. Behance — это не просто сайт для дизайнеров, а глобальная витрина талантов, где каждый день рекрутеры ищут специалистов. Я расскажу, как за пару часов создать аккаунт и загрузить свои первые проекты так, чтобы они привлекали внимание потенциальных клиентов и работодателей. Даже если вы только вчера освоили Photoshop! 🚀

Что такое Behance и зачем дизайнеру нужен аккаунт

Behance — это крупнейшая в мире платформа для креативных профессионалов, созданная в 2006 году и приобретённая Adobe в 2012 году. Это не просто сайт для дизайнеров, а целая экосистема, объединяющая миллионы креативных специалистов из разных областей: графических дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, 3D-художников, UX/UI дизайнеров и многих других.

Аккаунт на Behance — это ваша персональная галерея в мировом креативном сообществе. Но чтобы понять истинную ценность этой платформы, рассмотрим конкретные причины, почему каждому дизайнеру необходимо присутствовать на Behance:

  • Глобальная видимость — ваши работы могут увидеть потенциальные клиенты и работодатели со всего мира
  • Профессиональное портфолио без затрат на разработку собственного сайта
  • Интеграция с Adobe Creative Cloud — удобный экспорт работ прямо из программ Adobe
  • Возможность получать фидбек от профессионального сообщества
  • Доступ к вакансиям через Adobe Talent (бывший Behance Jobs)
  • Отслеживание статистики просмотров и взаимодействий с вашими работами

Марина Соколова, арт-директор

Когда я только начинала карьеру дизайнера, у меня было всего три небольших проекта в портфолио. Я долго сомневалась, стоит ли выкладывать их на Behance — казалось, что мои работы слишком просты на фоне потрясающих кейсов опытных дизайнеров. Но я решилась и потратила целый день на оформление первого проекта — подобрала макеты, написала подробное описание процесса работы, добавила скетчи. Через неделю мне написал представитель небольшой студии, который увидел мой проект в разделе для новичков. Собеседование прошло успешно, и я получила свою первую официальную работу в дизайне. Самое удивительное, что они обратили внимание не на финальный результат, а на мой подход к решению задач и детальное документирование процесса. Behance дал мне шанс, когда я сама в себя не очень верила.

Важно понимать, что Behance — это не только инструмент для поиска работы, но и платформа для профессионального роста. Наблюдая за трендами, изучая работы признанных мастеров и получая обратную связь от сообщества, вы естественным образом развиваетесь как специалист.

Преимущество Для новичка Для опытного дизайнера
Визуальное портфолио Первое профессиональное представление работ Кураторское представление избранных проектов
Карьерные возможности Доступ к начальным позициям и фрилансу Предложения от престижных компаний и высокооплачиваемые проекты
Нетворкинг Знакомство с профессиональным сообществом Установление партнерских отношений и менторство
Профессиональный рост Ориентиры для развития навыков Признание в индустрии и статус эксперта

Теперь, понимая ценность платформы, давайте перейдем к практическим шагам по созданию вашего профессионального присутствия на Behance. 🔍

Пошаговый план для смены профессии

Регистрация и настройка профиля на Behance

Первый шаг к успешному портфолио на Behance — создание и правильная настройка профиля. От качества заполнения этого раздела зависит первое впечатление потенциальных клиентов и работодателей. Рассмотрим подробно каждый этап регистрации и оптимизации аккаунта.

Процесс регистрации на Behance:

  1. Перейдите на официальный сайт Behance.net
  2. Нажмите кнопку "Sign Up" в верхнем правом углу
  3. Выберите способ регистрации: через Adobe ID (рекомендуется для интеграции с другими продуктами Adobe), Google, Apple или электронную почту
  4. Заполните базовую информацию: имя, фамилия, почта, пароль
  5. Подтвердите регистрацию через письмо, отправленное на указанную почту

После завершения регистрации необходимо настроить профиль так, чтобы он выглядел профессионально и привлекательно. Рекрутеры и потенциальные клиенты часто принимают решение о сотрудничестве на основе первого впечатления от вашего профиля.

