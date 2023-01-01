Топ-15 инструментов для программирования в Linux: обзор лучших

Для кого эта статья:

Программисты и разработчики программного обеспечения, работающие на Linux

Студенты и начинающие разработчики, заинтересованные в освоении инструментов программирования в Linux

Специалисты и профессионалы, стремящиеся повысить свою продуктивность и улучшить навыки работы с различными инструментами и фреймворками на Linux Linux уже давно перестал быть прерогативой исключительно системных администраторов и серверных специалистов. Сегодня эта операционная система — полноценная платформа для разработки, предлагающая впечатляющий арсенал инструментов для программистов любого уровня. От мощных IDE до минималистичных текстовых редакторов, от стандартных компиляторов до специализированных фреймворков — экосистема Linux-разработки поражает своим разнообразием и глубиной. В этом обзоре я собрал 15 лучших инструментов для программирования на Linux, которые значительно повысят вашу продуктивность и откроют новые горизонты в разработке. 🐧

Лучшие среды разработки для Linux: от новичка до профи

Выбор интегрированной среды разработки (IDE) часто становится определяющим фактором продуктивности программиста. Linux предлагает богатый выбор как легковесных редакторов для новичков, так и полнофункциональных сред для профессионалов.

VSCodium — это полностью открытый аналог Visual Studio Code, лишённый проприетарных компонентов Microsoft. Этот редактор предлагает всё то же богатство функций и расширений, что и его известный «брат», но с полным соблюдением принципов открытого ПО. Его интерфейс интуитивно понятен, а модульная архитектура позволяет настроить среду под любые нужды — от простого редактирования конфигурационных файлов до полноценной разработки на любом языке.

JetBrains предлагает целую линейку профессиональных IDE для Linux, каждая из которых заточена под конкретный язык или технологию:

IntelliJ IDEA — для Java и JVM-языков с непревзойденным рефакторингом кода

PyCharm — для Python с глубоким анализом кода и поддержкой web-фреймворков

CLion — для C/C++ с интеграцией CMake и продвинутой отладкой

WebStorm — для JavaScript и web-разработки с поддержкой современных фреймворков

Eclipse — ветеран среди IDE, который до сих пор остаётся мощной платформой для разработки. Его модульная структура позволяет расширять функциональность для поддержки различных языков и технологий. Eclipse CDT для C/C++, Eclipse PDT для PHP, Eclipse JDT для Java — эти варианты предлагают специализированные инструменты для конкретных языков.

Алексей Добрынин, Lead Developer Когда я перешёл на Linux около пяти лет назад, выбор IDE стал для меня настоящим вызовом. В Windows я привык к Visual Studio, и поначалу ничего не могло сравниться с её комфортом. Первые три месяца я экспериментировал с разными редакторами — от Atom до Sublime Text. Затем я обнаружил PyCharm от JetBrains для своих Python-проектов и был поражён тем, насколько глубоко IDE понимает мой код. Настоящий прорыв произошел, когда наша команда начала работу над крупным проектом для финтех-компании. Мы использовали микросервисную архитектуру с разными языками — Java, Python и TypeScript. Именно тогда я по-настоящему оценил гибкость Linux и возможность настроить рабочее пространство под свои нужды. VSCodium стал моим основным редактором для TypeScript и быстрого редактирования конфигураций, PyCharm — для Python-сервисов, а IntelliJ IDEA — для Java-бэкенда. Этот комплект инструментов позволил мне поддерживать единый стиль работы независимо от технологии.

Для тех, кто предпочитает лёгкие редакторы с возможностью расширения до полноценной IDE, стоит обратить внимание на Geany. Этот редактор стартует практически мгновенно, поддерживает подсветку синтаксиса для множества языков и имеет встроенный терминал. При этом с помощью плагинов его можно превратить в полноценную среду для небольших и средних проектов.

Начинающим разработчикам стоит обратить внимание на CodeLite и Code::Blocks — эти среды разработки отличаются низким порогом вхождения и хорошо подходят для учебных проектов на C/C++, не перегружая интерфейс избыточной функциональностью.

