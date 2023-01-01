Как скачать Python на Mac OS: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие установить Python на Mac OS

Пользователи Mac, которые ранее не работали с Python

Люди, интересующиеся программированием и ищущие структурированный подход к его освоению Скачать Python на Mac OS — это первый шаг к вашему программистскому успеху. Но не все новички понимают, откуда брать установочный файл и как выбрать правильную версию. Многие ищут ответы в интернете и теряются в море противоречивой информации. Сегодня я проведу вас через весь процесс скачивания Python на Mac шаг за шагом, чтобы избавить от технических головоломок и помочь начать программировать уже сегодня. 🚀

Как скачать Python на Mac OS: что нужно знать перед установкой

Прежде чем приступить к скачиванию Python на ваш Mac, важно понимать несколько ключевых моментов. Многие новички спешат нажать первую попавшуюся кнопку "Скачать", но правильная подготовка поможет избежать проблем в дальнейшем. 🧠

Во-первых, стоит отметить, что Mac OS X поставляется с предустановленной версией Python 2.7. Однако эта версия устарела, и Apple больше не обновляет её. Python 2 официально прекратил поддержку в 2020 году, поэтому для разработки современных приложений следует использовать Python 3.

Александр Петров, разработчик Python-приложений Когда я только начинал работать с Mac, я потратил целый день, пытаясь понять, почему мой код не работает. Оказалось, я использовал предустановленную версию Python 2, а синтаксис писал для Python 3! Не повторяйте моих ошибок — всегда проверяйте, какую версию вы используете. Сейчас я всегда скачиваю последнюю версию Python 3 с официального сайта и проверяю её перед началом нового проекта. Это экономит часы разочарования и отладки.

Вот что вам нужно проверить перед скачиванием Python:

Версию вашей Mac OS (Python 3.x требует Mac OS X 10.9 или новее)

Объём свободного места (минимум 128 МБ для базовой установки)

Права администратора на вашем компьютере

Стабильное интернет-соединение для скачивания

Кроме того, полезно знать основные типы установочных файлов для Mac OS:

Тип файла Описание Преимущества .pkg Установочный пакет Простая установка через графический интерфейс .dmg Образ диска Содержит .pkg файл в защищённом контейнере .tar.gz Архив с исходным кодом Для продвинутых пользователей, желающих компилировать самостоятельно

Для большинства пользователей Mac OS оптимальным выбором будет загрузка файла .dmg с официального сайта Python. Это обеспечит безопасную и надёжную установку без лишних сложностей.

Поиск и выбор подходящей версии Python для Mac OS

Выбор правильной версии Python — критически важный этап, который определит ваш опыт программирования. На рынке существует несколько версий Python, и не все они одинаково хорошо работают на Mac OS. 🔍

При выборе версии Python для Mac OS необходимо учитывать два ключевых аспекта:

Мажорная версия: Python 2 vs Python 3 (всегда выбирайте Python 3 для новых проектов) Минорная версия: Например, Python 3.9, Python 3.10, Python 3.11 и т.д.

Последняя стабильная версия Python обычно предпочтительнее, но некоторые специфические библиотеки или фреймворки могут требовать определённую версию. Поэтому перед скачиванием уточните требования вашего проекта.

Мария Соколова, преподаватель программирования Одна из моих студенток потратила неделю, пытаясь заставить работать библиотеку машинного обучения на своём MacBook Air. Она установила самую новую версию Python, но библиотека ещё не была обновлена для поддержки этой версии. Пришлось откатиться на Python 3.9, и всё заработало мгновенно! Мой совет: всегда проверяйте совместимость библиотек, которые планируете использовать, с выбранной версией Python. Иногда стабильная работа важнее новейших функций.

Для выбора подходящей версии Python проанализируйте требования вашей Mac OS:

Версия Mac OS Рекомендуемая версия Python Примечания macOS 10.9-10.14 Python 3.7-3.9 Полная совместимость со всеми функциями macOS 10.15 (Catalina) Python 3.8-3.10 Оптимальная производительность macOS 11 (Big Sur) Python 3.9-3.11 Включает поддержку процессоров Apple Silicon macOS 12+ (Monterey/Ventura) Python 3.10-3.12 Полная поддержка новейших функций Mac

Для проверки версии вашей Mac OS нажмите на иконку Apple в верхнем левом углу экрана и выберите "Об этом Mac". Вы увидите номер версии вашей операционной системы.

Если у вас Mac с процессором Apple Silicon (M1/M2/M3), обратите внимание на наличие специальной сборки Python для архитектуры ARM. Такие сборки обеспечивают максимальную производительность на новых Mac. Обычно на официальном сайте они помечены как "macOS 64-bit universal2 installer".

Пошаговый процесс скачивания Python с официального сайта

Официальный сайт Python — единственный надёжный источник для скачивания установочных файлов. Это гарантирует безопасность и отсутствие нежелательных программ. Следуйте этой пошаговой инструкции, и через несколько минут установочный файл Python будет на вашем Mac. 🔄

Откройте браузер на вашем Mac (Safari, Chrome, Firefox и др.) Перейдите на официальный сайт Python: введите в адресную строку python.org и нажмите Enter На главной странице найдите большую желтую кнопку "Downloads" в верхнем меню и нажмите на неё На странице загрузок вы увидите несколько вариантов. Для Mac OS автоматически должен отобразиться раздел "Download for macOS" Выберите последнюю стабильную версию Python 3.x (например, "Download Python 3.11.5") Щёлкните на ссылке "macOS 64-bit universal2 installer" для скачивания .pkg файла Браузер начнёт скачивание файла, обычно в папку "Загрузки" (Downloads)

В зависимости от скорости вашего интернета, скачивание может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Установочный файл Python для Mac OS имеет размер около 30-40 МБ.

