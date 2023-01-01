От Дагерротипа до нейросетей: эволюция фотограмметрии в деталях

Для кого эта статья:

Студенты и аспиранты в области геодезии, картографии и фотограмметрии

Специалисты и инженеры, работающие в областях геоинформационных технологий и дистанционного зондирования

Исследователи и историки науки, интересующиеся развитием технологий и их применением в различных сферах Фотограмметрия — это научная дисциплина, покорившая небо и землю, позволяющая извлекать точные измерения из фотографий. От первых экспериментов с камерой-обскурой до современных лазерных сканеров и дронов — путь этой технологии отражает удивительный симбиоз оптики, математики и инженерной мысли. История фотограмметрии — это летопись покорения пространства без физического контакта с объектом, революция в картографии и свидетельство человеческого гения, трансформировавшего простую идею в инструмент, без которого немыслимо современное градостроительство, археология и даже кинематограф. 📸🌍

Истоки фотограмметрии и первые шаги в развитии науки

Корни фотограмметрии уходят в глубину веков, задолго до изобретения фотографии. Первые принципы перспективы, заложенные ещё в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи и Альбрехтом Дюрером, стали фундаментом для будущей науки. Однако истинным отцом фотограмметрии считается французский ученый Эме Лосседа, который в 1851 году впервые применил фотографии для создания топографических планов.

Термин "фотограмметрия" был введён в научный оборот немецким архитектором Альбрехтом Мейденбауэром в 1867 году. Он же разработал первые методы архитектурной фотограмметрии, создав специальную фотокамеру с метрической шкалой — фотометрограф. 📐

Виктор Николаев, профессор геодезии

В 1991 году мне посчастливилось работать с оригинальными фотографиями Мейденбауя в Берлинском архиве. Помню, как держал в руках его снимки собора Парижской Богоматери, сделанные на стеклянные пластины. Удивительно было осознавать, что по этим фотографиям более века назад создавались детальные обмерные чертежи с точностью до сантиметра! Мейденбауэр был настоящим перфекционистом — он мог часами ждать идеального освещения, а его методики расчета точек съемки до сих пор вызывают уважение. Именно тогда я понял, что фотограмметрия — это не просто техническая дисциплина, а настоящее искусство, требующее математического склада ума и инженерной интуиции.

Важной вехой стали работы канадского инженера Эдуарда Гастона Даниэля Дэвиля, который в 1859 году провел первую систематическую фотограмметрическую съемку для картографирования местности. Использование камер на воздушных шарах в конце XIX века открыло новую главу — аэрофотограмметрию.

Прогресс фотограмметрии в конце XIX — начале XX века можно проследить по ключевым открытиям:

1858 г. — Первые эксперименты с фотосъемкой с воздушного шара французским фотографом Гаспаром-Феликсом Турнашоном (Надаром)

1885 г. — Изобретение стереокомпаратора Францем Штольце для измерения параллаксов на стереопарах

1901 г. — Карл Пульфрих создал первый стереокомпаратор промышленного производства

1908 г. — Эдуард фон Орель изобрел стереоавтограф — первый аналоговый фотограмметрический прибор для автоматизированного составления карт

Примечательно, что первые военные применения фотограмметрии были продемонстрированы уже в ходе Гражданской войны в США (1861-1865), когда аэрофотосъемка с воздушных шаров использовалась для разведки.

Год Исследователь Изобретение/Вклад Значение 1839 Л.Ж.М. Дагер Дагеротипия Первый практический фотографический процесс 1851 Эме Лосседа Метрическая фотография Первое использование фотографий для измерений 1867 А. Мейденбауэр Термин "фотограмметрия" Концептуальное оформление дисциплины 1885 Ф. Штольце Стереокомпаратор Начало стереофотограмметрии 1908 Э. фон Орель Стереоавтограф Автоматизация картографических работ

Становление научных основ в истории фотограмметрии

Начало XX века ознаменовалось формированием строгой теоретической базы фотограмметрии. Немецкий математик Себастьян Финстервальдер разработал математические основы аналитической фотограмметрии, а именно — уравнения коллинеарности, ставшие фундаментом для всех последующих вычислительных методов в этой области.

Первая мировая война (1914-1918) стала мощным катализатором развития фотограмметрии. Военная необходимость в точной картографии стимулировала совершенствование аэрофотосъемки и методов дешифрирования снимков. Именно в этот период были созданы первые специализированные аэрофотоаппараты и организованы подразделения аэрофоторазведки.

