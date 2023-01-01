logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Тестирование сайта: как найти ошибки до потери клиентов и денег
Перейти

#Веб-разработка  #QA и тестирование  #Конверсия и CRO  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Веб-разработчики и владельцы сайтов
  • Новички в области тестирования и QA-специалисты

  • Люди, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта и конверсии на своих ресурсах

    Каждый день пользователи покидают сайты, на которых что-то не работает или работает медленно. Представьте: вы неделями создавали идеальный сайт, но забыли протестировать одну кнопку — и теперь 30% посетителей не могут оформить заказ! 💸 Тестирование сайта — это не роскошь, а необходимость для любого веб-ресурса, который хочет выжить в конкурентной среде. Я расскажу, как даже новичок может провести полноценное тестирование и найти критические ошибки до того, как их заметят пользователи.

Зачем нужно тестировать сайт: ключевые преимущества

Тестирование сайта — это процесс, который предотвращает катастрофы. Недавно я столкнулся с клиентом, который потерял 50% конверсии из-за того, что форма регистрации не работала на мобильных устройствах. Потери составили около 300 000 рублей за неделю, пока проблему не обнаружили. А ведь это могло быть выявлено за 15 минут правильного тестирования! 🔍

Александр Петров, руководитель отдела тестирования: "Однажды к нам обратился владелец интернет-магазина электроники с жалобой на резкое падение продаж. Его сайт был красивым, но после небольшого обновления корзина перестала корректно работать в Safari. Покупатели добавляли товары, но при оформлении заказа корзина очищалась. Простое кросс-браузерное тестирование помогло выявить эту проблему за час, а починить — за два. Результат? Возврат к прежнему объему продаж буквально на следующий день. Владелец подсчитал, что за три дня неработающей корзины он потерял около 180 000 рублей".

Ключевые преимущества тестирования сайта:

  • Повышение конверсии — работающие формы и функции напрямую влияют на количество целевых действий пользователей
  • Экономия бюджета — исправление ошибок после запуска обходится в 5-10 раз дороже, чем до релиза
  • Улучшение пользовательского опыта — сайт без ошибок повышает доверие и лояльность посетителей
  • Преимущество перед конкурентами — качественный сайт выделяется на фоне проблемных ресурсов
  • Защита репутации — предотвращение негативных отзывов и жалоб от пользователей
Проблема Потенциальные потери Время на исправление (до запуска) Время на исправление (после запуска)
Неработающая форма заказа До 100% конверсии 1-2 часа 4-8 часов + потерянная прибыль
Ошибки отображения на мобильных До 60% мобильного трафика 2-4 часа 8-16 часов + потерянная прибыль
Медленная загрузка страниц До 40% всего трафика 3-6 часов 10-20 часов + репутационные потери
Проблемы с безопасностью До 100% данных + штрафы 4-16 часов 24-80 часов + юридические последствия

Согласно исследованиям, 88% пользователей не возвращаются на сайт после негативного опыта взаимодействия. При этом систематическое тестирование может повысить конверсию в среднем на 15-30%. 📈

Подготовка к тестированию: необходимые инструменты

Прежде чем приступить к тестированию, необходимо подготовить инструментарий. Это похоже на сборы хирурга перед операцией — без правильных инструментов даже профессионал не сможет эффективно выполнить работу.

Базовый набор инструментов для новичка в тестировании сайта:

  • Браузеры — установите минимум Chrome, Firefox, Safari, Edge для кроссбраузерного тестирования
  • DevTools — встроенные инструменты разработчика в браузерах (F12 в большинстве браузеров)
  • Скриншотеры — например, Lightshot или встроенные в ОС инструменты для фиксации багов
  • Сервисы для проверки адаптивности — Responsinator, BrowserStack
  • Инструменты проверки скорости — Google PageSpeed Insights, GTmetrix
  • Чек-листы — документы с пунктами для проверки различных аспектов сайта

Марина Соколова, QA-специалист: "Мой первый опыт тестирования был с лендингом для курсов английского языка. Я установила три разных браузера и открыла сайт на телефоне. К моему удивлению, на iPhone форма записи на курсы работала некорректно — кнопка 'Отправить' была перекрыта другим элементом. Владелец сайта был в шоке, когда я показала ему скриншот — 40% их аудитории использовали именно iPhone! А я просто потратила 20 минут на тестирование в разных средах. С тех пор для меня стало очевидным, что самое базовое тестирование может предотвратить серьезные потери".

