Наложение текста в DaVinci Resolve: от простого к сложному

Для кого эта статья:

Видеомонтажеры и создатели контента

Студенты и профессионалы в области графического дизайна

Люди, заинтересованные в освоении DaVinci Resolve и продвинутых техниках видеомонтажа Добавление текста к видео может превратить обычный ролик в мощный инструмент коммуникации. Независимо от того, создаете ли вы обучающий контент, хотите выделить ключевые моменты в интервью или добавляете субтитры для большей доступности — DaVinci Resolve предлагает профессиональные инструменты для работы с текстом. В этой статье мы разберем пошаговый процесс наложения текста на видео, начиная с базовых операций и заканчивая продвинутыми техниками. Вы удивитесь, насколько это может быть просто, когда знаешь правильный подход. 🎬

Наложение текста на видео в DaVinci Resolve: основы

DaVinci Resolve предлагает несколько способов добавления текста на видео, и выбор правильного инструмента зависит от конкретной задачи. Для начинающих пользователей самым простым и интуитивно понятным вариантом является страница Edit с инструментом Titles (Титры).

Прежде чем погрузиться в процесс, давайте познакомимся с ключевыми инструментами для работы с текстом:

Edit Page — основная страница для добавления простых текстовых элементов и титров

Fusion Page — продвинутый инструмент для создания анимированного текста и сложных композиций

Fairlight Page — идеальна для синхронизации субтитров с аудио

Для базового наложения текста на видео в DaVinci Resolve выполните следующие шаги:

Откройте проект и перейдите на страницу Edit Найдите панель Effects Library в верхнем левом углу Раскройте раздел Toolbox, затем Titles Выберите подходящий шаблон титров (например, Text для простого текста) Перетащите выбранный шаблон на таймлайн над видеоклипом Дважды щелкните на добавленный текстовый элемент, чтобы открыть его в просмотрщике Введите нужный текст, заменив текст-заполнитель

Чтобы отредактировать внешний вид текста, выберите его на таймлайне и обратитесь к панели Inspector в правой части интерфейса. Здесь вы можете изменять шрифт, размер, цвет, интервал между буквами и другие параметры форматирования.

Тип титров Применение Особенности Text Базовый текст без анимации Простота использования, минимум настроек Text+ Расширенные возможности форматирования Дополнительные параметры стилизации, базовая анимация Scroll Бегущие титры Автоматическая прокрутка текста вверх или вниз Lower Third Представление спикеров, подписи Готовые шаблоны с позиционированием в нижней трети экрана

Важно помнить, что добавленный текст ведет себя как обычный клип на таймлайне: вы можете изменять его продолжительность, перемещать или обрезать, просто перетаскивая границы элемента. 📝

Антон Белов, видеомонтажер с опытом 8+ лет Я помню, как монтировал образовательный курс для клиента, и нам требовалось добавить более 200 текстовых аннотаций в 15 видеоуроков. Сначала я паниковал из-за объема работы, пока не освоил Text Preset в DaVinci Resolve. Создав всего 5 основных шаблонов текста (для заголовков, подзаголовков, примечаний, цитат и акцентов), я сохранил их как пресеты в библиотеке. Затем просто перетаскивал нужный тип текста на таймлайн и менял содержание, сохраняя единый стиль. Это сократило время работы с текстом примерно в 4 раза! Главный урок: инвестируйте время в создание хорошей системы текстовых пресетов в начале проекта — это радикально ускоряет рабочий процесс при монтаже объемных проектов с большим количеством текстовых элементов.

Подготовка проекта для добавления текста на видео

Перед тем как начать добавлять текст на видео, крайне важно правильно подготовить проект. Этот подготовительный этап может показаться излишним, но он существенно упростит вашу работу в дальнейшем и поможет избежать технических проблем.

Начните с создания нового проекта или открытия существующего в DaVinci Resolve. После этого следуйте этим подготовительным шагам:

Настройте разрешение проекта в соответствии с конечным форматом видео (Project Settings > Master Settings > Timeline Resolution) Убедитесь, что частота кадров соответствует вашему исходному материалу Импортируйте все необходимые видеофайлы через Media Page Организуйте материалы в бины (папки) для удобного доступа Создайте черновой монтаж видео на странице Edit

Специальная подготовка для работы с текстом включает следующие действия:

Подготовьте текстовые материалы заранее в текстовом документе — это ускорит процесс ввода

Загрузите необходимые шрифты в систему до начала работы

Создайте отдельную видеодорожку для текстовых элементов, чтобы организовать рабочее пространство

Рассмотрите возможность использования цветовой маркировки для разных типов текста

Одно из важнейших решений при подготовке проекта — выбор подхода к организации текстовых элементов. У вас есть два основных варианта:

