Substance Painter: мощный инструмент текстурирования для 3D-моделей

Для кого эта статья:

Студенты и начинающие художники в области 3D-текстурирования

Профессиональные графические дизайнеры и художники, стремящиеся улучшить свои навыки

Люди, интересующиеся программным обеспечением для создания визуального контента, особенно Substance Painter Substance Painter — это настоящий "швейцарский нож" в арсенале художника по текстурированию. Зайдя в программу впервые, многие ощущают мощь и одновременно растерянность перед обилием инструментов. Интерфейс кажется непроходимыми джунглями панелей, а разнообразие настроек вызывает желание вернуться к привычному Фотошопу. Но давайте разберемся вместе — под этой сложностью скрывается логичная система, освоив которую, вы выведете качество своих работ на принципиально новый уровень. 🎨

Хотите перейти от одиночных навыков к комплексному мастерству в создании визуального контента? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro включает блок по текстурированию в Substance Painter как часть полного цикла производства графики. Вы не просто освоите отдельный инструмент, а поймете его место в профессиональном рабочем процессе — от концепта до финального рендера. Преподаватели-практики покажут, как навыки текстурирования превращаются в коммерческие проекты.

Интерфейс Substance Painter: обзор всех панелей

Интерфейс Substance Painter — это продуманная экосистема, где каждый элемент выполняет определенную функцию в процессе текстурирования. При первом запуске может показаться, что панелей слишком много, но их логичное расположение позволяет быстро адаптироваться к рабочему процессу.

Структура интерфейса состоит из следующих основных компонентов:

3D-вьюпорт — центральная область для просмотра и работы с 3D-моделью

— центральная область для просмотра и работы с 3D-моделью Shelf (Полка) — хранилище материалов, текстур, смарт-материалов и альфа-каналов

— хранилище материалов, текстур, смарт-материалов и альфа-каналов Properties (Свойства) — отображает настройки выбранного инструмента или материала

— отображает настройки выбранного инструмента или материала Texture Set List (Список наборов текстур) — управление различными наборами текстур для разных частей модели

— управление различными наборами текстур для разных частей модели Layers (Слои) — иерархическая система организации текстур, подобная Photoshop

— иерархическая система организации текстур, подобная Photoshop Toolbar (Панель инструментов) — быстрый доступ к часто используемым инструментам

Давайте детальнее рассмотрим каждую панель и её функционал в таблице ниже:

Панель Основное назначение Ключевые функции 3D-вьюпорт Визуализация модели и текстурирование Поворот модели, изменение освещения, применение текстур Shelf Библиотека ресурсов Доступ к материалам, текстурам, смарт-материалам, фильтрам Properties Настройка параметров Изменение свойств кистей, материалов, слоев и фильтров Texture Set List Управление наборами текстур Выбор UV-сетов, организация частей модели Layers Организация текстурных слоев Создание групп, масок, режимов наложения Toolbar Быстрый доступ к инструментам Выбор кистей, заливки, генераторов, инструментов выделения

Дмитрий Корнилов, старший текстурный художник Помню свой первый серьезный проект в Substance Painter — текстурирование персонажа для инди-игры. Я буквально терялся в интерфейсе, путаясь между панелями и не понимая логику их расположения. Переломный момент наступил, когда я начал воспринимать интерфейс как единую систему, а не набор разрозненных элементов. Например, я заметил, что параметры в панели Properties динамически меняются в зависимости от того, что выбрано: инструмент, слой или материал. Это позволяет держать интерфейс чистым, не загромождая его лишними кнопками. Сегодня, работая над текстурами для ААА-проектов, я ценю именно эту адаптивность и логичность расположения элементов — моя продуктивность выросла в разы, как только я перестал "бороться" с интерфейсом и научился работать вместе с ним.

