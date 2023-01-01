Тестирование сайта: как найти ошибки до потери клиентов и денег

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и владельцы сайтов

Новички в области тестирования и QA-специалисты

Люди, заинтересованные в улучшении пользовательского опыта и конверсии на своих ресурсах Каждый день пользователи покидают сайты, на которых что-то не работает или работает медленно. Представьте: вы неделями создавали идеальный сайт, но забыли протестировать одну кнопку — и теперь 30% посетителей не могут оформить заказ! 💸 Тестирование сайта — это не роскошь, а необходимость для любого веб-ресурса, который хочет выжить в конкурентной среде. Я расскажу, как даже новичок может провести полноценное тестирование и найти критические ошибки до того, как их заметят пользователи.

Зачем нужно тестировать сайт: ключевые преимущества

Тестирование сайта — это процесс, который предотвращает катастрофы. Недавно я столкнулся с клиентом, который потерял 50% конверсии из-за того, что форма регистрации не работала на мобильных устройствах. Потери составили около 300 000 рублей за неделю, пока проблему не обнаружили. А ведь это могло быть выявлено за 15 минут правильного тестирования! 🔍

Александр Петров, руководитель отдела тестирования: "Однажды к нам обратился владелец интернет-магазина электроники с жалобой на резкое падение продаж. Его сайт был красивым, но после небольшого обновления корзина перестала корректно работать в Safari. Покупатели добавляли товары, но при оформлении заказа корзина очищалась. Простое кросс-браузерное тестирование помогло выявить эту проблему за час, а починить — за два. Результат? Возврат к прежнему объему продаж буквально на следующий день. Владелец подсчитал, что за три дня неработающей корзины он потерял около 180 000 рублей".

Ключевые преимущества тестирования сайта:

Повышение конверсии — работающие формы и функции напрямую влияют на количество целевых действий пользователей

— работающие формы и функции напрямую влияют на количество целевых действий пользователей Экономия бюджета — исправление ошибок после запуска обходится в 5-10 раз дороже, чем до релиза

— исправление ошибок после запуска обходится в 5-10 раз дороже, чем до релиза Улучшение пользовательского опыта — сайт без ошибок повышает доверие и лояльность посетителей

— сайт без ошибок повышает доверие и лояльность посетителей Преимущество перед конкурентами — качественный сайт выделяется на фоне проблемных ресурсов

— качественный сайт выделяется на фоне проблемных ресурсов Защита репутации — предотвращение негативных отзывов и жалоб от пользователей

Проблема Потенциальные потери Время на исправление (до запуска) Время на исправление (после запуска) Неработающая форма заказа До 100% конверсии 1-2 часа 4-8 часов + потерянная прибыль Ошибки отображения на мобильных До 60% мобильного трафика 2-4 часа 8-16 часов + потерянная прибыль Медленная загрузка страниц До 40% всего трафика 3-6 часов 10-20 часов + репутационные потери Проблемы с безопасностью До 100% данных + штрафы 4-16 часов 24-80 часов + юридические последствия

Согласно исследованиям, 88% пользователей не возвращаются на сайт после негативного опыта взаимодействия. При этом систематическое тестирование может повысить конверсию в среднем на 15-30%. 📈

Подготовка к тестированию: необходимые инструменты

Прежде чем приступить к тестированию, необходимо подготовить инструментарий. Это похоже на сборы хирурга перед операцией — без правильных инструментов даже профессионал не сможет эффективно выполнить работу.

Базовый набор инструментов для новичка в тестировании сайта:

Браузеры — установите минимум Chrome, Firefox, Safari, Edge для кроссбраузерного тестирования

— установите минимум Chrome, Firefox, Safari, Edge для кроссбраузерного тестирования DevTools — встроенные инструменты разработчика в браузерах (F12 в большинстве браузеров)

— встроенные инструменты разработчика в браузерах (F12 в большинстве браузеров) Скриншотеры — например, Lightshot или встроенные в ОС инструменты для фиксации багов

— например, Lightshot или встроенные в ОС инструменты для фиксации багов Сервисы для проверки адаптивности — Responsinator, BrowserStack

— Responsinator, BrowserStack Инструменты проверки скорости — Google PageSpeed Insights, GTmetrix

— Google PageSpeed Insights, GTmetrix Чек-листы — документы с пунктами для проверки различных аспектов сайта

Марина Соколова, QA-специалист: "Мой первый опыт тестирования был с лендингом для курсов английского языка. Я установила три разных браузера и открыла сайт на телефоне. К моему удивлению, на iPhone форма записи на курсы работала некорректно — кнопка 'Отправить' была перекрыта другим элементом. Владелец сайта был в шоке, когда я показала ему скриншот — 40% их аудитории использовали именно iPhone! А я просто потратила 20 минут на тестирование в разных средах. С тех пор для меня стало очевидным, что самое базовое тестирование может предотвратить серьезные потери".

Для систематизации тестирования используйте чек-лист, включающий все ключевые элементы для проверки. Вот пример базовой структуры:

Общее функционирование (навигация, ссылки, кнопки) Формы и интерактивные элементы Контент (тексты, изображения, видео) Адаптивность (мобильные устройства, планшеты, десктоп) Производительность (скорость загрузки, оптимизация) Совместимость с браузерами Безопасность базовых элементов

Инструмент Назначение Сложность освоения Стоимость Chrome DevTools Отладка, эмуляция устройств, анализ сети Средняя Бесплатно BrowserStack Тестирование в разных браузерах и устройствах Низкая От $29/мес (есть пробный период) GTmetrix Анализ производительности Низкая Базовая версия бесплатно Lighthouse Аудит производительности, SEO, доступности Средняя Бесплатно WAVE Проверка доступности Низкая Бесплатно

