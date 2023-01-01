Agisoft Metashape: создание 3D-моделей из фотографий, пошаговая инструкция
Для кого эта статья:
- Профессионалы в сферах архитектуры и археологии
- Студенты и специалисты в области фотограмметрии и 3D-моделирования
Люди, заинтересованные в освоении новых технологий и программного обеспечения для визуализации
Погрузитесь в мир трёхмерной реконструкции с Agisoft Metashape — программой, превращающей обычные фотографии в детализированные 3D-модели. Этот мощный инструмент фотограмметрии стал незаменимым для профессионалов в сферах архитектуры, археологии, картографии и визуализации. Независимо от вашего опыта, подробное руководство с пошаговыми инструкциями поможет освоить все тонкости процесса — от первичной настройки проекта до финального экспорта высококачественных 3D-объектов. Готовы превратить серию снимков в реалистичную цифровую модель? 🔍
Что такое Agisoft Metashape: обзор возможностей программы
Agisoft Metashape (ранее известный как PhotoScan) — профессиональное программное обеспечение для фотограмметрической обработки цифровых изображений. Программа использует алгоритмы компьютерного зрения для анализа фотографий объекта, сделанных с разных ракурсов, и создаёт на их основе высокоточные 3D-модели. 📸
Основные возможности Agisoft Metashape включают:
- Автоматическая калибровка камеры и выравнивание фотографий
- Построение плотного облака точек, полигональных моделей и текстур
- Создание цифровых моделей рельефа (DEM) и ортофотопланов
- Географическая привязка моделей и экспорт в различные форматы
- Измерение расстояний, площадей и объёмов на моделях
- Классификация точек в облаках для выделения различных элементов
Программа представлена в двух версиях — Standard и Professional, различающихся функциональностью:
|Функция
|Standard Edition
|Professional Edition
|Аэрофототриангуляция
|✓
|✓
|Создание 3D-моделей
|✓
|✓
|Построение ортофотопланов
|✓
|✓
|Классификация облаков точек
|✗
|✓
|Python API
|✗
|✓
|4D моделирование
|✗
|✓
|Тепловые карты
|✗
|✓
Metashape применяется в различных сферах, включая:
- Архитектура и сохранение культурного наследия
- Создание цифровых двойников для инженерных проектов
- Геологические и археологические исследования
- Точное земледелие и мониторинг растительности
- Создание контента для VR/AR, игр и визуальных эффектов
- Судебная экспертиза и документирование мест происшествий
Алексей Петров, руководитель отдела 3D-реконструкции Мой первый опыт с Metashape начался с проекта реставрации исторического фасада. Заказчику требовалось детально задокументировать состояние здания XIX века перед началом работ. Вместо традиционного обмера, который занял бы недели, я сделал 350 фотографий с разных ракурсов за один день. Загрузив их в Metashape, я был поражён, как быстро программа распознала общую структуру. После нескольких часов обработки я получил модель с погрешностью менее 5 мм! Реставраторы смогли изучить каждую трещину и повреждение в виртуальном режиме. Этот проект изменил всё моё представление о документировании архитектурных объектов — я больше никогда не вернулся к традиционным методам.
