Agisoft Metashape: создание 3D-моделей из фотографий, пошаговая инструкция

Для кого эта статья:

Профессионалы в сферах архитектуры и археологии

Студенты и специалисты в области фотограмметрии и 3D-моделирования

Люди, заинтересованные в освоении новых технологий и программного обеспечения для визуализации Погрузитесь в мир трёхмерной реконструкции с Agisoft Metashape — программой, превращающей обычные фотографии в детализированные 3D-модели. Этот мощный инструмент фотограмметрии стал незаменимым для профессионалов в сферах архитектуры, археологии, картографии и визуализации. Независимо от вашего опыта, подробное руководство с пошаговыми инструкциями поможет освоить все тонкости процесса — от первичной настройки проекта до финального экспорта высококачественных 3D-объектов. Готовы превратить серию снимков в реалистичную цифровую модель? 🔍

Что такое Agisoft Metashape: обзор возможностей программы

Agisoft Metashape (ранее известный как PhotoScan) — профессиональное программное обеспечение для фотограмметрической обработки цифровых изображений. Программа использует алгоритмы компьютерного зрения для анализа фотографий объекта, сделанных с разных ракурсов, и создаёт на их основе высокоточные 3D-модели. 📸

Основные возможности Agisoft Metashape включают:

Автоматическая калибровка камеры и выравнивание фотографий

Построение плотного облака точек, полигональных моделей и текстур

Создание цифровых моделей рельефа (DEM) и ортофотопланов

Географическая привязка моделей и экспорт в различные форматы

Измерение расстояний, площадей и объёмов на моделях

Классификация точек в облаках для выделения различных элементов

Программа представлена в двух версиях — Standard и Professional, различающихся функциональностью:

Функция Standard Edition Professional Edition Аэрофототриангуляция ✓ ✓ Создание 3D-моделей ✓ ✓ Построение ортофотопланов ✓ ✓ Классификация облаков точек ✗ ✓ Python API ✗ ✓ 4D моделирование ✗ ✓ Тепловые карты ✗ ✓

Metashape применяется в различных сферах, включая:

Архитектура и сохранение культурного наследия

Создание цифровых двойников для инженерных проектов

Геологические и археологические исследования

Точное земледелие и мониторинг растительности

Создание контента для VR/AR, игр и визуальных эффектов

Судебная экспертиза и документирование мест происшествий

Алексей Петров, руководитель отдела 3D-реконструкции Мой первый опыт с Metashape начался с проекта реставрации исторического фасада. Заказчику требовалось детально задокументировать состояние здания XIX века перед началом работ. Вместо традиционного обмера, который занял бы недели, я сделал 350 фотографий с разных ракурсов за один день. Загрузив их в Metashape, я был поражён, как быстро программа распознала общую структуру. После нескольких часов обработки я получил модель с погрешностью менее 5 мм! Реставраторы смогли изучить каждую трещину и повреждение в виртуальном режиме. Этот проект изменил всё моё представление о документировании архитектурных объектов — я больше никогда не вернулся к традиционным методам.

Настройка проекта и импорт фотографий в Metashape

Успешная работа в Agisoft Metashape начинается с правильной настройки проекта и качественного импорта фотографий. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете создать прочную основу для дальнейшей обработки. 🖼️

Шаг 1: Создание нового проекта

Запустите Agisoft Metashape Выберите File > New (или нажмите Ctrl+N) Сохраните проект (File > Save) с расширением .psx Установите настройки проекта через Tools > Preferences

Шаг 2: Импорт фотографий

Нажмите кнопку Add Photos на панели инструментов Workspace Выберите папку с фотографиями или отдельные снимки Для импорта изображений с разных камер создайте отдельные группы камер (Camera Groups) Проверьте качество загруженных снимков во вкладке Photos

Шаг 3: Оценка качества фотографий

После импорта важно проверить пригодность снимков для обработки:

Выделите все фотографии (Ctrl+A) и выберите Photos > Estimate Image Quality После анализа щелкните правой кнопкой мыши в области снимков и выберите View Estimated Image Quality Рассмотрите возможность отключения фотографий с качеством ниже 0.5 (правый клик > Disable)

