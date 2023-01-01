5 методов тестирования веб-сайтов: повышаем качество проекта

Для кого эта статья:

Специалисты и начинающие тестировщики ПО

Менеджеры и владельцы проектов в сфере веб-разработки

Студенты и кандидаты, желающие освоить профессию QA-инженера Ошибки на веб-сайтах стоят дорого — 88% пользователей не возвращаются на сайты, где столкнулись с багами. За 12 лет работы в сфере тестирования я убедился: тщательная проверка перед релизом экономит бюджет, нервы и репутацию. Профессиональное тестирование — это не только поиск видимых дефектов, но и проверка бизнес-логики, безопасности и UX. Рассмотрим 5 методов, которые помогают создавать безупречные веб-проекты и выявлять проблемы до того, как их заметят пользователи. 🔍

Почему правильное тестирование веб-сайтов критически важно

Каждая непроверенная строка кода — потенциальная угроза для бизнеса. По данным исследования Consortium for IT Software Quality, некачественное ПО обходится компаниям США примерно в $2.84 триллиона в год. Причем веб-сайты составляют значительную долю в этих потерях. 💸

Ошибки на сайте влияют не только на очевидные метрики вроде конверсии и отказов, но и на более глубокие показатели:

SEO-позиции (Google снижает ранжирование сайтов с техническими проблемами)

Доверие пользователей (77% посетителей теряют доверие к бренду при обнаружении ошибок)

Затраты на поддержку (исправление бага на этапе эксплуатации стоит в 15-100 раз дороже, чем на этапе разработки)

Репутационные риски (особенно для финансовых и медицинских сервисов)

Эффективное тестирование позволяет выявить и устранить:

Категория проблем Процент сайтов с проблемой Влияние на бизнес Ошибки в формах 81% Потеря лидов, снижение конверсии на 23-56% Проблемы с мобильной версией 73% Потеря ~50% трафика с мобильных устройств Проблемы с производительностью 68% Отток 40% пользователей при загрузке >3 сек Баги в корзине/оплате 62% Прямые финансовые потери, до 30% брошенных корзин Уязвимости безопасности 46% Юридические риски, штрафы, утечки данных

Артём Савельев, Lead QA Engineer Один из моих клиентов запустил интернет-магазин без полноценного тестирования. В первый же день высокой нагрузки выяснилось, что корзина "забывает" товары при переходе к оплате, если количество позиций превышало 5. Простой баг стоил им около 40% потенциальных заказов в течение недели. После внедрения регрессионного тестирования и проверки граничных значений мы не только исправили эту проблему, но и нашли ещё 17 критичных багов, которые могли привести к потере около 2,3 миллиона рублей ежемесячно. Инвестиции в тестирование окупились за первую неделю работы.

При этом важно понимать, что тестирование — это не единовременная акция, а непрерывный процесс. 68% ошибок появляются после внесения изменений в уже работающий код. Поэтому регрессионное тестирование должно стать неотъемлемой частью цикла разработки. 🔄

Функциональное тестирование: проверка работы всех элементов

Функциональное тестирование — фундамент качества любого веб-проекта. Его цель — убедиться, что каждый элемент сайта работает в соответствии с требованиями. По статистике, 64% критических ошибок обнаруживаются именно на этапе функционального тестирования. 🧪

Ключевые аспекты функционального тестирования включают:

Тестирование интерфейса — проверка корректной работы всех элементов UI (кнопки, формы, меню, модальные окна)

— проверка корректной работы всех элементов UI (кнопки, формы, меню, модальные окна) Тестирование навигации — проверка всех внутренних и внешних ссылок

— проверка всех внутренних и внешних ссылок Тестирование форм — валидация полей, обработка ошибок, сохранение данных

— валидация полей, обработка ошибок, сохранение данных Тестирование бизнес-логики — проверка соответствия функциональности бизнес-требованиям

— проверка соответствия функциональности бизнес-требованиям Тестирование баз данных — корректное сохранение и извлечение данных

Для эффективного функционального тестирования используйте технику тест-кейсов. Хороший тест-кейс содержит:

Уникальный идентификатор Название теста Предусловия (исходное состояние системы) Шаги выполнения Ожидаемый результат Фактический результат Статус теста (пройден/провален)

Пример тест-кейса для проверки функциональности формы регистрации:

ID: TC_REG_001 Название: Проверка регистрации с корректными данными Предусловия: Открыта страница регистрации Шаги: 1. Ввести валидный email 2. Ввести пароль (8+ символов, буквы+цифры) 3. Подтвердить пароль 4. Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Ожидаемый результат: Пользователь зарегистрирован, перенаправлен в личный кабинет, на email отправлено письмо подтверждения

Для систематизации функционального тестирования рекомендую использовать технику тестирования по приоритетам:

Уровень приоритета Критерии выбора Охват тестирования P0 (Критический) Базовые функции без которых сайт бесполезен (регистрация, авторизация, основной функционал) 100% тест-кейсов P1 (Высокий) Важные функции, влияющие на пользовательский опыт (корзина, оформление заказа, поиск) 90-95% тест-кейсов P2 (Средний) Дополнительные функции (фильтры, сортировка, персонализация) 70-80% тест-кейсов P3 (Низкий) Некритичные и редко используемые функции 40-50% тест-кейсов

Чтобы не упустить важные сценарии, используйте техники тест-дизайна: анализ граничных значений, классы эквивалентности и причинно-следственные диаграммы. Они позволяют оптимизировать количество тест-кейсов, сохраняя высокое качество проверки. 📊

Кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование

Веб-приложение, которое отлично работает в Chrome на вашем MacBook, может полностью разваливаться в Safari на iPhone или в Edge на Windows. Кроссбраузерное и кроссплатформенное тестирование помогает убедиться, что ваш сайт будет корректно отображаться и функционировать в различных средах. 🌐

Согласно статистике StatCounter, рынок браузеров распределен следующим образом:

Chrome: ~65% пользователей

Safari: ~19%

Edge: ~5%

Firefox: ~3%

Samsung Internet: ~2.5%

Opera: ~2%

Другие: ~3.5%

При этом мобильные устройства генерируют более 58% всего веб-трафика, что делает мобильное тестирование абсолютно необходимым.

Основные проблемы, выявляемые при кроссбраузерном тестировании:

Различия в отображении CSS (особенно при использовании новых свойств) Несовместимость JavaScript-функций Проблемы с отображением шрифтов Некорректная работа форм Проблемы с анимацией и визуальными эффектами Ошибки в адаптивной вёрстке Различное поведение HTML5-элементов

Максим Тополев, Senior QA Engineer Работая над крупным образовательным проектом, мы столкнулись с интересной проблемой: на странице с интерактивными тестами все работало отлично во всех браузерах, кроме Safari. Углубленное тестирование показало, что в Safari некоторые сочетания CSS-свойств приводили к тому, что пользователи не могли нажать на варианты ответов в определенных вопросах. Проблема проявлялась только при сочетании Safari и macOS, и только на определенных размерах экрана. Мы потеряли почти 7% конверсии, прежде чем обнаружили эту проблему! После внедрения систематического кроссбраузерного тестирования с матрицей совместимости мы не только исправили этот баг, но и повысили общую стабильность платформы на 23%.

Для эффективного кроссбраузерного и кроссплатформенного тестирования рекомендую использовать следующий подход:

Создайте матрицу совместимости — определите, какие браузеры и устройства вы будете поддерживать на основе аналитики целевой аудитории Используйте сервисы виртуализации — BrowserStack, LambdaTest, CrossBrowserTesting позволяют тестировать на различных комбинациях ОС/браузеров Разработайте чек-лист проверок — выделите критические области, которые нужно проверять в каждом браузере Автоматизируйте базовые проверки — с помощью Selenium WebDriver или Cypress можно автоматизировать проверки базовой функциональности Используйте инструменты сравнения скриншотов — Percy, Applitools позволяют автоматически выявлять визуальные различия

При тестировании мобильных устройств обратите особое внимание на:

Проверку жестов (свайпы, масштабирование, тапы)

Поведение при смене ориентации экрана

Корректную работу при медленном соединении

Поведение при входящих звонках и уведомлениях

Работу в режиме офлайн или при нестабильном соединении

Помните: в среднем пользователи просматривают веб-сайты в 2-3 разных браузерах и на 1-2 устройствах. Игнорирование кроссбраузерного тестирования означает потерю значительной части аудитории. 📱

Проверка производительности и скорости загрузки

Скорость загрузки веб-сайта напрямую влияет на конверсию и удовлетворенность пользователей. Исследования показывают, что 53% мобильных пользователей покидают страницы, которые загружаются дольше 3 секунд, а каждая дополнительная секунда загрузки снижает конверсию примерно на 7%. ⏱️

Тестирование производительности включает несколько ключевых метрик:

Time to First Byte (TTFB) — время от запроса до получения первого байта информации

— время от запроса до получения первого байта информации First Contentful Paint (FCP) — время до отображения первого контента

— время до отображения первого контента Largest Contentful Paint (LCP) — время до отображения самого большого элемента в видимой области

— время до отображения самого большого элемента в видимой области Cumulative Layout Shift (CLS) — визуальная стабильность страницы при загрузке

— визуальная стабильность страницы при загрузке Total Blocking Time (TBT) — время блокировки основного потока

— время блокировки основного потока Time to Interactive (TTI) — время до полной интерактивности страницы

Для проведения качественного тестирования производительности используйте следующие инструменты:

Инструмент Тип Основные возможности Уровень сложности Google PageSpeed Insights Веб-сервис Анализ Core Web Vitals, рекомендации по оптимизации Начальный WebPageTest Веб-сервис Детальный анализ, водопад загрузки ресурсов, тестирование из разных локаций Средний Lighthouse Инструмент DevTools Комплексный анализ производительности, доступности и SEO Начальный JMeter Настольное приложение Нагрузочное тестирование, симуляция множественных пользователей Продвинутый K6 Инструмент CLI Скриптовое нагрузочное тестирование с использованием JavaScript Продвинутый