Настройка проекта и импорт фотографий в Metashape
Успешная работа в Agisoft Metashape начинается с правильной настройки проекта и качественного импорта фотографий. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете создать прочную основу для дальнейшей обработки. 🖼️
Шаг 1: Создание нового проекта
- Запустите Agisoft Metashape
- Выберите File > New (или нажмите Ctrl+N)
- Сохраните проект (File > Save) с расширением .psx
- Установите настройки проекта через Tools > Preferences
Шаг 2: Импорт фотографий
- Нажмите кнопку Add Photos на панели инструментов Workspace
- Выберите папку с фотографиями или отдельные снимки
- Для импорта изображений с разных камер создайте отдельные группы камер (Camera Groups)
- Проверьте качество загруженных снимков во вкладке Photos
Шаг 3: Оценка качества фотографий
После импорта важно проверить пригодность снимков для обработки:
- Выделите все фотографии (Ctrl+A) и выберите Photos > Estimate Image Quality
- После анализа щелкните правой кнопкой мыши в области снимков и выберите View Estimated Image Quality
- Рассмотрите возможность отключения фотографий с качеством ниже 0.5 (правый клик > Disable)
Качество исходных фотографий напрямую влияет на результат реконструкции. Вот рекомендации по съёмке:
|Параметр
|Рекомендация
|Чего избегать
|Перекрытие снимков
|60-80% между соседними кадрами
|Недостаточное перекрытие, пропуски ракурсов
|Освещение
|Равномерное, рассеянное
|Жесткие тени, бликов, переэкспонирования
|Фокус и глубина резкости
|Максимальная глубина резкости (f/8-f/11)
|Размытие, недостаточная резкость
|ISO
|Низкие значения (100-400)
|Цифровой шум от высоких ISO
|Текстура объекта
|Неоднородная, с различимыми деталями
|Однотонные, блестящие, прозрачные поверхности
Шаг 4: Настройка системы координат (опционально)
Для проектов, требующих географической привязки:
- Выберите Workflow > Reference Settings
- Установите нужную систему координат в разделе Reference System
- Для уже геотегированных фотографий используйте функцию Import > Import Reference для загрузки координат
Шаг 5: Настройка маркеров и масштабных линеек (опционально)
Для повышения точности реконструкции:
- Разместите физические маркеры на объекте перед фотосъемкой
- Добавьте маркеры в проект через Tools > Markers > Add Marker
- Отметьте положение маркеров на фотографиях вручную
- Для задания масштаба используйте Tools > Markers > Create Scale Bar
Выравнивание фотографий и создание плотного облака точек
После импорта фотографий следующим ключевым этапом является их выравнивание и создание плотного облака точек — основы для будущей 3D-модели. На этом этапе Metashape определяет положение каждой камеры и строит предварительную геометрию объекта. ⚙️
Мария Волкова, специалист по фотограмметрии Однажды я работала над проектом по созданию модели скульптуры для музея — нам требовалась максимальная детализация для последующей 3D-печати. При первом выравнивании в Metashape программа отклонила 40% фотографий. Проблема была в отражающих поверхностях скульптуры, из-за которых алгоритм не мог найти общие точки. Вместо повторной съемки я применила настройки в разделе Key Point Limit, увеличив его до 60,000, и изменила Tie Point Limit до 10,000. Затем понизила порог качества до 0.6 в Advanced settings. Перезапустив процесс выравнивания с опцией Reset Current Alignment, я получила превосходный результат — программа нашла общие точки даже на сложных участках. Этот случай научил меня гибкости в настройках параметров и важности экспериментального подхода.
Выравнивание фотографий
- Выделите все включенные фотографии в рабочей области
- Выберите Workflow > Align Photos
- Настройте параметры выравнивания:
- Accuracy (точность): определяет точность определения положения камеры
- Generic preselection: улучшает соответствие между изображениями
- Reference preselection: использует данные GPS для предварительного выравнивания
- Key point limit: максимальное число ключевых точек на изображении
- Tie point limit: максимальное число связующих точек между парами снимков
- Нажмите OK и дождитесь завершения процесса
После завершения выравнивания вы увидите разреженное облако точек и положение камер в 3D виде. Это первая визуализация вашей будущей модели.
Рекомендуемые параметры выравнивания для различных задач:
|Тип проекта
|Accuracy
|Key point limit
|Tie point limit
|Рекомендации
|Быстрый предпросмотр
|Lowest/Low
|10,000
|1,000
|Для быстрой оценки общей структуры
|Архитектурная съемка
|High
|40,000
|4,000
|Баланс между скоростью и точностью
|Мелкие объекты
|Highest
|60,000
|10,000
|Максимальная детализация для небольших предметов
|Аэрофотосъемка
|Medium/High
|40,000
|4,000
|С использованием Reference preselection
Оптимизация камер (опционально)
После выравнивания полезно оптимизировать параметры камеры для повышения точности:
- Удалите явно ошибочные точки из разреженного облака с помощью инструмента Rectangle Selection
- Выберите Tools > Optimize Cameras
- Отметьте параметры для оптимизации (обычно f, cx, cy, k1, k2, k3, p1, p2)
- Нажмите OK
Построение плотного облака точек
После успешного выравнивания следующий шаг — создание плотного облака точек:
- Выберите Workflow > Build Dense Cloud
- Настройте параметры:
- Quality: определяет плотность результирующего облака (чем выше, тем дольше обработка)
- Depth filtering: фильтрует выбросы и шумы (Aggressive для гладких поверхностей, Mild для сохранения мелких деталей)
- Calculate point colors: сохраняет цветовую информацию
- Нажмите OK и дождитесь завершения процесса (может занять от нескольких минут до нескольких часов)
Построенное плотное облако точек является детальной трехмерной представлением объекта и служит основой для создания полигональной модели.
