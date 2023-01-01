CorelDRAW для новичков: осваиваем интерфейс и базовые функции

Для кого эта статья:

Начинающие дизайнеры, желающие освоить CorelDRAW

Студенты графического дизайна и участники курсов по дизайну

Люди, стремящиеся превратить увлечение графическим дизайном в профессию Первое знакомство с CorelDRAW может ошеломить начинающего дизайнера — обилие инструментов, панелей и настроек способно вызвать желание закрыть программу и никогда к ней не возвращаться. Но стоит лишь разобраться с базовыми функциями, и вы откроете для себя мощный инструмент для воплощения любых творческих идей. Эта статья — ваш навигатор в мире векторной графики, который превратит сложное в простое и понятное. 🎨

Хотите превратить увлечение графическим дизайном в профессию? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro поможет вам освоить не только CorelDRAW, но и весь стек необходимых инструментов современного дизайнера. Программа разработана практикующими специалистами, которые знают, какие навыки востребованы на рынке прямо сейчас. От первых шагов до коммерческих проектов в портфолио — всё в одном курсе!

CorelDRAW для начинающих: знакомство с интерфейсом

Первое, что встречает новичка при запуске CorelDRAW — это рабочее пространство программы. Понимание его структуры — фундамент для дальнейшего освоения редактора. Основные элементы интерфейса включают:

Строка меню — содержит основные команды, сгруппированные по категориям (Файл, Правка, Вид и т.д.)

— содержит основные команды, сгруппированные по категориям (Файл, Правка, Вид и т.д.) Стандартная панель — включает часто используемые команды (Открыть, Сохранить, Печать)

— включает часто используемые команды (Открыть, Сохранить, Печать) Панель свойств — контекстная панель, отображающая параметры выбранного инструмента или объекта

— контекстная панель, отображающая параметры выбранного инструмента или объекта Набор инструментов — вертикальная панель с основными инструментами для создания и редактирования

— вертикальная панель с основными инструментами для создания и редактирования Рабочая область — пространство для создания и редактирования документов

— пространство для создания и редактирования документов Цветовая палитра — набор цветов для заливки и контуров объектов

— набор цветов для заливки и контуров объектов Окно докеров — дополнительные панели с расширенными возможностями (Свойства объекта, Эффекты и др.)

Важно сразу настроить рабочее пространство под свои задачи. CorelDRAW предлагает несколько предустановленных вариантов: "По умолчанию", "Простой", "Классический" и другие. Для начинающих рекомендую выбрать "Простой" режим — он содержит только необходимые инструменты без перегрузки интерфейса.

Перед началом работы стоит также ознакомиться с настройками документа. При создании нового проекта вы можете выбрать:

Параметр Описание Рекомендации для начинающих Размер страницы Физические размеры документа A4 для печатных материалов, 1920×1080 для веб-графики Ориентация Книжная или альбомная Зависит от проекта Цветовой режим RGB или CMYK RGB для экранного отображения, CMYK для печати Разрешение Качество отображения в пикселях 300 dpi для печати, 72-96 dpi для веб

Освоить навигацию по рабочей области помогут клавиатурные комбинации. Самые полезные из них:

Ctrl+колесо мыши — масштабирование документа

— масштабирование документа Пробел+перетаскивание — перемещение по рабочей области

— перемещение по рабочей области F4 — просмотр документа целиком

— просмотр документа целиком Ctrl+F9 — отображение направляющих

Александр Петров, преподаватель курсов графического дизайна

Помню своего студента Михаила, архитектора по образованию, который пришел изучать CorelDRAW для создания технических иллюстраций. В первый день он был ошеломлен количеством панелей и кнопок. "Это какой-то кошмар, я никогда не разберусь!" — жаловался он.

Мы начали с простого — настроили рабочую область, убрав все лишние панели, и сосредоточились только на базовых инструментах. Через неделю Михаил уже создавал технические схемы, а через месяц признался: "Теперь я понимаю, что CorelDRAW — это как конструктор. Сначала изучаешь детали по отдельности, а потом собираешь из них что угодно".

