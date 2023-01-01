Gravit Designer: векторный редактор для профессионалов и новичков

Для кого эта статья:

начинающие и опытные графические дизайнеры, ищущие альтернативы Adobe-продуктам

студенты и обучающиеся, заинтересованные в освоении векторной графики

фрилансеры и профессионалы, работающие над различными дизайнами и ищущие доступные инструменты Выбор графического редактора — задача, способная поставить в тупик даже опытного дизайнера. В мире, переполненном Adobe-продуктами с их подписными моделями, многие ищут достойные альтернативы. Gravit Designer — векторный редактор, завоёвывающий признание благодаря своей универсальности и кросс-платформенности. Можно ли с его помощью создавать профессиональные дизайн-проекты не тратя тысячи рублей ежемесячно? Давайте разберёмся, какие функции скрываются за приятным интерфейсом этого инструмента и кому он действительно пригодится. 🎨

Что такое Gravit Designer: особенности бесплатного редактора

Gravit Designer представляет собой кросс-платформенный векторный редактор, разработанный компанией Corel (ранее принадлежал Serif). Ключевая особенность программы — работа как в онлайн-режиме через браузер, так и в десктопной версии на Windows, macOS, Linux и ChromeOS. Это делает Gravit Designer гибким решением для дизайнеров, работающих на разных устройствах или в команде.

Редактор доступен в двух версиях: бесплатной (Free) и PRO (с платной подпиской). Бесплатная версия предлагает впечатляющий набор функций, достаточный для начинающих дизайнеров и тех, кто работает над несложными проектами.

Анна Новикова, графический дизайнер-фрилансер Я впервые столкнулась с Gravit Designer, когда мой ноутбук с установленным Adobe Illustrator "приказал долго жить" прямо перед дедлайном по важному проекту. Запаниковав, я искала онлайн-альтернативу, которая позволила бы быстро завершить логотип для клиента. Gravit Designer стал спасением — потребовалось всего 15 минут, чтобы освоить основные инструменты благодаря интуитивному интерфейсу. Логотип был сдан вовремя, а клиент даже не заметил, что финальная версия создана в другой программе. С тех пор Gravit Designer стал моим запасным аэродромом, а иногда и основным инструментом для несложных проектов.

Особенности бесплатной версии Gravit Designer:

Облачное хранилище для проектов (ограничено 500 МБ)

Базовые инструменты векторного редактирования

Экспорт в форматах PNG и JPG (в низком разрешении)

Доступ к ограниченной библиотеке шрифтов и шаблонов

Работа в облаке с возможностью синхронизации проектов

PRO-версия расширяет функционал, добавляя экспорт в PDF и SVG, работу с CMYK для печати, продвинутые инструменты верстки и доступ к большей библиотеке ресурсов. Стоимость подписки составляет около $49 в год или $8.99 в месяц, что делает Gravit Designer одним из самых доступных профессиональных редакторов на рынке. 💰

Функция Free версия PRO версия Облачное хранилище 500 МБ Неограниченно Экспорт форматов PNG, JPG (низкое разрешение) PNG, JPG, PDF, SVG, EPS Цветовые режимы RGB RGB, CMYK, HSB Оффлайн работа Ограниченно Полный доступ Версионность файлов Нет История версий

Важное преимущество Gravit Designer — возможность начать работу без регистрации через официальный сайт редактора. Для сохранения проектов потребуется создать аккаунт, но это значительно упрощает порог входа для новых пользователей, желающих опробовать инструмент.

Ключевые возможности Gravit Designer для дизайнеров

Функционал Gravit Designer впечатляет даже при сравнении с более дорогими конкурентами. Редактор предлагает продвинутые инструменты векторной графики, позволяющие реализовать широкий спектр проектов — от логотипов и иконок до интерфейсов приложений и маркетинговых материалов.