Качество исходных фотографий напрямую влияет на результат реконструкции. Вот рекомендации по съёмке:

Параметр Рекомендация Чего избегать Перекрытие снимков 60-80% между соседними кадрами Недостаточное перекрытие, пропуски ракурсов Освещение Равномерное, рассеянное Жесткие тени, бликов, переэкспонирования Фокус и глубина резкости Максимальная глубина резкости (f/8-f/11) Размытие, недостаточная резкость ISO Низкие значения (100-400) Цифровой шум от высоких ISO Текстура объекта Неоднородная, с различимыми деталями Однотонные, блестящие, прозрачные поверхности

Шаг 4: Настройка системы координат (опционально)

Для проектов, требующих географической привязки:

Выберите Workflow > Reference Settings Установите нужную систему координат в разделе Reference System Для уже геотегированных фотографий используйте функцию Import > Import Reference для загрузки координат

Шаг 5: Настройка маркеров и масштабных линеек (опционально)

Для повышения точности реконструкции:

Разместите физические маркеры на объекте перед фотосъемкой Добавьте маркеры в проект через Tools > Markers > Add Marker Отметьте положение маркеров на фотографиях вручную Для задания масштаба используйте Tools > Markers > Create Scale Bar

Выравнивание фотографий и создание плотного облака точек

После импорта фотографий следующим ключевым этапом является их выравнивание и создание плотного облака точек — основы для будущей 3D-модели. На этом этапе Metashape определяет положение каждой камеры и строит предварительную геометрию объекта. ⚙️

Мария Волкова, специалист по фотограмметрии Однажды я работала над проектом по созданию модели скульптуры для музея — нам требовалась максимальная детализация для последующей 3D-печати. При первом выравнивании в Metashape программа отклонила 40% фотографий. Проблема была в отражающих поверхностях скульптуры, из-за которых алгоритм не мог найти общие точки. Вместо повторной съемки я применила настройки в разделе Key Point Limit, увеличив его до 60,000, и изменила Tie Point Limit до 10,000. Затем понизила порог качества до 0.6 в Advanced settings. Перезапустив процесс выравнивания с опцией Reset Current Alignment, я получила превосходный результат — программа нашла общие точки даже на сложных участках. Этот случай научил меня гибкости в настройках параметров и важности экспериментального подхода.

Выравнивание фотографий

Выделите все включенные фотографии в рабочей области Выберите Workflow > Align Photos Настройте параметры выравнивания: Accuracy (точность): определяет точность определения положения камеры

Generic preselection: улучшает соответствие между изображениями

Reference preselection: использует данные GPS для предварительного выравнивания

Key point limit: максимальное число ключевых точек на изображении

Tie point limit: максимальное число связующих точек между парами снимков Нажмите OK и дождитесь завершения процесса

После завершения выравнивания вы увидите разреженное облако точек и положение камер в 3D виде. Это первая визуализация вашей будущей модели.

Рекомендуемые параметры выравнивания для различных задач:

Тип проекта Accuracy Key point limit Tie point limit Рекомендации Быстрый предпросмотр Lowest/Low 10,000 1,000 Для быстрой оценки общей структуры Архитектурная съемка High 40,000 4,000 Баланс между скоростью и точностью Мелкие объекты Highest 60,000 10,000 Максимальная детализация для небольших предметов Аэрофотосъемка Medium/High 40,000 4,000 С использованием Reference preselection

Оптимизация камер (опционально)

После выравнивания полезно оптимизировать параметры камеры для повышения точности:

Удалите явно ошибочные точки из разреженного облака с помощью инструмента Rectangle Selection Выберите Tools > Optimize Cameras Отметьте параметры для оптимизации (обычно f, cx, cy, k1, k2, k3, p1, p2) Нажмите OK

Построение плотного облака точек

После успешного выравнивания следующий шаг — создание плотного облака точек:

Выберите Workflow > Build Dense Cloud Настройте параметры: Quality: определяет плотность результирующего облака (чем выше, тем дольше обработка)

Depth filtering: фильтрует выбросы и шумы (Aggressive для гладких поверхностей, Mild для сохранения мелких деталей)

Calculate point colors: сохраняет цветовую информацию Нажмите OK и дождитесь завершения процесса (может занять от нескольких минут до нескольких часов)

Построенное плотное облако точек является детальной трехмерной представлением объекта и служит основой для создания полигональной модели.

