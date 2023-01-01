5 эффективных кейсов функционального тестирования сайтов

Для кого эта статья:

Специалисты в области тестирования программного обеспечения (QA)

Разработчики и владельцы веб-проектов

Студенты и начинающие тестировщики, заинтересованные в практическом обучении Функциональное тестирование сайтов — не просто пункт в чек-листе, а критически важный барьер между багами и вашими пользователями. Хорошо структурированное тестирование предотвращает до 85% потенциальных проблем пользовательского опыта. Я отобрал 5 универсальных кейсов функционального тестирования, которые охватывают ключевые точки любого веб-проекта — от авторизации до адаптивности. Эти проверенные на практике подходы помогут обнаружить скрытые дефекты до того, как это сделают ваши пользователи. 🔍

Что такое функциональное тестирование сайтов: базовая концепция

Функциональное тестирование веб-сайтов — это процесс проверки соответствия функций сайта заявленным требованиям. В отличие от других видов тестирования, оно фокусируется на том, что должна делать система, а не на том, как она это делает. Задача — убедиться, что пользователь может успешно выполнять все целевые действия на сайте.

Основные принципы функционального тестирования:

Ориентация на требования — каждая функция проверяется на соответствие спецификации

Имитация реальных пользовательских сценариев

Работа с входными и выходными данными без учёта внутренней структуры кода

Выявление несоответствий между ожидаемым и фактическим поведением системы

При составлении тест-кейсов для функционального тестирования необходимо учитывать все возможные сценарии использования каждой функции, включая граничные значения и негативные тесты. Правильно спроектированное функциональное тестирование помогает обнаружить до 70% всех дефектов ещё на ранних стадиях разработки. 📊

Характеристика Функциональное тестирование Нефункциональное тестирование Фокус Что система делает Как система работает Проверяет Соответствие функций требованиям Производительность, безопасность, удобство Основа для тестов Спецификации, пользовательские истории Нормы качества, ожидания пользователей Типичные методы Black box, тестирование на основе требований Нагрузочное, стресс-тестирование, аудит

Кейс №1: Тестирование формы регистрации и авторизации

Форма регистрации и авторизации — это входные ворота на сайт для пользователей. Ошибки в этом компоненте могут привести к значительному оттоку потенциальных клиентов. По статистике, 86% пользователей не возвращаются на сайт после неудачной попытки регистрации.

Ключевые аспекты для проверки:

Корректность валидации полей ввода (email, пароль, имя пользователя)

Обработка граничных значений (слишком короткие/длинные пароли)

Успешная регистрация нового пользователя

Авторизация зарегистрированного пользователя

Механизм восстановления пароля

Защита от автоматизированных регистраций (CAPTCHA)

Корректное отображение ошибок при вводе неверных данных

Анна Соколова, Lead QA-инженер В прошлом году работала с e-commerce проектом, где на формы регистрации и входа приходилось более 30% отказов. Оказалось, валидация требовала специальных символов в пароле, но не сообщала об этом пользователям. Проблему выявили только после внедрения детального функционального тестирования. Мы разработали матрицу из 18 тест-кейсов только для авторизации. Самым проблемным оказался сценарий, когда система не давала пользователю понять, что его учетная запись уже существует, но пароль введен неверно. Пользователи пытались создать новый аккаунт и получали сообщение "Email уже используется", но без опции сбросить пароль на том же экране. После исправления этих проблем конверсия регистраций выросла на 24%, что прямо отразилось на продажах. Этот случай стал для меня напоминанием: тщательное тестирование авторизации — это не просто технический процесс, а инструмент повышения бизнес-показателей.

Пример тест-кейса для проверки регистрации:

ID Шаги Тестовые данные Ожидаемый результат REG-001 1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести корректные данные <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться" Email: valid@example.com <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe Успешная регистрация, перенаправление в личный кабинет REG-002 1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести некорректный email <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться" Email: invalid-email <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe Сообщение об ошибке: "Введите корректный email" REG-003 1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести уже зарегистрированный email <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться" Email: existing@example.com <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe Сообщение: "Пользователь с таким email уже существует"

Кейс №2: Проверка функциональности поисковой системы сайта

Поисковая система сайта — критически важный компонент, особенно для контентных и e-commerce проектов. До 30% пользователей используют поиск вместо навигации, а те, кто пользуется поиском, конвертируются в покупатели в 1,8 раз чаще. 🔎