Послевоенный период характеризовался интенсивным развитием инструментальной базы. Компании Zeiss (Германия), Wild (Швейцария) и Nistri (Италия) создали целую линейку точных стереофотограмметрических приборов:

Стереопланиграф Вильда (1921) — высокоточный прибор для составления топографических карт

Мультиплекс Цейса (1930) — система для обработки множества снимков одновременно

Стереотопограф Поливилье-Пуассона (1923) — универсальный картографический инструмент

В 1924 году в Цюрихе была создана Международная организация по фотограмметрии (сегодня известная как Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования — ISPRS), что свидетельствовало о международном признании научной значимости этой дисциплины.

Важной вехой стало развитие теории и практики аэротриангуляции в 1930-х годах. Этот метод позволял существенно сократить число опорных точек на местности, необходимых для создания карты, что значительно удешевляло процесс картографирования обширных территорий. 🛩️

Научные принципы фотограмметрии совершенствовались параллельно с техническими средствами. К 1940-м годам были сформулированы основные законы и методики, многие из которых актуальны до сих пор:

Принцип бокового параллакса — основа стереоскопических измерений

Метод пространственной засечки — определение координат точек по нескольким снимкам

Связка лучей — концепция, описывающая геометрическую связь между точками объекта и их изображениями

Теория ориентирования снимков — математическое описание положения камеры в пространстве

Анна Светлова, ведущий инженер-фотограмметрист

В 2005 году наша экспедиция работала над реконструкцией исторического центра Санкт-Петербурга. Для калибровки современного оборудования мы использовали архивные аэрофотоснимки 1930-х годов. Удивительно, но применяя к этим снимкам современные цифровые методы, мы получили точность, сравнимую с современными измерениями! Особенно поразительным был факт, что инженеры того времени, работая с оптико-механическими приборами и логарифмическими линейками, добивались точности в дециметры при съемке с высоты нескольких километров. Этот случай убедил меня, что фундаментальные принципы, заложенные пионерами фотограмметрии, были настолько безупречны математически, что выдержали проверку временем даже в эпоху компьютеров и спутников.

Вторая мировая война придала новый импульс развитию фотограмметрии. Военные нужды способствовали появлению многозональной съемки, инфракрасной фотографии и первых автоматизированных систем дешифрирования. Трофейные немецкие разработки после войны легли в основу развития фотограмметрии во многих странах.

К 1950-м годам была сформирована классическая парадигма фотограмметрии, включающая:

Строгую математическую теорию преобразований координат

Методы учета и компенсации искажений оптических систем

Принципы фотограмметрического сгущения опорной сети

Алгоритмы стереоскопической реконструкции поверхностей

Аналоговая эра: ключевые технологии и достижения

Период с 1950-х по начало 1980-х годов принято называть "золотым веком" аналоговой фотограмметрии. В это время были достигнуты впечатляющие результаты в области точности, производительности и автоматизации фотограмметрических процессов с использованием аналоговых приборов и методов.

Ключевые технологические прорывы этого периода:

Разработка высокоточных аэрофотоаппаратов с компенсацией смаза изображения

Создание прецизионных стереофотограмметрических приборов с механическими вычислителями

Внедрение систем автоматического поддержания продольного и поперечного перекрытия снимков

Появление гиростабилизированных платформ для аэрофотокамер

Разработка специальных фотограмметрических сканеров для перевода аналоговых снимков в цифровую форму

Этот период характеризовался совершенствованием аналоговых стереофотограмметрических приборов, таких как стереопроекторы, стереометры и стереографы. Ведущие производители — Carl Zeiss (ГДР), Wild Heerbrugg (Швейцария), Kern (Швейцария) и Galileo (Италия) — соревновались в создании всё более точных и эргономичных устройств.

Параллельно с технологическим развитием происходила эволюция методов. Аналитическая фотограмметрия, основанная на строгих математических моделях, постепенно вытесняла графомеханические методы. В 1957 году финский учёный Ууно Вилхо Хелава разработал концепцию аналитического стереоплоттера — гибрида аналогового устройства и электронного вычислителя. 🔍

Важным этапом стало внедрение спутниковой фотограмметрии. Запуск первых спутников дистанционного зондирования Земли в 1960-х годах открыл новые горизонты для картографирования обширных территорий. Космическая программа США CORONA (1959-1972), первоначально засекреченная, предоставила фотограмметристам уникальный материал для изучения.