Главный урок: не пытайтесь освоить все функции сразу. Начните с базового набора инструментов и постепенно расширяйте свои навыки.

Основные инструменты рисования и форм в CorelDRAW

Сердце CorelDRAW — это его инструменты для работы с векторными объектами. Освоив базовый набор, вы сможете создавать практически любые дизайн-проекты. Начнем с самых важных:

Инструмент "Выбор" (клавиша F10) — позволяет выбирать, перемещать, масштабировать и вращать объекты

(клавиша F10) — позволяет выбирать, перемещать, масштабировать и вращать объекты Инструмент "Форма" (F10) — редактирование узлов и сегментов объектов

(F10) — редактирование узлов и сегментов объектов Инструмент "Прямоугольник" (F6) — создание прямоугольников и квадратов

(F6) — создание прямоугольников и квадратов Инструмент "Эллипс" (F7) — рисование кругов и эллипсов

(F7) — рисование кругов и эллипсов Инструмент "Полилиния" — создание линий и кривых

— создание линий и кривых Инструменты "Кривая Безье" и "B-сплайн" — рисование сложных кривых

— рисование сложных кривых Инструмент "Художественное оформление" — создание мазков кистью различных форм

При работе с формами полезно знать несколько приемов, которые значительно ускорят процесс рисования:

Удерживайте Ctrl при рисовании для создания идеально ровных фигур (квадратов вместо прямоугольников, кругов вместо эллипсов)

Используйте Shift для рисования от центра

Комбинируйте Ctrl+Shift для рисования ровных фигур от центра

Двойной клик на инструменте "Прямоугольник" или "Эллипс" создаст фигуру, заполняющую всю видимую область

После создания базовых форм их можно модифицировать с помощью специальных инструментов:

Инструмент Применение Пример использования Форма (F10) Редактирование узлов объекта Изменение кривизны линии, формы многоугольника Нож Разделение объектов Разрезание фигуры на части Ластик Удаление части объекта Стирание ненужных элементов рисунка Интерактивное искажение Деформация объекта Создание эффекта перспективы, волны Интерактивная тень Добавление тени Придание объемности объекту

Для создания сложных форм незаменимы операции над объектами, доступные через меню "Компоновка" → "Формирование":

Объединение — создание единого объекта из нескольких

— создание единого объекта из нескольких Исключение — вырезание одного объекта из другого

— вырезание одного объекта из другого Пересечение — сохранение только области пересечения объектов

— сохранение только области пересечения объектов Упрощение — удаление скрытых участков

Работа с цветом в CorelDRAW интуитивно понятна: для заливки объекта достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по цвету в палитре, для изменения контура — левой. Более сложные заливки (градиентные, текстурные, узорные) доступны через инструмент "Заливка" или докер "Свойства объекта". 🌈

Работа с текстом и типографикой в графическом редакторе

CorelDRAW предоставляет мощные инструменты для работы с текстом, что делает его отличным выбором для создания плакатов, брошюр и других материалов, сочетающих графику и типографику. В программе существует два типа текста:

Фигурный текст — используется для коротких надписей, заголовков, логотипов

— используется для коротких надписей, заголовков, логотипов Простой текст — подходит для больших текстовых блоков, статей, описаний

Для создания текста используйте инструмент "Текст" (F8). Один клик создает фигурный текст, а при растягивании рамки получается простой текст. После создания текста открывается целый арсенал инструментов форматирования:

Выбор шрифта, размера, начертания (жирный, курсив)

Настройка межбуквенных и межстрочных интервалов

Выравнивание текста (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине)

Создание маркированных и нумерованных списков

Применение эффектов (тень, контур, искажение)

Одна из сильных сторон CorelDRAW — возможность размещения текста вдоль пути. Для этого:

Создайте путь (линию, кривую или замкнутую форму) Создайте текст инструментом "Текст" Выделите оба объекта Выберите "Текст" → "Разместить текст вдоль пути"

