Создание продающей карточки товара в Figma для Wildberries: секреты

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, желающие улучшить свои карточки товаров

Дизайнеры и специалисты по графике, интересующиеся созданием контента для e-commerce

Студенты и профессионалы, стремящиеся освоить Figma для создания коммерческих дизайнов Карточка товара на Wildberries — это первое, что видит покупатель. Несмотря на кажущуюся простоту, создание эффективной карточки может стать ключом к увеличению продаж на 30-40%. Figma превратилась в незаменимый инструмент для создания продающих карточек товаров благодаря своей гибкости и удобству коллаборации. Давайте разберем, как создать идеальную карточку товара для WB пошагово, от регистрации аккаунта до загрузки готовых материалов. Именно этот навык позволит вашему товару выделиться среди миллионов других предложений на маркетплейсе 🚀

Хотите профессионально создавать не только карточки товаров, но и любую графику для бизнеса? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro научит вас работать в Figma на экспертном уровне. Вы освоите не только техническую сторону, но и маркетинговые принципы визуального оформления, которые повышают конверсию. Бонус для селлеров: специальный модуль по дизайну для маркетплейсов, где вы получите готовые шаблоны для Wildberries и других площадок!

Как сделать карточку товара на Wildberries в Figma

Создание карточки товара для Wildberries в Figma — это процесс, требующий внимания к деталям и понимания того, как привлечь внимание покупателя в условиях жесткой конкуренции. Давайте разберемся, почему именно Figma стала оптимальным выбором для большинства селлеров и дизайнеров.

Figma объединяет в себе функционал графического редактора и инструмента для прототипирования, позволяя создавать профессиональные карточки товаров без необходимости переключения между разными программами. Её главные преимущества:

Облачное хранение проектов — доступ к файлам с любого устройства

Бесплатный тарифный план, достаточный для создания карточек товаров

Возможность совместной работы над дизайном в режиме реального времени

Интуитивно понятный интерфейс, подходящий даже для новичков

Богатая библиотека компонентов и готовых шаблонов

Для эффективной работы с карточками товаров в Figma следует придерживаться определенной последовательности действий, которая позволит создать привлекательный и продающий дизайн.

Этап работы Время выполнения Сложность Подготовка аккаунта и материалов 20-30 минут Легкая Создание структуры карточки 1-2 часа Средняя Оформление фото и инфографики 2-4 часа Средняя-высокая Подготовка к экспорту 30-40 минут Легкая

Алексей Михайлов, арт-директор и консультант по маркетплейсам Помню свой первый опыт работы с карточками для Wildberries. Клиент, производитель косметики, пожаловался на низкие продажи несмотря на качественный продукт. Когда я увидел их карточки товаров, всё стало ясно — размытые фотографии, отсутствие инфографики, никакой визуализации преимуществ. Мы полностью переработали подход, создав в Figma систему из 15 шаблонов карточек с четкой структурой: главное фото с акцентом на упаковке, инфографика по составу, визуализация результатов применения и сравнение с конкурентами. Это кажется очевидным, но результат поразил всех — рост продаж на 78% за первый месяц после обновления карточек. Figma позволила нам быстро создавать десятки вариаций дизайна и тестировать их эффективность в реальном времени.

Подготовка к работе: установка Figma и шаблоны карточек

Прежде чем приступить к созданию карточки товара, необходимо правильно настроить рабочее пространство в Figma. Этот этап закладывает фундамент для эффективной работы над дизайном.

Для начала работы с Figma нужно:

Зарегистрировать аккаунт на официальном сайте figma.com Скачать и установить десктопное приложение (опционально, но рекомендуется для более стабильной работы) Создать новый проект или файл для работы с карточками товаров

После регистрации важно настроить рабочее пространство. Создайте новый файл, нажав на кнопку "+" в интерфейсе Figma. Для удобства работы с карточками товаров рекомендуется использовать сетку и направляющие, которые можно активировать в меню "View" → "Layout Grid" и "View" → "Rulers/Guides".

Шаблоны карточек значительно ускоряют процесс создания дизайна. Существует несколько способов получить шаблоны для работы с Wildberries:

Использовать готовые шаблоны из сообщества Figma Community

Приобрести профессиональные шаблоны у дизайнеров, специализирующихся на маркетплейсах

Создать собственную библиотеку шаблонов на основе требований WB

Независимо от выбранного подхода, шаблон карточки товара должен соответствовать актуальным требованиям Wildberries. Основные параметры для главного изображения: размер 600×800 пикс

Читайте также