Ключевые элементы профиля, требующие настройки:

  • Аватар — используйте четкое, профессиональное фото, где хорошо видно ваше лицо (размер 230×230 пикселей)
  • Обложка профиля — отражает вашу специализацию или показывает лучшие работы (размер 1400×425 пикселей)
  • Имя пользователя — предпочтительнее использовать реальное имя и фамилию (англ. язык)
  • Заголовок профиля — четко указывает вашу специализацию (например, "UX/UI Designer" или "Motion Designer")
  • Местоположение — указывайте реальный город для повышения шансов на локальные проекты
  • Контактная информация — электронная почта и ссылки на другие профессиональные платформы
  • Описание — краткая информация о вашем опыте, навыках и специализации (до 1000 символов)
Раздел профиля Что включить Чего избегать
Описание (About) Ключевые навыки, опыт, достижения, уникальная ценность Личная информация, не относящаяся к дизайну, длинные тексты
Поля специализации До 5 основных направлений вашей работы Слишком общие или нерелевантные категории
Социальные ссылки Профессиональные соцсети, личный сайт, Dribbble Личные аккаунты, не связанные с профессией
Инструменты и навыки Программное обеспечение и технологии, которыми вы владеете Навыки, в которых вы не уверены или только начинаете изучать

Особое внимание уделите разделу "Инструменты и навыки" (Tools & Skills). Это своеобразные теги, по которым рекрутеры могут находить специалистов с необходимыми компетенциями. Указывайте как программы (Adobe Photoshop, Figma), так и конкретные навыки (иллюстрация, типографика, анимация). Старайтесь быть конкретными — вместо общего "графический дизайн" лучше указать "брендинг", "дизайн упаковки" и т.д.

После настройки профиля переходим к следующему этапу — подготовке проектов к публикации. 📋

Подготовка проектов для загрузки на сайт Behance

Качественная подготовка проектов перед публикацией — залог успешного портфолио на Behance. Недостаточно просто загрузить несколько изображений; необходимо представить работу так, чтобы она рассказывала историю и демонстрировала ваш профессиональный подход. Рассмотрим, как правильно подготовить проекты для максимального эффекта.

Шаг 1: Отбор и организация материалов

Прежде чем приступать к загрузке, проведите тщательную ревизию имеющихся работ:

  • Выбирайте только лучшие проекты — качество важнее количества
  • Группируйте работы по проектам, а не по отдельным изображениям
  • Отдавайте предпочтение завершенным проектам, демонстрирующим полный цикл работы
  • Учитывайте актуальность — работы старше 3-5 лет могут не отражать ваши текущие навыки

Шаг 2: Подготовка визуальных материалов

Визуальное представление — ключевой аспект проекта на Behance. Следуйте этим рекомендациям для создания профессионального представления:

  • Обложка проекта (Project Thumbnail) — это первое, что видят пользователи. Создайте привлекательное изображение размером 808×632 пикселей
  • Оптимизируйте все изображения для веб (формат JPG или PNG, разрешение 72 dpi)
  • Рекомендуемая ширина изображений в теле проекта — 1400-1800 пикселей
  • Создайте мокапы для контекстной демонстрации работ (приложения на экранах устройств, логотипы на фирменной продукции и т.д.)
  • Сохраняйте единый стиль оформления всех изображений в проекте

Для UX/UI дизайнеров особенно важно включать не только финальные макеты, но и демонстрировать процесс: вайрфреймы, пользовательские сценарии, схемы взаимодействия. Для графических дизайнеров ценно показывать эскизы, вариации и применение дизайна в реальной среде.

Шаг 3: Составление описания проекта

Текстовое сопровождение проекта имеет не меньшее значение, чем визуальные материалы. Качественное описание должно включать:

  • Краткое введение, объясняющее суть проекта
  • Описание задачи и проблемы, которую вы решали
  • Ваш подход к решению и методология работы
  • Обоснование дизайнерских решений
  • Результаты проекта (при возможности с количественными показателями)
  • Роль в проекте, если работа была командной
  • Ключевые слова и теги для улучшения поиска

Дмитрий Волков, продуктовый дизайнер

Мой первый проект на Behance был откровенно слабым — я просто выгрузил финальные скриншоты приложения без какого-либо контекста или объяснения процесса. За месяц — всего 12 просмотров и ни одного лайка. Решил переделать всё с нуля. Для начала я детально описал проблему, которую решал, включил пользовательские сценарии и мудборды, добавил скетчи на салфетках и итерации дизайна. Вместо сухих скриншотов сделал качественные мокапы, показывающие приложение на разных устройствах и в контексте использования. Самое важное — я рассказал историю от проблемы к решению, объясняя каждое дизайнерское решение и его влияние на пользовательский опыт. После редизайна тот же проект за первую неделю собрал более 300 просмотров, был добавлен в несколько кураторских коллекций и даже привлек внимание продуктового менеджера из компании, с которой я впоследствии начал сотрудничать. Главный урок: на Behance недостаточно показать, что вы сделали — нужно объяснить, почему и как.