Для создания профессионально выглядящих текстовых композиций используйте следующие техники:

Кернинг — регулировка расстояния между определенными парами букв для улучшения читаемости

— регулировка расстояния между определенными парами букв для улучшения читаемости Трекинг — равномерное изменение расстояния между всеми буквами

— равномерное изменение расстояния между всеми буквами Интерлиньяж — настройка расстояния между строками текста

— настройка расстояния между строками текста Буквица — увеличенная первая буква абзаца

— увеличенная первая буква абзаца Обтекание текстом — размещение текста вокруг графических объектов

Мария Соколова, дизайнер-фрилансер

Я всегда рассказываю своим ученикам историю про свой первый коммерческий заказ в CorelDRAW. Клиент — небольшая кофейня — заказал дизайн меню. Я создала красивую графику, но с текстом начались проблемы. Я не знала про функцию выравнивания интервалов, и меню выглядело непрофессионально.

После часов мучений я обнаружила докер "Форматирование абзаца", где можно было настроить все необходимые параметры. Это был момент просветления! Меню преобразилось на глазах — текст стал выглядеть гармонично, а клиент был в восторге.

С тех пор я всегда говорю новичкам: "Не пренебрегайте инструментами форматирования текста. Именно они отличают любительский дизайн от профессионального".

При работе с текстом в CorelDRAW помните о возможности преобразования фигурного текста в кривые (Ctrl+Q). Это превращает буквы в обычные векторные объекты, которые можно редактировать как любые другие формы. Однако после такого преобразования текст нельзя будет отредактировать как текст — это необратимая операция.

Для создания вертикального текста используйте докер "Форматирование символов" (Ctrl+T) и выберите соответствующую ориентацию. Это особенно полезно при работе с многоязычными дизайнами или создании азиатской типографики. 📝

Создание и редактирование иллюстраций: пошаговый подход

Создание иллюстраций в CorelDRAW — это поэтапный процесс, требующий понимания не только технических аспектов программы, но и принципов композиции. Рассмотрим пошаговый подход к созданию базовой векторной иллюстрации:

Планирование и эскиз — определите, что вы хотите создать, набросайте эскиз (можно импортировать рисунок в CorelDRAW как шаблон) Создание базовых форм — используйте инструменты "Прямоугольник", "Эллипс", "Многоугольник" для построения основы иллюстрации Редактирование узлов — с помощью инструмента "Форма" придайте базовым фигурам нужные очертания Наложение и группировка — расположите элементы в правильном порядке (меню "Порядок") и сгруппируйте связанные объекты (Ctrl+G) Заливка и контур — примените цвета, градиенты и контуры для придания объектам объема и характера Детализация — добавьте мелкие элементы, текстуры и эффекты Финальные штрихи — примените эффекты (тени, свечение, скосы) для усиления визуального воздействия

При работе над сложными иллюстрациями используйте слои (докер "Диспетчер объектов", Ctrl+F3). Они позволяют организовать работу, разделяя элементы композиции по логическим группам:

Фоновый слой — для заднего плана и фоновых элементов

— для заднего плана и фоновых элементов Основной слой — для основных объектов иллюстрации

— для основных объектов иллюстрации Слой деталей — для мелких элементов и акцентов

— для мелких элементов и акцентов Текстовый слой — для подписей и текстовых блоков

Для создания реалистичных иллюстраций используйте следующие техники:

Градиентные заливки — для создания плавных цветовых переходов и объема

— для создания плавных цветовых переходов и объема Прозрачность — для имитации стекла, воды, теней

— для имитации стекла, воды, теней Сетчатая заливка — для сложных цветовых переходов

— для сложных цветовых переходов Интерактивные тени — для придания глубины композиции

— для придания глубины композиции PowerClip — для размещения объектов внутри других объектов

Экспериментируйте с эффектами линз (меню "Эффекты" → "Линза"), которые позволяют создавать интересные визуальные эффекты:

Тип линзы Эффект Применение Яркость Осветление или затемнение Создание бликов, теней Инверсия Инвертирование цветов Создание негативного эффекта Увеличение Эффект лупы Акцентирование внимания на деталях Прозрачность Частичная видимость Создание полупрозрачных объектов Каркас Отображение только контуров Технические иллюстрации, чертежи

Для повышения эффективности работы используйте клонирование объектов (Ctrl+D вместо копирования). При изменении оригинального объекта все его клоны автоматически обновляются, что экономит время при создании повторяющихся элементов с вариациями. 🖌️

Первые проекты в CorelDRAW: от идеи до реализации

Теперь, когда вы знакомы с основными инструментами CorelDRAW, пришло время применить полученные знания на практике. Начинать лучше с простых проектов, постепенно усложняя задачи. Вот несколько идей для первых проектов:

Визитная карточка — отличный способ освоить базовые инструменты компоновки, работы с текстом и простыми формами

— отличный способ освоить базовые инструменты компоновки, работы с текстом и простыми формами Логотип — поможет научиться работать с кривыми и формами, а также редактировать узлы

— поможет научиться работать с кривыми и формами, а также редактировать узлы Флаер или постер — для практики комбинирования графики и текста на одном листе

— для практики комбинирования графики и текста на одном листе Простая иконка — идеальное упражнение для освоения векторизации и работы с контурами

— идеальное упражнение для освоения векторизации и работы с контурами Открытка — позволит попрактиковаться в создании композиции и применении эффектов

Рассмотрим подробно процесс создания простого логотипа для вымышленной кофейни "Утренний аромат":

Подготовка документа: создайте новый файл размером 210×210 мм (квадратный формат для логотипа) Создание основы: нарисуйте круг инструментом "Эллипс", удерживая Ctrl для идеальной окружности Добавление элементов: с помощью инструмента "Кривая Безье" нарисуйте силуэт кофейной чашки в центре круга Работа с текстом: создайте дугообразный текст с названием "Утренний аромат" по верхнему краю круга Цветовое оформление: примените к кругу коричневую заливку, к чашке — более светлый оттенок, к тексту — контрастный цвет Добавление деталей: нарисуйте пар над чашкой с помощью инструмента "Художественное оформление" Финализация: добавьте легкую тень для придания объема и сохраните работу в формате CDR (для дальнейшего редактирования) и в форматах PNG, SVG для использования

При работе над первыми проектами придерживайтесь следующих принципов:

Начинайте с простого — не пытайтесь сразу создать сложную иллюстрацию

— не пытайтесь сразу создать сложную иллюстрацию Используйте направляющие и сетки — они помогут точно выравнивать объекты

— они помогут точно выравнивать объекты Сохраняйте промежуточные версии — это позволит вернуться к предыдущему этапу в случае ошибки

— это позволит вернуться к предыдущему этапу в случае ошибки Экспериментируйте — пробуйте разные инструменты и эффекты для достижения желаемого результата

— пробуйте разные инструменты и эффекты для достижения желаемого результата Изучайте работы других дизайнеров — это источник вдохновения и новых техник

Для развития навыков попробуйте воссоздать логотипы известных брендов — это отличное упражнение для понимания принципов работы с формой и цветом. Начните с простых логотипов, состоящих из базовых геометрических форм, и постепенно переходите к более сложным.

Не бойтесь ошибок — они часть процесса обучения. CorelDRAW предоставляет обширные возможности для экспериментов, а функция отмены действия (Ctrl+Z) всегда придет на помощь. 🚀

Освоение CorelDRAW — это путешествие, а не пункт назначения. Каждый новый проект — это возможность открыть для себя новые инструменты и техники. Не ограничивайте свое творчество страхом перед сложностью программы. Начните с базовых инструментов, постепенно расширяйте арсенал приемов, и вскоре вы обнаружите, что способны воплотить в жизнь практически любую визуальную идею. Векторная графика — это уникальный язык, на котором вы теперь можете говорить с миром, создавая логотипы, иллюстрации, плакаты и многое другое.

