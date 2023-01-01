Как создать портфолио на Behance: пошаговое руководство для дизайнеров
Для кого эта статья:
- Новички в сфере дизайна, которые хотят создать портфолио
- Опытные дизайнеры, стремящиеся к улучшению своего присутствия на платформе
Рекрутеры и работодатели, ищущие талантливых специалистов в дизайне
Первое, что спрашивают у дизайнера на собеседовании или при обсуждении заказа: «Покажите ваши работы». И если ответ: «У меня нет портфолио», шансы получить проект стремятся к нулю. Behance — это не просто сайт для дизайнеров, а глобальная витрина талантов, где каждый день рекрутеры ищут специалистов. Я расскажу, как за пару часов создать аккаунт и загрузить свои первые проекты так, чтобы они привлекали внимание потенциальных клиентов и работодателей. Даже если вы только вчера освоили Photoshop! 🚀
Что такое Behance и зачем дизайнеру нужен аккаунт
Behance — это крупнейшая в мире платформа для креативных профессионалов, созданная в 2006 году и приобретённая Adobe в 2012 году. Это не просто сайт для дизайнеров, а целая экосистема, объединяющая миллионы креативных специалистов из разных областей: графических дизайнеров, иллюстраторов, фотографов, 3D-художников, UX/UI дизайнеров и многих других.
Аккаунт на Behance — это ваша персональная галерея в мировом креативном сообществе. Но чтобы понять истинную ценность этой платформы, рассмотрим конкретные причины, почему каждому дизайнеру необходимо присутствовать на Behance:
- Глобальная видимость — ваши работы могут увидеть потенциальные клиенты и работодатели со всего мира
- Профессиональное портфолио без затрат на разработку собственного сайта
- Интеграция с Adobe Creative Cloud — удобный экспорт работ прямо из программ Adobe
- Возможность получать фидбек от профессионального сообщества
- Доступ к вакансиям через Adobe Talent (бывший Behance Jobs)
- Отслеживание статистики просмотров и взаимодействий с вашими работами
Марина Соколова, арт-директор
Когда я только начинала карьеру дизайнера, у меня было всего три небольших проекта в портфолио. Я долго сомневалась, стоит ли выкладывать их на Behance — казалось, что мои работы слишком просты на фоне потрясающих кейсов опытных дизайнеров. Но я решилась и потратила целый день на оформление первого проекта — подобрала макеты, написала подробное описание процесса работы, добавила скетчи. Через неделю мне написал представитель небольшой студии, который увидел мой проект в разделе для новичков. Собеседование прошло успешно, и я получила свою первую официальную работу в дизайне. Самое удивительное, что они обратили внимание не на финальный результат, а на мой подход к решению задач и детальное документирование процесса. Behance дал мне шанс, когда я сама в себя не очень верила.
Важно понимать, что Behance — это не только инструмент для поиска работы, но и платформа для профессионального роста. Наблюдая за трендами, изучая работы признанных мастеров и получая обратную связь от сообщества, вы естественным образом развиваетесь как специалист.
|Преимущество
|Для новичка
|Для опытного дизайнера
|Визуальное портфолио
|Первое профессиональное представление работ
|Кураторское представление избранных проектов
|Карьерные возможности
|Доступ к начальным позициям и фрилансу
|Предложения от престижных компаний и высокооплачиваемые проекты
|Нетворкинг
|Знакомство с профессиональным сообществом
|Установление партнерских отношений и менторство
|Профессиональный рост
|Ориентиры для развития навыков
|Признание в индустрии и статус эксперта
Теперь, понимая ценность платформы, давайте перейдем к практическим шагам по созданию вашего профессионального присутствия на Behance. 🔍
Регистрация и настройка профиля на Behance
Первый шаг к успешному портфолио на Behance — создание и правильная настройка профиля. От качества заполнения этого раздела зависит первое впечатление потенциальных клиентов и работодателей. Рассмотрим подробно каждый этап регистрации и оптимизации аккаунта.
Процесс регистрации на Behance:
- Перейдите на официальный сайт Behance.net
- Нажмите кнопку "Sign Up" в верхнем правом углу
- Выберите способ регистрации: через Adobe ID (рекомендуется для интеграции с другими продуктами Adobe), Google, Apple или электронную почту
- Заполните базовую информацию: имя, фамилия, почта, пароль
- Подтвердите регистрацию через письмо, отправленное на указанную почту
После завершения регистрации необходимо настроить профиль так, чтобы он выглядел профессионально и привлекательно. Рекрутеры и потенциальные клиенты часто принимают решение о сотрудничестве на основе первого впечатления от вашего профиля.
