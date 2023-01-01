3DF Zephyr: создание 3D-моделей из фото для профессионалов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички и энтузиасты в области 3D-моделирования

Профессионалы и студии, работающие в архитектуре, медиа и промышленности

Студенты и образовательные учреждения, интересующиеся современными технологиями моделирования Представьте, что вы смогли бы превратить обычные фотографии в детализированные 3D-модели без многочасовой ручной работы. Именно эту возможность предлагает 3DF Zephyr — инструмент фотограмметрии, который радикально меняет подход к созданию трёхмерного контента. Разработанный итальянской компанией 3Dflow, этот программный комплекс завоевал признание как у новичков, так и у профессионалов благодаря способности автоматически реконструировать трёхмерные объекты из серии двумерных изображений. Давайте рассмотрим, какие возможности скрываются за интерфейсом этой мощной программы 🔍

Погружаясь в мир 3D-моделирования с помощью 3DF Zephyr, вы неизбежно расширяете свои дизайнерские горизонты. Хотите усилить эти навыки или создать прочную основу для карьеры в сфере визуального дизайна? Профессия графический дизайнер от Skypro — идеальный старт. Курс охватывает не только основы 2D-графики, но и знакомит с трёхмерным моделированием, помогая превратить ваше понимание 3D-технологий в профессиональное преимущество.

3DF Zephyr: мощный инструмент для 3D-моделирования

3DF Zephyr представляет собой профессиональное решение для фотограмметрии, которое позволяет создавать высокоточные 3D-модели на основе фотографий или видео. В отличие от традиционных программ для 3D-моделирования, где объекты создаются "с нуля", Zephyr анализирует существующие изображения, идентифицирует общие точки и автоматически реконструирует трёхмерную геометрию и текстуры.

История развития программы насчитывает уже более десяти лет, за которые инструмент прошёл путь от экспериментальной разработки до полнофункционального решения корпоративного уровня. Сегодня 3DF Zephyr используется в таких сферах, как:

Архитектура и строительство — для создания 3D-моделей существующих зданий

Археология и культурное наследие — для документирования и сохранения артефактов

Кинопроизводство и игровая индустрия — для создания реалистичных моделей

Промышленный дизайн — для реверс-инжиниринга физических объектов

Медицина — для создания анатомических моделей и протезирования

3DF Zephyr выпускается в четырёх редакциях, каждая из которых рассчитана на определённый сегмент пользователей:

Редакция Максимальное количество изображений Целевая аудитория Приблизительная стоимость (USD) Free 50 Студенты, энтузиасты Бесплатно Lite 500 Фрилансеры, малые проекты 149 Pro 5000 Профессионалы, студии 3200 Aerial Неограниченно Корпоративное использование 4200

Ключевое преимущество 3DF Zephyr — полностью автоматизированный рабочий процесс, который требует минимального вмешательства пользователя. Программа самостоятельно обрабатывает изображения, извлекает ключевые точки, создаёт разреженное облако точек, которое затем преобразуется в плотное облако, а после — в полигональную модель с текстурой.

Александр Петров, архитектурный визуализатор Я столкнулся с необходимостью создать 3D-модель исторического здания для проекта реконструкции. Традиционное лазерное сканирование было слишком дорогим решением для нашего бюджета. Решил попробовать 3DF Zephyr, сделав около 200 фотографий здания с разных ракурсов обычной зеркальной камерой. К моему удивлению, программа справилась с задачей великолепно. Загрузил фотографии, настроил параметры обработки и через несколько часов получил детализированную 3D-модель здания, которая отражала даже мелкие архитектурные элементы и фактуру стен. Модель потребовала минимальной доработки перед интеграцией в наш проект. Самое впечатляющее, что весь процесс занял один день, а качество результата было сопоставимо с данными лазерного сканирования, которые стоили бы нам в десять раз дороже.

