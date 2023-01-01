Функциональные и нефункциональные требования: основа IT-проектов

Для кого эта статья:

Специалисты в области IT и разработки программного обеспечения

Бизнес-аналитики и системные аналитики

Путаница между функциональными и нефункциональными требованиями — частая причина провала IT-проектов. По статистике, до 68% проектов терпят крах именно из-за некорректно сформулированных требований. Четкая классификация и правильное документирование этих требований разделяет успешные проекты от обреченных на пересмотр бюджета, сроков или полное фиаско. Разберемся, как избежать этих ошибок и обеспечить фундамент для эффективной разработки программного обеспечения. 🧩

Сущность требований при разработке ПО

Требования к программному обеспечению — это формализованное описание того, что система должна делать и как она должна это делать. По сути, это контракт между заказчиком и исполнителем, который определяет критерии успешности проекта. Разработка требований к программному обеспечению — фундаментальный этап жизненного цикла проекта, определяющий все последующие стадии.

При детальном рассмотрении структуры требований выделяют следующую иерархию:

Бизнес-требования — высокоуровневые потребности организации, отражающие цели и задачи заказчика

— высокоуровневые потребности организации, отражающие цели и задачи заказчика Требования заинтересованных сторон — отражают ожидания и нужды конкретных групп пользователей

— отражают ожидания и нужды конкретных групп пользователей Функциональные требования — определяют поведение системы в конкретных условиях

— определяют поведение системы в конкретных условиях Нефункциональные требования — описывают качественные характеристики работы системы

— описывают качественные характеристики работы системы Переходные требования — необходимые для перехода от старой системы к новой

Эффективная разработка требований к программному обеспечению должна следовать принципу SMART: требования должны быть конкретными (Specific), измеримыми (Measurable), достижимыми (Achievable), релевантными (Relevant) и ограниченными по времени (Time-bound).

Фаза жизненного цикла Роль требований Последствия некачественных требований Инициация проекта Определение масштаба и границ Размытые рамки проекта, неконтролируемое расширение Планирование Оценка ресурсов и сроков Нереалистичные оценки, перерасход бюджета Разработка Руководство для технических решений Противоречивые решения, переделки Тестирование Критерии проверки качества Субъективная оценка, неполное покрытие Внедрение Критерии приемки продукта Неудовлетворенность пользователей

Критический момент в разработке требований к программному обеспечению — баланс между детализацией и гибкостью. Слишком детализированные требования могут ограничивать креативные решения разработчиков, а слишком абстрактные — приводить к непониманию и ошибкам интерпретации.

Алексей Верхов, ведущий бизнес-аналитик Мой первый крупный проект для банковского сектора начался с катастрофы. Заказчик передал нам 300-страничный документ с "требованиями", где все было смешано: от корпоративных стандартов до личных пожеланий отдельных руководителей. Первые три месяца мы потратили только на то, чтобы расшифровать этот документ и структурировать требования. Когда мы наконец разделили их на функциональные (что система должна делать) и нефункциональные (каким образом), стало очевидно, что 40% требований противоречат друг другу, а еще 30% просто невыполнимы в заявленные сроки. Проект, который должен был занять 8 месяцев, растянулся на полтора года именно из-за хаоса в первоначальных требованиях. С тех пор я всегда начинаю работу с систематизации требований по категориям. Это позволило сократить время планирования на 60% и почти полностью исключить запросы на изменения на поздних этапах проекта.

Функциональные требования: характеристики и критерии

Функциональные требования определяют конкретные действия, которые система должна выполнять — своего рода "глаголы" системы. Разработка требований к программному обеспечению функционального типа отвечает на вопрос "ЧТО должна делать система?" и описывает поведение ПО в определенных условиях.

Ключевые характеристики качественных функциональных требований:

Полнота — требование должно описывать функцию целиком, без упущений

— требование должно описывать функцию целиком, без упущений Атомарность — каждое требование должно описывать единственную функцию

— каждое требование должно описывать единственную функцию Верифицируемость — возможность проверить выполнение требования объективными методами

— возможность проверить выполнение требования объективными методами Консистентность — отсутствие противоречий с другими требованиями

— отсутствие противоречий с другими требованиями Прослеживаемость — связь с бизнес-целями и другими элементами системы

При разработке требований к программному обеспечению функционального типа применяют следующую структуру формулировки: "Система должна [действие] для [кого/чего] при [условие]". Такая структура обеспечивает однозначность понимания для всех участников проекта.