Параметр Все тексты на одной дорожке Отдельные дорожки по типам текста Преимущества Более простой интерфейс, меньше прокрутки по вертикали Лучшая организация, групповое редактирование Недостатки Сложнее фильтровать, возможная путаница Более загруженный интерфейс, больше прокрутки Рекомендуется для Простых проектов с небольшим количеством текста Сложных проектов с разными типами текста

Если вы планируете использовать одни и те же текстовые стили многократно, стоит создать текстовые пресеты. Для этого настройте текст с нужными параметрами, выделите его, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Create Title Style Preset". 🎯

Мария Светлова, продюсер образовательных видео Когда мы начали работу над серией 20-минутных обучающих видео по программированию, я столкнулась с кошмаром монтажера — клиент постоянно вносил правки в текст. Мы дважды полностью переделывали все титры, пока я не разработала систему. Мы создали специальный шаблон проекта в DaVinci Resolve с тремя ключевыми элементами: 1) предварительно настроенными дорожками для разных типов текста (заголовки, код, пояснения); 2) библиотекой текстовых пресетов со всеми необходимыми стилями; 3) соглашением об именовании текстовых клипов по шаблону "ТипНомерКраткое_содержание". Когда клиент прислал очередные правки, мы могли моментально найти нужный текстовый элемент по имени, отредактировать его содержимое, сохраняя все настройки стиля и анимации. Время на внесение правок сократилось с дней до часов, а нервов было потрачено значительно меньше.

Как вставить текст в видео через инструмент Fusion

Fusion — это мощный композитинговый инструмент, встроенный в DaVinci Resolve, который открывает значительно больше возможностей для работы с текстом, чем страница Edit. Если вам нужны сложные анимации, трехмерный текст или интеграция текста с другими визуальными эффектами, Fusion станет вашим лучшим помощником.

Вот пошаговая инструкция по добавлению текста через Fusion:

Поместите курсор воспроизведения на нужный момент в таймлайне Выделите клип, к которому хотите добавить текст Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Fusion Composition" или просто нажмите Shift+5 В открывшемся окне Fusion вы увидите два основных узла: MediaIn (входное видео) и MediaOut (выходное видео) Щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области и выберите Add Tool > Text+ или просто нажмите Shift+Пробел и начните вводить "Text" Соедините выход узла MediaIn с входом Text+ (первым входом), а выход Text+ — с входом MediaOut Выберите узел Text+ и используйте панель Inspector справа для ввода и форматирования текста

В отличие от страницы Edit, Fusion использует нодовую систему, где каждый элемент (текст, эффект, маска) представлен отдельным узлом, соединенным с другими. Это дает гораздо больше гибкости в создании сложных композиций.

Вот основные преимущества использования Fusion для работы с текстом:

Полный контроль над каждым аспектом текста, включая трекинг, кернинг и интерлиньяж

Возможность применения сложных эффектов, таких как свечение, тени, размытие

Создание 3D-текста с реалистичным освещением и материалами

Возможность использования выражений для динамического изменения свойств текста

Интеграция текста с трекингом движения или другими эффектами

Для наложения текста на видео через Fusion крайне полезно освоить работу с дополнительными узлами:

Merge — позволяет комбинировать текст с видео, управляя режимами наложения и прозрачностью

— позволяет комбинировать текст с видео, управляя режимами наложения и прозрачностью Transform — дает возможность перемещать, масштабировать и вращать текст

— дает возможность перемещать, масштабировать и вращать текст Background — создает цветной фон или подложку для текста

— создает цветной фон или подложку для текста Mask — позволяет ограничить область видимости текста определенной формой

Для создания анимированного текста в Fusion используйте ключевые кадры. Выберите узел Text+, нажмите на панели Inspector на маленький ромбик рядом с параметром, который хотите анимировать (например, Position), и установите значения для начальной и конечной точек анимации в разные моменты времени. 🎮

Стилизация и анимация текста в DaVinci Resolve

Добавление простого текста — лишь первый шаг. Чтобы ваш контент выглядел профессионально, необходимо уделить внимание стилизации и анимации. DaVinci Resolve предлагает богатый инструментарий для придания тексту уникального вида и динамики.

Начнем со стилизации текста на странице Edit. Выберите текстовый элемент на таймлайне и обратитесь к панели Inspector, где доступны следующие настройки:

Шрифт и типографика : выбор гарнитуры, размера, начертания, трекинга, интерлиньяжа и выравнивания

: выбор гарнитуры, размера, начертания, трекинга, интерлиньяжа и выравнивания Цветовые настройки : цвет текста, градиенты, обводка

: цвет текста, градиенты, обводка Тени и эффекты : добавление теней, свечения, фона

: добавление теней, свечения, фона Трансформация: положение, масштаб, поворот, непрозрачность

Для создания базовой анимации текста на странице Edit:

Выделите текстовый элемент на таймлайне В панели Inspector найдите раздел Transform Нажмите на маленький ромбик рядом с параметром, который хотите анимировать Переместите курсор воспроизведения в начальную точку анимации Установите начальное значение параметра Переместите курсор в конечную точку анимации Установите конечное значение параметра