Основные функции и возможности 3DF Zephyr

Функциональность 3DF Zephyr выходит далеко за рамки простого создания 3D-моделей. Программа предоставляет комплексный набор инструментов для работы на всех этапах процесса реконструкции и последующего анализа полученных результатов. Рассмотрим ключевые возможности, которые делают этот инструмент востребованным среди профессионалов 🛠️

Многокамерная калибровка — автоматическое определение параметров камеры для точной реконструкции

— автоматическое определение параметров камеры для точной реконструкции Извлечение ключевых точек — распознавание и сопоставление характерных элементов на разных изображениях

— распознавание и сопоставление характерных элементов на разных изображениях Построение разреженного облака точек — создание базовой структуры объекта

— создание базовой структуры объекта Генерация плотного облака точек — детализированное представление объекта в виде множества точек

— детализированное представление объекта в виде множества точек Построение полигональной модели — преобразование облака точек в трёхмерную сетку

— преобразование облака точек в трёхмерную сетку Текстурирование — наложение реалистичных текстур на модель на основе исходных изображений

Помимо базовой реконструкции, 3DF Zephyr предлагает расширенные инструменты для работы с моделями:

Измерительные инструменты — точные измерения расстояний, площадей и объёмов

— точные измерения расстояний, площадей и объёмов Экспорт ортофотопланов — создание высокоточных ортогональных проекций

— создание высокоточных ортогональных проекций Контуринг и векторизация — извлечение контуров и создание векторных чертежей

— извлечение контуров и создание векторных чертежей Создание сечений и профилей — анализ внутренней структуры объектов

— анализ внутренней структуры объектов Редактирование полигональной сетки — коррекция и оптимизация моделей

— коррекция и оптимизация моделей Создание анимаций и облётов — демонстрация моделей в движении

Важно отметить, что 3DF Zephyr также предлагает программный API и пакетную обработку, что позволяет интегрировать его в автоматизированные рабочие процессы и корпоративные системы. Это особенно ценно для предприятий, где требуется обработка больших объёмов данных или интеграция с существующими решениями.

Процесс создания 3D-моделей в 3DF Zephyr

Создание 3D-модели в 3DF Zephyr представляет собой последовательный процесс, включающий несколько ключевых этапов. Каждый этап критически важен для получения качественного результата, и программа предоставляет гибкие настройки для оптимизации каждого шага 🔄

Сбор исходных данных — фотографирование объекта с различных ракурсов с перекрытием 60-80% между соседними снимками Импорт изображений — загрузка фотографий в проект Zephyr Выравнивание камер — определение положения камеры для каждого снимка Генерация разреженного облака точек — создание базовой структуры объекта Создание плотного облака точек — детализированное представление геометрии Построение полигональной модели (меша) — преобразование облака точек в 3D-сетку Наложение текстуры — добавление цвета и деталей на поверхность модели Пост-обработка и экспорт — финальные корректировки и сохранение результата

Успех реконструкции во многом зависит от качества исходных изображений. Для достижения оптимальных результатов необходимо следовать определённым рекомендациям:

Использовать равномерное освещение без резких теней

Избегать бликующих и прозрачных поверхностей

Обеспечивать достаточное перекрытие между снимками

Снимать с фиксированным фокусным расстоянием

Использовать малую диафрагму для большей глубины резкости

Избегать смазывания изображения при съёмке с рук

После импорта изображений пользователь может выбрать из нескольких предустановленных параметров обработки (от черновых до высокоточных) или настроить каждый параметр вручную. Для сложных проектов 3DF Zephyr предлагает масковые инструменты, позволяющие исключить из обработки нежелательные элементы на фотографиях.

На этапе построения плотного облака точек программа использует мощные алгоритмы машинного зрения для восстановления геометрии объекта с высокой детализацией. В зависимости от сложности проекта и выбранных настроек этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Производительность напрямую зависит от вычислительной мощности компьютера, особенно от возможностей GPU.

Завершающие этапы включают создание полигональной модели с оптимальным количеством полигонов и наложение текстур. 3DF Zephyr предлагает различные алгоритмы текстурирования, от простого проецирования до сложных методов параметризации UV-координат, что позволяет получать высококачественные текстуры даже для сложных объектов.

