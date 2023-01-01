Python для Android: как создать мобильное приложение без Java

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, знакомые с Python, которые хотят попробовать создать мобильные приложения

Люди, интересующиеся быстрым прототипированием и MVP на Python

Разработчики, ищущие альтернативы нативным языкам для мобильной разработки Создавать мобильные приложения на Python? Да, вы не ошиблись — это возможно и даже проще, чем кажется! Забудьте о стереотипе, что для Android нужен только Java или Kotlin, а для iOS — Swift. Python давно перерос статус "языка для анализа данных" и сегодня позволяет разработчикам создавать полноценные мобильные приложения с минимальным порогом входа. Если вы уже знакомы с Python и мечтаете увидеть свое приложение в Google Play — этот пошаговый гайд проведет вас через весь процесс от идеи до публикации. 🚀

Почему Python подходит для создания мобильных приложений

Python не первый язык, который приходит на ум, когда речь заходит о мобильной разработке. Однако за последние годы экосистема Python значительно развилась, предлагая разработчикам мощные инструменты для создания кроссплатформенных приложений. 📱

Преимущества использования Python для мобильной разработки очевидны:

Низкий порог входа — синтаксис Python интуитивно понятен даже новичкам

Скорость разработки — создавайте прототипы и MVP в разы быстрее, чем на нативных языках

Кроссплатформенность — один и тот же код работает на Android и iOS

Богатая экосистема библиотек — нет необходимости писать все с нуля

Активное сообщество — получите поддержку и готовые решения для распространенных проблем

Михаил Соколов, руководитель мобильной разработки Когда наша команда столкнулась с необходимостью быстро выпустить MVP приложения для сбора и анализа данных, выбор пал на Python. У нас был ограниченный бюджет и всего два месяца на разработку. Используя Kivy, мы создали первую версию приложения за три недели. Да, оно не блистало дизайном, но полностью выполняло свою функцию. Клиент был впечатлен скоростью разработки, а мы сэкономили время, которое потратили бы на изучение Kotlin или Swift. Впоследствии, когда проект получил финансирование, мы переписали приложение на нативных языках, но Python дал нам именно тот старт, который был нужен.

Важно понимать, что Python для мобильной разработки имеет свои ограничения. Вот сравнение с нативными подходами:

Параметр Python Нативная разработка Производительность Средняя Высокая Доступ к API устройства Ограниченный Полный Скорость разработки Высокая Средняя Размер приложения Больше Меньше Порог входа Низкий Высокий Подходит для MVP, прототипы, простые приложения Высоконагруженные приложения, игры

Python идеально подходит для создания прототипов, приложений с несложной логикой или специализированных инструментов, где скорость разработки важнее производительности. Если ваша цель — научиться мобильной разработке или быстро протестировать идею приложения, Python — отличный выбор.

Выбор фреймворка для разработки: Kivy, BeeWare или PyQt

Выбор правильного фреймворка — критически важный шаг, который определит, насколько гладко пройдет ваше путешествие в мир мобильной разработки на Python. На рынке представлены несколько зрелых решений, каждое со своими сильными и слабыми сторонами. 🔍

Фреймворк Преимущества Недостатки Лучше всего подходит для Kivy • Полностью кроссплатформенный<br>• Собственный язык разметки UI (KV)<br>• Открытый исходный код<br>• Обширная документация • Нестандартный внешний вид виджетов<br>• Сложная настройка сборки<br>• Большой размер итогового APK Игры, мультимедийные приложения, уникальные пользовательские интерфейсы BeeWare (Toga) • Нативный внешний вид на всех платформах<br>• Простой API<br>• Активное развитие • Относительно новый проект<br>• Меньше документации<br>• Ограниченный набор виджетов Бизнес-приложения, утилиты с простым интерфейсом PyQt / PySide • Зрелый и стабильный<br>• Богатый набор компонентов<br>• Мощный Qt Designer • Сложная настройка для мобильных платформ<br>• Большой размер приложений<br>• Лицензионные ограничения (PyQt) Сложные desktop-подобные приложения, порты настольных приложений

