Как создать мобильное приложение на Python: пошаговое руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, знакомые с Python, но не имеющие опыта в мобильной разработке.

Люди, заинтересованные в создании мобильных приложений без необходимости изучать другие языки программирования.

Студенты и новички, ищущие простые и практические руководства по разработке на Python с использованием фреймворка Kivy. Думаешь, создать мобильное приложение — это сложно? Ты знаешь Python, но никогда не разрабатывал для мобильных устройств? Отличная новость: твои навыки Python можно применить в мобильной разработке прямо сейчас! 🚀 Я проведу тебя через весь процесс — от установки необходимых инструментов до запуска твоего первого приложения на реальном Android-устройстве. Никаких лишних сложностей, только практические шаги, которые работают.

Основы создания мобильных приложений на Python

Python — удивительно гибкий язык, который давно вышел за рамки серверной разработки. Благодаря специальным фреймворкам, ты можешь создавать полноценные мобильные приложения, не изучая Java или Kotlin для Android и Swift для iOS.

Для разработки мобильных приложений на Python доступно несколько фреймворков, каждый со своими преимуществами:

Фреймворк Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Kivy Кроссплатформенность, открытый исходный код, мощная графика Нестандартный UI, сложнее интеграция с нативными функциями Игр, мультимедиа-приложений, прототипов BeeWare Нативный UI, доступ к системным API Относительно новый, меньше обучающих материалов Бизнес-приложений с нативным интерфейсом PyQt/PySide Богатый UI, зрелая экосистема Сложнее в адаптации для мобильных устройств Приложений с комплексным интерфейсом

В этом руководстве мы сосредоточимся на Kivy — самом зрелом и универсальном фреймворке для мобильной разработки на Python. Он отлично подойдет для твоего первого мобильного приложения.

Андрей Семёнов, разработчик мобильных приложений Когда я впервые услышал о разработке для Android на Python, был настроен скептически. Я думал: "Да ладно, это же не нативный язык для Android, производительность будет ужасной". Но мне нужно было быстро создать прототип приложения для стартапа, а Java я знал хуже, чем Python. Потратив пару дней на изучение Kivy, я смог собрать работающий прототип за неделю! Да, интерфейс выглядел немного необычно по сравнению с нативными приложениями, но для MVP это было не критично. Клиенты были в восторге от скорости разработки. С тех пор я использую Kivy для быстрого прототипирования, и только потом, если необходимо, переписываю приложение на нативный код.

Прежде чем начать, убедись, что у тебя установлен Python (предпочтительно версии 3.7 или выше). Для нашего примера мы создадим простое приложение списка задач (to-do list), которое позволит:

Добавлять новые задачи

Отмечать задачи как выполненные

Удалять задачи из списка

Установка и настройка Kivy для разработки под Android

Подготовка среды разработки — первый важный шаг. Давай установим все необходимые компоненты для создания Android-приложения с помощью Python и Kivy. 🛠️

Установка Kivy может различаться в зависимости от операционной системы, но общая последовательность выглядит так:

Установка зависимостей Kivy Установка самого Kivy Установка Buildozer для компиляции под Android

Выполни следующие команды в терминале или командной строке:

# Создаем виртуальное окружение (рекомендуется) python -m venv kivy_venv # Активация в Windows kivy_venv\Scripts\activate # Активация в MacOS/Linux source kivy_venv/bin/activate # Установка Kivy pip install kivy # Установка Buildozer (для компиляции под Android) pip install buildozer

Для разработки под Android тебе также потребуется:

Java Development Kit (JDK)

Android SDK

Android NDK

Gradle

Хорошая новость в том, что Buildozer может автоматически скачать и настроить многие из этих компонентов. Для Linux-систем это работает особенно хорошо. Для Windows рекомендуется использовать WSL (Windows Subsystem for Linux) или виртуальную машину с Linux.