Ключевые аспекты для проверки:

Релевантность результатов поиска

Корректная работа с различными типами запросов (точные, неточные, с опечатками)

Функционирование фильтров в результатах поиска

Корректная работа с пустыми запросами

Поведение при поиске несуществующего контента

Скорость выдачи результатов

Пагинация в результатах поиска

Для тестирования поиска следует использовать несколько типов запросов:

Точные запросы (конкретные наименования товаров или услуг)

Общие запросы (категории, типы товаров)

Запросы с орфографическими ошибками

Запросы с использованием специальных символов

Запросы на разных языках (если сайт многоязычный)

Пример тест-кейсов для тестирования поисковой функциональности:

Точный поиск: ввести точное название существующего товара/статьи. Ожидаемый результат: данный товар/статья отображается первым в списке результатов. Поиск с опечаткой: ввести название с 1-2 опечатками. Ожидаемый результат: система предлагает исправленный вариант запроса или показывает релевантные результаты. Пустой поиск: нажать кнопку поиска без ввода данных. Ожидаемый результат: система выдаёт сообщение "Введите поисковый запрос". Поиск несуществующего контента: ввести заведомо отсутствующую информацию. Ожидаемый результат: система корректно сообщает об отсутствии результатов. Проверка пагинации: выполнить поиск, который даст множество результатов. Ожидаемый результат: корректная работа страниц с результатами (переходы, отображение номеров).

Максим Петров, Senior QA Engineer Однажды меня привлекли к проекту онлайн-библиотеки, где пользователи жаловались на поиск книг. Выяснилось, что проблема была комплексной: система работала только с точными запросами и не распознавала синонимы или близкие по смыслу фразы. Мы создали набор из 200+ тестовых запросов, охватывающих различные сценарии поиска. Самое интересное обнаружилось при тестировании поиска авторов. Запрос "Достоевский" давал правильные результаты, но "Ф. М. Достоевский" или "Федор Достоевский" не находил ничего. Причина: в базе имена хранились в одном формате, а поисковая логика не разбивала запрос на компоненты. Мы разработали детальные кейсы для всех вариантов запросов, и команда разработки переписала поисковый движок. После внедрения изменений количество успешных поисков выросло на 63%, а показатель отказов снизился вдвое. Вывод: при тестировании поиска всегда нужно думать как пользователь, а не как разработчик.

Кейс №3: Тестирование корзины и оформления заказа

Корзина и процесс оформления заказа — это финальный этап конверсии пользователя в покупателя. Любые сбои на этом этапе приводят к прямым финансовым потерям. Согласно исследованиям Baymard Institute, средний показатель брошенных корзин составляет около 70%, и часть этого показателя связана с техническими проблемами при оформлении заказа.

Ключевые аспекты для проверки:

Добавление товаров в корзину (одиночное и множественное)

Изменение количества товаров

Удаление товаров из корзины

Пересчет стоимости при изменении состава заказа

Применение промокодов и скидок

Заполнение и валидация формы доставки

Выбор способа оплаты

Завершение оформления заказа и переход на страницу оплаты

Подтверждение заказа и отображение информации о нем

Пример сценария тестирования корзины и оформления заказа:

Добавить товар в корзину со страницы каталога Добавить товар в корзину со страницы товара Перейти в корзину и проверить корректность отображения добавленных товаров Изменить количество одного из товаров Проверить корректность пересчета стоимости Удалить один товар из корзины Применить действующий промокод Применить недействующий промокод Перейти к оформлению заказа Заполнить форму доставки корректными данными Выбрать способ доставки и способ оплаты Подтвердить заказ и проверить переход на страницу оплаты Проверить письмо с подтверждением заказа

Тестовый сценарий Распространенные ошибки Критичность Добавление товара в корзину Товар не добавляется; добавляется неверное количество; нет визуального подтвержения Высокая Изменение количества товаров Неверный пересчет суммы; ограничения количества работают некорректно Высокая Применение промокода Скидка применяется неверно; система не распознает валидный код Средняя Оформление заказа Заказ не создается; данные пользователя не сохраняются; нет перехода к оплате Критическая Выбор способа доставки Неверный расчет стоимости доставки; недоступные методы отображаются как доступные Высокая