Основные возможности, делающие Gravit Designer привлекательным для профессиональных дизайнеров:

Неограниченное количество артбордов — создание нескольких макетов разных размеров в одном файле

— создание нескольких макетов разных размеров в одном файле Продвинутая система слоев — группировка, вложенность, блокировка, видимость

— группировка, вложенность, блокировка, видимость Поддержка точных измерений — линейки, направляющие, сетки для выравнивания элементов

— линейки, направляющие, сетки для выравнивания элементов Обширная библиотека фигур — помимо стандартных форм доступны сложные многоугольники, звезды и спирали

— помимо стандартных форм доступны сложные многоугольники, звезды и спирали Инструменты работы с текстом — полный контроль типографики, включая интерлиньяж, кернинг, создание текста по контуру

Для создания сложных векторных иллюстраций Gravit Designer предлагает инструменты "Перо" и "Безье", ничем не уступающие аналогам в Adobe Illustrator. Функция "Path Editing" обеспечивает точный контроль над узлами и кривыми, что критически важно при создании логотипов и иконок.

Интересная особенность — наличие встроенных предустановок для веб-дизайна, социальных сетей и печатной продукции. При создании нового документа можно выбрать шаблон с уже настроенными размерами для Instagram-поста, визитки, баннера или презентации.

Функции, доступные только в PRO-версии, но существенно расширяющие возможности редактора:

Master Pages — создание шаблонов страниц для быстрого оформления многостраничных документов

— создание шаблонов страниц для быстрого оформления многостраничных документов Version History — хранение и возврат к предыдущим версиям проекта

— хранение и возврат к предыдущим версиям проекта Символы — создание переиспользуемых элементов, изменяющихся синхронно во всем документе

— создание переиспользуемых элементов, изменяющихся синхронно во всем документе Custom Fonts — загрузка собственных шрифтов для использования в проектах

— загрузка собственных шрифтов для использования в проектах Advanced Export — экспорт с настройкой размеров, разрешения и форматов файлов

Отдельного внимания заслуживают возможности работы с цветом. Gravit Designer поддерживает создание и сохранение цветовых палитр, работу с градиентами (линейными, радиальными и коническими), а в PRO-версии доступен режим CMYK для подготовки материалов к печати. 🌈

Интерфейс и инструменты векторного редактора онлайн

Интерфейс Gravit Designer разработан с фокусом на интуитивность и легкость освоения. Визуально он напоминает облегченную версию Adobe Illustrator с четкой структурой и логичным расположением панелей и инструментов.

Основные элементы интерфейса:

Главная панель инструментов (слева) — содержит основные инструменты рисования и редактирования

(слева) — содержит основные инструменты рисования и редактирования Верхняя панель — включает меню файла, редактирования, просмотра, а также параметры трансформации объектов

— включает меню файла, редактирования, просмотра, а также параметры трансформации объектов Правая панель — настройки выбранного инструмента или объекта, библиотека ресурсов

— настройки выбранного инструмента или объекта, библиотека ресурсов Рабочая область — центральная часть экрана с артбордами

— центральная часть экрана с артбордами Панель слоев (внизу справа) — управление структурой документа

Для пользователей, переходящих с Adobe Illustrator или CorelDRAW, освоение Gravit Designer не составит труда — большинство инструментов имеют схожую логику работы и даже идентичные горячие клавиши. Дизайнеры, которые ранее не работали с векторными редакторами, оценят отсутствие перегруженности интерфейса и наличие подсказок.

Базовые инструменты векторного редактора включают:

Категория Инструменты Применение Создание фигур Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник, Линия, Кривая Основа для большинства дизайн-элементов Редактирование путей Перо, Безье, Редактирование узлов, Path Finder Создание сложных векторных форм Текстовые инструменты Художественный текст, Текстовый блок, Текст по контуру Работа с типографикой в проектах Заливка и обводка Заливка, Градиент, Обводка, Кисть Стилизация объектов Организация Группировка, Выравнивание, Распределение Упорядочивание элементов макета

Особенность Gravit Designer как онлайн-редактора — автосохранение проектов в облаке. Это минимизирует риск потери данных при сбоях и позволяет легко переключаться между устройствами. При этом десктопная версия может работать автономно с синхронизацией при подключении к интернету.