Для систематизации тестирования используйте чек-лист, включающий все ключевые элементы для проверки. Вот пример базовой структуры:

  1. Общее функционирование (навигация, ссылки, кнопки)
  2. Формы и интерактивные элементы
  3. Контент (тексты, изображения, видео)
  4. Адаптивность (мобильные устройства, планшеты, десктоп)
  5. Производительность (скорость загрузки, оптимизация)
  6. Совместимость с браузерами
  7. Безопасность базовых элементов
Инструмент Назначение Сложность освоения Стоимость
Chrome DevTools Отладка, эмуляция устройств, анализ сети Средняя Бесплатно
BrowserStack Тестирование в разных браузерах и устройствах Низкая От $29/мес (есть пробный период)
GTmetrix Анализ производительности Низкая Базовая версия бесплатно
Lighthouse Аудит производительности, SEO, доступности Средняя Бесплатно
WAVE Проверка доступности Низкая Бесплатно

Функциональное тестирование сайта: проверка всех элементов

Функциональное тестирование — это как проверка всех выключателей в новой квартире. Вы должны убедиться, что каждый элемент работает так, как ожидается. 🔌

Пошаговая инструкция по функциональному тестированию:

  1. Навигация и ссылки:
    • Проверьте работу всех пунктов меню
    • Убедитесь, что все ссылки ведут на нужные страницы
    • Проверьте работу логотипа как ссылки на главную
    • Протестируйте хлебные крошки и дополнительную навигацию
  2. Формы:
    • Заполните и отправьте каждую форму на сайте
    • Проверьте обязательные поля (нельзя отправить без заполнения)
    • Протестируйте валидацию полей (email, телефон, даты)
    • Убедитесь в работоспособности кнопки отправки
    • Проверьте получение данных (если есть доступ к бэкенду)
  3. Функциональность корзины и заказа:
    • Добавьте товары в корзину и проверьте их отображение
    • Измените количество товаров и проверьте пересчёт
    • Удалите товары из корзины
    • Пройдите весь процесс оформления заказа
  4. Поиск:
    • Проверьте поиск с корректными запросами
    • Введите запросы с опечатками
    • Проверьте поиск с пустым запросом
  5. Личный кабинет:
    • Протестируйте регистрацию
    • Проверьте авторизацию
    • Восстановление пароля
    • Редактирование профиля

При тестировании используйте разные сценарии — как обычные, так и нестандартные. Например, попробуйте ввести очень длинное имя в форму регистрации или загрузить файл неподдерживаемого формата. 🔧

Документируйте каждую найденную проблему, включая:

  • Шаги воспроизведения
  • Ожидаемый результат
  • Фактический результат
  • Скриншот или видео проблемы
  • Окружение (браузер, устройство)

Не забудьте протестировать специальные функции вашего сайта: калькуляторы, фильтры, сортировки, онлайн-чаты и другие интерактивные элементы. Именно в них чаще всего скрываются критические ошибки.

