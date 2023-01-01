5 эффективных кейсов функционального тестирования сайтов#Веб-разработка #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Специалисты в области тестирования программного обеспечения (QA)
- Разработчики и владельцы веб-проектов
Студенты и начинающие тестировщики, заинтересованные в практическом обучении
Функциональное тестирование сайтов — не просто пункт в чек-листе, а критически важный барьер между багами и вашими пользователями. Хорошо структурированное тестирование предотвращает до 85% потенциальных проблем пользовательского опыта. Я отобрал 5 универсальных кейсов функционального тестирования, которые охватывают ключевые точки любого веб-проекта — от авторизации до адаптивности. Эти проверенные на практике подходы помогут обнаружить скрытые дефекты до того, как это сделают ваши пользователи. 🔍
Что такое функциональное тестирование сайтов: базовая концепция
Функциональное тестирование веб-сайтов — это процесс проверки соответствия функций сайта заявленным требованиям. В отличие от других видов тестирования, оно фокусируется на том, что должна делать система, а не на том, как она это делает. Задача — убедиться, что пользователь может успешно выполнять все целевые действия на сайте.
Основные принципы функционального тестирования:
- Ориентация на требования — каждая функция проверяется на соответствие спецификации
- Имитация реальных пользовательских сценариев
- Работа с входными и выходными данными без учёта внутренней структуры кода
- Выявление несоответствий между ожидаемым и фактическим поведением системы
При составлении тест-кейсов для функционального тестирования необходимо учитывать все возможные сценарии использования каждой функции, включая граничные значения и негативные тесты. Правильно спроектированное функциональное тестирование помогает обнаружить до 70% всех дефектов ещё на ранних стадиях разработки. 📊
|Характеристика
|Функциональное тестирование
|Нефункциональное тестирование
|Фокус
|Что система делает
|Как система работает
|Проверяет
|Соответствие функций требованиям
|Производительность, безопасность, удобство
|Основа для тестов
|Спецификации, пользовательские истории
|Нормы качества, ожидания пользователей
|Типичные методы
|Black box, тестирование на основе требований
|Нагрузочное, стресс-тестирование, аудит
Кейс №1: Тестирование формы регистрации и авторизации
Форма регистрации и авторизации — это входные ворота на сайт для пользователей. Ошибки в этом компоненте могут привести к значительному оттоку потенциальных клиентов. По статистике, 86% пользователей не возвращаются на сайт после неудачной попытки регистрации.
Ключевые аспекты для проверки:
- Корректность валидации полей ввода (email, пароль, имя пользователя)
- Обработка граничных значений (слишком короткие/длинные пароли)
- Успешная регистрация нового пользователя
- Авторизация зарегистрированного пользователя
- Механизм восстановления пароля
- Защита от автоматизированных регистраций (CAPTCHA)
- Корректное отображение ошибок при вводе неверных данных
Анна Соколова, Lead QA-инженер
В прошлом году работала с e-commerce проектом, где на формы регистрации и входа приходилось более 30% отказов. Оказалось, валидация требовала специальных символов в пароле, но не сообщала об этом пользователям. Проблему выявили только после внедрения детального функционального тестирования.
Мы разработали матрицу из 18 тест-кейсов только для авторизации. Самым проблемным оказался сценарий, когда система не давала пользователю понять, что его учетная запись уже существует, но пароль введен неверно. Пользователи пытались создать новый аккаунт и получали сообщение "Email уже используется", но без опции сбросить пароль на том же экране.
После исправления этих проблем конверсия регистраций выросла на 24%, что прямо отразилось на продажах. Этот случай стал для меня напоминанием: тщательное тестирование авторизации — это не просто технический процесс, а инструмент повышения бизнес-показателей.
Пример тест-кейса для проверки регистрации:
|ID
|Шаги
|Тестовые данные
|Ожидаемый результат
|REG-001
|1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести корректные данные <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться"
|Email: valid@example.com <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe
|Успешная регистрация, перенаправление в личный кабинет
|REG-002
|1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести некорректный email <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться"
|Email: invalid-email <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe
|Сообщение об ошибке: "Введите корректный email"
|REG-003
|1. Открыть форму регистрации <br> 2. Ввести уже зарегистрированный email <br> 3. Нажать "Зарегистрироваться"
|Email: existing@example.com <br> Пароль: P@ssw0rd <br> Имя: John Doe
|Сообщение: "Пользователь с таким email уже существует"
Кейс №2: Проверка функциональности поисковой системы сайта
Поисковая система сайта — критически важный компонент, особенно для контентных и e-commerce проектов. До 30% пользователей используют поиск вместо навигации, а те, кто пользуется поиском, конвертируются в покупатели в 1,8 раз чаще. 🔎
Ключевые аспекты для проверки:
- Релевантность результатов поиска
- Корректная работа с различными типами запросов (точные, неточные, с опечатками)
- Функционирование фильтров в результатах поиска
- Корректная работа с пустыми запросами
- Поведение при поиске несуществующего контента
- Скорость выдачи результатов
- Пагинация в результатах поиска
Для тестирования поиска следует использовать несколько типов запросов:
- Точные запросы (конкретные наименования товаров или услуг)
- Общие запросы (категории, типы товаров)
- Запросы с орфографическими ошибками
- Запросы с использованием специальных символов
- Запросы на разных языках (если сайт многоязычный)
Пример тест-кейсов для тестирования поисковой функциональности:
- Точный поиск: ввести точное название существующего товара/статьи. Ожидаемый результат: данный товар/статья отображается первым в списке результатов.
