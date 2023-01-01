Горячие клавиши Substance Painter: ускорьте работу в 2 раза

Для кого эта статья:

Профессиональные и начинающие графические дизайнеры и 3D-художники

Студенты и обучающиеся в области дизайна и 3D-моделирования

Специалисты, стремящиеся повысить свою продуктивность и качество работы в Substance Painter Когда ваши дедлайны приближаются со скоростью света, а клиент ожидает готовую 3D-модель "вчера", каждая секунда на счету. Мастерство в Substance Painter определяется не только умением создавать впечатляющие текстуры, но и способностью делать это молниеносно. Горячие клавиши — секретное оружие профессионалов, позволяющее сократить часы работы до минут. Изучив и внедрив в свой рабочий процесс комбинации клавиш, вы удивитесь, насколько быстрее станете создавать текстуры музейного качества. 🚀

Базовые горячие клавиши Substance Painter для быстрого старта

Освоение базовых горячих клавиш Substance Painter — это первый шаг к профессиональному ускорению. Именно эти комбинации вы будете использовать десятки раз в течение одной сессии, превращая стандартные операции в мгновенные действия.

Ключевые действия с файлами и проектами мгновенно доступны через простые сочетания клавиш:

Ctrl+N — создание нового проекта

— создание нового проекта Ctrl+O — открытие существующего проекта

— открытие существующего проекта Ctrl+S — сохранение текущего проекта

— сохранение текущего проекта Ctrl+Shift+S — сохранение проекта под новым именем

— сохранение проекта под новым именем Ctrl+Z — отмена последнего действия

— отмена последнего действия Ctrl+Shift+Z или Ctrl+Y — возврат отмененного действия

Для работы с документом в целом полезны следующие комбинации:

Комбинация Действие Применение F Фокусировка на модели Быстрое центрирование камеры на модели Пробел Переключение между инструментами Временное переключение на инструмент навигации Tab Скрытие/показ интерфейса Удобно для финального осмотра работы 1, 2, 3... Переключение между материальными каналами Быстрый доступ к Base Color, Roughness и др. Ctrl+I Инвертирование выделения/маски Мгновенное обращение выбранной области

Основные инструменты рисования также имеют горячие клавиши:

B — кисть (Brush)

— кисть (Brush) E — ластик (Eraser)

— ластик (Eraser) S — штамп (Clone Stamp)

— штамп (Clone Stamp) P — проекция (Projection)

— проекция (Projection) D — сброс цветов к черному и белому

— сброс цветов к черному и белому X — переключение между передним и фоновым цветом

Александр Петров, ведущий технический художник На заре моей карьеры в текстурировании я проводил около 12 часов, создавая текстуры для одной модели персонажа. После того, как мой коллега показал мне таблицу горячих клавиш Substance Painter, мой рабочий процесс кардинально изменился. Особенно полезными оказались клавиши быстрого переключения между каналами материала (1-8) и комбинация Alt+ПКМ для быстрого изменения размера кисти. Сегодня та же работа занимает у меня около 5 часов. Не преувеличу, если скажу, что горячие клавиши буквально спасли мою карьеру — теперь я успеваю браться за больше проектов и, соответственно, зарабатывать больше.

Для настройки размера и жёсткости кисти можно использовать следующие комбинации:

[ и ] — уменьшение и увеличение размера кисти

— уменьшение и увеличение размера кисти Shift+[ и Shift+] — уменьшение и увеличение жёсткости кисти

— уменьшение и увеличение жёсткости кисти Alt+ПКМ+перетаскивание — интерактивное изменение размера кисти

Продвинутые сочетания клавиш для работы со слоями и масками

Эффективная работа со слоями и масками — ключ к созданию сложных, многокомпонентных текстур. Правильное использование горячих клавиш в этой области значительно сократит время на рутинные операции. 🎨

Ctrl+G — группировка выбранных слоев

— группировка выбранных слоев Ctrl+Shift+G — разгруппировка слоев

— разгруппировка слоев Ctrl+J — дублирование выбранного слоя

— дублирование выбранного слоя Ctrl+E — объединение выбранных слоев

— объединение выбранных слоев Ctrl+Shift+N — создание нового слоя

— создание нового слоя Ctrl+Alt+N — создание новой группы слоев

— создание новой группы слоев Alt+клик на маске — просмотр маски в режиме наложения

