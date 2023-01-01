InShot: мобильный видеоредактор с профессиональными возможностями

Для кого эта статья:

Начинающие блогеры и контент-креаторы

Опытные пользователи видеоредакторов, ищущие удобные инструменты для мобильного монтажа

Люди, интересующиеся профессиональным видеомонтажом на смартфоне Если вы когда-нибудь пытались создать качественный видеоконтент на смартфоне, то знаете, насколько важен надежный видеоредактор. InShot занял свою нишу как один из ведущих инструментов для мобильного монтажа, объединяющий профессиональные возможности с интуитивно понятным управлением. От начинающих блогеров до опытных креаторов — этот редактор претендует на место в вашем смартфоне. Но действительно ли функционал соответствует заявленным возможностям? И сможет ли приложение удовлетворить потребности как новичков, так и продвинутых пользователей? Сейчас разберемся. 📱✂️

InShot: многофункциональный видеоредактор для мобильных устройств

InShot — это мощный видеоредактор, разработанный компанией InShot Inc., который позволяет создавать профессиональные видеоролики прямо на мобильном устройстве. С момента своего появления приложение завоевало популярность благодаря балансу между функциональностью и простотой использования.

Главное преимущество InShot — его универсальность. Редактор позволяет работать с видео, фото и аудио, обеспечивая полный цикл создания контента. Что особенно важно для креаторов, приложение поддерживает различные форматы видео и адаптацию под популярные социальные платформы.

Основные характеристики InShot:

Поддержка разрешения до 4K (в зависимости от возможностей устройства)

Широкий выбор соотношений сторон (1:1, 16:9, 9:16, 4:5 и другие)

Многослойное редактирование видео и аудио

Интеграция с библиотекой музыки и эффектов

Экспорт в высоком качестве без потери данных

Александр Петров, видеограф и контент-создатель Когда я начинал свой путь в видеоблогинге, моим главным ограничением было отсутствие мощного компьютера для монтажа. Я отснял первые пять выпусков на iPhone, но застрял с обработкой материала. Друг посоветовал попробовать InShot, и это изменило все. Помню свой первый серьезный проект — обзор туристического маршрута по горам Алтая. У меня было более 40 минут разрозненного видео, которое нужно было превратить в динамичный трехминутный ролик. Открыв InShot, я был удивлен, насколько интуитивно понятным оказался интерфейс. Буквально за вечер я нарезал все ключевые моменты, добавил переходы между сценами и наложил фоновую музыку с автоматической регулировкой громкости. Результат превзошел ожидания — ролик собрал в три раза больше взаимодействий, чем мои предыдущие работы. Сейчас, имея доступ к профессиональным редакторам на ПК, я все равно использую InShot для быстрых правок и публикации контента в дороге.

Приложение регулярно обновляется, добавляя новые функции и улучшая существующие. Важно отметить, что InShot доступен как для iOS, так и для Android, что делает его универсальным решением независимо от предпочитаемой операционной системы.

Характеристика Описание Оценка (1-5) Кроссплатформенность Доступен на iOS и Android 5 Поддерживаемые форматы MP4, MOV, AVI, MKV, FLV и другие 4.5 Требования к устройству Умеренные, работает на большинстве современных смартфонов 4 Размер приложения ~60 МБ (без дополнительных ресурсов) 4.5 Облачное хранение Отсутствует встроенное, требуется внешнее решение 3

По сравнению с другими мобильными редакторами, InShot выделяется скоростью обработки видео и стабильностью работы даже при редактировании длинных роликов. Это особенно ценят влогеры и креативщики, работающие с контентом "на ходу". 🚀

Удобный интерфейс и базовые инструменты редактирования видео в InShot

Интерфейс InShot — одно из главных преимуществ приложения. Он разработан с акцентом на минимализм и функциональность, что позволяет даже новичкам быстро освоиться с базовыми инструментами редактирования.