- Поиск с опечаткой: ввести название с 1-2 опечатками. Ожидаемый результат: система предлагает исправленный вариант запроса или показывает релевантные результаты.
- Пустой поиск: нажать кнопку поиска без ввода данных. Ожидаемый результат: система выдаёт сообщение "Введите поисковый запрос".
- Поиск несуществующего контента: ввести заведомо отсутствующую информацию. Ожидаемый результат: система корректно сообщает об отсутствии результатов.
- Проверка пагинации: выполнить поиск, который даст множество результатов. Ожидаемый результат: корректная работа страниц с результатами (переходы, отображение номеров).
Максим Петров, Senior QA Engineer
Однажды меня привлекли к проекту онлайн-библиотеки, где пользователи жаловались на поиск книг. Выяснилось, что проблема была комплексной: система работала только с точными запросами и не распознавала синонимы или близкие по смыслу фразы.
Мы создали набор из 200+ тестовых запросов, охватывающих различные сценарии поиска. Самое интересное обнаружилось при тестировании поиска авторов. Запрос "Достоевский" давал правильные результаты, но "Ф. М. Достоевский" или "Федор Достоевский" не находил ничего. Причина: в базе имена хранились в одном формате, а поисковая логика не разбивала запрос на компоненты.
Мы разработали детальные кейсы для всех вариантов запросов, и команда разработки переписала поисковый движок. После внедрения изменений количество успешных поисков выросло на 63%, а показатель отказов снизился вдвое. Вывод: при тестировании поиска всегда нужно думать как пользователь, а не как разработчик.
Кейс №3: Тестирование корзины и оформления заказа
Корзина и процесс оформления заказа — это финальный этап конверсии пользователя в покупателя. Любые сбои на этом этапе приводят к прямым финансовым потерям. Согласно исследованиям Baymard Institute, средний показатель брошенных корзин составляет около 70%, и часть этого показателя связана с техническими проблемами при оформлении заказа.
Ключевые аспекты для проверки:
- Добавление товаров в корзину (одиночное и множественное)
- Изменение количества товаров
- Удаление товаров из корзины
- Пересчет стоимости при изменении состава заказа
- Применение промокодов и скидок
- Заполнение и валидация формы доставки
- Выбор способа оплаты
- Завершение оформления заказа и переход на страницу оплаты
- Подтверждение заказа и отображение информации о нем
Пример сценария тестирования корзины и оформления заказа:
- Добавить товар в корзину со страницы каталога
- Добавить товар в корзину со страницы товара
- Перейти в корзину и проверить корректность отображения добавленных товаров
- Изменить количество одного из товаров
- Проверить корректность пересчета стоимости
- Удалить один товар из корзины
- Применить действующий промокод
- Применить недействующий промокод
- Перейти к оформлению заказа
- Заполнить форму доставки корректными данными
- Выбрать способ доставки и способ оплаты
- Подтвердить заказ и проверить переход на страницу оплаты
- Проверить письмо с подтверждением заказа
|Тестовый сценарий
|Распространенные ошибки
|Критичность
|Добавление товара в корзину
|Товар не добавляется; добавляется неверное количество; нет визуального подтвержения
|Высокая
|Изменение количества товаров
|Неверный пересчет суммы; ограничения количества работают некорректно
|Высокая
|Применение промокода
|Скидка применяется неверно; система не распознает валидный код
|Средняя
|Оформление заказа
|Заказ не создается; данные пользователя не сохраняются; нет перехода к оплате
|Критическая
|Выбор способа доставки
|Неверный расчет стоимости доставки; недоступные методы отображаются как доступные
|Высокая
Кейс №4: Функциональность фильтрации и сортировки каталога
Фильтрация и сортировка — ключевые инструменты для навигации по каталогу товаров или контента. Эффективная система фильтров сокращает время поиска нужного товара и повышает конверсию на 26-76% согласно исследованиям Nielsen Norman Group. 📈
Ключевые аспекты для проверки:
- Корректная работа всех доступных фильтров
- Комбинирование нескольких фильтров одновременно
- Сброс отдельных фильтров и полный сброс
- Сортировка по различным параметрам (цена, рейтинг, новизна)
- Обновление URL при применении фильтров (для возможности копирования ссылки)
- Корректное отображение количества найденных товаров
- Поведение системы при отсутствии товаров по заданным фильтрам
Пример тестирования фильтрации в интернет-магазине одежды:
- Применить фильтр по категории (например, "Мужские футболки")
- Проверить, что отображаются только товары соответствующей категории
- Добавить фильтр по размеру
- Добавить фильтр по цвету
- Проверить, что отображаются только товары, соответствующие всем выбранным фильтрам
- Установить диапазон цен
- Отменить один из фильтров и проверить корректность обновления результатов
- Применить сортировку по цене (сначала дешевые)
- Проверить, что товары отображаются в правильном порядке
- Изменить сортировку на обратную
- Выполнить сброс всех фильтров
- Установить комбинацию фильтров, для которой нет товаров
- Проверить корректность отображения пустых результатов
Распространенные ошибки при тестировании фильтрации и сортировки:
- Некорректная работа числовых диапазонов (включение/исключение граничных значений)
- Ошибки при комбинировании фильтров (логические операции И/ИЛИ работают неправильно)
- Фильтры не сохраняются при переходе между страницами каталога
- Сортировка работает некорректно при включенных фильтрах
- Некорректное отображение мобильной версии фильтров
- Фильтры отображаются для категорий, где они неприменимы
- Неинформативные сообщения при отсутствии результатов фильтрации
Кейс №5: Тестирование адаптивности сайта на различных устройствах
Адаптивность сайта — это способность веб-интерфейса корректно отображаться и функционировать на различных устройствах и размерах экрана. Согласно данным Statcounter, более 55% веб-трафика приходит с мобильных устройств, поэтому тестирование адаптивности критически важно. 📱
Хотя адаптивность часто относят к нефункциональному тестированию, проверка корректности работы функций сайта на разных устройствах — это классический пример функционального тестирования. Важно убедиться, что все функции работают одинаково хорошо независимо от размера экрана.
Ключевые аспекты для проверки:
- Корректное отображение всех элементов интерфейса
- Функциональность навигационного меню на мобильных устройствах
- Работоспособность форм ввода
- Корректное масштабирование изображений и видео
- Правильное поведение интерактивных элементов (слайдеры, модальные окна)
- Доступность всех функций на всех устройствах
- Проверка удобства использования тач-интерфейса
Стратегия тестирования адаптивности должна включать проверку на реальных устройствах и с использованием инструментов эмуляции. Рекомендуется тестировать сайт на наиболее распространенных разрешениях экрана:
- Desktop: 1920×1080, 1366×768
- Tablet: 768×1024, 1024×768
- Mobile: 375×667 (iPhone), 360×640 (Android)
Пример тест-кейса для проверки адаптивности интернет-магазина:
- Открыть главную страницу сайта на десктопном устройстве
- Проверить корректность отображения всех элементов
- Перейти в каталог товаров и проверить работу фильтров и сортировки
- Добавить товар в корзину и проверить процесс оформления заказа
- Повторить те же действия на планшете
- Проверить особенности отображения меню и навигации
- Повторить проверки на мобильном устройстве
- Убедиться, что все функции доступны и работают корректно
- Проверить специфические мобильные жесты (свайпы, зум)
- Протестировать поворот устройства (смена ориентации с портретной на альбомную)
При тестировании адаптивности следует обращать внимание не только на визуальное отображение, но и на удобство использования функций. Например, кнопки должны быть достаточно большими для тапа на мобильных устройствах, а формы ввода должны корректно работать с мобильной клавиатурой.
Тщательное функциональное тестирование — это инвестиция в пользовательский опыт и репутацию вашего сайта. Разобранные кейсы охватывают ключевые точки взаимодействия пользователя с веб-ресурсом и позволяют предотвратить большинство критических проблем. Помните: каждый пропущенный баг в продакшене стоит в 4-5 раз дороже, чем его исправление на этапе разработки. Используйте эти готовые сценарии как основу для создания собственной системы функционального тестирования, адаптированной под специфику вашего проекта.
Читайте также
- Функциональное тестирование сайта: полное руководство для новичков
- Лучшие инструменты тестирования API: выбор для разработчиков
- API тестирование: полное руководство от базы до автоматизации
- 5 эффективных кейсов функционального тестирования сайтов
- 5 эффективных методов тестирования API: от базовых до продвинутых
- Киберугрозы веб-ресурсов: эффективные методы защиты сайтов
Фёдор Зимин
разработчик Unity