— просмотр маски в режиме наложения Ctrl+A — выделение всех слоев

— выделение всех слоев Delete — удаление выбранного слоя

Для более детальной работы с масками используйте следующие комбинации:

Ctrl+клик на слое — выбор маски слоя

— выбор маски слоя Ctrl+L — создание новой маски на выбранном слое

— создание новой маски на выбранном слое Ctrl+I — инвертирование текущей маски

— инвертирование текущей маски Shift+клик на маске — временное отключение маски

Мария Иванова, 3D-текстурный художник Я работала над созданием текстур для научно-фантастического фильма, где мне предстояло детализировать более 50 моделей инопланетных артефактов. Каждый артефакт требовал уникальной текстуры с десятками слоев, масок и эффектов. Сначала я пыталась работать "по старинке" — через меню и щелчки мышью. После третьей модели у меня началась боль в запястье, и я поняла, что так не выдержу до конца проекта. Я потратила два дня на изучение и запоминание горячих клавиш Substance Painter для работы со слоями и масками. Особенно полезными оказались Ctrl+G для группировки связанных слоев и Alt+клик для быстрого просмотра масок. Результат превзошел все ожидания: время работы над каждой последующей моделью сократилось вдвое, а качество улучшилось, так как я могла сосредоточиться на творческом процессе, а не на поисках нужных функций в меню. Проект был завершен на неделю раньше срока, а режиссер был настолько доволен результатом, что предложил мне постоянное сотрудничество.

Продвинутые манипуляции с видимостью слоев:

Сочетание клавиш Функция Сценарий использования Alt+клик на иконке глаза Показать только этот слой Изоляция одного слоя для детальной работы Ctrl+клик на иконке глаза Инвертировать видимость всех слоев Быстрое переключение между наборами слоев Shift+клик на иконке глаза Скрыть/показать все слои кроме текущего Сравнение эффекта слоя с остальной композицией Ctrl+H Скрыть/показать выбранный слой Быстрое временное отключение слоя Alt+Shift+клик на слое Выбрать все слои того же типа Массовое редактирование однотипных слоев

Дополнительные манипуляции с режимами наложения слоев:

Shift+знак плюс (+) и Shift+знак минус (-) — переключение между режимами наложения

и — переключение между режимами наложения Alt+Shift+N — установка режима наложения "Normal"

— установка режима наложения "Normal" Alt+Shift+M — установка режима наложения "Multiply"

— установка режима наложения "Multiply" Alt+Shift+O — установка режима наложения "Overlay"

Навигационные горячие клавиши и управление камерой

Эффективная навигация по 3D-сцене и управление камерой — фундаментальный навык, который значительно ускоряет процесс текстурирования. Substance Painter предлагает богатый набор навигационных комбинаций клавиш, позволяющих максимально естественно взаимодействовать с виртуальным пространством. 🔄

Основные навигационные клавиши для управления камерой:

Alt+ЛКМ (перетаскивание) — вращение камеры вокруг модели

— вращение камеры вокруг модели Alt+СКМ (перетаскивание) или Alt+ПКМ (перетаскивание) — панорамирование (перемещение камеры параллельно плоскости вида)

или — панорамирование (перемещение камеры параллельно плоскости вида) Alt+ПКМ+Shift (перетаскивание) — зуммирование (приближение/отдаление)

— зуммирование (приближение/отдаление) Alt+колесо мыши — альтернативное зуммирование

— альтернативное зуммирование F — центрирование вида на модели (fit to screen)

Для более точного и контролируемого перемещения по сцене используйте следующие комбинации:

1-6 (на цифровой клавиатуре) — стандартные виды (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа)

— стандартные виды (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа) Ctrl+1-6 (на цифровой клавиатуре) — создание камеры с текущим видом

— создание камеры с текущим видом Shift+1-0 — переключение между сохраненными камерами

— переключение между сохраненными камерами R — переключение в режим ортографической проекции

— переключение в режим ортографической проекции P — переключение в режим перспективной проекции