Ключевые элементы профиля, требующие настройки:
- Аватар — используйте четкое, профессиональное фото, где хорошо видно ваше лицо (размер 230×230 пикселей)
- Обложка профиля — отражает вашу специализацию или показывает лучшие работы (размер 1400×425 пикселей)
- Имя пользователя — предпочтительнее использовать реальное имя и фамилию (англ. язык)
- Заголовок профиля — четко указывает вашу специализацию (например, "UX/UI Designer" или "Motion Designer")
- Местоположение — указывайте реальный город для повышения шансов на локальные проекты
- Контактная информация — электронная почта и ссылки на другие профессиональные платформы
- Описание — краткая информация о вашем опыте, навыках и специализации (до 1000 символов)
|Раздел профиля
|Что включить
|Чего избегать
|Описание (About)
|Ключевые навыки, опыт, достижения, уникальная ценность
|Личная информация, не относящаяся к дизайну, длинные тексты
|Поля специализации
|До 5 основных направлений вашей работы
|Слишком общие или нерелевантные категории
|Социальные ссылки
|Профессиональные соцсети, личный сайт, Dribbble
|Личные аккаунты, не связанные с профессией
|Инструменты и навыки
|Программное обеспечение и технологии, которыми вы владеете
|Навыки, в которых вы не уверены или только начинаете изучать
Особое внимание уделите разделу "Инструменты и навыки" (Tools & Skills). Это своеобразные теги, по которым рекрутеры могут находить специалистов с необходимыми компетенциями. Указывайте как программы (Adobe Photoshop, Figma), так и конкретные навыки (иллюстрация, типографика, анимация). Старайтесь быть конкретными — вместо общего "графический дизайн" лучше указать "брендинг", "дизайн упаковки" и т.д.
После настройки профиля переходим к следующему этапу — подготовке проектов к публикации. 📋
Подготовка проектов для загрузки на сайт Behance
Качественная подготовка проектов перед публикацией — залог успешного портфолио на Behance. Недостаточно просто загрузить несколько изображений; необходимо представить работу так, чтобы она рассказывала историю и демонстрировала ваш профессиональный подход. Рассмотрим, как правильно подготовить проекты для максимального эффекта.
Шаг 1: Отбор и организация материалов
Прежде чем приступать к загрузке, проведите тщательную ревизию имеющихся работ:
- Выбирайте только лучшие проекты — качество важнее количества
- Группируйте работы по проектам, а не по отдельным изображениям
- Отдавайте предпочтение завершенным проектам, демонстрирующим полный цикл работы
- Учитывайте актуальность — работы старше 3-5 лет могут не отражать ваши текущие навыки
Шаг 2: Подготовка визуальных материалов
Визуальное представление — ключевой аспект проекта на Behance. Следуйте этим рекомендациям для создания профессионального представления:
- Обложка проекта (Project Thumbnail) — это первое, что видят пользователи. Создайте привлекательное изображение размером 808×632 пикселей
- Оптимизируйте все изображения для веб (формат JPG или PNG, разрешение 72 dpi)
- Рекомендуемая ширина изображений в теле проекта — 1400-1800 пикселей
- Создайте мокапы для контекстной демонстрации работ (приложения на экранах устройств, логотипы на фирменной продукции и т.д.)
- Сохраняйте единый стиль оформления всех изображений в проекте
Для UX/UI дизайнеров особенно важно включать не только финальные макеты, но и демонстрировать процесс: вайрфреймы, пользовательские сценарии, схемы взаимодействия. Для графических дизайнеров ценно показывать эскизы, вариации и применение дизайна в реальной среде.
Шаг 3: Составление описания проекта
Текстовое сопровождение проекта имеет не меньшее значение, чем визуальные материалы. Качественное описание должно включать:
- Краткое введение, объясняющее суть проекта
- Описание задачи и проблемы, которую вы решали
- Ваш подход к решению и методология работы
- Обоснование дизайнерских решений
- Результаты проекта (при возможности с количественными показателями)
- Роль в проекте, если работа была командной
- Ключевые слова и теги для улучшения поиска
Дмитрий Волков, продуктовый дизайнер
Мой первый проект на Behance был откровенно слабым — я просто выгрузил финальные скриншоты приложения без какого-либо контекста или объяснения процесса. За месяц — всего 12 просмотров и ни одного лайка. Решил переделать всё с нуля. Для начала я детально описал проблему, которую решал, включил пользовательские сценарии и мудборды, добавил скетчи на салфетках и итерации дизайна. Вместо сухих скриншотов сделал качественные мокапы, показывающие приложение на разных устройствах и в контексте использования. Самое важное — я рассказал историю от проблемы к решению, объясняя каждое дизайнерское решение и его влияние на пользовательский опыт. После редизайна тот же проект за первую неделю собрал более 300 просмотров, был добавлен в несколько кураторских коллекций и даже привлек внимание продуктового менеджера из компании, с которой я впоследствии начал сотрудничать. Главный урок: на Behance недостаточно показать, что вы сделали — нужно объяснить, почему и как.