IDE Специализация Особенности Сложность освоения VSCodium Универсальная Открытый аналог VS Code, богатая экосистема расширений Низкая PyCharm Python Глубокий анализ кода, интеграция с фреймворками Средняя IntelliJ IDEA Java, Kotlin Мощный рефакторинг, поддержка Spring Высокая Eclipse Мультиязычная Модульная архитектура, множество плагинов Высокая Geany Лёгкая IDE Быстрый старт, минималистичный интерфейс Низкая

Текстовые редакторы с открытым кодом для программистов

Для многих опытных Unix/Linux-разработчиков классические текстовые редакторы остаются предпочтительным инструментом кодирования. Они отличаются скоростью, эффективностью и возможностью глубокой настройки.

Vim — легендарный редактор, чья кривая обучения сравнима с восхождением на Эверест, но после освоения он становится мощнейшим инструментом в руках разработчика. Модальность Vim позволяет выполнять сложные операции редактирования с минимальным количеством нажатий клавиш. Система плагинов даёт возможность расширить функциональность практически до уровня полноценной IDE. NeoVim — современный форк Vim с улучшенной архитектурой, асинхронными операциями и поддержкой LSP (Language Server Protocol).

Emacs — не просто редактор, а целая экосистема. На базе Emacs можно организовать всю свою рабочую среду: от редактирования кода до управления проектами, от чтения почты до отслеживания задач. Его расширяемость на Lisp-подобном языке Elisp даёт практически безграничные возможности для кастомизации.

Sublime Text, хотя и является проприетарным ПО, заслуживает упоминания благодаря своему минималистичному интерфейсу и впечатляющей производительности даже на больших файлах. Command Palette, Multiple Selections и система плагинов Package Control делают его любимцем многих разработчиков.

Для тех, кто ищет нечто среднее между классическим редактором и современной IDE, Atom предлагает «хакабельный редактор для XXI века». Построенный на Electron, он обеспечивает современный интерфейс и глубокую кастомизацию, сохраняя при этом лёгкость текстового редактора.

Kate — мощный редактор из экосистемы KDE, который предлагает продвинутые функции, такие как сессии, проекты и встроенный терминал, оставаясь при этом лёгким и отзывчивым.

Редактор Тип Преимущества Подходит для Vim/NeoVim Модальный Высочайшая эффективность редактирования, доступен на любом Linux-сервере Опытных разработчиков, готовых инвестировать время в освоение Emacs Расширяемая среда Практически безграничные возможности настройки, интеграция с OS Энтузиастов кастомизации, любителей Lisp Sublime Text Современный редактор Скорость, минимализм, мощные возможности поиска Разработчиков, ценящих скорость и эстетику Atom Гибридный редактор Современный UI, глубокая настройка, Git-интеграция Web-разработчиков, команд с разным опытом Kate Редактор KDE Интеграция с рабочей средой KDE, сессии проектов Пользователей KDE, ищущих нативное решение

Инструменты для командной строки, повышающие продуктивность

Командная строка — душа Linux. Именно здесь раскрывается вся мощь этой операционной системы для разработчиков. Умело используя CLI-инструменты, можно значительно ускорить рабочий процесс и автоматизировать рутинные операции. 🚀

Git — без этой системы контроля версий сложно представить современную разработку. Но помимо базовых команд, стоит освоить более продвинутые инструменты экосистемы Git:

git-flow — набор расширений для эффективной работы с ветками по модели Gitflow

— набор расширений для эффективной работы с ветками по модели Gitflow tig — текстовый интерфейс для Git, позволяющий удобно просматривать историю и выполнять основные операции

— текстовый интерфейс для Git, позволяющий удобно просматривать историю и выполнять основные операции git-delta — продвинутый просмотрщик diff с подсветкой синтаксиса и навигацией

Для управления сборкой проектов незаменимы такие утилиты как make , cmake и ninja . Они позволяют автоматизировать процесс компиляции и сборки проектов, особенно для C/C++.

Tmux — терминальный мультиплексор, который позволяет создавать несколько сессий в одном терминале, разделять экран на панели и сохранять сессии даже после отключения. Это особенно ценно при удалённой работе с серверами. Продвинутые пользователи Tmux создают сложные конфигурации, автоматизирующие запуск нескольких связанных процессов одной командой.