Для новичков я рекомендую начать с Kivy. Этот фреймворк имеет самую низкую кривую обучения и наибольшее количество обучающих материалов. Вот краткое руководство по установке основных фреймворков:

Установка Kivy:

pip install kivy pip install buildozer # для сборки под Android

Установка BeeWare:

pip install briefcase

Установка PyQt:

pip install PyQt5

Выбирая фреймворк, задайте себе следующие вопросы:

Насколько важен для вас нативный внешний вид приложения? Планируете ли вы создавать графически интенсивные приложения или игры? Какой уровень доступа к аппаратным функциям устройства вам требуется? Сколько времени вы готовы потратить на изучение фреймворка?

В рамках этого туториала мы будем использовать Kivy — он наиболее универсален и подходит для первого знакомства с мобильной разработкой на Python.

Настройка среды разработки для мобильной разработки

Правильная настройка среды разработки сэкономит вам часы головной боли в будущем. В отличие от нативной разработки, где вам потребовался бы Android Studio или Xcode, для Python-разработки достаточно более легковесных инструментов. ⚙️

Вот минимальный набор компонентов для начала работы:

Python 3.7+ (рекомендую последнюю стабильную версию)

Редактор кода (VS Code, PyCharm или любой другой на ваш выбор)

Kivy фреймворк

Buildozer для сборки APK (только для Linux или macOS)

Android SDK (будет установлен автоматически через Buildozer)

Виртуальное окружение для изоляции зависимостей

Начнем с создания виртуального окружения и установки Kivy:

# Создание виртуального окружения python -m venv kivy_venv # Активация виртуального окружения # Windows kivy_venv\Scripts\activate # Linux/macOS source kivy_venv/bin/activate # Установка Kivy pip install kivy # Проверка установки python -c "import kivy; print(kivy.__version__)"

Если вы работаете в Windows, но хотите создавать APK для Android, у вас есть несколько вариантов:

Использовать WSL (Windows Subsystem for Linux) Настроить виртуальную машину с Ubuntu Использовать Docker Воспользоваться облачными сервисами сборки

Для этого туториала я рекомендую вариант с WSL, так как он наиболее прост в настройке. Вот краткие шаги по настройке WSL для Buildozer:

# В Windows PowerShell с правами администратора wsl --install # После перезагрузки, в WSL sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install -y git zip unzip openjdk-11-jdk autoconf libtool pkg-config zlib1g-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libtinfo5 cmake libffi-dev libssl-dev # Установка Python и pip sudo apt install -y python3 python3-pip # Установка Buildozer pip3 install --user buildozer # Добавление .local/bin в PATH echo 'export PATH=$PATH:~/.local/bin' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Анна Петрова, Python-разработчик Когда я решила создать свое первое мобильное приложение, я потратила почти неделю, пытаясь настроить среду разработки в Windows. Ничего не получалось, и я была готова сдаться. Решение пришло неожиданно: я установила Ubuntu в виртуальной машине, и всего за час настроила все необходимое. Первое, что я поняла — не стоит бороться с системой, если есть более простой путь. Теперь, когда я консультирую начинающих разработчиков, я всегда рекомендую использовать Linux для Android-разработки на Python. Это экономит время и нервы, особенно когда вы только начинаете и хотите сосредоточиться на самом программировании, а не на решении проблем с инструментами.

После настройки среды убедитесь, что все работает, создав тестовое приложение:

# Создание директории проекта mkdir my_first_app cd my_first_app # Инициализация Buildozer buildozer init # Тестовый запуск на компьютере python -m pip install kivy[base] echo 'from kivy.app import App from kivy.uix.button import Button class TestApp(App): def build(self): return Button(text="Hello World") TestApp().run()' > main.py python main.py

Если вы видите окно с кнопкой "Hello World", ваша среда настроена правильно и можно приступать к разработке полноценного приложения.