Адаптивность и кроссбраузерность: как протестировать

В 2023 году более 60% трафика приходится на мобильные устройства. Ваш сайт может отлично работать на вашем компьютере, но выглядеть как катастрофа на смартфоне пользователя. 📱

Тестирование адаптивности предполагает проверку корректного отображения и функционирования сайта на устройствах различного размера. Вот пошаговый процесс:

  1. Определите ключевые точки перелома (breakpoints):
    • Мобильные устройства: 320px-480px
    • Планшеты: 768px-1024px
    • Ноутбуки: 1024px-1440px
    • Большие десктопы: 1440px и выше
  2. Используйте инструменты для тестирования:
    • DevTools в Chrome (режим Responsive Design Mode)
    • BrowserStack для тестирования на реальных устройствах
    • Responsinator для быстрой визуальной проверки
  3. Проверьте критические элементы:
    • Читаемость текста без необходимости горизонтальной прокрутки
    • Доступность всех интерактивных элементов
    • Корректное отображение изображений
    • Правильную работу мобильного меню
    • Возможность заполнения всех форм на маленьких экранах
  4. Проверьте ориентацию экрана:
    • Протестируйте как портретный, так и ландшафтный режимы

Для тестирования кроссбраузерности убедитесь, что ваш сайт корректно работает во всех популярных браузерах:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera

Обратите особое внимание на:

  • Отображение шрифтов
  • Работу CSS-анимаций
  • JavaScript-функциональность
  • Формы и их валидацию

Помните, что даже небольшие визуальные расхождения могут привести к функциональным проблемам. Например, смещение кнопки может сделать её недоступной для нажатия.

Анализ производительности и безопасности сайта

Согласно статистике, 40% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше 3 секунд. Медленный сайт — это прямой путь к потере клиентов и доходов. ⏱️

Пошаговая инструкция по тестированию производительности:

  1. Используйте специализированные инструменты:
    • Google PageSpeed Insights
    • GTmetrix
    • WebPageTest
    • Lighthouse (встроен в Chrome DevTools)
  2. Оцените ключевые метрики:
    • Время до первого байта (TTFB)
    • Время полной загрузки страницы
    • First Contentful Paint (FCP)
    • Largest Contentful Paint (LCP)
    • Cumulative Layout Shift (CLS)
  3. Проверьте оптимизацию ресурсов:
    • Сжатие изображений
    • Минификация CSS и JavaScript
    • Использование кэширования
    • Отложенная загрузка не критичных ресурсов

Для тестирования базовой безопасности сайта обратите внимание на:

  1. HTTPS-соединение:
    • Убедитесь, что сайт использует защищенное соединение
    • Проверьте правильность настройки SSL-сертификата
  2. Формы и ввод данных:
    • Проверьте защиту от XSS-атак
    • Убедитесь в наличии CAPTCHA или других защит от ботов
    • Проверьте безопасность хранения паролей (если применимо)
  3. Конфиденциальность:
    • Наличие политики конфиденциальности
    • Соответствие требованиям GDPR (для европейских пользователей)
    • Корректная работа cookie-уведомлений

Используйте специализированные инструменты для проверки безопасности:

  • Observatory by Mozilla
  • SSL Labs Server Test
  • SecurityHeaders.com

Для новичков важно понимать, что глубокий анализ безопасности — это задача для специалистов. Однако базовые проверки способны выявить очевидные проблемы, которые могут стать легкой целью для злоумышленников.

Результаты тестирования производительности и безопасности также необходимо документировать, выделяя приоритеты для исправления:

  • Критические — проблемы, которые напрямую влияют на бизнес-показатели или безопасность
  • Высокие — значительно ухудшают пользовательский опыт
  • Средние — заметны, но не блокирующие
  • Низкие — незначительные улучшения

Тестирование сайта — это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Качественные сайты постоянно проверяются и совершенствуются. Даже самое простое тестирование способно предотвратить потерю клиентов и доходов. Помните: каждая найденная ошибка — это спасенная конверсия и удовлетворенный пользователь. Начните с малого — базовых проверок на разных устройствах, и постепенно расширяйте свой арсенал инструментов и методик тестирования.

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что такое функциональное тестирование?
1 / 5

Фёдор Зимин

разработчик Unity

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...