Важный аспект при подготовке — структурирование проекта. Организуйте информацию логически, ведя зрителя от постановки задачи к финальному решению. Используйте разделители, подзаголовки и другие визуальные элементы для удобства восприятия.

Также убедитесь, что подготовили все необходимые форматы:

  • Статичные изображения — основа большинства проектов
  • GIF-анимации — для демонстрации интерактивных элементов интерфейсов
  • Видео — для демонстрации анимации, взаимодействия или промо-роликов
  • PDF-файлы — для брендбуков или объемных презентаций (при необходимости)

После тщательной подготовки материалов пришло время перейти к непосредственной публикации проекта на платформе. 🖼️

Публикация работ: пошаговая инструкция с настройками

Процесс публикации проектов на Behance достаточно прост, но требует внимания к деталям. Правильно настроенная публикация значительно повышает шансы на то, что ваша работа будет замечена целевой аудиторией. Рассмотрим весь процесс пошагово.

Шаг 1: Создание нового проекта

  1. Войдите в свой аккаунт на Behance
  2. Нажмите на кнопку "Create a Project" в верхнем правом углу
  3. Вы перейдете в редактор проекта с интуитивно понятным интерфейсом

Шаг 2: Настройка заголовка и обложки проекта

  1. Добавьте заголовок проекта (Project Title) — он должен быть информативным и содержать ключевые слова для поиска
  2. Загрузите обложку проекта (Cover Image) — это первое изображение, которое увидят пользователи
  3. Обложка автоматически будет использоваться как превью в галереях и поиске

При создании заголовка следуйте формуле: [Тип проекта] + [Название/Клиент] + [Короткое описание]. Например: "Редизайн веб-сайта для туристической компании TravelEasy" или "Брендинг для кофейни Urban Cup — логотип, упаковка, фирменный стиль".

Шаг 3: Создание структуры и наполнение проекта

В редакторе Behance вы можете использовать различные блоки для структурирования контента:

  • Image Grid — сетка изображений, позволяющая размещать несколько фото в ряд
  • Image — одиночное изображение с возможностью добавления описания
  • Text — текстовый блок для описания процесса работы
  • Embed — встраивание внешнего контента (видео с YouTube, прототипов с Figma и т.д.)
  • Media — загрузка видео, аудио и других медиафайлов
  • Mood Board — доска настроения для демонстрации референсов и концепций

Размещайте контент последовательно, рассказывая историю проекта. Начните с описания задачи, продемонстрируйте процесс исследования и создания, покажите итоговый результат.

Шаг 4: Настройки публикации

Перед публикацией проекта необходимо настроить дополнительные параметры, которые повлияют на его видимость:

  1. В нижней части редактора нажмите "Next"
  2. Добавьте теги (Tags) — до 10 ключевых слов, связанных с проектом
  3. Выберите категории (Creative Fields) — до 3 основных областей дизайна
  4. Укажите инструменты (Tools Used) — программы, использованные в работе
  5. Настройте доступность проекта (Project Privacy) — публичный или приватный
  6. Разрешите или запретите комментарии (Comments)

Выбор правильных тегов критически важен для видимости вашего проекта. Используйте как общие теги (например, "logo design", "branding"), так и специфичные ("coffee shop branding", "minimalist logo").

Шаг 5: Окончательная проверка и публикация

  1. Проверьте весь проект на ошибки и опечатки
  2. Убедитесь, что все изображения загрузились корректно и в высоком качестве
  3. Проверьте все внешние ссылки и встроенный контент
  4. Нажмите кнопку "Publish" для публикации проекта

После публикации вы можете поделиться ссылкой на проект в социальных сетях или отправить потенциальным клиентам и работодателям.

Дополнительные рекомендации по публикации:

  • Оптимальное время для публикации — вторник-четверг с 10:00 до 14:00 по местному времени
  • Публикуйте проекты регулярно — лучше один качественный проект в месяц, чем пять за один день
  • После публикации отвечайте на комментарии и благодарите за отзывы
  • Используйте функцию "Work in Progress" для демонстрации текущих проектов

Теперь, когда ваш проект опубликован, пришло время узнать, как повысить его видимость и привлечь больше внимания к вашему портфолио. 📤

Продвижение портфолио и увеличение видимости на Behance

Публикация проекта на Behance — только начало пути. Для того чтобы ваше портфолио действительно работало на вас, необходимо активно заниматься его продвижением. В этом разделе рассмотрим стратегии и тактики, которые помогут увеличить видимость ваших работ и привлечь целевую аудиторию.