Мария Соколова, специалист по культурному наследию Мы использовали 3DF Zephyr для документирования коллекции древних артефактов в нашем музее. Один особенно ценный экспонат — древнегреческая амфора с тонким рельефным орнаментом — представлял серьезную сложность для традиционных методов документирования. Я сделала около 80 фотографий амфоры, поместив её на поворотный стол и обеспечив контролируемое освещение. Загрузив снимки в 3DF Zephyr, я была поражена тем, как программа точно воспроизвела все мельчайшие детали орнамента. Фотограмметрия позволила нам не только создать виртуальную копию для исследовательских целей, но и подготовить модель для 3D-печати, чтобы сделать экспонат доступным для тактильного изучения слабовидящими посетителями. Процесс занял около трёх часов компьютерного времени, но сэкономил нам недели ручной работы. Полученная модель теперь является частью нашей цифровой коллекции и используется для образовательных программ.

Преимущества и ограничения программы для специалистов

3DF Zephyr обладает рядом существенных преимуществ, делающих его привлекательным решением для профессионалов в различных областях. Однако, как и любой инструмент, он имеет свои ограничения, которые необходимо учитывать при выборе программного обеспечения для конкретных задач 📊

Преимущества 3DF Zephyr:

Интуитивный интерфейс — программа имеет логичную структуру и не требует длительного обучения

— программа имеет логичную структуру и не требует длительного обучения Автоматизация процессов — минимальное вмешательство пользователя при сохранении высокого качества результатов

— минимальное вмешательство пользователя при сохранении высокого качества результатов Высокая точность реконструкции — достигается благодаря продвинутым алгоритмам компьютерного зрения

— достигается благодаря продвинутым алгоритмам компьютерного зрения Гибкие настройки — возможность тонкой настройки параметров для оптимизации результатов под конкретные задачи

— возможность тонкой настройки параметров для оптимизации результатов под конкретные задачи Поддержка различных источников данных — работа с фотографиями, видео, уже существующими облаками точек

— работа с фотографиями, видео, уже существующими облаками точек Встроенные инструменты измерения и анализа — возможность проведения метрических исследований непосредственно в программе

— возможность проведения метрических исследований непосредственно в программе Эффективное использование GPU — ускорение обработки за счёт распараллеливания вычислений на графическом процессоре

— ускорение обработки за счёт распараллеливания вычислений на графическом процессоре Поддержка скриптов Python — возможность автоматизации и расширения функциональности

Ограничения и недостатки:

Требовательность к аппаратным ресурсам — для обработки крупных проектов необходим мощный компьютер

— для обработки крупных проектов необходим мощный компьютер Высокая стоимость профессиональных версий — может быть препятствием для индивидуальных пользователей и малых студий

— может быть препятствием для индивидуальных пользователей и малых студий Сложности с отражающими и прозрачными поверхностями — фотограмметрия в принципе плохо работает с такими материалами

— фотограмметрия в принципе плохо работает с такими материалами Ограничения бесплатной версии — лимит в 50 фотографий существенно сужает возможности использования

— лимит в 50 фотографий существенно сужает возможности использования Проблемы с однородными текстурами — сложно реконструировать объекты без различимых особенностей поверхности

— сложно реконструировать объекты без различимых особенностей поверхности Ограниченные возможности редактирования моделей — для серьезных модификаций требуется экспорт в специализированные редакторы

Сравнивая 3DF Zephyr с конкурентами, можно отметить его сбалансированность по соотношению простоты использования и функциональности:

Программа Простота освоения Функциональность Производительность Стоимость 3DF Zephyr Высокая Высокая Высокая От бесплатной до $4200 Agisoft Metashape Средняя Высокая Очень высокая От $179 до $3499 RealityCapture Низкая Очень высокая Очень высокая От €99 по подписке Meshroom (AliceVision) Средняя Средняя Средняя Бесплатно (Open Source)

3DF Zephyr особенно выделяется в проектах среднего масштаба, где важен баланс между качеством, скоростью и удобством работы. При этом важно учитывать системные требования, которые заметно возрастают с увеличением объёма обрабатываемых данных:

Минимальные требования: Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, графический адаптер с поддержкой CUDA/OpenCL

Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, графический адаптер с поддержкой CUDA/OpenCL Рекомендуемые требования: Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9, 32+ ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce RTX серии или аналог с 8+ ГБ VRAM

Intel Core i7/i9 или AMD Ryzen 7/9, 32+ ГБ ОЗУ, NVIDIA GeForce RTX серии или аналог с 8+ ГБ VRAM Для крупных проектов: Рабочие станции с многоядерными процессорами, 64+ ГБ ОЗУ, профессиональные графические карты с 16+ ГБ VRAM

Отдельно стоит отметить, что 3DF Zephyr предлагает гибкие варианты лицензирования, включая постоянные лицензии, что выгодно отличает его от многих конкурентов, переходящих на подписочную модель. Это особенно важно для компаний с долгосрочным планированием бюджета.