Редактирование плотного облака (опционально)
Перед переходом к следующему этапу рекомендуется очистить облако точек от шумов и ошибок:
- Используйте инструменты выделения (Rectangle, Circle, Free-Form) для выбора нежелательных точек
- Удалите выбранные точки клавишей Delete или через контекстное меню
- Для крупных проектов применяйте классификацию точек (Tools > Dense Cloud > Classify Ground Points)
- Используйте фильтр Confidence для автоматического удаления неточных точек
Качественно подготовленное плотное облако точек обеспечит высокое качество финальной 3D-модели, поэтому стоит уделить внимание его очистке и оптимизации. 🧹
Построение полигональной модели и текстурирование
Создание полигональной модели и её текстурирование — финальные шаги преобразования фотографий в полноценную 3D-модель. На этом этапе плотное облако точек превращается в цельную поверхность с реалистичной текстурой. 🎨
Построение полигональной модели
- Выберите Workflow > Build Mesh
- В появившемся диалоговом окне настройте следующие параметры:
- Source data: выберите "Dense Cloud" для детализированной модели
- Surface type:
- "Arbitrary" — для замкнутых объектов (статуи, здания и т.д.)
- "Height Field" — для поверхностей рельефа (ландшафты, территории)
- Face count: определяет плотность полигональной сетки (High — до 10 млн полигонов, Medium — до 1 млн)
- Interpolation:
- "Enabled" — заполняет небольшие пробелы
- "Disabled" — строит модель только в местах с точками
- "Extrapolated" — пытается достроить модель даже в областях с недостаточной информацией
- Calculate vertex colors: сохраняет приблизительную информацию о цвете
- Нажмите OK и дождитесь завершения процесса
Оптимизация и редактирование полигональной модели (опционально)
Полученная полигональная модель может требовать дополнительной обработки:
- Инструмент Model > Mesh > Decimate позволяет уменьшить количество полигонов при сохранении геометрии
- Tools > Mesh > Close Holes закрывает небольшие отверстия в модели
- Tools > Mesh > Smooth сглаживает неровности поверхности
- Используйте инструменты выделения (Rectangle, Circle, Free-Form) для удаления ненужных фрагментов модели
Создание текстурной карты
Для придания модели реалистичного вида необходимо создать текстуру:
- Выберите Workflow > Build Texture
- Настройте параметры:
- Mapping mode:
- "Generic" — универсальный режим для большинства объектов
- "Adaptive orthophoto" — для сложных форм с перекрывающимися элементами
- "Orthophoto" — для плоских поверхностей и рельефов
- "Spherical" — для сферических объектов
- Blending mode:
- "Mosaic" — создаёт бесшовные переходы между фото (рекомендуется)
- "Average" — усредняет значения цветов из разных фото
- "Max/Min intensity" — выбирает самые яркие/тёмные пиксели
- Texture size/count: определяет размер и количество текстурных карт (2K-8K в зависимости от сложности объекта)
- Enable hole filling: заполняет пробелы в текстуре
- Enable ghosting filter: устраняет размытия и артефакты
- Нажмите OK и дождитесь завершения процесса
Рекомендуемые настройки для различных объектов:
|Тип объекта
|Surface type
|Mapping mode
|Оптимальный размер текстуры
|Статуя, скульптура
|Arbitrary
|Generic
|4K-8K
|Здание, архитектурный объект
|Arbitrary
|Adaptive orthophoto
|8K или несколько 4K
|Ландшафт, территория
|Height field
|Orthophoto
|8K-16K
|Мелкие предметы
|Arbitrary
|Generic
|2K-4K
|Сферические объекты
|Arbitrary
|Spherical
|4K
Улучшение текстуры (опционально)
Для повышения качества текстуры можно применить дополнительные техники:
- Маскирование нежелательных объектов на исходных фотографиях (Tools > Import > Import Masks)
- Ручная корректировка параметров выравнивания для проблемных фотографий
- Экспорт текстуры для редактирования в графических редакторах и последующий импорт (File > Import > Import Texture)
- Использование режима Texture Transfer для переноса деталей с высокополигональной модели на низкополигональную
При качественной съёмке и правильно настроенных параметрах, текстурированная 3D-модель будет обладать высокой степенью фотореализма, точно передавая цвета и материалы оригинального объекта. 🖌️