Кейс №4: Функциональность фильтрации и сортировки каталога

Фильтрация и сортировка — ключевые инструменты для навигации по каталогу товаров или контента. Эффективная система фильтров сокращает время поиска нужного товара и повышает конверсию на 26-76% согласно исследованиям Nielsen Norman Group. 📈

Ключевые аспекты для проверки:

Корректная работа всех доступных фильтров

Комбинирование нескольких фильтров одновременно

Сброс отдельных фильтров и полный сброс

Сортировка по различным параметрам (цена, рейтинг, новизна)

Обновление URL при применении фильтров (для возможности копирования ссылки)

Корректное отображение количества найденных товаров

Поведение системы при отсутствии товаров по заданным фильтрам

Пример тестирования фильтрации в интернет-магазине одежды:

Применить фильтр по категории (например, "Мужские футболки") Проверить, что отображаются только товары соответствующей категории Добавить фильтр по размеру Добавить фильтр по цвету Проверить, что отображаются только товары, соответствующие всем выбранным фильтрам Установить диапазон цен Отменить один из фильтров и проверить корректность обновления результатов Применить сортировку по цене (сначала дешевые) Проверить, что товары отображаются в правильном порядке Изменить сортировку на обратную Выполнить сброс всех фильтров Установить комбинацию фильтров, для которой нет товаров Проверить корректность отображения пустых результатов

Распространенные ошибки при тестировании фильтрации и сортировки:

Некорректная работа числовых диапазонов (включение/исключение граничных значений)

Ошибки при комбинировании фильтров (логические операции И/ИЛИ работают неправильно)

Фильтры не сохраняются при переходе между страницами каталога

Сортировка работает некорректно при включенных фильтрах

Некорректное отображение мобильной версии фильтров

Фильтры отображаются для категорий, где они неприменимы

Неинформативные сообщения при отсутствии результатов фильтрации

Кейс №5: Тестирование адаптивности сайта на различных устройствах

Адаптивность сайта — это способность веб-интерфейса корректно отображаться и функционировать на различных устройствах и размерах экрана. Согласно данным Statcounter, более 55% веб-трафика приходит с мобильных устройств, поэтому тестирование адаптивности критически важно. 📱

Хотя адаптивность часто относят к нефункциональному тестированию, проверка корректности работы функций сайта на разных устройствах — это классический пример функционального тестирования. Важно убедиться, что все функции работают одинаково хорошо независимо от размера экрана.

Ключевые аспекты для проверки:

Корректное отображение всех элементов интерфейса

Функциональность навигационного меню на мобильных устройствах

Работоспособность форм ввода

Корректное масштабирование изображений и видео

Правильное поведение интерактивных элементов (слайдеры, модальные окна)

Доступность всех функций на всех устройствах

Проверка удобства использования тач-интерфейса

Стратегия тестирования адаптивности должна включать проверку на реальных устройствах и с использованием инструментов эмуляции. Рекомендуется тестировать сайт на наиболее распространенных разрешениях экрана:

Desktop: 1920×1080, 1366×768

Tablet: 768×1024, 1024×768

Mobile: 375×667 (iPhone), 360×640 (Android)

Пример тест-кейса для проверки адаптивности интернет-магазина:

Открыть главную страницу сайта на десктопном устройстве Проверить корректность отображения всех элементов Перейти в каталог товаров и проверить работу фильтров и сортировки Добавить товар в корзину и проверить процесс оформления заказа Повторить те же действия на планшете Проверить особенности отображения меню и навигации Повторить проверки на мобильном устройстве Убедиться, что все функции доступны и работают корректно Проверить специфические мобильные жесты (свайпы, зум) Протестировать поворот устройства (смена ориентации с портретной на альбомную)

При тестировании адаптивности следует обращать внимание не только на визуальное отображение, но и на удобство использования функций. Например, кнопки должны быть достаточно большими для тапа на мобильных устройствах, а формы ввода должны корректно работать с мобильной клавиатурой.

Тщательное функциональное тестирование — это инвестиция в пользовательский опыт и репутацию вашего сайта. Разобранные кейсы охватывают ключевые точки взаимодействия пользователя с веб-ресурсом и позволяют предотвратить большинство критических проблем. Помните: каждый пропущенный баг в продакшене стоит в 4-5 раз дороже, чем его исправление на этапе разработки. Используйте эти готовые сценарии как основу для создания собственной системы функционального тестирования, адаптированной под специфику вашего проекта.

