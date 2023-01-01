Тестирование сайта: как найти ошибки до потери клиентов и денег
Для кого эта статья:
- Веб-разработчики и владельцы сайтов
- Новички в области тестирования и QA-специалисты
Люди, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта и конверсии на своих ресурсах
Каждый день пользователи покидают сайты, на которых что-то не работает или работает медленно. Представьте: вы неделями создавали идеальный сайт, но забыли протестировать одну кнопку — и теперь 30% посетителей не могут оформить заказ! 💸 Тестирование сайта — это не роскошь, а необходимость для любого веб-ресурса, который хочет выжить в конкурентной среде. Я расскажу, как даже новичок может провести полноценное тестирование и найти критические ошибки до того, как их заметят пользователи.
Зачем нужно тестировать сайт: ключевые преимущества
Тестирование сайта — это процесс, который предотвращает катастрофы. Недавно я столкнулся с клиентом, который потерял 50% конверсии из-за того, что форма регистрации не работала на мобильных устройствах. Потери составили около 300 000 рублей за неделю, пока проблему не обнаружили. А ведь это могло быть выявлено за 15 минут правильного тестирования! 🔍
Александр Петров, руководитель отдела тестирования: "Однажды к нам обратился владелец интернет-магазина электроники с жалобой на резкое падение продаж. Его сайт был красивым, но после небольшого обновления корзина перестала корректно работать в Safari. Покупатели добавляли товары, но при оформлении заказа корзина очищалась. Простое кросс-браузерное тестирование помогло выявить эту проблему за час, а починить — за два. Результат? Возврат к прежнему объему продаж буквально на следующий день. Владелец подсчитал, что за три дня неработающей корзины он потерял около 180 000 рублей".
Ключевые преимущества тестирования сайта:
- Повышение конверсии — работающие формы и функции напрямую влияют на количество целевых действий пользователей
- Экономия бюджета — исправление ошибок после запуска обходится в 5-10 раз дороже, чем до релиза
- Улучшение пользовательского опыта — сайт без ошибок повышает доверие и лояльность посетителей
- Преимущество перед конкурентами — качественный сайт выделяется на фоне проблемных ресурсов
- Защита репутации — предотвращение негативных отзывов и жалоб от пользователей
|Проблема
|Потенциальные потери
|Время на исправление (до запуска)
|Время на исправление (после запуска)
|Неработающая форма заказа
|До 100% конверсии
|1-2 часа
|4-8 часов + потерянная прибыль
|Ошибки отображения на мобильных
|До 60% мобильного трафика
|2-4 часа
|8-16 часов + потерянная прибыль
|Медленная загрузка страниц
|До 40% всего трафика
|3-6 часов
|10-20 часов + репутационные потери
|Проблемы с безопасностью
|До 100% данных + штрафы
|4-16 часов
|24-80 часов + юридические последствия
Согласно исследованиям, 88% пользователей не возвращаются на сайт после негативного опыта взаимодействия. При этом систематическое тестирование может повысить конверсию в среднем на 15-30%. 📈
Подготовка к тестированию: необходимые инструменты
Прежде чем приступить к тестированию, необходимо подготовить инструментарий. Это похоже на сборы хирурга перед операцией — без правильных инструментов даже профессионал не сможет эффективно выполнить работу.
Базовый набор инструментов для новичка в тестировании сайта:
- Браузеры — установите минимум Chrome, Firefox, Safari, Edge для кроссбраузерного тестирования
- DevTools — встроенные инструменты разработчика в браузерах (F12 в большинстве браузеров)
- Скриншотеры — например, Lightshot или встроенные в ОС инструменты для фиксации багов
- Сервисы для проверки адаптивности — Responsinator, BrowserStack
- Инструменты проверки скорости — Google PageSpeed Insights, GTmetrix
- Чек-листы — документы с пунктами для проверки различных аспектов сайта
Марина Соколова, QA-специалист: "Мой первый опыт тестирования был с лендингом для курсов английского языка. Я установила три разных браузера и открыла сайт на телефоне. К моему удивлению, на iPhone форма записи на курсы работала некорректно — кнопка 'Отправить' была перекрыта другим элементом. Владелец сайта был в шоке, когда я показала ему скриншот — 40% их аудитории использовали именно iPhone! А я просто потратила 20 минут на тестирование в разных средах. С тех пор для меня стало очевидным, что самое базовое тестирование может предотвратить серьезные потери".