Пошаговое создание простого приложения на Python для Android

Теперь, когда среда разработки готова, самое время создать наше первое приложение. Мы разработаем простое приложение-заметки, которое позволит пользователям добавлять, просматривать и удалять текстовые заметки. Этот проект охватывает основные концепции мобильной разработки, при этом оставаясь достаточно простым для новичков. 📝

Вот структура нашего проекта:

main.py — основной файл приложения

noteapp.kv — файл разметки интерфейса

database.py — модуль для работы с данными

buildozer.spec — конфигурация для сборки APK

Начнем с создания базы данных для хранения заметок:

Python Скопировать код # database.py import json import os class NoteDatabase: def __init__(self): self.db_file = "notes.json" self.notes = [] self.load_notes() def load_notes(self): if os.path.exists(self.db_file): try: with open(self.db_file, 'r') as f: self.notes = json.load(f) except: self.notes = [] else: self.notes = [] def save_notes(self): with open(self.db_file, 'w') as f: json.dump(self.notes, f) def add_note(self, title, content): note = { "id": len(self.notes) + 1, "title": title, "content": content } self.notes.append(note) self.save_notes() return note def get_all_notes(self): return self.notes def delete_note(self, note_id): self.notes = [note for note in self.notes if note["id"] != note_id] self.save_notes()

Теперь создадим файл разметки интерфейса на языке KV (специальный язык разметки Kivy):

kivy Скопировать код # noteapp.kv ScreenManager: id: screen_manager Screen: name: 'main_screen' BoxLayout: orientation: 'vertical' padding: 10 spacing: 10 BoxLayout: size_hint_y: None height: '48dp' Button: text: 'Добавить заметку' on_press: app.show_add_note() RecycleView: id: notes_list viewclass: 'NoteItem' RecycleBoxLayout: default_size: None, dp(72) default_size_hint: 1, None size_hint_y: None height: self.minimum_height orientation: 'vertical' Screen: name: 'add_note_screen' BoxLayout: orientation: 'vertical' padding: 10 spacing: 10 TextInput: id: title_input hint_text: 'Заголовок' size_hint_y: None height: '48dp' TextInput: id: content_input hint_text: 'Текст заметки' multiline: True BoxLayout: size_hint_y: None height: '48dp' spacing: 10 Button: text: 'Отмена' on_press: app.cancel_add_note() Button: text: 'Сохранить' on_press: app.add_note() <NoteItem@BoxLayout>: orientation: 'horizontal' padding: 10 spacing: 10 note_id: 0 note_title: '' note_content: '' BoxLayout: orientation: 'vertical' Label: text: root.note_title font_size: '18sp' halign: 'left' valign: 'middle' text_size: self.size Label: text: root.note_content font_size: '14sp' halign: 'left' valign: 'middle' text_size: self.size Button: text: 'Удалить' size_hint_x: None width: '80dp' on_press: app.delete_note(root.note_id)

И наконец, создадим основной файл приложения:

Python Скопировать код # main.py from kivy.app import App from kivy.uix.recycleview.views import RecycleDataViewBehavior from kivy.properties import StringProperty, NumericProperty from kivy.lang import Builder from kivy.core.window import Window from database import NoteDatabase class NoteApp(App): def build(self): self.db = NoteDatabase() self.title = 'Мои заметки' return Builder.load_file('noteapp.kv') def on_start(self): self.refresh_notes() def refresh_notes(self): notes_data = [] for note in self.db.get_all_notes(): notes_data.append({ 'note_id': note['id'], 'note_title': note['title'], 'note_content': note['content'] }) self.root.ids.notes_list.data = notes_data def show_add_note(self): self.root.ids.screen_manager.current = 'add_note_screen' def cancel_add_note(self): self.root.ids.title_input.text = '' self.root.ids.content_input.text = '' self.root.ids.screen_manager.current = 'main_screen' def add_note(self): title = self.root.ids.title_input.text.strip() content = self.root.ids.content_input.text.strip() if title and content: self.db.add_note(title, content) self.cancel_add_note() self.refresh_notes() def delete_note(self, note_id): self.db.delete_note(note_id) self.refresh_notes() if __name__ == '__main__': Window.clearcolor = (0.9, 0.9, 0.9, 1) NoteApp().run()

После создания всех файлов убедитесь, что они находятся в одной директории. Теперь можно запустить приложение на компьютере для тестирования:

python main.py

Если все работает корректно, вы увидите простое приложение для создания заметок. Теперь нам нужно настроить файл buildozer.spec для создания APK.