Типичные примеры функциональных требований:

Система должна позволять пользователям регистрироваться, используя email и пароль

Система должна отправлять уведомление администратору при 5 неудачных попытках входа

Система должна сохранять историю транзакций пользователя за последние 12 месяцев

Система должна автоматически рассчитывать итоговую сумму заказа с учетом скидок

Система должна обеспечивать возможность фильтрации товаров по категориям, цене и рейтингу

Для эффективной разработки требований к программному обеспечению функционального характера используют различные техники моделирования: диаграммы вариантов использования (Use Case), диаграммы последовательностей (Sequence Diagrams), диаграммы переходов состояний (State Transition Diagrams) и пользовательские истории (User Stories).

Распространенный формат документирования функциональных требований в гибких методологиях:

Как [роль пользователя] Я хочу [действие/функция] Чтобы [ценность/польза] Критерии приемки: 1. [Проверяемый критерий] 2. [Проверяемый критерий] ...

Важно помнить, что разработка требований к программному обеспечению — это итеративный процесс. Функциональные требования могут уточняться и детализироваться по мере разработки, особенно в гибких методологиях. Однако любые изменения должны проходить через формализованную процедуру управления изменениями. 📝

Нефункциональные требования: качественные аспекты ПО

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы — как система должна работать, а не что она должна делать. Разработка требований к программному обеспечению нефункционального типа фокусируется на "прилагательных" системы, определяя её эксплуатационные свойства.

Ключевые категории нефункциональных требований:

Производительность — время отклика, пропускная способность, использование ресурсов

— время отклика, пропускная способность, использование ресурсов Надежность — устойчивость к сбоям, доступность, восстанавливаемость

— устойчивость к сбоям, доступность, восстанавливаемость Безопасность — конфиденциальность, целостность, аутентификация, авторизация

— конфиденциальность, целостность, аутентификация, авторизация Масштабируемость — способность системы расти с увеличением нагрузки

— способность системы расти с увеличением нагрузки Удобство использования — интуитивность, доступность, обучаемость

— интуитивность, доступность, обучаемость Поддерживаемость — модульность, тестируемость, адаптируемость

— модульность, тестируемость, адаптируемость Совместимость — взаимодействие с другими системами, соответствие стандартам

Особенность разработки требований к программному обеспечению нефункционального типа — необходимость их количественного определения. Недостаточно сказать "система должна быть быстрой" — необходимо указать конкретные метрики: "время отклика системы не должно превышать 200 мс при нагрузке до 1000 одновременных пользователей".

Категория Плохая формулировка Хорошая формулировка Производительность Система должна работать быстро 95% всех транзакций должны выполняться не более чем за 3 секунды при пиковой нагрузке в 5000 запросов в минуту Надежность Система должна быть стабильной Система должна иметь доступность не менее 99.9% (допускается не более 8.76 часов простоя в год) Безопасность Система должна быть защищенной Все пароли должны храниться в зашифрованном виде с использованием алгоритма bcrypt с минимум 10 раундами хеширования Масштабируемость Система должна работать с большим числом пользователей Система должна поддерживать линейное увеличение производительности при добавлении вычислительных ресурсов до 20 серверных узлов Удобство использования Интерфейс должен быть интуитивно понятным Новый пользователь должен выполнить типовую задачу за не более чем 5 кликов без обучения

Марина Светлова, системный аналитик Работая над проектом медицинской информационной системы, наша команда столкнулась с классическим примером недооценки нефункциональных требований. Заказчик — крупная сеть клиник — предоставил подробный перечень функциональных требований: электронные карты пациентов, учет препаратов, интеграция с лабораторным оборудованием. Но о нефункциональных требованиях упоминалось вскользь. Мы разработали систему точно по спецификации и запустили её в тестовую эксплуатацию. Через неделю начались проблемы: система зависала во время пиковых нагрузок, восстановление после сбоев занимало часы, а врачи жаловались на неудобный интерфейс, требующий слишком много кликов. Пришлось экстренно дорабатывать продукт, выявляя и документируя нефункциональные требования постфактум. Мы внедрили мониторинг производительности, переработали архитектуру для повышения отказоустойчивости и провели серию юзабилити-тестов с реальными пользователями. Урок был дорогим: стоимость проекта выросла на 40%, а сроки сдвинулись на 4 месяца. С тех пор я использую специальные чек-листы для выявления нефункциональных требований на самых ранних этапах проекта, что позволяет избежать болезненных сюрпризов.