Максим Соколов, UI/UX дизайнер Последние два года я веду мастер-классы по дизайну для начинающих. Раньше постоянно сталкивался с проблемой — у студентов разные операционные системы и возможности установки софта. Перейдя на Gravit Designer онлайн, я избавился от головной боли. Теперь всем достаточно открыть браузер, и мы сразу начинаем работать с одинаковым интерфейсом. Однажды во время занятия по созданию логотипа одна из учениц не могла понять принцип работы кривых Безье. Я создал демонстрационный проект в Gravit Designer и отправил ей прямую ссылку. Она смогла не только просмотреть мой пример, но и сама поэкспериментировать с узлами в том же файле. Такая возможность совместной работы сделала обучение гораздо эффективнее — студенты быстрее осваивают сложные концепции, когда могут взаимодействовать с живыми примерами.

Для эффективной работы в Gravit Designer online редактор предоставляет несколько полезных функций:

Возможность делиться проектами по ссылке (только в PRO-версии доступно совместное редактирование)

Интеграция с Gravit Cloud для хранения и синхронизации файлов

Адаптивный интерфейс, подстраивающийся под размер экрана

Поддержка сенсорного ввода для работы на планшетах

Важное преимущество интерфейса — встроенная система презентаций. Можно создать несколько артбордов и переключаться между ними в режиме просмотра, что удобно при демонстрации концепций клиентам. 🖥️

Free Vector Editor: сравнение с конкурентами на рынке

В сегменте векторных редакторов существует немало инструментов — от платных промышленных стандартов до бесплатных альтернатив. Как Gravit Designer выглядит на их фоне? Давайте сравним его с основными конкурентами в категории free vector editor.

Основные конкуренты Gravit Designer:

Inkscape — бесплатный редактор с открытым исходным кодом

— бесплатный редактор с открытым исходным кодом Vectr — простой онлайн-инструмент для векторной графики

— простой онлайн-инструмент для векторной графики Adobe Illustrator — индустриальный стандарт (платный)

— индустриальный стандарт (платный) Affinity Designer — редактор с единовременной оплатой

— редактор с единовременной оплатой Figma — ориентированный на UI/UX дизайн (с бесплатным планом)

По сравнению с полностью бесплатными альтернативами (Inkscape, Vectr), Gravit Designer предлагает более отшлифованный интерфейс и расширенный функционал даже в бесплатной версии. Однако некоторые базовые функции, например, экспорт в SVG, доступны только в платной версии, тогда как в Inkscape это стандартная возможность.

Функция Gravit Designer Free Inkscape Vectr Figma (бесплатно) Облачное хранение ✅ (ограниченно) ❌ ✅ ✅ Кросс-платформенность ✅ ✅ ✅ (только онлайн) ✅ Экспорт в SVG ❌ (только в PRO) ✅ ✅ ✅ Совместная работа ❌ (только в PRO) ❌ ✅ (базовая) ✅ Интерфейс Современный Устаревший Упрощенный Современный Кривые Безье ✅ (продвинутые) ✅ (продвинутые) ✅ (базовые) ✅ (продвинутые)

Сравнивая Gravit Designer с платными решениями, стоит отметить, что его PRO-версия ($49/год) существенно доступнее Adobe Illustrator ($20.99/месяц), предлагая при этом функционал, достаточный для большинства задач. Affinity Designer с единовременной платой (~$54.99) может быть более выгодным в долгосрочной перспективе, но не предлагает облачного хранения и кросс-платформенного доступа.