Специализированные навигационные функции для удобства работы:

X — фиксация оси X при вращении

— фиксация оси X при вращении Y — фиксация оси Y при вращении

— фиксация оси Y при вращении Z — фиксация оси Z при вращении

— фиксация оси Z при вращении Shift+F — переключение между камерами с анимацией перехода

— переключение между камерами с анимацией перехода Ctrl+Shift+F — сброс камеры к стандартному виду

Комбинации для работы с областью просмотра:

Tab — скрытие/отображение всех панелей интерфейса для максимального обзора

— скрытие/отображение всех панелей интерфейса для максимального обзора Ctrl+Tab — переключение между режимами просмотра (2D/3D)

— переключение между режимами просмотра (2D/3D) ~ (тильда) — переключение между режимами просмотра материалов

(тильда) — переключение между режимами просмотра материалов Ctrl+пробел — максимизация текущей панели

Для работы с материальными каналами и режимами отображения:

1-8 — быстрое переключение между каналами материала (Base Color, Roughness, Metallic и т.д.)

— быстрое переключение между каналами материала (Base Color, Roughness, Metallic и т.д.) Shift+~ — циклическое переключение между режимами отображения (PBR, Unlit, и др.)

— циклическое переключение между режимами отображения (PBR, Unlit, и др.) Alt+1-5 — переключение между разными режимами освещения

Клавиатурные сокращения для инструментов текстурирования

Работа с инструментами текстурирования — сердце процесса в Substance Painter. Мгновенный доступ к нужному инструменту и его параметрам критически важен для поддержания творческого потока. 🖌️

Базовые инструменты рисования и их горячие клавиши:

B — инструмент кисти (Brush)

— инструмент кисти (Brush) E — инструмент ластика (Eraser)

— инструмент ластика (Eraser) S — инструмент штампа (Clone)

— инструмент штампа (Clone) L — инструмент лассо (Polygon Selection)

— инструмент лассо (Polygon Selection) M — инструмент заливки (Fill)

— инструмент заливки (Fill) G — инструмент градиента (Gradient)

— инструмент градиента (Gradient) I — инструмент пипетки (Color Picker)

— инструмент пипетки (Color Picker) T — инструмент трансформации (Transform)

Модификаторы инструментов для быстрой настройки:

[ и ] — уменьшение и увеличение размера кисти

— уменьшение и увеличение размера кисти Shift+[ и Shift+] — уменьшение и увеличение жёсткости кисти

— уменьшение и увеличение жёсткости кисти Ctrl+Alt+клик — выбор цвета с текстуры (альтернатива инструменту пипетки)

— выбор цвета с текстуры (альтернатива инструменту пипетки) Alt+перетаскивание — установка исходной точки для инструмента клонирования

— установка исходной точки для инструмента клонирования Shift+перетаскивание — рисование прямых линий кистью

Параметры и свойства инструментов:

Комбинация Действие Применение Shift+перетаскивание Рисование прямых линий Создание четких границ и геометрических форм Alt+перетаскивание Временное переключение на пипетку Быстрый выбор цвета без смены инструмента Ctrl+клик Установка опорной точки для штампа Клонирование текстур из определенной области Shift+Alt+перетаскивание Создание прямой линии с опорной точкой Сложные геометрические узоры и паттерны Ctrl+Shift+перетаскивание Ограничение формы лассо Создание идеальных выделений по прямым линиям

Горячие клавиши для специализированных инструментов:

Ctrl+D — сброс настроек инструмента к значениям по умолчанию

— сброс настроек инструмента к значениям по умолчанию V — переключение режима проецирования (Project/Unproject)

— переключение режима проецирования (Project/Unproject) Alt+P — переключение между режимами проекционной кисти

— переключение между режимами проекционной кисти Ctrl+R — повторение последнего действия или штриха

— повторение последнего действия или штриха Alt+B — переключение между режимами смешивания кисти

Управление параметрами кисти в реальном времени:

Shift+Alt+правая кнопка мыши (перетаскивание влево/вправо) — изменение жесткости кисти на лету

— изменение жесткости кисти на лету Ctrl+Alt+правая кнопка мыши (перетаскивание влево/вправо) — изменение непрозрачности кисти