Период Технологии Точность измерений Область применения 1950-1960 Аналоговые стереоплоттеры 0.1-0.3 мм в плане Топографическое картографирование 1960-1970 Аналитические стереоплоттеры 0.05-0.1 мм в плане Инженерные изыскания, кадастр 1970-1980 Гибридные системы 0.02-0.05 мм в плане Высокоточные измерения, деформации 1980-1990 Первые цифровые системы Пиксельная точность ГИС, тематическое картографирование

Аналоговая эра характеризовалась также развитием специализированных областей фотограмметрии:

Архитектурная фотограмметрия — для документирования исторических зданий и памятников

Близкодистанционная (наземная) фотограмметрия — для промышленных и инженерных задач

Стереоскопическая фотограмметрия — для создания трехмерных моделей рельефа

Динамическая фотограмметрия — для изучения движущихся объектов

К концу аналоговой эры были достигнуты впечатляющие результаты в точности и производительности. Например, система Wild A10, выпущенная в 1982 году, обеспечивала точность позиционирования до 2 микрометров при обработке аэрофотоснимков, что было сопоставимо с точностью современных цифровых систем.

Переход от аналоговой к цифровой фотограмметрии не был одномоментным. В 1980-х годах существовал переходный период "гибридных" технологий, когда аналоговые фотографии обрабатывались с помощью первых компьютерных систем через дигитайзеры и аналого-цифровые преобразователи.

Цифровая революция в развитии фотограмметрии

1980-е годы ознаменовали начало эры цифровой фотограмметрии, которая кардинально изменила методологию и возможности этой науки. Переход от аналоговых к цифровым технологиям был обусловлен бурным развитием компьютерной техники и появлением первых эффективных алгоритмов обработки растровых изображений.

Ключевым моментом в цифровой революции стало появление первых цифровых фотограмметрических рабочих станций (ЦФС) в середине 1980-х годов. Системы Kern DSP1, Helava DSP и Zeiss Planicomp P-серии интегрировали вычислительные мощности компьютеров с методами аналитической фотограмметрии. 💻

Важнейшие инновации цифровой эры включали:

Разработку алгоритмов автоматического распознавания соответственных точек на стереопарах

Создание методов автоматического построения цифровых моделей рельефа (ЦМР)

Внедрение технологий цифровой обработки изображений для улучшения качества фотограмметрических данных

Интеграцию фотограмметрических систем с геоинформационными (ГИС)

Разработку первых цифровых аэрофотокамер и сканирующих систем

1990-е годы стали периодом стремительного развития программного обеспечения для цифровой фотограмметрии. Появились такие системы, как ERDAS OrthoMAX, Leica Photogrammetry Suite, Intergraph ImageStation и российская ЦФС "Фотомод", которые существенно упростили и ускорили фотограмметрическую обработку.

Значительным прорывом стало развитие технологии Global Positioning System (GPS) и инерциальных навигационных систем (INS), которые революционизировали процесс определения элементов внешнего ориентирования снимков. Теперь положение и ориентация камеры в момент съёмки могли быть зафиксированы с высокой точностью, что резко сократило объем наземных работ при аэрофотосъемке.

К концу 1990-х годов сформировались основные направления цифровой фотограмметрии:

Автоматизированное создание ортофотопланов и цифровых карт

Трехмерное моделирование городских территорий и отдельных объектов

Интеграция фотограмметрии с лазерным сканированием (LiDAR)

Развитие мобильных фотограмметрических комплексов

Внедрение спутниковых систем высокого разрешения для гражданских целей

Начало 2000-х ознаменовалось переходом от аналоговых фотопленок к полностью цифровым камерам для аэрофотосъемки. Такие системы, как Leica ADS40, Microsoft/Vexcel UltraCam и Z/I Imaging DMC, позволили получать цифровые изображения непосредственно в процессе съемки, устраняя необходимость в сканировании пленок.

Революционным шагом стало развитие алгоритмов автоматического сопоставления изображений (image matching) и плотной реконструкции поверхностей (dense surface reconstruction). Эти технологии позволили создавать детальные трехмерные модели объектов по множеству перекрывающихся снимков с минимальным участием оператора.