Для навигации по файловой системе и поиска файлов стоит освоить:

fzf — невероятно быстрый интерактивный поиск с нечётким соответствием

— невероятно быстрый интерактивный поиск с нечётким соответствием ripgrep (rg) — молниеносный поиск по содержимому файлов, значительно превосходящий grep по скорости

(rg) — молниеносный поиск по содержимому файлов, значительно превосходящий grep по скорости fd — современная альтернатива find с интуитивным синтаксисом и цветным выводом

— современная альтернатива find с интуитивным синтаксисом и цветным выводом z или autojump — инструменты для быстрого перехода в часто используемые директории

Для мониторинга системы и процессов разработчику необходимы:

htop — улучшенная версия top с интерактивным интерфейсом и цветовым выделением

— улучшенная версия top с интерактивным интерфейсом и цветовым выделением glances — мощный инструмент мониторинга с web-интерфейсом и API

— мощный инструмент мониторинга с web-интерфейсом и API ncdu — анализатор использования диска с интерактивным интерфейсом

Михаил Ветров, DevOps-инженер После пяти лет работы системным администратором я перешёл в DevOps и столкнулся с необходимостью значительно ускорить работу с командной строкой. Мой переломный момент наступил, когда мне поручили оптимизировать CI/CD пайплайн для проекта с микросервисной архитектурой. Я быстро понял, что стандартные утилиты вроде grep и find слишком медленны для работы с объёмным кодом. После исследования альтернатив я перешёл на ripgrep и fd, что сократило время поиска с минут до секунд. Но настоящим открытием стал tmux. Я создал конфигурацию, которая при одной команде запускала восемь панелей: мониторинг логов каждого микросервиса, метрики Prometheus, консоль MongoDB и редактор для быстрых правок. Затем я автоматизировал часто выполняемые задачи через shell-скрипты и настроил fzf для быстрого доступа к ним. Результат превзошёл все ожидания: вместо полудня на обнаружение и исправление ошибок в продакшене нам теперь требовалось 20-30 минут. Мои коллеги были настолько впечатлены, что попросили провести серию внутренних воркшопов по эффективному использованию CLI-инструментов.

Для создания скриптов и автоматизации задач в командной строке стоит изучить возможности не только Bash, но и более современных альтернатив:

zsh с фреймворком Oh My Zsh — расширенная оболочка с автодополнением, подсветкой синтаксиса и множеством плагинов

с фреймворком Oh My Zsh — расширенная оболочка с автодополнением, подсветкой синтаксиса и множеством плагинов fish — дружелюбная интерактивная оболочка с умным автодополнением и подсказками

— дружелюбная интерактивная оболочка с умным автодополнением и подсказками bpython или ipython — интерактивные оболочки для Python с автодополнением и подсветкой синтаксиса

Docker и docker-compose стали стандартом де-факто для создания изолированных сред разработки. С их помощью можно быстро поднять необходимую инфраструктуру: базы данных, очереди сообщений, кэши и другие сервисы, не засоряя основную систему.

Компиляторы и фреймворки для различных языков в Linux

Linux — это естественная среда для компиляторов и интерпретаторов. Многие языки программирования изначально разрабатывались именно для UNIX-подобных систем, что делает Linux идеальной платформой для разработки.

GCC (GNU Compiler Collection) — флагманский компилятор Linux-мира, поддерживающий множество языков, включая C, C++, Objective-C, Fortran, Ada и Go. Его расширенные возможности оптимизации кода и поддержка новейших стандартов делают его выбором профессиональных разработчиков системного ПО и высокопроизводительных приложений. Альтернативой GCC выступает Clang/LLVM, который отличается более понятными сообщениями об ошибках и модульной архитектурой.

Для разработки на Python в Linux доступен богатый набор инструментов:

pyenv — для управления несколькими версиями Python

— для управления несколькими версиями Python poetry — современный инструмент управления зависимостями и создания пакетов

— современный инструмент управления зависимостями и создания пакетов pipenv — сочетает pip и virtualenv для создания изолированных сред

— сочетает pip и virtualenv для создания изолированных сред conda — менеджер пакетов и сред, особенно популярный в мире Data Science

— менеджер пакетов и сред, особенно популярный в мире Data Science Django, Flask, FastAPI — ведущие web-фреймворки для различных сценариев использования

JavaScript-экосистема в Linux представлена Node.js и множеством фреймворков:

nvm — менеджер версий Node.js, позволяющий легко переключаться между версиями

— менеджер версий Node.js, позволяющий легко переключаться между версиями yarn и npm — менеджеры пакетов JavaScript

и — менеджеры пакетов JavaScript Express.js, Nest.js — серверные фреймворки для построения API и web-приложений

Vue.js, React, Angular — фронтенд-фреймворки с отличной поддержкой в Linux-экосистеме