При запуске пользователю предлагается выбрать тип проекта: видео, фото или коллаж. После загрузки материала открывается основной экран редактирования с интуитивно понятной временной шкалой в нижней части экрана. Ключевые элементы интерфейса:

Превью-окно для просмотра результата в реальном времени

Временная шкала с возможностью масштабирования

Инструментальная панель с основными функциями

Вкладки для переключения между различными типами редактирования

Базовый функционал редактирования в InShot включает все необходимые инструменты:

Обрезка и разделение видео — возможность точно вырезать нужные фрагменты Изменение скорости — замедление или ускорение видео от 0.1x до 100x Поворот и переворот — коррекция ориентации видеоматериала Добавление текста — широкий выбор шрифтов с настройкой цвета и анимации Стикеры и эмодзи — библиотека графических элементов для украшения видео

Особенно удобна реализация инструмента обрезки — достаточно перетащить маркеры начала и конца на временной шкале. Система предварительного просмотра позволяет точно определить нужные точки монтажа. Для более детальной работы можно увеличить масштаб временной шкалы, что упрощает работу с короткими фрагментами. 🎬

Настройка соотношения сторон заслуживает отдельного упоминания. InShot предлагает все популярные форматы для различных платформ:

Соотношение сторон Оптимально для Примечания 16:9 YouTube, стандартное видео Классический горизонтальный формат 9:16 Вертикальный контент, сторис Идеально для мобильного просмотра 1:1 Квадратные видео для соцсетей Универсальный формат 4:5 Лента социальных сетей Максимизирует занимаемое пространство 21:9 Кинематографичный формат Создает эффект широкоэкранного кино

При изменении соотношения сторон InShot предлагает несколько вариантов обработки: обрезка, размытый фон или цветной фон. Эта функция решает распространенную проблему адаптации одного видео для разных платформ.

Для работы с аудио предусмотрены базовые инструменты, включающие:

Регулировку громкости основной дорожки

Добавление фоновой музыки из встроенной библиотеки или устройства

Запись голоса непосредственно в приложении

Базовые аудиоэффекты (эхо, усиление голоса, изменение тона)

Интерфейс InShot оптимизирован для управления одним пальцем, что особенно удобно при редактировании на смартфоне. Жесты для масштабирования, перемещения по временной шкале и перетаскивания элементов интуитивно понятны и работают плавно даже на устройствах среднего ценового сегмента.

Расширенные возможности монтажа и эффекты в видеоредакторе InShot

За пределами базового функционала InShot предлагает внушительный набор продвинутых инструментов, которые приближают мобильное редактирование к профессиональному уровню. Эти возможности особенно ценны для креаторов, стремящихся выделить свой контент.

Одна из ключевых продвинутых функций — многослойное редактирование. InShot позволяет работать с несколькими видео- и аудиодорожками одновременно, что открывает возможности для:

Создания картинки в картинке (PiP)

Наложения видеоэффектов на отдельные фрагменты

Комбинирования нескольких клипов с различными эффектами

Синхронизации нескольких аудиотреков с видео

Система переходов между клипами в InShot заслуживает отдельного внимания. Доступно более 20 типов переходов, включая:

Классические: растворение, затухание, вытеснение Динамические: вращение, масштабирование, сдвиг Креативные: блики, размытие, глитч-эффекты Тематические: сезонные, праздничные переходы

Продвинутые настройки цветокоррекции позволяют значительно улучшить визуальное качество видео. В арсенале InShot имеются:

Настройка яркости, контраста и насыщенности

Регулировка теплоты/холодности изображения

Коррекция теней и светлых участков

Настройка чёткости и виньетирования

Готовые наборы фильтров с возможностью регулировки интенсивности

Мария Волкова, преподаватель курсов по мобильной фотографии Год назад я запустила курс по мобильной фотографии, и возник вопрос — как монтировать обучающие видео, если большую часть времени я нахожусь в поездках? Перепробовав множество приложений, остановилась на InShot из-за его расширенных возможностей. Особенно сложным был урок по цветокоррекции, где требовалось показать процесс обработки фотографии в режиме "до/после". Используя функцию многослойного редактирования, я смогла создать эффект разделенного экрана: слева исходное изображение, справа — обработанное. Добавила замедление в ключевых моментах, наложила текстовые подсказки с плавным появлением. Настоящим открытием стала возможность точечной цветокоррекции. Когда объясняла работу с цветовыми каналами, я использовала маски для выделения конкретных участков фотографии и применяла эффекты только к ним — все это прямо в приложении, без переноса на компьютер. Студенты были в восторге от качества видеоуроков, а я сэкономила часы работы, которые раньше тратила на перенос материалов между устройствами.