— изменение непрозрачности кисти Ctrl+правая кнопка мыши (перетаскивание вверх/вниз) — изменение потока кисти

Инструменты для эффективной работы с масками при текстурировании:

Ctrl+Alt+L — создание маски на основе выделения

— создание маски на основе выделения Ctrl+I — инвертирование активной маски

— инвертирование активной маски Ctrl+D — отмена выделения (для инструмента лассо)

— отмена выделения (для инструмента лассо) Q — переключение режима маски (Add/Subtract/Intersect)

— переключение режима маски (Add/Subtract/Intersect) W — переключение между различными смарт-масками и генераторами

Настройка собственных горячих клавиш для максимальной эффективности

Стандартные комбинации клавиш в Substance Painter — отличная основа, но настоящие профессионалы адаптируют интерфейс под свой уникальный рабочий процесс. Настройка персональных горячих клавиш — это инвестиция в вашу продуктивность, которая будет приносить дивиденды с каждым новым проектом. ⚙️

Чтобы настроить собственные горячие клавиши в Substance Painter, выполните следующие шаги:

Откройте меню Edit > Preferences (или используйте Ctrl+K) Перейдите на вкладку Shortcuts Найдите команду, для которой хотите назначить или изменить горячую клавишу Щелкните в поле комбинации и нажмите желаемую комбинацию клавиш Нажмите Apply, затем OK, чтобы сохранить изменения

При создании собственной схемы горячих клавиш следуйте этим принципам:

Частота использования : самым частым операциям назначайте самые удобные и простые комбинации

: самым частым операциям назначайте самые удобные и простые комбинации Эргономика : размещайте часто используемые комбинации в зоне комфортной досягаемости пальцев

: размещайте часто используемые комбинации в зоне комфортной досягаемости пальцев Логическая группировка : объединяйте похожие функции под схожие модификаторы (например, все связанное со слоями под Ctrl+Shift)

: объединяйте похожие функции под схожие модификаторы (например, все связанное со слоями под Ctrl+Shift) Мнемоника : используйте первые буквы команд для лучшего запоминания

: используйте первые буквы команд для лучшего запоминания Согласованность: поддерживайте единую логику назначения по всему интерфейсу

Популярные функции, которые стоит назначить на собственные горячие клавиши:

Специфичные для вашего рабочего процесса смарт-материалы

Часто используемые фильтры и генераторы масок

Пользовательские экшены и макросы

Переключение между вашими любимыми кистями

Специальные режимы отображения и освещения

Примеры эффективных пользовательских комбинаций:

Alt+1-9 — быстрый доступ к вашим самым используемым смарт-материалам

— быстрый доступ к вашим самым используемым смарт-материалам Ctrl+Shift+1-9 — быстрый доступ к вашим любимым кистям

— быстрый доступ к вашим любимым кистям F1-F12 — запуск пользовательских макросов или сценариев

— запуск пользовательских макросов или сценариев Alt+Q/W/E/R — переключение между вашими специфическими наборами инструментов

Не забывайте о возможности экспорта и импорта настроек горячих клавиш:

Export Shortcuts — сохраните свою схему горячих клавиш в файл для резервного копирования или переноса на другие компьютеры

— сохраните свою схему горячих клавиш в файл для резервного копирования или переноса на другие компьютеры Import Shortcuts — загрузите ранее сохраненную или стороннюю схему горячих клавиш

— загрузите ранее сохраненную или стороннюю схему горячих клавиш Reset to Default — вернитесь к стандартным настройкам, если что-то пошло не так

Горячие клавиши в Substance Painter — это не просто способ сэкономить время, это инструмент трансформации вашего творческого процесса. Освоив и персонализировав комбинации клавиш, вы не только ускорите техническую сторону работы, но и устраните барьеры между вашим воображением и готовым результатом. Когда ваши пальцы интуитивно находят нужные клавиши, ваше внимание остается сфокусированным на творческих решениях, а не на поиске нужных опций в меню. Инвестируйте время в изучение этих сочетаний сейчас, и они многократно окупят себя на каждом вашем будущем проекте, позволяя вам конкурировать в индустрии, где скорость и качество имеют равное значение.