Откройте buildozer.spec и внесите следующие изменения:

[app] title = Мои заметки package.name = mynotes package.domain = org.example source.dir = . source.include_exts = py,png,jpg,kv,json version = 0.1 requirements = python3,kivy orientation = portrait fullscreen = 0 android.permissions = WRITE_EXTERNAL_STORAGE # ... остальные настройки оставьте по умолчанию

Теперь можно собрать APK:

buildozer -v android debug

Процесс сборки займет некоторое время, особенно при первом запуске, так как Buildozer будет загружать и настраивать Android SDK и все необходимые зависимости.

Тестирование и публикация вашего первого Python-приложения

Поздравляю! Вы создали свое первое мобильное приложение на Python. Теперь необходимо его протестировать и подготовить к публикации. Этот этап не менее важен, чем сам процесс разработки, ведь именно от качества тестирования зависит впечатление пользователей от вашего приложения. 🧪

Есть несколько способов протестировать ваше приложение на Android:

Тестирование на эмуляторе — идеально для базового функционального тестирования Тестирование на реальном устройстве — позволяет проверить производительность и удобство использования Автоматизированное тестирование — для более сложных приложений

Начнем с установки APK на реальное устройство. После сборки APK будет находиться в директории bin/ . Есть несколько способов установить его:

# Используя ADB (Android Debug Bridge) adb install bin/mynotes-0.1-debug.apk # Или просто перенесите APK на устройство через USB и установите вручную

При тестировании обратите внимание на следующие аспекты:

Корректное отображение UI на разных разрешениях экрана

Производительность приложения (нет ли задержек, зависаний)

Поведение при повороте экрана (если поддерживается)

Работа с данными (сохранение/загрузка заметок)

Потребление батареи

После тестирования и исправления обнаруженных ошибок можно подготовить приложение к публикации. Для этого нужно создать релизную версию APK:

# Создание ключа для подписи APK keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 # Настройка buildozer.spec для релиза # Добавьте следующие строки в buildozer.spec: # # android.release_artifact = apk # p4a.sign_with_cryptography = True # p4a.key_store = my-release-key.keystore # p4a.key_alias = alias_name # p4a.key_passphrase = your_passphrase # Сборка релизной версии buildozer -v android release

Для публикации в Google Play вам потребуется:

Зарегистрировать аккаунт разработчика (единоразовый платеж $25) Заполнить информацию о приложении (описание, скриншоты, иконки) Загрузить подписанный APK или Android App Bundle Пройти проверку Google (может занять от нескольких часов до нескольких дней)

Прежде чем публиковать приложение, убедитесь, что оно соответствует всем требованиям Google Play:

Приложение должно иметь уникальное название и иконку

Должна быть заполнена политика конфиденциальности

Приложение должно соответствовать рейтингу содержания

Корректно запрашивать необходимые разрешения

Также стоит учесть, что первая публикация обычно занимает больше времени, так как Google тщательнее проверяет новых разработчиков.

Если вы не планируете публикацию в Google Play, можно распространять приложение через альтернативные магазины или напрямую через APK-файл (например, на вашем сайте).

После публикации не забудьте собирать отзывы пользователей и выпускать обновления, исправляя обнаруженные проблемы и добавляя новые функции. Мобильная разработка — это непрерывный процесс, и даже самые простые приложения требуют поддержки и развития.

Создание мобильного приложения на Python — доступный способ войти в мир мобильной разработки с минимальным порогом входа. Используя фреймворки вроде Kivy, вы можете трансформировать свои идеи в работающие приложения без необходимости изучать Java, Kotlin или Swift. Этот подход особенно ценен для быстрого прототипирования и создания MVP, когда скорость важнее производительности. Помните: первое приложение не должно быть идеальным — главное начать и постепенно совершенствовать свои навыки. Python открывает двери в мир мобильной разработки, а дальше всё зависит только от вашего воображения и настойчивости.

