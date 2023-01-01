Pyenv: безопасное управление разными версиями Python на одном ПК

Для кого эта статья:

Профессиональные разработчики и программные инженеры, работающие с Python

Студенты и учащиеся курсов программирования, желающие улучшить свои навыки

DevOps-инженеры и специалисты по тестированию, интересующиеся управлением версиями Python Представьте: вы работаете над проектом на Python 3.6, затем переключаетесь на новый, требующий Python 3.10, а к вечеру нужно внести правки в legacy-код на Python 2.7. Знакомая ситуация? Без правильных инструментов это превращается в кошмар с переустановками и конфликтами. Pyenv решает эту проблему элегантно, позволяя держать на одной машине десяток версий Python и переключаться между ними одной командой. Это не просто удобство — это необходимость для профессионального разработчика. 🐍

Зачем нужен Pyenv при работе с разными версиями Python

Python — язык с обратной несовместимостью между основными версиями. Код, написанный для Python 2, часто не работает на Python 3 без адаптации. Даже внутри ветки 3.x существуют различия, которые могут вызывать проблемы совместимости. Разработчикам приходится жонглировать разными версиями Python для разных проектов, что создаёт целый ряд технических сложностей.

Типичные проблемы при работе с несколькими версиями Python без специализированных инструментов:

Конфликты между глобально установленными пакетами

Сложность переключения между версиями интерпретатора

Риск "поломать" системный Python при экспериментах

Проблемы с зависимостями при параллельной работе над проектами

Трудности с воспроизводимостью окружения на разных машинах

Pyenv предлагает элегантное решение этих проблем. Это инструмент, который позволяет:

Возможность Без Pyenv С Pyenv Установка нескольких версий Python Сложно, требует ручной конфигурации Простая команда pyenv install X.Y.Z Переключение версий Python Изменение PATH, символических ссылок Одна команда: pyenv global/local X.Y.Z Изоляция окружений Требует дополнительных инструментов Встроенная поддержка через pyenv-virtualenv Версии Python для проектов Ручная документация требований Автоматическое применение через .python-version

Антон Соколов, DevOps-инженер Когда я пришёл в компанию, которая разрабатывает платформу для анализа данных, мне поручили интегрировать старые скрипты обработки метрик в новый микросервисный стек. Звучало просто, пока я не обнаружил, что скрипты написаны на Python 2.7, а новая платформа работает на Python 3.9.

Сначала я попытался запускать их в Docker-контейнерах, но это усложняло отладку. Затем решил использовать Pyenv. Установил обе версии Python на своей рабочей машине, настроил для каждого проекта свою версию и интегрировал скрипты через API-прослойку. Pyenv автоматически переключал версии интерпретатора при переходе между директориями проектов.

Что действительно спасло ситуацию — это способность Pyenv работать с виртуальными окружениями через плагин pyenv-virtualenv. Я создал изолированные среды для старого кода со всеми его устаревшими зависимостями, не боясь что-либо сломать в основной системе или в других проектах.

Pyenv работает по принципу шиминга (shim) — он создает "перехватчики" для команд Python в директории, которая находится первой в переменной PATH. Когда вы запускаете команду python , сначала вызывается шим Pyenv, который определяет, какую версию Python следует использовать, и передаёт выполнение соответствующему интерпретатору.

В отличие от системных пакетных менеджеров (apt, yum) или Docker-контейнеров, Pyenv устанавливает различные версии Python в пользовательское пространство, не требуя привилегий администратора и не влияя на системные компоненты. Это делает его безопасным и гибким решением. 🛠️

Установка Pyenv на разных операционных системах

Установка Pyenv отличается в зависимости от операционной системы. Рассмотрим процесс для наиболее распространённых платформ: Linux, macOS и Windows.

Установка на Linux (Ubuntu/Debian)

Перед установкой Pyenv необходимо установить зависимости, которые потребуются для компиляции различных версий Python:

sudo apt update sudo apt install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \ libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm \ libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libffi-dev \ liblzma-dev python-openssl git

Теперь можно установить Pyenv с помощью автоматического установщика:

curl https://pyenv.run | bash

После установки необходимо добавить Pyenv в переменные окружения. Добавьте следующие строки в файл ~/.bashrc или ~/.zshrc в зависимости от используемого шелла:

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.bashrc echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc echo 'eval "$(pyenv init --path)"' >> ~/.bashrc echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bashrc

Затем перезагрузите шелл или используйте source:

source ~/.bashrc

Установка на macOS

На macOS рекомендуется использовать Homebrew для установки зависимостей и самого Pyenv:

brew update brew install openssl readline sqlite3 xz zlib brew install pyenv

Для добавления Pyenv в переменные окружения в macOS добавьте следующие строки в ~/.zshrc (для Zsh) или ~/.bash_profile (для Bash):

echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc echo 'eval "$(pyenv init --path)"' >> ~/.zshrc echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc

И перезагрузите шелл:

source ~/.zshrc

Установка на Windows

Windows не имеет официальной поддержки Pyenv, но существует порт — pyenv-win. Установка через PowerShell:

Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri "https://raw.githubusercontent.com/pyenv-win/pyenv-win/master/pyenv-win/install-pyenv-win.ps1" -OutFile "./install-pyenv-win.ps1"; &"./install-pyenv-win.ps1"

Для проверки установки перезапустите PowerShell и выполните:

pyenv --version

Сравнение процесса установки на различных платформах:

Операционная система Метод установки Особенности Время установки Ubuntu/Debian Скрипт + apt Требует компиляции зависимостей ~5-10 минут macOS Homebrew Оптимизировано для macOS ~3-7 минут Windows pyenv-win через PowerShell Ограниченная функциональность ~2-5 минут CentOS/RHEL Скрипт + yum Требуются дополнительные репозитории ~8-12 минут

После установки Pyenv рекомендуется проверить его работоспособность:

pyenv --version

Если команда возвращает версию Pyenv, значит установка прошла успешно, и вы можете переходить к использованию инструмента. 🚀

Основные команды Pyenv для управления версиями Python

После успешной установки Pyenv вы получаете в свое распоряжение мощный инструментарий для управления разными версиями Python. Рассмотрим основные команды и их применение в повседневной работе разработчика.

Установка версий Python

Первое, что нужно сделать — узнать, какие версии Python доступны для установки:

pyenv install --list

Эта команда выведет длинный список доступных версий, включая не только стандартные релизы, но и альтернативные реализации вроде PyPy, Anaconda, и Miniconda.

Для установки конкретной версии используйте:

pyenv install 3.9.7

При первой установке Pyenv скомпилирует Python из исходников, что может занять некоторое время. Последующие установки будут быстрее, так как некоторые зависимости уже будут в системе.

Полезные флаги при установке:

--skip-existing — пропустить установку, если версия уже установлена

— пропустить установку, если версия уже установлена --verbose — показать подробный вывод процесса компиляции

— показать подробный вывод процесса компиляции -k или --keep — сохранить исходный код после установки

или — сохранить исходный код после установки -p или --patch — применить патч перед компиляцией

Просмотр и управление установленными версиями

Чтобы увидеть все установленные версии Python:

pyenv versions

Текущая активная версия будет отмечена звездочкой (*).

Для просмотра текущей активной версии используйте:

pyenv version

Если вам нужно удалить версию Python:

pyenv uninstall 3.8.5

Переключение между версиями Python

Pyenv предлагает три уровня переключения между версиями Python:

Глобальный уровень (для всей системы пользователя) Локальный уровень (для конкретного проекта/директории) Оболочка (временно, только для текущей сессии терминала)

Для установки глобальной версии Python:

pyenv global 3.9.7

Это изменение затронет всю систему, где используется Pyenv. Проверьте смену версии с помощью:

python --version

Для установки локальной версии Python для проекта:

cd /path/to/project pyenv local 3.7.12

Эта команда создаст файл .python-version в текущей директории. Когда вы перейдете в эту директорию, Pyenv автоматически переключится на указанную версию Python.

Для временной установки версии Python в текущей оболочке:

pyenv shell 2.7.18

Эта настройка действует только в текущей сессии терминала и имеет наивысший приоритет.

Михаил Демидов, Технический лид В моей команде часто возникали проблемы при передаче кода между разработчиками из-за разных версий Python. Особенно это проявлялось при онбординге новых сотрудников. Мы тратили первые дни на настройку окружения вместо погружения в проект.

Решил стандартизировать процесс с помощью Pyenv. Создал базовый скрипт настройки окружения, который устанавливал Pyenv, нужную версию Python и необходимые зависимости. В корне каждого проекта разместил файл .python-version с указанием требуемой версии.

Результат превзошел ожидания. Теперь новые разработчики запускают скрипт и сразу получают рабочее окружение. Pyenv автоматически переключает версии Python при переходе между проектами. Время онбординга сократилось с дней до часов.

Особенно ценно это стало при удаленной работе, когда невозможно подойти и помочь коллеге настроить окружение лично. Pyenv с локальными версиями Python для проектов — это отличный инструмент для стандартизации рабочего процесса в команде.

Приоритеты версий Python в Pyenv

Pyenv использует следующую иерархию при определении, какую версию Python использовать (от высшего к низшему):

Команда pyenv shell (если установлена) Переменная окружения PYENV_VERSION (если задана) Файл .python-version в текущем каталоге (или родительских каталогах) Файл .python-version в домашнем каталоге пользователя Глобальная версия, установленная командой pyenv global Системная версия Python (которая была бы доступна, если бы Pyenv не был установлен)

Эта иерархия позволяет гибко управлять версиями Python в разных контекстах. 🔄

Создание проектов с разными версиями Python через Pyenv

Создание нового проекта с определенной версией Python — частая задача для разработчика. Pyenv значительно упрощает этот процесс, позволяя изолировать окружение проекта. Рассмотрим пошаговый процесс создания нового проекта.