При разработке требований к программному обеспечению нефункционального характера полезно ориентироваться на стандарты качества, такие как ISO/IEC 25010, определяющий модель качества программного продукта. Стандарт выделяет восемь характеристик качества, которые можно использовать как основу для формулирования нефункциональных требований. 🔍

Типичные примеры нефункциональных требований:

Система должна поддерживать одновременную работу до 10 000 пользователей без деградации производительности

Время восстановления после сбоя не должно превышать 15 минут

Пользовательский интерфейс должен соответствовать стандарту WCAG 2.1 уровня AA для обеспечения доступности

Система должна поддерживать масштабирование путем добавления серверов без изменения кода

Все компоненты системы должны иметь покрытие модульными тестами не менее 80%

Важно, чтобы разработка требований к программному обеспечению включала механизмы проверки нефункциональных требований. Для каждого требования необходимо определить методику тестирования и критерии успешности, иначе оценка соответствия становится субъективной.

Ключевые отличия типов требований в системном анализе

Правильное разграничение типов требований имеет критическое значение при системном анализе. Разработка требований к программному обеспечению, разделенная на функциональные и нефункциональные аспекты, позволяет создать целостную и непротиворечивую спецификацию. 🔄

Фундаментальные отличия между функциональными и нефункциональными требованиями:

Предмет описания : функциональные требования описывают действия системы, нефункциональные — свойства и качества системы

: функциональные требования описывают действия системы, нефункциональные — свойства и качества системы Формулировка : функциональные требования отвечают на вопрос "что делает система", нефункциональные — на вопрос "как хорошо система это делает"

: функциональные требования отвечают на вопрос "что делает система", нефункциональные — на вопрос "как хорошо система это делает" Измеримость : функциональные требования обычно имеют бинарную оценку (выполнено/не выполнено), нефункциональные — измеряются по шкале или с помощью метрик

: функциональные требования обычно имеют бинарную оценку (выполнено/не выполнено), нефункциональные — измеряются по шкале или с помощью метрик Влияние на архитектуру : нефункциональные требования часто оказывают более глубокое влияние на архитектурные решения

: нефункциональные требования часто оказывают более глубокое влияние на архитектурные решения Валидация: функциональные требования проверяются через функциональное тестирование, нефункциональные — через специализированные виды тестирования (нагрузочное, стресс-тестирование и т.д.)

Одна из распространенных ошибок при разработке требований к программному обеспечению — смешение функциональных и нефункциональных аспектов в одном требовании. Например, "система должна быстро обрабатывать запросы пользователя" включает и функциональный аспект (обработка запросов), и нефункциональный (быстро). Корректная формулировка разделит это на два требования: "система должна обрабатывать запросы пользователя" и "время обработки запроса не должно превышать X секунд".

Взаимодействие требований также является важным аспектом разработки требований к программному обеспечению. Существуют следующие типы взаимоотношений между требованиями:

Зависимость — когда одно требование может быть реализовано только после выполнения другого

— когда одно требование может быть реализовано только после выполнения другого Конфликт — когда выполнение одного требования затрудняет или исключает выполнение другого

— когда выполнение одного требования затрудняет или исключает выполнение другого Перекрытие — когда требования частично дублируют друг друга

— когда требования частично дублируют друг друга Уточнение — когда одно требование детализирует другое

Особую сложность при разработке требований к программному обеспечению представляют перекрестные ограничения, когда нефункциональные требования ограничивают реализацию функциональных. Например, требование безопасности может ограничивать функциональность однократной аутентификации.

Аспект Функциональные требования Нефункциональные требования Фокус Поведение системы Качество работы системы Языковая форма Преимущественно глаголы Преимущественно прилагательные и наречия Приоритет при разработке Часто имеют высокую видимость для заказчика Часто недооцениваются до появления проблем Источники Бизнес-процессы, пользовательские сценарии Технические стандарты, регуляторные требования, ожидания пользователей Последствия невыполнения Отсутствие необходимой функциональности Снижение качества и приемлемости продукта Роль в жизненном цикле Определяют объем работ и функциональность продукта Определяют ограничения и критерии качества

Системный подход к разработке требований к программному обеспечению предполагает не только четкое разделение типов требований, но и установление приоритетов. Для этого используются такие техники, как MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), Kano-модель или количественная оценка по шкалам важности и срочности. ⚖️

Практика оформления требований в проектной документации

Корректное оформление требований в проектной документации играет ключевую роль в успешной реализации программного обеспечения. Разработка требований к программному обеспечению должна завершаться созданием структурированного, согласованного и понятного всем заинтересованным сторонам документа.