Для Java-разработки в Linux традиционно используются:

sdkman — инструмент для управления различными SDK, включая Java, Kotlin, Groovy

— инструмент для управления различными SDK, включая Java, Kotlin, Groovy Spring Boot — де-факто стандарт для создания современных Java-приложений

Maven и Gradle — системы сборки и управления зависимостями

Rust — современный системный язык программирования, который набирает популярность благодаря своей безопасности памяти и производительности. В Linux-экосистеме Rust поддерживается исключительно хорошо:

rustup — официальный инсталлятор и менеджер версий Rust

— официальный инсталлятор и менеджер версий Rust cargo — менеджер пакетов и система сборки для Rust

— менеджер пакетов и система сборки для Rust Tokio, Actix — популярные асинхронные фреймворки для создания высокопроизводительных приложений

Go — язык, разработанный Google, который отличается простотой и эффективностью для создания сетевых приложений и микросервисов. Его инструментарий в Linux включает:

gvm — менеджер версий Go

— менеджер версий Go Gin, Echo — минималистичные web-фреймворки

GoLand от JetBrains — специализированная IDE для Go

Для поддержки различных языков в единой среде разработки стоит обратить внимание на LSP (Language Server Protocol) и соответствующие серверы для каждого языка. Это позволит использовать единый редактор (например, VSCodium или NeoVim) с полной поддержкой всех необходимых языков.

Утилиты для тестирования и отладки Linux-приложений

Тестирование и отладка — критически важные этапы разработки ПО, и Linux предлагает мощный арсенал инструментов для этих задач. От низкоуровневой отладки до автоматизированного тестирования — здесь есть всё необходимое для обеспечения качества кода.

GDB (GNU Debugger) — стандартный отладчик для программ, написанных на C, C++ и других языках. Он позволяет:

Останавливать выполнение программы в любой точке

Исследовать состояние переменных и памяти

Отслеживать вызовы функций и работать с многопоточными приложениями

Использовать реверсивную отладку (запись и воспроизведение выполнения)

Для тех, кто предпочитает более дружественный интерфейс, существуют надстройки над GDB:

CGDB — консольный интерфейс для GDB с подсветкой синтаксиса и разделением экрана

DDD (Data Display Debugger) — графический фронтенд для GDB с визуализацией структур данных

Nemiver — современный графический отладчик для GNOME с интуитивным интерфейсом

Valgrind — набор инструментов для динамического анализа программ, незаменимый для отладки проблем с памятью:

Memcheck — обнаруживает утечки памяти, использование неинициализированных переменных и другие ошибки

Cachegrind — профилирует работу с кэшем процессора и определяет «горячие» участки кода

Helgrind — находит ошибки синхронизации в многопоточных приложениях

Для профилирования и оптимизации производительности Linux предлагает целый ряд специализированных утилит:

perf — мощный профилировщик на основе событий ядра Linux

gperftools — набор инструментов Google для профилирования C++ кода

Flamegraph — визуализация стека вызовов для идентификации узких мест производительности

Oprofile — системный профилировщик для Linux

Для автоматизированного тестирования в зависимости от языка разработки можно использовать:

PyTest, unittest, nose — фреймворки для тестирования Python-приложений

JUnit, TestNG — для Java

Mocha, Jest — для JavaScript

GoogleTest — для C++

Selenium, Cypress — для тестирования web-приложений

Continuous Integration в Linux-среде обеспечивают такие системы как:

Jenkins — гибкий сервер автоматизации с богатой экосистемой плагинов

GitLab CI — интегрированная система CI/CD в составе GitLab

GitHub Actions — автоматизация рабочих процессов непосредственно в репозитории GitHub

Circle CI, Travis CI — облачные решения для CI/CD

Для мониторинга поведения приложений в реальном времени полезны:

strace — трассировка системных вызовов

ltrace — трассировка вызовов библиотек

lsof — показывает, какие файлы открыты процессами

netstat/ss — анализ сетевых соединений

Выбор правильных инструментов для программирования в Linux — это инвестиция, которая многократно окупается с каждым проектом. Универсального набора не существует, и по мере роста вашего опыта вы сформируете собственный инструментарий, соответствующий вашему стилю работы и решаемым задачам. Экосистема Linux постоянно развивается, предлагая новые решения с открытым исходным кодом, которые часто превосходят коммерческие аналоги по функциональности и гибкости. Регулярно исследуйте новые инструменты, автоматизируйте рутинные операции и делитесь своими находками с сообществом — так мы вместе делаем мир разработки лучше.