Практическое применение 3DF Zephyr в различных отраслях

3DF Zephyr находит применение в широком спектре индустрий благодаря своей универсальности и точности получаемых результатов. Рассмотрим, как специалисты из различных областей используют эту программу для решения профессиональных задач 🏗️

Архитектура и строительство:

Документирование существующих зданий и конструкций

Создание BIM-моделей для реконструкции исторических объектов

Мониторинг строительных работ и контроль соответствия проекту

Анализ деформаций и повреждений конструкций

Планирование реставрационных работ на основе точных 3D-моделей

Археология и культурное наследие:

Цифровое документирование археологических раскопок

Создание виртуальных копий артефактов и исторических объектов

Реконструкция утраченных элементов памятников архитектуры

Создание интерактивных экспозиций для музеев

Обеспечение доступности культурного наследия через виртуальные туры

Топография и ГИС:

Создание цифровых моделей рельефа (DEM) и местности (DTM)

Мониторинг изменений ландшафта и эрозионных процессов

Расчет объемов земляных работ и анализ земляных масс

Моделирование паводков и оценка риска наводнений

Интеграция с геоинформационными системами для комплексного анализа территорий

Промышленность и производство:

Реверс-инжиниринг деталей и механизмов

Контроль качества и инспекция изделий

Документирование промышленных объектов и инфраструктуры

Создание цифровых двойников производственных линий

Планирование модернизации производственных помещений

Для разных отраслей характерны различные сценарии использования 3DF Zephyr, что отражается и в выборе оптимальной версии программы:

Отрасль Типичные задачи Рекомендуемая версия Ключевые функции Архитектура Обмеры зданий, фасадные чертежи Pro Ортофото, контуринг, экспорт в CAD Археология Документация раскопок, артефакты Lite / Pro Текстурирование, измерения, маркировка Геодезия Крупные территории, рельеф Aerial Обработка аэрофотосъемки, ГИС-интеграция Промышленность Реверс-инжиниринг, контроль Pro Сечения, сравнение с CAD, измерения Медиа 3D-сканирование для VFX, игр Lite Текстурирование, LOD, экспорт в FBX

Особо следует отметить возможность интеграции 3DF Zephyr с дронами и мобильными устройствами, что существенно расширяет сферу применения программы. Аэрофотосъемка с дронов позволяет быстро создавать модели крупных объектов и территорий, что особенно актуально в строительстве, сельском хозяйстве и экологическом мониторинге.

Постоянное развитие программы также открывает новые перспективы применения. Недавние обновления добавили поддержку нейросетевых алгоритмов для улучшения качества реконструкции и автоматической классификации элементов на моделях, что особенно ценно для задач городского планирования и инфраструктурных проектов.

В области образования 3DF Zephyr становится важным инструментом для обучения студентов современным технологиям 3D-моделирования, геоматики и архитектурной визуализации. Бесплатная версия программы делает её доступной для учебных заведений, позволяя студентам освоить принципы фотограмметрии без значительных финансовых вложений.

3DF Zephyr предлагает впечатляющий баланс между доступностью и профессиональными возможностями в мире фотограмметрии. Программа успешно решает большинство задач по преобразованию фотографий в детализированные 3D-модели, особенно когда речь идет о проектах среднего масштаба. Для пользователей, только знакомящихся с технологией, бесплатная версия станет идеальной отправной точкой, а профессионалам следует обратить внимание на редакции Pro и Aerial, которые раскроют весь потенциал фотограмметрии для решения сложных производственных задач. Независимо от выбранной версии, освоение этого инструмента обеспечит специалистам конкурентное преимущество в динамично развивающемся мире цифрового моделирования.

Читайте также