Основные принципы оформления требований в проектной документации:

Уникальная идентификация — каждое требование должно иметь уникальный идентификатор для отслеживания

— каждое требование должно иметь уникальный идентификатор для отслеживания Иерархическая структура — требования должны быть организованы от общих к частным

— требования должны быть организованы от общих к частным Атрибутивность — требования сопровождаются атрибутами (приоритет, статус, источник и т.д.)

— требования сопровождаются атрибутами (приоритет, статус, источник и т.д.) Трассируемость — связи между требованиями и другими артефактами проекта должны быть явно указаны

— связи между требованиями и другими артефактами проекта должны быть явно указаны Непротиворечивость — исключение конфликтов между требованиями

— исключение конфликтов между требованиями Версионность — контроль изменений требований

Типовая структура документа с требованиями включает следующие разделы:

Введение — цель документа, область применения, определения и аббревиатуры Общее описание — контекст, пользователи, ограничения, предположения Функциональные требования — структурированные по модулям, функциям или ролям пользователей Нефункциональные требования — организованные по категориям качества Внешние интерфейсы — пользовательские, программные, аппаратные, коммуникационные Приложения — схемы, диаграммы, прототипы интерфейсов

Разработка требований к программному обеспечению предполагает использование различных форматов документации в зависимости от методологии проекта:

Для водопадной модели — подробная спецификация требований (SRS — Software Requirements Specification)

— подробная спецификация требований (SRS — Software Requirements Specification) Для гибких методологий — пользовательские истории (User Stories), минимально жизнеспособный продукт (MVP), бэклог продукта

— пользовательские истории (User Stories), минимально жизнеспособный продукт (MVP), бэклог продукта Для CASE-средств — формализованные модели требований в специализированных инструментах

Пример оформления функционального требования в документации:

ID: FR-1.2.3 Название: Авторизация пользователя Описание: Система должна предоставлять пользователю возможность войти в личный кабинет, используя логин и пароль. Приоритет: Высокий Источник: Интервью с заказчиком от 12.03.2023 Зависимости: FR-1.2.1 (Регистрация пользователя) Критерии приемки: 1. Пользователь может ввести логин и пароль на странице авторизации 2. При правильном вводе система перенаправляет пользователя в личный кабинет 3. При неверном вводе система отображает соответствующее сообщение об ошибке История изменений: v1.0 (15.03.2023) – Создание требования

Пример оформления нефункционального требования:

ID: NFR-2.1.5 Категория: Производительность Название: Время отклика страниц Описание: Время загрузки любой страницы веб-приложения не должно превышать 2 секунды при подключении со скоростью не менее 10 Мбит/с. Приоритет: Средний Метод проверки: Автоматизированное нагрузочное тестирование с использованием JMeter Обоснование: Согласно исследованиям, задержка более 3 секунд увеличивает показатель отказов на 40% История изменений: v1.0 (18.03.2023) – Создание требования, v1.1 (25.03.2023) – Уточнение метрики

В современной практике разработки требований к программному обеспечению широко используются специализированные инструменты управления требованиями: JIRA, IBM Rational DOORS, RequisitePro, Confluence. Эти инструменты упрощают процессы создания, хранения, трассировки и управления изменениями требований. 📊

Важная часть проектной документации — матрица трассировки требований (RTM — Requirements Traceability Matrix), которая устанавливает связи между требованиями и другими артефактами проекта: тест-кейсами, элементами дизайна, исходным кодом. RTM помогает обеспечить полноту реализации требований и их всестороннее тестирование.

Правильное понимание и применение функциональных и нефункциональных требований — не просто теоретическое знание, а практический навык, определяющий успех IT-проектов. Четкое разграничение этих типов требований, их корректная формулировка и документирование создают фундамент для эффективной коммуникации между бизнесом и разработкой. Профессиональный подход к работе с требованиями минимизирует риски, сокращает время разработки и обеспечивает соответствие конечного продукта ожиданиям пользователей. Совершенствуйте эти навыки — и вы станете незаменимым специалистом в любой команде разработки.