Для более сложных анимаций и эффектов рекомендую использовать Fusion, где возможности практически безграничны. Вот несколько популярных типов анимации текста:

Появление/исчезновение : постепенное изменение прозрачности текста

: постепенное изменение прозрачности текста Масштабирование : увеличение или уменьшение текста

: увеличение или уменьшение текста Движение : перемещение текста по экрану

: перемещение текста по экрану Посимвольная анимация : последовательное появление букв

: последовательное появление букв Морфинг : трансформация одного текста в другой

: трансформация одного текста в другой Эффекты искажения: волны, вихри, размытие

Для профессионального вида текста важно учитывать контекст видео:

Подбирайте шрифты, соответствующие тематике и настроению видео

Используйте контрастные цвета для лучшей читаемости

Анимируйте текст в соответствии с темпом и ритмом монтажа

Синхронизируйте появление текста с аудио для усиления воздействия

Продвинутый совет для экономии времени: создавайте и сохраняйте пресеты анимации. Настройте анимацию текста, затем щелкните правой кнопкой мыши на узле Text+ в Fusion и выберите Settings > Save As. В следующий раз вы сможете применить эту же анимацию к другому тексту в несколько кликов. ✨

Продвинутые техники добавления текста на видео

Когда базовые навыки освоены, самое время перейти к продвинутым техникам, которые выведут ваши проекты на новый уровень. Эти методы требуют больше времени для освоения, но результат стоит затраченных усилий.

Начнем с текстового трекинга — техники, позволяющей тексту следовать за движущимся объектом в кадре:

На странице Edit выберите клип и перейдите на страницу Color Активируйте инструмент трекера движения (Window > Tracker) Нарисуйте окно отслеживания вокруг объекта, за которым должен следовать текст Запустите анализ движения (Track Forward) Вернитесь на страницу Edit, добавьте текст Щелкните правой кнопкой мыши на текстовом элементе и выберите "Add OFX Plugin" Добавьте плагин "Tracker" и свяжите его с созданным ранее треком

Еще одна мощная техника — создание текста с маской по форме объекта:

Перейдите на страницу Fusion Добавьте узел Text+ для создания текста Создайте маску нужной формы с помощью инструментов Polygon, B-Spline или Rectangle Добавьте узел Bitmap между Text+ и MediaOut Соедините выход маски со вторым входом узла Bitmap Настройте узел Bitmap для использования маски как ограничителя видимости текста

Для создания динамических титров, изменяющихся в зависимости от контента, можно использовать выражения в Fusion:

Добавьте узел Text+ В Inspector щелкните правой кнопкой мыши на поле текста и выберите "Expression" Введите выражение, например, для отображения текущего номера кадра: time.Frame

Вот некоторые продвинутые эффекты, которые можно создать в DaVinci Resolve:

Кинетическая типографика : динамичный текст, реагирующий на ритм аудио

: динамичный текст, реагирующий на ритм аудио Эффект пишущей машинки : текст появляется посимвольно, как при печати

: текст появляется посимвольно, как при печати 3D-текст с реалистичным освещением : объемные буквы с тенями и отражениями

: объемные буквы с тенями и отражениями Текст с частицами : буквы, распадающиеся или собирающиеся из частиц

: буквы, распадающиеся или собирающиеся из частиц Искажение текста по форме: текст, изгибающийся вдоль кривой или 3D-объекта

Для автоматизации процесса создания субтитров воспользуйтесь функцией Auto Subtitle:

Перейдите на страницу Edit Выберите Workspace > Scripts > Auto Subtitle Импортируйте файл с текстом субтитров (.srt или .txt) Настройте параметры оформления и тайминга Запустите создание субтитров

Важно помнить о производительности при работе со сложными текстовыми эффектами. Чтобы избежать замедления работы программы:

Используйте прокси-файлы для тяжелых видеоматериалов

Кэшируйте сложные композиции Fusion

Оптимизируйте нодовую структуру, избегая ненужных узлов

Группируйте связанные элементы в макросы

Наконец, не забывайте об экспортных настройках, чтобы сохранить качество текста в финальном видео. Используйте форматы с минимальной компрессией и достаточно высоким битрейтом, особенно если текст содержит тонкие элементы или мелкие детали. 🚀

Освоив искусство наложения текста в DaVinci Resolve, вы обретаете мощный инструмент для усиления повествования в ваших видео. От простых субтитров до впечатляющих 3D-композиций — каждый текстовый элемент может значительно повысить информативность и эмоциональное воздействие контента. Помните, что ключ к профессиональному результату лежит в балансе между креативностью и функциональностью: текст должен не только привлекать внимание, но и оставаться читабельным и уместным в контексте вашего проекта. Практикуйтесь, экспериментируйте с различными техниками и не бойтесь выходить за рамки стандартных решений — только так рождаются по-настоящему запоминающиеся видеоработы.

