8 ключевых алгоритмов и структур данных на Python: гайд для разработчиков

def longest_common_subsequence(X, Y): m, n = len(X), len(Y) # Создаем таблицу для хранения решений подзадач dp = [[0 for _ in range(n + 1)] for _ in range(m + 1)] # Заполняем таблицу dp for i in range(1, m + 1): for j in range(1, n + 1): if X[i-1] == Y[j-1]: # Если текущие символы совпадают, увеличиваем длину LCS dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1 else: # Иначе берем максимум из двух предыдущих подзадач dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]) # Восстанавливаем LCS i, j = m, n lcs = [] while i > 0 and j > 0: if X[i-1] == Y[j-1]: lcs.append(X[i-1]) i -= 1 j -= 1 elif dp[i-1][j] > dp[i][j-1]: i -= 1 else: j -= 1 return dp[m][n], ''.join(reversed(lcs)) # Пример использования X = "ABCDGH" Y = "AEDFHR" length, sequence = longest_common_subsequence(X, Y) print(f"Длина LCS: {length}") print(f"LCS: {sequence}")