Экспорт готовой 3D-модели и дополнительные функции
После создания полноценной 3D-модели с текстурами, финальным этапом является экспорт результата в нужном формате и дополнительная обработка, если того требует проект. Правильно экспортированная модель может быть использована в самых разных областях — от 3D-печати до интеграции в программы визуализации или игровые движки. 🚀
Экспорт 3D-модели
- Выберите File > Export > Export Model
- В диалоговом окне выберите формат и настройте параметры:
- OBJ — универсальный формат, поддерживающий текстуры (рекомендуется для большинства случаев)
- 3DS — для совместимости с некоторыми CAD-программами
- FBX — для анимации и использования в Unity, Unreal Engine и других 3D-редакторах
- PLY — для сохранения информации о цвете вершин
- STL — для 3D-печати (без текстур)
- COLLADA (DAE) — для web-приложений и AR/VR
- glTF — современный формат для web и мобильных приложений
- Настройте параметры экспорта:
- Export texture — включает текстуры в экспорт (для форматов, поддерживающих текстуры)
- Embed textures — встраивает текстуры в файл модели (для FBX, glTF)
- Export normals, colors, UV — включает дополнительные атрибуты
- Transform model — позволяет масштабировать и выравнивать модель
- Выберите путь сохранения и нажмите Save
Рекомендации по экспорту для различных целей:
- Для 3D-визуализации: OBJ или FBX с текстурами
- Для 3D-печати: STL или OBJ (упрощенный, с закрытыми отверстиями)
- Для web и AR/VR: glTF с оптимизированными текстурами
- Для научных целей: PLY с сохранением плотного облака точек
- Для BIM и CAD: OBJ или 3DS с геопривязкой
Создание и экспорт дополнительных продуктов
Agisoft Metashape позволяет создавать различные дополнительные материалы на основе 3D-модели:
- Ортофотоплан: Workflow > Build Orthomosaic
- Необходим для картографии, ГИС-проектов, планирования
- Экспорт через File > Export > Export Orthomosaic
- Поддерживаемые форматы: GeoTIFF, JPEG, PNG, KMZ
- Цифровая модель рельефа (DEM): Workflow > Build DEM
- Для анализа рельефа, гидрологии, расчетов объемов
- Экспорт через File > Export > Export DEM
- Поддерживаемые форматы: GeoTIFF, ARC/INFO ASCII Grid, XYZ
- Контурные линии: Tools > DEM > Generate Contours
- Создание горизонталей для топографических карт
- Экспорт через File > Export > Export Contours
- Формат: SHP, DXF
- Разрезы и сечения: Tools > Mesh > Generate Sections
- Для анализа внутренней структуры объектов
- Экспорт через File > Export > Export Sections
- Панорамный вид: File > Export > Export Panorama
- Для виртуальных туров и интерактивных презентаций
Пакетная обработка и автоматизация
Для обработки больших проектов или серии сходных задач Metashape предлагает функции автоматизации:
- Пакетная обработка (Workflow > Batch Process) позволяет выстроить очередь операций
- Сохранение шаблонов обработки для повторного использования
- Python API для написания скриптов автоматизации (в версии Professional)
- Command line interface для встраивания в производственные процессы
Советы по оптимизации финального результата
- Перед экспортом проверьте масштаб модели и её ориентацию в пространстве
- Для крупных проектов рассмотрите возможность разделения модели на тайлы
- Используйте инструмент decimation для создания моделей разного разрешения для различных задач
- Перед 3D-печатью проверьте водонепроницаемость модели (Tools > Mesh > Check Mesh)
- Для web-публикации оптимизируйте размер текстур и полигональной сетки
Освоив Agisoft Metashape, вы получаете в руки мощный инструмент для трансформации реального мира в цифровое пространство. От простого фотографирования до создания детализированных трехмерных моделей — этот путь требует внимания к деталям, понимания технологии и творческого подхода. Что бы вы ни создавали — архитектурные реконструкции, виртуальные музейные экспонаты или цифровые ландшафты — ключом к успеху будет качество каждого этапа процесса. Экспериментируйте с настройками, совершенствуйте технику съёмки и делитесь своими достижениями с сообществом фотограмметристов.