Теперь создадим базовую структуру нашего проекта:

# Создаем директорию проекта mkdir todo_app cd todo_app # Инициализируем Buildozer buildozer init

После выполнения этой команды Buildozer создаст файл buildozer.spec , который нужно отредактировать для настройки нашего приложения:

[app] title = ToDoApp package.name = todoapp package.domain = org.example source.dir = . source.include_exts = py,png,jpg,kv,atlas version = 0.1 requirements = python3,kivy orientation = portrait osx.python_version = 3 fullscreen = 0 [buildozer] log_level = 2

Этот файл содержит важные параметры для сборки твоего приложения. Ты можешь настроить имя пакета, требования, ориентацию экрана и многое другое.

Мария Волкова, преподаватель курсов программирования На моих курсах для начинающих я часто сталкивалась с проблемой: студенты успешно осваивали Python, но терялись, когда дело доходило до создания мобильных приложений. "Это слишком сложно!", "Нужно учить новый язык!" — постоянно слышала я. Всё изменилось, когда мы начали использовать Kivy. Один из моих студентов, бывший бухгалтер без технического образования, всего за месяц создал приложение для учёта личных финансов. Он был в восторге от того, что смог использовать знакомый Python и не пришлось погружаться в Java или Kotlin. Самым сложным оказалась именно настройка окружения — установка всех зависимостей и компиляторов. Поэтому мы разработали чек-лист для установки, который значительно упростил процесс. Теперь даже новички справляются с этим этапом за один вечер!

Проектирование интерфейса мобильного приложения в Python

Один из главных плюсов Kivy — разделение интерфейса и логики приложения. Для создания UI в Kivy используется специальный язык разметки Kivy Language (.kv файлы), похожий на CSS и XML. 📱

Создадим файл main.py с базовой структурой нашего приложения:

Python Скопировать код from kivy.app import App from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout from kivy.uix.button import Button from kivy.uix.textinput import TextInput from kivy.uix.label import Label from kivy.uix.scrollview import ScrollView from kivy.uix.gridlayout import GridLayout class TodoApp(App): def build(self): return TodoLayout() class TodoLayout(BoxLayout): def __init__(self, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self.orientation = 'vertical' self.padding = 20 self.spacing = 10 # Заголовок приложения self.add_widget(Label( text="Мои задачи", font_size=32, size_hint_y=None, height=50 )) # Поле ввода и кнопка добавления input_area = BoxLayout( size_hint_y=None, height=50 ) self.task_input = TextInput( hint_text="Введите новую задачу", multiline=False ) add_button = Button( text="Добавить", size_hint_x=None, width=100 ) add_button.bind(on_press=self.add_task) input_area.add_widget(self.task_input) input_area.add_widget(add_button) self.add_widget(input_area) # Область со списком задач scroll_view = ScrollView() self.tasks_layout = GridLayout( cols=1, spacing=10, size_hint_y=None ) self.tasks_layout.bind( minimum_height=self.tasks_layout.setter('height') ) scroll_view.add_widget(self.tasks_layout) self.add_widget(scroll_view) def add_task(self, instance): # Здесь будет логика добавления задачи pass if __name__ == "__main__": TodoApp().run()

Для тех, кто предпочитает разделять UI и логику, можно переместить интерфейс в отдельный .kv файл. Создадим файл todo.kv :

kv Скопировать код <TodoLayout>: orientation: 'vertical' padding: 20 spacing: 10 Label: text: "Мои задачи" font_size: 32 size_hint_y: None height: 50 BoxLayout: size_hint_y: None height: 50 TextInput: id: task_input hint_text: "Введите новую задачу" multiline: False Button: text: "Добавить" size_hint_x: None width: 100 on_press: root.add_task() ScrollView: GridLayout: id: tasks_layout cols: 1 spacing: 10 size_hint_y: None height: self.minimum_height

И изменим наш main.py , чтобы использовать этот файл разметки:

Python Скопировать код from kivy.app import App from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout class TodoLayout(BoxLayout): def add_task(self): # Здесь будет логика добавления задачи pass class TodoApp(App): def build(self): return TodoLayout() if __name__ == "__main__": TodoApp().run()

Вот какие компоненты Kivy чаще всего используются при создании мобильных интерфейсов:

Компонент Описание Аналог в веб/нативной разработке Label Текстовая метка для отображения информации TextView (Android), UILabel (iOS), <span> (Web) Button Кнопка для взаимодействия Button (Android), UIButton (iOS), <button> (Web) TextInput Поле для ввода текста EditText (Android), UITextField (iOS), <input> (Web) BoxLayout Контейнер для размещения элементов в ряд или колонку LinearLayout (Android), UIStackView (iOS), flexbox (Web) GridLayout Контейнер для размещения элементов в сетке GridLayout (Android), UICollectionView (iOS), CSS Grid (Web)

Программирование функциональности и логики работы

Теперь, когда мы создали интерфейс, добавим функциональность нашему списку задач. 🧠 Нам нужно реализовать три основных действия:

Добавление новой задачи Отметка задачи как выполненной Удаление задачи из списка

Давай расширим наш main.py файл:

Python Скопировать код from kivy.app import App from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout from kivy.uix.button import Button from kivy.uix.checkbox import CheckBox from kivy.uix.label import Label from kivy.uix.textinput import TextInput from kivy.uix.scrollview import ScrollView from kivy.uix.gridlayout import GridLayout class TaskWidget(BoxLayout): def __init__(self, text, remove_callback, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self.size_hint_y = None self.height = 50 self.orientation = 'horizontal' self.padding = [5, 5] # Checkbox для отметки выполнения self.checkbox = CheckBox( size_hint_x=None, width=50 ) self.checkbox.bind(active=self.on_checkbox_active) # Текст задачи self.label = Label( text=text, halign='left', valign='middle', text_size=(400, None) ) # Кнопка удаления delete_button = Button( text='X', size_hint_x=None, width=50 ) delete_button.bind(on_press=remove_callback) # Добавляем все элементы self.add_widget(self.checkbox) self.add_widget(self.label) self.add_widget(delete_button) def on_checkbox_active(self, checkbox, value): if value: # Если задача отмечена как выполненная self.label.color = (0.5, 0.5, 0.5, 1) # Серый цвет else: self.label.color = (1, 1, 1, 1) # Белый цвет class TodoLayout(BoxLayout): def __init__(self, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self.orientation = 'vertical' self.padding = 20 self.spacing = 10 # Заголовок приложения self.add_widget(Label( text="Мои задачи", font_size=32, size_hint_y=None, height=50 )) # Поле ввода и кнопка добавления input_area = BoxLayout( size_hint_y=None, height=50 ) self.task_input = TextInput( hint_text="Введите новую задачу", multiline=False ) add_button = Button( text="Добавить", size_hint_x=None, width=100 ) add_button.bind(on_press=self.add_task) input_area.add_widget(self.task_input) input_area.add_widget(add_button) self.add_widget(input_area) # Область со списком задач scroll_view = ScrollView() self.tasks_layout = GridLayout( cols=1, spacing=10, size_hint_y=None ) self.tasks_layout.bind( minimum_height=self.tasks_layout.setter('height') ) scroll_view.add_widget(self.tasks_layout) self.add_widget(scroll_view) def add_task(self, instance): text = self.task_input.text.strip() if text: # Создаем виджет задачи task = TaskWidget( text=text, remove_callback=lambda btn: self.remove_task(task) ) # Добавляем его в список self.tasks_layout.add_widget(task) # Очищаем поле ввода self.task_input.text = "" def remove_task(self, task_widget): # Удаляем задачу из списка self.tasks_layout.remove_widget(task_widget) class TodoApp(App): def build(self): return TodoLayout() if __name__ == "__main__": TodoApp().run()

Теперь наше приложение может:

Добавлять новые задачи при нажатии на кнопку "Добавить"

Отмечать задачи как выполненные (текст становится серым)

Удалять задачи при нажатии на кнопку "X"

Это базовая функциональность, но ты можешь расширить её. Вот несколько идей для улучшения:

Сохранение задач в локальную базу данных (SQLite)

Сортировка задач по приоритету или сроку выполнения

Добавление уведомлений о сроках выполнения

Категоризация задач по тематикам

Для хранения данных между сеансами приложения можно использовать модуль sqlite3 или json . Вот пример, как можно реализовать сохранение задач в JSON-файл:

Python Скопировать код import json import os def save_tasks(tasks): data = [ { 'text': task.label.text, 'completed': task.checkbox.active } for task in tasks ] with open('tasks.json', 'w') as f: json.dump(data, f) def load_tasks(): if os.path.exists('tasks.json'): with open('tasks.json', 'r') as f: return json.load(f) return []

Эту функциональность можно интегрировать в наш класс TodoLayout .