Важно отметить возможность настройки интерфейса под себя. Вы можете перемещать панели, изменять их размер или даже скрывать ненужные элементы, создавая рабочее пространство, максимально соответствующее вашему процессу работы. Для этого используйте функцию Window > Workspace, которая позволяет сохранять различные конфигурации интерфейса для разных проектов или этапов работы. 🖥️

Основные инструменты текстурирования и их возможности

Арсенал инструментов Substance Painter впечатляет своим разнообразием и гибкостью. Каждый инструмент предназначен для определенного аспекта текстурирования, от создания базовых цветов до проработки мельчайших деталей поверхности.

Основные инструменты, которые вы будете использовать регулярно:

Brush (Кисть) — классический инструмент рисования с настраиваемыми параметрами

— классический инструмент рисования с настраиваемыми параметрами Particle (Частицы) — создание эффектов разбрызгивания, пыли, грязи

— создание эффектов разбрызгивания, пыли, грязи Eraser (Ластик) — удаление нанесенных текстур с сохранением параметров кисти

— удаление нанесенных текстур с сохранением параметров кисти Clone (Клонирование) — перенос текстуры с одной области на другую

— перенос текстуры с одной области на другую Projection (Проекция) — проецирование 2D-изображений на 3D-поверхность

— проецирование 2D-изображений на 3D-поверхность Polygon Fill (Заливка полигонов) — быстрое заполнение выбранных полигонов

— быстрое заполнение выбранных полигонов Smart Mask (Умная маска) — автоматическое создание масок на основе геометрии модели

Каждый из этих инструментов можно тонко настраивать через панель Properties, изменяя такие параметры как:

Размер и жесткость кисти

Непрозрачность и поток

Режимы наложения

Чувствительность к наклону и нажиму (при работе с графическим планшетом)

Расстояние между штрихами и джиттер (случайность) для органичного вида

Особо отмечу инструмент Smart Mask — это настоящий прорыв в текстурировании. С его помощью вы можете автоматически создавать сложные маски на основе таких параметров как кривизна, высота, впадины или выступы модели. Это значительно ускоряет добавление таких эффектов, как потертости на выступающих частях, накопление грязи во впадинах или патина на металлических поверхностях.

Инструмент Типичный сценарий использования Ключевые настройки Brush Детализация поверхностей, ручная прорисовка Размер, непрозрачность, поток, альфа-канал Particle Создание ржавчины, пыли, мелких повреждений Плотность частиц, случайность, радиус распространения Projection Нанесение логотипов, фотографических текстур Размер проекции, режим проецирования, размытие краев Smart Mask Автоматизация потертостей, загрязнений Кривизна, выступы, углубления, контраст маски Polygon Fill Быстрое заполнение крупных областей Режим выделения, режим заполнения Clone Копирование деталей, исправление ошибок Режим выборки, режим наложения, радиус клона

Не забывайте про Procedural Effects (Процедурные эффекты) — они позволяют создавать сложные текстуры, не рисуя их вручную. Например, вы можете сгенерировать ржавчину, царапины или потёртости, настроив всего несколько параметров. Эти эффекты не только экономят время, но и легко редактируются на любом этапе работы. 🛠️

Работа со слоями и масками: функционал и горячие клавиши

Система слоев в Substance Painter — это мощный механизм, который определяет гибкость и нелинейность процесса текстурирования. В отличие от Photoshop, слои здесь работают с учетом специфики 3D-объектов и различных каналов текстур.

Панель Layers позволяет создавать следующие типы элементов:

Fill Layer (Слой заливки) — применение материала или цвета ко всей модели

— применение материала или цвета ко всей модели Paint Layer (Слой рисования) — слой для рисования кистями

— слой для рисования кистями Effect Layer (Слой эффекта) — применение фильтров и процедурных эффектов

— применение фильтров и процедурных эффектов Folder (Папка) — группирование слоев для организации

— группирование слоев для организации Black Mask (Черная маска) — маска, которая изначально скрывает все содержимое слоя

— маска, которая изначально скрывает все содержимое слоя White Mask (Белая маска) — маска, которая изначально показывает все содержимое слоя

Горячие клавиши существенно ускоряют работу со слоями. Вот самые полезные комбинации, которые стоит запомнить:

Ctrl+G — создать группу из выбранных слоев

— создать группу из выбранных слоев Ctrl+Shift+N — создать новый слой заливки

— создать новый слой заливки Ctrl+N — создать новый слой рисования

— создать новый слой рисования Ctrl+Alt+Shift+N — создать новый слой эффекта

— создать новый слой эффекта Ctrl+Shift+G — разгруппировать слои

— разгруппировать слои Ctrl+Shift+M — создать черную маску

— создать черную маску Ctrl+Alt+M — создать белую маску

— создать белую маску Alt+Left Click на маске — инвертировать маску

на маске — инвертировать маску Ctrl+J — дублировать выбранный слой

Особенно важно понимать принцип работы с масками в Substance Painter. Маски позволяют контролировать, где именно будет применен материал или эффект. Например, вы можете создать слой ржавчины, но с помощью маски ограничить его только определенными частями модели.

Анна Тарасова, lead texture artist На проекте реконструкции исторического оружия для музейной экспозиции я столкнулась со сложной задачей — воссоздать состаренный меч с множеством слоев патины, потертостей и мелких повреждений. Решающим фактором стала правильная организация слоев. Вместо того чтобы создавать все эффекты на одном слое, я разбила текстуру на логические группы: базовый металл, окисление, потертости от использования, пятна от крови, повреждения лезвия. Каждую группу я могла независимо настраивать и корректировать интенсивность эффектов. Когда куратор проекта запросил более "свежую" версию меча, мне не пришлось переделывать всю текстуру — я просто уменьшила непрозрачность групп с эффектами старения и подкорректировала маски. Этот модульный подход с использованием групп слоев и масок сэкономил мне дни работы и позволил быстро адаптировать текстуру под изменившиеся требования заказчика.

Работа с масками становится еще эффективнее при использовании генераторов масок. Например:

Curvature (Кривизна) — создает маску на основе выпуклостей и вогнутостей модели

— создает маску на основе выпуклостей и вогнутостей модели AO (Ambient Occlusion) — выделяет затененные участки и стыки

— выделяет затененные участки и стыки World Space Normal — создает маску на основе ориентации поверхностей в пространстве

— создает маску на основе ориентации поверхностей в пространстве Height — маска на основе высоты точек модели

— маска на основе высоты точек модели ID — маска на основе ранее назначенных ID материалов

Помните о возможности использовать режимы наложения (Blend Modes) для слоев. Они работают аналогично Photoshop и могут существенно повлиять на взаимодействие слоев между собой. Особенно полезны режимы Multiply для затемнения, Overlay для добавления текстуры и контраста, а также Color для изменения цвета без влияния на детали нижележащих слоев. 🔍

Настройка кистей и альфа-каналов для текстурирования

Кисти — это основной инструмент художника по текстурам, и Substance Painter предлагает впечатляющие возможности для их настройки. Гибкая система позволяет не только выбирать из множества предустановленных кистей, но и создавать собственные уникальные инструменты.

Основные параметры кистей, которые можно настраивать:

Размер (Size) — диаметр кисти в пикселях

— диаметр кисти в пикселях Непрозрачность (Opacity) — степень прозрачности штриха

— степень прозрачности штриха Поток (Flow) — скорость наложения цвета при удержании кисти

— скорость наложения цвета при удержании кисти Жесткость (Hardness) — мягкость или резкость краев кисти

— мягкость или резкость краев кисти Альфа (Alpha) — форма кисти, определяемая черно-белым изображением

— форма кисти, определяемая черно-белым изображением Расстояние между штрихами (Spacing) — как часто наносятся отпечатки кисти

— как часто наносятся отпечатки кисти Накопление (Accumulation) — как цвет накапливается при перекрытии штрихов

Альфа-каналы играют ключевую роль в создании уникальных кистей. Они определяют форму отпечатка кисти и могут превратить обычную круглую кисть в инструмент для создания сложных текстур — от простой шероховатости до детализированных узоров.