Важный аспект при подготовке — структурирование проекта. Организуйте информацию логически, ведя зрителя от постановки задачи к финальному решению. Используйте разделители, подзаголовки и другие визуальные элементы для удобства восприятия.
Также убедитесь, что подготовили все необходимые форматы:
- Статичные изображения — основа большинства проектов
- GIF-анимации — для демонстрации интерактивных элементов интерфейсов
- Видео — для демонстрации анимации, взаимодействия или промо-роликов
- PDF-файлы — для брендбуков или объемных презентаций (при необходимости)
После тщательной подготовки материалов пришло время перейти к непосредственной публикации проекта на платформе. 🖼️
Публикация работ: пошаговая инструкция с настройками
Процесс публикации проектов на Behance достаточно прост, но требует внимания к деталям. Правильно настроенная публикация значительно повышает шансы на то, что ваша работа будет замечена целевой аудиторией. Рассмотрим весь процесс пошагово.
Шаг 1: Создание нового проекта
- Войдите в свой аккаунт на Behance
- Нажмите на кнопку "Create a Project" в верхнем правом углу
- Вы перейдете в редактор проекта с интуитивно понятным интерфейсом
Шаг 2: Настройка заголовка и обложки проекта
- Добавьте заголовок проекта (Project Title) — он должен быть информативным и содержать ключевые слова для поиска
- Загрузите обложку проекта (Cover Image) — это первое изображение, которое увидят пользователи
- Обложка автоматически будет использоваться как превью в галереях и поиске
При создании заголовка следуйте формуле: [Тип проекта] + [Название/Клиент] + [Короткое описание]. Например: "Редизайн веб-сайта для туристической компании TravelEasy" или "Брендинг для кофейни Urban Cup — логотип, упаковка, фирменный стиль".
Шаг 3: Создание структуры и наполнение проекта
В редакторе Behance вы можете использовать различные блоки для структурирования контента:
- Image Grid — сетка изображений, позволяющая размещать несколько фото в ряд
- Image — одиночное изображение с возможностью добавления описания
- Text — текстовый блок для описания процесса работы
- Embed — встраивание внешнего контента (видео с YouTube, прототипов с Figma и т.д.)
- Media — загрузка видео, аудио и других медиафайлов
- Mood Board — доска настроения для демонстрации референсов и концепций
Размещайте контент последовательно, рассказывая историю проекта. Начните с описания задачи, продемонстрируйте процесс исследования и создания, покажите итоговый результат.
Шаг 4: Настройки публикации
Перед публикацией проекта необходимо настроить дополнительные параметры, которые повлияют на его видимость:
- В нижней части редактора нажмите "Next"
- Добавьте теги (Tags) — до 10 ключевых слов, связанных с проектом
- Выберите категории (Creative Fields) — до 3 основных областей дизайна
- Укажите инструменты (Tools Used) — программы, использованные в работе
- Настройте доступность проекта (Project Privacy) — публичный или приватный
- Разрешите или запретите комментарии (Comments)
Выбор правильных тегов критически важен для видимости вашего проекта. Используйте как общие теги (например, "logo design", "branding"), так и специфичные ("coffee shop branding", "minimalist logo").
Шаг 5: Окончательная проверка и публикация
- Проверьте весь проект на ошибки и опечатки
- Убедитесь, что все изображения загрузились корректно и в высоком качестве
- Проверьте все внешние ссылки и встроенный контент
- Нажмите кнопку "Publish" для публикации проекта
После публикации вы можете поделиться ссылкой на проект в социальных сетях или отправить потенциальным клиентам и работодателям.
Дополнительные рекомендации по публикации:
- Оптимальное время для публикации — вторник-четверг с 10:00 до 14:00 по местному времени
- Публикуйте проекты регулярно — лучше один качественный проект в месяц, чем пять за один день
- После публикации отвечайте на комментарии и благодарите за отзывы
- Используйте функцию "Work in Progress" для демонстрации текущих проектов
Теперь, когда ваш проект опубликован, пришло время узнать, как повысить его видимость и привлечь больше внимания к вашему портфолио. 📤
Продвижение портфолио и увеличение видимости на Behance
Публикация проекта на Behance — только начало пути. Для того чтобы ваше портфолио действительно работало на вас, необходимо активно заниматься его продвижением. В этом разделе рассмотрим стратегии и тактики, которые помогут увеличить видимость ваших работ и привлечь целевую аудиторию.