Редактирование плотного облака (опционально)

Перед переходом к следующему этапу рекомендуется очистить облако точек от шумов и ошибок:

Используйте инструменты выделения (Rectangle, Circle, Free-Form) для выбора нежелательных точек

Удалите выбранные точки клавишей Delete или через контекстное меню

Для крупных проектов применяйте классификацию точек (Tools > Dense Cloud > Classify Ground Points)

Используйте фильтр Confidence для автоматического удаления неточных точек

Качественно подготовленное плотное облако точек обеспечит высокое качество финальной 3D-модели, поэтому стоит уделить внимание его очистке и оптимизации. 🧹

Построение полигональной модели и текстурирование

Создание полигональной модели и её текстурирование — финальные шаги преобразования фотографий в полноценную 3D-модель. На этом этапе плотное облако точек превращается в цельную поверхность с реалистичной текстурой. 🎨

Построение полигональной модели

Выберите Workflow > Build Mesh В появившемся диалоговом окне настройте следующие параметры: Source data: выберите "Dense Cloud" для детализированной модели

Surface type:

"Arbitrary" — для замкнутых объектов (статуи, здания и т.д.)

"Height Field" — для поверхностей рельефа (ландшафты, территории)

Face count: определяет плотность полигональной сетки (High — до 10 млн полигонов, Medium — до 1 млн)

Interpolation:

"Enabled" — заполняет небольшие пробелы

"Disabled" — строит модель только в местах с точками

"Extrapolated" — пытается достроить модель даже в областях с недостаточной информацией

Calculate vertex colors: сохраняет приблизительную информацию о цвете Нажмите OK и дождитесь завершения процесса

Оптимизация и редактирование полигональной модели (опционально)

Полученная полигональная модель может требовать дополнительной обработки:

Инструмент Model > Mesh > Decimate позволяет уменьшить количество полигонов при сохранении геометрии

Tools > Mesh > Close Holes закрывает небольшие отверстия в модели

Tools > Mesh > Smooth сглаживает неровности поверхности

Используйте инструменты выделения (Rectangle, Circle, Free-Form) для удаления ненужных фрагментов модели

Создание текстурной карты

Для придания модели реалистичного вида необходимо создать текстуру:

Выберите Workflow > Build Texture Настройте параметры: Mapping mode:

"Generic" — универсальный режим для большинства объектов

"Adaptive orthophoto" — для сложных форм с перекрывающимися элементами

"Orthophoto" — для плоских поверхностей и рельефов

"Spherical" — для сферических объектов

Blending mode:

"Mosaic" — создаёт бесшовные переходы между фото (рекомендуется)

"Average" — усредняет значения цветов из разных фото

"Max/Min intensity" — выбирает самые яркие/тёмные пиксели

Texture size/count: определяет размер и количество текстурных карт (2K-8K в зависимости от сложности объекта)

Enable hole filling: заполняет пробелы в текстуре

Enable ghosting filter: устраняет размытия и артефакты Нажмите OK и дождитесь завершения процесса

Рекомендуемые настройки для различных объектов:

Тип объекта Surface type Mapping mode Оптимальный размер текстуры Статуя, скульптура Arbitrary Generic 4K-8K Здание, архитектурный объект Arbitrary Adaptive orthophoto 8K или несколько 4K Ландшафт, территория Height field Orthophoto 8K-16K Мелкие предметы Arbitrary Generic 2K-4K Сферические объекты Arbitrary Spherical 4K

Улучшение текстуры (опционально)

Для повышения качества текстуры можно применить дополнительные техники:

Маскирование нежелательных объектов на исходных фотографиях (Tools > Import > Import Masks)

Ручная корректировка параметров выравнивания для проблемных фотографий

Экспорт текстуры для редактирования в графических редакторах и последующий импорт (File > Import > Import Texture)

Использование режима Texture Transfer для переноса деталей с высокополигональной модели на низкополигональную