Substance Painter поставляется с богатой библиотекой альфа-каналов, но вы также можете создавать и импортировать собственные. Для этого:

Создайте черно-белое изображение в любом графическом редакторе Сохраните его в формате PNG или TIFF с прозрачностью Импортируйте через Shelf > Import Resources Примените к кисти через панель Properties, выбрав нужный альфа-канал

Особое внимание стоит уделить настройкам чувствительности к давлению при работе с графическим планшетом. В Substance Painter вы можете связать практически любой параметр кисти с давлением пера:

Размер — для варьирования толщины линий

Непрозрачность — для контроля интенсивности

Жесткость — для динамического изменения мягкости краев

Поток — для более тонкого контроля наложения цвета

Для профессионального текстурирования рекомендуется создать набор специализированных кистей для различных задач:

Кисти для создания поверхностных повреждений (царапины, сколы)

Кисти для имитации различных материалов (кожа, ткань, металл)

Кисти для детализации (поры, морщины, трещины)

Кисти для эффектов окружающей среды (грязь, пыль, потеки)

Не забывайте сохранять созданные кисти для повторного использования. Для этого используйте функцию Save Brush в панели Properties. Сохраненные кисти появятся в вашей библиотеке и будут доступны во всех проектах. 🎭

Продвинутые техники в Substance Painter для 3D-моделей

Освоив базовые инструменты, пора перейти к продвинутым техникам, которые выводят текстурирование на новый уровень. Эти методы позволяют создавать реалистичные, детализированные текстуры с минимальными затратами времени.

Процедурное текстурирование с помощью генераторов

Генераторы в Substance Painter — это процедурные инструменты, которые автоматически создают текстуры на основе алгоритмов. Они незаменимы при работе с большими поверхностями или повторяющимися элементами:

Грязь и потеки — автоматическое создание реалистичных загрязнений, учитывающих гравитацию

— автоматическое создание реалистичных загрязнений, учитывающих гравитацию Потертости и царапины — симуляция износа поверхностей на основе геометрии модели

— симуляция износа поверхностей на основе геометрии модели Краска и ржавчина — создание эффектов отслаивающейся краски и окисления металла

— создание эффектов отслаивающейся краски и окисления металла Сетки и узоры — генерация регулярных структур с контролируемой случайностью

Использование Smart Materials для комплексного текстурирования

Smart Materials (Умные материалы) — это предварительно настроенные комплексные материалы, которые адаптируются к геометрии вашей модели. Они содержат не только цвет и отражение, но и логику распределения эффектов:

Применяйте их как отправную точку для создания собственных материалов

Изучайте их структуру, чтобы понять принципы построения сложных материалов

Комбинируйте несколько Smart Materials с помощью масок для создания комплексных поверхностей

Тайлинг и запекание высокополигональных деталей

Для оптимизации процесса при работе с повторяющимися элементами или сложной геометрией:

Используйте Triplanar Projection для бесшовного текстурирования сложных поверхностей

Применяйте технику запекания деталей с high-poly моделей на low-poly для игровых ассетов

Создавайте атласы текстур для оптимизации больших сцен с множеством объектов

Интеграция с другими инструментами pipeline

Substance Painter отлично работает в связке с другими программами:

Используйте Substance Designer для создания уникальных материалов и импорта их в Painter

Экспортируйте карты для различных движков (Unreal Engine, Unity, Arnold, V-Ray)

Настраивайте собственные шейдеры для точной визуализации в целевой среде

Для максимальной эффективности рекомендую создать личную библиотеку материалов, альфа-каналов и смарт-материалов, которые соответствуют вашему стилю и типичным задачам. Такая библиотека значительно ускорит работу над будущими проектами и обеспечит узнаваемый авторский почерк. 🚀

Substance Painter — это не просто инструмент для нанесения текстур, а полноценная экосистема для создания визуальных историй через материалы. Освоив панели, инструменты и техники, описанные в этом руководстве, вы получаете в руки инструмент для преображения безжизненных 3D-моделей в объекты с характером и историей. Помните: настоящее мастерство приходит через эксперименты и практику — не бойтесь выходить за рамки стандартных решений и создавать собственные рабочие процессы, оптимизированные под ваши задачи.