Функциональное тестирование сайта: проверка всех элементов

Функциональное тестирование — это как проверка всех выключателей в новой квартире. Вы должны убедиться, что каждый элемент работает так, как ожидается. 🔌

Пошаговая инструкция по функциональному тестированию:

Навигация и ссылки: Проверьте работу всех пунктов меню

Убедитесь, что все ссылки ведут на нужные страницы

Проверьте работу логотипа как ссылки на главную

Протестируйте хлебные крошки и дополнительную навигацию Формы: Заполните и отправьте каждую форму на сайте

Проверьте обязательные поля (нельзя отправить без заполнения)

Протестируйте валидацию полей (email, телефон, даты)

Убедитесь в работоспособности кнопки отправки

Проверьте получение данных (если есть доступ к бэкенду) Функциональность корзины и заказа: Добавьте товары в корзину и проверьте их отображение

Измените количество товаров и проверьте пересчёт

Удалите товары из корзины

Пройдите весь процесс оформления заказа Поиск: Проверьте поиск с корректными запросами

Введите запросы с опечатками

Проверьте поиск с пустым запросом Личный кабинет: Протестируйте регистрацию

Проверьте авторизацию

Восстановление пароля

Редактирование профиля

При тестировании используйте разные сценарии — как обычные, так и нестандартные. Например, попробуйте ввести очень длинное имя в форму регистрации или загрузить файл неподдерживаемого формата. 🔧

Документируйте каждую найденную проблему, включая:

Шаги воспроизведения

Ожидаемый результат

Фактический результат

Скриншот или видео проблемы

Окружение (браузер, устройство)

Не забудьте протестировать специальные функции вашего сайта: калькуляторы, фильтры, сортировки, онлайн-чаты и другие интерактивные элементы. Именно в них чаще всего скрываются критические ошибки.

Адаптивность и кроссбраузерность: как протестировать

В 2023 году более 60% трафика приходится на мобильные устройства. Ваш сайт может отлично работать на вашем компьютере, но выглядеть как катастрофа на смартфоне пользователя. 📱

Тестирование адаптивности предполагает проверку корректного отображения и функционирования сайта на устройствах различного размера. Вот пошаговый процесс:

Определите ключевые точки перелома (breakpoints): Мобильные устройства: 320px-480px

Планшеты: 768px-1024px

Ноутбуки: 1024px-1440px

Большие десктопы: 1440px и выше Используйте инструменты для тестирования: DevTools в Chrome (режим Responsive Design Mode)

BrowserStack для тестирования на реальных устройствах

Responsinator для быстрой визуальной проверки Проверьте критические элементы: Читаемость текста без необходимости горизонтальной прокрутки

Доступность всех интерактивных элементов

Корректное отображение изображений

Правильную работу мобильного меню

Возможность заполнения всех форм на маленьких экранах Проверьте ориентацию экрана: Протестируйте как портретный, так и ландшафтный режимы

Для тестирования кроссбраузерности убедитесь, что ваш сайт корректно работает во всех популярных браузерах:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Microsoft Edge

Opera

Обратите особое внимание на:

Отображение шрифтов

Работу CSS-анимаций

JavaScript-функциональность

Формы и их валидацию

Помните, что даже небольшие визуальные расхождения могут привести к функциональным проблемам. Например, смещение кнопки может сделать её недоступной для нажатия.

Анализ производительности и безопасности сайта

Согласно статистике, 40% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше 3 секунд. Медленный сайт — это прямой путь к потере клиентов и доходов. ⏱️

Пошаговая инструкция по тестированию производительности:

Используйте специализированные инструменты: Google PageSpeed Insights

GTmetrix

WebPageTest

Lighthouse (встроен в Chrome DevTools) Оцените ключевые метрики: Время до первого байта (TTFB)

Время полной загрузки страницы

First Contentful Paint (FCP)

Largest Contentful Paint (LCP)

Cumulative Layout Shift (CLS) Проверьте оптимизацию ресурсов: Сжатие изображений

Минификация CSS и JavaScript

Использование кэширования

Отложенная загрузка не критичных ресурсов

Для тестирования базовой безопасности сайта обратите внимание на:

HTTPS-соединение: Убедитесь, что сайт использует защищенное соединение

Проверьте правильность настройки SSL-сертификата Формы и ввод данных: Проверьте защиту от XSS-атак

Убедитесь в наличии CAPTCHA или других защит от ботов

Проверьте безопасность хранения паролей (если применимо) Конфиденциальность: Наличие политики конфиденциальности

Соответствие требованиям GDPR (для европейских пользователей)

Корректная работа cookie-уведомлений

Используйте специализированные инструменты для проверки безопасности:

Observatory by Mozilla

SSL Labs Server Test

SecurityHeaders.com

Для новичков важно понимать, что глубокий анализ безопасности — это задача для специалистов. Однако базовые проверки способны выявить очевидные проблемы, которые могут стать легкой целью для злоумышленников.

Результаты тестирования производительности и безопасности также необходимо документировать, выделяя приоритеты для исправления:

Критические — проблемы, которые напрямую влияют на бизнес-показатели или безопасность

— проблемы, которые напрямую влияют на бизнес-показатели или безопасность Высокие — значительно ухудшают пользовательский опыт

— значительно ухудшают пользовательский опыт Средние — заметны, но не блокирующие

— заметны, но не блокирующие Низкие — незначительные улучшения

Тестирование сайта — это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Качественные сайты постоянно проверяются и совершенствуются. Даже самое простое тестирование способно предотвратить потерю клиентов и доходов. Помните: каждая найденная ошибка — это спасенная конверсия и удовлетворенный пользователь. Начните с малого — базовых проверок на разных устройствах, и постепенно расширяйте свой арсенал инструментов и методик тестирования.