Сборка и тестирование готового Python-приложения

Настало время собрать наше приложение и запустить его на реальном устройстве или эмуляторе! 📲 Перед началом сборки убедись, что все файлы сохранены, и проверь структуру проекта:

todo_app/ ├── main.py (основной код приложения) ├── buildozer.spec (настройки сборки) └── tasks.json (опционально, для хранения данных)

Теперь выполни сборку приложения с помощью Buildozer. В терминале, находясь в директории проекта, выполни:

buildozer android debug

Этот процесс может занять некоторое время, особенно при первом запуске, так как Buildozer будет загружать и настраивать все необходимые компоненты. После успешной сборки ты найдешь APK-файл в директории bin/ .

Возможные проблемы при сборке и их решения:

Проблемы с Java : Убедись, что установлена правильная версия JDK (рекомендуется 8 или 11)

: Убедись, что установлена правильная версия JDK (рекомендуется 8 или 11) Недостаточно места : Сборка Android-приложений требует около 10 ГБ свободного места

: Сборка Android-приложений требует около 10 ГБ свободного места Ошибки компиляции : Проверь лог-файлы в директории .buildozer

: Проверь лог-файлы в директории Проблемы с зависимостями: Убедись, что все необходимые пакеты указаны в requirements в файле buildozer.spec

Для тестирования приложения у тебя есть несколько вариантов:

Установка на реальное устройство: Передай APK-файл на устройство и установи его Использование эмулятора: Запусти Android-эмулятор и установи на него APK Использование ADB: Установка через командную строку с помощью ADB

Для установки через ADB подключи устройство к компьютеру, включи режим разработчика и выполни:

adb install -r bin/todoapp-0.1-debug.apk

Важные аспекты тестирования мобильных приложений:

Что тестировать Способ тестирования Workaround для проблем UI на разных экранах Запуск на устройствах с разными разрешениями Использование относительных размеров вместо абсолютных Производительность Профилирование и мониторинг использования памяти Оптимизация тяжелых операций, уменьшение размера изображений Сохранение данных Перезапуск приложения, выключение устройства Регулярное сохранение данных, проверка целостности файлов Ориентация экрана Поворот устройства, смена ориентации Корректная обработка изменения размеров и ориентации

После тестирования ты можешь продолжить улучшать свое приложение:

Добавь иконку и заставку (указав их в buildozer.spec)

Улучши дизайн, используя темы и стили

Добавь анимации для более плавного взаимодействия

Реализуй дополнительные функции

Для публикации в Google Play Store тебе потребуется создать подписанный APK или App Bundle. Это можно сделать, изменив параметры в buildozer.spec:

# Для релизной сборки android.release_artifact = apk # Настройки подписи android.keystore = path/to/your.keystore android.keyalias = yourKeyAlias

Затем выполни:

buildozer android release

Поздравляю! 🎉 Ты создал свое первое мобильное приложение на Python. Теперь у тебя есть основа, которую можно расширять и улучшать для создания более сложных приложений.

Создание мобильных приложений на Python с Kivy открывает новые горизонты для разработчиков, особенно для тех, кто уже знаком с этим языком. Ты убедился, что процесс вполне доступен даже для новичков: от установки окружения до сборки готового APK-файла. Теперь ты можешь применить полученные знания для реализации своих идей — будь то простой личный органайзер или прототип стартапа. Помни, что практика — ключ к мастерству, поэтому не останавливайся на достигнутом и продолжай экспериментировать с новыми функциями и интерфейсами!

Читайте также