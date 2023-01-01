Создайте торгового бота на Python и Django: автоматизация трейдинга

// templates/bot/bot_detail.html (JavaScript часть) <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.7.1/dist/chart.min.js"></script> <script> document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Получаем данные о сделках из шаблона const tradesData = {{ trades_json|safe }}; // Подготавливаем данные для графика const dates = tradesData.map(trade => new Date(trade.opened_at)); const prices = tradesData.map(trade => trade.price); const sides = tradesData.map(trade => trade.side); // Создаем график const ctx = document.getElementById('tradesChart').getContext('2d'); const chart = new Chart(ctx, { type: 'line', data: { labels: dates, datasets: [{ label: 'Цена', data: prices, fill: false, borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)', tension: 0.1 }] }, options: { scales: { x: { type: 'time', time: { unit: 'day' } } }, plugins: { tooltip: { callbacks: { label: function(context) { const index = context.dataIndex; return `Цена: ${prices[index]}, Сторона: ${sides[index]}`; } } } } } }); // Добавляем маркеры для сделок chart.data.datasets.push({ label: 'Покупки', data: tradesData.filter(trade => trade.side === 'buy').map(trade => ({ x: new Date(trade.opened_at), y: trade.price })), backgroundColor: 'green', pointStyle: 'triangle', pointRadius: 8, showLine: false }); chart.data.datasets.push({ label: 'Продажи', data: tradesData.filter(trade => trade.side === 'sell').map(trade => ({ x: new Date(trade.opened_at), y: trade.price })), backgroundColor: 'red', pointStyle: 'triangle', pointRadius: 8, rotation: 180, showLine: false }); chart.update(); }); </script>