Подготовка проекта с конкретной версией Python

Предположим, нам нужно создать новый проект, использующий Python 3.8.10:

# Убедимся, что нужная версия Python установлена pyenv install 3.8.10 # Создаем директорию проекта mkdir my_awesome_project cd my_awesome_project # Устанавливаем локальную версию Python для проекта pyenv local 3.8.10 # Проверяем, что версия установилась правильно python --version

После выполнения команды pyenv local в директории проекта появится файл .python-version , содержащий номер версии Python. Этот файл рекомендуется добавить в систему контроля версий, чтобы все разработчики, использующие Pyenv, автоматически переключались на правильную версию Python при клонировании репозитория.

Работа с зависимостями проекта

Для управления зависимостями в проекте рекомендуется использовать виртуальное окружение. С Pyenv это можно сделать несколькими способами:

Используя встроенный модуль venv:

# Создание виртуального окружения python -m venv .venv # Активация виртуального окружения # Для Linux/macOS source .venv/bin/activate # Для Windows # .venv\Scripts\activate.bat # Установка зависимостей pip install -r requirements.txt

Используя плагин pyenv-virtualenv (если он установлен):

# Создание виртуального окружения, связанного с версией Python 3.8.10 pyenv virtualenv 3.8.10 my_awesome_project_env # Привязка виртуального окружения к проекту pyenv local my_awesome_project_env # Проверка активного окружения pyenv which python

Управление несколькими проектами

Одно из главных преимуществ Pyenv — возможность легко переключаться между проектами с разными версиями Python. Рассмотрим типичный рабочий процесс:

Проект Версия Python Команды для настройки Особенности legacy_service 2.7.18 cd legacy_service && pyenv local 2.7.18 Устаревший проект, требующий Python 2 api_server 3.6.15 cd api_server && pyenv local 3.6.15 Стабильный API на Django 2.2 data_processor 3.9.7 cd data_processor && pyenv local 3.9.7 Обработка данных с новыми функциями ml_prototype 3.10.2 cd ml_prototype && pyenv local 3.10.2 Экспериментальный ML-проект на новейшей версии

При переходе между проектами Pyenv автоматически переключает активную версию Python на основе файлов .python-version в каждой директории.

Автоматизация настройки проекта

Для упрощения настройки нового проекта полезно создать скрипт инициализации:

#!/bin/bash # init_python_project.sh # Принимаем версию Python как аргумент PYTHON_VERSION=$1 PROJECT_NAME=$2 if [ -z "$PYTHON_VERSION" ] || [ -z "$PROJECT_NAME" ]; then echo "Использование: $0 <версия_python> <имя_проекта>" exit 1 fi # Проверяем, установлена ли версия Python, если нет – устанавливаем pyenv versions | grep $PYTHON_VERSION || pyenv install $PYTHON_VERSION # Создаем директорию проекта mkdir -p $PROJECT_NAME cd $PROJECT_NAME # Устанавливаем локальную версию Python pyenv local $PYTHON_VERSION # Создаем виртуальное окружение python -m venv .venv # Активируем виртуальное окружение source .venv/bin/activate # Обновляем pip и устанавливаем базовые инструменты pip install --upgrade pip setuptools wheel # Создаем базовую структуру проекта mkdir -p src tests docs # Создаем базовые файлы echo "# $PROJECT_NAME" > README.md echo "pytest>=7.0.0" > requirements-dev.txt echo ".venv/" > .gitignore echo "Проект $PROJECT_NAME с Python $PYTHON_VERSION успешно инициализирован!"

Такой скрипт можно запустить следующим образом:

chmod +x init_python_project.sh ./init_python_project.sh 3.9.7 my_new_project

Скрипт создаст новый проект с правильной версией Python, виртуальным окружением и базовой структурой файлов. Это особенно удобно, если вы часто начинаете новые проекты. 🏗️

Интеграция Pyenv с виртуальными окружениями и проектами

Полноценная разработка на Python требует не только управления версиями интерпретатора, но и изоляции зависимостей для каждого проекта. Pyenv отлично интегрируется с инструментами для управления виртуальными окружениями, образуя мощный тандем для профессиональной разработки.