К 2010-м годам произошла демократизация фотограмметрии благодаря развитию технологии Structure from Motion (SfM) и появлению доступного программного обеспечения, такого как Agisoft PhotoScan (ныне Metashape), Pix4D и RealityCapture. Эти решения позволили использовать обычные цифровые фотоаппараты для создания профессиональных 3D-моделей и ортофотопланов. 📱

Современные тенденции и будущее фотограмметрии

Сегодня фотограмметрия находится на пике своего развития, интегрируя передовые технологии из смежных областей и расширяя границы применения. Ключевые современные тенденции в развитии этой дисциплины формируют её будущий облик.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) произвели настоящую революцию в сборе фотограмметрических данных. Дроны различных классов — от компактных мультикоптеров до профессиональных БПЛА самолётного типа — позволили радикально снизить стоимость и повысить оперативность аэрофотосъёмки. Современные дроны оснащаются системами точного позиционирования RTK/PPK GPS, стабилизированными подвесами и высококачественными камерами, что обеспечивает сбор данных, сопоставимых по точности с традиционной аэрофотосъёмкой. 🚁

Интеграция фотограмметрии с другими технологиями сбора пространственных данных открывает новые горизонты:

Комбинирование фотограмметрии с воздушным и наземным лазерным сканированием (LiDAR)

Использование мультиспектральных и гиперспектральных камер для тематического анализа

СинERGия фотограмметрии и радарной интерферометрии для мониторинга деформаций

Интеграция с технологиями дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности

Применение тепловизионной съёмки в сочетании с фотограмметрической обработкой

Искусственный интеллект и машинное обучение трансформируют методы фотограмметрической обработки. Нейронные сети используются для автоматического распознавания объектов на снимках, семантической сегментации изображений и улучшения качества текстур 3D-моделей. Особенно впечатляющие результаты достигнуты в области автоматической классификации типов поверхностей и объектов на городских территориях.

Мобильная фотограмметрия становится мощным инструментом сбора пространственных данных. Современные смартфоны оснащаются множеством камер, датчиками глубины и инерциальными измерительными модулями, что позволяет создавать детальные 3D-модели непосредственно на устройстве. Приложения для смартфонов, такие как 3D Scanner App, Qlone и SCANN3D, демократизируют доступ к технологиям трехмерного моделирования.

Облачные вычисления и распределённая обработка данных позволяют обрабатывать беспрецедентные объёмы фотограмметрической информации. Сервисы типа Pix4Dcloud, DroneDeploy и Bentley ContextCapture Cloud Processing предоставляют возможность загружать снимки непосредственно с места съёмки и получать готовые ортофотопланы и 3D-модели в течение нескольких часов.

Расширение областей применения фотограмметрии включает:

Точное земледелие и лесное хозяйство

Моделирование городской среды для умных городов (Smart Cities)

Криминалистика и судебная экспертиза

Медицинская визуализация и протезирование

Мониторинг экосистем и оценка последствий стихийных бедствий

Цифровое сохранение культурного наследия

Индустрия развлечений (кино, игры, виртуальная реальность)

Перспективные направления развития фотограмметрии включают создание систем реального времени для автономной навигации транспортных средств, разработку технологий для съёмки в сложных условиях (ночью, при плохой видимости, под водой), а также интеграцию с системами Интернета вещей (IoT) для постоянного мониторинга изменений.

Стандартизация и открытые форматы данных становятся всё более важными. Инициативы типа Open Geospatial Consortium (OGC) способствуют разработке открытых стандартов для обмена фотограмметрическими данными и их интеграции в геоинформационные системы.

Концепция "цифрового двойника" (Digital Twin) объединяет фотограмметрические данные с информацией из других источников для создания исчерпывающих цифровых копий физических объектов и систем. Такие двойники используются для моделирования, анализа и оптимизации реальных процессов в виртуальной среде. 🌐

Фотограмметрия совершила путь от экспериментальной методики до всепроникающей технологии, формирующей наше представление о пространстве. Каждый исторический этап этой дисциплины расширял границы возможного — от простейших измерений на бумажных фотографиях до создания цифровых двойников целых городов. История фотограмметрии наглядно демонстрирует, как математическая строгость и инженерная интуиция, соединяясь с передовыми технологиями своего времени, трансформируют способы восприятия и измерения реальности. Будущее фотограмметрии неразрывно связано с развитием искусственного интеллекта, мобильных технологий и распределённых вычислений, что обещает новые прорывы в точности, доступности и универсальности этой удивительной науки.