Система наложения эффектов в InShot реализована через механизм фильтров и оверлеев. Доступны десятки визуальных эффектов:

Ретро-фильтры с имитацией пленочной съемки

Киноэффекты для создания кинематографичного вида

Эффекты дисторсии и искажения

Художественные фильтры (акварель, масло, карандаш)

Световые эффекты (блики, сияние, боке)

Важная продвинутая функция — кейфрейм-анимация. Она позволяет создавать сложные анимационные последовательности для текста, стикеров и других элементов. С ее помощью можно реализовать:

Плавное появление и исчезновение элементов

Движение объектов по заданным траекториям

Изменение размера и прозрачности с течением времени

Синхронизацию анимации с аудиодорожкой

Обработка аудио также выходит за рамки базовых функций. InShot предлагает:

Точную синхронизацию нескольких аудиодорожек

Создание плавных переходов между аудиофрагментами

Выделение голоса и подавление шумов

Автоматическую подгонку музыки под длительность видео

Возможность создания аудиомиксов с регулировкой громкости каждой дорожки

Отдельно стоит отметить возможности обработки скорости видео. Помимо базового ускорения/замедления, доступны:

Замедление отдельных фрагментов для создания эффекта slow-motion

Функция Freeze Frame для создания эффекта "стоп-кадра"

Реверс видео с сохранением исходного аудио

Плавное изменение скорости (эффект ramping)

Несмотря на обилие продвинутых функций, InShot сохраняет высокую производительность. Это достигается благодаря оптимизированному рендерингу, который обрабатывает эффекты в реальном времени при предпросмотре, но применяет их в полном качестве только при финальном экспорте. 🌟

Сравнение бесплатной и платной версий InShot для разных задач

InShot предлагает две модели использования: бесплатную версию с базовыми функциями и платную подписку (InShot Pro) с расширенными возможностями. Различия между ними значительны и могут существенно влиять на рабочий процесс в зависимости от ваших задач.

Бесплатная версия InShot вполне функциональна и позволяет создавать качественные видео, но имеет несколько ограничений:

Наличие водяного знака InShot на экспортируемых видео

Ограниченный доступ к премиум-эффектам и фильтрам

Реклама при использовании приложения

Ограничения на некоторые форматы экспорта

Отсутствие некоторых продвинутых инструментов монтажа

Платная версия InShot Pro снимает эти ограничения и предлагает ряд эксклюзивных преимуществ:

Отсутствие водяных знаков на всех видео

Полный доступ ко всей библиотеке эффектов, фильтров и стикеров

Отсутствие рекламы в приложении

Доступ к премиум-музыке и звуковым эффектам

Расширенные возможности экспорта в высоком разрешении

Доступ к новым функциям сразу после их выхода

Для наглядного сравнения возможностей бесплатной и платной версий приведу таблицу по ключевым параметрам:

Функция Бесплатная версия InShot Pro Базовый монтаж Полный доступ Полный доступ Водяной знак Присутствует Отсутствует Библиотека эффектов Ограниченная Полная Экспорт в 4K Ограничен Полный доступ Реклама Присутствует Отсутствует Музыкальная библиотека Базовая коллекция Расширенная коллекция Продвинутые инструменты Частичный доступ Полный доступ Кейфрейм-анимация Базовые функции Расширенные возможности

Стоимость подписки InShot Pro варьируется в зависимости от региона и выбранного периода подписки. Компания предлагает несколько вариантов: месячная, годовая и пожизненная подписка. Годовая подписка обычно предлагает значительную экономию по сравнению с месячной, а пожизненная подписка — это единоразовый платеж за постоянный доступ к премиум-функциям.

Для разных категорий пользователей рекомендации по выбору версии будут различаться:

Для случайного использования — бесплатная версия вполне достаточна, водяной знак не критичен для личных видео

— бесплатная версия вполне достаточна, водяной знак не критичен для личных видео Для начинающих блогеров — стоит рассмотреть месячную подписку Pro, чтобы оценить преимущества

— стоит рассмотреть месячную подписку Pro, чтобы оценить преимущества Для активных креаторов контента — годовая подписка обеспечит лучшее соотношение цена/качество

— годовая подписка обеспечит лучшее соотношение цена/качество Для профессионалов — пожизненная лицензия окупится в долгосрочной перспективе

Интересная особенность — InShot периодически проводит акции и предлагает скидки на подписки. Также существует возможность получить доступ к отдельным премиум-функциям в бесплатной версии путем просмотра рекламы или выполнения определенных действий в приложении.