При тестировании производительности следуйте этой методике:

Установите базовые показатели — проведите первичный замер текущей производительности Определите цели — например, LCP < 2.5с, CLS < 0.1, FID < 100мс (согласно рекомендациям Google) Проведите тестирование под различными условиями — различные типы подключения (3G, 4G, Wi-Fi), различные устройства Выполните нагрузочное тестирование — проверьте, как сайт справляется с увеличением числа одновременных пользователей Анализируйте "водопад" загрузки — выявите ресурсы, которые замедляют загрузку Тестируйте после внесения оптимизаций — убедитесь, что изменения улучшили производительность

Типичные проблемы, выявляемые при тестировании производительности:

Неоптимизированные изображения (занимают ~60-70% веса среднестатистической страницы)

Избыточное количество HTTP-запросов

Отсутствие кэширования статических ресурсов

Неминифицированные JavaScript и CSS файлы

Блокирующие рендеринг ресурсы

Неэффективные запросы к базе данных

Отсутствие сжатия (Gzip/Brotli)

Помимо скорости загрузки, важно тестировать поведение сайта при высоких нагрузках. Практический совет: планируйте нагрузочное тестирование на 2-3x от пиковой ожидаемой нагрузки — это даст запас прочности при непредвиденных всплесках трафика. 📈

Автоматизация тестирования: инструменты и методики

Автоматизация тестирования — ключевой компонент для обеспечения стабильного качества при частых релизах. По данным Capgemini, компании, использующие автоматизированное тестирование, выявляют на 85% больше дефектов на ранних стадиях разработки и сокращают время тестирования до 70%. 🤖

Основные преимущества автоматизации:

Скорость выполнения регрессионного тестирования

Повторяемость и стабильность тестов

Возможность параллельного выполнения

Снижение человеческого фактора

Более раннее обнаружение дефектов

Интеграция в CI/CD пайплайны

Однако автоматизация не панацея. Эффективная стратегия заключается в правильном балансе между автоматизированным и ручным тестированием. Вот что стоит автоматизировать в первую очередь:

Регрессионное тестирование критической функциональности Повторяющиеся тест-кейсы с однозначными ожидаемыми результатами Проверки, требующие многократного выполнения с разными данными Тесты производительности и нагрузочные тесты Тесты с высоким риском человеческой ошибки

Выбор инструментов зависит от специфики проекта, но вот наиболее популярные решения:

Selenium WebDriver — универсальный инструмент для автоматизации браузерных тестов с поддержкой множества языков программирования Cypress — современное решение для end-to-end тестирования с акцентом на удобство и скорость разработки Playwright — новый фреймворк от Microsoft для кросс-браузерного тестирования, включая мобильные браузеры Puppeteer — библиотека для управления Chrome/Chromium через API Jest — фреймворк для юнит-тестирования JavaScript-кода TestCafe — решение для end-to-end тестирования без WebDriver

Для эффективной автоматизации тестирования веб-сайтов следуйте этим принципам:

Используйте паттерн Page Object Model (POM) — создавайте абстракции для каждой страницы сайта, что делает тесты более устойчивыми к изменениям в UI Внедряйте принципы атомарности тестов — каждый тест должен проверять одну конкретную функцию Разделяйте тестовые данные и логику тестов — используйте внешние источники данных Обеспечьте изолированность тестов — результат одного теста не должен влиять на другие Интегрируйте тесты в CI/CD — автоматически запускайте тесты при каждом коммите

Типичная архитектура автоматизированного тестирования включает:

Тестовые сценарии — описания проверок в формате, понятном инструментам автоматизации

— описания проверок в формате, понятном инструментам автоматизации Тестовые данные — набор входных данных и ожидаемых результатов

— набор входных данных и ожидаемых результатов Драйверы и библиотеки — инструменты для взаимодействия с тестируемым приложением

— инструменты для взаимодействия с тестируемым приложением Фреймворк для запуска — управляет выполнением тестов и сбором результатов

— управляет выполнением тестов и сбором результатов Система отчетности — визуализирует результаты и тренды

Автоматизация тестирования особенно эффективна при интеграции с подходом Continuous Testing, когда тесты выполняются автоматически на каждом этапе разработки. Это позволяет выявлять проблемы на самых ранних стадиях, когда их исправление обходится в 10-15 раз дешевле по сравнению с исправлением на этапе продакшена. 💡

Качественное тестирование веб-сайтов не роскошь, а необходимость в конкурентной среде. Внедряя описанные методы — функциональное, кроссбраузерное, производительностное тестирование, а также грамотную автоматизацию — вы создаете прочный фундамент для стабильного роста проекта. Исследования показывают, что инвестиции в качество на ранних этапах окупаются десятикратно. Превратите тестирование из обременительной обязанности в конкурентное преимущество — и результаты не заставят себя ждать.