Активное участие в сообществе
Behance — это не только платформа для демонстрации работ, но и социальная сеть для творческих профессионалов. Активное участие в сообществе значительно повышает видимость вашего профиля:
- Регулярно оценивайте и комментируйте работы других дизайнеров
- Подписывайтесь на профили интересных авторов и студий
- Участвуйте в обсуждениях в комментариях
- Добавляйте понравившиеся проекты в коллекции (Collections)
- Отвечайте на комментарии к своим работам
Оптимизация проектов для алгоритмов Behance
Алгоритмы Behance отдают предпочтение определенным типам контента и взаимодействий. Используйте эти особенности платформы в свою пользу:
- Публикуйте регулярно, но не чаще 1-2 проектов в неделю
- Обновляйте существующие проекты новым контентом
- Используйте все доступные форматы: изображения, видео, анимацию
- Оптимизируйте заголовки и описания, включая релевантные ключевые слова
- Добавляйте точные и разнообразные теги к каждому проекту
- Стремитесь попасть в кураторские подборки, соблюдая высокие стандарты качества
Интеграция с другими платформами
Расширьте аудиторию вашего портфолио, используя интеграцию с другими онлайн-платформами:
- Добавьте ссылку на ваш Behance-профиль в подпись электронной почты
- Публикуйте ссылки на новые проекты в профессиональных социальных сетях
- Интегрируйте Behance с вашим личным сайтом или блогом
- Размещайте ссылку на портфолио в профилях на фриланс-платформах
- Используйте специальные хештеги при публикации работ в социальных сетях
Аналитика и оптимизация портфолио
Behance предоставляет статистику по вашим проектам, которую можно использовать для оптимизации контента:
- Регулярно анализируйте статистику просмотров и взаимодействий
- Определите, какие типы проектов вызывают наибольший интерес
- Обратите внимание на географию аудитории
- Экспериментируйте с разными форматами представления работ
- Отслеживайте источники трафика на ваш профиль
На основе этих данных корректируйте стратегию публикаций, фокусируясь на наиболее эффективных типах контента и форматах.
Стратегии достижения Featured и попадания в галерею лучших работ
Попадание в раздел Featured (Избранное) значительно увеличивает видимость вашего проекта:
- Создавайте качественный, оригинальный контент с глубоким описанием процесса работы
- Уделите особое внимание первым изображениям проекта — они критически важны
- Подбирайте обложку, которая выделяется в потоке работ
- Публикуйте полные кейсы, а не отдельные изображения
- Следите за трендами в дизайне, но привносите собственную уникальность
- Участвуйте в конкурсах и челленджах, организуемых Behance
Попадание в Featured обычно происходит в течение 24 часов после публикации, поэтому первые сутки критически важны для продвижения.
|Стратегия продвижения
|Эффективность
|Временные затраты
|Активное участие в сообществе
|Средняя
|30-60 минут ежедневно
|Оптимизация тегов и описаний
|Высокая
|1-2 часа на проект
|Кросс-промо в социальных сетях
|Средняя
|15-30 минут на публикацию
|Участие в Behance конкурсах
|Очень высокая (при победе)
|Зависит от проекта
|Обновление существующих проектов
|Средняя
|1-2 часа на обновление
Долгосрочное развитие портфолио
Помимо тактических приемов продвижения, важно формировать долгосрочную стратегию развития вашего портфолио:
- Определите вашу профессиональную нишу и специализацию
- Постепенно избавляйтесь от слабых проектов, заменяя их новыми качественными работами
- Формируйте узнаваемый стиль или подход, который будет вашей визитной карточкой
- Планируйте публикации новых проектов с учетом долгосрочных карьерных целей
- Регулярно обновляйте информацию в профиле, отражая ваш растущий опыт и навыки
Помните, что продвижение на Behance — это марафон, а не спринт. Стабильная активность, качественные проекты и взаимодействие с сообществом в долгосрочной перспективе принесут гораздо больше пользы, чем краткосрочные тактики. 🚀
Создание и развитие портфолио на Behance — это динамичный процесс, требующий как творческих, так и стратегических навыков. Начав с качественного профиля, тщательно подготовленных проектов и постоянного взаимодействия с сообществом, вы постепенно сформируете профессиональное присутствие, которое будет привлекать клиентов и работодателей. Главное — не бояться показывать свои работы миру, даже если вы только в начале пути. Behance — это не только витрина достижений, но и инструмент для вашего профессионального роста, где каждый новый проект — шаг к мастерству.