Важно учитывать, что даже в бесплатной версии InShot предлагает больше функциональности, чем многие конкуренты. Это делает приложение хорошим выбором для тех, кто только начинает осваивать видеомонтаж или использует его нерегулярно. 💰

Альтернативные способы использования InShot на ПК и онлайн

Хотя InShot изначально разрабатывался как мобильное приложение, существуют методы, позволяющие использовать его функционал на персональных компьютерах и в онлайн-режиме. Эти альтернативные подходы могут быть особенно полезны для тех, кто предпочитает работать на большом экране или нуждается в интеграции мобильного и десктопного рабочего процесса.

Официально InShot не выпускает версию для ПК, однако есть несколько рабочих решений для использования редактора видео InShot для компьютера:

Эмуляторы Android — программы, создающие виртуальную Android-среду на ПК: BlueStacks — наиболее популярный эмулятор с высокой производительностью

NoxPlayer — оптимизирован для игр и приложений с интенсивной графикой

LDPlayer — отличается низким потреблением ресурсов

MEmu — предлагает продвинутые настройки управления Технология Windows Subsystem for Android (WSA) — для Windows 11, позволяет запускать Android-приложения напрямую Программы удаленного доступа — позволяют управлять смартфоном с ПК: Scrcpy — бесплатный инструмент с открытым исходным кодом

AirDroid — комплексное решение для синхронизации устройств

ApowerMirror — специализирован на зеркалировании экрана

Инструкция по установке InShot на ПК через BlueStacks (как один из наиболее доступных методов):

Загрузите и установите BlueStacks с официального сайта Запустите эмулятор и войдите в аккаунт Google Откройте Google Play Store в BlueStacks Найдите InShot и нажмите "Установить" После установки приложение будет доступно в библиотеке BlueStacks

Что касается возможности использовать InShot видеоредактор онлайн без скачивания, прямого решения не существует, но есть несколько альтернативных подходов:

Облачные эмуляторы Android — сервисы, предлагающие доступ к виртуальному Android-устройству через браузер:

— сервисы, предлагающие доступ к виртуальному Android-устройству через браузер: Appetize.io — предлагает ограниченное бесплатное время использования

Browser Stack — ориентирован на тестирование приложений, но подходит и для повседневного использования

Онлайн-альтернативы InShot — веб-редакторы с похожим функционалом:

— веб-редакторы с похожим функционалом: Clipchamp — мощный онлайн-редактор с похожим интерфейсом

WeVideo — предлагает облачное хранение проектов

Adobe Express — интегрируется с экосистемой Adobe

Преимущества и недостатки использования InShot на ПК:

Преимущества Недостатки Больший экран для удобного редактирования Дополнительная нагрузка на систему из-за эмуляции Возможность использования мыши и клавиатуры Некоторые жесты могут работать некорректно Быстрый доступ к файлам на ПК Потенциальные проблемы с совместимостью Возможность многозадачности Производительность может быть ниже, чем на нативных устройствах Удобная работа с длинными проектами Возможные проблемы с обновлениями приложения

Для профессиональной работы на ПК стоит рассмотреть специализированные десктопные редакторы, такие как Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve или Final Cut Pro (для macOS). Однако для быстрого редактирования или поддержания единого рабочего процесса между устройствами InShot для ПК скачать — вполне рациональное решение. 💻

Важно отметить, что при использовании эмуляторов производительность может различаться в зависимости от характеристик компьютера. Минимальные рекомендуемые требования для комфортной работы с InShot через эмулятор:

Процессор: 4-х ядерный Intel или AMD

ОЗУ: минимум 8 ГБ

Графика: совместимая с DirectX 11

Свободное место на диске: минимум 10 ГБ (SSD предпочтительнее)

Для синхронизации проектов между мобильной версией и ПК можно использовать облачные сервисы вроде Google Drive или Dropbox. Это позволит начать проект на смартфоне и продолжить редактирование на компьютере, или наоборот. Учтите, что проектные файлы InShot имеют специфический формат, и прямое редактирование исходного файла в разных средах может вызвать проблемы. 🔄

Подводя черту под нашим обзором InShot, можно смело сказать: этот видеоредактор действительно стирает границу между мобильным и профессиональным монтажом. Его универсальность и баланс между простотой и функциональностью делают его отличным выбором как для новичков, так и для опытных создателей контента. Независимо от того, используете ли вы бесплатную версию или инвестируете в Pro-подписку, InShot предоставляет инструменты, способные превратить ваши идеи в качественные видеоролики. А с доступными методами использования на ПК, этот редактор становится по-настоящему кроссплатформенным решением для современного креатора.