Если ваш Mac оснащён процессором Apple Silicon (M1, M2, M3), убедитесь, что скачиваете универсальную сборку (universal2), которая оптимизирована для работы как на Intel, так и на ARM процессорах. Это обеспечит максимальную производительность.

При возникновении проблем со скачиванием с основного сайта, можно использовать альтернативные зеркала Python. На официальном сайте в разделе Downloads есть ссылка "Looking for a specific release?" — нажмите на неё для доступа к архиву всех версий Python.

Важно отметить, что некоторые корпоративные сети могут блокировать скачивание .pkg файлов. В таком случае попробуйте использовать мобильный интернет или VPN для обхода ограничений. 🔒

Альтернативные способы загрузки Python на Mac OS

Помимо официального сайта существуют и другие проверенные способы установки Python на Mac OS. Эти методы могут быть предпочтительнее для опытных пользователей или тех, кто занимается разработкой профессионально. 🛠️

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и особенности:

Homebrew — популярный менеджер пакетов для Mac OS

— популярный менеджер пакетов для Mac OS Anaconda/Miniconda — дистрибутивы Python, ориентированные на научные вычисления

— дистрибутивы Python, ориентированные на научные вычисления pyenv — инструмент для управления несколькими версиями Python

— инструмент для управления несколькими версиями Python MacPorts — система управления пакетами для Mac OS X

— система управления пакетами для Mac OS X Компиляция из исходного кода — для продвинутых пользователей

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов:

Метод Команда для установки Преимущества Недостатки Homebrew brew install python Простота использования, автоматические обновления Требует установки Homebrew Anaconda Скачивание .pkg с anaconda.com Включает множество научных библиотек Занимает много места (3+ ГБ) Miniconda Скачивание .pkg с conda.io Легче Anaconda, но с теми же возможностями Требуется ручная установка библиотек pyenv brew install pyenv Легкое переключение между версиями Python Сложнее для новичков MacPorts sudo port install python311 Высокая стабильность Медленнее Homebrew

Установка через Homebrew становится всё более популярной среди разработчиков на Mac. Если вы планируете серьёзно заниматься программированием, этот метод может сэкономить вам много времени в будущем.

Для установки Python через Homebrew выполните следующие шаги:

Откройте Terminal (найдите через Spotlight, нажав Command+Space и набрав "Terminal") Установите Homebrew, если он ещё не установлен:

Bash Скопировать код /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

После установки Homebrew выполните:

Bash Скопировать код brew install python

Для научных и аналитических задач рекомендуется использовать Anaconda или Miniconda. Эти дистрибутивы включают не только Python, но и множество полезных пакетов для анализа данных и машинного обучения.

Если вам требуется работать с несколькими версиями Python одновременно, лучшим выбором будет pyenv. Этот инструмент позволяет легко переключаться между различными версиями Python в зависимости от требований проекта. 🔄

Проверка успешного скачивания и подготовка к установке

После того как установочный файл Python скачан, необходимо убедиться в его целостности и подготовиться к процессу установки. Эти шаги критически важны для обеспечения безопасной и корректной работы Python на вашем Mac. 🔍

Давайте рассмотрим процесс проверки скачанного файла шаг за шагом:

Найдите скачанный файл — обычно он находится в папке "Загрузки" (Downloads) Проверьте размер файла — установочный .pkg или .dmg файл Python должен быть размером примерно 30-40 МБ Проверьте имя файла — оно должно содержать номер версии Python, которую вы скачивали (например, "python-3.11.5-macos11.pkg") Проверьте расширение файла — убедитесь, что файл имеет расширение .pkg или .dmg

Для более тщательной проверки можно сверить контрольную сумму файла. На странице загрузки официального сайта Python обычно указываются MD5 или SHA256 суммы для каждого файла. Вы можете проверить контрольную сумму своего скачанного файла в Terminal:

Откройте Terminal (через Spotlight или в папке "Программы" > "Утилиты") Введите команду:

Bash Скопировать код shasum -a 256 /путь/к/скачанному/файлу.pkg

Сравните полученный результат с контрольной суммой на сайте

Перед установкой Python также рекомендуется выполнить следующие подготовительные шаги:

Закройте все запущенные программы, особенно те, которые могут использовать Python

Убедитесь, что у вас достаточно свободного места на диске (минимум 200 МБ)

Проверьте, что у вас есть права администратора на компьютере

Сделайте резервную копию важных данных (на всякий случай)

Отключите антивирусное ПО на время установки (если оно установлено)

Если вы скачали .dmg файл, вам необходимо его смонтировать перед установкой:

Дважды щелкните на файл .dmg Откроется окно с установочным файлом .pkg Дважды щелкните на файл .pkg для начала установки

Обратите внимание на предупреждения безопасности, которые могут появиться при запуске установщика. Mac OS X имеет встроенную защиту от запуска программ, скачанных из интернета. Для разрешения установки:

Если появилось сообщение "macOS не может проверить разработчика...", нажмите "OK" Откройте "Системные настройки" > "Безопасность и конфиденциальность" Нажмите на кнопку "Всё равно открыть" рядом с сообщением о блокировке установщика Python Введите пароль администратора, если потребуется

Теперь вы полностью готовы к установке Python на ваш Mac! Процесс установки обычно занимает всего несколько минут и не требует перезагрузки компьютера. 🚀

Скачивание Python на Mac OS — это всего лишь первый шаг в увлекательном путешествии в мир программирования. Правильно подобранная версия и метод установки значительно облегчат вашу дальнейшую работу с языком. Помните: безопасность прежде всего — всегда скачивайте Python только из проверенных источников. С установленным Python вы готовы создавать свои первые программы, автоматизировать задачи и исследовать мир данных. Ваши возможности теперь ограничены только вашим воображением!