Pyenv и pyenv-virtualenv

Плагин pyenv-virtualenv расширяет функциональность Pyenv, добавляя управление виртуальными окружениями непосредственно в инструментарий Pyenv. Установка плагина:

# Для Linux/macOS git clone https://github.com/pyenv/pyenv-virtualenv.git $(pyenv root)/plugins/pyenv-virtualenv echo 'eval "$(pyenv virtualenv-init -)"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Основные команды для работы с pyenv-virtualenv:

pyenv virtualenv 3.9.7 my_project_env — создать виртуальное окружение на базе Python 3.9.7

— создать виртуальное окружение на базе Python 3.9.7 pyenv virtualenvs — показать список всех виртуальных окружений

— показать список всех виртуальных окружений pyenv activate my_project_env — активировать виртуальное окружение

— активировать виртуальное окружение pyenv deactivate — деактивировать текущее виртуальное окружение

— деактивировать текущее виртуальное окружение pyenv uninstall my_project_env — удалить виртуальное окружение

Главное преимущество pyenv-virtualenv — автоматическая активация окружения при переходе в директорию проекта, если вы связали окружение с проектом:

# Создание виртуального окружения pyenv virtualenv 3.9.7 my_project_env # Привязка окружения к директории проекта cd /path/to/my_project pyenv local my_project_env

Теперь при каждом переходе в директорию проекта окружение будет активироваться автоматически.

Интеграция с Poetry

Poetry — современный инструмент для управления зависимостями и сборки пакетов Python. Интеграция Poetry с Pyenv создает надежную среду для разработки:

# Установка Poetry (если еще не установлен) curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 - # Переход в директорию проекта с установленной локальной версией Python cd my_project pyenv local 3.9.7 # Инициализация нового проекта с Poetry poetry init # Настройка Poetry для использования виртуальных окружений в директории проекта poetry config virtualenvs.in-project true # Установка зависимостей poetry add flask pytest

Poetry автоматически обнаружит версию Python, установленную через Pyenv, и создаст виртуальное окружение на ее основе.

Интеграция с Docker

Для проектов, использующих Docker, Pyenv может быть полезен на этапе разработки и тестирования, обеспечивая согласованность версий Python между локальной средой и контейнерами:

# Dockerfile, использующий ту же версию Python, что и локальная разработка FROM python:3.9.7-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install -r requirements.txt COPY . . CMD ["python", "app.py"]

В скриптах CI/CD можно использовать файл .python-version для определения версии Python, которую следует использовать в образе Docker:

#!/bin/bash # build_docker.sh PYTHON_VERSION=$(cat .python-version) DOCKER_TAG="my-app:python-${PYTHON_VERSION}" docker build --build-arg PYTHON_VERSION=${PYTHON_VERSION} -t ${DOCKER_TAG} .

Пример интеграции с Tox

Tox — инструмент для автоматизации тестирования на различных версиях Python. Интеграция с Pyenv позволяет тестировать код на разных версиях Python без необходимости их глобальной установки:

# Установка Tox pip install tox tox-pyenv # Создание конфигурационного файла tox.ini cat > tox.ini << EOL [tox] envlist = py36,py37,py38,py39 isolated_build = True [testenv] deps = pytest commands = pytest {posargs:tests} EOL

При запуске Tox с флагом -e он будет использовать версии Python, установленные через Pyenv:

# Установка требуемых версий Python для Tox pyenv install 3.6.15 pyenv install 3.7.12 pyenv install 3.8.12 pyenv install 3.9.7 # Установка доступных версий для Tox pyenv local 3.6.15 3.7.12 3.8.12 3.9.7 # Запуск тестов на всех версиях tox

Такая интеграция особенно полезна для библиотек, которые должны поддерживать несколько версий Python. 🧪

Решение типичных проблем

При интеграции Pyenv с другими инструментами могут возникать определенные сложности:

Конфликты с системным Python — убедитесь, что Pyenv находится в начале PATH

— убедитесь, что Pyenv находится в начале PATH Проблемы с компиляцией некоторых версий Python — проверьте наличие всех необходимых зависимостей для сборки

— проверьте наличие всех необходимых зависимостей для сборки Несовместимость с некоторыми инструментами CI/CD — используйте Docker для обеспечения постоянства среды

— используйте Docker для обеспечения постоянства среды Проблемы с активацией виртуальных окружений — убедитесь, что pyenv-virtualenv правильно интегрирован в вашу оболочку

Для большинства проблем интеграции существуют хорошо документированные решения в официальных репозиториях Pyenv и его плагинов. 🛠️

Использование Pyenv для управления версиями Python — это больше чем просто удобство, это необходимая практика для профессиональной разработки. Благодаря Pyenv вы можете безболезненно поддерживать проекты на разных версиях Python, тестировать совместимость с новыми релизами и избегать конфликтов зависимостей. Если вы еще не интегрировали этот инструмент в свой рабочий процесс — самое время это сделать. Ваши будущие проекты, коллеги и вы сами спустя полгода скажут вам спасибо за четкую организацию рабочего окружения и отсутствие "это работает только на моей машине".