Активное участие в сообществе

Behance — это не только платформа для демонстрации работ, но и социальная сеть для творческих профессионалов. Активное участие в сообществе значительно повышает видимость вашего профиля:

  • Регулярно оценивайте и комментируйте работы других дизайнеров
  • Подписывайтесь на профили интересных авторов и студий
  • Участвуйте в обсуждениях в комментариях
  • Добавляйте понравившиеся проекты в коллекции (Collections)
  • Отвечайте на комментарии к своим работам

Оптимизация проектов для алгоритмов Behance

Алгоритмы Behance отдают предпочтение определенным типам контента и взаимодействий. Используйте эти особенности платформы в свою пользу:

  • Публикуйте регулярно, но не чаще 1-2 проектов в неделю
  • Обновляйте существующие проекты новым контентом
  • Используйте все доступные форматы: изображения, видео, анимацию
  • Оптимизируйте заголовки и описания, включая релевантные ключевые слова
  • Добавляйте точные и разнообразные теги к каждому проекту
  • Стремитесь попасть в кураторские подборки, соблюдая высокие стандарты качества

Интеграция с другими платформами

Расширьте аудиторию вашего портфолио, используя интеграцию с другими онлайн-платформами:

  1. Добавьте ссылку на ваш Behance-профиль в подпись электронной почты
  2. Публикуйте ссылки на новые проекты в профессиональных социальных сетях
  3. Интегрируйте Behance с вашим личным сайтом или блогом
  4. Размещайте ссылку на портфолио в профилях на фриланс-платформах
  5. Используйте специальные хештеги при публикации работ в социальных сетях

Аналитика и оптимизация портфолио

Behance предоставляет статистику по вашим проектам, которую можно использовать для оптимизации контента:

  1. Регулярно анализируйте статистику просмотров и взаимодействий
  2. Определите, какие типы проектов вызывают наибольший интерес
  3. Обратите внимание на географию аудитории
  4. Экспериментируйте с разными форматами представления работ
  5. Отслеживайте источники трафика на ваш профиль

На основе этих данных корректируйте стратегию публикаций, фокусируясь на наиболее эффективных типах контента и форматах.

Стратегии достижения Featured и попадания в галерею лучших работ

Попадание в раздел Featured (Избранное) значительно увеличивает видимость вашего проекта:

  • Создавайте качественный, оригинальный контент с глубоким описанием процесса работы
  • Уделите особое внимание первым изображениям проекта — они критически важны
  • Подбирайте обложку, которая выделяется в потоке работ
  • Публикуйте полные кейсы, а не отдельные изображения
  • Следите за трендами в дизайне, но привносите собственную уникальность
  • Участвуйте в конкурсах и челленджах, организуемых Behance

Попадание в Featured обычно происходит в течение 24 часов после публикации, поэтому первые сутки критически важны для продвижения.

Стратегия продвижения Эффективность Временные затраты
Активное участие в сообществе Средняя 30-60 минут ежедневно
Оптимизация тегов и описаний Высокая 1-2 часа на проект
Кросс-промо в социальных сетях Средняя 15-30 минут на публикацию
Участие в Behance конкурсах Очень высокая (при победе) Зависит от проекта
Обновление существующих проектов Средняя 1-2 часа на обновление

Долгосрочное развитие портфолио

Помимо тактических приемов продвижения, важно формировать долгосрочную стратегию развития вашего портфолио:

  • Определите вашу профессиональную нишу и специализацию
  • Постепенно избавляйтесь от слабых проектов, заменяя их новыми качественными работами
  • Формируйте узнаваемый стиль или подход, который будет вашей визитной карточкой
  • Планируйте публикации новых проектов с учетом долгосрочных карьерных целей
  • Регулярно обновляйте информацию в профиле, отражая ваш растущий опыт и навыки

Помните, что продвижение на Behance — это марафон, а не спринт. Стабильная активность, качественные проекты и взаимодействие с сообществом в долгосрочной перспективе принесут гораздо больше пользы, чем краткосрочные тактики. 🚀

Создание и развитие портфолио на Behance — это динамичный процесс, требующий как творческих, так и стратегических навыков. Начав с качественного профиля, тщательно подготовленных проектов и постоянного взаимодействия с сообществом, вы постепенно сформируете профессиональное присутствие, которое будет привлекать клиентов и работодателей. Главное — не бояться показывать свои работы миру, даже если вы только в начале пути. Behance — это не только витрина достижений, но и инструмент для вашего профессионального роста, где каждый новый проект — шаг к мастерству.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой формат файлов рекомендуется использовать для изображений при загрузке проекта на Behance?
1 / 5