Относительно Figma, которая становится все популярнее среди UI/UX дизайнеров, Gravit Designer выигрывает в инструментах для иллюстрации и создания векторной графики, но проигрывает в возможностях прототипирования и совместной работы.

Ключевые преимущества Gravit Designer перед конкурентами:

Сбалансированное соотношение функционал/цена

Универсальность применения (от логотипов до UI-элементов)

Наличие как облачной, так и десктопной версии

Более низкий порог входа по сравнению с профессиональными инструментами

Хорошо организованный, современный интерфейс

Недостатки на фоне конкурентов:

Некоторые базовые функции доступны только в платной версии

Меньше образовательных ресурсов и сообщество не такое активное, как у Adobe или Figma

Ограниченный функционал для создания анимации

Менее производительный при работе с очень сложными проектами

Для тех, кто ищет векторный редактор без подписки, стоит обратить внимание на комбинацию бесплатной версии Gravit Designer для простых задач и Affinity Designer для более сложных проектов. 🔄

Gravit Designer для профессионалов и новичков: опыт работы

Одно из главных достоинств Gravit Designer — его универсальность. Редактор подходит как для начинающих дизайнеров, делающих первые шаги в векторной графике, так и для профессионалов, ищущих гибкий инструмент для определенных задач.

Для новичков Gravit Designer предлагает:

Интуитивный интерфейс с контекстными подсказками

Бесплатную базовую версию для изучения основ векторной графики

Встроенные шаблоны и готовые формы для быстрого старта

Обучающие материалы на официальном сайте

Возможность начать работу без установки программы

Профессиональные дизайнеры ценят Gravit Designer за:

Возможность работы на разных устройствах благодаря облачной синхронизации

Инструменты точного позиционирования и трансформации объектов

Поддержку CMYK и подготовки файлов для печати (в PRO-версии)

Гибкую систему экспорта в различные форматы

Удобную организацию рабочего процесса с помощью мастер-страниц и символов

Gravit Designer особенно хорош для следующих типов проектов:

Логотипы и фирменная символика

Иконки и иллюстрации

Маркетинговые материалы (баннеры, посты для социальных сетей)

Пользовательские интерфейсы для веб-сайтов и приложений

Инфографика и презентации

При работе над комплексными проектами стоит учитывать некоторые ограничения редактора. Например, при создании многостраничных документов с большим количеством элементов возможны проблемы с производительностью, особенно в веб-версии. Также Gravit Designer не подходит для задач, требующих сложной анимации или 3D-моделирования.

Интересная особенность экосистемы Gravit Designer — постоянное развитие. Разработчики регулярно добавляют новые функции и улучшают существующие, основываясь на обратной связи от сообщества. Например, недавно были расширены возможности работы с текстом и добавлена поддержка новых форматов экспорта.

Для тех, кто хочет глубже изучить Gravit Designer, полезными ресурсами станут:

Официальная документация на сайте gravit.io

Канал Gravit Designer на YouTube с обучающими видео

Сообщества пользователей на Reddit и в других социальных сетях

Статьи и уроки на дизайнерских порталах и блогах

Говоря о практическом применении, важно отметить, что Gravit Designer становится особенно полезным при необходимости быстрого создания векторных материалов без доступа к основному рабочему компьютеру. Возможность открыть и отредактировать проект на любом устройстве с браузером — неоценимое преимущество для дизайнеров в пути. 🚀

Gravit Designer занимает свою нишу среди векторных редакторов, предлагая баланс между доступностью и функциональностью. Он не заменит полностью профессиональные инструменты для дизайнеров с комплексными потребностями, но может стать отличным основным редактором для многих задач или дополнением к существующему арсеналу. Бесплатная версия позволяет попробовать большинство возможностей без финансовых вложений, а PRO-подписка открывает полный потенциал программы за разумную цену. Независимо от вашего уровня опыта, Gravit Designer заслуживает внимания как гибкий, современный инструмент для векторной графики, доступный в любой точке мира с подключением к интернету.