Для систематизации тестирования используйте чек-лист, включающий все ключевые элементы для проверки. Вот пример базовой структуры:
- Общее функционирование (навигация, ссылки, кнопки)
- Формы и интерактивные элементы
- Контент (тексты, изображения, видео)
- Адаптивность (мобильные устройства, планшеты, десктоп)
- Производительность (скорость загрузки, оптимизация)
- Совместимость с браузерами
- Безопасность базовых элементов
|Инструмент
|Назначение
|Сложность освоения
|Стоимость
|Chrome DevTools
|Отладка, эмуляция устройств, анализ сети
|Средняя
|Бесплатно
|BrowserStack
|Тестирование в разных браузерах и устройствах
|Низкая
|От $29/мес (есть пробный период)
|GTmetrix
|Анализ производительности
|Низкая
|Базовая версия бесплатно
|Lighthouse
|Аудит производительности, SEO, доступности
|Средняя
|Бесплатно
|WAVE
|Проверка доступности
|Низкая
|Бесплатно
Функциональное тестирование сайта: проверка всех элементов
Функциональное тестирование — это как проверка всех выключателей в новой квартире. Вы должны убедиться, что каждый элемент работает так, как ожидается. 🔌
Пошаговая инструкция по функциональному тестированию:
- Навигация и ссылки:
- Проверьте работу всех пунктов меню
- Убедитесь, что все ссылки ведут на нужные страницы
- Проверьте работу логотипа как ссылки на главную
- Протестируйте хлебные крошки и дополнительную навигацию
- Формы:
- Заполните и отправьте каждую форму на сайте
- Проверьте обязательные поля (нельзя отправить без заполнения)
- Протестируйте валидацию полей (email, телефон, даты)
- Убедитесь в работоспособности кнопки отправки
- Проверьте получение данных (если есть доступ к бэкенду)
- Функциональность корзины и заказа:
- Добавьте товары в корзину и проверьте их отображение
- Измените количество товаров и проверьте пересчёт
- Удалите товары из корзины
- Пройдите весь процесс оформления заказа
- Поиск:
- Проверьте поиск с корректными запросами
- Введите запросы с опечатками
- Проверьте поиск с пустым запросом
- Личный кабинет:
- Протестируйте регистрацию
- Проверьте авторизацию
- Восстановление пароля
- Редактирование профиля
При тестировании используйте разные сценарии — как обычные, так и нестандартные. Например, попробуйте ввести очень длинное имя в форму регистрации или загрузить файл неподдерживаемого формата. 🔧
Документируйте каждую найденную проблему, включая:
- Шаги воспроизведения
- Ожидаемый результат
- Фактический результат
- Скриншот или видео проблемы
- Окружение (браузер, устройство)
Не забудьте протестировать специальные функции вашего сайта: калькуляторы, фильтры, сортировки, онлайн-чаты и другие интерактивные элементы. Именно в них чаще всего скрываются критические ошибки.
Адаптивность и кроссбраузерность: как протестировать
В 2023 году более 60% трафика приходится на мобильные устройства. Ваш сайт может отлично работать на вашем компьютере, но выглядеть как катастрофа на смартфоне пользователя. 📱
Тестирование адаптивности предполагает проверку корректного отображения и функционирования сайта на устройствах различного размера. Вот пошаговый процесс:
- Определите ключевые точки перелома (breakpoints):
- Мобильные устройства: 320px-480px
- Планшеты: 768px-1024px
- Ноутбуки: 1024px-1440px
- Большие десктопы: 1440px и выше
- Используйте инструменты для тестирования:
- DevTools в Chrome (режим Responsive Design Mode)
- BrowserStack для тестирования на реальных устройствах
- Responsinator для быстрой визуальной проверки
- Проверьте критические элементы:
- Читаемость текста без необходимости горизонтальной прокрутки
- Доступность всех интерактивных элементов
- Корректное отображение изображений
- Правильную работу мобильного меню
- Возможность заполнения всех форм на маленьких экранах
- Проверьте ориентацию экрана:
- Протестируйте как портретный, так и ландшафтный режимы
Для тестирования кроссбраузерности убедитесь, что ваш сайт корректно работает во всех популярных браузерах:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge
- Opera
Обратите особое внимание на:
- Отображение шрифтов
- Работу CSS-анимаций
- JavaScript-функциональность
- Формы и их валидацию
Помните, что даже небольшие визуальные расхождения могут привести к функциональным проблемам. Например, смещение кнопки может сделать её недоступной для нажатия.
Анализ производительности и безопасности сайта
Согласно статистике, 40% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше 3 секунд. Медленный сайт — это прямой путь к потере клиентов и доходов. ⏱️
Пошаговая инструкция по тестированию производительности:
- Используйте специализированные инструменты:
- Google PageSpeed Insights
- GTmetrix
- WebPageTest
- Lighthouse (встроен в Chrome DevTools)
- Оцените ключевые метрики:
- Время до первого байта (TTFB)
- Время полной загрузки страницы
- First Contentful Paint (FCP)
- Largest Contentful Paint (LCP)
- Cumulative Layout Shift (CLS)
- Проверьте оптимизацию ресурсов:
- Сжатие изображений
- Минификация CSS и JavaScript
- Использование кэширования
- Отложенная загрузка не критичных ресурсов
Для тестирования базовой безопасности сайта обратите внимание на:
- HTTPS-соединение:
- Убедитесь, что сайт использует защищенное соединение
- Проверьте правильность настройки SSL-сертификата
- Формы и ввод данных:
- Проверьте защиту от XSS-атак
- Убедитесь в наличии CAPTCHA или других защит от ботов
- Проверьте безопасность хранения паролей (если применимо)
- Конфиденциальность:
- Наличие политики конфиденциальности
- Соответствие требованиям GDPR (для европейских пользователей)
- Корректная работа cookie-уведомлений
Используйте специализированные инструменты для проверки безопасности:
- Observatory by Mozilla
- SSL Labs Server Test
- SecurityHeaders.com
Для новичков важно понимать, что глубокий анализ безопасности — это задача для специалистов. Однако базовые проверки способны выявить очевидные проблемы, которые могут стать легкой целью для злоумышленников.
Результаты тестирования производительности и безопасности также необходимо документировать, выделяя приоритеты для исправления:
- Критические — проблемы, которые напрямую влияют на бизнес-показатели или безопасность
- Высокие — значительно ухудшают пользовательский опыт
- Средние — заметны, но не блокирующие
- Низкие — незначительные улучшения
Тестирование сайта — это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Качественные сайты постоянно проверяются и совершенствуются. Даже самое простое тестирование способно предотвратить потерю клиентов и доходов. Помните: каждая найденная ошибка — это спасенная конверсия и удовлетворенный пользователь. Начните с малого — базовых проверок на разных устройствах, и постепенно расширяйте свой арсенал инструментов и методик тестирования.
Читайте также