При качественной съёмке и правильно настроенных параметрах, текстурированная 3D-модель будет обладать высокой степенью фотореализма, точно передавая цвета и материалы оригинального объекта. 🖌️

Экспорт готовой 3D-модели и дополнительные функции

После создания полноценной 3D-модели с текстурами, финальным этапом является экспорт результата в нужном формате и дополнительная обработка, если того требует проект. Правильно экспортированная модель может быть использована в самых разных областях — от 3D-печати до интеграции в программы визуализации или игровые движки. 🚀

Экспорт 3D-модели

Выберите File > Export > Export Model В диалоговом окне выберите формат и настройте параметры: OBJ — универсальный формат, поддерживающий текстуры (рекомендуется для большинства случаев)

3DS — для совместимости с некоторыми CAD-программами

FBX — для анимации и использования в Unity, Unreal Engine и других 3D-редакторах

PLY — для сохранения информации о цвете вершин

STL — для 3D-печати (без текстур)

COLLADA (DAE) — для web-приложений и AR/VR

glTF — современный формат для web и мобильных приложений Настройте параметры экспорта: Export texture — включает текстуры в экспорт (для форматов, поддерживающих текстуры)

Embed textures — встраивает текстуры в файл модели (для FBX, glTF)

Export normals, colors, UV — включает дополнительные атрибуты

Transform model — позволяет масштабировать и выравнивать модель Выберите путь сохранения и нажмите Save

Рекомендации по экспорту для различных целей:

Для 3D-визуализации: OBJ или FBX с текстурами

Для 3D-печати: STL или OBJ (упрощенный, с закрытыми отверстиями)

Для web и AR/VR: glTF с оптимизированными текстурами

Для научных целей: PLY с сохранением плотного облака точек

Для BIM и CAD: OBJ или 3DS с геопривязкой

Создание и экспорт дополнительных продуктов

Agisoft Metashape позволяет создавать различные дополнительные материалы на основе 3D-модели:

Ортофотоплан: Workflow > Build Orthomosaic Необходим для картографии, ГИС-проектов, планирования

Экспорт через File > Export > Export Orthomosaic

Поддерживаемые форматы: GeoTIFF, JPEG, PNG, KMZ Цифровая модель рельефа (DEM): Workflow > Build DEM Для анализа рельефа, гидрологии, расчетов объемов

Экспорт через File > Export > Export DEM

Поддерживаемые форматы: GeoTIFF, ARC/INFO ASCII Grid, XYZ Контурные линии: Tools > DEM > Generate Contours Создание горизонталей для топографических карт

Экспорт через File > Export > Export Contours

Формат: SHP, DXF Разрезы и сечения: Tools > Mesh > Generate Sections Для анализа внутренней структуры объектов

Экспорт через File > Export > Export Sections Панорамный вид: File > Export > Export Panorama Для виртуальных туров и интерактивных презентаций

Пакетная обработка и автоматизация

Для обработки больших проектов или серии сходных задач Metashape предлагает функции автоматизации:

Пакетная обработка (Workflow > Batch Process) позволяет выстроить очередь операций

Сохранение шаблонов обработки для повторного использования

Python API для написания скриптов автоматизации (в версии Professional)

Command line interface для встраивания в производственные процессы

Советы по оптимизации финального результата

Перед экспортом проверьте масштаб модели и её ориентацию в пространстве

Для крупных проектов рассмотрите возможность разделения модели на тайлы

Используйте инструмент decimation для создания моделей разного разрешения для различных задач

Перед 3D-печатью проверьте водонепроницаемость модели (Tools > Mesh > Check Mesh)

Для web-публикации оптимизируйте размер текстур и полигональной сетки

Освоив Agisoft Metashape, вы получаете в руки мощный инструмент для трансформации реального мира в цифровое пространство. От простого фотографирования до создания детализированных трехмерных моделей — этот путь требует внимания к деталям, понимания технологии и творческого подхода. Что бы вы ни создавали — архитектурные реконструкции, виртуальные музейные экспонаты или цифровые ландшафты — ключом к успеху будет качество каждого этапа процесса. Экспериментируйте с настройками, совершенствуйте технику съёмки и делитесь своими достижениями с сообществом фотограмметристов.

